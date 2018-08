El Rayo y la Comunidad de Madrid debaten sobre el estado de Vallecas

Voz 1375 00:00 pues pendientes los aficionados del Athletic de lo que ha pasado con esa decisión de la Comunidad de Madrid de aplazar el partido contra el Rayo y además veremos a ver cuando se vuelve a abrir al público porque qué ha ocurrido exactamente a Javier porque se decide cerrar el estadio de Vallecas

Voz 1 00:18 bueno bueno como ha matizado anteriormente no es que se cierre sino que han quedado toda la Comunidad de Madrid es que la mujer de un partido de fútbol con existencia de público vale bueno pues esto se ha hecho en bueno pues que ha habido unas circunstancias que han sido distintas a las que concurrió en el partido anterior

Voz 2 00:38 porque bueno

Voz 1 00:41 la empresa constructora ha solicitado una prórroga para finalizar los trabajos debido a que de los trabajos que han realizado pues han tenido que han surgido más obras y más trabajas ha provocado un retraso en los trabajos que ha provocado ha pedido esta semana han pedido prorroga en la dirección de obra ante esa prórroga pues los trabajos que se han dado puedo hacer puesto que ha habido que han salido muchísimo más trabajos hay que ha ha dicho que en un informe que no es es aconsejable y que se abre al público puesto que se van a intensificar esos trabajos en diversas áreas del estadio que permite que no sea aconsejable porque impide que no es aconsejable la entrada de público es decir una prórroga solicitada esta semana pasada por la empresa constructora una intensificación de trabajos a realizar la dirección de obra aconseja comer técnico que no es recomendable que asista público

Voz 1375 01:42 pero pero pero pero perdóname Javier si que el estadio es seguro en en el en el informe decir el estadio seguro pero pide que no se jueguen partidos de momento hasta que se acaben las obras a la Inspección Técnica de Edificios no se pase en Vallecas según información desde el uno de octubre de dos mil doce porqué el estadio pertenece a vosotros a la comunidad no al Rayo Vallecano que hay mucha gente que hoy me ha dicho que vergüenza al Rayo que no pasa la revisión bueno es que el estadio no es como si tú alquilas un piso te metes en A vivir de alquiler pero no eres el dueño de ese piso quién tiene que tener todo en orden las tuberías la edificación que que que el el el gas la luz todo tiene que estar en orden para que viva el inquilino en este caso el dueño el propietario del estadio del Rayo es la Comunidad de Madrid porque no sea un os habéis dado cuenta hasta hoy por qué no se pasa ese informe técnico de edificios la inspección desde el año dos mil doce

Voz 1 02:37 sí efectivamente bueno pues ha habido una serie de circunstancias que provoca el retraso de de la realización de estos trabajos pero bueno cualquier caso no es cuestión de mirar atrás es cuestión problema

Voz 1375 02:46 ha habido retraso habido retraso pero durante seis años ha tenido que haber muchas mucha serio de marrones para que en seis años no sepas de la especie

Voz 1 02:51 efectivamente pero cualquier caso estamos en el en el estado actual y lo que hemos hecho desde el principio desde que está este Gobierno que esta esta nueva consejerías tomar cartas en absoluto en estos diez meses en las plazas absoluta realizar las obras de Vallecas estoy viendo esas sabe proyectos al citado ya han comenzado las obras es decir lo importante es buena aunque estos problemas tomar soluciones que es lo que estamos haciendo decir ahora mismo ya se están ejecutando las obras de la que ha visitado igual es el el la solución al problema que nos hemos encontrado cómo hemos llegado lo cuestión de mí atrás no es cuestión de tomar soluciones ideales y de seguirá avanzando en esta en esta en esta línea y además vamos a casa solamente en estas obras que hemos que humillaron y dos mil euros tenemos no hemos establecido inversiones dos años de cuatro millones de euros para seguir mejorando este estadio y que ese vaya modernizando y poco a poco para dotar a la aficionado del Rayo Vallecano con por responsabilidad de la comunidad gay como propietaria estimule esté en las mejores condiciones

Voz 1375 03:53 es decir exhibe de toda culpa al Rayo

Voz 1 03:55 sí sí por supuesto nosotros somos los propietarios del de de del estadio hizo el los responsables de realización que estas obras pues pues

Voz 4 04:03 eh pues son

Voz 1375 04:05 yo creo que ya va siendo hora de poner el estadio del Rayo Vallecano en orden porque ahí está

Voz 1 04:09 en esa estabilidad desde luego

Voz 1375 04:11 lo que no no sabes cuándo se va a acabar las obras no

Voz 1 04:14 bueno las obras una canso citado la empresa conlleva a plazo no voté que finalizaría el quince de octubre nosotros a partir de esto lo que estamos haciendo vamos a hacer un seguimiento continuo de los trabajos que se están realizando que no ha dicho la dirección de obra que son necesarios continúa de que han sido nuevos también vamos eh a a hacer este seguimiento porque irá a todas las semanas vamos a ver si es posible que se acorten esos plazos incoó casa estamos dispuestos a revisar a esta resolución si la de de obra no está en condiciones veintidós porque los trabajos han avanzado tantos que ya es compatible que puede entrar en los aficionados que piensas que se pueda celebrar un evento deportivo es decir vamos a ir continuamente haciendo un seguimiento de esos trabajó como si la situación se puede revertir en cualquier caso no queramos no tomaremos ninguna decisión que vayan contra de del informe de los técnicos de la decisión facultativa que aconsejaban lo contrario

Voz 1375 05:13 muy bien y no pretendo ningún debate le despido ya a Javier está el presidente del Rayo no sé si quiere algo al presidente el Rayo para Javier caray o despido Javier caray Martín Presa muy buena Raúl hola buenas noches ya habéis tenido una reunión durante la tarde no sé si quiere decirle a Javier a Raúl o Raúl Javier que se acabe cuanto antes y que esté el estadio lo más listo posible cuanto antes no Raúl

Voz 3 05:34 básicamente sí yo un poco lo que he dicho es decir he que se intente dentro de entendemos las obras que son licitaciones públicas para el final muchas veces estamos sujetos pues los Kors desde las burocracias es decir que pues casi intente sobre todo para intentar mi sin minimizar el Rayo el daño que estás viendo el Rally afición pues intentaré intensificar de a y trabajo tú no dos si se si es habilitar los fines de semana es decir intentar intensificar las obras para intentar tener el campo a acortar los plazos de tenerlos el día veintidós eso sí siempre y cuando no se pierda ni un ápice de calidad en en lo que es la realización de las obras en todo lo que prima la seguridad lógica

Voz 1375 06:17 habéis querido compra del estadio en propiedad pero nosotros acuerdo económico no

Voz 3 06:21 estabas comentando antes nosotros desde el año dos mil trece y que estamos en esta situación llevamos múltiples reuniones la verdad es Javier ahorcar hay han mostrado una diligencia extraordinaria desde que está en el cargo intentando intentando hemos avanzado más en un año que en seis años pero nosotros estamos desde el año dos mil trece y bueno nosotros a propuestas de las comunidades puede de la comunidad de los distintos gobiernos de la Comunidad también los óptimos hacernos cargo del estadio ya llevar a cabo las las obras de reparación

Voz 1375 06:54 cuánto va al estadio

Voz 3 06:55 es como cuánto vale el estadio de Vallecas porque es ahí tenemos una tasación que además la hicimos por petición de la comunidad de la mismo no te sabría decirle cifra porque ya hace dos tres años que se realizó pero vamos

Voz 1038 07:08 que veces la comunidad presidente que eran cuatro millones y ofrecí es entorno al millón dos millones de no no no no no no

Voz 3 07:15 no no la la sea ofreció la lata el precio sitúa una tasaciones ofreció el precio de la tasación un poco por por intentar hace ya años puede salir de esta situación el Rayo pues en nuestra caso pues hubiese no sólo la subsanación de la y que si no hubiese invertido en la modernización y lo que es más importante incluso en la ampliación

Voz 1375 07:33 el Madrid tampoco estamos hablando que tenemos

Voz 3 07:36 es de catorce mil quinientas mil setecientas plazas ya estamos ahora mismo en torno a los trece mil quinientos abonados no tengo las últimas cifras y subiendo es decir que que en eh que tenemos vamos a tener que parar el número de abonados genera una lista de espera porque digamos no nos en el campo y Dudamel somos el campo con el mayor ratio de abonados sobrecapacidad esto quiere decir que el campo se nos ha quedado pequeño y que incluso habría habrían no sólo que hemos de que tener un campo seguro que eso sólo imprescindible tener un campo mucho más moderno sino que tener un campo más amplio que es lo que le hace falta al Rayo Vallecano es lo que está demandando su afición es lo que necesitamos para crecer en la comunidad

Voz 1375 08:21 estaba dispuesta a negociar de nuevo con el Rayo por el estado no salud

Voz 3 08:24 no sabemos ahora ahora ahora

Voz 1375 08:27 por si la comunidad querría negociar con el Rayo Javier

Voz 1 08:29 no no se bueno yo no me quiero centrar en lo que realmente en el presidente

Voz 1375 08:33 esos arreglar visceralmente a corto plazo

Voz 1 08:36 es el mayor problema es exactamente qué es pasan las obras de la ITF localizarlas las que pasó y luego esa versión que queremos hacer para que el estadio esté las mejores condiciones posibles ya lo demás pues bueno se verá

Voz 3 08:46 la

Voz 1038 08:46 el último años dejamos a los dos si en la últimas sobre todo en la lo que se quejan mucha gente de la tribuna lateral la que da hacia la Albufera hay realmente un problema en esa tribuna lateral tan grave como para cerrar el estadio

Voz 1 09:00 bueno yo no sé porque hayan problema era una tribuna hemos dicho los motivos porque es decir sino que no está en condiciones para que acuda al público por si lo estaban en parte

Voz 1375 09:12 el anterior

Voz 2 09:13 sí sí claro porque en el partido anterior

Voz 1 09:16 los trabajos que se van a realizar ahora consecuencia de bueno pues de los nuevos trabajos que han surgido de las actuaciones que sabe hacer en en diferentes áreas no estaban haciendo es decir estará esta de cómo estaba la temporada pasada

Voz 1038 09:30 obras se tendrían que haber terminado a mediados de septiembre

Voz 3 09:33 sí claro

Voz 1 09:35 pero hay una caracterización y una y una y una estimación de los trabajos en el tiempo que en principio esa planificación hacen que sean compatibles incompatibles lo que es la actividad del el del campo del estadio con esos trabajos lo que ha variado es que los trabajos se han iniciado han sido más eh

Voz 2 09:57 han sido muchos más

Voz 1 10:00 en fijados y eso provoca que los trabajos que haya que hacer en ese tipo sus con escaso ahora que continuar en tiempo hay que avanzar que esos trabajos ese revés por lo tanto ese retraso tiene que ha provocado que en estas fechas es no estaba previsto se tenga que realizar

Voz 1375 10:18 está claro que por sí

Voz 3 10:21 sí puedo hacer un matiz que un poco han preguntado ahí es decir que el partido pasado el partido de hace dos fines de semana con el Sevilla Fútbol Club es decir se abrió el campo y se realizó porque desde el Rayo Vallecano nadie ni de la comunidad ni de la dirección de obra ni tal nos nos informó en absoluto que hubiese ningún inconveniente abrir único hubiese ningún riesgo para ninguna espectador asistiese bueno prueba de ello es que no hubo ningún herido ningún logo es decir vamos a decirlo pero que es actuó desde el Rayo Vallecano con completa con completa diligencia

Voz 1375 10:57 gracias presidente del Rayo por estar en el larguero hasta luego gracias a y Javier or caray gracias por dar la cara

Voz 1 11:01 bueno mandar un abrazo fuerte a a Raúl es verdad que hay una colabora si continúa algo con el con el Rayo que caminos que está faltando muchísimo las cosas

Voz 1375 11:10 lo que no puede haber es dejadez

Voz 3 11:14 en la medida que tengamos comunicación pues Se solucionarán cuanto antes los problemas de las obras y se verán beneficiados todos los todos los aficionados del Rayo Vallecano que es de lo que se trata

Voz 1375 11:26 muy gracioso gracias a los dos digo Javier lo que no puede hacer lo que no puede haber es o al menos sensación de dejadez ni dejadez porque los que están escuchando El Larguero dirán bueno los políticos tenían muchas cosas que hacer y seguramente todas las son muy importantes todo pero hombre lo primero es arreglar un estadio sobre todo por la seguridad de quién va a ese recinto

Voz 1 11:45 efectivamente no es de recibo que lleve seis

Voz 1375 11:48 cinco años seis años sin pasar la Inspección Técnica de Edificios sea lo mínimo que se puede exigir a unos políticos es responsabilidad porque un día se puede liar imagine haré hoy imagínese

Voz 1 11:58 pues estamos en ello trabajando directamente para que eso no ocurre por lo tanto desde que estamos vamos Consejería es nuestra absoluta prioridad a la seguridad de los de los aficionados sí que el estadio sea seguro eso es nuestra base papeleo no vamos a cejar en el empeño

Voz 1375 12:14 hasta luego Javier bien habla su saludo Gracias Javier horca Lai director general de Deportes de la Comunidad de Madrid Raúl Martín Presa presidente del Rayo Evra que hoy muchos aficionados he leído por ahí en redes sociales y tal que le echaban la culpa a Martín Presa que nosotros hemos echa la culpa de otras cosas cuando ha tocado pero hombre ahora echarle la culpa al presidente el Rayo cuando el propietario es la Comunidad de Madrid pues no tiene ningún sentido hay hay una guerra hay entre algunos grupos de aficionados que ya conocemos el presidente al Rayo pero ahora apuntar al presidente el Rayo cuando el dueño repito del estadio la Comunidad de Madrid tampoco tienen ningún sentido

Voz 1038 12:44 claro sobre todo cuando a principio de temporada cuando ante sorteadas el calendario lo hemos contado ya aquí en en Carrusel Deportivo en la Cadena Ser el le preguntaron al Rayo si quería jugar esa primera jornada fuera de casa eso es la dos que jugaba a domicilio queda jugaba en este caso en Vallecas el Rayo dijo que si tenía lo que le de la Comunidad de Madrid que iba a abrir el estadio