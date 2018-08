David Ferrer: "Me gustaría retirarme en Madrid"

Voz 0479 00:00 hola qué tal buenas noches como estamos hombre bien estoy ayer pues un poco triste por no poder acabar el partido pero pero bueno la valoración finales es positiva Hay me quedo con lo bueno nombre de poder de haber podido coger la prisión central de haber dado un buen nivel de lo que pude jugar y sobre todo pues de haberlo hecho contra cuanto

Voz 1375 00:24 esta estas cosas parece que a veces las hacen los guionistas no algún porque son momentos muy especiales en la carrera no que siempre se recuerdan que me acuerdo cuando tocó en el sorteo Ferrer Nadal qué dijiste es un regalo o no poner la pista central de Flushing Mido con Rafa Nadal Lluís Open y luego estás disfrutando del tenis que que sentiste en ese momento para decir no

Voz 0479 00:45 bueno tuve y como latigazo al principio del partido en el tercer juego pero pero bueno era poco no como que no habían sentido no no no esperaba que fuera más y en el segundo set pues ojo el segundo set tuve que el fisio porque había otro acto y cuando volví cuento largo y cada vez me iba más más no olvidará el otro latigazo y ella pues había sufrido ya esta lesión hace dos años en el sóleo el sabía que que bueno que había una ruptura no veía que iba jugando pues me iba Navarro cuando se sufre cuando supe que ya sabía que pesaba poder se acabó

Voz 1375 01:26 illa Rafale dijiste algo Rafa sabía algo o o justo cuando dices adiós ya él se sorprende o no

Voz 0479 01:33 no no lo sabía yo creo que en el fondo lo sabía porque bueno primero porque igual los gestos que yo o o cómo estaban dando no es pues jugando más suelto de lo normal porque ya no podía corre era cuestión de tiempo y que lo Xavier pues se puso un poco nervioso no no no encaró bien esos puntos

Voz 1375 01:56 y es es dejaste claro que no es el final de David Ferrer sino que esto último Grand Slam

Voz 0479 02:02 sí bueno cuánto cuánto nos queda de Davis

Voz 1375 02:04 Ferrer

Voz 0479 02:05 bueno quedarán cuatro seis mira me gustaría jugar que nunca le de Space menos torneos que he ganado no que sopla en Buenos Aires Acapulco y luego terminar en España que son Barcelona Madrid

Voz 1375 02:18 Nuestros tenía la carrera

Voz 0479 02:21 en mi convergente y familia no yo creo que me quedarán seis torneos como mucho cuatro depende de lo que decida o las grasas que tenga en estos meses de paro no

Voz 1375 02:33 te has para pensar ya en ese momento es mejor no pensarlo el decir jo cuando Estella cuando Estella de España jugando el torneo de Barcelona en Madrid o mejor no pensarlo todavía

Voz 0479 02:41 no a ver me ilusiona también es para mí yo es lo que digo que no me voy de dio hay con odio ni ni sin ganas de coger al contrario me gusta jugar no tengo ningún ningún problema me lo paso bien vivir todo lo que pasa que que al nivel que quiero jugar pues no no estoy físicamente preparado para hacerlo pero sí que es templado para para jugar cuatro cinco torneos a un buen nivel y eso me me ilusiona poder poder acabar jugando jugando bien y además el español con tu gente

Voz 1375 03:10 o sea que te retiraría es en Madrid Barcelona va primero luego Madrid sería el último torneo tienes Cedrillas aquí

Voz 0479 03:16 sí sí creo que no

Voz 1375 03:19 en un en un partido Grand Slam perdón te habías lesionado alguna vez te voy a retirar alguna vez en porque nunca nunca no

Voz 2 03:27 sí de la única y exclusivamente el último

Voz 0479 03:30 Juan David Bisbal narices en el último

Voz 1375 03:33 el Gran Slam la lesión porque te digo que a veces parece que hay un guionista esperando a que esto ocurra no tercer tenista español con más títulos Veintisiete sólo por detrás de Nadal y de idea Orantes nunca se lesiona un Grand Slam te retiras en el último que joyas

Voz 2 03:48 sí pero tampoco lo veo lo lo pasé sinceramente no dramatiza porque el mejor y mira

Voz 0479 03:56 he podido jugar con Rafa en la que Juan igual la pista veinticuatro puede perder aquel partido pero que que no haya tanta bueno pues que no tenga esa oportunidad el partido estelar de noche además hice un buen partido estaba a buen nivel de tú a tú no sé no es que la verdad que me quedo con muchas cosas buenas de fondo pues fueron más cosas buenas que que les siempre lesión no va a cambiar nada

Voz 1375 04:21 bueno también el VRAC ese mismo guionista es el que escribió lo que hiciste en Valencia no hace mucho en el pasado el pasado mes de abril pero al mismo guionista no

Voz 1 04:31 igual de bueno igual de bueno

Voz 0479 04:34 sí me ha regalado pues eso la Copa Davis lo quiere jugar en casa en Valencia la plaza de toros bueno para la Ahumada todo el último coletazo es bueno me quedan cuatro seis torneos que jugar aún otras

Voz 1375 04:48 en esos dieciocho años como profesional aunque ya hablaremos todavía te quedan unos cuantos torneos como dices pero en esos dieciocho años que se dice pronto el momento que nunca va a olvidar cuál es para David Ferrer

Voz 1 05:00 para bien para mal porque sigo de las dos el dos dos nosotros para bien y para mal David

Voz 0479 05:06 bueno pues para bien yo diría que que la final de Copa Davis en Sevilla en dos mil once contra Juan Martín del Potro al pues la la final de Master mil de Miami que tuve que pedir un ojo de alcohol que tocó por muy poco

Voz 1375 05:26 bueno me acuerdo ya de aquel punto y madre mía te te queda la espina de no haber levantado ningún Grand Slam ha prestado tantos años en el top ten abre estaba ya acariciando el número tres el cuatro el cinco pero eso

Voz 0479 05:40 no no lo he intentado que la gente no viene final obviamente largo de tu carrera tenística haces cosas mejor peor o gente volvía tras tomaría otras decisiones claro pero no hay decisiones que he tomado mal hecho luego pues mejorar como tenista cómo no no podía pues oye como broche con Djokovic hay que son cuatro jugadores y nada de otra época hubieran sido bueno embarcado Historia pero gracias a ellos también he sido he sido lo que he sido número tres del mundo y me exigía a mí mismo quizás pues en el dos mil catorce dos mil trece cuando creador pues hay igual que un poco de de de seguir en la misma línea ahí también me he dejado pues estaba Juan Carlos pero quién me hubiera podido ayudar o gente con ciento creo que muy bien sobre todo porque ahí estaba el momento álgido quizás ahí no te digo que era una Slam pero sí que haber haber mejorado como como como tenista es quien quizá eso no un poco el el la duda sin embargo pues quedarme con con pues con los mismos también las pautas que que sería no haber evolucionado respecto a física físicamente o al fisio

Voz 1375 07:06 a pesar de eso ha levantado esas tres Davis en el dos mil ocho dos mil nueve y dos mil once luego perdiste la final de Roland Garros contra Rafa en dos mil trece cinco semifinales de Grand Slam llega a la final del torneo de Maestros en dos mil siete ante Federer Master mil diez torneos ATP dieciséis ATP diez torneos ATP quinientos dieciséis ATP doscientos cincuenta bueno y un montón de de de torneos con un el siempre extraordinario e ideas Nadal que que que se dice que que te sorprende Rafa el el el nivel que ha tenido en estos últimos años donde decíamos no sé si va a volver si va a volver a pelear ahí está lo de lo de Rafa sí que es un es yo me imagino deja sin palabras a todos no

Voz 0479 07:47 sí sí hombre es que Rafá será el mejor jugador de de la Historia de España sin lugar a dudas no no va a exigir es muy difícil que alguien como él no ha cocido de tres jugadores que que son auténtica rivalidad que han tenido Eli de película no eso el ejemplo que ha sido en resiliencia Hay también como personas los valores que te has metido eso tenemos mucha suerte de que en España tengamos un deportista una persona así yo creo que a veces no sé qué no sé si se debería valorar más no veces Leo comentarios si me da pena que quizás en nuestro país a veces no se le critique con todo lo que lo que nos da no

Voz 1375 08:37 dijo Rafa enhorabuena Ferrer por todo lo que has hecho en el tenis uno de los grandes de nuestro país ha sido un honor jugar contigo tu último partido en un torneo de Grand Slam compartir tantos momentos en los torneos un fuerte abrazo siempre un crack en la cancha hay un caballero fuera esos marca de la casa de Rafa Nadal no

Voz 0479 08:53 sí sí yo creo que el tenis en general la gente es muy ahí se valora pues bueno mucho lo que lo que hemos vivido al final conseguimos cada semana razón llevamos considera todo toda una carrera Hay hemos vivido grandes todos juntos somos amigos cercanos entonces claro todo es más fácil pero pero bueno eso de que poder jugar contra él en en último la muy no a él sino a él y a todas esturión pero estuvieron con con mi hijo con más grandes

Voz 1375 09:32 también dijo Roger Federer en Twitter puso mis últimos respetos para El Guerrero del circuito eso considera que eres el Guerrero del circuito

Voz 0479 09:42 también es que también es un señor Velayos dos yo creo que el deporte tienen mucha suerte de haber competido con dos grandes jugadores y sobre todo grandes personas y cómo han llevado su su rivalidad y cómo lo lo están aportando no pues bueno mucho me invito para jugar este año le dije que no tenía que estar en casa con familia bueno ya se sumó a su entorno

Voz 1375 10:10 pues nada David cuando vienes para España

Voz 1 10:13 esta noche esta noche tiene ganas de ver a Leo ya no bueno no porque a mi me conmigo a estar allí está ahí contigo

Voz 0479 10:22 mi mujer que si volveré bueno es tener tiempo puertas

Voz 1375 10:27 coge la raqueta ya o no todavía no no

Voz 1 10:32 sí claro

Voz 1375 10:36 no tengo lo haría que hubiera o Leo Leo Ferrer en el circuito

Voz 0479 10:40 a ver tampoco le importaría porque el tenis transmite muy muy buenos valores no ha ayudado muchísimo personalmente pero pero bueno que hagan lo que es lo que le gusta

Voz 1375 10:52 exacto exacto eso decimos siempre lo los padres esta ahí ha influido mucho poco o nada lo del nacimiento de tu hijo este año para decir pues mira igual ya

Voz 0479 11:01 no no no se fundamente no nada porque ya yo te digo que que si yo tuviera un buen ranking podría pudiera jugar más pero a mí lo que estar entre los mejores y cuarto grandes seguiría jugando pasado tuve que me físico la carga de partidos como carrera tan intensa pues ya no me no me deja más no entonces también yo estoy en un momento que jugar torneos el Laures es algo que no tengo esa exclusión ni ni fuerza para hacerlo no pero pero como he dicho que el tenis me encanta ahí siempre estaré vinculado a él

Voz 1375 11:38 pues nada David buen pueblo esta misma noche gracias por estar en el Larguero y vamos a disfrutar todavía de tu tenis en esos torneos que te quedan en la Hamann Cup en la en Auckland Buenos Aires has dicho Acapulco Barcelona y Madrid ya correcto tendremos tiempo de hablar contigo de toda tu cabeza pero prometo a seguir disfrutando de Ferrer