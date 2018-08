Manolo Romero, en El Larguero: "Mariano tenía dos ilusiones: volver al Madrid y poder ir convocado con la Selección"

Voz 1375 00:00 eh Manolo Romero ha sido ojeador del Real Madrid en Cataluña ya estado si no me equivoco Manolo durante veinte años allí no

Voz 1251 00:08 durante unos con con muy bien muy buenos recuerdos

Voz 1375 00:16 juego Arno ya te digo tú has estado allí trabajando para el Real Madrid desde el noventa y cinco hasta el año dos mil dieciséis y Allés y allí te has fijado tú porque fuiste decisivo a la hora de detectar a determinados talentos que estaban allí en Catalunya pero los bandas te a la fábrica a la cantera del Madrid por ejemplo Kiko Casilla Jordi Codina Roberto Trashorras Rubén Yáñez y un día viste a Mariano dijiste ostrás cuando lo viste por primera vez a Mariano

Voz 1251 00:44 bueno pues Mariano lo conocíamos porque haya estado en el fútbol base español hasta infantil creo ahí fue descartado Pascual Badalona chico evolucionó físicamente lleve de Badalona fue realmente donde dio el salto de calidad y demostró pues las condiciones que que no hicieron apostar por él a parte de su gran acierto goleador porque él siempre ha sido goleador

Voz 1375 01:09 siempre no desde desde categorías inferiores así del goleador del equipo

Voz 1251 01:13 siempre ha sido muy goleados muy eso lo va a tener siempre porque es su sello de identidad digamos estoy el afán de lucha

Voz 1375 01:21 si tú llamas al Madrid dices oye aquí hay un tío ya a Mariano que nació en Barcelona que tiene nacionalidad dominicana porque su madre dominicana y mantas para allá ya hace la prueba se queda en el Madrid

Voz 1251 01:31 bueno no fue tan sencillo porque estamos siguiendo también otros compañeros suyos sexto Cortés que ahora jugador del libro que en su día también vinieron los dos vinieron a jugar un torneo que jugaba cada Semana Santa en Alcalá de Henares pero activo al club como un chico que estábamos siguiendo los dos gustaron aquí Mariano tenía unas características diferentes a los delanteros a los grandes delanteros que habíamos tenido la fábrica porque siempre hemos tenido cuando no Alfonso cuando no soldado cuando Negredo cuando no partido que decir ya de Raúl que son palabras pero de las características de Mariano en esos momentos en la Casa de la Villa muy al final hicieron caso al insiste si hay lo hicieron caso

Voz 1375 02:16 fíjate con lo que lo que ha sido la carrera de Mariano hasta ahora que todavía está empezando pero hizo bien en irse a la liga francesa y al Olympique de Lyon allí quedó por detrás de Cavani de todo ven de Neymar de Memphis de Pay quinto máximo goleador de la liga francesa

Voz 1251 02:30 María no tiene una gran virtud es un chaval que nadie le ha regalado nada es súper súper sencillos pero humilde no porque ahora esté cerca volverá a su casa que este verano hacía broma que me mandaba me mandó me acuerdo antes de esto de lo que hacen es Amaya nubosos diciendo noveno tengo que volver dual Madrid tu conmigo dijo por suerte hubo ahora por lo menos mira al menos el cincuenta por ciento de la puesta parece ser que se va a conseguir María no aún tiene mucho margen de mejora tiene una cosa que me encanta es de los chicos que se deja aconseja y fíjate que yo cuando él escribe a veces piensa usted como soy tan atrevido decirle que tener que trabajar más los controles la capacidad asociación chicos a este todavía el puede pulir y mejorar porque a uno le veo techo se lo digo a él no para regar lo digo porque lo pienso creo que tiene mucho margen de mejora todavía porque de los que quieren mejoras cuadros que llegan a la élite y bueno ya con esto me vale es no ahora cuando se va a saber aceptar el rol de estar a la sombra de un grande polvo como es Karim Benzema porque con el que además tiene muy buena amistad porque es el tiro buenos informes aprecien tendría poder para qué hizo que cuando salga porque es madridista de corazón para salir a partirse el pecho por el escudo del Real

Voz 1375 03:51 a a Benzema de Benzema le dio los informes al Olympique de Lyon de de Mariano

Voz 1251 03:56 ellos sé que hablo viviendas no lo hubiera

Voz 1375 03:58 al presidente del IOR tú sigues teniendo contacto con él cuál es su principal virtud como futbolista aparatito

Voz 1251 04:04 pues su espíritu de mejora tiene mucho amor tiene muchas ganas de mejorar no nos parece nada conformista

Voz 1375 04:10 incómodo y que ahora ahora esto

Voz 1251 04:12 esto va a ayudar mucho porque él tenía dos ilusiones una volver al Madrid sí que me acuerdo de este verano un diario publicó erróneamente esto y el chico hizo un tuit diciendo que no

Voz 1375 04:25 no se le puede decir que no

Voz 1251 04:27 sí sí ya le felicité me dijo romeros que es que tú ya sabes lo que yo pienso ir y otra cosa un buena que tiene es que tenemos son muy grande que tenía él era poder ir convocado un partido de estos cables y ahora con Luis que tiene suerte cuatro de los oficiales pero sí cuando se probar jugadores noveles en la selección nacional que tengo ya esas dosis no serán las tenía

Voz 1375 04:50 si Dios quiere

Voz 1251 04:53 al última ahora parece ser que por lo menos va a volver a a dónde quiere estar

Voz 1375 04:57 has hablado con el hoy hoy ha hablado con él no

Voz 1251 04:59 no le quiero molestar estará yo estoy esperando que sea él quien es de la noticia porque todo bien

Voz 1375 05:06 perfecto y la falta se hable con él

Voz 1251 05:08 para saber lo que pienso lo que siento él

Voz 1375 05:11 la última te dejamos Manolo personalmente cómo es el carácter de este Mariano que yo he hemos hablado varias veces con él en El Larguero un chaval de pocas palabras pero con un gran corazón dice todo el mundo cómo cómo encajar en ese vestuario Mariano como es personalmente su carácter

Voz 1251 05:26 pues mira no tenga ninguna duda de que lo van a lo van a querer porque es un chaval textos que será Teresa además para nada conflictivo súper educado cariñoso de los que escucha no fuera así de verdad a los que me conocen saben te diría querían lo contrario era éste no exprés que quiere llegar quién llegará yo les digo necesito mucho tienes que mejorar soy muy pesado con él la capacidad asociación los controles pero vamos a hacer y la progresión en el año pasado y donde pues se vio porque hizo una temporada parón chicos recién llegado un equipo que no no puede competir con la aparición de momento pero sí que es de los pocos dentro de Francia hizo bolas de de en caída goles llega en calidad de no no de un jugador que lo hace por una embolia

Voz 1375 06:19 pues nada Manolo hoy más que tirar de hemeroteca para

Voz 1251 06:21 para verlo estoy Manolo renuncie a toda la suerte del mundo a él que por supuesto al Real Madrid porque ya es vista como Mariano más

Voz 1375 06:29 aunque ya no aunque ya no trabajas al Madrid no llevas dos años sin entrada claro

Voz 1251 06:32 ya no depende no depende de mí denuncia por llamar Víctor Fernández que no quiso apostar por su gente de fútbol hoy en día desgraciadamente está organizado así yo viene a más después volvería acapara igual que vuelve María la piel como la hice veinte años por eso el campo de de Catalunya nada malo