¿Qué jugadores del Atlético de Madrid serían titulares en el Real Madrid?

Voz 1375 00:00 estaba Gustavo López hola Gustavo qué tal muy buenas muy buena mano aunque tal pues muy bien eh mucho tiempo sino irte como te digo bueno eso es digo así de cerca porque se está abriendo ya en el inicio de Liga está Santi Cañizares hola Cañete muy buenas qué tal buenas noches y está también Álvaro Benito hola Álvaro qué tal buenas noches y donde tiene el cacharro Kiko pero lo debe estar enchufado ahora a ver si se conecta al derecha antes de preguntaros es calmado United cero tres con el Tottenham hice ha pillado el berrinche Mourinho que ya está amenazando que si dimito que si no sé qué que si alguien me fichan jugadores lo de siempre sea el que es pirómano es pirómano dinamita en tres años es que no fallos a las cuentas son así al tercer año se acabó lo que se daba hoy la pintado la cara Pochettino cero tres en casa en la rueda prensa enganchado con un periodista Álvaro de Grado hola muy buenas

Voz 0653 00:52 hola buenas noches qué tal Manu pues efectivamente ha terminado hace

Voz 1 00:55 tres cuartos de hora más amenas la rueda de prensa Ariño que hoy ha sufrió su derrota más abultada como local ha perdido cero tres contra el Tottenham se ha despedido de los periodistas lanzando un mensaje

Voz 2 01:07 no os gastos fines yo no dar cuatro de sueño dramatismo me fui algún hablo del Yak mantiene a esas to be free

Voz 3 01:25 son eso yo

Voz 1375 01:29 Luis Ruiz pez bueno a decir Álvaro que respeto que él ha ganado tres premios entre tres

Voz 1 01:36 eso eso significa que ha ganado más premios que

Voz 0653 01:40 los y el resto entrada ve otros entrenadores de la Premier efectivamente que son tres para Mourinho dos para el resto de la Premier League

Voz 1375 01:45 eso es ha dicho hemos perdido pero respeto tranquilidad que yo he ganado tres premios más que el resto de entrenadores de la Premier junto a ganado una Pellegrini y otra Guardiola yo creo que no hay más que haya ganado la efectivamente pero molestó lo tiene apuntado Mouriño porque en verano se ve que cuando ya está encerrar los banquillos se toma una tarde dice voy a ver en el ordenador pues eso tengo que soltar alguna de estas algún día lo ha mirado ha tomado la molestia de ver cuántas han ganado y cuántas ha ganado él bueno en fin la anécdota de la rueda de prensa de Mourinho hasta luego Álvaro un abrazo

Voz 0653 02:15 buenas noches adiós buenas noches mala pinta tiene

Voz 1375 02:17 en el año de United de Mourinho luego se dice que sería más detalles de lo de Ronaldo con lo que hemos abierto el Larguero pero el resto la semana iremos contando alguna cosa más de esa operación

Voz 0749 02:27 E insisto la compras que está

Voz 1375 02:29 el mando con Ronaldo Nazario de Lima en el Real Valladolid para que se haga dueños máxima accionista de un club de Primera el fútbol español es verdad que hay más ofertas que el Real Valladolid tiene más ofertas de otros grupos económicos alguno de China otro de Latinoamérica incluso con más dinero superiores económicamente pero entienden en Pucela que está que lidera Ronaldo Nazario da Lima es la que más les interesa aunque se pierda pasta aunque gane menos dinero pero es la que más les interesa repito noticia con la que hemos abierto El Larguero ultimando se que no está cerrada pero ultimando los detalles de la compra de el Real Valladolid por parte de Ronaldo Nazario da Lima la dejando a Carlos Suárez como gestor en el día a día del club como presidente ejecutivo o como consejero delegado pero Ronaldo pasaría a ser el dueño accionistas Cañete Álvaro Benito Gustavo López os sabríais negado a jugar en Zorrilla creéis que los jugadores que tomar por ejemplo fíjate lo que hemos visto en las motos que ya sé que no es lo mismo pero han visto el asfalto este fin de semana han visto la lluvia el pinchazo que se metió Tito Rabat que se fracturó en tres partes tres tres facturas la pierna dijeron al final no aquí no vamos a correr si un futbolista Santi Cañizares Álvaro Benito Gustavo López ven un campo de juego en un terreno buenas condiciones deben negarse a jugar aunque no lo diga el árbitro o aunque no lo digan los clubes

Voz 0653 03:54 no me lo ideal es que lo diga el árbitro que claro para no para eso estoy el hombre para quitar las situaciones para decidir tomar decisiones en nuestra época eso era impensable y eso que los campos no siempre estaban bien y realmente

Voz 1375 04:07 por avisó a empata tales auténticos amenazar hoy

Voz 0653 04:09 el están francamente bien esto es una cosa absolutamente excepcional pero los campos están francamente bien para jugar al fútbol en Primera en Segunda División y en nuestro caso pues ser impensable sabía cuando salió estadio pues que ese podía pues que que que el campo estaba muy duro que tiene alguno yo que estaba excesivamente blando diría más estaba peligroso pero nunca se nos pasó por la cabeza pero es verdad que las cosas evolucionan hilo verdad que el otro día pues la verdad en era delicada la delicada hay efectivamente pues era como para quejarse no siempre es el Barça que se queja de los campos que no están en perfectas condiciones y en este caso que llevarla y si este caso da igual que fuera el Barça que fuera equipo entonces yo creo que no llegaremos a ese punto oí será justo también no porque los final futbolista pues lo que si el otro día decide no jugar es por obviamente salvaguardar su éxito

Voz 1375 05:02 me me decía mucha gente este fin de semana Juan menos mal que no se lesionó Messi y Busquets bueno ni los del Valladolid que también se podían haber lesionado los del Barça se lesionan todos los del Barça y los del Valladolid afortunadamente ninguno pero que hubiera dicho Xabi no Gustavo oí Álvaro si hubiera estado en ese césped que era tan meticuloso con la con la longitud de la ayer van

Voz 0749 05:22 hombre no lo disgustado esa realidad no iba a ninguno de los futbolistas ha participado

Voz 1375 05:26 sí claro en este partido le hubiese gustado esta

Voz 0749 05:29 en esas condiciones no te perjudicó a todo el mundo no lo del Valladolid al Fútbol Club Barcelona se queja el Fútbol Club Barcelona pero también la

Voz 4 05:36 del Valladolid eh no no no no creo que esté agradable

Voz 0749 05:41 jugar en esas condiciones es muy difícil yo recuerdo impartido partido Murcia con la selección argentina selecciona a Maxi Rodríguez no se éxito se lesiona en la rodilla fue muy muy difícil después asimilar lo que había pasado en ese pero bueno tuvimos la fortuna de que nadie haya salido lesionado pero podía haber pasado es difícil que un jugador se ni en Harvard independientemente del campo nadie es capaz de sin mira yo no voy a jugar o decidimos no jugar porque puede puede ser penalizado lo que sí es verdad que esto se tiene que haber visto mucho ante non sabiendo que

Voz 4 06:11 eh el SEPE no no no no

Voz 0749 06:14 la atracción a bien que las raíces del CP tampoco va bien entonces ser un poquito más precavido en ese sentido sabiendo que la Liga comenzaba enseguida no es fácil negase ajuar es más prácticamente imposible pero la verdadera condición en mano eran eh realmente muy malas

Voz 0104 06:31 Álvaro yo yo lo que es que que ha evolucionado mucho afortunadamente el estado de los terrenos de juego no nosotros hemos vivido otra época yo de Jean ya te digo incluso en el fútbol formativo hemos juegan en campos auténticamente infames y luego fue profesional también eh en muchos campos donde donde la pelota no corría bien yo creo que se juntan dos cosas primero que que es es peligroso para la salud para la integridad de los futbolistas que que es el punto número uno y que hay más probabilidades y posibilidades de lesionarse y lo segundo creo que no beneficia al espectáculo y el espectáculo que él es el primero que el espectador va al José Zorrilla hay paga una entrada por verlo y luego los millón desde espectadores que lo bueno en todo el mundo por la tele no así que no beneficia a nadie en ningún sentido y esto no se debe de repetir

Voz 1375 07:16 encima evitó que se hablará también de el buen juego del Valladolid es Brian no se ha hablado tampoco nada es verdad que jugó un rato bien bueno contra el Barça no que valor nuestros Arroyo cuando juegan mal también lo decimos nosotros no muchas veces contarlo hoy el Madrid de Julen Lopetegui

Voz 0104 07:34 un

Voz 1375 07:35 ayer toma decisiones en este inicio de temporada no sé si estáis notando el nuevo sello ya de Julen Cañete Álvaro hoy Gustavo y sobretodo la personalidad de Lopetegui veremos acá esto acaba de arrancar pero Keylor sigue como titular si Marcelo no lo veo bien lo quito aunque luego equivocadamente mi opinión Marcelo mete la pata diciendo lo que dice y más siendo un capitán pues no no lo tenía hablado con yo no lo pedí me quitó me sorprendió bueno entrado te quitará cuando le de la gana con todo el respeto tiene que tomar decisiones deportivas pero el sello de Julen Lopetegui y la personalidad de Julen Lopetegui que os está apareciendo

Voz 0653 08:07 a mí no me disgusta yo Lopetegui entrenador sinceramente yo creo que tiene una personalidad muy clara muy evidente y construir de la selección española hay iba a tomar decisiones hay que tomar además es que son necesarias las que son necesarias sobre Keylor y a mí me parece una decisión justa a mí me hubiera sorprendido sinceramente jugar Courtois y digo esto porque Keylor lleva un trabajo en el Real Madrid que no lleva a Courtois efectivamente son dos porteros muy buenos el futuro desde el Real Madrid pero no hay absolutamente ningún motivo como para quitar a Courtois exactamente lo mismo Siqueira hubiera ido al Chelsea como Courtois en el Chelsea que queda en la porque sí que viene jugando bien varios años por lo tanto a mí yo creo que mientras no muestre debilidad del el tico pues no tiene porque quitarlo la decisión es buena y además que lo respondía

Voz 1375 08:58 pero os imagináis de verdad Cañete tú tú crees portero bueno tú eres portero oí Gustavo y Álvaro que Keylor sigue parando bien que hasta ahora estaba dando bien llega la jornada treinta y sigue parando bien sino como teniendo un error ha fichado un portero de treinta irónico cuarenta aquí en el banquillo

Voz 0653 09:12 dónde está el problema importante lo importante es que no encaje goles el Real Madrid Keylor en su primera temporada estuvo en el banquillo en los tres equipos donde ha estado en España en el Albacete sí en el Levante y en el Real Madrid en todo salió adelante después de un año de banquillo el primero en todos fue figura no entonces en este momento ahora mismo creo que por el trabajo que ha realizado en los últimos años que no olvidemos que juega tres años ahora visita sí pues sinceramente es que una cosa es que que lo que Courtois una buena operación de mercado y otra cosa es que el Real Madrid un portero que creo que no lo necesita yo lo he defendido siempre esa

Voz 1375 09:51 sí sí siempre siempre has dicho he Gustavo Kiko Gustavo Álvaro

Voz 0749 09:55 a mí independientemente de la portería que eso seguramente Santi conoce mucho más y sabe cómo se desempeñan ese puesto cada uno eso sí lo que la la ingratitud que tiene ese puesto porque es verdad se está parando bien cómo se atreve el entrenador a quitarlo sabiendo que atrás tiene un gran nombre como es Courtois hay un gran portero no no va a ser fácil para Lopetegui independientemente eso a mí el Real Madrid está encontrando poco a poco a mí me está gustando el segundo tiempo ayer francamente también lo hizo muy bien con Asensio con Isco lo que me está pareciendo algo extraño el doble pivote con Casimiro y con cruces yo creo que ahí le está faltando es verdad que Modric participó en el segundo tiempo precio doble pivote parece no se reparten bien los espacios y por ahí está fallando un poco el Real Madrid aparte de la baja forma de Marcelo yo creo que a medida que se vaya encontrando y que los titulares como el caso harán como el caso de Modric vayan teniendo más minutos creo que vamos a ver un buen un muy buen Madrid la idea de Lopetegui es más conservación del balón no ser tan vertical en algunos momentos tener más posesión ser un un equipo más combina

Voz 1375 10:57 la noche de equipo no equipo efectivamente

Voz 0749 10:59 omitió la pauta de quién lo que quiere tener más posesión armar mucho mala jugada Sí Se Puede vertical mucho mejor pero la verticalidad sin Cristiano Ronaldo algo lo ha perdido también con Bale la va a ganar en algún momento del partido porque cuando hay espacios yo creo que hay lo va a hacer sí útil al galés pero independientemente de eso yo creo que la posesión y descansar con el balón es lo que quiere Lopetegui no me está degustando en ningún momento es verdad pasó por algunos apuros sobre todo en el primer tiempo en los primeros veinte veinticinco minutos pero a partir de del gol en el segundo tiempo cuando encontró mucho más espacio y cuando físicamente ha bajado eh el Sirona creo que hay el Real Madrid fue mucho mejor aquí la imagen que está dejando a mi me parece grata

Voz 1375 11:44 el equipo equipo Álvaro qué pasa que antes no era equipo porque era insiste mucho Lopetegui equipo equipo hay que ser equipo

Voz 0104 11:50 bueno yo yo creo que lo transmitido alguna vez no desde que desde que marchó Cristiano creo que el aspecto motivacionales o el mensaje motivación lo tiene lo tienen fácil Julen quiere decir que que llegar al vestuario decir cuando se fue Christian oye que que nadie diga que ganaba este más que estar todos juntos que dar todos un pasito adelante yo creo que lo has hecho sentir eso no hay la sensación como que como que el equipo es más coral como que están más implicados en la fase sin balón no que siempre hemos comentado esta años atrás que él que el Real Madrid pues sin balón sufría porque era un equipo pues pues que no era esforzado en ese aspecto y que Iker pues le costaba recuperar la pelota era era una obviedad enólogo tenía tanta pegada hay tanta calidad en sus jugadores pues quedaba o para para tener éxito en la temporada yo lo que creo es dos cosas primero Lopetegui ha demostrado que no le va a temblar el pulso en tomar decisiones políticamente incorrectas y de kilos segundo que que el equipo todavía está en construcción e quitarlos los vicios y que no se me entienda algo peyorativo lo de vicio que te tiene un equipo después de tres años acostumbrado a jugar para o no para pero sí con Cristiano Ronaldo que ya te condiciona mucho la manera jugar entonces ahora se irá viendo poco a poco no sí sí vamos viendo atisbos de de ese equipo que parece que Le damos importancia le veo en el en cada vez que el enfocan en el banquillo una imagen del está apretando al jugador para que para que presione la pérdida para que repliegue para que recupere posición porque él sabe que es fundamental que quizás este año no va a tener tanta facilidad para llegar al gol sin Cristiano y que seguramente si el equipo es mucho más sólido e a la hora de defender

Voz 1375 13:30 Caja menos sí exactos y somete más

Voz 0104 13:32 al rival sido domina más es capaz de controlar el partido pero va a tener muchas más posibilidades de llegar al éxito

Voz 1375 13:37 te sorprendió lo de Marcelo por cierto las declaraciones de después como capitán además del Madrid bueno yo

Voz 0104 13:43 dio entiendo que a ningún jugador le gusta ser suscrito hombre claro pero no me no me parece que tampoco fueran a frenar el otro mundo lo que pasa es que yo les yo creo que tome una decisión puramente futbolística es que vamos a usted los jóvenes en entender que las los los cambios no son más que una decisión futbolística porque ves que el equipo está aflojando por esa parte intenta reforzar lo sin más allá del entrenador lo que Ayers que gana el equipo sano está señalando a nadie oye y al final sí sí tú tienes que hacer da un poco de de examen de conciencia destituido hoy el equipo ha dejado de sufrir ahí pues a lo mejor toca apretar un poquito más en defensa no pasa nada

Voz 1375 14:20 el Atlético es candidato a todo o no no digo favorito no digo favorito no hagamos trampa con esa palabra pero este Atlético esta plantilla con este entrenador que ha mejorado además con Rodrigo con Le mar manteniendo lo que tenía el porte Erazo Oblak que Griezmann Diego Costa Koke Saúl joe a la defensa este equipo es candidato a todo

Voz 0653 14:44 al igual que Madrid y Barça vamos a ver desde el momento en el que tiene el entrenador mejor pagado de España y que además les sale barato porque es lo que ha hecho ese hombre Leone desde luego a la hora de revalorizar el club es tremendo y cada uno de sus jugadores desde el momento que conserva su mejor jugador Antoine Griezmann el salario a la altura de los cracks mundiales y consigue que ningún jugador se marche de los importantes que acaba de citar evidentemente hay que exigirle a ser candidato a todo claro que si además es un equipo que que tiene argumentos futbolísticos para hacerlo pero es que ahora ya como Club con el aumento de fair play financiero que viene sumando cada año cada vez esta más cerca del Real Madrid y los salarios así lo indican no lo que está cobrando gritan no lo cobran muchos jugadores España es algo creo no

Voz 0104 15:32 sí sí porque

Voz 0653 15:34 no no vamos a hablar porque vamos a hablar ahora de que su equipo humilde no ya ha dejado de ser un equipo poderoso humildad en el terreno de juego pero en los despachos ya es un equipo poderoso y eso lo ha hecho evidentemente gracias a un gran trabajo de muchos años que vosotros habéis carambola de los clubes la marca muchísimo dos resultados en los últimos años porque te permiten tener financiero más ingresos por televisión más ingresos y estás en Europa etcétera etcétera y eso lo ha conseguido evidentemente desde el campo pero ya allá declara al igual que Madrid Barça candidato a todo por supuesto al mismo nivel le pones no yo creo que ya tiene que estar no está todavía al mismo nivel económicamente pues está por eso estos baremos que que esta justificación que estoy estudiando para mí sea candidata todo todavía está por debajo de Real Madrid Barcelona pero amigo ahora mismo tiene un presupuesto y ahora mismo tiene unos salarios que que que hay que exigirle mucho no de alguna forma a esa plantilla

Voz 0749 16:30 yo creo que aún el Fútbol Club Barcelona y el Madrid están por encima del Atlético de Madrid no me gusta entrar en el debate de la economía de los clubes en y de los salarios de los jugadores y el entrenador creo que se demuestra en el campo todo eso creo eh que si puede estar un pasito más cerca de los dos grandes pero si vas a nombre de cada uno de los equipos de lo que hemos no dado anteriormente creo que siguen siendo Fútbol Club Barcelona y Madrid más potente en ese caso que el Atlético de Madrid chivo esta casa jugador el Atlético Madrid para meterlo en el Real Madrid no sé si hay más de dos jugadores para ese equipo no pero sí creo que ese día

Voz 1375 17:08 no podría ser titular en el Madrid no se sé

Voz 0749 17:11 creo Griezmann hechos dobla puede ser otro después de que entre Varane y Ramos Manu Lucas

Voz 1375 17:18 no sé entre Marcelo pregunta

Voz 0749 17:21 no sé si hay demasiados jugadores del Atlético de Madrid para poder llegar a jugar en el Real Madrid como titulares dentro de la plan goce

Voz 1375 17:29 el Real Madrid Madrid Barça a mí dentro de

Voz 0749 17:32 el medio que tiene con Modric con Casimiro con CRO con Isco con Asensio osea es muy complejo en ese sentido yo creo que sí primero el Atlético de Madrid puede ser candidato por la calidad y cantidad de jugadores que tiene ahora mismo tiene más fondo de armario el entrenador Se da vuelta y tiene recambio para cambiar el devenir del partido eso sí lo creo del Atlético Madrid de esta temporada respecto a las anteriores hemos visto al Atlético de Madrid competir de mil maravilla teniendo por ahí menos cantidad y menos calidad de jugadores que tiene esta vamos a ver un Atlético de Madrid muy competitivo porque el Cholo es así los hace a sus jugadores así el mensaje que larga el Cholo ese pero creo que todavía tiene que dar ese paso no creo que es candidato a todo porque ha hecho muy bueno fichaje como es ya Santi ha mantenido a Griezmann el entrenador sigue siendo el mismo entrenador de las últimas e intemporal y conoce a la perfección sus jugadores hilos recambios que han venido realmente fueron muy para mí muy buenos John y después efectivamente y después no se tuvo que reinventar como en temporadas anteriores a costa lo coge desde principio con una buena pretemporada lo mismo pasa con Vitolo le mar lo hemos visto como viene con los automatismo que quería el Cholo que no es fácil lo hemos más defensivo que ofensivo se mantuvo vemos a Rodri que es un jugador muy importante la línea de cuatro también se mantuvo yo creo que es candidato a todo ahora bien lo va a tener que demostrar independientemente de los dos ático que tiene por delante que Fútbol Club Barcelona y Real Madrid

Voz 1375 19:00 es verdad que Madrid Barça son Madrid Barça pero también es verdad Álvaro que es que al Cholo le mola este discurso no es en cuanto en cuanto se habla de que el Atlético es candidata todo sale siempre como el otro día en el estadio no no dejéis regalar los oídos tranquilo nosotros al trabajo joder al trabajo larga hay que trabajar es que una cosa no quita la otra no

Voz 0104 19:18 al no no le ha ido mal sobre todo consigue plasmarlo en son jugadores no que una estrella como Griezmann sea capaz de de estar mucho tiempo del partido defendiendo a cincuenta metros de la portería rival pues eso significa que tiene absolutamente convencido al al colectivo a jugador que llega llega al club yo estoy con Gustavo creo que el Atlético cada año camina hacia adelante en cuanto a acortar las distancias y sobre todo lo hace que las distancias sea muy cortas en el campo porque es capaz de competirle a cualquiera en cualquier competición porque tiene unos mecanismos colectivos perfecto muy buenos pero yo creo que el talento todavía Real Madrid Barcelona están por encima no hay uno dos jugadores que que del Atlético de Madrid pues entrar en en en un posible once tipo del del Real Madrid o del Barcelona no creo que todavía estos dos equipos tienen un poquito más de talento por eso les consta

Voz 1375 20:08 pondrías a Oblak Griezmann

Voz 0104 20:10 sí sí Ivo me Griezmann si yo creo que obviamente bosón jugadorazo pero Oblak pues tampoco lo tendría tan claro yo no yo no le veo que esté tan por encima de Courtois impidió o de Keylor no es que con Keylor es que hay que va a los puertos ahí verlas en el Real Madrid

Voz 1375 20:27 de hecho dos me he ido me he ido yo a esos dos sí sí

Voz 0104 20:30 bueno sí o sea es que es que no es lo mismo defender el Atlético de Madrid que que defiende a once jugadores cerca de tu área muchas veces que defiende que defender la portería al Real Madrid Barcelona cuando ataca es con con siete jugadores por delante en la línea del balón no entonces es muy complicado ser portero esos equipos pero estamos

Voz 0653 20:49 bueno no a lo largo que ni Curto Dani Keylor ahora mismo le quitara el puesto Black en el Atlético

Voz 0104 20:54 bueno ante no pero pero yo estoy seguro que estará al mismo nivel yo pero no me parece que no está por encima

Voz 0653 20:59 era muy bueno todos pero que para el Real Madrid Kroos es muy importante como es Koke

Voz 1375 21:03 a ver no mejora

Voz 0653 21:06 lo que mejor Across pero es que no hace falta hacer esa comparación porque cada uno tiene su rol en su equipo está con el entrenador que tiene con la función que tiene es que hagamos la pregunta revés cuántos cuevas del Atlético jugarían ahora mismo después del Madrid el Atlético pues no es que hay que tantos porque porque bueno pues porque tiene otra forma de jugar al fútbol exigen otras cosas no

Voz 1375 21:29 Diez minutos para llegar a una versión un poco más corta como decíamos y la última que os hago a los tres antes de irme con la vuelta higo en el tenis Si para cerrar el larguero pues pues unas algo que haya llamado la atención de esta de esta segunda jornada algún detalle más además del Madrid de lo de el estadio de Zorrilla hay de Hydra Atlético Madrid con qué detalles que desde esta jornada o de estas dos jornadas que llevamos días

Voz 0749 21:51 yo con el Huesca

Voz 0653 21:52 con el Huesca Bush fíjate fíjate que el Huesca está haciendo lo mismo que hizo Leganés en su primera temporada yo

Voz 1375 21:59 tal cual temporada no quiero decir con esto

Voz 0653 22:01 que cada vez es es es es mucha la igualdad que hay ahora mismo y que los equipos que en el segundo vienen muy preparados viene mucho más preparados que que que que anteriormente no que siempre había algo de María no que lo que aunque Kiko que no daba el nivel o dos equipos que no tendrían de segunda tal eh lo que es evidente lo que hemos visto en estas dos jornadas es que Real Madrid Barcelona Atlético puentes lagunas en su juego en algún momento no si ganan los partidos pero ya está a partir de ahí al Valencia tiene que jugar hace porque para ganar el Sevilla Tijuana que pose para ganar el Villarreal tiene jugar al cien por cien en no cometer errores como competir en una zona de esa para ganar imaginaros toros que no porque detrás

Voz 1375 22:43 escucho con Longo te quiere te quedas con este Huesca de de un como uno de los detalles que te gusta no

Voz 0749 22:48 esto porque a parte reparte muy en los espacio cada vez que ataca Se Se repliega muy bien a chica muy bien los espacios los pasillos interiores es un equipo muy compacto muy serio que tiene muy muy claro a lo que jugar me gusta me está gustando el trabajo Leo Franco por lo que vi en Estados jornadas es verdad que muy largo esto pero soy se quería ver al Huesca no olvidemos que es un principiante en primera división que se enfrenta a un todo un Eibar en Ipurúa Iza con muy buen resultado haciendo muy buen fútbol pasó lo mismo en el día de hoy levanta un resultado muy complicado porque iba perdiendo a mí me gustó tienen algo especial este estoy bien no le puede ir mal pero éstas primera jornada como he preguntó a mano a mí me gusto lleva

Voz 1375 23:28 a cuatro puntos en dos partidos también hablaba Cañete ayer en Carrusel del buen Espanyol de rugby del buen juego está haciendo con qué te quedas Twal

Voz 0653 23:35 no

Voz 0104 23:36 pues justo te iba a decir coincido con mis compañeros con el Huesca que ha sido sorprendente su inicio y sobre todo con el español y creo que hizo un gran partido oí y ojo no con el inicio de Liga que ha hecho lo negativo pues sobre todo el Betis después la pretemporada y las expectativas que se habían creado pues está con un punto con con cero goles a favor no y también el Valencia por su puesto que era un equipo llamado a estar de nuevo peleando y lo estará final con el paso de las jornadas pues cada uno se va poniendo en su sitio pero inicio con con muchas dudas del Valencia hoy con Kiko

Voz 1375 24:07 estábamos en la tele el papel del Betis que decía ahora Álvaro Benito y verdad que llama la atención que ha tenido ocasiones ha tirado tiros a puerta entre los tres palos dar pero de momento no ha marcado en las dos jornadas el Betis de Setién aunque acabara marcando pues nada chavales un placer y aquí estaremos cada lunes bueno y además entre semana iremos hablando con ellos de lo que toque pero los lunes seguiremos con este sanedrín y en cuanto Kiko con este cacharro ya que tiene por ahí pues estará pero como durante toda la temporada Kiko Cañete Gustavo y Álvaro un abrazo un placer un complacer lo mismo

Voz 0104 24:34 hola chao