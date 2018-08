BagBnB, la red de consignas que está dentro de negocios en las grandes ciudades

Voz 1 00:00 sí a partir de un hecho real yo creo tú crees el crea nosotros creamos vosotros creéis ellos crea

Voz 1826 00:07 no

Voz 2 00:10 esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 4 00:29 a cinco y diez cuatro y diez en Canarias Edgar Hita qué tal buenas tardes hola buenas tardes cuál es tu plan pueden mi plan es que tengo varios tengo varios pero el auténtico es dormir bien dormir que no ha dormido bien estaremos pero sí bueno aquí en otros puntos de España se que no pero aquí Madrid pero vamos lo mal sí pero Natura fantástica fuerte cero fuerte y entonces ponernos pero a lo mejor ese es el problema pero una cabezadita ahora en el momento de la Sexta no dicen por la noche para dormir por la noche me bueno ahora también me queda así mientras daba me quedo un poco muñequita

Voz 1826 01:00 ya ya

Voz 5 01:02 en representación de la redada de Podium

Voz 1826 01:05 casi cual López Córcoles Juan qué tal letal Roberto ir tú vienes con una idea para para dejar las maletas en consigna allá donde esta crisis

Voz 6 01:15 son desea en cualquier sitio de la ciudad la dejas controlado con un aire PNB de de maletas con toda seguridad una aplicación de estas lo descubierto a mis vacaciones y funcionan de ha funcionado muy bien una PP de estas colaborar

Voz 1826 01:28 así que abre la puerta de su casa sé en Roma por ejemplo donde fue en los años

Voz 6 01:33 que no se ven a hablar de mi hoy a clases como base muy autobiográfica

Voz 1826 01:37 exacto perfecto oye y además muy viajera porque vira tenemos a Héctor Llanos en la redacción de Verne en el país con una colección de las guías de Lonely Planet Héctor qué tal buenas tardes

Voz 7 01:47 hola buenas tardes pues si nosotros también vamos a hablar de de algún truquitos algún invento que que no solucionadas las vacaciones perfecto

Voz 1826 01:55 aquí Alma Andreu arrobas hoy la fuerte en redes sociales Alma Andreu qué tal buenas tardes ya te veo pero además es que es que Sete luce

Voz 0277 02:03 Ankara pero hecha polvo te has mareado en el bus turístico aunque no eso te lo contaré pero es que se me ha ocurrido reparar la báscula que tenían casa que hice yo bebía mejor con la báscula rota y claro me pesado bueno mira bueno fatal

Voz 1826 02:15 pero por qué la calibra si no casi me da casi me antes

Voz 0277 02:18 ahora final de verano instó has estado merodeando hacía maldad de urgencia el endocrino no lo mata todo mal

Voz 1826 02:25 era bueno pues estas cosas yo tras desdichas de esas de su patio de vecinas que nuestra era Alma Andreu la fuerte antes nos piden paso desde el teléfono

Voz 8 02:35 es

Voz 1826 02:37 exactamente

Voz 9 02:44 no

Voz 1826 02:47 porque el entrenador portugués ahora mismo entrenador del Manchester United Jose Mourinho parece que que no está pasando otra vez no está pasando por uno de sus mejores momentos como entrenador después de la dura derrota en casa cero tres contra el Tottenham ya sé que no sé pero todos le hemos llamado así Tottenham decir el Tottenham y al final como siempre en siempre tiene respuesta para todo los está escuchando ya lo sé qué pasa buena está

Voz 10 03:14 de tarde perderá lo que pasa que empezamos humorística de pasa muy bien nosotros estamos bien madre mía que repasó leíamos ayer el visto no no no no sea tu mira tú miran los datos bien sí tuvo más posesión entre el minuto veintidós y el veintiocho que eso

Voz 0509 03:31 qué es lo que importa ya que la gente puede cada uno mira las estadísticas que le da la gana yo miro las que importan muy por si alguien no me conoces hoy el Special One como está diciendo la canción que padece una canción de los indios pero no mi si el número uno el número uno lo dije ayer tengo más títulos que todos los entrenadores de la Premier que todos dime uno uno bueno que tenga mal Liga Guardiola no más mano

Voz 1963 03:53 hace menos tiene menos tiene menos bueno malo

Voz 0509 03:55 a todo el mundo Rober osea pero bueno me adoran pero pero porque yo ese gana con los años

Voz 1826 04:01 pero por tu juego por tiempo de posesión no

Voz 0509 04:03 yo por mi trato fue al campo ni una mala cara soy el típico que da la mano dos vez

Voz 1963 04:08 no me gentes un gentleman don de gentes sí sí a lo mejor

Voz 0509 04:11 voy por ahí me encuentro cualquiera ahí igual juega contra un equipo iba bien con todos los entrenadores Guardiola por ejemplo parece un chaval encantador osea yo hablo con él y luego el otro el abuelo cómo se llama el Benger ese me encanta una ternura ahí todo que desprende el hombre no de ninguno para nada Rober ni uno ni los periodistas los periodistas ojo eh señor Mourinho cree que tendría que haber sacado algún delantero más dividió ya me está faltan al respeto ya me está faltando y bueno también me flipa una cosa que a lo mejor me preguntan y me preguntan viene a veces dice señor Mou eh aquí he perdone diario The Guardian yo ya ayuda

Voz 1963 04:50 me lo estoy pensando así te lo dice no de Juan

Voz 0509 04:53 días dice porque es el que está ese día que no tendría que estar de guardia existe Mourinho aplaudir lo bueno me hice diario The Guardian y Vigo y dice que le ha parecido el partido digo siguiente pregunta fuera a faltar pero está bien yo sé que para vosotros también ahí tengo razón no tengo razón

Voz 1826 05:13 hombre siempre Mourinho

Voz 0509 05:16 por cierto el personaje de de mañana de Iribarren Michael Jackson ya me la juego

Voz 1963 05:21 cuál es el del concurso reto de Iribarren contando todos si Michael Jackson Michael Jackson porque cumple sesenta años juego

Voz 0509 05:28 era una carta esquivo a Ringo gira

Voz 1963 05:31 Hungría te imaginas que ha preparado Michael Jackson y ahora se están desmontando el chiringuito Michael Jackson seguro lo tenga hecho venga un abrazo

Voz 0277 05:39 eso Dios adiós

Voz 11 05:42 en mi patio de vecinas con soltura

Voz 1826 05:51 como le gusta como le gusta es turno ahora he de decirlo así textual

Voz 5 05:57 los aquí

Voz 1826 06:00 ese patio de vecinas tan particular que nuestra de cada tarde la presidenta de su comunidad nuestra alma Andreu arrobas hoy la fuerte en redes sociales ella se define como una tonadillera millennials asegura que no le tiembla la voz cuando confiesa que sólo ve de Telecinco y además ella lo llevo con mucho orgullo porte buenas tardes

Voz 0277 06:17 buenas tardes jefe arrobas hoy la fuerte para servirle a Dios ya usted

Voz 1826 06:21 te ponen rancia con esa de pero bueno es que que aparte de los de la báscula cómo estamos hoy ya has venido contrariada decía

Voz 0277 06:27 no bueno sí y además ha venido Bush

Voz 1826 06:30 muy bien y eso lo hemos que tenía yo

Voz 0277 06:32 Anas de sentirme turistas a que el que venir en el bus turístico digo sabes

Voz 1826 06:37 sí sí sí sí pero ha advertido en el bus ese en el que se ve por las ciudades aquí en Madrid dos pisos haciéndote fotos desde Cibeles hasta porque a qué se debe

Voz 0277 06:47 eh pues bueno aporte educa y entretiene y bueno pues ya que no me he podido ir de vacaciones porque tenía un programa que presentar

Voz 1826 06:53 este el tuyo mío y una audiencia a la que hacer

Voz 0277 06:56 Liz con Mis catastróficas desdichas pues me he propuesto ser guiri aquí en mi ciudad en Madrid

Voz 1826 07:01 eso en principio no está mal que se cultura dice es que visiten museos monumentos eso además te te hace falta Forte Nos alegra mucho estoy estoy muy orgulloso de ti de tus avances

Voz 0277 07:10 jefe yo ya te he dicho muchas veces lo que sea por mi programa

Voz 1826 07:14 este el tuyo si España entera

Voz 0277 07:16 está esperando cada tarde que yo les cuente a través de las sondas este devenir de mi existencia

Voz 1826 07:21 debería guerrillera allí en Valencia alcanza si no que Roger a través de la son son las que no es que ellas así es así de clase y bueno eso de descubrir Madrid desde las alturas con ojos de turista Forte

Voz 12 07:34 sí es tampoco te creas se te que Madrid es una ciudad preciosa no sí sí

Voz 0277 07:43 a ver lo primero que hizo fue ir con el mus este rojo de dos pisos de psíquica hay Tour allí ya bueno lo primero que me soplaron ya diecinueve euros por la porque no es bueno haber me parece un poco caro eh yo les dije varias veces a ver que ellos Panis que yo Madrid ya me lo conozco que esto yo ya lo hago porque soy una periodista Very Famous en Cadena SER

Voz 1826 08:02 sí eso es verdad que la reconocieron en el aeropuerto de verdad te acuerdas

Voz 5 08:04 sí sí sí sí este cincuenta euros oye que no hay honor

Voz 1826 08:09 sí sí sí reconocieron su esposa

Voz 0277 08:12 a una rebaja pero no por seres París Nalda bajito sube al bus se hace tarde Nena nada pues visitamos el Palacio Real la puerta Toledo el barrio de Las Letras la puerta Alcalá al parque del Retiro

Voz 1826 08:22 me refiero también por dentro alguno no Javier

Voz 0277 08:25 ahí te sueltan no te cronómetro en como los niños cuando les sueltas en el patio al que tienen las piernas pues igual en una hora tú tienes que volver al punto de partida sino el bus Inti inmediata para volver a tu casa

Voz 1826 08:36 pero bueno a ver yo te conozco la experiencia bien no

Voz 0277 08:39 es que ya te digo mira primero que me hablaban en inglés todo el rato con la cara Spanish tortilla de patata que tengo yo

Voz 1826 08:45 me hablarían inglés porque habría elegido la ruta turística en ese idioma los aparatitos que que seguro en castellano también lo hacen

Voz 0277 08:53 eh bueno sí pero yo es que me las doy de políglota luego mira pasa lo que pasa que explica la historia del caballo de Espartero y es que yo no me entiendo

Voz 1826 09:01 que te has seis

Voz 0277 09:03 estos días de turismo escarceo madrileño pues al final yo es que me lo imaginaba tú te acuerdas cuando Felipe Letizia hicieron su luna de miel por los pueblos españoles a que te suena pues así más o menos

Voz 1826 09:12 bueno va vale sí me acuerdo

Voz 0277 09:15 pues esto ya mola no esto después para almorzar pues me tuve que comer un bocata de calamares breve pero no por gusto que yo no soy de comer ellos hoy de como un pajarito poquito y verde que tú ya lo sabes pero es lo que se lleva y me dijeron que era típica al de Madrid deja de bocadillo de calamares saca te tome una cervecita que estamos no para que el Ubrique no vaya yo atragantar Meco los calamares

Voz 1826 09:36 de esta parte bien no trae la matanza

Voz 0277 09:38 de de esta no tengo yo queja ninguna bueno una una

Voz 1826 09:41 sí vamos el caso es no estar a gusto nunca ahora

Voz 0277 09:44 bueno pues a ver es que menudo sablazo el bocata de calamares Roberto que aquello parecía un michelín el bocadillo envuelto en papel de aluminio de mi casa dos mil de las antiguas pesetas me cobraron como te queda

Voz 1826 09:54 más fuerte por favor no me digas que aún piensa setas a ver

Voz 0277 09:59 yo os eres una vista Kramer milenio sí pero el bien

Voz 1826 10:01 mientras en pesetas sí sí me lo confieso pero sí

Voz 0277 10:04 me me me mimetismo me mestizo estoy contando del que descubierto Madrid en un bus turístico estos que más vio una no puede ser como muy de Imserso no a ti te gusta el bus turístico del sexo que tienes cara de que te gusta y me gustan sí es pero solo

Voz 1826 10:17 hecho en alguna ciudad y me gusta leer y conocer la ciudad

Voz 0277 10:19 en Cannes arte es que a lo mejor eso es lo que más me gustaría porque a lo mejor todo adagio como que no quieres caminar tanto cuanto queda esto

Voz 1826 10:25 ahora acaba ya no sea falta al respeto

Voz 0277 10:30 ya no he Cruz

Voz 13 10:34 sí

Voz 14 10:45 me veo

Voz 1826 10:52 era una tarde más aquí tenemos a nuestra qué pena estado nuestra penitencia particular al a la Force arrobas hoy la fuerte en las redes sociales estaba contándonos hoy que ha decidido conocer Madrid con ojos de turista yo siempre es turista en suciedad si Ikea ha decidido seguir todas las tradición pues sí que para ella son obligatorias que toca seguir cuando conoces la capital desde el bus turístico pues sí pues sí

Voz 0277 11:16 señor yo leí que las tres pistas obligatorias que hace un turista Madrid son Reina Sofía Prado y Parque Warner que son poco Adli inmunidad en lo que me viene en gana pues al final me subió al bus turístico pero luego con mil bocata de calamares como ha comentado pero mira que no se preocupen viendo trino porque después lo que me caminando hasta la Puerta del Sol donde me hice las fotos obligatorias una con el oso del madroño y la otra al kilómetro cero la última aquí en la puerta del

Voz 5 11:40 Primark te lo estás inventando

Voz 0277 11:44 Enrique IV has visto que Fiennes siciliana de fan seis del Primark haciéndose fotos el edificio gran vial

Voz 5 11:49 no es sólo que siempre que es como un el monumento más yo un día lo voy a mí me han llegado quítate quítate otro otro es capaz de gas en la Gran Vía no pues yo qué estamos haciendo como no te has hecho una foto con el despido Arman gorda de la Plaza Mayor el Spiderman me pide fotos a mí a ver qué te parece que está nada eso es un gran vean todos los termina

Voz 0277 12:10 jóvenes saluda al el pide van también desde aquí yo lo que voy a hacer me hundía es la foto esa que sale en una peli de Audrey Hepburn comiendo es un cruasán mientras mira escaparates pero en el primar como mucho más así añejo no no tiene tanto glamour pero yo soy campechana como los Borbones que ya te lo dije un día que bueno pues fijo que algo pescas en unos calcetines que están bien barato ya te voy a traer que hace tienes que estamos qué bien los Dyer al yo tengo yo tengo otra Grec compró hace poco amable valen en sino pues mira te puedo traer también un cartel taurino donde pone dos nombres de toreros y debajo tuyo Enrique Ponce Manuel Díaz El Cordobés Roberto Sanz

Voz 1826 12:44 también está muy bien una suena muy comercial que no suena comercial

Voz 0277 12:47 qué te vamos a buscar un nombre torero también

Voz 12 12:50 porque has visitado las ventas hasta

Voz 0277 12:52 por cierto claro se lo estoy diciendo basta ir por Madrid está o en todos los rincones Instagram viables de la ciudad incluida la plaza de toros de Las Ventas que allí pues me compré Un llavero que es el gorro de los toreros sabes cómo cómo es que no sé cómo se ha finaliza no

Voz 1826 13:10 pero hoy a menudo hachazo la montera

Voz 0277 13:13 nueve euros la montera llavero que la broma del día ya me estaba saliendo

Voz 1826 13:17 Quito ya ya los museos más importantes de la ciudad te dio tiempo ahí

Voz 0277 13:20 así calla calla calla que también está o fue al Prado todo mal pero todo

Voz 1826 13:23 que todo mal el Prado Fortes por favor que es uno de los museos más importantes del mundo

Voz 0277 13:27 Nos a Miami todo eso me parece fenomenal pero la cola que yo me comí a cincuenta grados a la sombra no será desoyó ya me peor enemigo pero yo todo lo hago por mi programa llegan que Jarque si no me voy a quejar porque mi psicóloga me ha dicho que practiquen la gratitud no la queja así que yo muy culta y muy leída pero lo de hacer dos horas de cola el museo no me vino muy bien porque además es que me queda sin batería que no puede hacer esto

Voz 1826 13:49 no es un saludo y un beso cariñoso desde aquí a la Oficina de Turismo de Madrid está quedando y esto cambia no pero aparte de eso

Voz 5 13:57 ha sido la pena no reina valió la pena porque

Voz 0277 13:59 además un pobre guía del museo Se apeado de mi que yo por allí perdida haciendo fotos a escondidas como una rata en busca de su queso se ve que daba tanta pena que Hungría Mary J perdido dijiste yo ya te digo yo le coge de la mano le miré fijamente y después de una pausa dramática de dije pues la dejen en los cuadros más importantes y ayudará a salir de aquí

Voz 1826 14:19 que viste a pues lo guay no lo fusilamiento

Voz 0277 14:21 la maja desnuda a las tres todo bien todo bien si además jugaba a impresionar a otros visitantes

Voz 1826 14:26 se hace eso seguro que tú has hecho alguna vez sí hombre

Voz 0277 14:29 sí sí que sí mira no no tengo conciencia de haberlo hecho como muy bueno a ver yo me acercaba a alguno que estaba mirando por ejemplo algo de Goya no entonces yo le decía al oído notas la sutileza con la que el genio creo esta pintura fíjate los matices en esos negros en el trazo grueso

Voz 12 14:46 ya pero eso a mí me lo hacen yo pienso que está ligando conmigo no no no

Voz 5 14:52 qué le iba a decir sabemos de quién es este cuadro pero entonces que ibas de experta en arte

Voz 0277 14:57 el jefe que me estaba ocurriendo un poco tenía que hacer algún teatrillo para echarnos unas risas Si yo ya te digo que esto por el programa mira en Valencia de un museo que se llama la casa museo de Concha Piquer es entretenido pésimo fíjate lo que te digo

Voz 1826 15:08 por favor que nadie se tome en serio esta muchacha eh por favor

Voz 0277 15:17 ya ves Roberto que no está hecha la miel para boca de las no si yo ya lo sé que soy más de Terra CEO que de museo bien tu día de guiri por Madrid

Voz 1826 15:24 no no pudiste hacer terracita si son fue eso

Voz 0277 15:27 con lo mejor sus capita su pinitos su pan tostado sala día Rosa por cierto un tema a producción el día me salía por trescientos cincuenta y uno euros si Iker programa que todos los diques a Marta y luego me apaño le doy la factura

Voz 5 15:43 pues bien conocido no va sí pero que ha es que esto es que esto es las eh que yo soy la fuerte pero bueno claro tenéis la adioses a usted por ejemplo las esto en la SER

Voz 0277 15:54 bueno yo el caso es que me he podido hacer todas las fotos típicas sabes como la de aguantar la torre de Pisa o coger la torre Eiffel por la puntito pues pues las fotos típicas

Voz 1826 16:02 Madrid o hacerse la foto de los Beatles el paso de cebra en Gabi Ruiz

Voz 0277 16:07 exacto pues eso pues mira justo de estas cositas hablan Vitesse de hoy porque hoy en el test de la Forte por veinticinco pesetas como harías el guiri en tu pueblo por ejemplo es un ejemplo en mi pueblo es obligatorio comer coca de nueces del Horno de la Mari Un dos tres responda otra vez les obliga

Voz 5 16:29 tú y yo no a lo que hay que repetir pues en mi pueblo hay que beber agua de la fuente de la plaza porque dicen las abuelas que cura enfermedades pero del grifo alto porque del bajo dicen que la opa

Voz 6 16:39 yo yo yo soy de Albacete muchos Greenwich pasará

Voz 5 16:42 da Kucher y a lo mejor lo único claro bueno yo en mi pueblo

Voz 0277 16:49 también si tienes hijos hacen en turista tienes que visitará el Ayuntamiento nuevo que tiene su un par de años es como la súper atracción en el Ayuntamiento

Voz 15 16:57 el torso tienes algo pues sí mira yo no

Voz 7 16:59 cuidado pueblo de Teruel donde se desayunaba

Voz 15 17:02 por hizo ir

Voz 5 17:03 pues es lo que hice porque eso es muy y pregón Madalena al pueblo trabajando queda en la plaza de la hace no hace honor que hay que ir ahí Sardañola o tiro

Voz 16 17:29 estaba claro que iba a marchar por eso humilla esto se acaba

Voz 7 17:34 lo que era

Voz 1826 17:35 el martes los martes en Verne significan que vamos a hablar de inventos que nos han facilitado que nos han solucionado un poquito nuestra vida en vacaciones ya hemos hablado de las maletas con ruedas de las tiendas de campaña que se montan solas de las audio guías en el capítulo de hoy libros libros que nos han ayudado mucho a la hora de organizar viajes Héctor Jean

Voz 7 17:56 pues sí porque llevamos toda la vida recopilando libros los tesoros ocultos que podemos encontrar en destinos remotos ya lo hacían los alquimistas en la Edad Media así que el inventor bastante antiguo pero vamos la verdadera guía de viajes del mundo moderno la que todos conocemos es la Lonely Planet está la inventaron dos hippies que decidieron contar su luna de miel en los años setenta fueron Morín hito así es como se llamaba bueno como se llaman que siguen vivos y bueno pues se marcharon a recorre el mundo con muy poco presupuesto salieron de Londres y termina Aaron en Australia en mil novecientos setenta y dos sus amigos pues un poco con su aventura no hacía más que preguntarles cómo lo habían hecho así que ellos resumieron sus consejos para viajar barato en una guía de unas quinientas páginas que al final terminaron meditando y así pues conectaron con de inmediato con miles de jóvenes que que agotaron muy rápidamente la primera edición de este libro que luego llegar muchos más claro

Voz 1826 18:55 bueno pues la periodista Andrea no gay ya de del país ha tenido el privilegio de describir la guía Lonely Planet dedicada a su tierra a Galicia se ha publicado se publicó en junio y es la primera que se dedica a que dedica la editorial a a esta comunidad se ha encargado de ella de principio a fin Andrea Nogueira qué tal va tarde buenas tardes Andrea

Voz 1963 19:17 tarde Roberto qué tal qué tal oye entonces que te encargue

Voz 1826 19:19 el Planet además si es viajera Lovely plan meter esto es que te encargue la guía de tu tierra de tu comunidad esto es como si te dieran que se en las llaves de oro o no en tu pueblo si te mandar si te contrataran como pregonera o algo de eso como mínimo

Voz 0268 19:37 tal cual lo hacías imagínate porque efectivamente soy viajera además como gallega bueno los gallegos tenemos esto de que somos ya embajadores de de nuestra tierra hacia nadie no lo pita

Voz 0277 19:48 entonces cuando Lonely Planet de contacto

Voz 0268 19:50 de ya es bueno imagínate una sorpresa Il íbamos un orgullo

Voz 1826 19:55 oye porque eso antes de recibir el encargo antes de describir de documentar te sobre la Lovely Planet que que has hecho de Galicia tú eras Lovely plan meter tu consulta cavas

Voz 0268 20:06 yo eran los Lonely Planet creada y además en sus distintos formatos porque por un lado por supuesto te puedes comprar la guía antes de de viajar lo hizo así por ejemplo en un en un viaje que hice a Cuba con unas amigas pero además siempre puedes consultar también pues los artículos que que escriben también en en el país en los blogs y demás vamos que esposa información al final está accesible gracias a Internet sociedad que sí

Voz 1826 20:30 oye ir para elaborarla eso cómo cómo se hace te da la editorial algunas pautas va unos requisitos básicos

Voz 0268 20:38 la verdad es que te da mucha libertad porque efectivamente haber Lonely Planet tiene su propio estilo ir cada día pues tiene también su propio esquema no está organista dado de de una manera fija pero es cosa de te las te da mucha libertad así y la verdad es que confían plenamente en que vas a escoger los mejores sitios que va a ofrecer la mejor información y eso también saldrá de ese claro como como periodistas agradece mucho que confió en esa manera

Voz 1826 21:04 en cuanto tiempo has estado preparando la Andrea

Voz 0268 21:07 pues mira lo mismo comparto nueve meses nueve meses largos e que que efectivamente lo se disfrutábamos mucho porque me encanta viajar y he podido conocer todavía más mi comunidad pero nueve meses también de mucho trabajo de sufrimiento de tener que decir pues este sitio no no puede entrar por falta de espacio o estés aquí he osea que el descarte de ciertos lugares ha sido lo que más me ha costado en realidad

Voz 1826 21:34 pero el bebé ha salido bien que ha salido bonito

Voz 0268 21:37 bueno yo yo yo estoy contenta pero si te digo la verdad cada vez que alguien me contacta pues imagínate CD de un restaurante que hay incluido

Voz 1826 21:45 soy de un pueblo que aparece

Voz 0268 21:47 claro lo lo primero que te preguntan es confirmar que tú eres la autora no y me pongo muy nerviosa hay siempre digo

Voz 0277 21:53 por favor que que hayan metido la pata

Voz 1826 21:55 porque que era para que siga tira un poco el corazón porque yo por ejemplo me pondré a mi pueblo lo más importante del mundo es que es que Edgar Hita hizo un mapa de Cataluña y puso Sevilla Rabin puso impuso Rubí como capital sabes en el centro de Cataluña como si fuera la la población de Manresa Barcelona juntas a que no hay que hay que hay que no lo es decir que distorsiona un poquito la realidad eso hay que hay que frenarse un poquito para eso Andrea

Voz 0268 22:20 sí claro es haber es inevitable que las raíces cien presidirán imagínate yo además gallega que siempre somos muy pesados que si la morriña que estas tierras la mejor entonces sí efectivamente es también hay que buscar un poco el equilibrio entre lo que así te parece lo mejor irá pensar en lo que puede buscar un viajero que además tienes que pensar en todo tipo de viajeros desde que le gusta a la playa a la montaña el que quiere lugares típicos pero también el que se quiere alejar entonces cuesta puesta la verdad y buscar ese equilibrio

Voz 7 22:57 Héctor si Andrea estábamos hola qué tal el trae cuando estábamos hablando de de esta guía cuando estábamos elaborando el artículo para para Verne pues me contaba anécdotas no que hacías tantos kilómetros en un solo día que pues que en ese creían no los del alquiler del coche que Villar se ha hecho en un solo día cuántos serán

Voz 0268 23:17 es verdad haber casi todos los los viajes que yo dicen los hice con mi propio coche pero una actuación tuve es verdad que tuve que alquilar uno durante tres días y entonces cuando lo fui a devolver te hacen la típica pregunta de cuántos kilómetros acecho yo ley Samira pues la verdad no no me he fijado en el cuentakilómetros pero ha salido de Galicia el digo no no perfecto entonces la eficacia va a comprobar el kilometraje y cuando vuelve me dice sorprendidísima claro asegura que no ha salido de Galicia

Voz 0277 23:44 digo emite porque te hace ocho

Voz 0268 23:47 cientos kilómetros en tres días seguro que no

Voz 1826 23:49 salido del planeta seguro que no Aguido adopción caso para Iker Jiménez

Voz 0268 23:55 claro yo me había ido a recorrer la costa de Galicia que como sabéis es muy escarpada tiene además unas zonas de acantilados en la zona da Costa da Morte muy empinadas y muy altas son son los más altos de Europa de hecho entonces claro al final el el coche lo notó lo notó

Voz 1826 24:11 el Adriano ir afirma la Lonely Planet de Galicia y ha sido un placer poder saludarte Andrea muchísimas gracias

Voz 1963 24:17 igualmente muchas gracias a vosotros adiós

Voz 1826 24:23 estamos en el recreo Juan López de la redada de Podium podcast a ver a mi me parece muy poco respetuoso lo que y es que vengas aquí hablarnos de tus vacaciones

Voz 6 24:31 es verdad que está feo pero bueno vas a ver que es algo útil te lo cuento venga hace un par de semanas estaba yo en Los Angeles por ciento se vais a Los Ángeles de saber que más o menos como Castilla La Mancha pero lleno de casas todo coche es descomunal sea puedes hacer un trayecto de coche que son ciento cincuenta kilómetros sin problema así que tener cuidado bueno el caso es que sea una situación allí es lo típico de que sales del hotel pronto el vuelo sale por la noche tenías que ir cargando con la maleta todo el día entonces tampoco podía dejarla por ahí en ningún sitio que problemática estar en Los Ángeles y además tenemos un problema el mundo aquí lo interesante me puse a buscar por Internet haberse había alguna consigna cerca de la playa de Venice Beach que dónde quería ir a pasar el día ideal

Voz 1826 25:15 abrí una web que se llama bien vi

Voz 6 25:18 digamos que es una red de consignas que está dentro de de los negocios de las grandes ciudades bueno dejé mi maleta una especie de albergue y pude disfrutar de bueno del día sin ir cargado por sólo por sólo cinco euros es una startup italiana hemos hablado con ya como que es uno de sus Rubén

Voz 18 25:33 el día que más

Voz 19 25:36 ha nacido de Alexandro el consejero delegado de la empresa él tiene un piso en Airbnb muchas veces los clientes le pedían si podían dejar las maletas el día en el que salían del alojamiento claro él tenía que decir que no porque no se puede así que después de muchas negativas descubrió que para esa necesidad había una solución

Voz 1826 25:54 no yo no di

Voz 20 25:56 si bien hijos tú reconquiste la maleta estaba bien cuando cuando ella no fue una buena experiencia

Voz 4 26:02 con la experiencia de lo no me diste de comer te daban de comer y todo la cuidado

Voz 1826 26:06 no la aceptaron buen bocadillo de salchichón leer oye hicimos nosotros quisiéramos montar una consigna aquí abajo en cuartillas de esos que tenemos en la Cadena Ser que que hay que hacer atento porque justamente les pregunto

Voz 6 26:16 eso y creo que cumplimos casi todos los requisitos

Voz 18 26:19 huy a selecto

Voz 1826 26:21 estamos seleccionando locales de negocio

Voz 19 26:24 áreas específicas de las ciudades zonas donde hay mucha demanda suele ser lugares en el centro de las ciudades cerca de estaciones de tren cerca de grandes monumentos turísticos buscamos lugares que habrán muchas horas durante el día porque el cliente suele dejar su maleta muy temprano para aprovechar el día además deben tener espacio para al menos ocho maletas de forma simultánea

Voz 18 26:44 el buque equipado actualiza

Voz 1963 26:48 ahora viene la pregunta del millón

Voz 6 26:49 pero claro yo dice el pago a través de la de la web de Bach bien Be In claro en el negocio al que vas a dejar la tarjeta sólo con decir tu nombre ya te abren te están esperando igual siempre queda la cosa es decir que se lleva el que el que monta la consigna es porque no hemos estado a la gente de servicios que no ahí efectivamente ya como nos explica que efectivamente se llevan parte del dinero algo más

Voz 18 27:13 huy aquí agua Jos suelo

Voz 19 27:16 a estos locales les damos una parte del dinero que paga el cliente además hay otro beneficio implícito y es que les llevamos nuevos clientes a la puerta de sus negocios de hecho un setenta por ciento de nuestros clientes consume o compra algo en estos lugares

Voz 5 27:29 puede ser un desayuno un café una bebida

Voz 1826 27:32 hay incluso un souvenir

Voz 18 27:33 a mí me y inca o souvenirs

Voz 1826 27:37 ya pero igual yo estoy pensando que tengo un amigo que pensado es cuando dejas baila tú dejas tu maleta ahí en su sitio que no conoce un sitio además que tú no conoces de nada Iker garantía tienes que estar ahí porque fue bien pero

Voz 6 27:50 antes de que Marta que veo que ya está llamando Rubén de Facua para preguntarles esto está bien y yo te cuento mi experiencia cuando vuelves es obligatorio que les muestre el pasaporte o el DNI para que confirmen tu identidad viene bueno no está mal es un primer control pero si algo sale mal así nos cuenta cómo proceden en en bajo y Andy

Voz 18 28:07 muy pronto forzó por

Voz 19 28:10 otro servicio de atención al cliente trabaja veinticuatro horas al día los clientes pueden contactar con nosotros a través de un chat en nuestra web o a través del correo electrónico si hay algún problema con sus maletas generalmente nunca pasa nada pero en caso de pérdida o extravío ofrecemos una cobertura de unos doscientos euros por maleta así que nos hacemos responsables de cualquier cosa que ocurra

Voz 21 28:31 sí bonito huy queda te ocurre aquí están poquito la clave este es un servicio para gente que viaja jugábamos como yo con presupuestos ajustados

Voz 6 28:42 claro a poco que debes algo de valor una Tablet es lo que sea en la maleta esos doscientos euros de cobertura pues ya no te valen mucho pero bueno ese país que esto es una cosa que existe