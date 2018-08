Mesa política en 'Hora 25'

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 00:28 a las nueve y siete minutos de la noche las ocho y siete minutos en Canarias es lunes y aunque haya sido verano todos los lunes en Hora Veinticinco hemos mantenido abierta nuestra mesa política para aportar reflexión desde la política debate a veces intenso debate desde la política a los asuntos de actualidad nos acompañan por el Partido Popular José Luis Martínez Almeida José Luis buenas noches buenas noches y bienvenido el ex secretario de Participación del PP de la dirección del Partido Popular Odón Elorza Partido Socialista hoy ha dejado las tierras del norte por Madrid hola Odón secador buenas noches desde luego Pablo Echenique Podemos Pablo muy buenas noches y bienvenido como siempre Toni Cantó por ciudadanos Toni buenas noches bienvenidos los cuatro bueno ya hemos contado lo venimos diciendo a lo largo del día aquí en la SER que el juez Llarena finalmente él no va a acudir en persona a Bruselas el cuatro de septiembre va a ser un despacho de abogados que designe el Gobierno el que lo defienda de esa demanda que el interpusieron Carles Puigdemont y cuatro ex conseller huidos de la Justicia lo denunciaron lo acusan porque de no ser imparcial hoy la ministra Dolores Delgado en Radio Nacional ha asegurado que el Gobierno no ha cambiado de opinión a la hora de su defensa

Voz 0277 01:36 no ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo hay una parte relativa a esas declaraciones pero la inmensa mayoría del procedimiento se refiere al pues es ahí es donde no vamos a transigir lo más mínimo vamos a explicar que esta demanda entera es una demanda instrumental

Voz 1715 01:58 por un lado el Partido Popular Ciudadanos han pedido al Gobierno más contundencia que de algunos pasos más allá de los que se han dado hasta ahora escuchan a Pablo Casado

Voz 3 02:06 el Gobierno está obligado a dar cuentas a la oposición de esas cuestiones tan graves por eso ya hemos registrado a primera hora una comparecencia urgente de la ministra de Justicia para para que explique esta postura esta dejación de funciones

Voz 1715 02:20 desde Ciudadanos su líder Albert Rivera asegura que defender a Llarena es defender también al está

Voz 0040 02:25 lo que no es una opción como pretende este Gobierno interino es una obligación no es algo que pueda debatirse en un Consejo Ministros es una obligación democrática es una obligación moral defender a los que han dado la cara por hacer cumplir las leyes en nuestro país

Voz 1715 02:40 vi dos voces más para completar el relato de esta parte del relato del día desde Podemos y desde el independentismo catalán no se entiende que el Gobierno finalmente ya ha rectificado su posición anterior escuchen a EB Larra a Carles Campuzano

Voz 2 02:54 es como pretender defender con los impuestos de los españoles

Voz 4 02:57 en las españolas por una cuestión privada

Voz 2 02:59 un juez pues no nos parece lo más adecuado que queremos

Voz 5 03:02 la pocas separación de poderes la nula separación de poderes en el Estado presumían poco más de valentía a Sánchez al PSOE a a todas la esperanza que conllevaron con su nombramiento pero día a día por lo que hacen es decepcionante

Voz 1715 03:18 por cierto antes de entrar en debate diré que hoy como todo el verano había prevista la presencia de un representante del P de Cat pero un problema imprevisto de agenda de última hora lo ha impedido hoy no ha habido forma de encontrar a quién sustituyera a la persona que estaba prevista en todo caso el debate seguro que es interesante voy a empezar los Partido Socialista porque es que quien es se le debe preguntarse habido honor rectificación del Gobierno en su posición sobre la defensa de Llarena en Bélgica

Voz 0801 03:49 perdido más allá de algún malentendido de alguna confusión provocada por en fin pero algunos grupos de la oposición al al Gobierno no desde el principio el Gobierno estimó la necesidad de defender la integridad jurisdiccional de España yo soy incluía incluye evidentemente defender a al juez Llarena que lleva el caso de del proceso y es verdad que si uno le lo que sea publicado de la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena no no habla no cita cuestiones privadas sino que realmente fin diciendo de una manera muy concluyente es un alegatos una demanda contra el Estado de Derecho contra el funcionamiento jurisdiccional y contra la defensa de la legalidad constitucional lo que

Voz 1715 04:39 su radica en el fondo

Voz 0801 04:41 de esa demanda que ha interpuesto puso de moda y otros políticos están fuera de del país porque se fueron fueron voluntariamente en su día repetimos ya aquello de que no quisieron convocar elecciones eso prefirieron convocar al día siguiente la declaración unilateral de independencia por tanto más allá de algunas interpretaciones y consideró erróneas el Gobierno siempre en fin lo tiene que aclarar hilo ha aclarado quizá a veces control del tiempo sentido de la oportunidad el tiempo de informar a veces o la antelación otras veces por prudencia con algo de retraso puede general alguna disfunción pero el Gobierno está en la defensa del juez Llarena porque es la defensa de lo que son los fundamentos del Estado de Derecho en este caso para defendernos de un proceso unilateral independentista

Voz 1715 05:31 no lo interpretó así en su momento la semana pasada este fin de semana PP y Ciudadanos a partir de la primera posición expresada por el Ministerio de Justicia sigue pregunto a PP después a ciudadanos si ellos interpretan que si ha habido una rectificación a la posición del Gobierno José Luis

Voz 6 05:45 por supuesto que ha habido una rectificación a nadie se le escapa que la primera versión que dio el Gobierno y la física en rueda de prensa del Consejo de Ministros es que no se iba a defender al juez Llarena únicamente la presión de las asociaciones judiciales y la indignación popular ha hecho que el Gobierno tuviera rectificar creo que no es una rectificación por convicción de defender al juez Llarena sino por la presión que se ha ejercido en este caso eso es lamentable que el Gobierno que tenía un informe de la Abogacía General del Estado de más de cuarenta folios diciendo desde el primer momento que había que defender al juez Llarena no lo hiciera allí en segundo lugar frente a aquellas interpretaciones que dicen que esto es una cuestión privada y que por tanto es un escándalo que los españoles paguen una cuestión privada supone un desconocimiento de lo que es la situación a la que se encuentra los que están integrantes de la función pública en España que están amparados en el ejercicio de sus funciones en este caso al juez Llarena es fue el ejercicio de su función jurisdiccional única y exclusivamente a ejercer sus funciones pero no en cuestiones obviamente privada sí aquí la demanda de Puigdemont que es una demanda trampa sin lugar a dudas y que lo único que pretende es desprestigiar a a España en el extranjero obviamente Se reduce única y exclusivamente a esa función jurisdiccional por tanto que el Gobierno haga los deberes al Gobierno en este caso ha acertado sólo Porcar rectificó aunque lo haya hecho sin ningún tipo de convicción y que se deje ya de mancillar el buen nombre de el juez Llarena porque defender desde luego al juez Llarena es defender la España constitucional que tener

Voz 0801 07:02 nadie está mancillado el nombre de juez lo en el Gobierno Odón no lo decía por la prevención que tú

Voz 6 07:07 tenido lo decía donde la intervención que se dice que los españoles no lo pueden pagar por una cuestión puramente privada hay que no hay separación de poderes no por la intervención que lo eh

Voz 0801 07:15 es del Gobierno pero bueno no voy contigo no

Voz 1939 07:17 pues yo aquí yo creo que sí que hay un cambio Carmen Calvo dijo claramente que no sale iba a apoyar el error debió ser de ella yo creo que el Gobierno cambia de criterio cuando ve que todas las asociaciones de jueces de fiscales de abogados se ponen en contra hay echan y ponen el grito en el cielo con toda la razón del mundo eh el registrado por es una PNL en pedimos que el Gobierno defienda la justicia española que condene el acoso o la la la persecución las amenazas que está sufriendo el juez Llarena y otros compañeros como él creemos que defender al Estado es una obligación del Gobierno venimos desde hace mucho tiempo a acusando al Gobierno de permitir que los secesionista estas vuelvan a abrir esas embajadas que se dedican por todo el mundo atacar al Estado español y esto es solamente un una nueva maniobra de un tramposo como el señor Puigdemont cobarde que lo único que busca con esto es la posibilidad de recusar luego al señor Llarena osa que bueno no nosotros pleno apoyo a alguien que que está comportándose de una manera heroica y desde luego pleno apoyo a España no este tema podemos interpreta que ha habido no

Voz 1715 08:21 a Pablo Echenique

Voz 1662 08:24 no sé creo que hubo un impulso al principio por parte del Gobierno de hacer lo lo sensato lo lógico es que cuando una persona en el contexto de su vida privada en conferencias en la Fundación de José María Aznar que expresa opiniones sobre personas que están que está instruyendo un juicio contra contra ellos y se demanda civilmente pues lo lógico sería que se pagará como todo el mundo

Voz 4 08:54 el propio su propio abogado

Voz 1662 08:57 eso eh si fuera tan evidente que tiene que pagar el Estado que tenemos que para todos los españoles la defensa de juez Llarena no hubiera tatuado casi dos meses en pedir amparo de una manera enormemente irregular al Consejo General del Poder Judicial CGPJ establece un plazo de diez días para que los jueces puedan pedir amparo y en ocasiones anteriores jueces que han pedido amparo un día atarle se ha negado y ha tramitado la pose Ubilla señor llena tardó dos meses probablemente de lo hizo cuando se dio cuenta que va a tener que pagarle el abogado y a lo mejor en las costas de de juicio nosotros pensamos que es que el primer impulso del Gobierno fue fue correcto en que veíamos pagar esto todos los españoles es un despropósito la estatal o sea judicial lanzada por el Partido Popular cuando el señor Mariano Rajoy estaba en el Gobierno ha abochornado a nuestro país en el en el exterior por no quedar de resolver los problemas políticamente por esconderse detrás de los jueces y de los policías haciendo dejación de funciones esto es un capítulo más en esa pues en esa estrategia fallida apolítica Hay ida dejación de funciones del Partido Popular

Voz 0801 10:14 no yo quería decir que no es bueno en temas como estos tan tan delicados no sacar las cosas de quicio yo creo que es un un error en el que caen los grupos de la oposición en este caso Ciudadanos y Partido Popular porque es lo cierto al día de hoy que el Gobierno esté gobierno legítimo en de Pedro Sánchez ha asumido con toda claridad es verdad se recibió en su momento saudís leyó curso como no como siempre la la solicitud de amparo por la vía del Consejo General de Poder Judicial el Gobierno de España está para defender el Estado de Derecho está para defender el prestigio del país de España y evidentemente si uno lee los contenidos fundamentales en su gran mayoría los contenidos párrafos de la demanda de puso en contra el juez es Llarena pues lo cierto es que ahí no se habla de cuestiones privadas sino que ciertamente se pone muy en cuestión que incluso pues la democracia en este país Ia aspectos fundamentales del Estado de derecho por lo tanto más allá repito de alguna matización en el tiempo más allá del interés que tiene la oposición de las derechas de desgastar las posiciones del Gobierno es es algo permanente habitual en este tema y en cualquier otro hablemos de migración hablemos de políticas de empleo de pensiones de lo que sea el Gobierno está en su labor perfectamente orientado defendiendo los intereses generales del país y en este caso la integridad jurisdiccional

Voz 6 11:40 como como ha dicho la verdad es que de los párrafos de claramente que esta una función jurisdiccional la penas que Carmen Calvo no sólo a sus párrafos de la demanda antes de en rueda de prensa del Consejo de Ministros aclarar que no se iba a defender en ese momento el juez era porque igual que todo lo hemos podido leer Carmen Calvo sin embargo no los debió leer aparte que es una experta constitucionalista lo cual yo no lo niego pero no los de Violeta antes de hacer esa declaración

Voz 1939 12:02 yo yo yo diría sí que esa llamada a la tranquilidad de Odón eso de no no no a la bestia nacionalista o sea mixta me me me preocupa porque lo que está empezando a pasar en Catalunya es especialmente preocupante lo que se dice en esa sentencia es lo mismo que se está haciendo en la otra parte en la demanda perdón es lo mismo que se está haciendo por otra parte desde todas esas embajadas que sus socios siguen abriendo por a España y que parece que el Partido Socialista no tiene ningún problema en que se sigan abriendo abriendo no podemos podemos podemos hablando podemos hablando de separación de poderes pues bueno es es cuanto menos divertido cuando pedían jueces afines a su Gobierno y ante la duda me temo que Podemos ha hecho lo mismo que siempre en este tema también lo acaba hacer Pablo y hoy lo decía otra de sus diputadas ponerse al lado de los secesionistas esto para nosotros es especialmente preocupante sigue habiendo lugares de Cataluña donde el Estado sea retirado por completo sigue habiendo una televisión pública utilizada por los secesión estas sigue habiendo ahora mismo una policía política a la que no tiene que llamar ahora por fin la atención la Fiscalía que se está dedicando a identificar a gente que se dedica simplemente a quitar unos lazos amarillos que están ocupando un espacio público y que no deberían estar ahí frente a todas estas cosas Odón nos pide tranquilidad no enfadarle es bueno no nosotros nos tenemos que no hombre que otros todo lo contrario nosotros estamos muy preocupados íbamos a plantarles cara como hemos hecho siempre

Voz 0801 13:26 horario a vuestros socios

Voz 4 13:28 yo no voy contigo si lo

Voz 1662 13:31 naturalmente que ya decir ciudadanos es que las llamadas a la conciliación aldeas de la tranquilidad están fuera de lugar porque porque su estrategia es la contraria sabe echar gasolina al fuego yo me he metido anda me da cuenta de Twitter de desencanto antes de venir y no hay no hay un solo tweet ante los últimos cincuenta sobre políticas públicas sobre el desempleo sobre los problemas de la gente para llegar a fin de mes es todo echar gasolina al fuego en Cataluña de hecho ayer mismo el señor Rivera publicaba una noticia falsa donde decía que habían agredido a un señor pues porque había había criticado una pancarta independentista buena la pancarta era feminista el señor que el herido era inglés y por lo visto había empezado la pelea el otro en fin en creo que es la estrategia de Ciudadanos que están enormemente despistados es la de echar gasolina al fuego creo que es algo normalmente es responsable en creo que cuando uno está en política no tiene que envenena la sociedad civil desde que los

Voz 7 14:33 bueno bueno no es así

Voz 1662 14:37 es la estrategia de Ciudadanos también por supuesto de Partido Popular sea ya de confrontar a los diferentes pueblos de de España para así sacar piensan ellos un puñado más devotos creo que es algo bastante responsable que que un una persona que está en política no debería actuar con esa responsabilidad sí porque en el camino está empeorando a su país está haciendo que que el debate público sea peor está envenenando la sociedad está aumentando la agresividad del debate público por eso no les gusta pues cuando por ejemplo o Don dice que hay que bajar el ritmo que hay que tranquilizar el debate en Catalunya no les gusta porque su estrategia al juez

Voz 4 15:17 harto Randy once que hay que atacar al Estado no Pablo yo no que bajar los brazos yo yo yo creo que hay que plantar cara ya sé que tú te pones siempre para el nada Olabe toda pagada hombre lo lo lo acaba de volver a hacer no vas a volver a que acredite que por cierto estuvo Sergio dos horas hablando de tu voz alta de propuestas de políticas públicas y me temo que de lo único que está hablando ahora mismo el Gobierno que

Voz 1939 15:40 vosotros apoya ese de cualquier cosa que no tenga que ver con esos temas que tú has tratado y que son importantísimos para España estamos deseando hablar de paro seguir hablando de los problemas de corrupción que tiene este país pero no me niegue es que el problema que es Se está sufriendo ahora mismo en Cataluña el pulso que es le está echando el secesionismo a Cataluña es suficientemente importante como para que muchos extremo es muy preocupados ya sé que tú no hay otra

Voz 4 16:03 el verano termina por unidades

Voz 1662 16:06 a ellos sí que deja hablarle de la

Voz 4 16:08 lo ha pasado mal tómate la broma pero esa ocupación del espacio público por medio de los lazos amarillos está provocando que alguna gente que con todo el derecho del mundo

Voz 1939 16:16 los quita hombre hayan roto el tabique nasal

Voz 4 16:19 me quita me parece digna me parece bien que quiten los lazos ahí tanto de los como a como a ponerlos en el mismo Hinault no puedes todo lo mismo pasó por supuesto a la violencia siempre no puedes planear tan en la Cometa puedes decir que es lo mismo poner unos las ahora los ponerlos en ponerlos en para el espacio público

Voz 0801 16:44 a un poco de tranquilidad la tranquilidad no es sustentar una oposición política de debilidad ni de concesiones en este caso al señor Torrado de concesiones pues podemos he sido claro lo que no acepto es que tuve manipule las palabras me manipule es todo lo que he dicho que no a ti no te gusta lo que he dicho antes me quieres llevar a tu terreno para defender lo que es una posición permanente en Ciudadanos está bien el Partido Popular ya eso no hay no ha llevado esa actitud nos ha llevado a una situación también muy muy dura de pura confrontación yo entiendo que

Voz 7 17:18 la señora tiene que pagar el daño

Voz 8 17:28 si el no de momento no

Voz 4 17:31 claro que sí tienen no

Voz 8 17:33 no nuestro discurso lo que toca simetría no funcional que mayor acierto así y el Gobierno después de que termine el día

Voz 0801 17:45 bueno porque antes no se ha intentado a funeral no se intentado de verdad y el diálogo en temas económicos de transferencias de competencias de respeto a la ley es imprescindible que la otra parte no lo quiera o que saque temas a discusión sobre la mesa como condicionantes que no vienen al caso socialistas y que el Gobierno de de España no los comparte y no los acepta pues es otra cuestión pero desde luego el diálogo para legitimar la posición del Estado de derecho de un Estado además garantista para intentar buscar una salida a este conflicto que va a más aunque esa celebre nuevas elecciones en Cataluña tiene que intentarlo el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que ser honesto y eso no significa para nada una posición de concesión para nada ni pide el no respeto al contrario a la legalidad constitucional esa es nuestra posición la vuestras permanentemente ir a la contra la confrontación aplique usted ciento cincuenta y cinco claro que hay cosas que están mal en Cataluña Grady cosas que no se han corregido todavía no idea eso hablaremos a continuación pero ya desde el principio desde el día en que se ganó la moción de censura la cuestión de acabar con la corrupción con el con el responsable político la corrupción ustedes ciudadanos han estado permanentemente diciendo a la confrontación en Cataluña apliquen Denébola ciento cincuenta y cinco y el a por ellos

Voz 1715 19:07 no saber la zona José suele avanzamos un poquito más hemos hablado

Voz 0801 19:13 ya Liam bastante ya están en ilegalidad con demasiada frecuencia

Voz 1715 19:17 quiero que me refiero a independentistas quiere cerrar este capítulo y hablar de los lazos amarillos que es otra dimensión de la crisis política en Cataluña durante ya para cerrar

Voz 6 19:25 Odom entiendes que nosotros no podamos confiar en un presidente del Gobierno que dijo que nunca sería presidente del Gobierno con los votos de los independentistas ilegales de Cataluña acabó aceptando los votos de los independentistas ilegales entiendes que no podamos confiar en un presidente del Gobierno que dijo que quinto rara un racista le dedicó todo tipo de epítetos para a continuación cuando es presidente del Gobierno tratar de dialogar a toda costa con el entiendes que no podamos fiarnos de un presidente de Gobierno que cuando quien Torra dice que van a atacar al Estado español no tenemos ni una sola palabra de reacción por parte del presidente del Gobierno el problema no es el Partido Popular y Ciudadanos el problema es la equidistancia que está manteniendo el Partido Socialista equidistancia que no tiene podemos está la de los independentistas

Voz 4 20:04 Alanis impartirá absolutamente loco absolutamente a tu aquí estoy

Voz 6 20:12 Escobar

Voz 4 20:15 yo no podamos

Voz 0801 20:17 en el Gobierno crecía una cosa cuando estaba en la oposición índice radicalmente la contraria cuando está en el Gobierno afición no es la vuestra no es la UE estrés no significa equidistancia porque nunca había estado por intentar resolver un conflicto sino por sacar

Voz 8 20:31 bajo electoral vosotros ciudadanos

Voz 4 20:35 nos aclaró aclarar

Voz 1939 20:38 evitar que la televisión pública catalana siga siendo una televisión de parte quizá nos puedas aclarar ahora si estás de acuerdo vais a hacer algo para evitar que los Mossos d'Esquadra se conviertan en una policía política como están haciendo quizá no puedas aclarar si vas a hacer algo con eso o simplemente lo vas a arreglar todo como siempre diciendo que bueno hay que dialogar con esto si tal vais hacer algo al respecto entre si vais hacer algo al norte de no renovar la política con ellos

Voz 0801 21:04 que intenta buscar una solución a un conflicto que es está ahora pudriendo ahora con los lazos mañana será con no sé qué hay que buscar una salida política presente pero bueno irregularidad en estos dos Terelu estamos

Voz 1939 21:15 sacudiendo permanentemente el que eran con los Mossos avances que a media

Voz 1715 21:20 a mí me sirve de capote porque quiero que hablemos de eso decía una situación que se está pudriendo ahora con los lazos bueno hablemos de los lazos hablemos de esa forma de reivindicación pública política en en el espacio común en el espacio compartido hablemos de las situaciones ciudadanas sociales del grado de tensión que ha ido en aumento y la fiscalía catalana ha anunciado debe investigar los Mossos d'Esquadra por identificar a varias personas hace ya algunas semanas personas que había retirado lazos amarillos en las calles la denuncia en su momento la interpuso una asociación que se llama Impulso Ciudadano el teniente fiscal en funciones ha pedido al comisario jefe de los Mossos que explique cuáles son los motivos por los que se identificó a esas personas que remita un informe en el que se identifica a los agentes que actuaron vamos a escuchar algunas de las reacciones que ha provocado esa actuación de la Fiscalía por ejemplo esta de Quim Torra el presidente de la Generalitat

Voz 9 22:13 pues si Pla Can cambió la cómo es posible que la fiscalía española se atreva a investigar los mossos que estaban haciendo su trabajo e involucrar los en un conflicto político ante un grupo que actúa de noche encapuchados con armas blancas cualquier policía del mundo actuaría

Voz 10 22:27 más blancas donde sacan cual al país

Voz 1939 22:30 la sea policía Dance actuaría

Voz 1715 22:33 es lo que decía Quim Torra que hoy se ha marchado a ver a Carles Puigdemont a verlo allí el ex presidente ha dejado esta reflexión sobre la que considera es una actitud irresponsable de algunos partidos ya usa otras

Voz 11 22:46 bueno hay otros una minoría muy pequeña muy pequeña que no representa ni tan sólo la voluntad de aquellos que se oponen a la independencia de Cataluña que prefiere utilizar la violencia otro mensaje para los partidos políticos que están flirteando con la violencia que tengan cuidado porque en Cataluña esto nunca será aceptado

Voz 1715 23:03 lloramos más desde Ciudadanos Albert Rivera líder de ese partido ha reiterado hoy la exigencia de que se haga lo que se debe hacer sobre todo por parte del Gobierno para acabar con esa ocupación del espacio público

Voz 0040 23:18 si no hubiera lazos amarillos sino hubiera okupación totalitaria del espacio público si alguien no pensará que el espacio público suyo no es de todos esto no ocurrir porque la gente normal no

Voz 12 23:28 pero que dedicar cada día a retirar lazos mi retirada banderas ideológicas

Voz 0040 23:33 es que un Ayuntamiento haga respetar las leyes lo normal es que los ayuntamientos retiren ese tipo de propaganda ilegal de hecho hay ayuntamientos que no son gobernados por separatistas que lo han hecho

Voz 1715 23:43 bueno voy a empezar en este caso por el partido por por por el Partido Popular por José Luis Martínez Almeida Le pido una reflexión una valoración sobre el momento que se vive en Cataluña momento social fundamentalmente social el político ya lo conocemos con algunas reflexiones ha escuchado ya al ex presidente Puigdemont señalar sin señalar directamente algunos partidos pero en fin es evidente que pensaba en PP Ciudadanos C's PP de estar flirteando con la violencia

Voz 1939 24:08 eh

Voz 6 24:10 el señor Bush vamos he calificado por sí mismo no al final tampoco hay que hacerle demasiado caso pero lo cierto es que es de un cinismo insoportable que diga que es el Partido Popular y Ciudadanos quiénes están alentando la violencia cuando en Catalunya se está produciendo lo han cobertura institucional sistemática para la ocupación del espacio público se decía antes que es lo mismo colocar lazos amarillos quitar lazos amarillos no no es lo mismo no es lo mismo porque colocar lazos amarillos con lo que abertura institucional para insultar al Estado democrático y de derecho que tenemos no lo mismo que quitar los ocupar el espacio público para insultar no lo mismo que tratar de quitar lazos amarillos no se pueden equiparar ambas situaciones que es lo que es está justificando de determinados partidos políticos y desde luego teniendo en cuenta los incidentes y la violencia que se está generando en Cataluña por parte precisamente de este gobierno nacionalista amparando este tipo de conductas y no condenando las agresiones que se han producido es de un cinismo incalificable que diga que el PP y Ciudadanos que queremos simplemente que vuela la ley lo único que pedimos es que se cumpla la ley los que estamos siendo causantes de esa violencia

Voz 1715 25:10 Pablo Echenique sí creo que

Voz 1662 25:12 creo que es bueno intentar intentar explicar el pocas difícil en este contexto que este tipo de debates devienen igual debían a Partido Popular ganamos que al señor Torra ahí a ya pedí cat en serio esto puede sonar raro para los portavoces de PP y Ciudadanos que insiste no tiene que

Voz 4 25:33 nosotras vino en que nosotros somos independentistas

Voz 1662 25:36 pero digamos que esta confrontación debían envolvían a sin depender de viene muy bien en el independentismo a independentismo le viene muy bien el el la confrontación y a Partido Popular ya ya ciudadanos también por eso por eso tanto interés por ambas partes de hablar de de este tema ISIS Ana medite porque dijo que le viene bien al PDK por ejemplo este tipo de debates porque con el PDK las listas de espera en Catalunya la Ley de Dependencia son las peores de España junto con Canarias con el PDK he habiendo gobernado durante mucho tiempo con otros nombres en Catalunya las matrículas de universidad son las más caras de España vayan el triple que en Andalucía con con el mando en Catalunya pues un veintiocho coma cinco por ciento de los niños y niñas en Catalunya viven bajo el umbral de la pobreza es normal que no quieren hablar de políticas públicas los señores de Cat también es normal que los eres de Partido Popular Ciudadanos no quieran hablar de políticas públicas porque las políticas públicas que defienden son las políticas públicas que son crueles con la mayoría que son crueles con la gente más humilde que son clave jonda gente trabajadora de que solamente defienden a la gente que mejor está en que más tiene por eso este tema porque viene muy bien tanto tanto toda los cómo ha sido años ya Partido Popular in creo que cada vez que este tema salga encima de la mesa hay que mencionarlo porque si no nos pasamos toda la vida hablando de lazos amarillos no hablamos nunca de sanidad de desempleo de de derecho de vivienda o de pobreza infantil en creo que son temas bastante importa

Voz 1715 27:19 voy con uno y luego con lo que pasa que pasa

Voz 0801 27:21 luego tenemos un problema no tenemos todo pero fundamentalmente eh lo tienen quienes han impuesto el hecho de que el Parlament de Catalunya este cerrado hasta hasta octubre en el hecho de que un Parlament el cierre sus puertas por por problemas internos entre grupos que apoyan el proceso digámoslo así claramente que en el Parlamento al debate de estos temas que todos citado que son fundamentales y otros es ya sintomático de que algo muy grave está pasando en Cataluña no siempre por otra parte quiero significar yo he sido alcalde veinte años ideó los alcaldes sabemos que en las ciudades importantes Barcelona es una de ellas no hay unas ordenanzas y las ordenanzas regulan el uso del espacio público pues porque son espacios para la convivencia o para que nadie se sienta realmente atacado por nada claros Si algunas personas llenan una vaya imagínate la Concha de cruces oyeron una plazo de cruces o o utilizan un espacio público con un elemento de una simbología política muy clara eso enervó a eso no no ayuda a la convivencia por tanto los alcaldes sabemos que hay un ordenanza y que lo que nos toca hacer como la época que me tocaba a mí y era difícil sino ibas con la la policía retirar pancartas retiraba otros elementos no de de Herri Batasuna o de ETA por tanto la autoridad municipal es la que tiene que actuar por eso cuando se dice que hace el Gobierno que hace Pedro Sánchez con los lazos a usted es que no va a mandar el Gobierno apuntan que llevó a la Guardia Civil a retirar los lazos lo digo ya llevando llevando el tema a la exageración es la autoridad municipal la que debe de velar por la convivencia eliminando ese tipo de cuestiones de materiales que generan que soliviantar ni que no ayudan a la convivencia me decía un amigo de perdonar por la broma pero tiene tiene su ciudad ayer me decía lo que tienen que hacer otros no es quitar lazos amarillos en todo caso es colocar lazos rojos y que hagan bandera no Berlín quiere decir que no no podemos seguir con esa escalada de tensión hoy con un tema mañana con el otro porque al final se nos va a ir de las manos los Mossos tiene un cometido que hacer efectivamente el Gobierno de Cataluña los ayudantes tienen que velar por la convivencia en la calle y retirar de los espacios públicos elementos que no tienen por qué estar como si lo inundan un espacio público de propaganda de un circo

Voz 1939 29:36 bueno espero que como común y que eso a subir sus socios del PSC no Kenan di en algunos ayuntamientos de Cataluña tienen acuerdos con secesionistas y que permiten porque no es lo de los lazos amarillos viene de muy atrás ya se vienen colgando esteladas en muchos ayuntamientos catalanes etcétera etcétera etc a nosotros nos parece absolutamente reprochable evidentemente son los ayuntamientos los que tienen que actuar pero nosotros también lo pedimos desde donde sea no pero yo yo quiero poner un acento ir de detenerme un momento en esa frase que oído que me parece espeluznante del señor Puig de mono del señor Torra hablando de violencia cuando lo dice gente que está blanqueado etarras haciéndose fotos con Otegi prestando la televisión pública a gente como Otegi a gente como Boyer a gente como aquel de Terra Lliure que le puso una bomba en el pecho a bulto cuando estamos hablando de un presidente que dice ser de una raza superior y que habla de tipos de ADN cuando hablamos de partidos que están hablando a veces de manera despectiva de los extremeños sobre los andaluces de gente que siendo cargo público le envía Inés Arrimadas a Cádiz pues a mi me parece que esto es de una hipocresía absoluta y me parece deleznable lo que se está haciendo con el tema de la violencia en Cataluña estos no quieren una nación esto es quieren una tribu igual en desde luego nosotros haremos todo lo posible para que no lo consigan no lo van a conseguir y además lo que no vamos a dejar en ningún momento es permitir que que esta gente gobierne como ellos entienden que hay que gobernar al resto a a toda Cataluña no son nos preocupa especialmente también bueno

Voz 1715 31:13 vamos más allá de Cataluña os parece que hablemos de otros asuntos importantes desde luego uno de ellos que ha sido recurrente a lo largo del verano antes os contaba Mar Ruíz que este miércoles se va a comparecer el ministro de Interior en el Congreso para hablar de la pole Tica en materia de inmigración de la expulsión de ciento dieciséis inmigrantes a Ceuta hoy en la Ser hemos conversado con uno de los abogados de uno de esos ciento dieciséis inmigrantes Nos aseguraba esta mañana que si hubiera sabido que iban a ser expulsados habría actuado de otra manera

Voz 13 31:43 sí puesto que habría otra manera no esperábamos ninguno de los abogados que asistimos a la persona del día no esperábamos en ningún momento sospechábamos que iban a ser devueltos

Voz 1715 31:56 pero no defiende ya lo hizo la semana pasada lo ha vuelto a hacer hoy lo vamos a escuchar ahora el Gobierno defiende la decisión adoptada con esos ciento dieciséis inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta escuchan ahora ministra de migraciones a Magdalena Valerio

Voz 10 32:08 el Gobierno de España apuesta por

Voz 14 32:11 la migración la inmigración legal porque si tienen que venir contingentes de trabajadores para trabajar en este país porque hay empleo nuestra apuesta es que hay que retomar la inversión en los países de origen la cooperación al desarrollo planes como existió en su momento como el Plan África para evitar una cosa que se llama el efecto huida algunos habla mucho del efecto llamada pero también hay que hablar del efecto huida

Voz 1715 32:32 quiero preguntarle a Odón Elorza una pregunta que si no serán hecho en algún momento alguien se Lara cuál es la política en materia de migraciones que defiende el Partido Socialista barra el Gobierno la que acoge a los inmigrantes del Aquarius la que expulsa en pocas horas a quiénes saltan la valla

Voz 0801 32:50 yo creo que es mucho más complejo que todo eso no me pones dos posiciones extremas claro y sin embargo luego hemos visto que cuando realmente esa apuesta por soluciones en las que entra en juego la europea se consiguen otras soluciones mucho más equilibrada no es bueno pues en la II el segundo caso del barco Aquarius hay unas conversaciones negociaciones en el marco de la europea se reparten a las personas que viajan en ese barco que es un criterio muy respetable muy inteligente cuando hablamos de las políticas de inmigración no podemos irnos a los extremos que tú acabas digital Pedro porque hace unas semanas saltaron la valla también de de Ceuta seiscientos y pico personas seiscientas y pico personas en este caso ha envuelto a asaltar ciento y pico y además en parte protagonizando pues incidentes con con actitud de de violencia con agresividad manifiesta a la policía la Guardia Civil que estado allí eso se ha comprobado no sé qué hacer a permitir un tercer un cuarto asalto así indefinidamente qué posición tomar no es fácil la respuesta no es fácil la la solución el Gobierno sigue recogiendo por otra parte aplicando el derecho internacional y las leyes humanitarias A de Henares de inmigrantes que vienen en pateras cada día cada fin de semana especialmente en en las costas españolas fundamentalmente las costar Andalucía pero allá ejemplo que está del Gobierno de Andalucía Andalucía la población y las entidades acogiendo a los migrantes ya los menos a los menores por tanto no está también el Gobierno dejando de ir a las prisiones extremas que tienen contradicciones y que son difíciles de resolver en el corto plazo porque hemos recibido una herencia por parte del Gobierno anterior en la que no había ningún guión porque es que te hablamos de regular los flujos en origen eso lo planteo Zapatero por vez primera en la historia tenía europea en el año dos mil seis en diciembre en una cumbre europea crear los flujos en origen e utilizando las embajadas y los consulados de Drenthe tenemos países africanos pero el Gobierno acaso no está protagonizando con una agenda propia Pedro Sánchez e el problema de la inmigración en Europa no ha tenido contactos reuniones importantes bilaterales con Macron con Macron con con Merkel con el presidente de Portugal no está liberando en Europa un tema que había dejado abandonado absolutamente el señor Rajoy no es cierto que los fondos para la cooperación esto que tanto tanto habla el PP y Ciudadanos los fondos para la cooperación en países de origen donde está el problema se hayan reducido en los últimos años a un noventa por ciento en el presupuesto del Partido Popular apoyado por Ciudadanos no es cierto que esa crea un mando único operativo por parte del Gobierno de Sánchez no es cierto que los ministros han comparecido a comparecer para buscar soluciones dar cuentas aceptando la lógica democrática que es el control que la oposición de iba a hacer sobre la ministra para ver o el ministro eh Grande Marlaska para ver contradicciones para ver qué está haciendo el Gobierno porque hay siete medidas que se están aplicando en este momento novedosas por parte del Gobierno

Voz 1715 36:04 entre Sánchez en la expulsión de esos ciento dieciséis inmigrantes de Ceuta podemos encontró un espacio para la discrepancia con el Gobierno el espacio en fin para la cercanía que encontró su momento con el Gobierno decidió aceptar a los inmigrantes de la cual es Pablo Echenique

Voz 1662 36:20 claro que nosotros lo que hemos dicho es que es la de las expulsiones colectivas son ilegales violan en el protocolo cuatro Louis el artículo trece de la Convención Europea de Derechos Humanos si alguna de esas personas agredió a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues tienen que tiene que ser juzgada por ello pero aún no se puede expulsar en caliente a ciento dieciséis personas asumiendo que todas han participado de actos de actos violentos las expulsiones eh

Voz 4 36:58 dice se tienen que ser individuales

Voz 1662 37:00 si tienen que ser ajustadas a derecho las expulsiones colectivas no son legales en este caso caben dudas por los plazos en los que se llevó a cabo por lo que han dicho los abogados que asistieron a estas personas de que esto se haya hecho cumpliendo la legalidad internacional y por eso a nosotros con todo el respeto y con toda la tranquilidad del mundo hemos llamado a comparecer al al ministro del interior al señor Grande Marlaska para que nos explique lo ocurrido en este hecho puntual más allá más allá de este hecho puntual e nosotros pensamos que es un debate muy complicado nosotros pensamos que es la frontera sur de nuestro país te se produce mucho dolor y así y nosotros pensamos que la manera de afrontar el drama de las pateras y el drama de educación es mediante la habilitación de vías legales de entrada no hay por qué obligar a la gente que venga a buscar una vida mejor a Europa que se jueguen el da vida al Mediterráneo o a que puedan ver pues frenados sus brazos y sus piernas por las noticias de desde ahí ida me allí ya todo esto además dicho sin simplificada porque si es verdad que estábamos esta situación produce efectos económicos beneficiosos en los países que que que la reciban también es lo que ha comentado don en los pueblos concretos en este caso por ejemplo de la costa en Andalucía que reciben a esas personas ahí sí puede haber perfectamente un desborde de los servicios sociales ahí si hay que hacer actuaciones especiales este tema que hay que ha tratado con toda la cantera con todas la cautelas mundo respetando los derechos humanos no simplificando y desde luego no culpando a a la pobre gente que huye de alambre y en que huya de la guerra de de los males que les ocurre en o de las cosas que pueden estar ocurriendo en habló

Voz 1715 38:56 el Partido Popular fue voy con José Luis muy crítico con lo que denominó efecto llamada después de que el Gobierno aceptar a los seiscientos emigrantes del Aquarius y el Partido Popular ha defendido la decisión de expulsar a esos ciento dieciséis inmigrantes

Voz 1939 39:11 hombre claro pero habría que decir es que él

Voz 6 39:13 luego argumental de Odom ha sido ir haciendo preguntas bajo la premisa no es cierto lo único que sabemos de todas esas preguntas que es cierto es que en estos momentos tenemos un problema de inmigración que no se había discutido de esta forma en público con el Gobierno anterior Isis está discutiendo con este Gobierno Don y cuando hablas de los dos extremos el problema es que

Voz 0801 39:30 el Gobierno ha pasado a lo habilidad ha pasado a los dos

Voz 6 39:33 hemos te digo porque porque pasasteis de acoger el Aquarius con seiscientos inmigrantes al margen de la Unión Europea a decir hoy Magdalena Valerio que sólo le valen los inmigrantes legales es decir Avis pasó completamente de un extremo a otro pasando por un segundo barco que ya no que hicisteis acoger y que tuvo que solucionar el problema en este caso no Pedro Sánchez sino Emmanuel Macron el problema es que no tiene una política de inmigración el problema dando bandazos como tantas tomas el problema es que

Voz 1939 39:59 el horario definido no tenéis su criterio

Voz 6 40:02 definido hoy sólido y por eso quería dejar ayer Caixa al Aquarius y hoy expulsar a los ciento dieciséis inmigrantes

Voz 0801 40:08 en son continentes es una expulsión colectiva Pablo

Voz 6 40:10 a dieciséis inmigrantes se les expuso individualmente es el objetivo individual a cada uno de ellos no es una expuso que se puede calificar como colectiva que se hace con todas las garantías de un Estado de derecho como es España pero lo difícil en menos de dos meses es pasar del extremo de acoger el Aquarius a decir hoy Magdalena Valerio que ya sólo le valen los inmigrantes legales lo único que vale es la política dentro del ámbito de la Unión Europea no es la frontera sur de España Pablo es la frontera sur de la Unión Europea nosotros estamos en la Unión Europea

Voz 1939 40:39 ayer la frontera de la Unión Europea

Voz 6 40:42 cuando lugar en esto estoy de acuerdo no lo negó con la ministra vamos a hacer actuar en origen que es donde hay que actuar donde no es meramente ayudas a la cooperación donde como ya dijimos nosotros de verdad lo que habría que hacer es un plan Marshall para África que definitivamente tratará de solucionar los problemas de Solomon y Hinault mediante acciones

Voz 0801 41:00 pero no de Cervera nunca en Siria intenta ahora volvemos

Voz 1939 41:02 bueno yo recuerdo que el señor Sánchez cuando pasó lo del Aquarius dijo que ya había una política migratoria ahí de ahí hemos ido al bandazo contrario yo yo creo que fue una muestra más de esa especie de de de de de ceremonia propagandística en la que es esta Pedro Sánchez continuamente hizo aquel golpe de efecto ahora está haciendo todo lo contrario pasó de ser la burla de los populistas fascistas italianos recuerdo las burlas que le hacía vía redes sociales el presidente a que ahora sean Pedro Sánchez continuamente alabado por ellos yo yo creo que hay que ser coherente no hay que dar estos bandazos hay que recordar que esta es una política europea estoy de acuerdo en lo que se ha dicho esta es la frontera de Europa hay que pedir a Europa que se implique que nos ayude no alimenta pero lo que puede ser el populismo y la extrema derecha porque con este tipo de cosas se alimenta mucho ese tipo de movimientos desde luego lo que yo también quiero hacer un llamamiento a apoyar a los que realmente que apoyar en estos casos que son las fuerzas de seguridad del Estado y Cuerpos de Seguridad del Estado darles medios porque el otro día se vieron en problemas muy gordos y no tenía ni los efectivos el material para hacer frente a lo que vivieron que fue una situación muy grave

Voz 1715 42:13 con algo más esto pone algo que es que el golf por Franco sino del paro

Voz 0801 42:18 ha dejado una herencia en lo que es la agenda social terrible sino que además es un tema como es la las migraciones nueva planificado nada no ha tenido ningún papel de liderazgo de propuestas en la Unión Europea ante los socios no ha sabido ni siquiera en su momento fíjese viene ni siquiera el Gobierno del Partido Popular cumplió el compromiso acordado hace tres años de asumir acoger el cupo que le correspondía de sirios y otras personas refugiadas rodar acogiéndose al derecho de asilo estás mezcla no no pero es que no hay problemas la mentira primero ni cumplió ni cumplió con el compromiso con europea segundo ni se preocupó nunca de abrir una vía de diálogo y acuerdos en la Comisión Europea para abordar el tema de las migraciones y mira que hubo problema con Turquía con Grecia luego con Italia es más es el Gobierno el Gobierno siquiera ya el año que viene el año pasado perdón los datos ACNUR me me remito hubo ya una avalancha una llegada importante de inmigrantes en pateras el Gobierno no puso los medios ni en Ceuta ni en Melilla ni internamente con centros de acogida ni nada por el estilo es la herencia que hemos recibido ya dos meses pues a veces tenemos que tomar decisiones que pueden parecer complicadas de de gestionar y que incluso a vosotros os pueden parecer contradictorios la situación es diferente ir problemas que nos hemos encontrado con una falta de guión absoluto en política de Migraciones en España y mirando a Europa

Voz 1715 43:53 a ver Pablo queridos Samantha

Voz 1662 43:56 lo que creo que es ha dicho un poco un poco todo y es que yo caigo que es lo que genera xenofobia no es acoger al Aquarius creo que lo que xenofobia son las campañas contra los manteros como las que ha hecho Ciudadanos o como las que ha hecho el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid creo que eso es lo que genera xenofobia no acoger al Aquarius

Voz 4 44:16 yo mira habló Pancras de yo me pongo en el bien

Voz 1715 44:21 bueno llevo pagando impuestos que esté

Voz 1939 44:24 acogido a impuestos por el Ayuntamiento por el Estado que esté pagando nóminas te suena Pablo pagar eh de seguridad social es vital

Voz 4 44:32 mantero como delante de su tienda se ponen

Voz 1939 44:34 la gente que no paga impuestos que no pagan y derechos

Voz 4 44:37 de o bien lo ajena lo van a tener un le dejaba nada que lo en una actividad que es una actividad doblemente por qué sobres

Voz 6 44:48 falsificaciones y en segundo lugar porque ejerce la venta ambulante ilegal es una actividad noble

Voz 4 44:52 a vosotros os en el Madrid Pablo

Voz 6 44:57 cólera la ley que de los que cumplen la ley o coloquios al lado de los que vulneran las ordenanzas municipales de los que cada mañana se levantan para cumplir las ordenanzas municipales pero eso es una lección de Podemos que está más que consolidada al lado los que incumplen algo que la campaña Chencho

Voz 1662 45:12 con los manteros tanto el Partido Popular como ciudadanos está claro está claro que eso no genera xenofobia es verdad no genera

Voz 4 45:21 claro no sólo fobia es verdad es verdad caza campaña Contador manteros en la ciudad de Madrid salvaje

Voz 1662 45:28 sé que habéis hecho este agosto pero que tanto ha

Voz 4 45:31 juego está Yáñez los obra comerciantes gente pobres a los que se hace la sacan alguna ausente La Ventana José Luis eso generó xenofobia lo yo a coger el verano y que hay en pidamos Mato como matones que no contar gente afronta gente en eso Luis Peral

Voz 1939 45:56 Pablo contra gente que está hurgando

Voz 4 45:59 para mantener a su familia a hacer una campaña desde el poder desde las televisiones contra gente humilde que lo está pasando mal que eso genera os acoge os acordáis

Voz 6 46:11 quiero responder algo más de uno yo siempre me gustaría

Voz 1939 46:14 el sencillamente que si el Ayuntamiento de Madrid

Voz 6 46:16 diga Pablo pero que se lo diga a Pablo a todos los comerciantes que pagan sus impuestos que todos los Dear levantan la persiana de sus establecimientos que no son grandes por cierto Pablo pasea te por la Gran Vía también hay mucho pequeño mediano establecimiento vas les dices a la cara que estáis protegiendo a los que están vendiendo productos ilegales en la puerta de sustento

Voz 1939 46:35 luego luego además Medvédev en puesto que me parece que sí que es cierto que a esa gente que no tiene trabajo y que está haciendo lo que está haciendo hay que ayudarla pero la que tiene que ayudar en este caso por ejemplo es el Ayuntamiento de Madrigal o por el Gobierno de extraño es decir los que no tienen que mantenerlos a ellos son los que los están manteniendo ahora son los dueños de las tiendas que están perdiendo las ventas de todos esos objetos que ellos están vendiendo en la calle es a Pablo es el Ayuntamiento de tu partido el que tiene que asumir la defensa de esas personas Hinault los dueños o los trabajadores de las tiendas que están viendo mermadas sus ingresos por culpa de esa competencia absolutamente desleal

Voz 1662 47:12 creo que la competencia desleal que sufran das pymes tiene fundamentalmente hay que ver con las grandes Corporació

Voz 4 47:17 a vosotros a las que vosotros

Voz 7 47:21 creo que sí

Voz 4 47:24 yo creo que el pequeño comercio has dicho que no está no está descartado por gente que sea tonta está regentado por gente inteligente pues yo creo que el pequeño comercio de Bale dijo a la cara sabe sabe perfectamente que es la gran superficie compiten no desleal mente con ellos quieren para sus hijos todos monta antes contra los poderosos años lo tiene

Voz 7 47:54 pero por favor

Voz 4 48:01 país podéis os estoy

Voz 0801 48:04 muchas muchas muchas tensiones demasiadas tensiones creo que también están generando demasiados alarmismos y los problemas así no se resuelve me parece muy positivo el que en los próximos quince días vaya a haber un sin número de comparecencias de ministras y de ministros tres de ellos concretamente para hablar de la problemas cada de los emigrantes en todas sus vertientes creo que se va a poder producir un debate en profundidad no como hoy que hemos tenido ocho horas y media pero que se hablaba de esto siete minutos ocho minutos de intervención creo que va a ser muy importante el papel del Parlamento para discutir a fondo eh la posición del Gobierno que la va a explicar las posiciones digamos a la contra de los grupos de la oposición de las derechas no creo Cinema algo también que un punto de responsabilidad de lealtad en un tema como éste de gran complejidad que el Partido Socialista lo ha tenido en años anteriores siempre con una posición de Estado se echa en falta en en este caso en el Partido Popular insiste

Voz 7 49:03 bueno es que yo no voy a llegar agotado a la siguiente tertulia me lo ha puesto fin nuevo Adriano que vienen después

Voz 1939 49:15 bueno José Luis Martínez Almeida al PSOE Pablo Echenique podemos y Toni Cantó ciudadanos un placer

Voz 1715 49:20 ah gracias a caballo hasta la próxima noche en cuatro minutos seguimos enhorabuena