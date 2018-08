Antoni Daimiel: "Los Warriors es uno de los mejores equipos de la historia"

Voz 1375 00:00 esta es la sintonía de la NBA que suena durante todo el año con Antoni Daimiel que ya está por ahí Hollande Tony qué tal qué tal buenas noches Manu ya sé que la gente dirá pero siempre está el dieciséis de octubre la temporada además con dos partidazos Philadelphia Boston y Oklahoma Guardiola pero te han llegado tal cantidad de preguntas hoy que la gente tiene muchas ganas de saber un motor eran era no largo volverá jo es apretarnos estos hace eterno que no puede ser que creo tampoco la de pobladas vuelve para empezar a Daimiel Manu Ginobili que anoche decía ya hasta aquí hemos llegado me retiro de la NBA se ha retirado con cuarenta y un años en una carrera muy longeva en un gran equipo en uno de los mejores

Voz 0200 00:37 es por supuesto el siglo XXI con cuatro anillos en su haber de campeón un premio de mejor sexto hombre y además bueno pues fuera de lo que ha sido la NBA Estados Unidos oro olímpico y dos bronces olímpicos una plata en un Mundial también con Argentina una Euroliga con Bolonia donde estuvo dos años ahí con Messina bueno pues una grandísima carrera han sido veintitrés años de profesional y dieciséis en la NBA

Voz 1375 01:02 te preguntaba hoy en la tele si crees que formará parte del Hall of Fame con estos números decías creo que sí no yo creo

Voz 0200 01:07 sí porque mira he habido gente que sólo porque mucha mucho anti Ginóbili que alguno dice que sólo ha sido dos veces All Star que no tiene una gran producción en en una carrera tan larga en punto dos rebotes en asistencias pero tenemos casos como los de Sabonis Petrovic marcha por ejemplo que tienes un oro olímpico pues que que tienen menos all star y por ejemplo Dennis Rodman sólo ha sido dos veces All Star Bill Walton sólo dos veces sólo han sido miembros del oso miembros sólo Fame así que no tengo dudas deben estar no en cuestión de un año dos centrará

Voz 1375 01:41 oye cómo van a quedar los Espert sin Cabo y Leonar si Manu Ginobili cómo afectara al juego de de nuestro Pau y de los expertos

Voz 0200 01:48 bueno a Pau no lo debe afectar mucho quién esté a su alrededor no no le afecta mucho más bonos su edad y el estado de forma y la confianza que le tenga Popovic en cada momento yo creo que una buena marca para Pau sería promete con veinte minutos por partido ha llegado Dante Cunningham que es un cuatro eh que le puede quitar algún minuto a Pau ella copó el Tel una austriaco pívot que jugaba en Toronto de raza blanca que que bueno pues quizá tenga algún minuto también ir sobretodo creo que es un equipo menos defensivo e con la baja de Kawase y con la baja de Danny Green llega de un equipo todavía más de ataque yo no sé qué tal va mezclar eso

Voz 1375 02:28 común bueno pues veremos a ver los nuevos Espert sin Ginóbili que se retira no de los Espert sino de la NBA te voy a hacer las preguntas voy con todas las de los si es que hay un mogollón eh he visto que sea publica un estudio eh ya que me llama la atención en él se habla de los favoritos el favorito de la SER los Warriors para el título esta temporada pero menos que el año pasado y eso que han ficha a Cousins no

Voz 0200 02:48 sí sí sí sí hay un estudio de que tiene que ver con bueno pues la puntuación que se presume media de los equipos en función también de contra quién juegan del ritmo de juego de donde juegan en cada partido los viajes el descanso etcétera que dice que tiene un cuarenta por ciento de posibilidades de jugar la final de la NBA es decir el campeón del Oeste Golden State Warriors pero es que el año pasado tenía un cincuenta y ocho por ciento es decir leerán menos opciones

Voz 1375 03:15 me bajan ellos no porque suben los rivales no yo creo que

Voz 0200 03:18 que estiman a Houston Rockets monje pero con la llegada de Carmelo no y con un año más de rodaje de Chris Moll James Harden Capella etcétera no yo creo que es sobretodo por eso eh porque luego la previsión general eh pues Boston y Toronto está muy arriba Newton también Philadelphia también es decir el único rival que se estima según este programa de ordenador de Golden State en el oeste es Houston

Voz 1375 03:42 bueno a mí me parece más favoritos que el año pasado pero lo me parece pero van a ver cómo está Cousins también

Voz 0200 03:46 la que verlo pero yo creo que no hay que evaluarlo quizás hasta la segunda mitad de la temporada

Voz 1375 03:51 y otra más eh aunque no aunque cree que no está confirmado pero eh las posesiones después de un rebote ofensivo es decir Tirana gana hasta cogen el rebote en vez de durar otros veinticuatro segundos puede que pasen acató

Voz 0200 04:02 sí sí es es la propuesta que hace la propia NBA y qué tienen que votar los representantes de las franquicias tienen que aprobarlo dos tercios al menos es decir veinte equipos tienen que votar a favor no estaba ese cambio no está mal e hizo bueno pues desde lo vemos aquí es una regla que vemos en el baloncesto FIBA desde el dos mil catorce hay gente que también a través de la estadística avanzada dice que la NBA no va a influir mucho que puede dar una posesión más por partido únicamente

Voz 1 04:29 pero pero bueno yo creo que agiliza el juego por supuesto favorece a a equipos sea jugadores con facilidad de rebote ofensivo también pero con ejecución rápida no luego te quedan catorce segundos no puedes espejo y puedes a ver si lo aprueban ese confirma

Voz 1375 04:44 eh va a preguntas de los oyentes que hay un montón

Voz 1 04:47 te vienen casetas por Instagram

Voz 2 04:49 dice Diego L V L

Voz 1375 04:51 trece pregunta de ciudarrealeño a ciudarrealeño quién salió ganando en el intercambio Leonard de rusa

Voz 0200 04:59 hombre yo creo que el mejor nivel que han ofrecido cada uno de los jugadores dice que ha ganado Toronto yo creo que es un jugador más completo que derrochan por lo demostrado hasta el momento aunque a ver cómo vuelve la luz

Voz 1375 05:09 E J Martínez m que posibilidades ves a los hermanos Hernangómez algún equipo interesado en Juancho

Voz 0200 05:16 no no se ha hablado nada es verdad que tiene muchísima competencia aunque se haya ido Wilson Chandler eh pues Michael Porter Jr un novato es juega en la posición de tres en Denver Juancho lo tiene complicado veremos a ver qué ocurre a Billy veo que que puede tener opciones de jugar bastante no no tiene grandes competencias se ha ido Dwight Howard de Charlotte di y es un equipo además que aspira a playoffs lo mejor para bien

Voz 1375 05:39 ha sido un paso al frente hay en el equipo de Jordan no por

Voz 0200 05:41 pero eso es sinónimo variado Michael Jordan

Voz 1375 05:44 dice Iván SC trece besa Carmelo Anthony saliendo en el quinteto titular de estos Rockets o desde el banquillo

Voz 0200 05:50 yo formando dupla con gordo bueno él no Él no quería ni oír hablar de cuando le decían de ser suplente en Oklahoma y vamos a ver qué tal se lleva con D'Antoni con el que coincidió en Nueva York en los Knicks parece que no acabó muy bien la cosa aquí supongo la recibirá de otra manera Antoni yo creo que el va a exigir ser titular

Voz 1375 06:10 te pregunta John Villalón eh Si crees que Golden State va poder mantener este equipazo durante muchos años y este nivel si es para ti el mejor de la historia

Voz 0200 06:20 bueno está entre los mejores equipos de la historia y eso lo dice también la la estadística avanzada y hay va a ser difícil mantener todo de momento caos Se Si demuestra que es que vuelve a su nivel va a ser muy difícil que permanezcan Marbella

Voz 1375 06:35 pero clavando muy poquito dinero no claro exacto seguido por el

Voz 0200 06:38 mínimo ahí bueno pues será muy difícil mantenerlo luego vamos a ver qué pasa con Chris Thompson que John creo que puede ser un deseo no tan escondido de los Lakers de Los Angeles su padre jugó los Lakers y acaba contrato el próximo día

Voz 1375 06:51 ah bueno e Howard del pato que nuevas ciudades tiene pensado tener equipo en la NBA próximamente

Voz 0200 06:58 bueno yo creo que es difícil la expansión de más de treinta pero siempre se manejan las mismas no el regreso a Seattle eh luego la posibilidad de Las Vegas e incluso Ciudad de México eh el DF que ya se juegan allí partidos de temporada bien si es una aspiración de la propia NBA hay de bueno pues eh gente hombres de negocios de allí de México luego San Luis Louisville Kansas City bueno está bien que estaría Ballester

Voz 1375 07:25 Toronto Canadá ITF f6 y salir

Voz 2 07:27 el bebé y dice Loza seis

Voz 1375 07:30 sí te puede hacer dos preguntas de tiro las dos son fáciles besa Oklahoma como candidato al título no vale Illa otra nunca pensaste en ser entrenador de baloncesto

Voz 0200 07:39 no bueno entre un año dos en el colegio allí en Valladolid como entrenador centro cultural se fue entrenador Se medió viene bien como equipo pero luego no pues la vida me llevó por otros sitios ya ya de adulto pues no encontré el momento

Voz 1375 07:52 se arrepiente es de fútbol once llevó la vida no

Voz 0200 07:54 pero mira es que severas sufrir tanto a los a los entrenadores se les ve sufrir un montón eh eh yo creo que no se mueve nada o mal pero bueno no se sabe no no no me arrepiento

Voz 1375 08:05 vale Daniele De Gea Lebron tiene la suficiente para competir contra Warriors Rockets en estos Lakers no quitan algo más yo creo que no está a falta de un jugador de una estrella eh que una estrella en la Liga para poder competir ahora están para meterse en play off dar algún susto de estos partidos sólo no inaugural eso del día de Navidad lucirse pero yo creo que no les llega eh David Ares te parece y Nobile un jugador sobrevalorado porque dice para mí lo es bueno es que

Voz 0200 08:31 quizá no es el día bajo Art para hablar de esto no es como cuando se retiró Navarro que había generado decía que Grau Un un teatro pero ETA no no no es el día no es el día yo creo que es un debate eh es un debate de pero viendo por ejemplo los tuits la reacción de sus rivales durante muchos años yo creo que se valora lo que ha sido este jugador mucha gente piensa que es infravalorado porque estadísticamente hablando no ha destacado

Voz 1375 08:54 esto es interesante dice Rodri con la salida de Le Bron James de los Cavs de Cleveland va a cobrar más importancia y más protagonismo ahora como entrenador Tyrone luz

Voz 0200 09:02 buena pregunta yo creo que no es el típico entrenador para sacar partido de equipos peores yo le veo más un entrenador de buenos equipos Un entrenador para llevarse bien con los jugadores y sacar rendimiento de ellos no creo que el formato actual de Cleveland inferior mucha gente piensa que uno se va a meter en play off saque lo mejor de común

Voz 1375 09:22 Trenor eh Aitor Botella noventa y cinco qué opinas de Dwight Howard y de su carrera en la NBA

Voz 0200 09:28 bueno una carrera muy larga catorce años e IU tuvo sobre todo en Orlando yo creo que tuvo cuatro cinco años de súper estrella de la Liga pasa luego uno de los mejores peor luego se

Voz 1375 09:39 muy irregulares que salió de Orlando su carrera ha ido

Voz 0200 09:42 menos y además saltando mucho equipo Lakers Houston Atlanta echarlo bueno ahora ahora Washington ahora

Voz 1375 09:48 así que ahora es verdad y bueno no es tan malo que tienen buen equipo

Voz 0200 09:51 Bread tiene un equipos y es uno de los equipos más reforzados Austin Rivers también eh Jeff Green Dwight Howard más luego John Wall Brazzaville está bien

Voz 1375 09:58 bueno e Marbella debe haber algunas que hay que hay tantas que vamos a ver Manu Sobral noventa y nueve cuál crees que será el quinteto titular de los Lakers

Voz 0200 10:07 pues mira hay dudas en el bases y Alonso bolos Rondo yo sacaría a Rondo me titular luego García

Voz 1375 10:13 era como te diga el padre de los fijados

Voz 0200 10:15 pero la querella eh yo creo que el número y el escolta escapa el pop Un jugador estaban Detroit en Lakers el año pasado luego Brandon in Gram Lebron Jabal Magee ese puede ser

Voz 2 10:27 el el quinteto titular hay una más eh J

Voz 1375 10:31 G M M con uno uno uno cero cero cero Así me gusta gol tuits facilita de dice crees que Marc Gasol está tirando su carrera en la NBA quedándose en Benfica no esas presiones muy fuerte pero es verdad que a mí me hubiera gustado hubiera aprovechado más su carrera

Voz 0200 10:48 yéndose hace dos años a otra franquicia pero él es muy de Memphis ya lo ha explicado muchas veces Él cree que pueden seguir compitiendo yo tengo mis dudas

Voz 1375 10:56 bueno bueno está tengo que hacer te te dice de Benjamin cero cero Anthony conoces el juego NBA dos K sabes y los jugadores juega si los jugadores juegan juegan a ese juego eh bueno juegan los gamers los que manejan los mandos no de la videoconsola pero es verdad que a veces se parecen tanto los los jugadores virtuales a los reales que que que parece que que tomaran ellos las decisiones no pero bueno de momento no hemos llegado e igual te pregunta si dos jugadores de la NBA utilizan el juego no da igual seguro que juega que juegan juegan juegan muchísimo no y jugar entre ellos además un gente conoce también Antoni el juego que lo locutor sacrificios y lo conoce sin más

Voz 0200 11:37 la semana que viene bueno el día siete lo presentaba