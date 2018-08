Eventos culturales en Hoyo de Manzanares

Voz 1437 00:00 ese va acabando este mes de agosto pero bueno mira para quitarnos las penas te voy a llevar a Hoyo de Manzanares donde nuestra compañera Beatriz Caballero puso hoy está conociendo a un montón de buena gente porque mira hemos conocido a Felipe de ochenta y dos años que lleva toda la vida en el municipio que nos ha hablado maravillas que tiene era su churrería que puso me parece que ha hecho en el sesenta y uno el primer bar al que podían entrar digamos tranquilamente las mujeres porque él nos contaba en Madrid ya se hacía dice pero allí en el pueblo todavía no lo había en Colmenar Viejo sí Iker allí los bares que había iba los hombres digamos un poco de manera más agresiva y este hombre pues hizo un bar en el que las mujeres pudieran estar más tranquilas lejos ahí de de miradas agresivas

Voz 1 00:42 interesante pero si ya tenía una sección para hombres y otra para mujeres como mezclado

Voz 1437 00:47 pues no sé si los mezclo o empezó poniendo una sección ahí separada o o para mujer

Voz 1 00:53 vecinos y donde fumado

Voz 1437 00:58 pero el caso es que se le quedó pequeño rápido ese bares nos ha contado Felipe pero bueno vamos a ver por dónde anda ahora nuestra compañera en Hoyo de Manzanares Beatriz Caballero hola cómo estás hola hola me contó

Voz 2 01:09 te voy a aclarar así aclara mujeres estaban junta junto a los hombres sonó por localidad ha contado Felipe lo que él había hecho era conseguir que el ambiente fuera más tranquilo no me ha asegurado que estuviesen mes mezclados hombres y mujeres pero al parecer sí que estaban mezclados lo que había conseguido era eso tranquilizar un poco el ambiente y que las mujeres pudieran ir a tomar algo con los hombres

Voz 3 01:30 Sein que ahora se sintiese

Voz 1437 01:33 en un poco bastante molestas

Voz 1 01:35 sería porque las propias mujeres sintieron seguras de entrar no y claro ponderadas como se eso es eso ese lugar

Voz 1437 01:44 bueno pues hemos conocido Felipe Antonio también que trabajaba con fe IPE ahí buscando rutas señalizado lugares en el pueblo ahí levantando Hoyo de Manzanares si haciéndonos luego conocer y ahora con quién estás vea

Voz 2 01:57 ahora estoy con Blanca García lo presentó en nada en un minutito porque es la directora del Centro de la Cultura está justo en la plaza Cervantes que es donde me he venido yo ahora me estaba comentando que en este pueblecito de unos ocho mil doscientos habitantes más o menos que hacen bastantes actividades culturales para lo que se podría llegar a hacer hay mercadillos en montón de actividades en torno

Voz 4 02:16 la gastronomía a paseos por el campo porque esta zona también es un un una zona donde hacen bastante rutas por el campo y estábamos observando aquí o la blanca qué tal novela aquí estamos observando un programa de actividades que se llama buenas noches que me me sacaba un montón de programas encima de la mesa estamos justo dentro

Voz 2 02:32 el despacho de de su despacho despacho de la directora esto tenemos un montón de actividades delante explica muy poco todo esto porque yo me he perdido estabas intentando explicar y me he perdido de tantas actividades que hay muchas gracias

Voz 1950 02:44 pues mira en primer lugar queríamos hablar de este programa de buenas noches de Hoyo que llevamos veintiocho años eh no sé si me he comido alguno celebrando y que es un programa músico teatral que celebramos en la Plaza de Cervantes y todas las noches de los sábados de los meses de julio y agosto bueno pues este este verano aunque bueno ya pasado porque concluimos el sábado pasado pero os puedo decir que hemos tenido por ejemplo a ella ni deprimidas a la cantante le hemos tenido el musical El libro de la selva un tributo a Frank Sinatra con la Siqueira y hemos tenido un espectáculo de flamenco con la compañía de Ángel narre hizo el sábado pasado la ópera Madame Butterfly con la Camerata Lírica de España paralelas

Voz 2 03:31 bueno de todo vamos blanca de todos es esto esto sí sí igual

Voz 1437 03:35 lo que nos queda por ver por ahí que tenemos a ver eso así lo que habéis vivido muy recientemente nos decía es así

Voz 1950 03:42 sábado y ahora que paralelamente si paralelamente a este programa músico teatral tenemos también un programa de cine de verano que durante los dos meses y bueno pues que hemos tenido también películas todos los miércoles aquí es la última va a ser este miércoles y que por la película La La Land la Ciudad de las Estrellas el miércoles veintinueve a las veintidós horas a las diez de la noche

Voz 1437 04:06 a las diez de la noche ya lo has visto blanca habla del ala Lance

Voz 1950 04:08 sí la he visto pero voy a repetir

Voz 1437 04:11 muy bien te gustó mucho no

Voz 1950 04:14 sí bueno pues luego ya eh ahora prácticamente estamos en fiestas patronales

Voz 2 04:20 eh andan graves nada ya sabía yo que Beatriz

Voz 5 04:22 quizá había elegido Hoyo de Manzanares allí

Voz 1 04:25 cercanía huele a fiesta no lo dice esta mujer que es sí bueno

Voz 2 04:30 inicialmente el mira Blanca Ibeas

Voz 1 04:33 no sé si habéis escuchado a Nacho lo que ha dicho aquí con arrima muy bonita como has dicho Nacho manifiesta que comiencen y eso es lo que voy a quedar como un como digo no era oficial en buena parte gracias por eso

Voz 2 04:47 Nos de tiras blancas sí bueno pues entonces empiezan oficialmente son del cinco al diez pero bueno antes tenemos las prefiero estas con varias actividades culturales como como como espera espera

Voz 1437 04:57 pero pero pero blanca vamos a ver me lo dices así tan normal no sea tenéis ahí está siempre fiestas

Voz 2 05:03 bueno sí pero para ir preparando un poco ir calentando motores si nada hay muchos municipios sabéis de otros que también hagan esto fiestas siempre que está no no te sé decir que te parece me parece una tradición así a copiar no antes de estas fiestas claro

Voz 1950 05:22 digo lo prefiero así que llego por lo que veo no hemos bueno pues nada si queréis os cuento un poco las así como el que tenemos pues mira este jueves día treinta tenemos un concierto en familia contiguo a las siete y media de la tarde en la plaza mal peor que es un concierto pues para eso para estar en familia los padres y los niños son canciones de antes y de ahora David bailar luego tenemos el viernes y XXXI un concierto el Tour que son los éxitos los grandes éxitos de los ochenta y noventa pues tenemos a Tennessee la banda del capital humano Miguel Costas eh lo refrescos en fin esto va a ser en la Plaza Mayor a las once de la noche cuartos muy bonito además muy colorido en estos carteles que me encanta encantan con rojos amarillos naranjas todo muy veraniego bueno bonito Il y luego ya una vez metidos en fiestas tenemos un rally de coches antiguos el día el jueves seis de septiembre que es es a cargo de Enrique Gómez estés con el veterano club Car de España ir bueno adiós el jueves seis de septiembre a la una y media del mediodía se pueden ver los coches hoy estoy viendo yo por aquí que sabes sabeis por allí que me encantan los pajaritos y observar el cielo es poner siempre me voy mirando para arriba Stephen Elop en una marcha guiada se llama tiempo de cambio

Voz 2 06:47 a mí sí porno apartando a una fiesta eso ya es pues eso es después que incluso por fiestas vamos si eso es si en qué consiste esta marcha

Voz 1950 06:57 a a ese es mamapacha que buena cuestión ésta es la estación que es que es el otoño y bueno pues es un poco pues ir a pasear con los guías y ser espectador de este cambio de las aves que va a las aves que que vienen y que están mirando es una actividad que no es recomendada para menores de ocho años los admite

Voz 1 07:18 porque hay que caminar mucho claro a la mujer pero bueno caminar claro

Voz 1950 07:23 y hay que inscribirse en la página web de The el Ayuntamiento

Voz 1437 07:28 vale pues oye nos vamos a ir apuntando todas las prefiere estas las fiestas Si luego la llegada de los

Voz 1950 07:35 coño es Messi muy bien esta excursión es el día quince Se ese mismo día

Voz 2 07:42 no podemos continuar así ir viendo aquí digo

Voz 1950 07:45 exactamente esto es por la mañana la de las besa a las nueve en la mañana pero luego tenemos otra marcha guiada que es por la noche a las a las diez de la noche que es una una iniciativa del Bloc cosas de Hoyo bueno en colaboración con el Ayuntamiento iban lo cual existe en bueno pues situados a las afueras del pueblo de donde desciende la contaminación lumínica Icon apoyo como experto e identificar constelaciones planetas

Voz 2 08:14 la idea a mirarlas estrellas se saber dónde estamos

Voz 1950 08:18 si luego se da una limonada riquísima

Voz 2 08:21 hola me apuntó con quería era el día cinco al quince el que intereses siempre hay de septiembre después de ver las estrellas pues

Voz 1437 08:29 les tomamos una limonada Blanca os aguantáis vienen Hoyo no

Voz 1950 08:33 pues sí la verdad es que sí bueno pero el siguiente día el domingo dieciséis

Voz 1437 08:39 pero Blanca cuánto queda cuanto queda cuántos días quedan

Voz 1950 08:42 que de que de fiesta sí sí sí

Voz 1437 08:45 de de todas las actividades digo más o menos por hacerme una idea porque más número para saber cuánto tiempo de programa

Voz 5 08:51 ya os he dicho que has desplegados y sin que es donde que yo oigo que Blanca mueve papel

Voz 2 08:56 es muy de está entonces estos son papeles por aquí hay una de las fiestas me quedaba decir únicamente un cuento

Voz 1950 09:01 con sacan a un titular ahí

Voz 2 09:04 venga si a ver si encontramos el confiado en la Unidad de música de la Subdirección General del Ejército centro como ya que nombre nombres las diez de septiembre

Voz 1950 09:13 a las ocho y media de la tarde en la plaza

Voz 1437 09:16 ah vale pues nos quedamos entonces ya con ese pues sí sí a que todavía te tienes más

Voz 2 09:22 bueno hay otra actividad también

Voz 1950 09:25 creo que esa es bonita e interesante en el mes de septiembre

Voz 2 09:28 que es una visita a ver a ver a ver El papel décimo tercer es que dice que he visitado hicimos al yacimiento arqueológico que tenemos aquí

Voz 1950 09:37 y en en en Hoyo de Manzanares llama la celda nos hablaba efectivamente de aldeas visigoda si es una visita a una aldea visigoda entonces es a las inscripciones son a partir del cinco de septiembre bueno pues ese pues un poco pues visitar esa aldea visigoda de la cabida la actividad dura una hora y media que podrás viajar con la imaginación al siglo VII descubrir cómo vivían los visigodos en la SER

Voz 1437 10:06 pues mira yo ahora lo que voy a hacer es descubrirlo sabes blanca al mamut de la M30 te parece te cambio visigodos por Mamut de la M30 vale Blanca García muchísimas gracias directora de Cultura de Hoyo de Manzanares por esta extensa explicación que ya veo que hay muchos papeles y mucha precisa esta fiesta mucho que disfrutar después en Hoyo Beatriz luego volvemos contigo si Obama

Voz 2 10:36 a qué fiesta me me añado yo ahora aquí

Voz 1 10:39 madre mía venga a ellos puesto que te recomiende algo Blanca ahí para terminar en Hoyo de Manzanares y luego volvemos contigo un besazo eh que nosotros gracias hasta ahora Xavi que Nacho que es que vamos a hablar nosotros del mamut que se vaya agenda exterior ya yo yo yo no me daba tiempo a apuntar tantas cosas es que Blanca nos ha contado ya no sabía si iba por el mes de septiembre el de septiembre del año próximo estos esto sí pues fiestas

Voz 1950 11:05 el tiempo bueno pero oye que todo