Zoe Berriatúa: “Hemos hecho una película a la americana”

Voz 2 00:00 pero no

Voz 0707 00:06 soy Berria tu a director define muy buenos días hola buenos días estabas eh avisando de que va a salir por la radio que estaba demandando en Whatsapp ahora estaba ultimando cosas de la del del estreno de la película es que te iba a decir esta es un poco nervioso por lo de esta noche un poquito y estoy un poco nervioso porque que salgan las cosas bien porque no quepa la gente que tenga que venir

Voz 2 00:25 mire por problemas mecánicos ya buena es que puede que nuestros oyentes no lo sepan no tienen porqué esta noche se presenta en Toledo su segunda película como director una película que se titula en las estrellas y que va a llegar a todos los fines el viernes es decir que hoy tú vas a comprobar Zoe en una noche el resultado del trabajo probablemente de años

Voz 0707 00:45 la verdad es que decías estaba nervioso y voy a comprar algo hoy realmente la película la he visto ya tantas veces que que casi preferiría quedarme en la puerta por preguntarle

Voz 2 00:55 la gente al salir oye qué tal te ha gustado claro unos

Voz 0707 00:57 te imaginas siempre cuando acabe la película vas como como un gran premio algo así no la película la acabas ya siempre cansado agotado Isern fuerzas porque te has dejado el pellejo en en terminarla no esta es una fiesta más porque esta es una película con muchísimos efectos especiales porque unas hemos hecho una película como de efectos especiales a la americana pero con un presupuesto español

Voz 2 01:19 presupuesto de andar por casa para películas muy ambiciosas en cuanto a estrictas especial

Voz 0707 01:23 sí claro y tú dices cómo se hace esto pues les habrá quedado mal será una chapuza esto es una puta castaña

Voz 3 01:28 no no la verdad es que no la verdad es que no la verdad es que da el pego

Voz 2 01:32 yo escucho me para que nuestro disidentes entiendan cómo de importantes este día para Pi como cuando éramos pequeños y teníamos una cita importante dejábamos la ropa puesta encima de la cama lo que nos íbamos a poner desde por la mañana y luego nos lo poníamos por la noche tú ya sabes ya es dejado colocada en la cama o metido en la maleta porque tienes que ir a Toledo lo que te vas a poner

Voz 4 01:48 eh bueno mi novia me han amenazado con vestirme de tío bueno

Voz 3 01:51 es lo que significa eso me poner un lazo algo no tengo ni idea bueno además eh yo he visto

Voz 2 01:56 la película y debo decir que apuestas como la tuya tú unos la has definido entraña mucho riesgo fíjate lo que contabas tú mismo en un vídeo que está grabado hace ya varios meses cuando andaban aún un poco despistado con el resultado

Voz 5 02:08 estas estrenará dentro de una temporada Villa no sé si en febrero marzo la primavera que viene dos no son realmente no tengo la fecha pero tenéis que acordarnos de que en las estrellas es una película muy interesante es una película maravillosa increíble

Voz 2 02:26 Luisa días no tenía ni idea de iba estrenar sabía sabía que era una película que ibas también obviamente pero no sabía si te iba a gustar entonces mi pregunta es después de haberla visto te gusta la peli ha quedado bien

Voz 0707 02:36 que si ya sabía ya intuía que no iba a gustar siempre la muletilla es gracioso es decir que una película es increíble a ver si me gusta a mí también

Voz 2 02:44 además es que la gente yo creo que desconoce esa parte del trabajo del director que en mucha medida en gran medida tenéis que confiar un poco en la suerte en que al final las piezas encajen porque durante gran parte del rodaje trabajáis sin saber exactamente cuál va a ser el resultado final en casos como el de tu película como en el de las estrellas esto es aún más evidente es decir probablemente no haya sabido cuál es el resultado último de la peli hasta que has terminado el último montaje en el último momento de hecho vale correcto aquí paro aquí dejo de crear esta es mi película no

Voz 0707 03:12 el pues mira en realidad para saber si la película funcionar o no eso nunca se sabe pero hay ligeras ayudas como para eso están los géneros no sabes que ha hecho terror pues hay que ver si se asustan comedia a ver si Se ríen a mi me gusta hacer mezclas de tonos y mezclas de géneros entonces hago películas yo lo puedo llamar masones sin receta no sabemos lo que va a pasar aquí ya es cuando empiezas a cocinar y empecé a mezclar cosas que no que habitualmente no mezclas no entonces Ésta es la suerte de la película con lo cual efectivamente hasta que no esté acabada no sabemos muy bien lo que íbamos a encontrar pero además hay otra cuestión es difícil ver jurásico Park Si sin los dinosaurios entonces claro hasta que no está los efectos especiales tú no estás no confía realmente en que la cosa funcione no cuando vi la copia con todos los efectos de la película acabados que hay muchos ya puede respirar tranquilo dejen bien esto funciona

Voz 2 04:02 bueno pues después de estos preliminares permíteme que os presente tanto aquí como a tu trabajo ante nuestros oyentes la segunda película de agua tiene monstruos marinos tiene robots gigantes tiene el lavadoras que vuelan transcurre en gran parte en la Luna pero a la vez también tiene morosos incendios Desahucios servicios sociales es decir que así contado podría ser una mezcla entre una peli entre ellos el de Fernando León de Aranoa en parte podrías las cosas se estrena este viernes en cines de toda España Instituto en las estrellas

Voz 7 04:38 no es otra esta vez

Voz 2 04:44 el resultado es una película emocionante sorprendente un drama que está articulado como tú decías a ritmo de comedia es decir no hay los límites de géneros no no quedan para nada claros con un punto fantástico con aires de cine clásico que mezcla realidad con imaginación y el protagonista y luego entraremos en la parte autobiográfica en el segundo fragmento de la entrevista el protagonista es un director que tiene dificultades para sacar adelante sus proyectos lo que viene ahora es una pregunta irónica te ha costado mucho encontrar inspiración en tu entorno para ver ejemplos de directores que realmente lo tengan difícil para sacar adelante sus ideas

Voz 0707 05:14 bueno le hacia falta que me explique las que esto es un sarcasmo

Voz 4 05:19 el cine es una una cosa difícil

Voz 0707 05:22 xima de alcanzar obviamente todo el mundo tiene algo que no

Voz 4 05:25 contar todo el mundo tiene algo que le gustaría decir que crear contar un cuento

Voz 0707 05:30 es que una película a todos no salía ilusión

Voz 4 05:33 entonces hay mucha competencia y es muy difícil hace falta mucho dinero como decía Orson Wells el cine es una caja de acuarelas muy cara

Voz 2 05:40 pues como me consta que ante todo es un loco Delfín eres un amante de las películas me gustaría que intentamos explicarle a nuestros oyentes en las estrellas lo que no es del todo fácil a partir de otras películas a las que mi cuando la veía me ha recordado vale yo te voy a dar el título y tú me dices que tiene tu peli de estas referencias vale muy bien ya estás mirando que la primera con la que yo no sé si te estás muy de acuerdo pero estoy seguro de que muchos de los espectadores verán esta relación sobre todo en en esa relación que mantienen el padre y el hijo protagonistas de envolver el padre trata de envolver sus miserias en una algo de fantasía para proteger a su hijo pues muchos recordarán la vida es bella de Roberto Benigni

Voz 8 06:15 que decía había dicho Josué es fantástico que hay lugar icónico rezamos por vosotros que transmitió tenemos una reserva e todos militar

Voz 2 06:25 aunque en este caso en el caso de tu peli el hijo no se atragantó

Voz 4 06:28 claro yo creo que mi película es a La vida es bella lo que sería pues un

Voz 0707 06:35 una persona que se tira por la ventana sentado mal ver Superman ya es decir el tipo intenta

Voz 4 06:40 hacer algo como La vida es bella tomará el niño plantar de la realidad como algo que no he

Voz 0707 06:46 es como algo muchísimo mejor no intentar un falso glamour a un estado de miseria en que viven con Desahucios un todo tipo de problemas claro qué pasa que él ha visto La vida es bella pretende que no se lo trague pero ni un solo traje antes les sale mal siempre es el nivel que siempre le ni es el Sancho Panza sí que pone los pies en la tierra versos Gemma maduro y que a la vez está deseando creer que realmente es el el de los dos el que tiene más ilusión claro

Voz 2 07:11 y esa combinación de realidad y fantasía que guía una relación padre hijo a mí también me ha recordado al Big Fish de Tim Burton

Voz 9 07:17 el contar la historia de la vida a veces no tiene sentido ya en gran parte nunca pasó pero nuestra Historia

Voz 0707 07:24 y es verdad que tu película también es así vamos viendo a través de pues digamos que la peli intercala esta fantasía que son las fantasías las películas que hace el padre en su

Voz 2 07:33 la cabeza como ocurre en la película de Tim Burton

Voz 0707 07:36 eso es la película vamos el juego de esta película es un juego meta lingüístico de muchos humedad

Voz 4 07:40 es al cine donde se hacen homenajes directos e indirectos

Voz 0707 07:44 a muchas películas me has cogido dos de

Voz 4 07:46 ellas por ahora hay montones efectivamente en Vic FIS en La vida es bella un discurso de los sueños por encima de la vida y la ilusión que te mantiene por encima de la vida es el triunfo de los sueños esta película es lo contrario es un réquiem digamos una despedida del mundo de los sueños porque la película narra cómo el niño se hace mayor como el niño pierde con esa madurez cruel

Voz 0707 08:11 ese muy cruel que nos aleja de los sueños y de creer que nuestros padres son perfectos que los sueños son todos los hoy son posibles y que somos inmortales

Voz 2 08:20 quizá esta última referencia que te va a proponer sea un poco menos evidente pero tú has hablado de sueños y a mí la película tanto formalmente como también en el mal la manera de tratar la fantasía me ha recordado a una peli de Gondry titulada precisamente la ciencia del sueño

Voz 0707 08:33 cómo se preparan los días amor

Voz 10 08:36 pasiones emociones todas esas

Voz 2 08:39 yo por supuesto hay decenas tú lo has dicho de referencia más en la peli tanto directas como indirectas pero más o menos podría ser un buen retrato

Voz 0707 08:46 sí totalmente hay una cosa yo me acordé mucho quizá no tanto si yo también no pero me acordé mucho de Gondry en la película porque claro para estos efectos especiales de la película que hacían falta yo no podía jugar los efectos a la americana tenía que hacer unos efectos posibles que que que se podrán pagar que pudiéramos hacer entonces claro pensé el padre está contando un cuento el padre va a ser un té el de cine de efectos especiales antiguos de los ochenta y de los setenta y claro toda la película va los efectos van a ser como decorados de Melilla es que se ve al cartón piedra que sean efectos de de el éxito motion esos efectos y son asequibles esos efectos los hemos podido hacer con supuestos menores porque son efectos o incluso a veces el ordenador hemos tenido que disfrazar para que parezca

Voz 2 09:34 siempre lo hubiese hecho con un tres ocho seis noventa y cinco para que no se note la de hecho habéis hecho lo que hacen tantos directores españoles que es hacer de la necesidad virtud convertir ese hándicap en principio podría parecer un handicap

Voz 0707 09:49 en una de las grandes ventajas de la película que es el derroche de imaginación hacer hacer judo con las limitaciones es decir ponerles limitaciones a tu favor usar su fuerza su bueno pues nosotros necesitamos recuperar un poco de presupuesto para seguir haciendo esta radio por lo tanto vamos a escucharnos y a la vuelta seguimos haciendo efectos especiales la vida de nuestro invitado la vida de SOE Berria tú a podría tener perfectamente esta banda sonora

Voz 11 10:15 sí

Voz 2 10:18 esa maravillosa música que Ennio Morricone concibió para la película Cinema Paradiso que es una de las más bellas historias de amor al cine jamás vistas en la pantalla porque eso es hijo del director historiador de cine restaurador también de películas antiguas Luciano Varela tuba y como pueden imaginar pues ha estado vinculado a lo audiovisual desde muy pronto profesionalmente comenzó como actor más tarde se curtió como director en el mundo del cortometraje después de mucho tiempo jugando en esa Liga otro director Álex de la Iglesia le permitió rodar su primer largo este viernes Zoe estrena su segunda película en las estrellas una historia llena de otras historias en la que probablemente el ingrediente más importante sea precisamente el cine

Voz 12 10:55 es la historia de Beatty

Voz 13 10:59 eh

Voz 2 11:06 impostado harto de que le molestara el componente biográfico que está detrás de esta historia es absolutamente evidente de tu padre Luciano Berria tuba que es director de cine intentó como Intel el protagonista de esta película sacar adelante muchos proyectos que él no pudo financiar en su momento pero que te iba contando a ti que eras su hijo incluso en ocasiones creo que llegaste a empezar a rodar algunas de estas de estas ideas como ocurre en la película turbias un poco en este mundo de fantasías inacabadas de algún modo crees que te dedicas al cine ya no hablo de la pelea digo en general para vengar a tu padre

Voz 0707 11:38 esto lo has oído en alguna entrevista que yo he dicho seguro lo detenga a mi padre cosa que yo no sé si he hecho

Voz 4 11:43 esta película para vengar a mi padre para vengarse de mi padre ya porque en Ibar en y fue alcohol ni es alcohólico ni lo fue en Nini madre está muerta Ny Ny estudios

Voz 0707 11:54 he estado de miseria en el cual está los pues la película con lo cual la autobiografía aquí en la película es muy muy relativa sí que es verdad que claro todo esto parte de la sensación que tuve yo de pequeño de acompañan a Ipar en todos sus rodajes de empezar no sé cuántas películas que no acababa porque las empezaba como tengo un trozo de película vamos a empezar a rodar algo a ver qué sale humo a veces era un corto Ave Cesar un largo pero cuando esto estaba terminado es como que empezaba proyectos porque le divertía disfruta papá pero para qué hacemos películas sino al final no llegan al público ahora ya ya os acabaremos porque es lo que nos gusta dijo

Voz 2 12:30 en un momento dado el protagonizó duele dice lo verdaderamente importante

Voz 0707 12:33 la vida es el cine así que supongo que será un poco la filosofía que que guiaba tu padre tu has recuperado algunas de estas ideas inacabadas de tu padre y las ha incorporado a la película solamente para que las vea realizadas en gran pantalla no realmente de sido bastante más egoísta no he cogido las ideas y acabas de mi padre pero sí por ejemplo he cogido de padre una manía que tenía el como él no tenía presupuesto cogía música clásica descatalogado fuera de derechos de autor y entonces casi todas sus piezas sus rodajes sus montajes tenían música clásica esto es una cosa que me marcó mucho de pequeño en la vía diez compositores clásicos ballet además casi todo no era mucha mucha mucha música de ballet y en este caso en toda la fantasía tiene música de Britten entonces yo cuando escribo con música clásica primero es selección las piezas y que luego escribo las secuencias la secuencia están escritas a Doc para que coincidan con la música al ritmo de claro ahí la Iglesia Álex de la Iglesia se cabrea mucho que a mí me dice de que que músico está para para ti tú no trabajas para el músico

Voz 2 13:29 ya hay otra cosa del padre que estoy seguro que tiene que haber marcado porque no debe ser fácil crecer junto a una de las mayores eminencia mundiales sobre el cine de musulmana del que por cierto escuchamos hablar al protagonista en este momento de la película

Voz 14 13:43 a ver hijo que tienes Amur más remar a ver eso una mezzo

Voz 2 13:47 dime la verdad de entre todas las películas que cita el padre el primer director en todos los directores es precisamente el niño quiere ver otra pero él no le deja qué películas Villa esto en casa cuando vine a ver yo yo yo

Voz 0707 14:01 ya de todo al ex piensa que sólo veía cine mudo hasta los catorce años no no es cierto es una forma a hablar que de nacimiento dije pero lo que sí es verdad es que yo tengo un problema con el cine actual me cuesta mucho ver cine actual un tú me dices no es un animal de un animal porque no he visto cine pues no veo cine bereber muy poco cine ya para lo que tendría que ver la realidad es que la tiene la Iglesia es el aves no veo todo el cine que puedo pero la realidad es que hay películas que no he visto hay películas de Bergman que no he visto cómo me voy a poner a ver las que está en el cine éxito ha hecho los deberes de hace cincuenta años es un problema sí sí sí sí sí

Voz 2 14:34 además ahora que es imposible ponerse al día ya no sólo con el cine sino con las series con toda la ficción de calidad

Voz 0707 14:38 que no nos da la vida de las series es un desastre yo veo un par de capítulos ya me entero de que va no las ve porque ya no tengo yo no tengo cuarenta horas para que me cuenten una historia que la tengo que ver a cuatro x bueno dos alternativas viviendo en esta en esta casa y con este padre que era o crecer odiando al cine o crecer a lo profundamente hice las dos Bono parece evidente que ahora estas en el segundo de los casos por lo menos te dedicas al cine yo me he dado cuenta de que incluso entre los homenajes que vasco hablando

Voz 2 15:05 a distintas películas te has homenajeado a ti mismo a tu etapa de cortometrajista concretamente en esta escena de las esté en las estrellas

Voz 15 15:13 oye Víctor que ya no tenemos actores me importa me pondré yo de espaldas y rodábamos el plano pero sin ni siquiera tienes la misma chaqueta mira si el público se digan esas cosas es que la película no le interesa una mierda sí sí a mí

Voz 2 15:25 en por lo que sea me ha recordado poderosamente a esta otra secuencia de tu corto el último plano del año dos mil quince

Voz 13 15:33 no ya lo tenemos actores no podemos rodar ya me he dado cuenta pero te rodaría aquí de espalda como si fuera un actor ni siquiera tengo la misma chaqueta y eso te importa que el público se esas tonterías género ligero a nada la película

Voz 2 15:47 que por cierto es un corto muy recomendable que también profundiza en la relación padre e hijo directores ambos de de cine hay un punto de en este en este corte del quizá esta aquí el punto el origen de las estrellas absolutamente si habéis dado con ello de lleno

Voz 4 16:04 aunque son cosas

Voz 0707 16:05 nada que ver el corto y la película El último plano es sí que hay esos esos diálogos y ese personaje ya era un ensayo de tono para hacer una película de una relación del padre con su hijo y el cine no y la presión de hacer cine no hacer cine seguir a tu padre matarlo vengar le enterrarlo que haces con el que haces con una figura enorme es el marido de historiador de cine mudo del mundo

Voz 4 16:28 ha dicho por la por la Sociedade de historiadores mundial eh

Voz 0707 16:33 es una persona muy sabia es una persona muy inteligente yo le admiro mucho también de pequeño le odiaba mucho por no acabar sus películas entonces claro esto es lo que ha motivado que de repente yo esté tan loco con estas ideas locas el cine en el meta música clásica

Voz 4 16:46 va a la a mis películas y que haga un cine que sea todo lo contrario a al cine digamos comercial no porque un productor de de mi padre M

Voz 0707 16:56 Ángel Pérez Campos Luciano es que Luciano tú no puedes acertar porque para el público porque tú o días al público tres algo de heredado yo te una situación de conciliación entre todos estos elementos hago películas que no son habituales yo creo que los espectadores tendrán la oportunidad con en las estrellas de una película que está fuera por completo de lo que acostumbran a ver en el panorama español es una película inusual sino fuera portales de la Iglesia que Banking Kiko Martínez yo jamás hubiera podido entra aquí esta película

Voz 2 17:25 es bonito porque el protagonista el niño protagonista de la película llama a su padre por su nombre le llama Víctor como hemos escuchado en el corte sitúa ahora inconscientemente has hablado de tu poder y las llamado Luciano yo padre no hombre lucido no se llama Luciano Big

Voz 0707 17:37 Lara ha hay homenajes al cine hay homenajes familiares que solo enviamos hay mucha información en la película que realmente no es de interés no porque lo único interesante de la película es disfrutar de la película a ver los monstruos emoción el arte con las imágenes disfrutar del fantasma de Macarena que ha hecho maravillosamente el papel maquetas hasta increíble

Voz 2 17:59 tú eres más de voto que la noche de la Macarena que un sevillano

Voz 0707 18:02 efectivamente el código vaqueros hoy a Macarena me debo Macarena creo Macarena me actriz fetiche en todo lo que yo hago tiene que estar Macarena porque es la mejor actriz que conozco la persona más generosa que conozco trabajando tiene un talento especial todo lo que hace funcionar

Voz 2 18:20 Macarena estaba precisamente en un cortometraje que cambió tu vida concretamente en este Quédate conmigo

Voz 14 18:28 podríamos tenerlo en cualquier caso fuiste tú que me lo propuso no yo lo que dije fue

Voz 2 18:35 podría contarle a nuestros oyentes que ocurrió cuando el director Álex de la Iglesia que estaba en una sala de cine en una proyección de este cortometraje vio tu corto durante los títulos de crédito que ocurrió

Voz 0707 18:47 sí esto es muy gracioso porque a mí me obligaron unos amigos a estrenar el corto en el cine Capitol Hill pero pero si queréis poner el corte en la plaza el pueblo para elementos y esto es un apaleada Kike que queréis deshacer ahí que que de los otros dos goles de la Iglesia al estreno cuando me convencieron pusimos cuando amigos nuestros cuatro cortos todos de nada venido Álex de la Iglesia muy bien pues ya puedes decir que eres de lesa ha soportado el tedio de tu corto y que odia tu cortos déjate de tonterías y claro para mi sorpresa

Voz 4 19:15 que yo era que menos creía en en en en el corto allí pues cuando terminaron

Voz 0707 19:20 cortometraje en los centros edito alguien se levanta de la silla empieza a decir pero quién ha hecho hasta corto una película alzando la voz era el de la Iglesia que es que tú estabas haciendo aquí yo estaba fuera y me lo contaron varias personas y tú empiezas ahí la gente dice has hablado con él

Voz 16 19:36 ha sido de que me que dejan en paz casi equipo de lo que dices que dice

Voz 2 19:44 y el resultado no sólo es que te produce una película tu primera peli sino que además de producir también esta esta segunda y además yo pensado pensaba esta mañana que si uno Mir conoce un poquito a la filmografía de Alex de la Iglesia encuentra una por lo menos una sospechosa coincidencia porque como se llamaba el protagonista de la primera película de la Iglesia el día de la bestia ese personaje que hacía Álex Angulo

Voz 0707 20:11 Ángel Berry actúa por una ERE forma R no es exactamente tu apellido y el de tu padre vosotros habéis hablaba sólo con Alex de esta consideración Berry Arthur fue

Voz 4 20:20 una errata en el una errata o un

Voz 0707 20:23 forma de no hacerlo directo pero Berry el personaje Berry actúa es esta inspirado en mi padre porque mi padre tenía estudios sobre esa Tanit

Voz 2 20:31 eh

Voz 0707 20:32 mi padre no solamente sabe de cine saben exacta mismo ya alquimia de ciencias ocultas y muchas cosas pero muchas cosas que muchas cosas que es uno de los mayores especialistas de España en ocultismo entonces claro que no hacemos sino donde no describamos gatos en casa no hacemos misas negras nuestro cargadas hablaba de comer solo los domingos usamos los cubiertos no comemos gato pero efectivamente ésta inspirado en él con lo cual efectivamente hay una especie de círculo La Bestia produce en parte porque le gusta mucho el día de la bestia y usted hacer películas así pero eso fue antes de que de que Álex de la Iglesia aparecían entonces

Voz 4 21:09 al final claro las realidades que eh

Voz 0707 21:12 no sé si Dios los Who los cría y ellos se juntan yo creo que Satán los cría y ellos Se Hoon eres hijo de tu para definitivamente eso no espina

Voz 3 21:20 es negarle bueno ahora

Voz 2 21:22 qué menos allí Álex de la Iglesia que tal como productor

Voz 0707 21:24 a ver Alex de la Iglesia es el productor que todos querríamos tener el incluido porque él se comporta como el productor que a él le gustaría tener el da libertad absoluta confía en los autores o no confía qué decir o te produce nos produce andar con tonterías con No es que falla esto es que quita la el final ese cambiar esto otro no es que tu perlas muy rara es que el público no aires me dijo lo que te dé la gana al lo que te dé la gana yo una anécdota muy buenas que una hundía a las seis de la mañana estaba reescribiendo el guión histérico dos meses antes de empezar a rodar Camiel final y aparece venía de un estreno le digo al es cambiar el final de la película va a ser más comercial base Un final comercial publicado encanta el vice echa la bronca me dice ni se ve el final personal que tú quieras hacer tu final el tuyo al que te te gusta al público que le sacó todo lo que tú quieras al día siguiente le dije al ex tenía razón es verdad que el final era mejor el el otro me dices porque me hiciste caso estaba borracho

Voz 16 22:23 mira al de la Iglesia estuvo aquí hace no

Voz 2 22:25 mucho tiempo presentando Los increíbles dos en la que bueno doblaba uno de los personajes al villano y le pusimos un pequeño corte un fragmento de un making of como el que hemos escuchado antes en el que es todavía no sabía cómo iba a ser la película y tú decía bueno pues aquí tenemos la ladera de una luna por la que se despeña el personaje y aquí tenemos un pie de mono gigante

Voz 4 22:43 de decirle del Iglesia este veredicto

Voz 2 22:46 a tío que a ciegas total confía plenamente plenamente anti somos frikis eso antes de los frikis se juntan ineludiblemente

Voz 4 22:56 al final Macarena los hermanos Prada eh los productores y los productores y directores eh Esteban Roel la gente que

Voz 0707 23:07 la gente que hacemos un cine similar que tenemos gustos parecidos lo gente nos caemos bien al final no sé por qué extraña razón somos de una secta vestimos todos de negro con camisetas frikis de superhéroes y de monstruos

Voz 2 23:18 menos esta noche de esa estirpe tío bueno recuerda

Voz 0707 23:21 eso he prometido acerca

Voz 2 23:23 bueno en las estrellas es la segunda película de Berria actúa que está de nuevo producida por Álex de la Iglesia y que es una preciosa historia que combina la fantasía más imaginativa

Voz 0707 23:32 con la realidad más cruda también y con un profundísimo como han escuchado ustedes amor por el cine Si quieren verla sean unos frikis la van a poder disfrutar seguro será a partir de este viernes día treinta y uno muchísimas muchísimas gracias y mucha suerte con este esta noche gracias a vosotros vaya bien

Voz 17 23:47 no

Voz 2 23:53 sí

Voz 14 23:58 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0707 24:01 lo González Batista