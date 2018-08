La psicofonía de Franco

Voz 1 00:00 sí a partir de un hecho real yo creo

Voz 1826 00:45 las cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias es lunes es el día bueno iban giro que ustedes en sus lugares de trabajo más que de veraneo habrán notado que este lunes tiene una circunstancia especial que es emotivo porque es el día de los reencuentros por ejemplo nosotros nos volvemos a reencontrar con la vibra ción de los últimos kilómetros de carrera en este caso será también ciclismo pero en este caso de la Vuelta Ciclista a España ya veremos en cuanto se acerquen por ahí merodea la meta pues nos vamos hasta allí para vivirlos en directo aquí en la Cadena Ser con la narración de Íñigo Marquínez de todo el equipo de nuestros enviados especiales hay otro reencuentro que es el de la gente el arreglada todo acá ha acabado también las vacaciones para ellos sí la que más fuerte de espíritu de ánimo estaba dentro del equipo de la redada era Lucía Taboada así que ella es la que se ha sumado esta tarde aquí al recreo Lucía qué tal buenas tardes

Voz 1322 01:38 más tarde se bien que contenta te digo que estoy animado

Voz 1826 01:40 precisamente lo que has madrugado que tu madrugar muchísimo en el Hoy por bueno todo lo del mundo lo madrugar no

Voz 5 01:45 te Madruga

Voz 1826 01:46 pero madrugar es verdad es que madruga antes de antes es una un madrugar normal Clarita qué tal buenas tardes muy bien no ha madrugado tanto pero bien garita que desde este fin de semana es comentarista deportivo el otro día estaba escuchando la radio partido del Español Espanyol Valencia comentarios de Garitano que calladito lotería

Voz 6 02:06 hombre claro yo soy un experto otra cosa no hago pedir al fútbol juntarme con los amigos bueno no

Voz 1826 02:10 exacto aquí dijimos eh experto tenemos nosotros como el informado monje nosotros en contrato y exclusivo informado de que hoy que hay que intentar Sobrequés

Voz 6 02:20 estas informar pues por ejemplo la facilidades que me da a mi jefe o la de Roberto se porta muy bien conmigo hecho en plan me deja ir el domingo a Carrusel deportivo a comentar el español puede ser facilidades que te pueden dar en el trabajo eso es lo típico de no sé dónde tienen mesas de pimpón si esos que dan tanta rabia

Voz 1826 02:37 no sé dónde tienes el horario tan flexible que Tuttle organiza como quieres

Voz 0509 02:41 sí que me den a mí eso porque no tener

Voz 1826 02:43 tiempo sino abriremos teléfono y sino a través de las redes sociales a ver si de verdad esto es como la lotería aquí le ha tocado a el de verdad le han puesto así en bandeja un trabajo de estos todo es conocer alguno no de los Google si esas cosas Lucía Taboada o eso es ficción todo

Voz 7 02:59 pero no es así en Silicon Valley hay muchas empresas y bancos mesas de tiempo son pistas de Bollywood

Voz 5 03:07 Haro tendría tendría yo hasta agujetas de tanto jugar al ping pong sede en Silicon Valley bien pero hay en Lugano asegura que el que más cerca también haber más cerca en la redacción de

Voz 1826 03:18 el país en Verne concretamente está nuestro compañero Héctor Llanos no por qué tal buenas tardes

Voz 0931 03:22 hola a todos pues regresando el fin de semana pero besando igual

Voz 5 03:26 pero regresando también también hace un poquito menos

Voz 0509 03:29 me la mesa de pimpón no de momento

Voz 5 03:31 pero lo hemos pedido ya pero a ver en Berlín pero sin vosotros sois la soy la publicación así más millennials más más guay guay tal de de del país no tenéis ni nada de eso ni mil bueno pero aún no en pimpón no pero tenerme

Voz 7 03:47 no lo sé podéis ver series cuando queráis por ejemplo hay pues más nos gustaría pero tampoco tampoco el Vía yo que me

Voz 0931 03:56 a nuestros compañeros de Tele nosotros en nada vosotros no os vais hablar dentro de un ratito desde Berna Victor pues a ver si os digo casi que no o bar de Mou que suena la que suena suena a

Voz 1826 04:09 por eso te preguntado a los de las series no

Voz 0931 04:12 exacto vamos a hablar de un libro que recopila miles de bares que conocemos de la ficción y que nos han acompañado durante años

Voz 1826 04:20 muy bien pues este es el menú que tenemos por ahí dispuesto de aquí a las seis de la tarde siempre que el ciclismo no respete y por cierto para empezar tenía que haber empezado por eso porque tenemos una exclusiva una exclusiva mundial y David Muñoz puesto en contacto con nuestro otro Iker Jiménez nos ha conseguido es una sinfonía que hasta el momento no se había escuchado dice entiende es la sinfonía que mejor se entiende del mundo está captada grabada en el en las últimas horas en el Valle de los Caídos

Voz 3 04:51 aun así

Voz 8 04:57 sí

Voz 3 05:05 no me quién le va a muy bien

Voz 9 05:14 no

Voz 10 05:18 yo soy guay he estado muy a gusto yo le quiero y mi

Voz 11 05:35 lo ojos que ha hecho

Voz 3 05:42 puede eh

Voz 11 05:47 oye Pedro Sáez quizá hoy Cape Calvo aquí no puedo Obidos hasta el de hoy o de que les yo estudia el caudillo si hoy este vio va en Hoy no me quiero que hable

Voz 3 06:13 esto yo el paisaje

Voz 11 06:15 no no le va acto es Tweet Avui a tiempo esta épicas ya a la budista asilos aquí ido me puesto yo voto hoy pudre hoy patitos

Voz 3 07:03 eh

Voz 11 07:07 hay tipo B que está

Voz 9 07:14 el así no

Voz 10 07:21 yo llevo aquí lo Fatah Haro pelo paga es así mi

Voz 11 07:31 voy a ver que no voy no lo de que beba no sólo de que eh de que eh

Voz 12 08:04 inició en las huestes de Schubert

Voz 13 08:12 no te sale hablar y Salvador como la media no con esta música que liquidar lo que busca la música ya está viendo vino a decir que desde el ala Mesonero me suena

Voz 1826 08:24 bueno y Lucía Taboada vuelven hoy nuestros compañeros

Voz 6 08:26 en la redada vira ahora que teníamos de la Sinfonía

Voz 1826 08:29 en el contexto de la memoria histórica vienen hoy después de unas merecidas vacaciones en su empeño de acercarnos a personajes que

Voz 13 08:38 han pasado diría reo regular o mal a la historia no lucía mal mal mal mal

Voz 1322 08:44 esas personajes que no son la tiran del carro de la historia más bien son personajes que se caen del carro y hoy queremos hablaros de una de los mayores personajes que han caído de un carro que es Juan sin Tierra un Rey al que no querían y su propio padre quién sino para cercanas a a su figura que dictó et la Víctor qué tal

Voz 13 09:03 hola Rubén hola Víctor que tal como está

Voz 1322 09:05 bueno puede que esté rayos suene pues la película de Walt Disney Robin Hood es en León que chupado el dedo constantemente y que siempre iba acompañado por una serpiente vamos a recordarlo

Voz 5 09:17 mira una sensación de voz

Voz 15 09:21 perdona si esto me da risa por suele ocurrir una frase ropa al pobre para ayudar al pobre hoy les venía

Voz 16 09:34 a mí me encantaba esta película cuando era pequeña clave ya un montón de veces en el monarca de hoy era tan malo que no ha vuelto a ver eh un Rey que se llama así como él como Juan en el trono de Inglaterra nunca visto

Voz 14 09:46 efectivamente no ha habido no ha habido ni de momento tampoco se prevé que lo haya nada se trata de Juan que en inglés es conocido como la aclaran que quiere decir sin tierra que es el Rey que ocupó el trono inglés de mil ciento noventa y nueve a mil doscientos dieciséis y al igual que otro personaje de Disney que Skaar era el hermano de un rey muy querido en el caso de Joan era el hermano de Ricardo Corazón de León y mientras su hermano heroicamente estaba fuera dándolo todo ahí en las Cruzadas él estaba intentando hacerse con su trono según un cronista contemporáneo en una descripción que muy muy bien no le dejaba decía que era un hombre malo lleno hasta el borde de malas cualidades también fue David definido por otro como un joven de cabeza alocada

Voz 5 10:30 y un enemigo de la naturaleza es lo que más destacada Angelita era que era una persona muy cruel no

Voz 14 10:36 sí y eso en una época en que la crueldad era

Voz 6 10:39 bastante tendencia ya que se dote etc entonces qué ocurre más cada día Trending Topic sí sí pues

Voz 14 10:45 el osea vamos más que ser un caballero caballeroso era un tío bastante cruel sea lo que quería nuevamente era ejecutarlos de la forma más cruel posible ha hecho una vez decidió que el lo lo lo lo mejor o lo peor que podía hacer con veintidós enemigos que tenía presos convencidos caballeros era matarlos de hambre y eso hizo los encerró nunca castillo en Dorset sin comida ni bebida ya ese método no fue sólo esta vez sino que también eh lo utilizó esto es un poco sorprendente para un nombre que era William de que había sido su mejor amigo y acabaron mal ITA lo condenó tanto él como la mujer a morirse de hambre en en otro castigo

Voz 6 11:25 para qué quiere enemigos así

Voz 1322 11:28 pero tampoco tuvo miramientos con su familia no te creas de hecho organizó el asesinato de su propio sobrino que en teoría era el que iba a reinar en

Voz 14 11:36 lugar si efectivamente su sobrino Arturo que también un nombre así mítico dentro de la monarquía británica o inglesa eh que bueno Arturo a unas circunstancias así de estas de guerras internas cabo a preso por su tío John que en principio a cuando tenía expreso a una figura de sacan de esta de este rango tenías que tratarlo bien eh pero bueno una crono por la cuestión es que en un momento dado Arturo aparece y una crónica bastante fiable Nos dice que un día apareció en el casi donde estaba preso su tío John ebrios o New plenos es decir borracho arriba del borracho lleno de del demonio halal sí sí

Voz 6 12:22 no se decía a sí pero

Voz 14 12:24 Cuba ha como una Gus exacto y ahí a partir de ese momento desapareció Arturo según parece apuñalado por su tío y después posteriormente reciclado dentro del río

Voz 1322 12:36 hoy diréis bueno pues igual el hombre era buen soldado no que en la época esos eh se valoraba mucho pues tampoco son fútbol no de hecho reconocían conocían como Juan Espada ablanda que me parece un mote

Voz 14 12:47 es bastante terreno

Voz 1322 12:49 tenían mote bueno señores a mí me dolería que vivimos

Voz 14 12:52 Aran Víctor espada ablanda la verdad no sus contemporáneos eran muy críticos con sus capacidades bélicas ha aclarado comparaban muy desfavorablemente con su hermano Ricardo Corazón de León que era de estos que podía abalanzarse contra quince soldados victorioso Él en cambio era visto como un hombre movido por la codicia eso de hechos lo recordarás que es algo que salen

Voz 17 13:14 la película de Disney exceso porque además tenía un hobby que no ayuda a mejorar esta imagen le gustaba coleccionar joyería

Voz 18 13:31 no

Voz 19 13:35 un gran campo con bandas como peleas Kaufman tiranos

Voz 1826 13:47 bueno Nos vamos haciendo una idea una vez descrito el el sujeto cuéntanos Víctor cómo fue su reinado

Voz 6 13:54 hombre sonados no fue muy muy largo a tampoco fue de los más gordos siendo hambre

Voz 14 14:01 osea finalmente llegó a ocupar el trono como he dicho antes bueno el último el último año del siglo XII que también ciento noventa y nueve los es que el ya muy muy muy en los inicios de frenado perdió la mayor parte de las posiciones que Inglaterra tenía por aquel entonces recordáis que da la época la guerra cien años en Francia debido a debido a esta pérdida pues como se vio obligado a a buscar dinero para hacer otra expedición para recuperar esos terrenos y claro ah eso lo tenía que hacer pidiendo más impuestos a sus súbditos vaya Ícaro eso no lo hizo

Voz 1826 14:29 muy popular no lo hizo más popular de lo poquito que ya era sin embargo a pesar de todo eso que no estás contando es uno de los reyes más importantes

Voz 6 14:36 es que la historia de de Inglaterra porque pues no sólo porque aparece en la película

Voz 14 14:41 Disney que es bastante sino justamente por luego historia osea dando la vuelta por quiere fuera tan malo que cada ser sublevaron todos nombre todos los nobles ya en un momento dado de de de de este levantamiento lo tenían acorralado Londres y claro el temiendo por su vida e se siempre mostró dispuesto a firmar la carta que le traían que es una carta que aún ahora es lo más parecido que tienen los ingleses a una Constitución que es la Magna Carta que era la primera ley que es que establecía que el Rey no estado por encima de la ley que él también tenía que cumplir

Voz 6 15:16 dices es esto viene viene de Juan sin Tierra de

Voz 14 15:22 de Tassara para hablan a también si se exactamente espada ablanda es el que les dio les dio la la Constitución a los británicos muy parado no en vano la verdad es que murió a doscientos dieciséis como último rey de la dinastía Angelina no no lo echaron mucho de menos

Voz 1322 15:40 bueno pues ya está uno de los Pérez reyes de de la historia

Voz 1826 15:43 sí y con el que habíamos empezado adentrarnos en la historia con música de la edad media es música que podríamos poner ahora mismo también

Voz 20 15:57 porque han saltado las alarmas y los seguidores de Juego de Tronos estaban esperando la nueva temporada principio se prevé para mediados del próximo año pero no no va a ser así el supervisor de efectos especiales se sirve está acumulando trabajo dice que es probable que sea un poquito más tarde así que nosotros nos hemos puesto enseguida en contacto con uno de los protagonistas de la serie es uno de los dragones es

Voz 6 16:25 José Dragón de la Morera José era qué tal buenas tardes

Voz 5 16:30 a qué pasa

Voz 6 16:33 no

Voz 0509 16:35 bueno nada con las bacterias que estoy que no te para

Voz 5 16:39 no es que es que tiene un nombre muy parecido que era morena cosa el resorte de este que asalta ya los

Voz 21 16:45 eh con el hay que

Voz 5 16:48 bueno escúchame que me tienen frito ya

Voz 0509 16:51 la tontería que en la que igual no es para mayo las series

Voz 6 16:55 cuál no que no era que no sale

Voz 5 16:58 pero vosotros mientras los dragones

Voz 1826 17:00 qué hacéis mientras

Voz 0509 17:02 eso vamos al parque ahí nos estamos en el banco siempre Cole de Val culo ponemos los pies sabes si nos paramos a pero no puede decir nadie nada porque somos dragones vaya serie a no te pone la música ahí spoiler

Voz 5 17:21 pero cuentas espera espera que no la música un poquito para ello que una avanzadilla venga a José

Voz 0509 17:29 el cariño nadie esta temporada tampoco lo voy vale oye tú has visto también la serie Yo soy el bueno dijo bueno estoy orgulloso de ser un dragón hijo de la ley de la tormenta

Voz 6 17:40 sí es verdad que ese flipa bastante

Voz 0509 17:43 hoy la única madre de dragones digo hombre no vamos a tener cuatro madres sabes que a veces se lo digo digo porque se a decir nombres y cosas me jode porque mucha gente dice no si eso de los dragones se mitología nada más nada es imposible que existan y le digo acércate a ver si en broma

Voz 5 17:58 casi calcinado

Voz 0509 18:01 al final los dado que eso lado y entonces los fuegos espérate que Sarkozy poco hasta luego lo no pero duele que te digan que no existen no bueno es verdad que a veces no tenemos control te invitan a una boda o algo al principio bien cóctel de bienvenida aperitivos lo voy ha llegado la hora del baile y ICCAT vino a los novios

Voz 5 18:21 no hombre risas

Voz 0509 18:23 a a veces porque se acaba la boda de la gente ya luego no quiere la barra libre cuando los novios ir también te digo que para mí es un honor que el noventa por ciento de las pelis de Bruce Lee se llamen algo de dragón y que los chinos se hacen también místicos con nosotros has visto que ha escuchado este es el año de Roberto o de no ni de ni de Noema este es el año de Lucía pero de dragón sí

Voz 5 18:45 de verdad no existe tenemos muchas tatuajes entre

Voz 0509 18:48 pero claro la gente es hace tatuaje que es verdad que hay veces que van y dicen voy a hacer un dragón del COI hasta el pie y luego es hacer un elfos saltando una seta pequeño pero bueno eh bueno el caso es que me voy a él que la cosa está que arde

Voz 5 19:02 oye dime me bueno

Voz 0509 19:05 calcinado y no no es así

Voz 5 19:07 dilo dilo sabes por qué te vas con prisa era esperaba

Voz 0509 19:10 oye que la cosa está que arde

Voz 5 19:12 a Hereu que que bueno buenos y José Juan no

Voz 6 19:36 y que sois de Playa de montaña o de Friends quiero pronunciarme porque enseguida me buscan enemigos pero puedo decir que no me hace risa nunca no me da hace risa pues es decir lo ves no existe sino te hacen hotel nombre yo no me he reído ni una vez con friends lo siento no no pero pero es distendida así no lucía si Nickon La que se avecina

Voz 5 19:58 a tener en cuenta no nos eh

Voz 6 20:01 pues el debate de hoy estamos escuchando la sintonía de la mítica para algunos serie Friends habrás visto como te he tenido encuentra en Galicia cordón

Voz 0509 20:08 pero que me gusta mucho es muy distendida

Voz 6 20:11 pero aunque no te haya reído sí que te habrán entrado ganas viendo de esa gente te habrán entrado ganas de bajar al al central pero hombre si no tomara esto

Voz 1322 20:19 bueno reservada venían a Vigo evitar ya

Voz 6 20:22 Nos eh nos vamos de bares entonces es decías no

Voz 0931 20:25 pues casi casi porque si pudiéramos hacer turismo por series por libros o películas seguro que acabaríamos visitando bares y restaurantes como como el centro de Friends o yo qué sé quizá la la cantina de la Guerra de las Galaxias au el mítico bar Reynolds de Aída yo ahora mismo no sé si

Voz 6 20:42 a veces si se debe a gusto ahí Edgar

Voz 5 20:46 lo pregunta me me me aterriza todo vale todo todo no sé si en Juego de Tronos

Voz 0931 20:52 lo que tenemos que haber preguntado al dragón

Voz 5 20:54 a bares pero eran más nocturno hijos

Voz 6 20:58 hay bares a ver lo tenemos eh ya lo tenemos en el juego de Tronos palos gintonic que haga falta eso sí

Voz 0931 21:04 bueno pues la cosa es que todos ellos son lugares emblemáticos que nos han acompañado a lo largo de los años en la tele en la pantalla del cine si quisiéramos preparar una ruta por nuestros favoritos podríamos recurrir a la enciclopedia de bares y restaurantes de ficción que es un libro de Oscar a la CIA que habla de un total de mil quinientos D

Voz 6 21:23 Ellos madre mía Bosé vamos a saludar entonces al autor Oscar al hacia qué tal muy buenas tardes

Voz 5 21:28 hola qué tal buenas tardes bueno qué es lo que te empujó

Voz 6 21:30 escribir esa enciclopedia de los bares en las series

Voz 22 21:34 bueno pues básicamente me pareció una manera de de hablar una excusa para hablar de series y películas porque en casi todas ellas aparecen bares interesantes yo también he estado muy ligado a la hostelería ha trabajado mucho en ello darle forma llamaba la atención desde hace mucho tiempo en el bar el dieciocho años que pasan tantísimas cosas irreales a menudo no

Voz 6 21:53 o sea que lo difícil no era era porque hay tantos la vi lo difícil era hacer la criba entre los que deban entrar y los que no

Voz 22 22:01 a un punto en el que tenía que parara de masas entonces me tocó a cosas que quería recomendar hablo mucho de Comic de videojuegos no solamente tiene no sólo el sí que creo yo que creía que había hablado que nadie echaría en falta

Voz 23 22:15 su cuadro favorito de su sabéis favorita pues después completar gol curioso son con curiosidad e incluso de la publicidad de la cárcel varias series no criterio pues era bastantes personas no

Voz 0509 22:30 no existe el Bar La Oficina de Los ladrones van a oficinas

Voz 23 22:34 no no los españoles yo creo que casi todos son de platos que es posible que el que hayan hecho alguno claro porque en muchos préstamos luego llega la realidad claro con toda la publicidad que se hace a estos barrios que sale mi tantas horas en televisión pues mucha gente luego los montan la realidad no con los sin permiso pero sí sí ese no observar no existe de muchos ya que se han copiado después y bueno sí que hay alguna por ejemplo que se han homenajeado en la película de Alex de la Iglesia hasta el bar sí que fue un homenaje a los palentinos de Malasaña aunque estaba relato aquí aquí salpican eh hemos tensiones pero los exteriores Camera plato bueno eso le todos también el libro no de los que son reales los desaparecidos a los que allí casos muy curioso es no en doblajes americanos por ejemplo

Voz 1826 23:23 Tucker es más experto en ficción lo en bares Oscar

Voz 23 23:28 pues bueno yo me me los los bajas algo de modo de que este jubilado prejubilado en casa y me gustan a la afición sesionando con esto con con todo un universo de fantasías

Voz 1826 23:41 cuál sería el tu bar favorito de los de la afición

Voz 23 23:46 pues bueno a mí yo hacer una película reciente por recomendar alguna que no sea muy tímida a una película la buscando un amigo para el fin del mundo Sitting hacen lo que bueno que pues como dice pues está a punto de acabarse el mundo y eso es un romántica de momento en el que van en una carretera perdidos le quedan pocas horas para el fin del mundo llegan a un bar que se llama el seis varas precio en el que todo el mundo salir tienen que a todo el mundo le da igual no que se vaya acabar el mundo se montaría una escena muy bonita por ejemplo necesita una niña aunque buenos puestos eso puestos a soñar pues igual Almeria otro planeta Carlas alguno aprovecharía Barei al pasado algún de de los años cincuenta da Inés americanos no que hay muchísimos

Voz 1826 24:26 te han ido cambiando mucho los los bares a lo largo de ya no sólo de la época que reflejaba la serio la película sino de de cómo se han ido mostrando a lo largo no se los ochenta en los noventa ahora mismo en la actualidad

Voz 23 24:41 claro yo creo que además es curioso por ejemplo en los años ochenta Hay muchas películas muy conocida Regreso al futuro o gris muchas películas que mostraban unos años cincuenta idealizado que yo creo que es la idea que tenemos a partir de entonces no cómo fueron los años cincuenta a las tan maravilloso yo creo que viene más bien de esos películas míticas de los años cincuenta de los años ochenta no había crecido en los cincuenta con los para un poco por ejemplo cuando hace esos cincuenta de los sesenta que los bares de son terribles no allí en los años cincuenta algunas películas luego con en tiempos y voy por ejemplo lobos actualmente pues sí que yo creo que esto ha inspiración donde como los bares han ido llenando de hipster se han ido convirtiendo en una cosa gobernados como industrial también se parodia mucho Luis Durán en la en la sesión televisión en películas televisión adaptando a los tiempos por supuesto no

Voz 1826 25:28 oye lo que estaba claro Óscar estaba pensando que hay marcas que por mucho que tengan poso y no se estaba pensando específicamente en Cheers en América después llegan aquí en España con una franquicia de no funciona

Voz 23 25:42 sí sí sí decir yo estoy de acuerdo con lo que comentabas germen yo no sólo no es mi serie favorita tampoco soy muy fan ni hacía demasiada gracia no sé si si son bares que funcionan bueno creo que hace porque falló la cadera de de ropa que ha sacado repara implicada en en el logotipo del del central tres por ejemplo no funcionan pues eso como una especie de de lugar de fantasía porque hay gente que le gustaría hasta convertir su casa en esos platos de series no pero sí es verdad que este tipo de barrio no confesional bueno concretamente el de Cheers yo creo que es lo más parecido que haya que son realmente muy caras no hemos no estoy como de los precios prohibitivos que no no todo el mundo podía ir juntarse todas las tardes

Voz 1826 26:21 sí aquí funciona más bar tipo Los Serrano ese aparece reflejado ahí todo enciclopedia no

Voz 23 26:27 sí sí claro todo vale

Voz 24 26:29 hasta que hasta ya seguimos siendo amigos

Voz 6 26:33 Óscar García autor de enciclopedia la enciclopedia de bares restaurantes de ficción muchísimas gracias Oscar enhorabuena

Voz 23 26:40 gracias a vosotros el buenas tardes

Voz 26 26:54 eh

Voz 6 27:09 me gusta esta esta sintonía eh después de varios días en Barcelona al informado vuelve a está aquí está presente aquí

Voz 0509 27:16 vea aquí así es así es dentro de lo de no tener vacaciones que está bienes está bien él estoy Andalucía porque me está mirando cómo decirlo como no tener vacaciones sí hemos tenido un montón todos todos dudas está de vacaciones

Voz 6 27:28 a ver si puede escoger el Baaz

Voz 5 27:32 sí porque vengo caminando por la Gran Vía

Voz 6 27:34 pegaba mucho pero bueno he dentro de no tener

Voz 0509 27:37 vacaciones pues una de las facilidades que me da la magia de la radio pues es que puedo estar en Barcelona a veces a veces que mucha gente me dice qué suerte tienes que te dejan entrar desde donde quieras digo hombre pero tengo que estar

Voz 6 27:47 ahí no me tengo que ir a la radio y he pensado es una de las facilidades que sí ojo bueno pero siempre lo digo a ver si voy a ser el único que tiene facilidades has estado este año en menor en Menorca estado ha estado en Barcelona en Barcelona has estado en Madrid Madrid Barcelona has vuelto a Barcelona he vuelto a Barcelona otra vez

Voz 0509 28:05 falta falta Santiago con Victory ya está ahí a las tengo casi toda pero bueno eh yo he mirado digo a ver si voy a ser el único en este mundo en toda España que que que tiene facilidades en el trabajo aunque sean pequeña y me he puesto a buscar empresas quedan pues eso ventajistas a sus trabajadores

Voz 25 28:22 no son gente

Voz 6 28:42 estamos como casi siempre en Estados Unidos en Ohio en donde pasan las cosas lo sabe

Voz 0509 28:47 hemos resulta que para las pasadas elecciones las que ganó tras una empresa decidió dar un día de fiesta a sus trabajadores para antes de votar bueno para que meditar Ambient su voto

Voz 1322 28:58 pensé que ibas a decir después para que éste mental

Voz 0509 29:01 Sara es bueno no antes antes para que reflexionara bien pero bueno visto lo visto es mejor votar así a lo loco yo creo que es meditar tanto es como cuando vas con dieciocho años a votar al colegio que no haya una atrás y no los de Hamás pillado la misma sale mirador

Voz 21 29:18 pero claro tanto ir y venir

Voz 0509 29:21 no estás a lo que está ya que está tres horas Lina Marulanda dijo oye un hombre de Bacardí venció al echar en cara pero bueno como digo les dieron un día pero es como cuando vas con dieciocho años a votar al colegio electoral que te hace ilusión pero tu padre quiere que votes a uno de los dos partidos grandes no van

Voz 6 29:40 os a decir cuál de los dos pero quiere que voten

Voz 0509 29:42 el Invest cien mil papeletas de esos dos partidos pero te da por mirar al lado diez partidos que mola más vale tarde que les el partido

Voz 6 29:50 trata el de los vecinos cabreada debía Rabin es el de la marihuana de la marihuana no no digo no en las papeletas para votar se les vale vale no

Voz 0509 30:01 te empiezas a mí me hizo usted pues esto mola más pero lo que pasa que entre tu padre y el interventor que es amigo de tu padre pues te vigilan para que no se te ocurra equivocar te ni un poco de voto vale decir si te dan un día para meditar igual a tu padre no les salen como quieres

Voz 25 30:23 la tocándose

Voz 6 30:35 oye y eso se echaron una asiste Cillán mi trabajo una de las facilidades así más llamativas que dicen cuando secuelas los informativos pueden echar las si estamos trabajando no flojito de noticias en la televisión nada agosto si no pues nada pues vamos a vamos a cogerlo

Voz 0509 30:52 sé que hay una empresa que que te deja dormir y eso entra como la seda que a mí me dan esa facilidad están perdidos porque yo soy de siesta de pijama y orinal de pillaba como se dice ahora y orinar mínimo tres horas de esas siestas que te despiertas y no sabe si está

Voz 6 31:05 en Barcelona en Madrid Narnia ahí ya es hoy menor campos como en Menorca en cualquiera

Voz 0509 31:09 los cuatro Side que luego te despiertan y está con un carácter yo por lo menos tremendo después de las tres horas que le digo que me dejas en paz déjame dormir media hora más me levantara que igual es el director general de la empresa pero yo me voy a la calle pero esa media horita para mí pues se Gloria eh

Voz 6 31:25 sigamos con otro tipo de siesta

Voz 0509 31:26 las siestas digitales como comer

Voz 6 31:29 como si esta digital anunciada está bien pero es mentira

Voz 0509 31:32 es mentira no es una siesta como la de antes resulta que con un programa eh te mide las veces que mover el ratón llega un momento que separa la pantalla durante cinco minutos para que hagas tu siesta digital para que descanses ir que puedes hacer trampa así claro si te miraban

Voz 1826 31:47 a lo mejor estaba en el momento culminante del quiero decir

Voz 6 31:51 el resumen este que les las al jefe no no no

Voz 0509 31:53 pero que separa separa que tienes que es que hay que descansar sino pillas tendinitis te miran supongo los clicks que haces con el ratón se supone que estás cobrando pero claro que dirá Juan cómo trabaja este igual estás haciendo redondas con el Pine

Voz 6 32:26 a ver tú quizás informado por favor confirmó ese extremo es cierto que cada vez hay más empresas en las que te hacen masajes gratis para evitar contracturas sí sí así es así es aquí no de momento tenemos que contamos en disposición de te vamos a cuidarlo

Voz 0509 32:40 qué queda presupuesto algo ya para estos cuatro días que ponga comuniquen

Voz 6 32:43 la saga de que nos hagan un masaje aquí o no me creía que decías que si había presupuesto para investigarlos si ahora para para que a ver cómo justificó yo eso tonto le vaya todo

Voz 0509 32:53 ah bueno cuidado con esto porque hay una empresa en Elche Alicante que en medio del trabajo se te acercan por detrás y hacer un masaje a bordo los que está bien tú estás ahí trabajando viene está bien Pablo Berger

Voz 6 33:04 sin avisar tenía claro es que es el problema que a mí me tocado

Voz 0509 33:06 tiempos de detrás sin avisar y sale seis contractura del sus Hamdi no me haga David avisa mí o les sueltas un mandó luego claro que tú qué pero tú quién eres y luego otra cosa que hay que los masajes eh no sólo no les relaja sino que les estimula Madé que bueno que si te queda claro si te quedan seis horas de trabajo hoy hice te pone eso como el pescuezo un cantaor se si no se sigue

Voz 6 33:28 plan pero bueno a escuchar bien si escuchamos perfectamente pero vamos a cerrar a Liria venga muchas gracias eh también es que se que se Khaled se calienta con el masaje se calienta el estudio es como lo que decíamos que vienen por detrás y te sorprender luego claro que el lugar de hacerte un masaje pues sale buena cantera pues si te parece voy con una que no me gusta nada vamos una que no me gusta hay una empresa en flor

Voz 0509 33:51 Dida que te obliga a hacer gimnasia natación dicen que para tener una buena presencia que ya no sé lo que es tener buena presencia porque si yo situó a mí me hace es hacer gimnasia antes de trabajar tengo osea tengo una cara malísimos tú a mí me dice venga va a natación antes de trabajar a gimnasia hirió buena presencia no tengo no ya te lo digo puedo poderes podré ponerme más Mafalda pero buena presencia lo tendréis como las empresas esas de Japón que antes de entrar al trabajo hace gimnasia allí yo que llevo treinta y seis segundos antes de ser mejor Nahar laboral no me da tiempo a hacer estiramientos

Voz 6 34:39 y sobre esto de las condiciones laborales de Google que comentábamos antes sobre eso y mucho a la isla urbana se escucha muchas cosas a serán ciertas otras no no habrá más

Voz 0509 34:51 la mano que hay por ahí cosas que en Google que te dejan hacer y hay mucha libertad no ahí en ella

Voz 27 34:56 sí precisaron de lo hacen para estimulará el trabajador Iker

Voz 1322 34:59 además horas en la empresa para que no se mueva

Voz 28 35:02 el recinto truco tiene truco

Voz 0509 35:05 sí pero aquí voy a lo contrario porque dice que te ofrece los días que quieras para tomarte tu para recuperarse bien de una baja que habrá quien diga oye pues mira estoy bien vuelvo a trabajar pero también está la gente que encadena el Un vago con tendinitis Columbine pues con eso de dicen que es una pasa que a mí me encanta es decir que es una parte dicen que es una pasa a Bono un con una epidemia así pero en Cataluña sí es un avance de además ah vale vale vale hombre

Voz 6 35:33 desde porque va pasando pero es una

Voz 0509 35:35 epidemia pasa cogen la escoge la baja en septiembre hice ponen bueno para julio para justo para el mes de vacaciones yp para poder desconectar un poco porque no va a trabajar en esta vida tampoco eso piensan cada vez más empresas sí eh ya son muchas las que suman se suman a poner esto de una sala de juegos imponen videoconsolas para la hora de descanso que eso bueno eso está trabajando toda la vida ahí lo que lo malo en qué pasa que dura lo que dura vamos a lo mejor el descanso dice tenemos media hora de descanso insinuó el libre tienes que volver cuando ETA llega el último mostró la videoconsola eso no puede ser no puede ser

Voz 6 36:13 siempre prefieres hacer deporte antes de empezar a otro

Voz 0509 36:15 bueno del Gimnasia pero a mí no me quites el último monstruo que luego está el que juega solo a juegos de fútbol igual le meten un gol tira Armando contra el paro cuando se enfada que les sale sale carísimo el el mando a la a la empresa o sea tiene un para cada día un mando de la Play porque el chaval lo estampa que ya sabes que no soy yo una amigo a mi hijo

Voz 29 36:56 hay algo hay algo más normalito habitual que es lo de la lavandería

Voz 6 36:59 empresa sí sí lo curioso de una empresa noruega

Voz 0509 37:01 es que no sólo te lavan y planchar la ropa el trabajo también tú colada entera sea tú puedes llevar todo ahí como en todas las anteriores pues siempre habrá gente que abuse llevarán todo hasta las sábanas que tendrán una huelga profesional o abuelo en mi caso la abuela que estarás haciendo algo seas tú estás ahí trabajando da igual lo que sea que vendrá por detrás y te dirá anda ayúdame a doblada esta sábana escoge de las esquinas que da igual si tú eres árbitro hoy está mirando el bar por un penalti que si te viene con ayúdame a doble a doblar las sábanas vas hipo punto