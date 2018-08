Eduardo: "Preferí robar bancos a mantener mi relación. Estuve 20 años en prisión y ahora tengo un cáncer terminal"

Voz 0020 00:00 Eduardo lo hace desde Zaragoza buenas noches buenas noches

Voz 1 00:04 vamos a ver yo quisiera mandar un mensaje porque me lo que me voy estoy en fase terminal hiciera me mandaron a una persona que seguramente a estas horas no decidida pero bajo alguien se lo dije y de fondo está casado a la gente pues yo preferiría que saludo todos quedaron en anonimato

Voz 0020 00:36 sí sí eso pide también por favor Eduardo a Piqué porque es ella

Voz 2 00:43 ya lo coge explico

Voz 0020 00:48 pues adelante Eduardo con el mensaje

Voz 1 00:50 pues es la única persona como la única mujer de vida de que hace veinticinco años que podamos así como lo ocurrido hay que como yo que sé usted y al final podía cada uno en su sitio pues yo llevo una vida o bueno llamada muy mala muy mala que me me tiré todo el camino de la delincuencia ahí pero no puedo poner al alcance de que me que él sin embargo día camino de Rajoy con porque a mí lo que ven que tienen mandos vaya a día de hoy me consta que es una mención que viviendo un trabajo voy a fin de cuentas a lo que yo quería

Voz 2 01:49 fueron feliz explicó si todo ha sabido eh

Voz 1 01:57 yo no voy a estar bueno alguien tengo que por haberla venga cuando es que ya les digo que quise mucho me pasé con queriendo la es porque con todo mi corazón porque yo no podía yo nunca hubiera ordenado la vida de una persona joven pues en fin pues es decir llaman donde se

Voz 2 02:36 eso

Voz 0020 02:39 Eduardo Campoy como cinco sea Adriana se Adriana

Voz 1 02:47 no lo hago

Voz 0020 02:49 oye Eduardo

Voz 1 02:51 muy muy lejano que veo tenemos

Voz 0020 02:58 ahora me escucha un poco más vale Eduardo le preguntaba que cómo está usted

Voz 1 03:05 yo pues la verdad es que hay una que lo bueno es que no balance de Mi vida es peor todavía porque ya veo metido a la delincuencia igual me costó veinte años de cárcel sí me equivoque

Voz 2 03:28 pero todo

Voz 1 03:31 eso no quisiera dejar de los jamás se todavía nadie yo hizo el peor el peor delito que se puede hacer en este país que les toca del dinero porque el dinero es para para ellos sino a las pruebas me remito pues bien pero etc

Voz 3 03:53 no

Voz 1 03:56 a un día esa magia de otra manera en mí me vaya

Voz 0020 04:07 se dedicó una robar bancos usted se ha dedicado a robar Bancosol menos ha robado alguno y entiendo que por eso ha estado en prisión tanto tiempo

Voz 1 04:19 todo un poco no lo probó varios condenaron pues vale

Voz 2 04:24 sí

Voz 0020 04:26 y esa ha sido su vida Eduardo

Voz 1 04:35 cómo han sido y bueno pues me dediqué a estudiar sobre todo se psicología hacer deporte y el tiempo no voy a dejarlo pasar así no

Voz 2 04:53 San Center no sabes

Voz 0020 05:00 Eduardo cómo llega uno a a dedicarse a robar bancos

Voz 2 05:07 el dinero fácil y y no tanto

Voz 1 05:13 San roto no tuvo también en coche bueno para los amigos luego a Polonia tuvo hasta que al final porque claro yo es que tienen a su favor todo el tiempo del mundo la ellos retando al veinticuatro horas para acoger al final pues te cogen sobre defiende aquí lo que crío tantos años por El Mundo pues de bastantes punta eh

Voz 2 05:54 el se

Voz 1 05:56 digo que total igual que con con esta con esta chica yo vamos a ver yo para mí once mil comparativo tenido varios coches adelantada vamos teniendo el mejor

Voz 2 06:16 en Cuenca intervino teniendo el peor

Voz 0020 06:21 dígame algo Eduardo porque dice que se equivocó con esta mujer si usted la dejo para no arruinar de la vida su error entiendo que que fue no dejar esa vida por esa mujer no

Voz 4 06:37 eso es lo que debería haber hecho ha dejado de salida

Voz 2 06:41 puede estar con ella

Voz 1 06:43 pero ya no había compromete se también la palabra es la palabra y la imagen entre nosotros hemos sido luego otra tuvo que más estoy muy serio eso además

Voz 2 06:56 muy certera

Voz 1 07:00 pero tuve suerte me cogieron mi pues me hicieron cumplen todos esté el otro tanto en fin

Voz 0020 07:10 Eduardo y en estos veinticinco años de de los que habla desde que lo dejó como esta mujer ha sabido algo de ella

Voz 1 07:18 se es amigo que Diego en su trabajo llegó a lo más alto ahí está felizmente casada tiene vamos criaturas fueron me alegro muchísimo muchísimo muchísimo una entrada negras sondas ojalá el mensaje en el que me me nada de todo luego desvalimiento está maldita enfermedades en esta llevando

Voz 2 07:53 sólo pudo conocer uno de ellos

Voz 1 07:56 de Nestlé pensando en ella

Voz 2 08:00 llamándola no

Voz 0020 08:05 en estos veinticinco años Eduardo alguna vez le ha dicho todo esto a ella sí

Voz 1 08:13 no no yo entrado y como en una cacharrería ella tiene su vida echaron yo no debo hola

Voz 2 08:23 llegó come

Voz 1 08:27 no no a estarlo porque no no es así la oportunidad para se por esa verdad me fastidió soy Santa estás cosas explico ya me gustaría no les ha gustado pero no puedo le

Voz 0020 08:49 pues ojalá les llegue el mensaje Eduardo

Voz 1 08:52 pues muchísimas gracias por darme la oportunidad buenas noches sí que se quede con su programa que sepa que me han quitado muchísimas horas dentro muchísimas no se lo puedo yo vengo siguiendo desde hace lo que se temen todo es casi me movía darle la ha

Voz 4 09:16 a todos los enfermos

Voz 0020 09:19 Eduardo muchísimas gracias