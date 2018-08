HORA 25 DEPORTES (27/08/2018): El estadio de Vallecas, cerrado por obras

Voz 1 00:00 Uribe incluso incurrir curtirse con sus

Voz 0919 00:19 hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos el comienzo de la mejor liga del mundo la Liga de Fútbol Profesional nuestra Liga ha empezado con problemillas primero fue la deplorable imagen que ofreció el césped del estadio José Zorrilla en la vuelta del Valladolid a la Primera División el pasado sábado ante el Fútbol Club Barcelona y atención que ahora la Liga tiene otro problema porque la Comunidad de Madrid que es la propietaria del estadio de Vallecas donde juega el Rayo Vallecano sus partidos como local ha decidido que las obras que se están realizando para condicionar el estadio impiden que se pueda abrir al público quizá hasta el próximo mes de octubre eso afecta a los partidos que tenía que jugar el Rayo Vallecano como local el de la próxima jornada el próximo fin de semana ante el Athletic de Bilbao el de la jornada cinco ante el Alavés y el de la jornada así de ante el Espanyol la Comunidad de Madrid ha decidido unilateralmente que no va a abrir el campo para que acceda el público no hay condiciones de seguridad para hacerlo y por lo tanto la Liga de Fútbol Profesional tiene un problema para ubicar esos tres partidos al menos que tenía que jugar el Rayo Vallecano como local José Palacio muy buenas tardes

Voz 1038 01:36 qué tal muy buenas Gallego el primero de ellos próximo fin

Voz 0919 01:39 de semana ante el Athletic de Bilbao ya es oficialmente partido aplazado así

Voz 1038 01:44 en una nota de la Liga de Fútbol Profesional anunciaba que estaba aplazado ese Rayo Athletic de Bilbao que se debería jugar el sábado a las seis y media en el estadio de Vallecas dicen que están buscando una fecha aún por concretar para la disputa de ese encuentro las obras del estadio Vallecas ha dicho la Comunidad de Madrid que van a ser intensificada para terminar poseer y poder pasar la Inspección Técnica de Edificios que no pasa el estadio Vallecas desde dos mil trece así que no podrá contar con la presencia de espectadores en partido aplazado y los otros dos ante Alavés y español están buscando una solución una buena alternativa podría ser a puerta cerrada esa ya está descartada pero ahora mismo está deciden no sé si se invierte el orden de los partidos es decir si Alavés y Espanyol reciben en su domicilio al Rayo Vallecano aussie el Rayo Vallecano se marcha a alguno de los estadios de la Comunidad de Madrid a jugar es un solo serían tres posibilidades que sería el Coliseum Alfonso Pérez el Wanda Metropolitano o el estadio Santiago Bernabéu

Voz 0919 02:35 evidentemente ha habido una falta de planificación absoluta primero en Valladolid donde el cambio de hierba puso en riesgo la integridad física de los jugadores del Valladolid del Barça el pasado sábado y otra en Vallecas porque tres partidos no se van a poder jugar después de que ya se disputase la primera jornada en ese estadio hiciéramos algunas imágenes realmente lamentable sobre el estado de las instalaciones de Vallecas la próxima jornada de Liga el próximo fin de semana no habrá diez partidos solamente habrá nueve porque el Rayo Athletic de Bilbao ha sido aplazado ya veremos cuándo se puede jugar mientras tanto hoy tenemos liga si se cierra la segunda jornada en Primera división tenemos desde las ocho y cuarto en juego en el Ciudad de Valencia el partido entre el Levante y el Huesca allí nos vamos como está José Manuel Alemán buenas tardes hola qué tal Jesús muy buenas un Levante que Sepes

Voz 1179 03:30 Santa ante su afición después de la primera victoria en el Villamanín Paco López que todavía no conoce la derrota en su estadio desde que inició su cargo como técnico del conjunto granota confía además en el mismo bloque de la pasada temporada no hay ninguna cara nueva sobre el césped de Orriols Por su parte el Celta de Antonio Mohamed recupera Roncaglia ha cambiado el sistema juega con un tres cuatro tres con Yago Aspas Maxi Gómez Hyypia existió en ataque este último ha sido el que adelantaba al conjunto celtiña en el minuto diez de la primera parte tras una acción personal por la izquierda clavó un derechazo por la mismísima escuadra de Oier Olazábal alcanzamos el minuto dieciocho de la primera parte con un estadio Ciudad de Valencia prácticamente lleno Levante cero Celta de Vigo uno

Voz 0919 04:12 luego a las diez de la noche se jugará el partido que cierra la jornada en San Mamés entre el Athletic de Bilbao y el Huesca también se está cerrando la jornada en Segunda División en el Wanda Metropolitano el estadio del Atlético de Madrid juegan Rayo Majadahonda en Mallorca ya sabéis que las instalaciones del Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino todavía no están acondicionadas para recoger partido de Segunda División así que hasta allí nos vamos al Wanda cómo está el Rayo Majadahonda Mallorca Miguel Orejas hora

Voz 2 04:38 qué tal Gallego primer partido como local de Majadahonda en el fútbol profesional y es nada menos que no Wanda Metropolitano escenario de la final de la próxima Liga de Campeones que va a ser la casa del Majadahonda durante los próximos meses estamos en el minuto treinta y tres de la primera mitad Rayo Majadahonda cero Mallorca uno el goles de Carlos Castro en el minuto catorce

Voz 0919 04:56 ya sabéis que estamos en la última semana de mercado enseguida repasamos cómo están las operaciones muy pendientes de la posible llegada de Mariano el delantero de Lyon al Sevilla de Guedes el portugués del París Saint Germaine al Valencia una operación que se acaba de cerrar en los últimos minutos oficial la cesión del guardameta del Real Madrid Looking Allen danés por una temporada en la Vuelta Ciclista ha ganado Elia vivían el italiano la etapa de hoy que te minaba en Alhaurín sigue de líder el polaco que Hato esquí en un día donde un grande del baloncesto ha anunciado su retirada Manu Ginóbili el argentino de cuarenta y uno años que de esta manera deja la NBA no seguirá jugando en San Antonio Esparza se va sin o alguna una leyenda del baloncesto argentino y me atrevería a decir del baloncesto mundial y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes sobre la jornada de Liga

Voz 3 05:51 con vida galleguista yo yo te voy a decir una cosa me encanta que el equipo se haga aquí por Hinault individualidades porque mira yo te de decir una cosa que el de Cristiano con el Arroyo que que todo tenía que hacerlo él porque era el Number One tan Bergua pues oye no mida la falta que no metía de una como fallaron la falta ultimamente ultimamente hace ya varios años pues nada es siempre el y todo el y todo él siempre todas las jugadas para él no ahora que sea equipo cada uno pues eso eh colabore a las ideas colectiva del fútbol Irujo antes que todo era para una sola persona que no quiero figuritas te quiero que sean equipo y me parece a mí yo no soy decía antes bueno que os vaya muy bien

Voz 0919 07:31 bueno bueno que la puesta eran cuarenta goles de Benzema por el momento lleva tres así que Breva tú tranquilo que la cartera todavía no la tienes que abrirá empezamos el mercado de fichajes una de las operaciones que se puede concretar en las próximas horas es un buen fichaje del Sevilla Mariano el delantero que fuera del Real Madrid ha jugado en la liga francesa puede llegar al equipo de Machín se están acercando posturas como son las cifras cuánto falta Manolo

Voz 1622 08:08 hola buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes falta muy poquito está todo muy encaminado prácticamente acuerdo total entre el Sevilla y el Olympique de Lyon entre el Sevilla y el propio Mariano que firmaría por cinco temporadas la cantidad que va a pagar Eli Sevilla lo lo impide de Lyon no va a llegar a los treinta y cinco millones de euros incluyendo diferentes variables que incluyen en el contrato está casi casi cerrada la operación sido muy bien encaminada falta un detalle que no debía consideran importante también que el Real Madrid tendrá cuarenta y ocho horas de tanteo sobre el jugador una vez que se formalice el acuerdo entre ambos clubes si el Madrid no quiere a Marx a mariano de nuevo de vuelta en su equipo evidentemente Mariano va a ser jugador del Sevilla las próximas

Voz 1026 08:54 Madrid se va a llevar un porcentaje importante de ese traspaso unos doce millones de euros y como dice Manolo tiene la opción de igualar la oferta de Sevilla y recuperar a Mariano pero el Madrid ahora mismo no piensa ni mucho menos en fichar un delantero por cierto aprovechamos estamos en Sevilla preguntemos por Escudero una de las imágenes más duras de la jornada

Voz 0919 09:12 ayer fue la luxación de codo que sufrió el

Voz 1622 09:15 el defensa sevillista ya están en casa si imagen escalofriante ayer muy pesimistas hoy bastante más optimista porque parece que no hay fractura ya el jugador incluso ha visto la jugada a través de televisión

Voz 7 09:28 yo he verdes pues ya cuando cuando me colocaron el codo pero luego y la pude ver aquí la verdad que sí que pasa bastante que ese movimiento no Elvis es peligroso no porque está en el aire no tiene un apoyo estoy seguro de que es una bueno lo hizo teniendo

Voz 0919 09:46 Nos alegramos que se recupere cuanto antes Mariano El otro nombre de la próximas horas sin duda alguna puede ser Guedes el portugués del París Saint Germaine el Valencia lleva todo el verano intentando recuperar al jugador quizá después de la derrota en Cornellà El Prat ante el Espanyol se acelere la operación Pedro Morata buenas tardes hola Gallego buenas tardes sí pero ahora ya con el máximo accionista

Voz 1716 10:08 el Valencia al frente estaba ayer en Cornellà El Prat con el agente de Guedes con Jorge Mendes es un día de negociaciones intensas entre el Valencia y el París san Germain insisto con Peter Lim al frente en las negociaciones la partida es muy dura porque el París Saint Germaine sólo quiere vender al futbolista o que haya una cesión pero que la opción de compra sea antes del treinta de junio hizo obligatoria lo cual sería en definitiva una compra el Valencia intenta que sea solamente una cesión con una opción de compra pero no obligatoria y en última instancia que sólo fuese obligatoria si el Valencia se clasifica para la Champions de la próxima temporada por lo tanto hay tres cuestiones fundamentales saber si el jugador sería comprado au solamente una cesión en el caso de ser comprado

Voz 0919 10:49 sí estaría en la horquilla de los cuales

Voz 1716 10:52 a los setenta millones de euros cuarenta quiere el Valencia máximo setenta pide el Paris Saint Germain en el caso de que el Valencia compre el jugador saber quién lo paga porque la economía del club del Valencia otra cosa en la del propietario que quiera pagarlo él en una ampliación de capital la economía del Valencia viene de perder treinta y dos millones de euros la pasada temporada este verano de gastarse en compras setenta y cinco millones de euros en futbolistas y vender sólo en veintisiete osea muy difícil que el Valencia de su dinero como club hiciese frente a esa compra

Voz 0919 11:22 muy bien pues Mariano y Guedes ojalá vengan los dos que será bueno para el Sevilla para Valencia y para la Liga ocho y cuarenta y uno esto es Hora veinticinco Deportes en la SER que te pasa

Voz 0919 12:25 vamos al directo a ver cómo están los partidos en juego en el Ciudad de Valencia al Levante West no Levante Celta Levante Celta José Manuel Alemán alcanza

Voz 1179 12:34 hemos el minuto veintiocho de la primera parte gana desde el diez del Celta de Vigo con el gol marcado frío por priones Sixto partido muy vivo partido muy abierto intercambio de ocasiones constantes entre un equipo y otro Levante cero Celta de Vigo uno

Voz 0919 12:47 en segunda división en el Metropolitano están jugando Rayo Majadahonda y Mallorca Miguel

Voz 2 12:52 cuarenta y tres de la primera mitad dos para llegar al descanso gana el Mallorca desde el minuto catorce con el gol de Carlos Castro el Majahonda con un remate al larguero de Aitor Gómez pero sigue ganando como digo el Mallorca cero uno minuto cuarenta y tres

Voz 0919 13:06 ya a las diez de la noche en San Mamés se juega el Atleti Huesca partido bueno para el Athletic especial porque ya saben los jugadores del Athletic y su entrenador que el próximo fin de semana no tienen partido con lo cual ahora tendrán un parón

Voz 10 13:21 no con el parón de la selección

Voz 0919 13:24 qué viene después pues el Athletic va a jugar hoy y el próximo partido dentro de de quince días Summer Diego González buenas tardes seguro que está ya alguno pensando en un amistoso para tapar hueco porque efectivamente se va a hacer muy largo ese ese parón bueno que salga de aquí esta noche gallego el que gane esta noche perdón mejor dicho saldada el líder o por lo menos compartiendo el liderato cuando menos

Voz 0699 13:44 Berizzo espera que los vídeos de Aduriz y de Willian se pasen ya a un segundo con tercer de plano precisamente se puede ser el sustituto en Punta del lesionado Aduriz Unai Simón a repetir la titularidad en la portería remite a la grada junto con las vacas sagradas Beñat San José Balenziaga sitio por lo tanto para los jóvenes como en la defensa Enfrente el Huesca que ya jugada aquí pero en Segunda División precisamente cuando su entrenador Leo Franco era el guardameta del equipo no sabemos aún si va a hacer jugar cedido pues

Voz 0919 14:11 Athletic Etxeita en principio se piensa que podría ser el mismo once que ganar al Eibar el pasado lunes casi cuarenta mil espectadores en San Mamés haber hoy ya no estamos en fiestas y el jovencísimo Arbeloa Rojas veintisiete añitos del Colegio murciano se han terminado la fiestas pero seguro que hay una buena entrada y y hoy ha estado en Barcelona Neymar el jugador del Paris san Germain que ha estado en El Vestuario con sus ex compañeros del Barça realmente no ha venido a jugar una partida de póquer que ya sabéis y los seguís en redes sociales que es una cosa que le encanta además que creo que juega bastante bien y y bueno pues la empresa que ha traído a Neymar a jugar una partida de póquer ha permitido que algunos compañeros le hicieran entrevistas eso sí con las preguntas ya

Voz 10 14:55 pactada

Voz 11 14:56 eh atendido Neymar a los compañeros de TV3 para hablar por ejemplo de es el rumor que hay

Voz 0919 15:06 que vea a Neymar como seguro futurible del Real Madrid

Voz 12 15:10 y hablarle con casi todos me parece un relato es porque bueno pasé muy bien

Voz 1622 15:19 creo que Piqué hoy todo hecho alguna broma volver al Barça o no pero no te voy a preguntar esto porque sabes que todo el mundo dice de sin Aimar el año que viene el futuro va a estar en el Real Madrid cómo lo ves

Voz 12 15:29 no estoy en contra de un París estaría en París

Voz 0919 15:32 tengo contrato tenga contrato con París y estaré allí en París eso ha dicho Neymar antes o después de jugar al póquer con Piqué porque Piqué también es aficionado a ese G

Voz 13 15:44 luego ya ha estado en la partida Adriá Albets Barcelona buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0919 15:49 muy buena así los dos han participado hoy en esta

Voz 0017 15:52 partida de póquer benéfica la verdad es que Neymar echaba de menos Barcelona porque lleva desde ayer en la Ciudad Condal esta mañana como decías ha pasado por la ciudad deportiva del Barça para saludar a sus excompañeros después ha comido con Rafinha hay algunos amigos más tarde pues ha ido al Casino de Barcelona para jugar esta partida de póquer con Piqué

Voz 0919 16:10 estaba previsto que Neymar atendiera también a los

Voz 0017 16:12 adiós Dios pero al final sólo lo ha hecho Gerard Piqué como contabas con las preguntas pactadas previamente por exigencias de la Organización de lo más interesante que ha dicho el central del Barça sus palabras sobre Paul Pogba porque le ha abierto claramente la puerta al jugador del United que el Barça como hemos contado siempre ha tenido en su agenda con él no es

Voz 14 16:32 lo que sé es que es un gran jugador que ahora mismo está en el Manchester United veremos si en el futuro quiere cambiar de equipo no lo sé por supuesto nosotros estaríamos felices de atender en el Barça porque queremos que los mejores jugadas

Voz 0919 16:43 les están aquí pero respetamos al Manchester United

Voz 14 16:45 porque es su club hasta que los su club digan algo ex jugador del United es Cancún

Voz 0017 16:50 ha reconocido también Piqué que la Champions es el gran objetivo del Barça aunque sería un suicidio dice centrarse en Europa y olvidarse de la Liga ya ha denunciado otra vez el mal estado del césped de Valladolid que ha dicho que no estuvo a la altura de la que dice ser la mejor liga de

Voz 0919 17:04 el mundo gracias el Barça que también está pendiente de la posible salida de Paco Alcácer ha

Voz 13 17:09 a la Bundesliga eh sobre lo de Valladolid bueno pues sobre lo de Valladolid hoy se habla mucho en Valladolid cómo está la hierba de Valladolid ha llegado la Liga a Pérez

Voz 1070 17:19 lo que sucedió posibles sanciones al Valladolid por el mal estado de la hierba a José Luis Rojo buenas tardes hola Jesús muy buenas tardes bueno pues no se habla de otra cosa Hay evidentemente las imágenes hablan por sí mismas no el bochorno y el ridículo de ese partido disputado el pasado sábado sigue bueno pues avergonzado un poco a todo el mundo en el club intenta explicar que han intentado cumplir los plazos y que ha hecho de la mejor manera posible pero es evidente que como suele decirse les ha pillado el toro han detenido hoy la visita de una delegación de la Liga para investigar y para conocer de primera mano todo lo que ha ocurrido han inspeccionado el césped ha trabajado en que en los próximos siete días va a intentar el club que esté lo mejor posible y sino en los siguientes quince pues tendrá que tomar otra determinación insisto en el club hay consternación y tristeza por lo ocurrido

Voz 0919 18:05 la jornada a parte de esa imagen de el césped de Zorrilla Nos deja al Madrid con dos partidos y dos victorias cuando todo el mundo esperaba fichaje fichaje lo que sigue haciendo en Madrid Javier Herráez es aligerar El Vestuario de Lopetegui buenas tardes si es soltar lastre

Voz 15 18:19 Deportivo que nadie me malinterprete semana

Voz 0919 18:22 ha cedido hasta el Leganés

Voz 15 18:24 es ahí tendrá competencia de Pichu Cuéllar veremos quién juega pero es un gran portero y como digo se va cedido al Leganés acaba de hacer oficial por parte del Real Madrid y del partido de ayer nos queda la cara y la cruz la cara evidentemente Marco Asensio cuando juega titular se nota su presencia en el campo muy bien también Keylor Navas también con espacios con posibilidad de correr y hacer goles como en el día de ayer Benzema anotó dos tantos mejor en la segunda parte que es la primera Lacruz Marcelo que ese mosqueo incluso con Lopetegui porque no entendía el cambio lo respeta excapitán del equipo blanco pero no entiende el cambio de Lopetegui que ya ejerce gallego porque dejó un día más

Voz 0919 19:01 a Courtois en el banquillo veremos hasta cuándo

Voz 15 19:03 Modric jugó tan solo quince minutos Vinicius

Voz 0919 19:06 M Castilla y los penaltis ha decidido que sean Sergio Ramos y Benzema Bale también los que tirar pero de momento los tira Benzema también observa Lopetegui por el momento mandando ocho y cuarenta y nueve hora25 deporte

Voz 17 19:56 pude veinticinco Deportes

Voz 18 20:04 son los brazos al cielo Victoria para Miguel Ángel López Roberto muy cercana entre tipos delante juega sin ningún tipo de I

Voz 19 20:14 en cada vuelta ciclista es vaya busca un nuevo ganador Vuelta Ciclista España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri

Voz 18 20:26 el número uno del mundo compró celebrado

Voz 19 20:30 la vía a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias y dispositivos móviles Amelia leva remonta a fin de etapa en la Cadena Ser

Voz 20 20:42 eh

Voz 0919 20:47 el tenemos fútbol en juego vaya golazo que acaba de marcar el Celta de Vigo ante el Levante alemán el ser

Voz 1179 20:56 el mundo lo Marc a Maxi Gómez pero desde luego muchos han intervenido en la participación de la jugada el primero en robar en el centro del campo pues lo vodka le asistió por dentro a pie existo que filtró un pase perfecto para Maxi Gómez que le dejó franco el golpeo ante la portería de Al Azhar al que batió por bajo treinta y cuatro de la primera parte II del Celta Levante cero Celta de vida dos

Voz 0919 21:20 finalmente un jugadón del Celta dos cosas más de fútbol uno de los nombres del mercado en los últimos días no lo habíamos dejado el de Filipe el lateral del Atlético que se podría de París Anne Germaine pero a medida que pasan las horas Pedro Fullana parece más clara la opción de que se quede con mucho sí porque nadas movida desde que el Atlético rechazarlo cinco millones de euros del Paris Saint Germain en el club no creen que el tema se alargue hasta el viernes y asegura a la Cadena Ser que creen que practicante todo va a quedar resuelto en las próximas horas porque esperan que Filipe les comunique ya la decisión definitiva dan por hecho que se va a quedar y además el futbolista ha trasmitido a sus allegados que si se queda no lo hará de mala gana estar sorprendido con las muestras de cariño sobre todo con el recibimiento de la afición el pasado sábado estaremos atentos fútbol internacional como todos los lunes repasamos lo más interesante de las Ligas extranjeras que ha habido

Voz 13 22:07 Bruno Alemany buenas tardes hola algo muy buena con

Voz 0301 22:11 el pinchazo al Manchester City en la principal noticia del fútbol internacional el sábado cayó cuando empató a uno con tan Wolverhampton y ha perdido el liderato de la Premier League ganó el Chelsea sin goles que participó en uno Marcos Alonso ya hay un entrenador español que está ahí en lo más alto el Watford de Javi gracias a dormir no es de esa victoria por dos goles a uno contra acceso al Palacio de los tres líderes que tienen la Premier junto con Chelsea y con el Liverpool ha empezado la Bundesliga en la que el Bayern sigue apuntando a grandísimo favorito ganó por tres goles a uno al Hoffenheim en la primera jornada en Italia día volvió a jugar Cristiano Ronaldo debut en casa en el Juventus Stadium sin gol aunque buena participación sobre todo en el segundo tiempo de Cristiano no les sube por dos goles a cero el el el cuarto

Voz 0919 22:56 con el mundo dice que Cristiano llevaría tres goles ya Si estuviera en el Real Madrid tenemos Play Fútbol este esta semana o todavía no

Voz 0301 23:04 si tenemos el segundo ya de de la temporada además con la previa de la Champions seis que la el sorteo de la Champions desde el jueves analizamos las principales novedades del formato luego de de la Champions y las claves del el sorteo ojo para Atlético Madrid y Barça que son los tres cabezas de serie pero que se pueden ver involucrados en un grupo ya bastante difícil a a las primeras de cambio

Voz 0919 23:25 gracias Bruno ya era fútbol sala Copa Intercontinental está el Barça representando a nuestra liga ya ha empezado goleando en su primer partido Xavi seis hola Jesús pues sí muy buen arranque del Barça en la Copa Intercontinental que se juegan Bangkok en el primer

Voz 21 23:40 partido de la fase de grupos Victoria ocho cero ante el élite Futsal de Utah el Barça dominado en todo momento con Ferrari Viña como mejores jugadores el brasileño Ferrari ha sido elegido el MVP del partido en Mieres el miércoles azulgranas enfrentarán al manos brasileño para la primera plaza de grupo

Voz 0919 23:58 lo contaremos gracias sexo tenis hoy comienza el Open USA estamos esperando a que comience la jornada con masculina con Rafa Nadal pero tenemos ya en el juego el partido de Garbiñe Muguruza en primera ronda Alberto Fernández como Garbiñe

Voz 22 24:13 a Garbiñe si está jugando frente a la china Zhang Shuai va ganando seis tres en el primer set hoy tres cero en el segundo también tenemos más tenis en directo un duelo de los clásicos entre Feliciano López y Fernando Verdasco que va ganando Fernando Verdasco seis cuatro y seis dos y luego esta madrugada tenemos un duelo más clásico aún el de Rafa Nadal y David Ferrer de nuevo enfrentándose en Grand Slam ambos en uno de los mejores escenarios del mundo dar duras que es el Estado

Voz 0919 24:34 yo con más capacidad el mundo del tenis es la primera vez que ambos jugaron

Voz 22 24:36 me la ronda en un torneo ATP no comenzarán antes de las dos y cuarto de la mañana de la madrugada además ya ha caído hoy a Albert Ramos frente al ruso Caixa no por seis tres seis dos y seis tres y hoy también debuta el campeón de dos mil nueve escenario en Grand Slam chutó tres Mejor puesto en el ránking mundial de la ATP Juan Martín del Potro que se enfrentará al norteamericano Donald Young

Voz 0919 24:52 la Vuelta Ciclista España ha ganado la etapa de hoy el ya vivía ni al esprín el italiano que dicen es el favorito para llevarse todas las etapas que se decidan al esprint final en Alhaurín y ahí está el equipo de enviados especiales de la Cadena Ser Borja Cuadrado muy buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes si es el es el mejor sprinter sino de alguna ganó cuatro etapas en el Giro de Italia ya las primeras de cambio yeso

Voz 0509 25:15 su equipo tampoco le ha hecho un lanzamiento muy especial se ha impuesto con autoridad por delante de su compatriota Nick sólo una jornada en la que no hay novedades en la general sigue líder el polaco cuya tosco con catorce segundos de ventaja sobre Valverde que ha tenido algún problemilla como nos decía línea de meta también hemos hablado con Gorka Izagirre el campeón de España que ha firmado por tan escuchamos Valverde Gorka Izagirre

Voz 6 25:35 en La Redonda me quedo con la derecha hay frenado y luego por eso aquí nadie ha hecho en poco contentos

Voz 11 25:42 bueno ahora estamos aquí en la vuelta Hay centrados intentándolo hacer lo mejor posible bueno o ya

Voz 0509 25:48 veremos si mañana llega la primera cita con la gran montaña Vélez Málaga Sierra del Alfaguara ya en Granada serán ciento sesenta y un kilómetros ojo con dos puertos de primera categoría el alto de la cabra montés esa llegada inédita en el puerto de Alfacar con rampas de hasta once donde podría haber cambio de líder

Voz 0919 26:05 gracias Borja mañana lo contamos esta semana cerramos hora25 Deportes con lo nuevo de guasa estos Guecho etarras que llevan años haciendo la mejor música de baile que sea hace ahora mismo en nuestro país no te llama All about the music vamos a darnos una vuelta por el directo como está en Levante Celta alemán sigue

Voz 1179 26:37 ha habido sigue agitado con muchas ocasiones hasta cuatro ha tenido ya el Levante para tratar de reducir la ventaja pero cada vez que llega el Celta es sinónimo de peligro por eso mando en el marcador estamos en el cuarenta y tres de partido Gal el Celta en el Ciudad de Valencia cero dos con los goles de existo Imax y Gomez

Voz 0919 26:52 recordemos que segunda está en juego creo que en el descanso el Rayo Majadahonda Mallorca Miguel

Voz 2 26:57 sí descanso en el Metropolitano con el Mallorca cero uno con gol de Carlos Castro recordar un larguero que tuvo el Majadahonda en las botas de Art Aitor Gómez descanso en el en el Wanda Metropolitano cero uno para el Mallorca

Voz 0919 27:09 otras noticias de este lunes José Antonio Duro lo comentamos al principio Llinás Eli se retira de la NBA veintitrés años de carrera profesional uno de los jugadores más carismáticos a dejasen Antonio con cuatro anillos en el bolsillo además nos queda por contar por ejemplo en fútbol que Euskadi Venezuela van a disputar un partido amistoso en Vitoria en Mendizorroza el doce de octubre en el parón a las nueve menos cuarto y hoy además de Liga en España la ahí también a las nueve en Inglaterra Manchester United Tottenham y en la liga italiana a las ocho y media un Roma Atalanta el Tottenham que bueno calidad y todo eso es seréis informado convenientemente a las once y media en el Larguero con Manu Carreño

Voz 0017 27:44 eh

Voz 0919 27:45 nosotros volvemos mañana a las ocho y media gracias por escucharnos un saludo de Gallego hasta mañana

