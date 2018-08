El hilo secreto que ha vuelto a revolucionar Twitter

Voz 1826 00:00 pareció minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y seguimos moviendo nuevos aquí esta tarde entre la realidad y la ficción bueno hemos empezado desde la realidad lo que pasa que poniendo la lupa en la escenografía el lo que tenía de realidad aumentada lo de el encuentro del sábado entre Pedro Sánchez y su gabinete pero fuera del Consejo de Ministros en un entorno diferente después hemos pasado por el teatro y ahora ahora uno de esos hilos de Twitter que nos ha mantenido con el corazón encogido durante una semana larga ya saben que Twitter es es esas una reta a través de la que conocemos muchas historias y por fin ayer por sobre las ocho de la tarde ya subimos del desenlace de una que que lleva como ya digo algo más de una semana siendo viral una historia llena de intrigas de secuestros de todo tipo de situaciones que han llevado a los lectores a movilizarse incluso hasta el punto de que unas sesenta personas acudieron a las doce de la noche a una farola con tal de poder colaborar descifrar el misterio que que la rodeaba tú te has enterado de esta bueno me he enterado

Voz 1368 01:10 buenos aunque Twitter se puede seguir de todas maneras pero pero muy alta e intenta desconectar pero cuando me he puesto a enterarme la verdad es que me fascinan la forma en la que una red que a veces criticamos porque es como el sitio de desahogarnos puede crear una ficción y puede crear una una historia una Nombela no una novela Nilo vamos

Voz 1826 01:29 eso es bueno tanto es así que ahora es que vamos a saludar también al que dio el primer pasito para que en la última feria o coincidiendo en paralelo con la última Feria del Libro hubiera una feria del hilo eh es contar una una historia una historia en este caso fue de de tensión la protagonista de la García una chica que en su perfil Se presenta como programador a hija de su madre una mujer que durante semanas ha ido revelando los misterios que hay detrás de la organización Red Monkey o menos rojo in creamos creemos contactar con ella hoy no podemos hablar Navidad manera no encontré que en la García no existe que ha sido una historia ficticia un relato que que se ha ido marcando narrando como una historia real cuyos creadores están aquí Manuel virtual Modesto García qué tal buenas tardes

Voz 1826 02:22 muchas gracias seis liado parda he técnicamente hablando

Voz 1826 02:26 porque nosotros creo recordar que fue sobre el miércoles a mitad de la semana pasada alguien en la reunión de equipo dijo ahora se cumple un año de él y lo aquel famoso de Manuel tal que sí pero ahora vamos a otro que es el de esta chica habéis visto no sí

Voz 1368 02:44 el la García que lo está petando bueno pues detrás del mundo

Voz 1826 02:46 de Enel a García que la que hemos visto entonces es una actriz que habéis cogido

Voz 1 02:50 sí sí de hecho es una actriz con la cara modificada así que se trata de personas distintas si son otras actrices bueno es por un lado la la base digamos a García que es la actividad El Mundo Today y luego los ojos son los de al padre teme que es mi novia y luego cuando cuando hablas otra actriz es Ana de Castro que es actriz de doblaje eh ya hemos hecho también un pequeño monstruo Frankenstein

Voz 1826 03:18 porque Manuel virtual como decíamos fue jurado de de esa famosa feria de hilo un concurso sobre los de Twitter o realizado por Twitter España fue ganado por Modesto García idea de ahí hay más claro empezó la sociedad pero no

Voz 1368 03:32 una piensa un lo dice bueno pues alguien ha puesto aquí

Voz 1826 03:34 a a improvisar

Voz 1368 03:37 no no esto señores llevan

Voz 1826 03:39 trabajo de detrás detrás no solo

Voz 1368 03:42 Ellos en este caso un equipo chófer justo después

Voz 0470 03:44 sería el hilo esa terminó y me llamó a los dos días siguientes hace dos meses fue más o menos que fui y me llama y me propuso la idea hacer un de un un hilo conjunta al principio era hacer un crossover se decirte de su perfil y el mío tampoco hacer una mezcla ídolo dos personajes pero dijimos no vamos a hacerlo otra vez como lo plantee yo no decir de una cuenta anónima he que sea un personaje que nadie conozca nadie pueda rastrear quién es duda que genera la duda la ambigüedades y por cierto no es cierto y jugar un poco con esa como digo esa ambigüedad que en Twitter yo creo que necesaria para contar historias de ficción

Voz 1826 04:16 ya después ibais a contar con eso con la duda y por lo tanto con los escépticos y hasta eso tenía previsto alimento aisló del escepticismo

Voz 1 04:24 claro si es que nosotros ya contábamos con que iban a ver cómo tres perfiles de seguidores a la gente que seguía la historia simplemente el erial hilo ya está luego sean los más activos como comentabas antes la gente incluso llegó a ir a una farola a buscar una pista y luego los que directamente diríamos aquí tiene esta tarde todo esto entonces pensando también lo es caro pensando en toda esta gente lo que hicimos fue de pistas de más tecnológica son buenos para que realmente podían llegará hasta nosotros fuimos más allá incluso con el Usero Mato crítico hizo unirlo en el que a mitad del del Estrella revelaba que estábamos modesto yo detrás de ella

Voz 1826 04:58 has pillado de alguna manera no no no

Voz 2 05:02 Nos hace mucha gracia

Voz 1 05:03 quién está detrás de lo que desmontaba quién estaba detrás de la historia y hay gente también ha chocado que es como a mitad de la Historia y Esquerra da igual porque era la gente que realmente descubrió queramos nosotros así un porcentaje muy

Voz 1826 05:19 muy pequeño muy reducido respecto a la gente de casa

Voz 1 05:21 de la historia sea realmente a día de hoy es decir ya casi pues eso casi veinte años después de haber revelado que estaba detrás oficialmente todavía hay gente que duda de si esta chica la verdad es que ha pasado aquí bueno pero

Voz 1368 05:33 que esta historial yo por lo que he visto la habéis sido haciendo milimétricamente casi como como Peris Mencheta con la obra que estábamos hablando anteriormente pero con esto no porque ha sido dejando pistas habéis creado unos perfiles en Facebook en Twitter que se pueden remontar a años atrás

Voz 0470 05:50 sí hemos usado perfiles que teníamos ya creadas tiempo o al algunos amigos no han dejado alguno por ejemplo perfiles de Twitter que no usaban este que lo cree no lo uso tal entonces con eso fuimos creando un ecosistema digital eh que iba desde Facebook Twitter e Instagram incluso eso un número de teléfono al que se podía llamar es decir había que fomentar la interactividad que la gente se pudiera mover y explorar

Voz 1826 06:08 que además que era el marco donde Segovía la historia porque recordemos para él que no esté ahora mismo al corriente absolutamente de nada creo recordar porque hablo de memoria que es una chica estatal ni la García la que empieza a contar su historia en Twitter que se ha encontrado un teléfono un teléfono que es además es un modelo nuevo no porque en San suma nueve creo recordar para más o menos nuevo pero que sin embargo tiene el perfil sólo de una chica en una red social Ike y que no tiene más contactos no tiene hay es como un vacío pero una imagen que es un que ellas rastreando entonces se da cuenta de que es la imagen de una persona que murió hace no sé cuántos

Voz 1 06:42 los ocho estados ahí empieza el misterio si entonces ella empieza investigar un poco a lo que está pasando allí pues bueno todos empieza a complicar de repente ver que tiene un número tres que se llama el de lo devuelve la llamada un mensaje muy contestador que le dice prueba número seis sabes que entonces ya empieza a pensar que igual está la persona que tuviera móvil está metido en un juego extra empiece a investigar y al final acaba involucrada en todo este juego ya está aquí voy a leer porque la gente

Voz 2 07:06 claro claro

Voz 1826 07:08 todavía puede leerlo en en el hilo easy to the de tu historia de hace un año Manuel también tuvo su traslación también el otro Manuel

Voz 1 07:17 sí a la literatura

Voz 1826 07:19 el formato algo más largo está también tenéis pensado que que llega a ser una novela

Voz 1 07:24 pues la verdad es que como han sido dos meses de él que fue conocernos y bueno es atajar en en en esto acabamos de terminar hace ya digo ni veinticuatro horas todavía no nos hemos sentado a a pensar mucho pero sí que es cierto que vemos que que lo hemos planteado plantea un universo que se podría expandir pero tampoco tenemos al dinero

Voz 0470 07:41 esa posibilidad de yo creo de trasladar Saló y visual creo que sería muy llamativo y además toca temas muy actuales hace una reflexión final sobre el Internet la privacidad

Voz 1 07:51 está mucho el personaje ganaremos cogió mucho cariño

Voz 0470 07:54 en en persona queda claro nosotros llevamos dos meses saliendo

Voz 1 07:56 dando anhela porque la gente conocía anhela esta semana pero llevamos publicando en su perfil de Twitter pues eso desde dos meses decretó sacos

Voz 1826 08:05 está siempre en el que habéis porque eso no no no tiene claro si la vida anterior a velocidad entrase

Voz 1 08:10 personaje muy real

Voz 3 08:13 ido comentando cosas la actualidad

Voz 1368 08:15 pero por ejemplo no se la pierdan la llave lo comentas abrió la llave todos los cerrajero no quiere aproximarse que real

Voz 1 08:23 de hecho hemos ido sembrando todo todo este previo de pequeños detalles que realmente cuando cuando ya la historia arrancado la gente ha ido yendo hacia atrás esta da cuenta de que de que estaba todo previsto que ha hecho el hecho de que la pérdida de las llaves hace un mes tiene que ver con que en su casa en la historia esta vez sí saque hay todo ahí como un trabajo de decir bueno ya que creamos el personaje vamos a lo de forma que que incluso ya tengamos plantado las semillas de lo que va a detonar cuando comience la historia

Voz 1368 08:49 que yo estoy decidida de repente a cada uno de vosotros por separado ahora en unión ya se supone que porque ha funcionado bien que que os lleva a publicar en Twitter que es decir voy a hacer un hilo que sea una novela que sea una historia no solamente voy a contar que me pasa en la vida o qué opino

Voz 1826 09:06 aparte de la inquietud intelectual te te refieres a qué es lo que les lleva por si pueden o no pero es que aquí también me interesa quiero decir que no sé quién es una historia buenísima dices pues oye a ver esto como serie o voy a ver si me lo publican cómo no

Voz 1368 09:20 pero está claro que de esta manera no tienes que recurrir a nadie tienen tienen su propia editorial a a mano que Peter ha velado por qué

Voz 1826 09:27 sí fue más una invitación porque

Voz 0470 09:29 era el y lo que era un concurso que se me vino un poco me lo encontré dije bueno una primera muy buena para para hacer algo creativo nuevo formato es un medio que conozco muy bien qué es Twitter en el que estoy a diario muchas horas así como me gusta contar historias dije venga pues voy a hacerlo lo hice bueno yo tenía ya la inspiración de haberlo visto Manuel entonces yo digamos que lo tuvo un poco más fácil yo no sé Emmanuel como empezó pero sí

Voz 1 09:52 mi caso es que yo estaba de vacaciones eso es cierto como aquella historia ir lo hice para pasármelo bien básicamente como quién vacaciones en poner un libro pues aquel verano del libro que llevaba la maleta en la maleta

Voz 1826 10:03 si te pusiste hacerlo

Voz 1 10:05 era de verdad que que fue muy sorprendente la la respuesta no yo en aquel momento bueno había ya había publicado algunas ficciones en Twitter Instagram ir hecho una semana antes de ha publicado una mucho más breve que había funcionado bien entre la gente que me seguía pero entonces pero pero aquello pasar de dieciséis mil seguidores a casi medio millón es la que más altos miembros no fue una locura Hay entonces a mi de hecho me gustó mucho luego lo que pasó con modesto que que que su lo que ganan al hilo y de que lo que yo había hecho lo anterior no era una cosa irrepetible que realmente

Voz 1826 10:36 que había un nicho es crear un formato eh porque yo tanto no sé si si yo yo no recuerdo antes de tu éxito no recuerdo que la propia red te diera la herramienta de añadir un tuit no de hacer un hilo como tal de que conocíamos eso como en formato y ya están trabajando en ello igual modesto eres malo

Voz 1368 10:59 yo había sido capaces de cuantificar cuánta gente hasta ahora se ha metido en en la historia

Voz 0470 11:04 bueno Twitter te permite ver las impresiones que es la la cambia a veces con tuit aparece en el de alguien y en ese sentido tenemos cuatrocientas cincuenta Abiyán

Voz 1 11:11 a millones millones de impresiones sí

Voz 0470 11:14 es verdad que si lo cuentas en el número de personas que han estado siguiendo activamente el hilo son ciento sesenta y seis mil seguidores que tenían el seis

Voz 1 11:20 pero para eso es muy relativo porque hay gente que dice no yo realmente no sé si la cuenta pero estaba entrando a leerlo claro entonces bueno no sé

Voz 1368 11:29 y ahora tenemos otra manera se puede seguir completo no se sienta San Lázaro

Voz 1826 11:35 ya me han ofrecido ya una serie algo así porque ahora buscando lo que antes quedaba flotando la pregunta de Maite sobre cómo podemos rentabilizar esto imagino que te habrá llegado a ti Manuel no no puedes leer todas las menciones pero yo he leído alguna de tipo pero quién es él amo esta sí que es Manuel virtual una Siri para él firmada por Manuel tu madre

Voz 1 11:55 me he divertido todo el previo antes de lanzar el el hilo porque en la gente claro os agentes acordada de hace un año de de esta historia entonces dejamos de ver menciones de de qué pasa no te vas de vacaciones este año que pasa no hay otra gran eje y luego claro así muy gracioso arrancar con esta gente haciendo Watan superado Manuel Bartra ya es cosa del pasado como si de repente claro la gente quiere acabar como diciendo a pero qué tal

Voz 1368 12:19 sé desde nuestro amigo o como lo es un equipo no ahora es un equipo muy bueno pues a ver a ver cuál será ya estáis pergeñando la próxima una hora de descanso

Voz 0470 12:29 no pensando cositas que hacer no no tiene que ser en Twitter pero bueno hemos trabajamos bien juntos así que yo estaré encantado de seguir haciendo cositas con Manu

Voz 1368 12:36 es que aquí han ido es mucho más sofisticados que si vídeos yo de todo

Voz 1826 12:40 yo veo en la próxima serie firmada por Manuel García enhorabuena muchísimo