Toni Castejón: "Somos la policía de Cataluña, estamos cansados de que se nos utilice"

Voz 1715 00:00 quiero que saludemos a Toni Castejón es secretario general del sindicato de Mossos d'Esquadra señor Castejón muy buenas noches buenas por la información que usted tiene comentan los los agentes que trabajan en la calle se ha producido un incremento relevante de la tensión en Cataluña a las calles de Cataluña

Voz 1 00:20 bueno no no lo normal es decir ya hace meses que que estamos viendo pues en la calle Puerto equipo situaciones a veces va momentos puntuales localidades muy concretas y sobre todo es cuando se encuentran de gente que ha colocado ha colocado cosas no puede tirar los lazos amarillos por de alguna manera y se encuentran con la gente que nos están quitando o viceversa que estaban colocando y gente que no quieren que los coloquen es ahí donde suelen ver en las situaciones más penosas pero bueno tampoco es que haya habido un incremento por lo que me llega ahí por los compañeros no es que haya sido ahora

Voz 1715 00:52 ni tampoco de de del número de agresiones de enfrentamientos físicos

Voz 1 00:58 no no no ya le digo esto es algo que ha ido pasando pasa es un goteo porque de alguna manera pasa cada ciertos días cuando pasa pues tiene mucha trascendencia mediática pues por el momento por la situación aquí política en Cataluña pero no es que hay ahora árabe ahora mismo ha habido un incremento poblacional

Voz 1715 01:14 y cuando ocurre los Mossos tienen alguna instrucción concreta sobre cómo responder

Voz 1 01:20 bueno sobre esto se está hablando mucho de la verdad que los compañeros incluso oye vuelta preguntar para asegurar que no hay una instrucción como se está diciendo alguna orden de que en caso de que los estén retirando tengamos que actuar multar eso no es verdad lo que sí que es verdad que cuando hay situaciones que que tú ves gente que pues a lo mejor está con cuchillos en la calle con alguna vale dado porque estaban cuando algo se encuentra con gente que empieza a discutir o cuando hay discusiones como he comentado antes de grupos pues aquí sí que es actúa para evitar un mal mayor hice identifica lanzar la la la actuación normal

Voz 1715 01:54 cómo valora por cierto que la Fiscalía haya decidido investigar un proceso precisamente de eso de identificación de varias personas hace algunas semanas

Voz 1 02:03 bueno mostrasen la actuación que tuvo tuvo mucho ruido mediático por por por como se explicó que ha cómo fue a partir de aquí a las personas que fueron identificadas y multadas pues posee una denuncia a la Fiscalía ha pedido una serie de cosas al al jefe del cuerpo al señor esquivos para nosotros lo vemos bien la policía tiene que ser transparente no no creemos que haya nadie irregular si la policía tuvo es por algo hice alguna vez sean este tipo de casos son otros pues hay una mala actuación policial pues somos los primeros que pedimos que esto no suceda hay que haya transparencia hay ya se tienen que tomar alguna medida cautelar contra un agente puesto tomará pero en principio el hecho de que fiscalía investigue pues lo no tiene que suponer en ningún ningún problema

Voz 1715 02:46 lo habrá escuchado usted este argumento en boca de representantes de algunos partidos políticos cree usted que los Mossos d'Esquadra se han convertido para algunos una policía política

Voz 1 02:58 bueno la verdad es que vamos ya años pues de alguna manera hay el último año especialmente los sindicatos día este concretamente el sindicato Mossos d'Esquadra pues ya no sé cómo decirlo no que nos dejen en paz francamente sagrados dejan en paz unos y otros somos la Policía de Cataluña a la policía la da la Generalitat y en ese sentido pues estamos ya cansados de que se nos utilice de que unos unas veces por unos temas otros por otros pues siempre digan que la policía es toda la policía hará lo otro o que si estamos instrumentalizada dudoso como se está diciendo ahora mismo que se multa a unos y a otros actores no es verdad con lo cual bueno pues una vez más aprovechó para pedir que se nos respete que somos policías que esto es un tema político que nosotros no tenemos nada que ver en todo eh

Voz 1715 03:41 y una última pregunta señor Castejón cree usted o te ve usted o temen sus compañeros que en las próximas semanas la Diada el aniversario del uno de octubre esa tensión que usted asegura que no ha repuntado especialmente los últimos meses y lo haga

Voz 1 03:58 bueno esperemos que no la verdad sí que es verdad que hay gente que irse cien preocupan anunciar no de que viene un otoño caliente qué tal obvian en días complicados como es el primer aniversario del uno de octubre bien el once de septiembre pero bueno la verdad es que nosotros trabajaremos como hemos trabajado siempre con la misma profesionalidad y esperemos sobre todo hay que aprovechar el siempre que se pueda para pedir a la gente cordura es decir que está muy bien colgarla por qué no pues bien los quite pero sobre todo que quieren que no se vayan más allá de eso no y sobre todo si ahora vienen días pues que Sadam muy señalados políticamente pues que la gente se comporten civilizadamente como la mayoría de los casos de comporta

Voz 1715 04:40 Toni Castejón secretario del sindicato a los Mossos d'Esquadra gracias por habernos atendido esta noche