La noche de Madrid: hoy, Sala ContraClub

Voz 0152 00:03 continuamos en Hoy por Hoy Madrid y abrimos el tiempo el espacio para hablar de música para colarnos en salas de noche con música en directo en esto pues ya saben que nos ayuda a todos los veranos nuestro Javier Olmedo gerente de La Noche en Vivo

Voz 0152 00:42 apuntamos y eso de septiembre que es la época de los curso Nos apuntamos en uno de Frances vale

Voz 0152 00:51 que este espacio es para colarnos ya les contamos en las salas donde se pone música en directo cuarenta y tres salas ahí en La Noche en Vivo agrupa todas estas salas en toda la Comunidad de Madrid que nos ofrecen buena música que programan un montón de conciertos unos años más o menos eso sí a los que Javier suele acudir a todos ellos le pedimos que haga el esfuerzo de esos quince mil conciertos que año a año va bueno pues que nos traiga un pedacito de alguno que por lo que sea pues le ha marcado ya saben que siempre nos gustan poco así pues recordar y qué bien me lo pasé en aquel concierto esa canción ese tema tal bueno pues eso es lo que te pedimos que nos hagas esa memoria pues ahí hoy en francés porqué a ver quiénes son

Voz 3 01:33 hoy en francés Si difícil lo que he hecho es bueno leer Iker veas que tenemos también nuestro corazoncito los rockeras claro Si no lo alto elegido este concierto para irme de Lasa a las más o menos pequeñas Carmena otros espacios un poquito más garantías sino también de la asociación no pues estoy hablando de un concierto que vi este este año en enero en el teatro Nuevo Apolo que me fui a ver Stacey que no y sobre todo le traigo por lo que se transmitió en ese concierto no que juega sensibilidad que la melancolía pero con muy buen gusto de Stacey Ken era el único concierto que daba en España pues para estaba presentando su nuevo disco hizo un repertorio lleno de estándares pero están unas de Jobim esto que estamos escuchando y luego lo que trajo sobre todo es un cuarteto excepcional no estaba su marido aunque la acompaña habitualmente y un contrabajista y un batería formidables también

Voz 4 02:37 lo pasamos un estaba llenísimo el teatro eh

Voz 3 02:43 con un silencio sepulcral dos horas de concierto que fue impresionante como Stacey que en desarrollo había visto la semana anterior a a Carla Bruni en el mismo espacio entonces la diferencia que había entre un concierto y otro pues o era evidente no encuentro a la calidad no quiero decir que Carla Bruni no y además la diferencia más en el público no es que el otro fue un poco vamos a dejarnos ver Yeste era gente realmente que tenía ganas de escuchar un repertorio formidable no con lo cual no fue un jueves maravilloso en el teatro Nuevo Apolo viendo Stacey Kent y sobre todo me da paso a presentar también ya no por lo grande sino por todo lo contrario ahora Ana Clara

Voz 2 03:29 que Nos vamos con una sala chiquitita eso vale pero vamos a escuchar un poquito más del tema que has elegido

Voz 5 03:36 no

Voz 3 03:52 lo he traído escrito

Voz 0152 04:06 bueno presentarme a los invitados de hoy que son una sala de conciertos chiquitita me dices yo hoy vienen dos de las personas que están ahí trabajando en esa sala quiénes son

Voz 3 04:16 pues sí además de también le tenemos cariño

Voz 6 04:19 yo a esta sala en la sala contra Cruz traigo a dos responsables que están en la sala en la gestión como es Sergio y en la programación como es Carlos no

Voz 3 04:30 grandes amigos y sobre todo la particularidad aparte de del tamaño de la sala que a lo mejor lo comentarán ellos la dificultad de estar en centro pero no centro al mismo tiempo la particularidad de ese espacio a lo mejor más de tránsito turístico menos habitual a lo mejor de del público habitual de salas no pues pues bueno Sergio

Voz 0152 04:51 Nos Sergio Blanco y Carlos Siles cómo estáis bienvenidos a Hoy por Hoy Madrid contra club que hay que decir que están en la calle Bailén qué número es el de la calle Bailén

Voz 7 05:02 dieciséis se mira es sí sí sí

Voz 8 05:45 estamos en una zona complicada a una por la sala del tamaño que tiene contra club también es cierto que que parte del éxito que tenemos como sala de de público es también porque tengo mucha de la gente del barrio somos una sala muy de barrio no queremos o no queremos perder un poco ese ambiente familiar que inevitablemente la gente que trabajamos allí hemos hemos creado un poco sin darnos cuenta ya ha hecho que la sala se nutra estando en un sitio muy turísticos en ultramar de la gente del barrio que da la gente de paso

Voz 4 06:13 de del Palacio de Oriente Almodena Calle Mayor esa zona

Voz 8 06:18 ha estado muy contento por eso lo son cada fin de semana vemos a gente que va repitiendo hoy y que nos conoce el contacto ciento setenta y siete eso enero

Voz 2 06:44 se elija pues tres conciertos algo ya entiendo que complicado con todos los que pasan por vuestra salas pero bueno había que elegir tres artistas vamos con el primero vale

Voz 9 06:52 es Flores que no se la sequía

Voz 8 06:55 quizá solas

Voz 9 06:57 a pesar de que eran nuestros Aloha cada semana

Voz 10 07:07 eh a la una gran los brazos en dos varas era hora las cosas

Voz 0152 07:47 bueno vamos con esta primera elección porque os ha desde decantado y por quién

Voz 2 07:52 a ver yo yo Carlos que es el de la programación

Voz 8 07:54 el de la música pues mira yo elegí esta canción que yo entré a trabajar me encontré Club una semana antes de este concierto

Voz 4 08:04 para mí fue un momento muy muy

Voz 8 08:06 bueno pues si esto para que nos situemos pues tiempo esto fue hace siete años y entonces pues la historia es que los primeros conciertos me enfrente la producción eso requería puedes comprarlo billete lote el alquiler del piano fue muy muy guay es fueron tres días seguidos a Iván Ferreiro en la sala hay que fue espectacular y fue un lujo empezar haya logrado ellos yo recuerdo que que que encima lo son matice claro estuve fatal el estómago ante el mismo día en cerraban el bañadas al pueblo

Voz 8 08:40 concierto pero pero llegué compuesto descompuesto literalmente porque era yo nunca había trabajado de noche nunca había trabajado con con un artista que venías pues yo era periodista bueno era sigue siéndolo según mi licencia pero periodista musical tenía no no buenos días poco pase por por música de Mondo Sonoro y se por el mundo por el Grupo Zeta pasando hubo muchos yo y hubo un momento en el que me sentí un poco perdido hice un curso en gestión de eventos integrar les voy a contar aquí así de pronto con currículum claro cuánto medía ahí delante llevan Ferrero con un piano Felipe Felipe tanto que me tuve que encerrado en el baño

Voz 8 09:23 contra todo el mundo lo recuerda mucho que aniñado con Consell

Voz 3 09:32 además Carlos además tiene una debilidad especial por la música y los músicos también lo es que que ha evitado comentar por ahora pero también eres

Voz 8 09:42 usaré por eso entrada contra club ellos yo tocaba yo tocaba allí conocí a la sala de la en redes sociales David que necesitaban personal hijo bueno voy a escribir porque yo en la sala siempre querido estado estoy muy a gusto así que eso yo tocaba ya habitualmente Ica que con qué grupo estás eso sí canta autor a cantautores como de esa gente que tocamos solos

Voz 2 10:00 bien pero tenemos alguna fecha para verte pues como te sientes

Voz 1621 10:23 no no a ver yo llegue yo el concierto Iván Ferreiro no llegue a verlo granota incorporará este tú yo me incorporé en el dos mil catorce yo venía a ver otras salas también de la zona de La Latina y en era encargado en aquella sala

Voz 1621 11:03 más bajo repartiendo Flyer en la zona de Huertas en un local pequeñito y bueno pues

Voz 1621 11:27 estaba empezando en su momento Llera diera Hugo Silva en el que trabajaba con mi estaba repartiendo allí Players también sí sí estaba empezando en el tema de la actuación entonces ya te digo duró poco porque es tanto saltó a la fama duró bastante poco pero pero bueno así es que es cosa dudo que haya empezado en la noche con con alguien conocido

Voz 13 12:10 en el

Voz 14 12:16 Diane a menguar te esconda

Voz 2 13:00 Carlos a quién estamos escuchando a ver qué recuerdos tiene de todo este concierto

Voz 15 13:03 no puede estamos escuchando a Zara a Zara qué

Voz 8 13:06 casi casi paisana

Voz 4 13:09 sí de Granada la conocida de vamos a veinte años y máquinas

Voz 8 13:16 sí habíamos toca junto a algún concierto oí el caso suyo muy bonito porque porque ve podido verla crecer un poco musicalmente desde el primer bolo que querían el contra aquella ya tenía tenía su nombre que tenía su disco publicado pero es genial un haberla visto durante toda España en contra porque ves que va creciendo creciendo creciendo y esas cosas bonitas que te da el encontramos puedo seguir la pista a alguien desde que la conoce colaborando contigo cuando cuando dónde estaba peleando en en garitos pequeño ha de pronto verla en la tele en maravilloso a ver ese ese paso cómo ha ido creciendo en seguidores contra club tenerla allí para mí era como muy especial por la acción en relación con con ella y verla en directo que le haya visto reconocerá que increíble increíble sobre todo verla en acústico es Javier seguro que la sino la aviso

Voz 16 14:08 es que verla es Javier tú has visto yo te digo yo sí yo ya hace hace años sí

Voz 17 14:15 la selección es puede hacíamos un taller que trabajaba yo con con Fundación Autor seleccionamos unos poquitos compositor

Voz 16 14:23 es de pues era de todo el Estado no hizo una de ellas

Voz 18 14:29 hablando yo yo me voy un poquito más atrás lo que te quiero te estoy hablando de hace unos diez doce doce años son poquito más no empezaba a Sacyr acercaba María no vivía aquí y me acuerdo que Mino alta

Voz 17 14:44 ayer teníamos de Profés pues teníamos a Quique González temíamos a Mercedes Ferrer en Shooting in Inma sin Massera no eran los cuatro profesor y me acuerdo que Azahara fue uno de los seleccionados si ir acogimos para para hacer un incluso un CD recopilatorio cuando es hacían incluso ese ese tipo de cosas no yo vi una mujer con una fuerza brutal no ha visto también en canciones suyas más eras otra historia que también estaba desarrollando pero cuando empezó a derivarse a lo que es la azar a actuar yo dije esta chica va a llegar hasta donde quiera no oí sobretodo que es muy grande como como mujer y como artista cosas

Voz 8 15:27 es curioso porque yo creo que todos los que lo hemos conocido antes teníamos clarísimo iba a llegar lejos que se hable esa persona que dice que está estoy convencido de hacer lo que quiera

Voz 0152 15:39 concierto sino todos los que programa contra clubes estás allí viéndolos Sergio como como hace es también estáis fuera allí como es David is como hacéis ahí

Voz 1621 16:30 no si no es un poco como como ha contado Carlos a realmente yo la parte del concierto se se la derivó al noventa y nueve coma noventa y me a Carlos Sainz es el que entiende de música y el pie el programador nosotros cuando entramos cuando entré yo hace cuatro años a la gerencia lo primero que hicimos fue Juan Carlos que en eso se deriva todo yo sé que el hecho una mano pues todos los trámites que tiene lo que es un un negocio de noche que no solamente los fines de semana los trabaja mueve yo me caso de lunes a domingo entonces veo y luego se que los fines de semana pues se les hemos hecho

Voz 2 17:09 una amarilla que en unas horas más más más de madrugada y qué pasa con esto que me decíais de las comidas coloso a mí todo eso es que a ver me habéis dicho aquí fuera de estaban toreando vamos a ver Carlos qué te pasa cansado porque a qué hora te vienes a costando levantando

Voz 8 17:33 a fines de semana yo un sábado por llegar a casa a las siete y media de la mañana ocho menos cuarto y luego qué pasa al día siguiente hay pues duermo como cuatro horas lo van a comer con mi suegro los domingos ir dices

Voz 2 17:47 que Nobel al mejor Carlos no que puede no yo a veces me me preocupa porque sí

Voz 10 18:09 nuestra

Voz 2 18:50 a quién estamos escuchando ahora hay porque a ver

Voz 8 18:53 a Julio de la Rosa yo lo puesto porque me encanta a la verdad es que la razón esa deuda a mí me parece curioso porque él la última fue hace un par de años no cierra el año hizo de lo últimos conciertos que el dio porque luego como único que que iba a hacer es hacer discos pero que no que lo de tocar y tal que bueno muy baja para un futuro lejano lo que lo que estoy viendo que no no has propuesto nadie madrileño no y me llamaba un poco late night que conste que no ha sido nada pero bueno no que en Madrid también también lo ve como hacemos gente de fuera no voy con cara de también interesante no bueno pero sí bueno de Madrid hemos tenido mucha emoción cuando de hecho casi todos los grupos que tocaban contra club son grupos locales son grupos locales de de Madrid el si te digo que el setenta y cinco ochenta por ciento lo

Voz 17 19:44 por eso ahí lo comentaba de esa manera mí me imagino por un lado es difícil no quieres más quedar mal con el que te puede ir mañana echar la bronca por no haberle puesto que eso está muy bien pero si quiere decir que sí que sois una sala que apoya mucho la nueva sanción muy todos los artistas emergentes que tenemos

Voz 2 20:38 pues Carlos Siles muchísimas gracias por ver por aquí el programador de contra Club y además que te vamos a seguir mucho ya a ver si te vienes al programa también a tocar un poquito ya cantar un poquito me daba sin duda sí

Voz 0152 20:50 y a Sergio Blanco pues que está ahí la Gerencia el hombre de los números lo sabe todo

Voz 1621 21:09 pero bueno se deba animamos a todo el mundo que se acerca contra club vale a conocernos a conocer a la familia de contra club sobre todo también en controlar luego también es muy divertido después de los comicios efectivamente si eso es algo que no lo hemos comentado pero nosotros una vez que acabamos siempre la los conciertos tenemos sesiones de dj's vale dentro de de estilo que que defina contra el club que eso Carlo

Voz 8 21:30 te lo voy a decir perfectamente prácticamente de indie rock pero tiene mucho de clásico en una sala que yo siempre digo que pues la sala muy divertida que embate gusto no la música te lo pasas bien ya que después del concierto ahí podemos disfrutar de bailar y de consumo son a Ava que personal los Strokes

Voz 2 21:49 Mola pues claro que sí puedes contra club calle Bailén número dieciséis muchísimas gracias por haber venido a los dos muchas gracias gracias Javier Olmedo que seguimos hablando perfecto no vale prueba dando y seguimos disfrutando de la música eso es adiós hasta luego adiós