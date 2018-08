Cataluña: la amenaza del precipicio

no hubiera lazos amarillos sino no hubiera okupación totalitaria del espacio público Si alguien no pensara que el espacio público suyo no es de todos esto no ocurrirá porque la gente normal no se tiene que dedicar cada día a retirar lazos ni retirar bandera

Voz 1715

00:30

tensión en Cataluña es indiscutible la sociedad catalana se ha visto sometida a un estrés político intensísimo no hay en la agenda política institucional de esa comunidad ningún otro tema que permita redirigir el centro del debate público no hay actividad ejecutiva de la Generalitat no hay actividad parlamentaria no se ronda otro imaginario que el del independentismo la sociedad acabará llegando hasta el lugar al que le empujen eso serán responsables quiénes tienen voz púlpito entre los sonidos del día ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo no ha habido un cambio de posición de bien decía la situación pero el Gobierno ha terminado por entender que no podía defender al juez Llarena sólo un poco son en determinadas circunstancias sólo está el lugar en el que no incomodar a los socios de legislatura menos cómodos con Llarena el Gobierno ha rectificado aunque intente camuflar lo en el mapa de los sonidos de este lujoso