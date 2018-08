Bruno Hortelano: "Todo lo que hago lo hago pensando en Tokio 2020"

Voz 1 00:00 muy buenas noches preparada para hoy

Voz 1375 00:02 todo el récord de mañana no

Voz 2 00:04 sí más preparado no voy a estar es que qué hacía

Voz 1375 00:08 una atleta la noche antes de intentar batir un récord de España

Voz 1 00:13 ver que este aguas de tranquilo he ido a la pista pues en también todo me he podido probar los sacos y ha sido una carretilla

Voz 2 00:20 mañana pues otro día nada tranquilo

Voz 1375 00:25 después del accidente de de septiembre de dos mil dieciséis han pasado pues casi dos años se puede decir que está Bruno Hortelano en el mejor momento de su carrera incluso mejor que antes del accidente Bruno

Voz 1 00:36 sí por supuesto y eso yo creo que sin duda ahí de alguna forma creo que hemos podido demostrar esta temporada es bueno aparte de todo lo que pasó el éxito del Campeonato de Europa está la temporada casi muy buena he mejorado marca tantas doscientos como de cuatrocientos tiempo eran no lo he hecho lo que aún mañana lo prueba haremos

Voz 1375 00:56 eh yo creo

Voz 1 00:59 que tengo margen de mejora claro el próximo

Voz 1375 01:02 el que te está escuchando dirá que corre mañana Bruno Hortelano recordamos que en el Campeonato de España ha reaparecido en julio batiendo tu propio récord en las semifinales de doscientos con veinte cero cuatro luego fuiste campeón con la marca de veinte quince pero mañana tu objetivo es no ganar a nadie sino ganar al crono bajando de los veinte segundos que es lo que quieres hacer

Voz 1 01:22 al final lo que yo intento hacer siempre que salgo a la pista es mejor eso eso siempre y por supuesto ahora mismo estoy muy buena esta forma quiero aprovechar ese estado de forma que tanto me ha costado porque fueran me ha costado durante los últimos dos años trabajarlo he yo quiero aprovecharme bien de eso mañana cuando salga alegre disfrutar yo cuando le pedía a mi representante me ayudar a buscar lo que le dice que quería correr yo quiero correr no necesariamente competir con con nadie no pensaba ni una persona voy a Saleh a ejecutar a sentir buenas sensaciones esperar bueno que Saura todo así no voy a intentar matarme para buscar ningún récord techo salir a hacer lo que hago más de menos

Voz 1375 02:05 va a intentar bajar el veinte cero cuatro en doscientos el diez cero seis en los cien metros que lleva sin competir en cien metros cuanto

Voz 1 02:14 bueno llevo deben más de dos años desde la final del campeonato Europa de hace dos años mucho tiempo mi hermano estoy Massimiliano que esperar pero bueno yo me noto en buen estado de forma ahí sí puedo contra la carrera buena yo creo que sí

Voz 1375 02:30 te vas a hacer primero el cien o primero el doscientos

Voz 1 02:33 sí ha del cien además a las siete de la tarde sí y luego pasaron unas horas hacia el doscientos un poquito más tarde

Voz 3 02:41 ahora siete y a las siete y cuarto

Voz 1 02:43 no a las siete en punto a las siete puntos de cien y luego

Voz 1375 02:46 no más tarde de los doscientos otra cosa sobre las nueve corre de manera diferente el Bruno Hortelano de ahora al de antes del accidente cambia algo la posición de la mano has varía valoró el cuerpo los primeros cincuenta metros la salida o es exactamente igual que lo hacías antes

Voz 1 03:03 bueno ahora tengo más potencia en generado es decir esté más fuerte estoy más madurado físicamente aún era un chavalín incluso hace dos años yo creo yo no tengo incluso margen mejor en ese sentido de maduración es decir yo tengo más potencia creo que tengo más potente entonces ellos también poquito pero bueno al final a raíz de de todo lo que hago es es similar es salir relajado no el principio es relajada la ocasión más importantes

Voz 1375 03:33 en Hoy he leído también Bruno que va a ser el récord si lo consigues si no lo consigue es la carrera más barata del mundo Balco está muy poco organizar este este evento no para mañana osea osea en una prueba que va a costar unos doscientos cincuenta euros pagará a los jueces Se va a hacer una prueba en la que se puede batir un récord de España

Voz 1 03:54 mira realmente yo nacionales pero bueno yo ya sabes que me he encontrado con encontraron donde pudo correr en la piscina y muy rápida unas condiciones muy buenas pues yo pienso además pero muy bien se por la tarde y quieras que no es todo eso afecta si estamos hablando de de que pueden cerca a cambio de una décima o de centésimas pero mucho haciendo lo que hago claro la diferencia entre bajar de veinte veinte cero cuatro que es lo que he tenido son cuatro centésimas

Voz 1375 04:23 sí hay cinco fatal

Voz 3 04:27 oye porqué Getafe

Voz 1 04:30 Getafe porque ya te digo porque la pista es muy buena vine aquí para el tratamiento España dio algunas fueron me quedé encantados buena pista es una pista dura que hiciese dura es rápida llamadas condiciones muy buenas hace calor sí vivamente seco decir nada no es muy húmedo antes no es no deshidrata tanto ahí además pues el viento pega muy bien

Voz 1375 04:57 pues todo eso o todos esos motivos por los que ha elegido Bruno Hortelano correr mañana en Getafe para intentar ese récord de los cien el récord de los doscientos en en España es el tío más rápido que ya lo es

Voz 1 05:08 es más no es más porque además podría haber salido de España y Galadí prefiero correr sirve correo disfrutar prefiero hace en casa con el público

Voz 2 05:17 mi público es nuestra gente están en una zona poner dejar que lo disfruten sí solamente yo ido de Getafe a Tokio que no queda tanto

Voz 3 05:27 quedan dos años pero no sé si si

Voz 1375 05:29 Oña ya Bruno Hortelano con los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte

Voz 1 05:33 ya llevo dos años soñando soñando con ellos

Voz 2 05:37 todo lo que estoy haciendo ahora es por eso que que bueno un pasito más

Voz 1375 05:43 lo de la muñequita que llevas en la mano derecha ya eso va a ser de por vida o tienen un tiempo de caducidad o ya es un símbolo para Haití que que es algo más que la protección después de la herida de la cicatriz el accidente

Voz 1 05:55 pues yo creo que el tiempo lo dirá si esa se o no pero en principio lo estoy usando me siento muy cómodo con ellos incluso entreno con con ese guante ahí esta temporada sirvió como como encima

Voz 4 06:08 lo cómo ha sido un símbolo representativo

Voz 1 06:11 no de de de trayecto que llevo también lo desagradable e incluso de la superación de de un momento bastante difícil en mi vida para mí cosmética todo eso en momento de competir

Voz 1375 06:25 pues este es Bruno Hortelano veintiséis años mañana estaremos todos pendientes de Bruno a las siete de la tarde con los cien a las nueve de la noche con los doscientos y mañana en El Larguero contaremos ojalá que abatió los dos récord pero pase lo que pase debemos lanzado más que nunca Bruno

Voz 5 06:40 vale ojalá podamos hablar de esa forma mañana ojalá suerte suerte de un abrazo