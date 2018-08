El Larguero (27/08/2018): Ronaldo Nazario quiere comprar el Valladolid, Contador y los problemas en Vallecas

Voz 3 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero de este lunes ya senos Albi dado el verano las vacas

Voz 1375 00:51 pero no es el Mundial inicio de la Liga y está a punto de terminar la segunda jornada de Primera División ayer volvíamos ya con el Sanedrín y con todos los compañeros Larguero un poco expresión poco reducido con menos tiempo hoy hasta la una de la mañana estaremos durante toda la semana hasta la una eh luego ya a partir de la semana que viene ya comenzaremos con horario habitual hasta la una y media un montón de cosas de eh por delante en este Larguero de protagonistas que seguro que va a tener pegado a la radio hasta la una de la mañana Larguero que empezamos con noticia que tiene que ver con la compra que ultima Ronaldo Nazario da Lima del Real Valladolid en las próximas dos tres semanas Ronaldo actualmente embajador del Real Madrid se convertirá en el máximo accionista y también presidente del Real Valladolid en la cifra rondará los treinta millones aproximadamente con lo que de paso se saldará la deuda del club que es actualmente de unos veinticinco millones de euros Se mantendrá la figura de Carlos Suárez como presidente ejecutivo como consejero delegado del club que seguirá en la gestión del día a día el repito noticia con la que abrimos el larguero Ronaldo Nazario da Lima pasará a ser dueño de uno de los clubes de Primera división del fútbol español once y treinta y dos y luego no daremos algún detalle más de esta noticia con la que abrimos el larguero en un día en el cómo que en el que como digo se termina la segunda jornada en Primera división bueno todavía no se ha terminado cuánto le queda al Athletic Club de Bilbao

Voz 3 02:32 Huesca Diego González en San Mamés hola muy buenas hola qué tal Maro saludos estamos ahora mismo

Voz 4 02:38 a menos de cinco por lo tanto quedan quince más luego lo que se añada a este partido que de momento manda el Athletic Anel tras uno goles en la segunda mitad los tres los dos primeros de la seis de Yuri el dos uno hace unos minutos para Jorge miremos para en Huesca que busque al empate repito quince para el final dos uno gana al Athletic en San Mamés

Voz 1375 03:00 esta termina así el Athletic Club de Bilbao se pondría tan en con seis puntos al igual que están Real Madrid Fútbol Club Barcelona los únicos porque antes el Levante que también podría estar con seis puntos ha perdido en casa contra el Celta Levante uno cero la dos partidos que ha jugado a las ocho y cuarto de la tarde sí además noticia en Valencia se ha hecho oficial el fichaje de Guedes no sólo no se vende a Rodrigo sino que Guedes lo ha hecho ya oficial en su página web el Valencia acaba de ser comprado por el equipo por el club de Peter Lim hola Pedro Morata en Valencia muy buenas hola qué tal Manu buenas noches buenas noches confirmaba la noticia Guedes jugador del Valencia sí

Voz 1716 03:41 la información es que el Valencia termina comprando a Gonzalo Guedes en este momento en el que te estoy hablando estoy recibiendo información oficial del Jet sobre las cifras en las que se ha hecho la operación el Valencia la información que nos ofrece de manera la oficial aunque no lo ha hecho público en su comunicado es que el club compra por cuarenta millones de euros fijos al futbolista más unos bonus difíciles según el Valencia de conseguir que aumentarían el precio de esos cuarenta millones fijos y además el PSPV se reserva un tanto por ciento pequeño sin que podamos precisar cuánto es el tanto por ciento en el caso de una futura venta que el Valencia haga a otro club sin embargo estamos recibiendo en este instante información oficial del París Saint Germain en el que nos indican que la cifra es décimo

Voz 1375 04:33 cuenta hay siete millones de euros es decir

Voz 1716 04:36 serían cuarenta millones de euros y con los bonus se alcanzarían en el caso de que se den esos bonus que el Valencia dice que son bonus difíciles de cumplir supongo que estarán ligados a títulos a número de partidos internacionalidades au eh competiciones Orodea que juegue el Valencia serían cuarenta más diecisiete por lo tanto el plazo además que el Valencia reconoce que le da el París Saint Germain pagar es de muchos años de un plazo largo pero ante eso después evidentemente hay que pagar esos cuarenta millones de euros por lo tanto jugador es comprado el Valencia ha intentado por todos los medios no tener que comprarlo y los eh las cifras y los números son estos a falta Manu determina de perfilar los con la otra parte que es el PSOE y es que justo estamos recibiendo información en directo en este instante mientras estoy hablando con

Voz 1375 05:24 gran noticia para el Valencia para la liga vuelve el portugués a Mestalla pero ahora en propiedad con para el Valencia hasta luego Morata un abrazo además hoy en Barcelona en estado Neymar y Piqué juntos en una partida de póquer que ha dado bastante de sí en titulares contamos lo que han destacado lo que han dicho tanto Neymar como Piqué o la Adriá Albets en Barcelona

hola qué tal mano muy buenas y se han juntado los dos en un sitio que conocen bastante bien como es el Casino de Barcelona porque a los dos les gusta jugar a poker Joy pues han jugado juntos una partida benéfica estaba previsto que hablaran los dos en rueda de prensa Piqué y Neymar pero al final Neymar sólo ha hablado un minuto con un par de medios de comunicación y en uno de ellos en TV3 ha dicho esto sobre su visita a Barcelona esta mañana ha estado con sus compañeros sus excompañeros del Barça is sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid

Voz 6 06:19 creo que Piqué hoy todo hecho alguna broma si vas a volver al Barça o no pero no te voy a preguntar esto porque sabes que todo el mundo dice de sin Aimar el año que viene bueno el futuro va a estar en el Real Madrid cómo lo ves

Voz 5 06:30 no hay en París

Voz 6 06:33 he hablado con rabiosa quiere venir al Barça no se decide ahora con él

Voz 0017 06:38 bueno esto es lo único que hemos podido escuchar hoy de Neymar Piqué lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado con preguntas pactadas previamente por cierto digo que lo más destacado no lo ha dicho en inglés Manu sobre por va le ha abierto de par en par las puertas del Barça cuarenta playoff

Voz 7 06:55 no que es un gran jugador que ahora mismo está en el Manchester United veremos si en el futuro quiere cambiar de equipo no lo sé por supuesto nosotros estaríamos felices de tener uno en el Barça porque queremos que los mejores jugadores estén aquí pero respetamos al Manchester United porque su club hasta que lo su club digan algo ex jugador del United

Voz 1375 07:15 el mar tiene contrato con el y no se va a cambiar eso es lo que he dicho hoy Neymar en Barcelona Piqué tirándole los tejos a ponga aunque hay overbooking de centrocampistas en el Fútbol Club Barcelona por cierto salen Rafinha y Alcácer finalmente Adrià

Voz 1375 07:52 pero bueno Alcácer tendrán mañana como digo nuevo

Voz 0017 07:54 tipo se marchará cedido al Borussia de Dortmund para jugar en la Bundesliga sigue en el aire el futuro de Rafinha con interés del Betis ida del Benfica el Barça pide el treinta millones de euros sólo le dejaría salir cedido en este caso si recibe una compensación económica

Voz 1375 08:10 a lo ganaría un abrazo hasta luego hasta mañana en el resto de titulares destaca sobre todo ahora estamos con este asunto el lío en Vallecas Ésta es la por ligas del mundo los seguimos creyendo verdad pues hoy se ha suspendido el partido entre el Rayo y el Athletic de Bilbao que ahora mismo está jugando ese partido contra el hueso qué suspendido previsto para el próximo sábado a las seis y media lo ha decidido la Comunidad de Madrid que es la dueña del estadio de Vallecas porque ha decidido intensificar las obras del estadio del Rayo unas obras que considera son incompatibles con la celebración de cualquier evento deportivo con público desde el día uno de septiembre desde esa fecha hasta que finalicen los trabajos de remodelar son así que seguramente el Rayo Alavés del veintidós de septiembre a la una del mediodía que estaba previsto el Rayo Español del veintiocho de septiembre a las nueve de la noche podrían verse afectados por esta de momento noticia ya que sale hoy de la Comunidad de Madrid que le dice al Rayo ya la Liga que no se puede jugar en Vallecas aunque es curioso porque dicen que el estadio seguro pues es seguro borgiano se juega o es que no es seguro por cierto desde qué año no pasa el estadio de Vallecas la Inspección Técnica de Edificios

Voz 8 09:24 desde el uno de octubre de dos mil doce estamos en dos mil dieciocho casi acabando

Voz 1375 09:30 luego estamos con este asunto esto en la mejor liga del mundo ha habido también un partido de Segunda el Rayo Majadahonda Mallorca cero uno ha ganado el Mallorca en el Wanda Metropolitano que es donde ha jugado el partido como local el Rayo Majadahonda en la Premier el United ha perdido en casa cero tres ante el Tottenham de Pochettino un gol de Harry Kane doblete de Lucas Moura ha terminado Mourinho con un careto aunque ovacionado por parte de la afición en Old Trafford y el devolviendo los aplausos pero esto huele a temporada chunga eh para Mourinho bueno está en la tercera en la tercera temporada Mourinho ya sabes lo que pasa se monta la Guerra Civil acaba incendiando todo lo que hay pero no es que lo diga yo es que hay que mirar el currículum de Mourinho tercera temporada united vamos a ver cómo acaba el el portugués en el banquillo repito esta noche cero es ante el Tottenham de Pochettino es décimo tercero suma tres puntos de nueve el Juncker y en Italia también ha partido la Roma empataba tres en el partido de esta tarde de la serie en todo esto en la portada dos además sabido Vuelta Ciclista España o repasaremos con nuestro equipo enviados especiales ha ganado el italiano Elia Viviane y al esprín la tercera etapa en la general Se mantiene el líder ya primera posición catorce segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde esta noche juegan Nadal y Ferrer en el es Open ha debutado con victoria Garbiñe Muguruza que se ha impuesto a la china Shuai Zhang Yi en piragüismo el gesto deportivo del día lo protagoniza el piragüista noruego Elvin Ball Ball noruegos repito ha reconocido en Instagram que al ver el vídeo de la prueba de ayer del K uno de cinco mil quedó claro que se saltó una boya recordamos que el equipo español había eh reclamado pero dijeron que no que el bronce era para el noruego y el español había quedado cuarto bueno pues hoy el noruego ha puesto en Instagram la medalla pertenece a mi amigo España con Javier Hernanz felicidades compañero porque reconoce que se saltó la boya es decir que su medalla no es válida hiel en Instagram él anuncia que es para el español así que una más para no otros en se había recurrido a la Federación Internacional no nos dio la razón la Federación Internacional pero nos la da el propio competido noruego once treinta y uno e arrancó un poco afónico la semana Nos el agua fría de antes no poquito Pablo no no es que la falta de costumbre en A desde todo esto arrancamos con Alberto Contador que no está esperando pero no para hablar de la Vuelta Ciclista España Alberto Contador apadrina la causa por una ley injusta

Voz 8 12:04 después de que cada día casi

Voz 1375 12:07 en los últimos tiempos estemos hablando de ciclistas muertos en la carretera desgraciadamente más de cuatrocientos fallecidos en la última década hay una ley que intentan impulsar con Ana González al frente que estuvo aquí en el larguero y que ojalá que salga adelante nos lo cuenta Alberto Contador que ya está aquí en sintonía El Larguero porque lo de los accidentes se puede entender pero que no se castigue no que sea una falta leve en lugar de delito lo que está ocurriendo en los últimos tiempos eso sí que tiene delito pausa y arranca El Larguero recuerdo la noticia de portada Ronaldo ultima la compra del Real Valladolid

Voz 1375 13:09 saludamos enseguida ya Alberto Contador pero hay gol en el ochenta y seis en San Mamés

Voz 4 13:15 hola Diego de nuevo hola Varela ante el Huesca para empatar a dos el partido vaya zapatazo sea sacado el jugador del Huesca para batir a Unai Simón no ha podido hacer absolutamente nada Jorge Miramón el zapatazo tremendo ha el autor del primero también del segundo Dios mío vaya golazos para empatar el partido cuando lo acepta practicamente celebraba la victoria

Voz 1375 13:42 cantaban casi el triunfo en San Mamés pero gol en el ochenta y siete del Huesca buena pinta tiene este Huesca también que ascendió Ruby la temporada pasada y que comenzó con victoria en la red

Voz 4 13:53 la jornada de momento rascando un punto

Voz 1375 13:56 en San Mamés cuánto queda ahora mismo Diego nada estamos

Voz 4 13:58 el ochenta y siete de partido nuevo pero tanto dos y medio más luego lo que se añada por parte del

Voz 1375 14:04 el jurado pues nada enseguida pendientes del final de ese partido si no hay novedad Athletic dos Huesca dos aplaude ver dicho para ver si los suyos intentan la proeza en los dos minutos que quedan más el tiempo añadido antes de ir con todo el fin el gol en os decía en dos mil trece comenzó la lucha de Ana González Ana González que perdió a su marido precisamente en un accidente cuando su marido iba en bicicleta en un accidente en carretera ah y el año pasado fueron cuarenta y cuatro fallecidos eh en vías interurbanas setenta y ocho en total contando los fallecidos en en vías urbanas también este año ya llevamos veinte ciclistas fallecidos en la carretera seguramente tú que hoy es el larguero que te gusta hacer deporte sale a hacer bicicleta el domingo por la mañana o el fin de semana o cuando puedes pero pendientes cada vez más del peligro de la carretera esta ley tiene que salir adelante no puede ser falta leve que alguien atropella a un ciclista salga corriendo y no le pase nada o que dé positivo por drogas alcohol no le pase nada por eso está luchando Ana González con la ayuda y el apoyo de ciclistas profesionales como el Purito como Alejandra el verde o como Alberto Contador eh Pedro fui muy buenas muy buenas porque es verdad que los accidentes pueden ocurrir y que las fatalidades existen pero luego hay muchos matices en torno a esos accidentes el que atropella el ciclista Si sale huyendo se ha dado positivo por drogas por alcohol y contra todo eso y contra esas penas y contra eh todo ese tipo de de de datos que no nos gusta nada recordar Se está trabajando desde muchos frentes para intentar que eso no ocurra y que si ocurre ese castigue como se debe casi

Voz 12 15:38 ya no si de hecho recordarás Ana González

Voz 1375 15:41 eh que ha impulsado la iniciativa Nimes

Voz 12 15:43 social nos contó en El Larguero cómo inició esa lucha en dos mil trece después de perder a su pareja han pasado desde entonces cinco años más de doscientos muertos en las carreteras ciclistas ningún cambio que eso es lo más destacado a estas alturas han acabó casi las fuerzas hace medio año los contaba en la Cadena Ser que estuvo a punto de tirar la toalla pero ciclistas y ex ciclistas que estuvo sentado

Voz 1375 16:07 dónde estás tú ahora mismo hay estuvo sentado pues empezaba padre

Voz 12 16:09 en la causa Alberto Contador por ejemplo es uno de ellos hiel junto a ella hoy mismo han presentado ciento veintinueve mil firmas a la ministra de Justicia Dolores Delgado para exigir al Gobierno que endurezca el Código Penal básicamente exigen dos cosas una que la omisión de socorro sea

Voz 1375 16:26 delito sino una falta leve dos que las P

Voz 12 16:29 sean mayores para aquellos que matan a ciclistas bajo los efectos del alcohol o las drogas entre otras medidas la moción está en el Congreso diputados pero va muy lenta Easy acaba la legislatura y no se termina el proceso básicamente todo se va a la basura es como si no se hubiese hecho nada

Voz 1375 16:44 hay que volver a empezar el proceso con las firmas etc etc hasta que acabe la legislatura hay tiempo para modificar la ley y y Alberto Contador buenas noches hola buenas noches pues hoy no te llamamos para hablar de la Vuelta Ciclista aunque tiempo tendremos de hablar de de ciclo no profesional sino porque tú eres una de esas caras que ha apoyado a Ana González en esta lucha junto a Purito Rodríguez junto a Alejandro Valverde pero hoy tú acompañado personalmente a Ana González no porque yo lo estábamos diciendo ahora mismo hay que parar esto de alguna manera eh ay qué apadrinar ya collar esa esa ley justa es la causa por la que están luchando por una ley justa porque atropellaron ciclista puede ser un accidente puede ser una fatalidad pero no que se marche el que ha atropellado sin dar señales de vida no que huye y no le pase nada aunque conseguir un delito leve o que den positivo por drogas alcohol y que no pase nada cómo ha sido tu reunión hoy con la ministra con Dolores Delgado la ministra de Justicia cuando has acompañado a Alberto

Voz 1323 17:42 bueno pues si no desde nuestro lugar intentamos aportar nuestro granito de arena no al final es un

Voz 13 17:48 es un problema que que no dos

Voz 1323 17:51 afecta a todos los al final hay entre siete y ocho millones de de personas que cogen la bicicleta cada semana ya sea pues para desplazarse al trabajo para hobby pues bueno un fin de semana de manera esporádica y al final es algo que que nos afecta a todo donado la la reunión ha sido una reunión yo lo interesante que pues bueno te vas un poco con la idea de que ha habido pues también otras uniones previas Yves que todo

Voz 13 18:16 pues retrasa que lo

Voz 1323 18:18 los tiempos no son los que a ti te gustaría ni entonces pues bueno eso te hace ser más prudente no pero bueno tengo que decir que que por parte de la ministra desde luego ha habido muy muy buena aceptación está muy al corriente del tema El problema yo desde mi punto de vista es tu ya sobrepasa el ciclismo es un problema social

Voz 1375 18:37 totalmente en hay que tener en cuenta que

Voz 1323 18:40 el que va drogado en el que va he vivido el que no eso corre a a una víctima también pueden ser un peatón o puede ser un motociclista o puede ser uno que bueno otro coche que por la mañana a trabajar en chocar gente contra él que viene en esas condiciones no era al final esta ley es una ley que engloba a todos los sectores la estamos encabezando los ciclistas porque estamos quizá un poco pues los demás actualizar todos los accidentes que están habiendo además accidentes que ponen los pelos de punta no sea gente que trace el atropello de un grupo de ciclistas de cuadruplica a la tasa de alcoholemia ida positivo en tres tipos diferentes de drogas a los dos días están en la calle no es algo difícil de creer hay hay quienes

Voz 14 19:27 te al aportar un poco pues todas está definido

Voz 1323 19:30 en la medida de lo posible pues para que esa ley cambie no esperemos que una vez que está en el Congreso pues vaya para adelante vaya para adelante rápido porque al final esto está por encima de de los colores au de las ideologías de cada uno es un tema que afecta a ti

Voz 14 19:48 todos hay yo no voy a intentar llegar a un acuerdo lo más rápido posible

Voz 1375 19:54 eh tú que como ciclista profesional pues fíjate todo todos lo las horas que has echado hoy las jornadas has echado en la bici pero cuando tú has salido con la bici pues a pasear a un día tranquilo en un día de vacaciones un eh tú sientes el peligro de coger la bicicleta ir por una carretera diciendo o mirando hacia atrás diciendo hay cuidado con el coche cuidado que viene de frente se siente desprotegido el ciclista encima de la bicicleta

Voz 1323 20:17 bueno pues mira eh durante todo dos años está de profesional no he tenido tampoco mucha impresión no pero quizá un poco pues por cómo estaba el tema de actualidad hace muy poquito sí que salí con ese miedo fue estando en Cádiz estaba de vacaciones ahora en el mes de agosto estábamos a eso de las ocho menos diez de la mañana echándome crema solar pasa

Voz 1375 20:38 sí que injustamente

Voz 1323 20:40 es decir el mensaje como que el compañeros bosques ya estaba bajo yo estaba en un hotel ahí bueno pues iba a salir empieza a escuchar las ruedas de un parking darla de la derecha o un se bajaron dos chavales sin camiseta ya están completamente fuera de sí condición de coche sea yo cuando viese coche dice Alberto es que es que que están ese coche ahora mismo que iban a meter en la playa y luego coches se cruza en tu camino y a lo mejor ya no lo cuenta no entonces lo que no puede ser es que cada cada dos por tres cada semana haya un caso de atropellos con muere antes hiciera noticia a los tres días que el conductor ya está en la calle sea sino se ve claramente que son penas duras penas

Voz 15 21:28 a graves entonces al final

Voz 1323 21:33 toda continuar siempre desde luego cada caso es único accidente siempre va a haber hay unas penas otras pero hay que distinguir entre accidentes asesinatos derecho

Voz 1375 21:40 que pedía hay muchos de de hecho

Voz 1323 21:43 son están más cercanos a la asesinato que al accidente desde mi punto de vista por lo menos he hecho lo que

Voz 1375 21:49 es eso que no sea delito leve sino que

Voz 1323 21:52 según que sea una

Voz 1375 21:54 en una condena ejemplar ante un delito ni una falta leve no hay no una falta de lesiones

Voz 1323 22:00 pones a ver historial así son escalofriantes no ha hace poco pues también muy reciente no la la familia que estamos haciendo el Camino de Santiago y iban los dos padres con el hijo de doce años y tanto la madre como el padre pues fallecieron con el atropello el hijo no el conductor paró vivió la situación fue al día siguiente a las treinta horas me pareció hice presentó claro si iba bajo los efectos de las drogas bajo defectos de del alcohol

Voz 1375 22:30 claro pues ya no sé no sé

Voz 13 22:32 se podía haber

Voz 1323 22:34 pero como las la las penas lo máximo que pueden llegar a serlo máximo máximo son cuatro años si se indemniza con seis mil a doce mil euros ya te bajan uno podrá arrepentimiento y pedir perdón me el juicio te bajan otro ya estás en dos años sin antecedentes y es en la calle no es normal que salga tan barato matar

Voz 1375 22:55 esa no puede no no yo

Voz 1323 22:57 punto de vista cualquier persona que tenga

Voz 13 22:59 un poco de de de de de de cabeza

Voz 1323 23:03 ah sí ve cómo está ahora mismo en este sentido el Código Penal Se echa llamados a la cara

Voz 1375 23:07 si hay que concienciar esto que está haciendo Alberto Contador seguro que les vale a muchos conductores que probablemente mañana cuando salgan con el coche tengan más cuidado pero además de

Voz 12 23:15 eso

Voz 1375 23:17 estamos se está demostrando que no vale sólo con eso hay que concienciar hay que hablar lo tienen que contar no sólo Ana González corredores profesionales del primer nivel del del ciclismo español pero además de eso de concienciar insistir hay chicas digamos que no vale que un tío vaya mañana atropella a un ciclista lo deje en la cuneta moribundo By You ya no le pase nada eso allí castigarlo está pidiendo esta plataforma con Ana González al frente y con y con Alberto Contador entre otros dando la cara

Voz 12 23:47 hubo un caso de un ciclista en muerte la carretera el que lo atropelló se dio a la fuga y lo encontraron en un avión destino a Buenos Aires esto con una ley más dura no pasaría Alberto Contador que le pide a los políticos de este país que son los que tienen en su mano que esto vaya hacia adelante

Voz 1323 24:04 bueno mira pues yo lo que pido pero no lo pido en nombre solamente del colectivo ciclista sino lo pida nombre de de la sociedad porque las pruebas te la mayoría no sabe qué Código Penal de esa manera si piensas esperando un autobús en la acera o estás andando para hacer el Camino de Santiago como es tan normal en España en los pueblos en verano pues salir a dar un paseo por la carretera no que sepa que cualquier persona que atropellada va a estar completamente indefensa al igual que cualquiera que vaya a una motocicleta o no pero Bochi entonces esta ley va a ser un beneficio para todos ellos aparte de para los ciclistas no sólo para los ciclistas de Osasuna es una lucha de todos yo lo que pido a los políticos es que pongan una solución nosotros no quiero que la gente esté en la cárcel de por vida sea no es una cuestión pero yo por lo menos que que estoy un poco en compensación nunca basar en compensación pero en cierto modo medida de lo posible de la gravedad de los hechos hay casos como el accidente por ejemplo lo que ocurrió en Mallorca un grupo de ciclistas con fallecidos bajar a conductores para golpear el coche no te enteras que después de pagar siete mil euros está en libertad

Voz 1375 25:15 tremenda final final ves ves cosas que tema

Voz 1323 25:18 en los pelos de punta es una lucha de todos

Voz 1375 25:20 sí yo creo que al final

Voz 1323 25:23 está por encima de de unos partidos soporte o de otro

Voz 1375 25:26 otra cuestión es una cuestión social gracias Alberto por dar la cara esta noche no para hablar de la Vuelta sino para intentar que entre todos vosotros y nosotros saquemos adelante esa ley que es buena para todos los que van en bici los que van en coche porque hoy el que va en bici mañana va en coche y el que hoy iba en coche mañana va en bici somos todos lo mismo ojalá que salga adelante ya hablar el otro día de la Vuelta que no sé cómo se ve desde fuera te sientes raro viendo la vuelta por la tele no es raro es que yo estoy haciendo en el sofá yo estoy ahí no

Voz 1323 25:57 lo intento de sobrellevar de la mejor manera posible

Voz 1375 26:00 bueno oye tu favorito sin sin Mikel Landa quién es tu favorito

Voz 1323 26:04 pues bien cada como lo veo al equipo en el que está ahí tal yo creo que Nairo Quintana

Voz 1375 26:09 bueno pues nada veremos a ver qué es lo que ayer se dejó unos minutitos pero queda mucho ya hablaremos de la Vuelta en otra ocasión Alberto Contador gracias por estar en El Larguero en la SER un saludo otro para y un abrazo chao si no se consigue esta vez Pedro no sé cuándo se va a conseguir es mucho

Voz 12 26:25 sencillo treinta y uno por ciento de la población española va con frecuencia en bici según los datos de la Dirección General de Tráfico si es un delito va una causa penal mayores penas y por supuesto mayor protección para la víctima si es una causa leve como ahora va a la vía civil queda nada hasta luego Pedro hasta luego

Voz 1375 26:41 ahora podrías informarte sobre el síndrome post Paco

Voz 1375 29:34 sí

Voz 27 29:38 el larguero

Voz 28 29:40 con venga

Voz 3 29:58 como habla Alberto Contador es como como anda en bicicleta pero como habla eh que manera de lanzar mensajes tan directo

Voz 8 30:05 dos tan sensatos tan sinceros

Voz 30 30:10 y ojalá que los políticos

Voz 1375 30:13 escuchan también la radio y los mensajes de deportistas como Alberto Contador recojan el guante y sepan llevar adelante esta ley por el bien de todos bueno seguimos adelante don José dado Palacio muy buenas qué tal muy buenas Manu así que en la mejor liga del mundo tenemos al estadio de Bach oye que has de momento precintado a pesar de que dice la Comunidad de Madrid que es quién ha instado a la liga ya el Rayo durante el día de hoy en esa reunión que ha mantenido he dicho la Comunidad de Madrid que hay que buscar una alternativa al estadio de Vallecas y que ambos Rayo liga deben atender esta petición y actuar con prudencia a pesar de que el estadio es seguro y decide cerrar el estadio del Rayo Vallecano la Comunidad de Madrid al público desde el uno de septiembre hasta que terminen las obras para empezar se aplaza sin fecha el Rayo Athletic Club de Bilbao Palacio si Se tenía que

Voz 12 31:06 disfrutar este próximo sábado a las seis y media de la tarde

Voz 1375 31:09 Justo el día uno de septiembre y justo el día que

Voz 12 31:12 dice la Comunidad de Madrid que no se puede abrir el campo de Vallecas con público porque sí que ha dado la opción a puerta cerrada pero eso es algo que ni la liga ni el Rayo Vallecano han contemplado jugar ese partido a puerta cerrada afecta a este primero que ya decidido la Liga que se tiene que aplazar no hay fecha aún así que no sabremos cuándo se va a jugar ese Rayo Athletic de Bilbao

Voz 1375 31:32 podría afectar a otros dos partidos en la home

Voz 12 31:35 cinco el sábado a la una de la tarde juega el Rayo Alavés y el domingo siete Viernes a las nueve de la noche se juega el Rayo Espanyol esos dos partidos podrían estar todavía en duda es una decisión que tiene que tomar el Rayo Vallecano con la Liga ya están buscando alternativas para esos partidos sería la más lógica la invertir local y visitante es decir que el Alavés y el Espanyol recibieran al Rayo Vallecano en esas jornadas otra opción es jugar como local el Rayo Vallecano en otro estadio la Comunidad de Madrid IV por la capacidad de abonados que tiene el Rayo Vallecano serían solo tres Wanda Metropolitano Santiago Bernabéu coliseo Alfonso Pérez una opción que parece bastante difícil ya a puerta cerrada que eso ya se ha descartado todo por la presión que ha habido por gran parte de la afición vallecana que no se sentía cómoda en el partido ante el Sevilla el pasado sábado uno hace dos sábados en esa primera jornada de Liga porque seguían las obras en algunos accesos limitado limitados en su funcionalidad lo que sí que es cierto es que en no hubo ninguna incidencia de seguridad todo estuvo de acuerdo a la ley al lo conformado con el Samur con la policía y con la seguridad privada del club así que han decidido de forma prácticamente unilateral porque es la propietaria del estadio de Vallecas la Comunidad de Madrid que no se va a abrir el campo a partir del uno

Voz 1375 32:50 está por ahí Javier or caray qué es el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid don Javier caray buenas noches hola buenas noches gracias por estar en el Larguero den minutos solamente que está pendiente a finales del final del partido en San Mamés mientras hablábamos con Alberto Contador ha terminado sin más novedades ese Athletic Huesca Diego Se acabó el partido con empate

Voz 0497 33:09 sí dos dos en los cuatro goles en la segunda parte Susaeta Yuri para el Athletic que se las prometía muy felices con media hora por delante pero el Huesca Valiente ya con todo perdido se fue a por el empate primero Jorge Miramón y luego Achim Ávila que le quita llegó al chaval así a cuatro minutos del final lograban ese empate que les sabe absolutamente a Gloria mala gestión de la ventaja rojiblanca que le impide pues eso ser líder en este momento de la de la Liga con él

Voz 1375 33:32 el Madrid se queda Madrid Barça con seis puntos únicos dos equipos Real Madrid Club Barcelona que han ganado las dos jornadas ya veremos qué pasa con ese Rayo Athletic de Bilbao Diego que de momento no Benissa Vallecas ahora le preguntaremos al director general de Deportes de la Comunidad Madrid pero aplazado sepa ha pedido que se une al parón luego de Liga

Voz 0497 33:47 lo cual fíjate el tiempo que va a tener atlética ahora mismo por delante para pensar en este empate a dos

Voz 0104 33:52 bueno pues fue poner solución posiblemente con algún amistoso porque

Voz 1375 33:55 la rompe sin duda alguna el ritmo que había pensado posiblemente de preparación esas cuatro jornadas justo antes de recibir al Real Madrid un abrazo Diego otro hasta luego hasta luego eh pues pendientes los aficionados del Athletic de lo que ha pasado con esa decisión de la Comunidad de Madrid de aplazar el partido contra el Rayo y además veremos a ver cuando se vuelve a abrir al público porque qué ocurre exactamente a Javier por qué se decide cerrar el estadio de Vallecas

Voz 31 34:24 bueno bueno como ha matizado no tienen

Voz 32 34:27 mete en que se sino que nunca han quedado toda la Comunidad de Madrid es que el Ángelus decente de partido de fútbol con exigencia de público vale bueno pues esto se ha hecho en bueno pues que ha habido unas circunstancias que han sido distintas a las que concurrió en en el partido anterior

Voz 13 34:44 es porque bueno

Voz 32 34:47 la empresa constructora ha solicitado una prórroga para finalizar los trabajos debido a que de los trabajos que han realizado pues han tenido que Anson surgido más obras y más trabajas ha provocado un retraso en los trabajos que ha provocado ya pidió esta semana han pedido prorroga

Voz 13 35:06 en la dirección Vigo obra ante esa

Voz 32 35:09 por los trabajos que se han dado placer puesto que ha habido que han salido muchísimo más trabajos hay que ha ha dicho que en un informe que no es es aconsejable es que se abre al público puesto que se van a intensificar esos trabajos en diversas áreas del estadio que permite que no sea aconsejable porque impide que no es aconsejable la de público es decir una prórroga solicitada esta semana pasada por la empresa constructora una intensificación de trabajos a realizar la dirección de obra aconseja comer técnico que no es recomendable que asista público

Voz 1375 35:49 pero pero pero pero perdóname Javier Denis que el estadio es seguro en en el en el informe decir el estadio seguro pero se pide que no se en partidos de momento hasta que se acaben las obras y la Inspección Técnica de Edificios no se pasa en Vallecas según mi información desde el uno de octubre de dos mil doce Por qué el estadio crece a vosotros a la comunidad no al Rayo Vallecano que hay mucha gente que hoy me ha dicho que vergüenza al Rayo que las revisiones bueno es que el estadio no es como si tú alquilas un piso te metes en A vivir de alquiler pero no eres el dueño de ese piso quién tiene que tener todo en orden las tuberías la edificación que que que el el el gas la luz todo tiene que estar en orden para que viva el inquilino en este caso el dueño el propietario del estadio del Rayo es la Comunidad de Madrid porque no sé buenos avisado cuenta hasta hoy porqué no se pasa ese informe técnico de edificios la inspección desde el año dos mil doce

Voz 14 36:42 sí

Voz 32 36:43 sí efectivamente es bueno pues ha habido una serie de circunstancias que provoca el retraso de de la realización de estos trabajos pero bueno cualquier caso no es cuestión de mirar atrás es cuestión

Voz 1375 36:52 ha habido retrasos habido retraso pero durante seis años ha tenido que haber muchas muchas serio de marrones para que en seis años no se pasa la inspección

Voz 32 36:58 efectivamente pero en cualquier caso estamos en el en el estado actual y lo que hemos hecho desde el principio desde que está este Gobierno de que está esta consejerías tomar cartas en las todo y en estos diez meses en las plazas Solutions realizar las obras de la hay tendría Vallecas proyectos al citado ya han comenzado a las sobrevive si lo importante es bueno aunque estos problemas tomar soluciones que es lo que estamos haciendo decir ahora mismo ya se están ejecutando las obras de la que ha visitado igual es el el la solución al problema que nos hemos encontrado a los costes de atrás no es cuestión de tomar soluciones ideales y de seguirá avanzando en esta en esta en esta línea y además

Voz 14 37:36 no vamos a caer solamente en estas

Voz 32 37:38 obras que hemos que un millón y dos mil euros tenemos un plan establecido inversiones dos años de cuatro millones de euros para seguir mejorando este estadio y que ése vaya modernizando poco a poco para dotar a la aficionado del Rayo Vallecano a por responsabilidad de la comunidad gay como propietaria estimule esté en las mejores condiciones posibles

Voz 1375 37:59 es decir exhibe toda culpa al Rayo

Voz 32 38:02 sí sí por supuesto nosotros somos los propietarios del de de del esto

Voz 14 38:05 Dios hizo el corresponsal en la realización de estas obras pues

Voz 8 38:08 lo he pues hombre

Voz 1763 38:11 yo creo que ya va siendo hora de poner el estadio del Rayo Vallecano en orden porque ahí estamos desde luego

Voz 1375 38:18 lo que no es no sabes cuándo se va a acabar las obras no

Voz 31 38:20 bueno las obras una canso citado la empresa conlleva

Voz 32 38:23 a a plazo no voté que que finalizaría el quince de octubre nosotros a partir de esto es lo que estamos haciendo vamos a hacer es seguimiento continuo de los trabajos que se están realizando que no ha dicho la dirección de obra que son necesarios continuar que han sido nuevos también vamos a la a hacer este seguimiento porque Ikeda las semanas vamos a ver si es posible que se acorten esos plazos incoó casa estamos dispuestos a revisar esta resolución si la donde de órganos buena está en condiciones XXII porque los trabajos han avanzado tantos que ya es compatible que puede entrar en los aficionados que se pueda celebrar un evento deportivo es decir vamos a ir continuamente haciendo un seguimiento de esos trabajos como sí

Voz 14 39:09 la situación se puede revertir sino pues me tenemos

Voz 32 39:12 qué caso no tenemos no tomaremos ninguna decisión que vayan contra de del informe de los técnicos de la decisión facultativa consta lo contrario

Voz 1375 39:19 muy bien y no pretendo ningún debate le despido ya a Javier el presidente del Rayo no sé si quiere algo al presidente el Rayo para Javier caray o despidos Javier caray Martín Presa muy buena Raúl hola buenas noches Jarvis tenía una reunión durante la tarde no no sé si quiere decirle a Javier a Raúl o Raúl Javier que se acabe cuanto antes y que esté el estadio lo más listo posible cuanto antes no Raúl

Voz 33 39:40 básicamente sí yo un poco lo que he dicho es decir va he que se intente dentro de entendemos las obras que son precipitaciones públicas para el final muchas veces estamos sujetos pues los corsés desde las burocracias es decir que pues casi intente sobre todo para intentar mi sin minimizar el Rayo el daño que hasta

Voz 14 39:58 sí viendo el Rally su afición pues

Voz 33 40:01 intentaré intensificar de militares

Voz 14 40:04 de trabajo uno trabajados sí sí

Voz 33 40:06 sí es habilitar los fines de semana es decir intentar intensificar las obras para intentar tener el campo a acortar los plazos de tenerlos el día veintidós eso sí siempre y cuando no se pierda ni un ápice de calidad en en lo que es la realización de las obras en todo lo que prima la seguridad lógica

Voz 1375 40:23 habéis querido compra el estadio en propiedad pero

Voz 33 40:26 nosotros económico no estabas comentando antes nosotros desde el año dos mil trece que estamos en esta situación llevamos múltiples reuniones la verdad es Javier ahorcada hay han mostrado una diligencia extraordinaria desde que está en el cargo intentando intentando hemos avanzado más si en un año que en seis años pero nosotros estamos desde el año dos mil trece y bueno nosotros a propuestas de las comunidades de la comunidad de los distintos gobiernos de la Comunidad también nos ofrecimos hacernos cargo del estadio a llevar a cabo las las obras de Rusia

Voz 14 41:00 bueno

Voz 33 41:01 el año como cuánto vale el estadio Valle porque es ahí tenemos una tasación que además la hicimos por petición de la comunidad de la mismo no te sabría decir la cifra porque ya hace dos tres años que se realizó pero vamos

Voz 12 41:14 de los tendrían los pedir calidad presidente que eran cuatro millones y ofrecí es entorno al millón dos millones

Voz 33 41:21 no no no no no no no la la esa ofreció la lata el precio sitúa una tasación y se ofreció al precio de la tasación un poco por por intentar hace ya años pues salir de esta situación Purple rain pues en este caso pues hubiese no sólo la subsanación de la y que si no hubiese invertido en la modernización lo que es más importante incluso en la ampliación de la normalidad del campo que estamos hablando que tenemos un campo de catorce mil quinientas mil setecientas plazas estamos ahora mismo en torno a los trece mil quinientos abonados no tengo las últimas cifras y subiendo es decir que en que en que tenemos vamos a tener que parar el número de abonados genera una lista de espera porque digamos no nos entra en el campo

Voz 1375 42:03 no somos el campo con el mayor ratio de abono

Voz 33 42:05 los sobrecapacidad esto quiere decir que el campo se nos ha quedado pequeño y que incluso habría habrían no sólo que hemos de que tener un campo seguro que eso sólo lo imprescindible un campo mucho más moderno sino que tener un campo más amplio que es lo que le hace falta el Rayo Vallecano es lo que está demandando su afición es lo que necesitamos para crecer

Voz 1763 42:27 la Comunidad estaría dispuesta a negociar de nuevo con el Rayo por el estadio no salió sabemos ahora si la comunidad querría negociar con el Rayo Javier

Voz 1323 42:36 no no se bueno yo no me quiero centrar

Voz 32 42:38 lo que realmente es el así

Voz 1375 42:40 el que estará a corto horas las mayores

Voz 32 42:43 su lema es pasan las obras de las que luego hay que hacerse lo que queremos hacer para que el estadio esté las mejores condiciones posibles yo lo demás pues bueno

Voz 14 42:53 no

Voz 1375 42:53 el último años dejamos a los dos si en la últimas sobre todo en la

Voz 12 42:55 la lo que se quejan mucha gente desde la tribuna lateral la que da hacia la Albufera hay realmente un problema en esa tribuna lateral tan grave como para cerrar el estadio

Voz 1375 43:05 sí

Voz 32 43:06 bueno yo no porque hayan problema es una tribuna hemos dicho los motivos porque soy sino que no está en condiciones para que acuda el público era sí estaba y lo estaban en parte

Voz 34 43:19 anterior

Voz 13 43:20 sí sí claro porque en el partido anterior

Voz 32 43:22 los trabajos que se van a realizar ahora consecuencia de bueno pues de los nuevos trabajos que han surgido de las otro tren que saber hacer en en diferentes áreas nos estaban haciendo es decir estará esta de cómo estaba la temporada pasada

Voz 12 43:35 pero entonces el estadio las obras se tendrían que haber terminado a mediados de septiembre

Voz 32 43:39 sí claro pero hay una caracterización la de una y una estimación de los trabajos en el tiempo que en principio esa planificación hacen que sean compatibles hacían compatibles lo que es la actividad del de el del campo del estadio con esos trabajos lo que ha variado es que en los trabajos que se han iniciado han sido

Voz 13 44:01 más que han sido mucho

Voz 32 44:06 en fijados y eso provoca que los trabajos que había que hacer en ese tipo sus con escaso ahora que continuar en tiempo hay que avanzar que esos trabajos que se realicen por lo tanto ese retraso tiene que ha provocado que en estas fechas es pero esto se tenga que realizar

Voz 1375 44:24 está claro y por por sí

Voz 33 44:27 sí puedo hacer un matiz que un poco han preguntado ahí es decir que el partido pasado el partido de hace dos fines de semana con el Sevilla Fútbol Club es decir se abrió el campo y se realizó porque desde el Rayo Vallecano nadie ni de la comunidad ni de la dirección de obra ni tal nos nos informó en absoluto que hubiese ningún inconveniente abrir único hubiese ningún riesgo para ninguna espectador que asistiese bueno prueba de ello es que no hubo ningún herido ningún logo es decir vamos a decirlo pero que es actuó desde el Rayo Vallecano con completada con completa diligencia

Voz 1763 45:03 gracias presidente del Rayo por estar en el larguero hasta luego Javier horca las gracias

Voz 32 45:08 bueno mandar un abrazo fuerte a a Raúl es verdad que hay un continuo diálogo con el con el Rayo que caminos que está faltando muchísimo las cosas

Voz 1375 45:17 lo que no puede haber es dejadez