Laura: "A pesar de llevar años en el mundo liberal, tengo miedo de que mi pareja se enamore de otra persona"

mi historia es que tengo mucho miedo de cometer un error un error de enamorarme o de meterme en una situación un poco más allá de de la lujuria o trigo que conocí a un chico de unos cinco meses mí me atreví a decirle que yo era un poco atrevida porque llevaba once años divorciada y era una chica un poco curioso debe de Idi visitar los liberales ir pues al chico le fascinó porque él era un conocía el mundillo bueno sexo buscaba sexo más que nada hecho limpio lo que me gusta de esta pareja es que es una persona muy respetable y lo que me gustaba de este chico pues que sí que experimentaba sobre todo tenía marcaba un respeto hacia mi muy muy perfecto vamos a conoces otra pareja el problema es que la sociedades tampoco no puedo hablar esto con realmente con mi entorno porque la sociedad está un poco cerrada es

Voz 1

01:11

los dos presentéis chinos es una falta de respeto mi miedo es que pues ahora estamos en el Chad he tenido hasta un poco de de ansiedad deber que que hay cuerpo Pazos de personas que son extraordinaria IT me siento un poco compleja aunque me chico me he quitado la idea y tal pero el miedo de marcar el error de de meterme en otra pareja en casa todo tiene que vaya un poco más allá eso me daba mucho miedo