El mamut de la M-30

Voz 1 00:00 bien

Voz 4 00:23 no no es así ya Duque veinte Saleh has sido tú no has sido implica piedras lo has hecho tú bueno que es porque traemos Los Picapiedra ver por turnos

Voz 5 00:36 cómo te dan lo decía el otro día del mamut de la M30 mamut que se encontró cuando empezarán las obras de Madrid Río ni enterramiento de la circunvalación de Madrid allá por el año dos mil seis apareció un colmillo hay mamut de tres coma cinco metros de largo más de cien mil años de antigüedad ahí es nada firmado pero es que en el sí ha pasado un poco de tiempo ni tú ni yo estábamos aquí

Voz 4 01:08 yo creo que no lo explica piedras me temo que tampoco me dice Jorge mi técnico no sé qué me está diciendo que yo sí que estaba aquí que me estás ah bueno claro si es que me dice Jorge es que has hecho tú de mamut claro no voy a desvelar el vídeo de hoy no voy a decir el final que la gente lo busqué la redes pero bueno Algo pasa con el mamut conmigo no sé bueno y quemas

Voz 6 01:31 qué pasa si el mamut de la M30 puede verse hoy en el Museo Arqueológico Regional pero no es el único que ha aparecido en las terrazas del Manzanares por terrazas del Manzanares él conoce todo el el subsuelo caí en la vega del del río de Madrid no del Manzanares Ike en el año mil novecientos noventa y tres fue declarado BIC es decir Bien de Interés Cultural porque estas terrazas está Vega del Manzanares es uno de los centros de Europa más ricos en restos paleontológicos es el lugar donde se han encontrado más registros fósiles de elefantes Mamut de todo el continente estoy lo decir tipifica el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana también han encontrado después restos humanos estos materiales no huesos porque por lo visto esta zona el ser tan rica en animales en vertebrados también se convirtió en un punto de caza en la prehistoria de hecho se cree en el pleistoceno lo que había aquí además del río era una fan sabana entorno a un lago que a este lago se dirigían los los elefantes los mamuts los los caballos y los rinocerontes

Voz 4 02:47 pero imaginar que todo eso ahora por Madrid Río

Voz 6 02:51 Benito estarían no sería casi el zoo

Voz 4 02:53 si si bien se escapa del pozo

Voz 6 02:56 no es como decía él el que se encuentran en el año dos mil seis haciendo las obras de la M30 soterramiento del M30 no fue el primero no ya desde el siglo XIX ya desde el siglo XIX desde principios del siglo XIX se lleva investigando explotando excavando toda esta Vega del Manzanares el primer lugar que es excavó fue lo que se llama el Cerro de las ánimas en el junto al cementerio de San Isidro en el año mil ochocientos sesenta y tres los restos que se encontraron en este cerro de las Ánimas yo otros elefantes rinocerontes mamuts que también como digo ha aparecido mastodontes que distinguir los mamuts mastodontes porque son diferentes pues han aparecido

Voz 4 03:42 es verdad pero ahí como nos distinguimos son

Voz 6 03:45 distintos son especies diferentes los mastodontes esto lo he aprendido yo hacía en relativamente poco tiempo y que son más antiguos que los que les sumamos los mucha están por lo visto muy cerca de los elefantes asiáticos mientras que los mastodontes está más cerca del elefante africano son anteriores son previos más un poquito más más pequeños por lo visto los mastodontes también han aparecido aquí en Las Vegas De la Vega de el del Manzanares y el de la rama en este gran parque arqueológico paleontológico que hay debajo de la ciudad de Madrid algunos distritos como Carabanchel o Villaverde pues han aparecido varios en el Museo de los Orígenes a que se encuentran en la casa natal de San Isidro Labrador en el barrio de La Latina pues se pueden ver algunos de estos restos arqueológicos y paleontológicos de grandísimo valor un museo muy recomendable no sólo tiene los restos paleontológicos los fósiles de este país

Voz 4 04:48 desde la plaza de la Paja no un poquito más abajo no

Voz 6 04:51 la plaza así lo admite la plaza de la Paja está

Voz 4 04:53 junto a la plaza de con un jardín delito además muy bonito la entrada jardín precioso

Voz 6 05:00 también están ahí las los sarcófagos de San Isidro Labrador di Santa María de la Cabeza que son preciosos no menos piezas medievales muy buenas de las que podríamos hablar otro día es un edificio es maravilloso porque es de las pocas casas de época que se conservan en el Madrid medieval tiene clásico aparejo toledano de ladrillo y piedra que están característico de del Madrid de los Austrias y de Toledo como su propio nombre indica pues allí también se encuentran restos de estos de estos animales de estos grandes vertebrados que poblaban las riberas del Manzanares más terrazas del Manzanares declaradas Bien de Interés Cultural

Voz 1439 05:40 qué tipo de restos son colmillos y alguna cosa más

Voz 6 05:44 además de caballos hay caparazones de tortugas gigantes porque también ha aparecido caparazones de tortugas gigantes luego han aparecido restos restos materiales de cultura material dio de homínidos no desde desde de hachas cerámica con esto ha aparecido también en las cercanías del río Manzanares junto al Puente de Segovia por lo visto apareció una villa romana esta esta zona donde se siente la ciudad de Madrid en realidad con que aquí no había una ciudad y un poblado concreto sí que es una zona VIP nada y y por la humanidad no desde desde la Prehistoria muy rica en este en este sentido

Voz 1439 06:27 bueno qué maravilla o sea que ya sabemos más aquí sobre el mamut de la M30 que estaba por ahí por Madrid Río que además también había más después elefantes rinocerontes ya bueno pues no sé si muy parecido él

Voz 4 06:39 las

Voz 6 06:42 contabilizaban menos que los contaminan menos que los que lo que lo que los coches no como te dice han aparecido muchos por ejemplo el año cincuenta y ocho pues apareció uno en en Orcasitas elefante transfiera pase de serías también junto al a Madrid Río han aparecido también restos con restos de cultura material no de de Homo sapiens es es es interesante y emocionante también no porque ahora cuando Pace es por la madre

Voz 4 07:16 sí Ríos era nada no hay que imaginarse que era lugar de caza decías además que había una laguna fuera allí donde iban claro a beber agua a estos agua

Voz 6 07:28 Benjamín algunos de los por lo visto por lo que he podido leer algunos de los de los mamuts que han aparecido no no en concreto M30 pero otros de los que han aparecido en el Valle del Jarama en la vega del Manzanares no y en todos los afluentes del Manzanares como era el legal que es es el arroyo que desemboca en en el en el Manzanares que va por debajo del tramo del M30 que está por ventas y toda esta zona también se han encontrado muchos restos fósiles pues por lo visto algunos de esto

Voz 7 07:56 los mamuts tenían tenían marcas de haber sido cazados o o mordidas a Juan Molas vividos por o o cortados por prohombres no

Voz 6 08:10 hombres y mujeres de la Prehistoria más bien si cazados o luego comidos de como si fuesen carroña no ha a además que también esto también es muy muy interesante no desde son animales con los que hemos convivido no o con asesinar

Voz 4 08:27 claro allí pues oye

Voz 1439 08:30 es un gustazo como siempre Nacho de Madrid Destino donde podemos seguir leyendo todas estas historias

Voz 6 08:36 pues en el blog de es Madrid que se llama blogging Madrid al que se puede acceder desde la web madrid punto com que como sabéis es la web de Madrid Destino donde viene toda la programación no sólo de nuestros centros culturales sino también de toda la ciudad se quiere saber pues cuando va a ser la próxima exposición en el Museo del Prado pues ese madrid punto com

Voz 1439 08:59 está todo bueno pues Nacho m muchísimas gracias por haber venido todo este mes de agosto contarnos más historias y lugares de

Voz 4 09:06 haré gracias a gran gracias