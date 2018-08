30 aniversarios del sistema de citación médica en España

Voz 1 00:00 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 5 00:34 estábamos a veinte minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hay que ver cómo pasa el tiempo pero no me refiero sólo a este ratito de radio que llevamos que también aquí en compañía de Ángeles Caballero sino ah cómo pasan los años tres décadas ya treinta años bueno desde luego los más jóvenes no se pueden acordar pero hasta los que ya tienen cierta experiencia a sus espaldas es que lo de la informática hecho que las cosas vayan cambiando a un ritmo que a veces no somos conscientes por ejemplo entre los que podríamos llegar a tener memoria aquí en la redacción del equipo nos hemos preguntado si os acordáis que una vez pero no hace tanto que para ir a la Seguridad Social a un centro de atención primaria a un ambulatorio a un centro de salud

Voz 5 01:21 debía tú te acuerdas de eso hombre hechas que me acuerdo

Voz 6 01:23 se va a entender era que te crees que salen estas canas

Voz 5 01:26 de las que parece una niña pero que hace sólo treinta años que realmente entonces ibas allí plantados esperabas a ver si te tocaba no ibas lo más pronto posible ya que había que ir muy tempranito y uno se llevaba ahí pues con que se pudiera a entretener un libro o un periódico te acuerdas cuando compramos periódicos en papel me acuerdo que me acuerdo también cuando hacíamos enormes colas para intentar renovar por ejemplo au sacarnos por primera vez el DNI el documento de identidad también te ibas a la comisaría con el clarear con el despertar del día y a ver si antes de que cerraran te podía tocar allí

Voz 5 02:11 sí que que hayan pedido cita previa a la Seguridad Social igual un poquito antes función Gasol ya

Voz 7 02:16 que les digan que hay a determinadas gestiones que ya no hace falta sino que con una llamada de teléfono con traer un ordenador tal no se fían Iván físicamente al sitio a comprobar si que es es curioso es curioso a mí me despierta mucha ternura pero pero es verdad porque porque eso porque te decía ahora me acuerdo de mi padre de querer ir constantemente a comprobar que sus citas con los médicos estaban pero tenía que ir él de forma analógica Hay en Quart presentarse allí que una señorita o un señor Aguilar del suelo se lo se lo confirmara que tenía ahora tal día Hay a tal hora

Voz 5 02:51 bueno pues ahora que se cumplen este año se cumplen treinta años de la cita previa de lo que hoy conocemos como la cita previa en el Servicio de Atención Primaria en la Seguridad Social nuestro compañero Saúl cabeza es el que se ha personado aquí en un centro de salud para preguntarle sobretodo aquellos a los que les puede acompañar por edad en la memoria ver que recuerdan de cuando lo que ahora conocemos no existía como tal

Voz 9 03:18 son las nueve de la mañana y nos encontramos en la entrada del centro de salud Argüelles de Madrid los pacientes entran a cuentagotas pero con prisa a las consultas de los médicos comentamos con los más jóvenes este aniversario

Voz 0268 03:32 ahora pues no lo sabía que se cumplían treinta años yo siempre no se les en vez de acuerdo al médico habiendo pedido cita antes pero esto está antes no existía como se hacía pues yo pensaba que siempre había sido como es ahora que tenemos la cita desde hace meses eso semanas in nuca recuerdo haber tenido que esperar cola en el médico

Voz 9 03:56 los adolescentes que ya han nacido con el sistema de cita previa no saben cómo era antes ir al médico algo que los más mayores recuerdan de forma diferente bueno pues

Voz 10 04:06 eh era otro sistema ha empezando porque los antiguos ambulatorios y centros de salud pues ahí había un señor que te daba un numerito llegó en el medio que jueces y luego el horario de los médicos había un médico gana dos horas en las horarios de atención eran exactamente los mismos posiblemente los médicos con muchísimo tiempo disponible por paciente porque a lo mejor en dos horas y veían a cuarenta cincuenta personas con un ritmo

Voz 11 04:35 de trabajo tremendo fue recuerdo ir al médico de cabecera entre personas delante estar esperando a saber cuándo te tocaba no tenía un horario no sabía sabía sacarán trabas bueno más o menos como ahora lo que pasa es que ahora viene un poco más con una cita con poco más programada pues más o menos como ahora

Voz 12 04:51 ahora bien lo único que pasa que los médicos antes había al menos aquí ahora pues yo no sé cómo dicen que con las nuevas tecnologías lo saben todo pues no pero también te estaba aguardando ahí tres hora o cuando

Voz 9 05:08 hay quién Perry al a per en lo que coincidimos jóvenes y mayores es en que las citas han supuesto una mejora la atención sanitaria ha evolucionado bastante en los últimos treinta años

Voz 13 05:19 mejoría porque ahora vienes con tu cita yo me puedes esperar dependiendo del doctor que te toque pero bueno sabes que tienes un una obra concreta la que lo más importantes es coordinar la atención evolucionado mucho más si no se los estudios que es más rápido en el sentido de las citación todas las citaciones que me está preguntando a Internet fenomenal para no tener que desplazarse ya final les ha lanzado muchísimo

Voz 9 05:42 pero no todos los pacientes están satisfechos con el sistema de cita previa actual antes estudias al médico

Voz 14 05:47 te dan un número que se espera esperabas media hora un cuarto de hora veinte minutos ahora te citan a las doce y media la atienden a las tres de la tarde

Voz 9 05:57 tras un par de horas hablando con pacientes y familiares comprobamos que ya van tres décadas de un sistema de citas por el que pasan multitud de pacientes cada día en los distintos hospitales centros de salud de nuestro país

Voz 5 06:11 ah bueno el sistema perfecto desde luego no existe pero fue

Voz 10 06:15 evidentemente un avance hice llegar

Voz 5 06:19 han consideración José Manuel Freire el doctor Freire es médico desde dos mil once diputado socialista la Asamblea de Madrid portavoz de Sanidad fue consejero de Sanidad entre mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos noventa y uno lo fue en el Gobierno vasco de Coalición de Ardanza

Voz 10 06:34 el doctor Freire José Manuel Freire

Voz 5 06:36 puso en marcha iniciativas tan novedosas para la época como esta que ya ha entrado en nuestras vidas y muchos ni Rex Dani Lan conocido muchos no nos llega la memoria a saber que hubo un momento en el que no había que llamar por teléfono ni pedir cita a través de Internet José Manuel Freire qué tal muy buenas tardes y enhorabuena ese es el aniversario es la nevera el aniversario donde desde luego usted es muy muy responsable de aquello que que recuerda aquello era una locura intentar intentar que fuera una realidad bueno estas cosas que se hacen

Voz 15 07:12 por qué las casas dijo

Voz 5 07:17 ya ya ya hombre imposible imposible irá como mucho improbable porque imposible no fuese demostró que no oí

Voz 15 07:23 por supuesto ahora requirió de requirió toda bajo organización división era una hay que ponerlo en contexto estamos hablando del año Götze en ocho y País Vasco las transferencias al País Vasco no queríamos que la gente notara la sanidad necesitaba una gran mejora ahí es toda una experiencia ya había visto en el ambulatorio Villaverde de Madrid como a la gente llega para las siete de la mañana para poder coger citas con el médico de las ocho y no faltar al trabajo a las nueve entonces a todo el equipo a Jáuregui que piensa presidente socialista al Gobierno y hay que cita previa era un buen mensaje de bienvenida de una nueva manera de gestionar la sanidad que así se ha puesto en marcha

Voz 7 08:14 José Manuel buenas tardes y habla de ese trabajo previo hoy de toda la preparación que tuvo que hacer para para poner esto en marcha quería saber cómo fue esa política de comunicación para dárselo a conocer a los a los ciudadanos porque entiendo que incluso cuando se puso en marcha los primeros días habría cierta confusión no sé si se puede denominar confusión no directamente caos pero quiere saber cómo se comunica una puesta en marcha de esta iniciativa tan tan importante no de la que se cumple el trigésimo aniversario

Voz 15 08:44 bueno fue como digo queríamos dar una sorpresa a la ciudadanía los pacientes en términos de una mejora importante de algo de algo que que tienen interés para la gente en lo primero que hicimos fue una especie de de los medios decirles que fue el responsable de prensa Casimiro González que todavía debían dar por ahí de profesional que les dijo las televisiones y sí gravar los ambulatorios porque esto va a pasar a la historia evidentemente hubo el cachondeo que se pueden imaginar

Voz 7 09:19 yo esperaba que roles sociales eso canadiense

Voz 15 09:22 prisión fue porque no dijo lo que iba a pasar

Voz 5 09:25 ya

Voz 15 09:26 iguana alguna televisión fue alabaron aquello y inmediatamente empezamos a hacer la la publicidad de amor difundir que si pides cita no esperas aparecieron los teléfonos será muy importante que la gente Moris para los teléfono

Voz 5 09:42 en cualquier sitio no los teléfonos aparecían hasta hasta las bolsas de pan

Voz 15 09:46 en las bolsas de pan en los envases de la leche los tiques de la autopista Bilbao Vitoria San Sebastián de los chistes de Don fieles del correo

Voz 16 09:59 antes las cuñas de radio

Voz 15 10:01 hay mucha gente que es informa por la radio es difícil memorizar números de teléfonos en cualquier caso el día diez de Lafita que creo recordar fue un quince de febrero se nota cuando fueron las televisiones vieron que los espacios aquellos inmensas salas de espera los viejos ambulatorios estaban medio vacías

Voz 5 10:23 porque usted ya conocía el sistema usted que lo había visto cómo se practicaba como tenía ya y desde luego mucha mucho recorrido hecho en la historia de del sistema británico de salud no fue lo que les sirvió de inspiración pero claro una cosa es decir bueno pues a mi me gustaría implementar esto en el sistema de salud vasco oí posteriormente después por extensión en en el Espanyol pero empezar todo eso ahí sí que tenía que dejarse llevar por la por la inspiración y por la imaginación no como se ponía todo el mecanismo es en marcha

Voz 15 10:55 bueno fue como un trabajo de equipo por creo recordar que uno de los que estaban al doctor Fernando Silió que debe estar ahora podría en algún puesto alto y en el jefe de Gabinete gourmet sea otra de gentes muy con muy buena cabeza ahí bueno que tuvimos que que la verdad es que recordar que cuando se contrataron más de trescientas cincuenta líneas telefónicas hubo que contratar más de ciento y pico personas toda esa infraestructura ponerla en marcha para que el día de funcione todo fue una fue un trabajo de orfebrería porque además había que diseñar los libros de citas

Voz 16 11:36 claro si todo es que era fan de la informática

Voz 5 11:41 sí sí sí sí sí porque tengo entendido que la en parte de la contratación incluso lo que hacían era contratar a compañías que llamaran a los ambulatorios de forma aleatoria para para comprobar si estaba funcionando bien honor regular si hacía falta mejora el sistema

Voz 15 11:56 efectivamente sería un mal invento resulta a poner un sistema de cita telefónica estuviera llamando cinco seis siete veces y nadie coge el teléfono entonces una las medidas de Qualitat fue contratar una compañía que llamar aleatoriamente a los centros donde el timbre sonaba cuatro-cinco veces varias veces inca lo cogieran a ver qué pasa a ver si se necesita más personal más líneas en fin lo que haría cualquier organización interesada en que las cosas funcionen

Voz 17 12:28 también se claro también también se midió también se evaluó en qué medida y valga la redundancia iba a ir

Voz 5 12:37 implicar al profesional de la salud como iba a cambiar su trabajo

Voz 15 12:40 esto cambio dramáticamente el sistema antiguo el médico el sistema antiguo texto sea olvidado totalmente Aviaco modosas de consulta las los pacientes podían venirse durante la primera hora de tal manera que el médico se sentaba en consulta y no sabía cuántos pacientes iba va a tener en esas dos horas por si acaso tenía que ir muy aprisa porque luego había otro homérico en esas dos horas todavía no había pocos médicos en trabajo completo como ahora a médicos de familia conformación de residentes entonces esto para empezar cambió a los médicos que ya sabían cuántos pacientes tenían y aquellos médicos que tenían historia clínica podían tener la historia clínica de los pacientes talante fume fue un cambio muy muy bueno muy positivo y muy bien recibido en ese sentido

Voz 5 13:36 desde luego cambió para los profesionales de la salud uno de ellos médico el doctor Freire también responsable de que cambiará para para todos nosotros para los pacientes para los ciudadanos José Manuel Freire muchísimas gracias