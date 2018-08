Play Fútbol: Así será el fútbol (27/08/2018)

Voz 1 00:00 a red Trapiello Juanito pisa la paz adiós el dos frente en dos sin no es contra el militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este progre va venimos de un Mundial en el que han destacado selecciones capaces de jugar a muchas cosas diferente no había en líneas generales equipos que optaran sólo por llevar la iniciativa por atacar y jugar en campo rival tampoco a grandes rasgos hemos visto equipos que simplemente se limitaron a esperar ni defender juntos atrás para luego matar al contragolpe en definitiva que el fútbol está evolucionando mucho ya aquello de hablar de equipos defensivos o de equipos ofensivos cada vez está más obsoleto hay claro está equipos más valientes que que otros hay equipos que proponen más otros que proponen menos pero cada día es más evidente que los equipos y jugadores deben dominar diferentes registros hoy en Play Fútbol los hemos propuesto responder a esa pregunta hacia dónde va el fútbol que vamos a ver en los próximos años en el fútbol mundial vamos a tratar de responder a esa pregunta con Álvaro pero Benito nuestro analista de cabecera del Real Madrid en Carrusel deportivo estuvo también con nosotros comentando el el Mundial y también con Enric Soriano hoy en de la segunda edición del segundo capítulo de enciclopedia táctica vamos a ver este nuevo fútbol está nuevo escenario que nos presenta al fútbol mundial que obliga a hacer a entrenadores jugadores y demás eso y mucho más en hora y media de fútbol internacional que arrancamos bien empezamos Play Fútbol enseguida vamos eh con otros temas de tenemos que hablar con Alberto López de lo mejor de esta semana a nivel internacional lo ha hablarnos del París Saint Germain del Bayern de Munich del Manchester City de sus partidos de este fin de S

Voz 2 02:21 a vamos a hablar del nuevo formato de la Champions

Voz 0301 02:23 por qué no está dejando el playoff previo a la competición en la tertulia con Fermín Suárez con José David López Icon Aritz Gabilondo

Voz 2 02:32 pero vamos a empezar el Play Fútbol de esta semana va a ser nuestro tema tronco

Voz 0301 02:35 tal intentando responder a esa pregunta hacia dónde va el fútbol que fútbol vamos a vivir en el próximo lustro ya lo sabéis que entre dos mil ocho y dos mil catorce esos triunfos de la selección española del Barça de Guardiola y de Alemania marcaron como predominante como modelo a seguir un fútbol que hacía del dominio de la posesión y la sucesión de pases en su manera de ser pedo desde el dos mil catorce hasta ahora hemos visto a un Real Madrid más mixto de seguramente ganar cuatro de las últimas cinco Champions en Madrid que tenía un contragolpe formidable en el dos mil dieciséis en la Eurocopa corona a una Portugal más reactiva que propositiva con Fernando Santos en el banquillo en este último Mundial en dos mil dieciocho como hemos visto a a Francia coronar una Francia solida hay rocosa pero no sólo es Francia nos dibujan las estadísticas de este último Mundial seguramente lo que podemos sirviendo en el fútbol en los próximos años y por eso el hemos pedido un informe en ese sentido a Fermín Suárez que ya anda por aquí qué tal Fermín muy verás qué tal Bruno muy buena podemos hablar primero de la importancia del balón parado la importancia que tuvo el balón parado en el último Mundial Fermín

Voz 3 03:43 sí sabemos que fue muy significativo que fue el cuarenta y tres por ciento de los goles marcados en Rusia dos mil dieciocho fueron a balón parado es decir setenta y tres de ciento sesenta y nueve es un incremento de más del veinte por ciento con respecto a las anteriores citas de de Brasil de Sudáfrica y aquí viene la lectura porque como hemos visto que la mayoría de selecciones en en Lucía lo que hacían eran planteamientos más defensivos de bloques medios de bloques bajos al final lo que hacen también a estos equipos estén en un tiempo auto de riesgo defensivo esto significa que claro estás defendiendo mucho tiempo en tu propio campo por lo tanto en los equipos son permeables hacer faltas que luego se conviertan en goles en contra que después ya entra dentro de de la virtud de los rivales de poder marcarlas convertirlas pero realmente cómo están defendiendo mucho en su propio terreno de juego ahí es donde viene el riesgo defensivo

Voz 0301 04:37 puede estar defendiendo tanto tiempo en ese último tercio de del campo provoca esas faltas en esa zona faltas peligrosas también cese genere más correr más jugadas de de Corneille y al final eso acaba teniendo una incidencia muy muy alta en las jugadas a balón parado

Voz 3 04:52 porque por ejemplo hemos visto o carencia de presiones a altas entonces al final los los bloques esperan un poquito ahí es cuando se producen más es más faltas que luego se pueden convertir o no y hemos visto que que realmente los equipos ha estado muy finos a la hora de de convertir la mitad de los partidos del Mundial se abrieron se inauguraron en el marcador gracias al balón parado ojo este dato eh la mitad de los partidos el cincuenta por ciento han empezado con un gol a balón parado que eso al final te condiciona determina después a lo largo del del partido y en eliminatorias diez de dieciséis Se abrieron gracias al balón parado después hay espacio para la contra es evidente aunque la cuota de goles de contra eh

Voz 0301 05:31 es baja veinte por ciento son

Voz 3 05:34 de un total de veinte con respecto al ciento sesenta y nueve que es la cifra global lo que sí que es cierto es que Bélgica por ejemplo marcó siete entonces ahí distorsiona un poco la la estadística pero nos han marcado muchos goles de de contra igualmente aunque las transiciones fueron un ejercicio recurrente en lo que vimos

Voz 0301 05:51 de Rusia Bruno hemos visto también muchos goles al primer toque no sé si Fermín tú tienes el el dato pero esto en los habla también de un fútbol en el que hay pocos espacios los delanteros tienen y necesitan vaya a ser muy rápidos a la hora de rematar y eso te lleva a pocos controles dentro el área más rematar de primeras no

Voz 3 06:10 se han marcado el setenta y seis por ciento de los goles al primer contacto son ciento veinte

Voz 0301 06:15 nueve del total de ciento sesenta y nueve

Voz 3 06:18 eh repetimos setenta y seis por ciento de los goles en Rusia fueron al primer contacto los equipos están más atrás de lo normal hay una igualdad creciente igualdad táctica hay muchos esfuerzos mucha disciplina y hay menos tiempo para pensar porque la densidad de defensores con respecto a los rivales es alta por lo tanto los delanteros rápidamente han de acabar jugada y finalizar

Voz 0301 06:41 para cerrar Fermín hemos visto en dos mil ocho dos mil diez dos mil doce triunfará la selección española con posesiones altísimas al Barça de Guardiola de dos mil nueve y dos mil doce exactamente lo mismo la selección alemana de dos mil catorce Gone yo a Jiménez tres cuartos de lo mismo triunfaron selecciones con una posesión altísima no es ni mucho menos la tendencia que hemos visto en este último Mundial

Voz 3 07:05 podemos estar delante de un cambio de paradigma porque han impuesto las selecciones un pelín más reactivas que van bien al contragolpe que dominan el balón parado que dominarlo los los duelos por ejemplo las cinco selecciones de Rusia dos mil dieciocho que tuvieron más posesiones hablan por sí solas el rendimiento que han tenido España sesenta y nueve por ciento Alemania sesenta y cinco Argentina sesenta y uno Arabia Saudí cincuenta y siete Brasil que es la la más potable den

Voz 0301 07:32 lo de este top five cincuenta y seis coma ocho

Voz 3 07:34 con esto a lo mejor la lectura que se desprende de aquí es que realmente para tener una filosofía propositiva de gobierno de tenencia del balón de proponer realmente las hacer extremadamente bien en el contexto futbolístico actual has de estar muy lúcido muy creativo muy fino circulando rápido con mucha movilidad y estas selecciones llegaron con un punto de agotamiento que les impidió desplegar ese juego que tienen entre manos y que en otros épocas y otros años les había dado un gran rendimiento por lo tanto puede ser un escenario que se abra de cara otras citas de verse iban a continuar con este modelo más propositivos cómo van a hacer uno mixto de propone de proponer reactivar

Voz 0301 08:15 es interesantísimo el informe que no acaba de presentar Fermín no traerme dejó Fermín que tenemos que hablar luego de de la Champions muchas gracias hasta ahora vamos a hablar precisamente de este tema con Álvaro Benito escribió justo el día después de de la final de del Mundial un artículo que se titulaba el de Francia ha sido el triunfo de la implicación colectiva nos habla el a través de sus sensaciones precisamente de lo que nos apunta en este informe Fermín Suárez nos escucha ya el comentarista de Carrusel y entrenador del Juvenil B del Real Madrid Álvaro Benito qué tal muy buenas

Voz 0104 08:47 qué tal estás bueno pues se aquí encantados de

Voz 0301 08:50 de de hablar de fútbol con contigo me pareció especialmente de mi interesante ese ese artículo hoy Le hemos dado la portada de Play Fútbol de de hoy hemos visto va en los últimos años seguramente desde el dos mil ocho con esa Eurocopa de de la selección española lo que hemos visto también luego de del Barça de Guardiola de la España de Del Bosque y demás y de Alemania en el dos mil catorce un un modelo que más o menos se imponía y ahora estamos viendo lo que dice estoy me parece bastante importante al fútbol caminaba hacia eso un fútbol más complejo en el que todos los equipos dominan todas las fases y su fases de juego podemos decir de Álvaro

Voz 0104 09:31 bueno yo yo creo que en el en el deporte el fútbol como casi todas las cosas de la vida hay tendencias no y sobre todo cómo reaccionan toda la gente del del propio medio a a esta tendencia no y lo que tú has dicho hemos pasado de de un fútbol donde donde España maravilló con la pelota quizá nunca se había visto se había visto un trato tan tan tan bueno y tan efectivo del pase del control del pase de de de la de la Asociación no de de cómo generar esos espacios el como someter de aburrir al rival por medio del pase y también es cierto que se dieron en la misma genera tiempos unos jugadores seguramente irrepetibles no ha habido jugadores con ese concepto de de del espacio tiempo en cuanto al Passeig al control y seguramente irrepetible no pero pero bueno a Alemania no sigue un poco la estela de den el estilo que que Marco España Hay ya Party en esa década fueron los los dominadores no yo creo que que a partir de ahí los rivales y reaccionaron los rivales los rivales que no tenían tan buen pie

Voz 0301 10:33 claro para para jugadores de fútbol

Voz 0104 10:36 en un pie privilegiado por reaccionar no en este Mundial yo creo que se ha visto un cambio de tendencia bestial no yo sí que he visto y lo pongo en el artículo una defensa del área como nunca había visto en un gran campeonato o a cualquier selección exceptuando dos o tres que ya bajaban el nivel de costaba mucho generales situaciones de gol a pesar de incluso tener los replegados en su área no porque una defensa de área del centro lateral del del balón parado pues pues muy bueno una defensa de los pasillos interiores muy buenas hemos visto pues Francia que es el ejemplo más claro que es el campeón pues como muchos momentos del partido de tanto Griezmann como el resto atacantes y hemos visto pues un trabajo Le Giroud que prácticamente ha sido oscuro durante todo el campeonato y es el delantero centro no que dan los primeros defensores ya escrito cara a cara el Bloc defender en bloque bajo un resultado favorable últimos minutos no yo creo que el que el fútbol a un paso en cuanto a que a que todos los jugadores entienden todas las fases

Voz 0106 11:40 que que son capaces de

Voz 0104 11:42 de ser sometidos y no tener problema en defender ese área ahí estará en bloque medio por debajo con naturalidad ahí no sentirse presionado no sentirse dominados por así decirlo no ningún que hubo un tiempo en que en que al al jugador no le gustaba en ningún momento sentirse dominado nada que parecía que que era un un problemón en el en el desarrollo del juego pues pues no no leer el balón durante diez quince minutos de partido ahora también por el desgaste físico que lleva que lleva la propia con competición pues no puede estar yendo a buscar al rival los noventa minutos porque porque si no tienes el premio del Golfo de ponerte en ventaja en el resultado pues te va a pasar factura el y el rival va a tener sus momentos cuando tú viajes en en entre prestaciones físicas porque has hecho un desgaste tremendo en esa presión alta en a dinero abusar constantemente al rival yo creo que que hacia ese lado visto donde ha evolucionado el juego de los equipos y los futbolistas pienso que son más completos sí que manejan cualquier situación de los

Voz 0301 12:40 luego iremos ya para cerrar Álvaro a la tipología de de futbolista a la que nos lleva a este tipo de fútbol que creo que apuntas cosas interesantes también en en el artículo pero hablando más de de equipos de la actualidad yo me fijo por ejemplo incluso en el Manchester Sitti que seguramente Guardiola es el principal exponente pues esos no de del juego de posición de ese fútbol que propone tener el el Balón de dominar a través de de los pases de esa sucesión de pases y demás pues bueno al final el Manchester City Guardiola se ha dado cuenta también de qué tiene a Sterling tiene a Bernardo Silva tiene a gente que conduciendo que con espacios es eh mortífera e igual de mortífera o incluso más que que cuando atacan en estático y lo está aprovechando y hemos visto durante toda la temporada pasada en el que si el City ha jugado muy bien pero el te ha marcado muchos goles también al contragolpe

Voz 0104 13:31 sí hombre yo creo que que al final Guardiola que es un entrenador excelente pues saca petróleo y saca lo mejor de de las características de los jugadores que tiene es un entrenador que le gusta ser protagonistas sin duda esos equipos llevan el el peso del juego que vistan en campo contrario pero pero también estaba cuenta que se tiene que adaptar otras fases del el juego no que es muy interesante ya te digo sobre todo para economizar esfuerzos yo no veo a ningún equipo Gianni Real Madrid ni Barcelona son capaces de de en partidos de de élite contra con con todo un rival exigente capaces de de someter durante los noventa minutos ni de ni de llevar un ritmo altísimo de de partido durante los noventa minutos los rivales también tiene sus momentos no entonces te tienes que a armar en esos momentos para poder descansar en una posición cómoda en en en una defensa posicional una defensa zonal Isabel donde donde como y cuando quiere robar para para cataplines espacios mucho más tiene unos jugadores postmoderno me encantaba secciones tremendo Berlín como Bernardo Silva como el propio Agüero que también sabe atacar muy los espacios yo creo que al final el el en el entrenador el objetivo era entrenadores eso equipo sepa manejar los registros no hay equipos que que defienden pero los espacios equipos que defienden peor si les somete es hay equipos que se sienten incómodos si les das la pelota fíjate equipos que se siente muy incómodo si les das la pelota y les espera un poquito porque hay equipos todo lo contrario que se sienten muy cómodos dándote la pelota Pi y que te equivocas tú pues lo ideal exceso y cómo conseguirlo este es complejo no ser entrenador podré llegar a manejar todos los espectros del fútbol es muy complicada porque el tiempo de entrenamiento es limitado en el fútbol no se pueden entrenar ocho horas al día porque porque desgasta mucho a todos los niveles y entonces a nivel conceptual pues todo lo que vaya adquiriendo pues es es muy importante pero ya te digo que en mi opinión yo lo que he visto en el mundiales equipos con muchos registros de hecho los que hemos tenido las selecciones Podemos en en primera persona me refiero a España a los que tenemos unos registros más limitados lo hemos tenido más complicado no y sobre todo lo hemos hemos defendido peor el área final pero que la defensa del área que es una de las cosas que más evolucionado equipos que defiende que son capaces de defender el área con mucha eficacia cuando están sometidos Lugano están descansando en bloque medio bajo que es una frase que yo digo no no les hace ni cosquillas no los centros laterales lo que encare no que les tengan ahí sometidos pues el Atlético de Madrid es un claro ejemplo de este tipo de equipos no al Atlético Madrid lo tiene sometido ahí que quince minutos es no si es que está ahí no lo es que la única ocasión Homero no remató en el área ir a mí me he tenido con Francia esa de que por momentos estaban ahí decía pues parece que les dominan que se dejan dominar que pero no remató un balón claro no tienes un remate bueno anhela área no tienen una buena situación de disparo en el borde del área no tienen una buena situación de uno contra uno porque las ayudas son constantes entonces la sensación he tenido de poderío con con la selección francesa

Voz 0301 16:34 lo de Umtiti sobre todo Varane en el Mundial bueno ir todas las ayudas evidentemente fue fue un espectáculo hablas en el artículo y de hecho lo había comentado también en en Carrusel Álvaro me parece interesante los equipos defiende muy bien el el área normalmente cuando defienden un atrás dejaron un poquito más de espacios por por fuera esos está viendo ya desde hace cinco siete años a esta a esta parte de varios equipos ir abres la posibilidad de que en las escuelas de fútbol se opte por formar el regateado de toda la vida no en el extremo que que pueda irse él el uno contra uno y volver ya no tanto al jugador que se asocie muy bien en en la banda que cada vez estamos viendo más jugadores que juegan en banda pero que tienen alma más de M ha apuntado de ahí al final te empuja el el fútbol la actual que estamos viendo y el que dibujamos de cara al futuro a eso a recuperar la figura del extremo que se vayan el uno contra uno y ponga las ponga bien y al sitio que toca vaya

Voz 0104 17:30 sin duda yo creo que el proceso ha sido el siguiente sean sean formado futbolistas mucho más completos a nivel táctico para para desarticular al rival por así decirlo así y como y como te penaliza mucho la pérdida como cada vez analizaba más el tener pérdidas en determinadas zonas y yo me incluyo los formadores y los entrenadores pues una frase muy repetida es no pierdas no arriesgar Espases seguridad pues parece que que eliges un poco en qué zonas quieres perder la pelota no estar desprotegido todo porque al final con espacios como mejor se ataca cuando cuando tienes una pérdida inesperada con el equipo abierto entonces todo el todo el mundo estaba como esperando su momento oí sabiendo que si te robaban determinadas situaciones pues tener una buena posición para atacar que ha pasado que que al final se ha ido perdiendo la estirpe del regulador porqué porque porque de pequeño le estás diciendo al chaval oye no pierdas la pelota no es no tal yo creo que que la qué es información errónea no pudo formativo para mí tiene que ser todo lo contrario que ha pasado que cada vez hay menos regatea autores llegas al fútbol profesional y apenas encuentra regateado es no se cuentan con los dedos de una mano los los los jugadores capaces de eliminar rivales en el uno para uno que ha pasado que la defensa de del bloque medio bajo hacia perfeccionado tanto que el atasco es total entonces Sara del futuro a necesitar desatascador es sábado volver a necesitar desatascador ex jugador que sean capaces de regatear de tirar una pared en una baldosa de inventarse algo no porque es como que nadie se sale del guión Babe no hay pérdidas de balón en zonas donde no te interesa tener pérdidas pero tampoco hay desequilibrio no es una de las cosas que hemos echado de menos el Mundial Pons ha brillado tanto un jugador como Jafar comen va P que que realmente se han inventado cosas que han sido capaces de general desequilibrio con una conducción con un engaño con un regate con entonces al final el fútbol va a crear lo que lo que es lo que necesite Si la línea va a seguir siendo ésta en el fútbol de élite iba a ser muy difícil genera situaciones de desequilibrio pues el el los desatascador es buena van a estar muy codiciados Si se para mucho dinero por ello

Voz 0301 19:47 nos hemos puesto a hacer de de adivinos pero con gente que la toca tanto que sabe tanto como Álvaro Benito Mola mola hacerlo un placer Álvaro que te vaya muy bien la temporada un lujazo tener de aquí en Play Fútbol hay muchas gracias un abrazo

Voz 4 20:00 Moreno un placer como siempre

Voz 0301 20:15 vamos con la segunda edición de enciclopedia táctica la sección en la que Enric Soriano nos desgrana las claves de de él luego del fútbol desde su pizarra particular que expone quién Play Fútbol estamos hablando esta semana de hacia dónde va el el fútbol por ahí anda ya Enric Soriano o la Enrique tal muy buenas buenas tardes qué tal lo veníamos hablando ahora con Álvaro Benito al final cada vez el fútbol te te exige más cosas antes había equipos defensivos había equipos ofensivos los entrenadores en su un poco cada uno con su estilo en saber hacer una cosa muy bien e ir y todo eso ese castillo por decirlo así se está desmoronando K cada vez vemos que se le pide más cosas a a los futbolistas ya ya los equipos que domine más registros no

Voz 0106 21:02 sí así es lo hemos hablado muchas veces el juego te exige todo desde ahí exijan los entrenadores tener un conocimiento profundo o para para dar recursos a sus jugadores y equipos que puedan responder a a cualquier contexto en competición

Voz 0301 21:17 Nos preguntábamos de la la pregunta que que intentamos responder Henríquez que exige el juego primero todo a través de todo a nivel de las fases para que la gente lo entiende ahí seguramente podemos hablar de cuatro fases no de ataque estático defensa en estático transición ofensiva de transición defensiva y luego las fases no de momentos entre de intercambio no entre una fase y la otra no

Voz 0106 21:41 sí así es el jugo y aunque hay equipos que pasan más tiempo en algunas su fase fases o fases debido a su modelo de juego en la idea que va a tener el entrenador van a convivir con todas ellas y por tanto deben tener una respuesta construida para para todas ellas igual que comentabas que hay un ataque estático creo que también es importante recalcar que hay situaciones a llegar últimamente los equipos presionan cada vez más alto IS superar la primera línea de presión hace que que los equipos lleguen a campo rival en situaciones digamos corridas son situaciones que también tenemos que que dominar y aprender a defendernos sólo tiene que ver también con con esa defensa posicional con un bloque medio o bajo donde donde el equipo está muy ordenados sino también saber gestionar situaciones de de mayor desorden

Voz 0301 22:37 también a nivel de de sistemas de juego no hay que hay que dar Aznar diferente cada cada ente senador practicamente lo demostré también incluso en los grandes clubes no no antes veíamos que cae un entrenador normalmente tiraba más con un sistema de de cabecera sobre todos los grandes equipos y se tenía que cambiar a alguien que cambiará el el rival hoy cada día más entrenadores See it de los de élite también dominan más sistemas diferentes y manera de colocar a sus jugadores en en la pizarra campo eh

Voz 0106 23:09 si al final tiene que ver con con poder adaptarse a los contextos de competición y no creo que haya un sistema de juego es que se estándar dice agua ayer de contexto competitivo portando es importante que que los entrenadores dominen trabajen con sus equipos distintos sistemas dejó algo así como distintas funcionalidades dentro del mismo sistema no es lo mismo un cuatro tres tres donde podríamos decir en momento sin balón por ejemplo una presión alta

Voz 0301 23:40 el punto David vivir

Voz 0106 23:41 el extremo dado fuerte espera más o menos a la altura de de su lateral y el extremo helada débil se despliega para evitar que cambien de sentido la circulación o que el nueve es en pareja y con el con el medio centro y que sean los extremos los que acosan a centrales contradictorias de acoso fuera dentro mismo sistema distinga funcionalidades y lo mismo en ataque podríamos hablar de una salida de balón con un lateral bajo y el otro proyectado con un lateral que se mete por dentro y el otro no

Voz 5 24:12 dos por dentro un ocho

Voz 0106 24:15 que bien en en ese intervalo central lateral para salir mediante una él de un seis que viene para formar una la boliviana entonces dentro del mismo sistema de juego en la manera de responder a las situaciones pueden ser muy diferentes pero aún así es importante también

Voz 6 24:32 a trabajar varios sistemas de juego

Voz 0106 24:35 para que el equipo pues se organice mejor ante distintos contextos

Voz 0301 24:40 luego está nivel individual no el plano individual el al jugador

Voz 1038 24:43 que el exige que le va a exigir

Voz 0301 24:46 este por decirlo así nuevo fútbol tan un complejo tan completo que que el exige al jugador en individual Enric

Voz 0106 24:53 sí yo creo que que el concepto clave para para entender al futbolista es la potencia prospectiva en la que aulas e Irún lo que que no es más que que el jugador sea capaz de dar solución a muchas situaciones diferentes de juego así como dar muchas soluciones diferentes a una misma situación de juego es decir queremos jugadores que sean capaces de identificar patrones dentro del juego de de reconocer elementos ir a partir ya a partir de ahí responder de forma eficaz y eficiente

Voz 6 25:26 no sólo buscamos especialistas aún

Voz 0106 25:28 que evidentemente hay jugadores que van a obtener rendimiento a partir de la especialización dentro de un puesto como puede ser un nueve como puede ser pero bueno al final queremos que los jugadores resuelvan muchas muchas situaciones y para eso tenemos que entender que no surge generalmente por generación espontánea el juego es un gran maestro pero no es el único maestro para conseguir que el jugador tenga estar esta potencia prospectiva que hemos hablado el entrenador en este en este caso resulta fundamental para incorporarle aquellas soluciones que el jugador no no puede descubrir de forma autónoma darle recursos también para que él sea capaz de desde sus propios recursos identificar y descubrir muchas más cosas se e incorporarlas a su juego

Voz 0301 26:15 poniendo ejemplos prácticos para que la gente lo lo entienda un lateral derecho tiene que ser capaz de responder así le viene a la a la presión muy alta el el extremo si le dejan salir qué hacer con el balón si si por ejemplo les le flotan a él poder dar respuesta diferentes soluciones a lo que decía Enric al final un jugador también tiene que dar diferentes soluciones a una misma jugada un extremo que que recibe un balón cuando le está apretando el el lateral pues que tenga un abanico de posibilidades de diferente pues tirar el el regate intentar tirar un una pared meter un centro al final manejar un abanico de posibilidades que que haga también Rico el el juego hoy ya de imprevisible sobre todo al al futbolista es lo que lo que venimos explicando a también Enric de la exigencias de como modelo de juego de del entrenador te tiene que tener a también diferente también lo que sí hemos ahora diferentes registros

Voz 0106 27:14 así es yo creo que esto el que mejor lo lo definió en su momento es Rodri el entrenador del Nàstic te decía que que se equipos lo que deben tener es una adaptabilidad de cara a los contextos que propone el rival es decir ante cualquier situación de juego que podamos vernos en competición tener respuesta

Voz 0104 27:33 luego tener una variabilidad en la manía

Voz 0106 27:36 estación de conductas es decir ser capaces de proponer con textos muy variados ir que a su vez dificulten la adaptabilidad del rival para mover tener mayor eficacia dentro del juego y eso se transmite

Voz 0104 27:49 horma en en una estabilidad digan

Voz 0106 27:51 hemos como como identidad es decir ser un equipo camaleónico que en función de las exigencias manifiesto unas cosas u otras con el objetivo de de acercarse a al resultado

Voz 0301 28:03 para cerrar Enric podemos hablar de a darle valor no ha al entrenamiento en todo lo que estamos contando porque todo esto sin sin entrenamientos sin casos prácticos casi en cada en cada sesión es muy complicado que que el futbolista lo lo metabolito por decirlo así

Voz 0106 28:22 sí lo hemos hablado que que al final todo todo esto tiene que ver con un con da recursos al jugador y a los equipos estamos acostumbrados a que a nivel más pero los equipos pues son organizados generalmente sobre todo de momento sin balón pero yo creo que la eficacia y el verdadero valor está en el detalle es la ejecución de ese macro es decir qué acciones individuales e incluso grupales manifiestan los equipos y los jugadores que permiten tener determinado éxito en el juego de posición de Guardiola que tanto hemos hablado no tiene que ver con con acumular muchos pases en en unos espacios para liberar otros tiene que ver con la capacidad que tenían los jugadores de no sentirse presionado de perfilarse para poder limpiar de dar líneas de pase a las distancias adecuadas de no perder nunca las listas de las distancias de relación de aspectos mucho más concretos y ahí es donde el el entrenador manifiesta su conocimiento profundo del juego el conocimiento superficial lo lo tiene cualquiera a nivel macro pues organizamos todos un equipo medianamente bien pero como ejecutan ese macro ahí es donde el entrenador debe dar recursos a los jugadores los jugadores además lo solicitan es decir cuando un entrenador le le da soluciones si le hace crecer como jugador individualmente a partir de estos aspectos micro el jugador lo lo valora mucho ir se convierte en una herramienta más de liderazgo

Voz 0301 29:45 queríamos conocer quién le va a pedir en este fútbol que estamos dibujando este fútbol de del futuro que le va a pedir el juego a los entrenadores a los jugadores nos la desganado en esta segunda segundo capítulo de enciclopedia táctica en Enric Soriano la semana que viene en muchas gracias un abrazo muchas gracias uno un abrazo

Voz 7 30:06 Play Fútbol en Cadena Ser punto com

Voz 0301 30:09 primera tertulia de la temporada en Play Fútbol vamos a hablar de de la Champions evidentemente tendremos playoff tenemos nuevo formato de la Champions y tenemos un sorteo el jueves lo vamos a ha repasado analizar todo con Aritz Gabilondo con José David López y con Fermín Suárez Fermín está aquí en el estudio qué tal Fermín muy buenas hola qué tal muy buenas y muchas ganas de Champions eh gracias como siempre vaya a ver el nuevo sorteo también sí sí y además viendo a equipos históricos que es están peleando ahí una una plaza también José David López qué tal David muy buenas

Voz 0104 30:38 a ver si lo escuchamos muy mala visión antemano pues sí lo haremos

Voz 1867 30:43 a quién escuchos muy mal hacer mi madre pues ahora esos campos

Voz 0301 30:47 tengo aquí una no ha visto a su salud oí una semana

Voz 1867 30:50 tengo un técnico tengo un técnico toca aquí

Voz 0301 30:52 o sea que lo arregla a Gabilondo cómo estás Haritz

Voz 0104 30:57 hola qué tal muy buenas bueno vamos ya con

Voz 0301 31:00 la Champions un poquito lo que ha pasado hasta el momento y es lo que nos viene por delante para empezar con esos partidos que hemos tenido de de playoff Fermín este con especial les buenos ojos a Alá ya sé que tenemos aquí es que te llama la atención de lo que has visto hasta ahora es que yo creo que que la Shaq

Voz 3 31:19 Se más allá de lo que pasa esta eliminatoria que creo que no tiene bastante bastante resuelta tres a uno contra el Dinamo de Kiev me parece uno dos equipos más más estimulantes más vivaces más enérgicos de Europa por la propuesta por los jugadores tan jóvenes porla asociación que hace de talento en esa zona ancha con Zille quita ha dicho que que le dan ese salto de de calidad al equipo que se meten por dentro que van por fuera está y Hunter también a arriba in la figura que nos tiene el corazón robado que es Frankie de John que sigue eh en esas conducciones tan tan interesante saltando líneas limpiando rivales y además ha colocado como interior no falso central medio centro sino como interior hay tiene alguna debilidad como lo hemos comentado Bruno ese juego de de espaldas de ciudad para jugar entre líneas no es fácil ubicarse en esos pasillos interiores pero frenado John es mejor que de cara en potencia limpiando saltando líneas llegando S es muy bueno el Ajax puede ser un peeling frágil atrás es cierto en alguna transición sufrió

Voz 0301 32:17 pero me parece de lo más destacado que que hemos visto este playoff de previa de la Champions que se tiene que acabar de decidir entre mañana martes Si pasado mañana miércoles a mí por ejemplo David no gustó bastante Joan Boix no sé tú con qué te quedas más allá del Ajax de lo que hemos comentado hasta ahora que que él

Voz 1584 32:34 me me quedaría con el pasado porque me parece que más allá de la crisis importante que tiene el fútbol griego te sabemos que bueno que tiene un rol bastante Terciario hace bastante tiempo pues sí que ha habido como una nueva digamos genera yo o no o si algo se removido para que Panathinaikos cayendo poco a poco y Olympiacos el año pasado empezara también a a perder esa credibilidad que practicamente en la SER dice

Voz 8 32:57 la de Grecia me quedaba en el que no sólo eliminó

Voz 1584 33:00 si a finales de julio a Basilea que evidentemente era uno de los equipos que pues siempre está llamado por lo menos a entrar en Champions incluso haciendo buenos papeles y después ha cargado también al Sparta de Moscú que por potencial plantilla y demás pues equipo muchísimo más potente el PAOK recibiendo bastantes pocos goles sobretodo marcando bastante más de lo que suele ser habitual normalmente griego pues me ha gustado bastante andan varios español Crespo está cañas y hay que decir que técnico estaban Lucescu el hijo de de miseria Lucescu el mítico rumano evidentemente sobre todo en la última eliminatoria ante el Benfica evidentemente estamos todavía en el partido de ida pero supo recomponerse muy bien a un inicio bastante bueno del Benfica hizo un gran partido a mí me gustó bastante Varda sitio cuando salió en la segunda mitad de que acabará marcando el gol pero me parece que es un equipo que sabiendo sus límites que son mucho si debilidades evidentemente sobretodo porque no tiene demasiada creatividad pero una vez entendido eso está sacando un provecho enorme y la verdad que por la crisis que pasa bastante ilusión que los equipos griegos empiecen a meter ya ya intenta renacer

Voz 0301 34:06 ganó también acá de Atenas hizo el trabajo previo por decirlo así Manolo Jiménez el año pasado cambió de destino esta ahora entrenando a a Las Palmas pero Bono le ganó el vídeo por un gol a dos Ariz aunque sea de lo que ya hemos comentado tú con qué te quedas mira por ejemplo estuve viendo también el partido del PSV Eindhoven que gana dos tres al al Bate Borisov pero en defensa me dejó bastantes dudas eh le llegaron muchísimo hoy el Bate creando bastantes ocasiones y además sin hacer nada demasiado especial en ataque

Voz 1867 34:34 sí pero sacó un buen resultado semifinal los conjuros hola

Voz 0104 34:37 a veces se habían venido un poco abajo

Voz 8 34:39 últimamente en la Champions no hay ahora por ejemplo hemos visto al PSV ganar fuera además en Bielorrusia que no es sencillo a estas alturas de temporada aunque ante equipos que general mente están más rodados y también hemos visto un buen Ajax no con Tadic que me parece un fichaje sensacional para el Ajax que con con Ci jets va a formar una

Voz 1584 34:58 una sociedad de absurdos de altísimo

Voz 8 35:01 nivel yo más que sorpresas gratas de algún equipo lo que más me ha llamado la atención es que varios importantes

Voz 0104 35:09 han decepcionado no hablaba

Voz 8 35:12 desde Basilea que es un equipo que ha llegado incluso lejos en los últimos años en la Champions Espartaco

Voz 1584 35:17 Moscú después de tanto tiempo

Voz 8 35:19 que que que no había sido campeón el año pasado pues ya asomó en la Champions le ganó incluso al Sevilla y esta extradición ha caído en la ronda previa Fenerbahce también cayendo en rondas muy anteriores vamos a ver el Benfica que que tiene un resultado bastante complicado es decir estos ahí igualado todo tanto los los y las ligas menos potentes empiezan a tener más fuerza Hay no te puedes despistar ni tener un mal verano porque te quedas fuera de la Champions incluso

Voz 1584 35:50 a los que ahora mismo son los equipos más pues

Voz 8 35:52 Fuentes porque ya no juegan previa los grandes campeonatos y son estos Portugal Rusia los que más coeficiente tiene

Voz 3 35:59 después un un histórico como como el Estrella Roja cero cero contra contra el RBE aguantó bien pese a tener menos calidad que el que el R B con un radón cheque bastante destacado el R B no no acaba de de llenar es un equipo que que son muy jóvenes propuesta atrevida bastante aseada de jugar desde atrás pero no acaban de despuntar de tales al Se saltito todos los Haidar a los los da Abu por los la jugada es que que pintan bien pero realmente a si iban a poder en la en la vuelta de Mostar ese potencial que se les es presuponen para acabar metiéndose y después también propuesta interesante la del Llum Boix que arrasó en la primera parte con un gran en este lateral derecho muy potente Ike no acabo de traducirlo en el marcador pese a tener más ocasiones con un Dinamo Zagreb que aguantó bien resaca destacamos y rescatamos la figura de un mediapunta extremo bastante vertical

Voz 0301 36:47 poco la figura esta de los extremos nuevos que están saliendo en Croacia ese perfil de red Kate de Peric jugador que tiene muy buena llegada que son muy rápidos muy verticales y me gustó también coincido con Fermín or sic el extremo en este caso da del Dínamo de desde agrega

Voz 8 37:03 Dani que ojo no está haciendo una muy buena fase previa de la Champions el español pero ya pretendido al parecer por la selección croata para nacionalizar los jugó

Voz 0301 37:13 Ador referencia sin duda de este Dínamo de DC pero los resultados fueron estos Estrella Roja cero Salzburgo cero Bate Borisov dos PSV tres Benfica

Voz 7 37:23 a uno PAOK uno Jean Weiss uno Dina

Voz 0301 37:25 hemos de Zagreb uno birdie uno de Atenas dos ya Ajax tres Dínamo de Kiev uno como decíamos los partidos de vuelta entre mañana martes Si pasado miércoles hablamos un poquito de del nuevo formato de de la Champions y también de del sorteo a David ahora hay cuatro clasificados directos de las cuatro principales leo las ligas con más coeficiente de UEFA hay partidos a las siete y a las nueve lo cual a gente como nosotros cuadro yo creo nos va

Voz 1038 37:52 bastante bien para no tener que hacer horas extra

Voz 0301 37:54 y bueno no sé qué piensas del del nuevo formato sobre todo lo que te decía no de que haya por decreto dieciséis equipos de las cuatro principales ligas ya metidos todos en ese sorteo

Voz 8 38:07 sí lo de el horario más allá existe de que ya no tenemos de de sabes

Voz 1584 38:11 todos a qué hora era la Champions ahora pero señal para para no trasnochar tanto como bien dices pero bueno a mí en formato sobre todo en la previa M para los que queremos el fútbol un poquito más de digamos de origen más de hablar de verdadero de verdad Mary dos de premiar verdadero campeones de todos los lugares en Liga de Campeones pues por ahí me parece que sigue perdiendo cada vez más se desangra esa identidad más original de fútbol porque por ejemplo equipos los campeones de la República Checa o de Suiza que otros años pues se directamente pues tenían fases mucho más adelantadas en fases previas a quién mejor le ha salido pues como no iba a ser otra vez al equipo de las principales y las europeas que aseguran que los cuatro primeros van a estar simplemente que quedarse con un dato por ejemplo el Inter que ha sido el cuarto en Italia clasificado por cierto en el último partido en el tramo final de la Liga de terminar el año pasado ha pasado Italia de que el cuarto equipo no se clasificaba para Champions a directamente entrar a la fase de grupos e incluso también en la Europa League porque ahora no no juega fase previa es decir como siempre sigue premiando poco a poco a los equipos de las principales ligas europeas y a los otros campeones insisto campeón igualmente meritorio lo que ha hecho cada uno a estos equipos pues cada vez les ponen más pegas y eso hace que como decía antes Aris nos quedamos sin equipos históricos cada vez antes por ejemplo duele mucho ver que al Celtic arreglado más allá de todos los problemas que tiene pues ha vuelto a quedar fuera porque evidentemente cuanto más difícil base levantarse

Voz 0301 39:50 ah es un formato nuevo vemos por ejemplo que este año Aritz están Madrid Atlético y Barça como cabezas de serie ya están confirmados para el bombo uno en Madrid Atlético Barça Bayern de Múnich Manchester City como campeón de la Premier también la Juve parecen Jermaine también el Lokomotiv de Moscú que es Messi el loco en este caso se es un poco la oveja negra o el el el cuerpo extraño de de del bombo uno de los cabezas de serie para que la gente se vaya apuntando ya posible rivales de estos tres equipos españoles Borussia Dortmund Oporto Manchester United Shakhtar Nápoles Tottenham y Roma

Voz 3 40:28 hay siete ya por tanto confirmados en ese bombo

Voz 0301 40:30 seguramente el otro entrar podría ser el el Liverpool que por puntos UEFA seguramente iría ahí bueno en definitiva que hay un sorteo en si no te toca el el Liverpool seguramente Ariz e incluso diría que el Manchester United contra cualquiera de esos tres españoles para mí no sería favorito Dalí cómo están los de los de Mourinho no sería un un sorteo a priori ahora mismo viéndolo desde la distancia demasiado demasiado complicado para gigantes europeos como Madrid Atlético Barça eh sí bueno

Voz 8 41:00 lo primero que hay que decir es que es una extrañeza que estén los tres en el bombo uno porque recordemos cara sólo va al campeón de Liga al bombo uno lo que pasa es que también va en el Champions y el de la Europa Lidia ha coincidido que los dos son españoles y que ninguno de ellos dos Atlético de Madrid y Real Madrid pues el campeón de la Liga española sea que eso de ver tres equipos de un mismo país compongo una va a ser francamente complicado y luego respeta el debate yo creo que es lógico que vaya girando a este torneo

Voz 0104 41:27 hacia un una competición en la que están en Londres

Voz 8 41:29 tres clubes de de Europa hay una amenaza muy seria de que los grandes eh dejen la UEFA o tiene ya propuestas sobre la mesa de hacer una Liga Europea la UEFA la reacción que ha tenido es esto no de hacer una Champions en la que se potencia los grandes a los grandes torneos de hecho yo creo que están frenando la mejor Champions de la historia por lo menos a nivel de nombres no porque hay más campeones de Europa que nunca va a haber unos

Voz 5 41:53 son grupos impresionantes yenes

Voz 8 41:56 sentido eh creo que tenemos que estar de enhorabuena y luego otro detalle el año pasado la final de la Champions la juega el Liverpool y el Real Madrid que son sino me fallan las cuentas fueron terceros en la en sus ligas respectivas eso no quiere decir que por ser tercero tenga menos potencial que el campeón de de otra Liga no depende mucho de de la temporada que hayas hecho que yo creo que estamos ya digo ante una gran edición de la Champions y me parece que un espectáculo en todos los sentidos

Voz 3 42:26 es que a raíz de este gran cartel creo que lo hablaba con con Jaume Madeira con el narrador de de la transmite local de del Barça y comentaba que a lo mejor algún grande del Bombo Uno algún sustituto se lleva en la fase de grupos porque Llanos eso que te puede tocar dos equipos a priori muy inferiores has de batir el cobre con el segundo a priori fuerte para pasar y quedar primero segundo y acceder a octavos porque realmente en el bombo dos Si a un PSC por ejemplo que a lo mejor está ahí en medio medio lo engancha el Liverpool más en el bombo tres Lyon Schalke más en el cuatro Hoffenheim Inter no digo que va de quedar eliminado pero son cuatro o cuatro equipos que están encuadrados que que tendrán un test difícil más Benfica Ajax PSV que son históricos que también se meten en fase de grupos y que tendrán buen nivel

Voz 0301 43:10 en este caso antes era impensable es claro

Voz 8 43:13 pensar que podría caer el PSG en fase de grupos o el Real Madrid o el Barcelona era casi una utopía no y efectivamente ahora te puede tocar un grupo que te puedes llevar un susto

Voz 0301 43:21 es que ahora mismo tal y como estaba confeccionado la la clave es donde me parece lo más importante donde cae el Liverpool y el Liverpool caen el bombo tres bueno soy

Voz 3 43:30 descalabro que a los cabezas de serie le puede tocar

Voz 0301 43:32 grupo en el que esté en Nápoles Roma como participante del bombo dos au como equipo de del bombo dos y en el bombo tres el Liverpool osea que ya casi sea cual sea

Voz 3 43:43 cotice despide ya eh

Voz 0301 43:45 es el equipo del complicaría mucho ya para cerrar David el papel también del Valencia al Valencia está estoy viendo ahora es eso números oficiales de la UEFA con treinta y seis mil puntos de ese coeficiente UEFA lo normal por lo que estoy viendo sería que estuviera en el bombo tres pero podría estar en el cuatro es decir que el drama a nivel de de lo que pueda pasar en el sorteo puede ser importante también para un Valencia que que encara la Champions evidentemente con lo que ha sufrido la afición de Mestalla en los últimos años con muchísima ilusión eh

Voz 1584 44:14 el mundo está mirando a ver si se cierra por fin lo de redes y a partir de ahí pues se pensará que de verdad hay en la plantilla para para poder crecer más y dar el pecho también evidentemente por por lo que conozco tengo varios amigos allí cada vez que hablo con ellos no sólo al regreso supone mucho el año del centenario todo es de verdad se cree que ahora sí que hay un proyecto serio más allá de del golpe que sea todo esta semana pero la sensación es que da que me que me está ya sí que está creando un proyecto serio para empezar a a competir como hacía a a principios de siglo cuando llegaba a dos finales y de más de de de Champions que a partir de ahí la sensación que era que de verdad se está armando para para poder competir evidentemente creo que hay una brecha enorme y no hablo sólo de de plantillas sino de de magnitud de de masas social de de competitividad extrema que han logrado atletismo

Voz 0104 45:04 el Barcelona era Mary peso les hace evidente

Voz 1584 45:07 te los principales referentes españoles esta temporada pero me parece que el Valencia no solo ha recuperado ese cuarto puesto que creo que es Soria en los últimos tiempos le pertenecía sino que además lo que está haciendo el que verdaderamente recuperemos para Europa

Voz 5 45:21 es un equipo que sabemos que cuando ha tenido buen rollo

Voz 1584 45:23 es verdaderamente siempre ha competido ya por tanto me parece que que se un estímulo muy positivo para pueblo español tener otra retar al Valencia de vuelta a esta champán

Voz 0301 45:31 en la memoria de todo el mundo estarán esas dos finales perdidas a principios de siglo XXI la por aquel Valencia impresionante de de principios de siglo que que la verdad es que no hemos vuelto a a ver el sorteo el próximo jueves a las seis de la tarde va a ser el el Forum Grimaldi de Mónaco lo contaremos en directo en la cadena SER allí además esta Aritz Gabilondo representando al al diario As así que el lunes que viene más con lo que haya deparado el sorteo Ari David Fermín muchas gracias a los tres un abrazo

Voz 1867 46:02 te has muy bien hablando saludó

