Entrevista al humorista Dani Acosta: "No tengas miedo a hacer reír"

Voz 0162

01:56

es decir que bueno que me me coge un poco de sorpresa eso no lo puedo entender como está ocurriendo esto en el siglo XXI el sinceramente porque considera que a veces en que eso más que humor no creo que hay lo hicieron antes por la mañana humorista un cómico con con con la idea era hacer daño dos de molestar a nadie se convirtieron no no lo no lo podría entender