Felipe y Antonio, vecinos de Hoyo de Manzanares

Voz 1 00:00 vamos a ver cómo no va a ser feliz da Beatriz Madrid seis ya ha recorrido a Morata de Tajuña Villar del Olmo Bustarviejo Soto del Real Ciempozuelos Pinto Cercedilla Fresno villas de la Oliva Colmenar Viejo Ia eso a toda esta lista hoy hay que sumar Beatriz Caballero hola hola hola hoy sumamos Hoyo de Manzanares Hoyo de Manzanares nada más llegar jugando muy bien si yo ya no aquí guardan

Voz 0419 00:29 no El secreto porque tengo ganas de contar todas las cosas que me han pasado desde que he llegado aquí a ver dale dale sí mira he cogido el autobús de nuevo autobús el bus seiscientos once en el en el en el intercambiador de Moncloa esta vez nido al aislados a la dársena diecinueve junta estaba saliendo bus que venía te acacia Hoyo de Manzanares y he dicho bueno pues me subo ella corriendo lo he preguntado al conductor le digo oye cuál es la zona más cercana en la que el autobús deja el pueblo me dice bueno yo de ello te vea indicar porque sino te vas a perder así que desde aquí le doy las gracias como siempre a cada conductor y conductor autobuses porque siempre me indican y permiten que no piezas en total llega debido al pueblo impedido tomar pues mi café con tostada podrán pan tomate bueno ya me conocéis y allí he preguntado qué planes son los que yo podría hacer en este pueblo en Hoyo de Manzanares y como no sabían muy bien recomendar me desde el bar en el que estaba metida en el directorio de la página del Ayuntamiento yo he visto que había una asociación de montaña que se llama La tortuga iba a un número de teléfono digo bueno pues muy al llamar al número de teléfono que aparece en este Directorio a ver qué es lo que me cuéntame negocio el teléfono una chica que se llama Alba me he dicho oye mira es que ésta es esto ya no lo lleva mi padre porque justo es su padre quien estaba al mando de de la asociación pero yo te voy a pasar su número porque es muy conocido así que me ha pasado el número de Felipe Feli me he dicho mira para encontrar a Felipe tienes que preguntar en el pueblo por Felipe así que yo preguntaba por Felipe creyendo que no conseguiría llegar a Felipe pero aquí estoy con Felipe Juan Felipe he llegado a Felipe a su churrería la churrería Félix eres Uribe

Voz 2 01:58 sí confirmó pero hoy entonces ahora

Voz 0419 02:01 ya tienes que volver a desayunar exactas es aquí me voy ya me he pedido bueno esta vez un cortado voy bajando las dosis de cafeína para evitar que en la última conexión estos seamos una locura vale vale pero estábamos ahora observando porque bueno hemos estado ya tomando el segundo café hemos estado con uno churros allí pero nos hemos venido a casa de Felipe Mary estamos en tu casa porque había mucho jaleo en la churrería Nos hemos venido para acá y me estaba enseñando una lista de los libros leídos de todas las páginas que había contabilizado miramos a sacarla por aquí porque estábamos con las hojas saber explicarnos un poco Felipe cuánto cuánto

Voz 3 02:39 veinte hay nueve mil páginas que tiene tres mil novecientos noventa y seis

Voz 0419 02:44 cómo llevas esa cuenta porque yo no entiendo estos números haber explican Guzman reuniendo poco multicolor página

Voz 3 02:49 irá sumando los grandes humano Shakira trances alguno que ya cuando me vaya es mucho pero el desempleo de todo

Voz 1 02:59 vea osea lo que hace Felipe es contabilizar las páginas que ha leído en su vida de libros

Voz 3 03:07 si no vivida porque yo me gusta siempre ver ir últimamente ya pensé maté a los libros si han sido los quema que hablen con Macaulay madre y cómo se el ocurrió eso de contar las páginas por eso hemos hecho yo ya me decir huella pues cuando un amigo a cualquiera digo hubiera todas las paginas todo lo que he leído Villa abundaron cuadros Noi una ilusión mía

Voz 0419 03:31 pero como dado Felipe es muy conocido en el pueblo Felipe cuántos años lleva

Voz 3 03:35 aquí justamente ochenta y dos que yo nací en este pueblo visión de este pueblo Ile llevo dentro de mi alma todo lo que sea que me pregunten de mi pueblo me orgulloso y colaboren lo que pueda

Voz 0419 03:45 G estaba contando que tu vida había sido por decir alguna forma muy dura hasta el día de hoy que has conseguido ya sacarla adelante cómo fue ese proceso

Voz 3 03:53 el proceso fue que yo nací en el y seis millones veintinueve que les imparte y entonces pues fue muy muy dura porque en el cuarenta y nueve para yo poder comer excluye que hacer diabluras Si trabajaba como un negro muy fue muy duro muy duro muy duro

Voz 0419 04:09 pero a día de hoy ya tienes tu churrería que además me estás contando una curiosidad es que cobre es tumbar justo aquí para que las mujeres también pudieran ir

Voz 3 04:16 sí cuando yo en el año ochenta y uno las mujeres todavía no echaban a lugares en Colmenar y entonces me me imaginé que había que hacer a sumar un poquito más controlable que los bares que había típicos en el pueblo de que a la partida hay voces yo puse una mesas fijas aquel Barça y me quedó pequeño y luego otro más grande que es el que tengo ahora llevo ya de mí yo estuve diez años desde el primero llevo desde el noventa y uno hasta ahora en este iba bien y sigue abierto y no ganamos la serán la vida Mihai millones en el hay esperar

Voz 0419 04:49 con la churrería Felipe no yo

Voz 3 04:51 de churrería Felipe y a mí me conocen

Voz 0419 04:54 a llegar se puede ver ahí además la conoce todo el mundo en este pueblo hay que maravilla a qué maravilla y luego lo de la Asociación de montaña La tortuga también es de Felip entonces

Voz 3 05:02 no ya eran unos cuantos amigos que yo cuando me metí en la churrería pues yo no tenía un duro oí haría que hace la churrería hay entonces pues yo me tiraba catorce horas diarias trabajando yo dije yo cuando esto a cartón era así y me dio por hacer senderismo que me ha gustado mucho que estamos unos amigos hicimos contenía la tortuga que existen hoy día in me nombraron presidente y estuve una un presidiendo desde aquí hubo un problema con un alcalde digamos

Voz 4 05:32 dejé de serlo huy huy

Voz 3 05:34 lo digo todo

Voz 0419 05:36 precisamente estamos aquí con un amigo tuyo presentándose

Voz 3 05:39 no estoy amigos se llama Antonio Tenorio que tenemos a canción que se llama de ponderar que trabaja para ello hoy chico yo no he visto otra cosa al ponderar hay gente súper inteligente suplir preparada is super con ganas de hacer cosas eso es para vivirlo para verlo y este es uno de ellos que está aquí que claro yo a de ellos pues oye funcionales verdad porque yo les puedo explicar cosas el pueblo pero ellos se meten y hacen cosas increíbles y bonitas bonitas les verdad a ver que no fuente Antonio alguna

Voz 5 06:11 bueno sí ese es es es No somos ya una enorme sorpresa cuando nos hemos puesto a investigar ir a que no sean sorprendido porque hace cuatro años apareció un pueblo visigodo desde hace cuatro años está se están excavando y están contados maravillosos una etiqueta de materiales tiene que ocultar increíble lo tenemos a a menos de un kilómetro en el centro del pueblo en la Kabila ya está muy se ha analizado los invitó a todos a conocerlo

Voz 1 06:45 qué gustazo así costado Antonio nos apuntamos eh y además mira a Podemos y desde por la mañana hay desayunar en la churrería de Felipe IV recorremos todo el municipio sea que así da gusto es Beatriz si os apetece pues seguimos Hernando conociendo más lugares de Hoyo de Manzanares Felipe Antonio yo os pido ahí que le digáis a nuestra compañera ver por dónde ir por allí que la VI in habéis regresamos después contigo vale perfecto ver qué planes me proponen horas contarnos cuento venga un besazo Beatriz Antonio de Felipe mil gracias desde Hoyo de Manzanares llegábamos a las noticias de la una luego regresamos con más Hoy por Hoy Madrid adiós