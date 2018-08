HORA 25 deportes (28/08/2018): Mariano se olvida de Sevilla y vuelve al Real Madrid

Voz 1 00:00 Uribe incurrir furtivos con sus disco

Voz 0919 00:19 hola qué tal buenas tardes bienvenidos ayer a estas horas os contábamos que el Sevilla había alcanzado un acuerdo con el Olympique de Lyon para fichar al delantero Mariano Díaz que os contábamos que sobre ese traspaso el Real Madrid tenía un derecho de tanteo y que en principio se suponía que el Real Madrid no lo iba a ejercer porque el Madrid tenía claro que no necesitaba un delantero bueno pues el Real Madrid cambió de opinión y el director general del Real Madrid José Ángel Sánchez llamó al Sevilla para decirle al club hispalense que iba a aprovechar su negociación con el Lyon para ejercer ese derecho de tanteo y fichar a Mariano que supone eso pues que la negociación del Sevilla con el Lyon es aprovechada para por el Real Madrid el montante global de treinta y cinco millones que iba a pagar el Sevilla al Lyon lo así el Real Madrid sólo pagará veintidós millones por Mariano porque poseía el treinta por ciento de los derechos federativos así que Lopetegui va a tener el delantero que quería para el banquillo y el Sevilla después de haber intentado fichar a Mariano y haber llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon se queda sin el fichaje el presidente Sevilla Pepe Castro asumía así esta mañana la decisión del Real Madrid que le quita a Mariano Díez

Voz 0493 01:50 si el Madrid no lo quería irse fue allí a ahora tampoco durante todo el verano pero cuando el Sevilla sí lo quiere entonces si les interesa Tengo una pregunta para que el Sevilla no no no no el Sevilla ha actuado como tiene que actuar Sevilla ha hablado con un jugado

Voz 0017 02:08 porque nos interesa pero es verdad que tenía un

Voz 0493 02:11 Leo ha decidido hacerla no pasa nada seguimos esto es muy largo a nosotros nos tenemos que preguntar al Madrid para nada es el Lyon el que tiene ese compromiso con con el Madrid pero es verdad que el jugador no decía una y otra vez que él sólo jugaría en el Sevilla fútbol es fútbol y ellos tienen un tanteo y han estimado hacer eso me enfado con nadie esto es fútbol y además cada uno hace lo que le interesa es momento que le interesa nada más Madrid toma sus decisiones igual que nosotros tomamos la las nuestra no me enfado

Voz 0919 02:48 con nadie pero en la cara de Pepe Castro se veía perfectamente que muy feliz no está El jugador está camino ya de la capital de España Javier Herráez para ser presentado en las próximas horas como nuevo jugador del equipo blanco buenas qué tal Gallego muy buenas tardes

Voz 3 03:03 lo que quería Mariano jugar volver al Real Madrid Se fue justamente hace dos años recordaremos que era hasta el suplente de Morata estaba por delante del Karim Benzema Cristiano Gary Gareth Bale y compañía ayer por la tarde le llamaba Lopetegui el técnico del Real Madrid disipó cualquier duda si es que la tenía recuerden también aquel famoso tuit en el que dijo Mariano hace poco que no se puede decir no al Real Madrid es verdad que Mariano dijo sí al Sevilla esas cifras treinta y cinco millones de euros y el Madrid se llevaba un tercio de esa cantidad pero el equipo blanco ha ejercido como tú decías ese derecho al tanteo el Real Madrid el pasado año cuando lo vendió al Olympique de Lyon por ocho millones de euros no pudo poner la cláusula de recompra algo que hace habitualmente porqué porque en Francia no se puede debido a que la legislación gala impide esa cláusula de recompra de ahí el derecho a tanteo que es muy de baloncesto no tanto de fútbol como tú decías veintidós millones de euros cinco años una mejor ficha para Mariano ir el equipo blanco que se refuerza con la sea seguramente también de Borja Mayoral que será posiblemente al Levante que décadas en el Real Madrid pero llega a Mariano para jugar o al menos ser suplente de Karim Benzema

Voz 0919 04:07 es evidente es que si el Madrid iba al Lyon directamente a por Mariano los franceses le iban a pedir sesenta setenta millones de euros fue el Sevilla pidió treinta y cinco y el Madrid ejerció su derecho de tanteo y ahora en el Sevilla ya hemos escuchado al presidente Pepe Castro pero Santi Ortega tendrán que buscar un delantero que va a nacer cómo se lo toman buenas tardes

Voz 1870 04:27 de qué tal muy buenas como ha comentado gallego de puertas hacia fuera el Sevilla no reprocha nada al Real Madrid pero obviamente es que no esperaban que el Madrid aprovechará del trabajo del Sevilla llegaron a preguntar antes iba a ejercer el derecho de tanteo y en Madrid aseguran en el Sevilla respondió nos lo van a vendernos pidieron setenta millones de euros dejaron ese ese cabos sin atar se han encontrado Pérez y finalice la gente Castro no quiero darle más vueltas al asunto se ponen a buscar opciones suenan varios nombres Quincy promete ser jugador del Spartak el holandés el Spartak de Moscú Maxi Gómez le gusta mucho al entrenador y por supuesto Portu que sus un un anhelo total de Pablo Machín que el Sevilla creo que va a intentar firmar en las próximas horas que va a ser frenéticas con Caparrós en su equipo funcionando para solucionar el desaguisado habían elegido Mariano

Voz 0919 06:47 buena Festa Se recoge muchas setas muy bien traído dejado vuestros mensajes

Voz 0919 08:07 antes de los fichajes iré más ya sabéis que el pasado sábado el estadio José Zorrilla presentó un césped lamentable en el partido ante el Fútbol Club Barcelona haber un expediente seguramente una multa al Valladolid pero cuando cuando cuando tienes problemas se acumulan qué ha pasado hoy en el estadio José Zorrilla con una fuga de gas José Ignacio Tornadijo Valladolid buenas tardes hola Jesús buenas

Voz 0171 08:31 tarde pues sí la verdad es que se acumulan los problemas como tú dices no y es que esta mañana saltaba la noticia cuando parecía el camión de bomberos en el en el estadio Zorrilla eh porque una pala excavadora que está ejecutando unas pequeñas reparaciones en los Campos Anexos al estadio de Zorrilla pues se equivocó detuvo ese cargo se cargó una tubería de gas y entonces se produjo un escape de gas en ese momento acudieron los bomberos el estadio fue desalojado ahí están las oficinas ahí están los empleados todo el mundo fueran durante unas cuantas horas pues nadie ha podido acudir afortunadamente todo ha quedado resuelto a eso de las cuatro de la tarde ya estaba la la avería reparada irse ha vuelto a la normalidad pero verdaderamente un susto más después de lo del césped del otro día con el asunto de Ronaldo anoche en El Larguero y ahora con esto la verdad es que el Valladolid parece que está de moda por cosas buenas

Voz 0919 09:17 las malas bueno bueno bueno tranquilidad tranquilidad Torna que las cosas en el Valladolid van a cambiar

Voz 8 09:23 dar para cambiar con la llegada

Voz 0919 09:26 te Ronaldo Nazario de Lima Ronald

Voz 8 09:29 el gordito

hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 11:31 lo de Mariano va a traer revuelo seguramente lo que se ha cerrado hoy es una gran noticia para el Valencia que para nuestra Liga como decíamos ayer es el fichaje del portugués Guedes hasta Peter Lim se ha tenido que venir desde Asia para negociar directamente con el París Saint Germaine Ike se llegaron a acuerdo para que Guedes llegue traspasado al Valencia una expectación tremenda en la ciudad del Turia con la llegada de este jugador Carlos Martínez buenas tardes qué tal Gallego muy buena así porque es la guinda era el jugador más deseado es el broche a una

Voz 0017 12:04 la gran plantilla de Champions que es la que está haciendo el Valencia así que deportivamente la afición sigue muy muy ilusionada con esta temporada que es la temporada del centenario del club lo ha demostrado esta mañana sin ir más lejos yendo al aeropuerto a recibir a Peter Lim ya Gonçalo Guedes lo que pasa es que hay otra lectura es el coste muy elevado de esta plantilla de ésta

Voz 0919 12:22 gran plantilla de Champions porque el Valencia lleva gastados

Voz 0017 12:24 ciento quince millones en fichajes este verano y en concreto Guedes que es del que hablamos ha costado

Voz 0919 12:30 cuarenta millones en fijo más diecisiete

Voz 0017 12:33 te en variables que se irán añadiendo en función de si juega entre treinta y treinta y cinco partidos

Voz 0919 12:38 cada temporada de las seis

Voz 0017 12:40 de contrato que ha firmado con el Valencia

Voz 7 12:43 pues debe estar el año pasado aquí cedido bueno ya veremos qué rendimiento

Voz 0919 12:45 te da el año pasado no solamente números sino en expectación el Valencia creció con Guedes a ver si este año las lesiones le respetan un poquito más porque la segunda parte de la temporada del año pasado estuvo condicionada por los problemas físicos en cualquier caso es un gran jugador para Valencia y para la Liga bien el Barcelona Se ha cerrado definitivamente la cesión la salida de Paco Alcácer de la primera plantilla de Valverde después de dos años en los que Adriá Albets no ha tenido demasiado protagonismo Alcácer buenas tardes

Voz 0017 13:17 hola Gallego qué tal buenas tardes no no ha tenido minutos ni tampoco el protagonismo esperado Paco Alcácer en el Barça y eso que costó treinta millones de euros veremos si tiene más suerte ahora en el Borussia de Dortmund donde va a jugar cedido un año en el club alemán que le pagará al Barça dos millones de euros por esta cesión se hará cargo de su ficha tendrá una opa dónde compra del jugador por veintitrés millones de euros más cinco en variables el Barça se reserva un derecho de tanteo y recibirá también un cinco por ciento de un futuro traspaso de Alcácer si el Borussia decidiera venderlo en un futuro Alcácer que ya ha entrenado esta tarde en solitario con el Borussia in no asistirá por cierto a la cena que tienen esta noche los jugadores del Barça a principio de temporada los capitanes del Barça organizan siempre una cena o una comida para hacer piña y dar la bienvenida a los fichajes así como digo esta noche cenarán todos juntos en un restaurante pegado a la playa de Barcelona

Voz 0919 14:08 lo paga Messi o los capitanes así no está claro

Voz 0017 14:10 yo creo que lo van a repartir un poco es algo de todos los capitanes de de Leo Messi de Piqué de Busquets Sergi Roberto cada año se organiza esta cena es posible que CNN en un restaurante que además es propiedad de Gerard Piqué pues esto va a salir para el hito Invitro seguro seguro él

Voz 0919 14:28 otro hombre protagonista de las últimas horas José Mourinho que lo está pasando fatal en el Manchester United veremos si llega a Navidad ayer perdió cero tres con el Tottenham de Pochettino después del partido se fue así de la sala de prensa tras una agria polémica

Voz 0493 14:45 con uno de los periodistas fines Jumbo

Voz 12 14:49 para terminar el resultado fue tres cero sí tres cero y eso significa tres cero pero también significa que yo tengo tres Premier League más que los otros noventa y nueve entrenadores de Premier junto

Voz 11 14:59 sí yo tres hitos ellos los así que respeto respeto

Voz 0919 15:06 es el resto dos se levantó y se marchó de la conferencia de prensa yo creo que es uno de sus últimos actos como entrenador united Álvaro de Grado cómo está el asunto con Mourinho después de esta nueva derrota hay de ese plante a los medios de comunicación buenas tardes

Voz 0107 15:21 buenas tardes pues hoy la prensa inglesa ha comunicado ha explicado que la directiva en Manchester United sigue apoyando y sigue confiando en Mourinho ayer después del partido el pub el máximo accionista del Manchester United el mayor directivo bajó a los vestuarios tuvo una charla eh que fue tranquila con el manchego con el entrenador del Manchester United y se explican en estos artículos en estas noticias que tanto Mourinho como la directiva de United creyeron que la reacción a la derrota contra el Brighton es decir al anterior a la de ayer fue muy buena que durante el primer tiempo pudieron marcarle varios goles saltó al final esos tres goles de la segunda mitad pues manchar un poco la buena imagen de ese primer tiempo entonces como te digo siguen apoyando a Mourinho que es hora contra el pan y la próxima semana hay que después tiene el parón de selecciones por de las

Voz 0919 16:10 ya veremos qué pasa y otro de los personajes de los últimos días de las últimas horas es Manu Ginóbili el jugador argentino de San Antonio Spurs que ayer anunció que lo deja que se va a los cuarenta y un años después de una grandiosa carrera donde ha ganado la NBA con San Antonio ya ha ganado todo con la selección argentina de los grandes jugadores quedan los títulos pero también los gestos y hemos querido destacar este mensaje que Manu Ginóbili una estrella del baloncesto mundial lanzó hace tres años a los jóvenes a los que quieren llegar a algo pero no sólo en el baloncesto escuchas Ginóbili

Voz 13 16:50 el solamente que les Un hombre mensajes ustedes verán que en la NBA que ganó mucha plata sabe a unos diarios sea no previstas en televisión y pensaran que que bueno será así que te toque y la verdad es que no no están así tan que te toque eh no no es que aquí lo regaló cedió Navas no tuvimos que rompe el culo realmente desde los catorce quince años pero eso no que tienen gimnasio me puse a entrenar irreal de relegados muchísimo eh que asesoró el hecho un caso concreto de no venir a diez tiene bolsos poesía que entrenar tenía que jugar eh o salir los fines de semana con mis amigos que amar hoy otro día contaban que habían hecho todas las cosas que que les había pasado yo me tenían que mandar porque ha jugaba hizo tenía un objetivo bien va y viene en mente que era el mejor jugador de su poesía grasa pero

Voz 14 17:44 yo no solo

Voz 13 17:47 lo actual deportes este quién ser dentista si quieren ser profesores quiere ser lo que sea es para todo igual de que hay que esforzarse estropearse Angulo eh respetuoso tanto de tus el jefe enseñan cómo otro compañero como tu pares así que creo que esas son cosas que uno porosas están poniendo un poco nada porque son las que de la ética llegar muy arriba sí que chico nuevas quedó a los y con el estudio igual de bien in lo que sea pónganle pasión pues dos imagínense por por por un objetivo creo que es como nació

Voz 0919 18:26 hay deportistas que sólo dejan marcas hay otros que no

Voz 15 18:29 Jan mucho más

Voz 0493 18:31 pasión respeto por lo que quieras hacer lo que quiera ser por la gente que te enseño

Voz 0919 18:38 ya Portu padres

Voz 0493 18:40 un grande Ginóbili mucho más mucho más que un deportista

hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 0919 19:44 las dos de la tarde una en Canarias

hora de veinticinco Deportes

Voz 0919 19:59 me quedan diez minutos para llegar a las nueve vamos a hablar de tenis ayer comenzó el Open de los Estados Unidos había un partido que destacaba por encima de todos el de Rafa Nadal con David Ferrer Rafa peleando por estar en el número uno del mundo David Ferrer a punto de retirarse Ferru sólo aguantó dos después de perder el primero iba perdiendo el segundo tercero las molestias físicas le hicieron abandonar abandonaba no sólo ese partido abandonaba el Grand Slam porque ya no va a jugar grandes torneos una lástima que ese fuera así en cualquier caso David Ferrer es uno de los grandes de la historia de nuestro tenis así lo explicaba

Voz 21 20:42 yo creo que que no pudo mantener la regularidad que no pueden Juan más de uno dos partidos Si así no puedo tener un buen ranking por jugar con los mejores torneos con los mejores jugadores ya no tengo esa fuerza física para hacerlo que no quieras que no puedo

Voz 0919 20:59 Miguel Ángel Zubiarrain y todo el mundo del tenis la ha dedicado mensajes a través de las redes sociales desde Federer al resto de compañeros porque se va un grande buenas tardes

Voz 22 21:09 bueno eso es bueno sea lo es pues si tenéis y una persona excepcional a todo el mundo han tratado de maravilla nunca puesto nada Iberdrola entre los años trajo al teñirse ha demostrado ir creciendo cada día pelear con los grandes ayer decía que la lástima es que le ha tocado jugar en una época en la que había otros muchos grande que no les dejaban ganar pero que tenía calidad para ello pero mala suerte la de David Ferrer quince más sin ganar un Grand Slam cuando atendió quizás sea tenía méritos más que eso da para hacerlo pero bueno si él se va contentos al ver que ha cumplido con lo que tenía que bueno ha hecho delante consultado aún basta mil en París una final de más cerca en fin en Shanghai contra Federer es bueno tanto yo creo que han sido un grande del tenis sin ganar grandes las cosas a número tres del mundo en alguna ocasión yo creo que esto tampoco lo consigue cualquiera por las muelas

Voz 0919 22:10 un grande por lo demás a parte de esa clasificación de Nadal que destacamos de la jornada hay que tenemos por delante en la de hoy

Voz 22 22:16 bueno pues mira ha perdido seis dos seis dos seis tres está jugando Caamaño con yazidí iban a siete cinco cinco dos también está jugando Munar con el manso cuarto tres para el mallorquín tiene que jugar Carla Suárez con Glee yo que sepan también no debería darnos Carla esta jugando hoyo cobijar amigo amistad y es un día de abandonos en cuatro abandonos hoy porque el calor y la humedad es que hay hoy en estas pistas igual que ayer es inhumano basa las pistas algún partido baje hubiera supuesto sua no ha pasado de una y te tienes que ladrar porque te he hecho algo real sus vidas grifo puesto a la cabeza que es inhumano y algunos jugadores lo está sintiendo el se están yendo de las pistas

Voz 0919 23:01 tres frescas de Miguel Ángel no te vaya a pasar algo Athié un abrazo Vuelta Ciclista a España hoy se esperaba movimiento en meta pero una escapada digamos que nos dejó sin el espectáculo de los favoritos intentando ganar la etapa Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0298 23:17 queda al Gallego buenas tardes sí ha ganado el norteamericano Ben que ha habido yo creo que una fuga consentida por parte del pelotón noni Sky ni Movistar parecía que a ninguno le importaba ni la victoria de etapa tampoco el jersey de líder y como decimos ha ganado un secundario habido pocos movimientos entre los corredores importantes pero bueno lo más destacados todos que sigue como líder pero Josa colado el alemán Book MAN segundo a siete segundos tercero Simon James que estuvo a punto de ganar el tiro Italia que no lo hizo porque aquel día camino del cole definía extra explotó cuando Chris Froome atacó pero cuidado que ya es tercero y Alejandro Valverde ha salido de posiciones del podio y es cuarto a doce segundos escuchamos a Valverde a Jon Izaguirre que sexto ya Enric Mas que es el maillot blanco de mejor joven

Voz 23 23:58 sí bueno me controlaba pero ha subido muy rápido nada al final se ha hecho lo que se ha podido sí hemos estado atentos bueno tampoco ahí para Nairo para que no se fuera ya hay mucho bueno que ataque que haya rivalidad ahí deportividad Price

Voz 0919 24:10 pero por lo menos no ha ido muy rápido la cosa pero bueno al final se sabia que promete con la colocación y el último puerto pues sería una guerra ya se había mucha bajada al principio al final sí que se ha hecho

Voz 24 24:20 mira eh aun así éramos un grupo muy grande

Voz 0919 24:23 al final pero bueno

Voz 0298 24:25 eso para mañana quinta etapa por territorio andaluz todavía con muchísimo calor Granada Roquetas de Mar ciento ochenta y ocho kilómetros lo lógico es que así iba un nuevo esprín masivo

Voz 0919 24:35 lo contaremos gracias Borja y queremos cerrar el programa despidiendo a una deportista Fuentes ha fallecido a los treinta y cuatro años Tina era una nadadora del equipo español de sincronizada hermana de Andrea Fuentes compitió durante mucho tiempo en el equipo español ganó una plata en los Mundiales una plata en los euro

Voz 25 24:59 dos será llevado un cáncer a los

Voz 0919 25:03 treinta y cuatro años todo el el mundo de la natación y del deporte la recuerda hablar así de lo que suponía para ella la natación

Voz 1398 25:14 las anemias

Voz 26 25:18 se han dado en cinco metros que era algo pues regla que teníamos que aprender porque éramos sacrifica a nosotras y es muy duro aguantar la respiración también era sobre todo a una reprendido sí a implantar ciudadanos e tensión mucha presión

Voz 0919 25:38 el Casellas la natación sincronizada

Voz 27 25:41 la va a recordar siempre buenas tardes sí porque como bien decías nos ha dejado a los treinta y cuatro años tras una larga lucha contra el cáncer Tina formó parte del Dream time español de la natación sincronizada entre los años dos mil dos y dos mil siete en los que ganó una medalla de plata en el Mundial de Barcelona en el dos mil tres otra medalla de plata en los Europeos del dos mil dos yo otra meta ya de plata y una de bronce en la rutina técnica libre en Melbourne en el año dos mil siete ella junto a su hermana Andrea Fuentes han competido en muchos campeonatos juntas y de hecho Andrea ha compartido en las redes sociales un mensaje de despedida muy especial porque Tina vivía la vida de una manera muy especial y así es como han querido despedir como Tina hubiera querido con tambores con sal con pétalos y con fuego así que desde aquí desde la Cadena SER sólo podemos decir descansa en paz timo

Voz 0919 26:32 voy a terminar con unas palabras que le ha dedicado a Tina Fuentes Beth Fernández que era su entrenadora cuando Tina participaba en el equipo de natación sincronizada Pina fue una nadadora bastante diferente de las otras siempre fue una chica excepcional que marcaba totalmente el ritmo de lo que quería hacer y a veces no era fácil gestionar su locura disfrutó mucho del alto rendimiento pero a la vez se le hizo difícil porque quería ir a su aire y eso no encajaba con la disciplina de la alta competición Tina supuso mucho para la natación sincronizada era creativa genial y tenía mucha personalidad tenía mucho sentido del humor era alegre siempre estaba de cachondeo siempre ha sido una chica muy rebelde y transgresora

Voz 29 27:21 lo que ha vivido lo ha vivido a tope vivió lo que quería vivir

Voz 0919 27:27 nunca

Voz 0493 27:28 se dejó condiciones con él

Voz 0919 27:32 de acuerdo a Tina Fuentes cerramos hoy Hora veinticinco deportes a las once y media más en el larguero y nosotros volvemos mañana a las ocho y media