El Larguero (28/08/2018): el descubridor de Mariano, Ferrer, Hortelano y Daimiel

Voz 1 00:00 es inabarcable en Internet

Voz 1715 34:02 cada vez hay más fuentes que emiten información de todo tipo ahora sólo información política de hablo de información hasta qué punto google moldea en esa gestión del tránsito entre la información y el receptor de la información que somos nosotros la realidad a la que tenemos acceso hay sí sí sí

Voz 1587 34:24 me ha recordado este este tema quizás planteando tú me ha recordado un artículo que salió publicado hace cuatro cinco meses en portada en el New York Times que hablaba del efecto político que tenían los algoritmos en este caso de Youtube a partir de un autor que había hecho un estudio sociológico de cómo los algoritmos de Youtube habían contribuido en este caso el analizaba sobre todo la cuestión de las dinámicas de polarización política en EEUU y claro no hace falta que Trump vaya a buscar noticias negativas noticias sobre sí mismo encuentra las positivas a las negativas no hace falta ser anti Trump para que eso ocurra eh yo creo que aquí hay unas interpretaciones diríamos por parte de Trump que tienen un objetivo muy claro qué es decir los medios son malos las redes son malas por lo tanto todo lo que se hable mal de mí es obra de esas malas redes y esos malos esos medios malos etcétera no tiene este este propósito político pero es cierto que el algoritmo de Youtube por ejemplo cuando You Tube está interesado en que su publicidad vaya a parar al máximo número de usuarios posible es decir a la máxima audiencia posible cuando se cuelga en Youtube

Voz 1 35:43 UU Un

Voz 1587 35:46 vídeo con una pifia de tramo con una barbaridad detrás la gente que entra a ver ese vídeo está deseando ver una cosa negativa de Trump Youtube tiene un algoritmo que coloca en el lateral de la página del ordenador otras propuestas que

Voz 1715 36:04 sí

Voz 1587 36:05 hacen identificar a estos usuarios que han visto este vídeo le pone otras propuestas en las que también Trump sale malparado y eso ocurre lo mismo en el en el lado contrario cuando la campaña electoral salía Un vídeo denigrante para para por ejemplo para Clinton las propuestas de Youtube que aparecen en el en el recuadro lateral eran otros vídeos en los que se ridiculiza a Clinton aparecía Clinton esto lo hace Tube sólo para aumentar la audiencia es decir para satisfacer e incrementar la curiosidad de la gente que es en los que están viendo al tran ridículo quieren ver más cosas ridículas drama You Tube lo que hace es aumentar la audiencia a la cual dirigir publicidad por la cual cobra toda publicidad que lo cobramos los medios por cierto

Voz 1715 36:54 no porque eso es otra esa es otra cosa es que no tengo día me sienta muy mal hacer estas cosas pero no tengo tiempo Emilio no lo tengo tiempo María perdonadme es que quiero que no perdamos una costumbre que tenemos este verano que es visitar otras redacción otros medios para airear los un poco y ver cómo lo ven el resto de compañeros Joaquín Manso es director adjunto del diario El Mundo Joaquín muy buenas noches

Voz 0781 37:14 qué tal buenas noches pero como una forma estaba siendo muy interesante el debate sobre la percepción de la realidad que Google

Voz 1715 37:20 es un tema interesantísimo sí sí pero claro la verdad es que da más para de los cinco minutos que tengo ahora mismo era

Voz 0781 37:27 claro que se estudia hoy en el mundo como estáis viendo

Voz 1715 37:29 qué vais

Voz 0781 37:31 bueno el para nosotros es el asunto más relevante del día seguir haciendo en la puerta la de mañana el el acoso independentista que está padeciendo el juez Llarena en Bélgica nos parece muy relevante que juristas pasan a la ofensiva contra Bélgica al no fiarse del Gobierno es el titular de apertura Nos referimos a la querella que ha denunciado el catedrático González Cuéllar junto a un grupo de prestigiosos abogados contra el juez belga para el caso de que admita la demanda contra el juez Llarena

Voz 1715 37:59 bueno en la primera de mañana más allá de Cataluña nosotros hemos dedicado también en mucho tiempo y mucho espacio hablar de Cataluña pero al menos el veinticinco han aparecido otros argumentos pues la inmigración el calendario de presupuesto no sé qué más lleváis

Voz 0781 38:10 sí si hablamos de la inmigración es decir porque llevamos una una información propia a nuestro compañero Lucas de la Cal cuenta que un grupo de mandos de la Guardia Civil el exigieron a Marlaska que cambiarse la política migratoria endurece la frontera de Ceuta tras un ultimátum policial Nos referimos a un grupo de mandos de la Guardia Civil profundamente descontentos después de los dos asaltos agresivos a la valla el de finales de julio y el y el posterior del del mes de agosto y eso es efectivamente condicionó la respuesta endurecida que hemos visto en los en los últimos días

Voz 1715 38:43 ya algo más que quieras destacar

Voz 0781 38:45 pues sí pero me gustaría destacar un titular escalofriante que llamamos referido a Venezuela tenemos una una información basada en diferentes informes internacionales que hablan que seis de cada diez venezolano han perdido once kilos en un años de un dato más escalofriante incluso que la imagen es la que la hiperinflación que sufre el país si si cada diez seis de cada diez han perdió once kilos pongámonos en lo que son once kilos en un año

Voz 1715 39:12 es muy llamativo sí desde luego la estadística es muy muy llamativa bueno Joaquín Manso director adjunto del diario El Mundo gracias por habernos a un abrazo vamos a hacer una cosa vamos a escuchar lo que los oyentes nos tienen que decir recuerden al seis tres ocho siete siete

Voz 1375 39:27 cuatro siete cuatro tres como es

Voz 1715 39:29 es un buzón de guasa está abierto ininterrumpidamente quiero decir que se acaba el programa de repente tiene una idea que si se despiertan por la noche porque están soñando con Hora veinticinco para para vino Panamá

Voz 1375 39:43 quieren contarnos qué es lo que les ilesa

Voz 1715 39:46 roto el sueño que es esa cosa que hemos dicho que de repente les ha venido a la mente entre sueños pues ustedes no sé bien una ruta de de bueno poniendo serios esto lo que les han dicho esta noche

Voz 1251 39:56 los jueces se expresan en sus sentencias todo lo que hablen fuera de su juzgado de sus sentencias está fuera de lugar y como tal como para simplemente ciudadano que se ventila en él como ciudadano Hinault el peso del Estado el que tenga que defender legal

Voz 3 40:42 buenas noches me pregunto si poner lazos amarillos es libertad de expresión Si alguien pusiera encima y debajo de este lazo unos de color rojo que sería entonces podría ser libertad de expresión también o qué dirían los amigos independentistas saludos

Voz 1375 40:59 saludos a los oyentes que no siguen cada noche

Voz 4 41:02 también en verano vamos a dar

Voz 11 44:04 es increíble noticia cientos de aspirantes a la Guardia Civil Policía hay otras oposiciones sin posibilidades de acceder a una plaza por suspender examen de ortografía el Instituto Abascal ha desarrollado ortográfica es un método práctico para que los estudiantes desde cuarto de primaria hasta la universidad aprendan a escribir bien Sir incorrecciones reserva ya tu método en Instituto Pascal

Voz 4 44:27 com porque nadie como La Ser te cuenta lo que pase en Madrid en Internet Radio Madrid punto Es la radio Internet Itu

Voz 12 44:39 de lunes a jueves el no My Lol eh

Voz 4 44:41 el turno de oficio molesto con la imagen que de ellos se proyecta en la peli

Voz 1870 44:45 Lula Tadeo Jones dos

Voz 1375 44:48 lo que nos toca una pitón

Voz 6 44:53 la vida moderna con David Broncano un aplauso para Ignacio se que que una oferta

Voz 12 45:02 cómo se llamaba la provincia de que hay entre León y Salamanca

Voz 6 45:06 Oh my love

Voz 4 45:10 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 13 45:18 la más completa información de entre usted de de todo el deporte viento TDT el mejor

Voz 4 45:23 por entretenimiento en TDT

Voz 13 45:26 escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tutele

Voz 14 45:30 el recinto Niza lo tendrá es en tu mano toda la programación de la cadena de radio líderes de España

Voz 13 45:37 te dirá de mando y escucha tu radio preferida la Cadena Ser Tuttle tutele Cuba escucharla disfruta

Voz 16 45:53 sigue a El Larguero en Facebook Twitter Instagram Youtube

Voz 1375 46:50 qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero en la

Voz 1670 46:53 cadena SER hasta la una te vamos a acompañar con toda la actualidad del deporte ya sabes que esta semana última del mes de agosto vamos hasta la una ya a partir de la semana que viene hasta la

Voz 1375 47:02 hora y media en el día en el que el gran protagonista de la jornada ha sido Mariano qué tiempos en los que los aficionados del Madrid se arremolinaban en torno a la radio a la tele o incluso a las oficinas del Bernabéu para decir quién es el galáctico que toca este verano porque uno va a caer pues esos tiempos cada vez empiezan a quedar más lejos probablemente vuelvan probablemente no tardando pero de un tiempo esta parte pues la aquellos años en los que Figo Beckham Zidane Ronaldo y luego la segunda etapa Cristiano Ronaldo y Kaká hay practicamente era cada verano uno o dos llevamos tres años en los que parece que ha perdido un poco de glamour el verano galáctico del Real Madrid Morata Se les repescado ser repesca Marco Asensio

Voz 1670 47:53 o algunos de la sub-veintiuno algún cedido que vuelve para acá o

Voz 1375 47:57 Zola o ahora el caso de Mariano hombre mal no les ha ido han ganado las últimas tres Champions las últimas cuatro de cinco parece que no hace falta tanto galáctico para conseguir el principal objeto de deseo del Real Madrid que es la Liga de Campeones y este año lo ha vuelto a conseguir pero a falta de tres días para que termine el mercado de fichajes da la impresión de que tampoco va a haber galáctico el titular se lo lleva hoy Mariano los titulares de toda la prensa deportiva porque el Real Madrid que lo vendió el año pasado a este canterano nacido en Barcelona pero con nacionalidad dominicana en y que fue traspasado el año pasado el Olympique de Lyon por ocho millones ha hecho un temporada son así hay que decirlo probablemente muchos no lo esperaban otro si los que mejor reconocen ha marcado veintiuno goles en la temporada en el fútbol francés

Voz 17 48:53 pues por detrás de los Cavani Neymar Messi

Voz 1375 48:57 dos Mas ha hecho un temporada son en el Olympique de Lyon vuelve al Real Madrid pero vuelve después de que estuviera a punto de ficharle el Sevilla el titulares de Mariano si Mariano vuelve al Real Madrid pero podría titularse también el Real Madrid le quita al Sevilla a Mariano lo que ha provocado el cabreo de Pepe Castro compañía en la capital andaluza porque habían llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon ICO en el jugador que según Pepe Castro le había mandado también mensajes diciendo quién jugar en el Sevilla el Real sí que ha sido muy listo en esta ocasión hay que decirlo así porque sabe que si llama a la puerta del Olympique de Lyon el Olympique de Lyon le va a decir para Haití Mariano cincuenta kilos os sesenta o setenta porque hoy en día los clubes saben que si llaman Madrid o el Barça vale bastante más que si lo pide otro club sin embargo es el Sevilla que Kiev en fichar a Mariano llegan a un acuerdo dicen venga treinta XXXIII XXXII de acuerdo con el futbolista pero el Madrid tenía el derecho de tanteo el Madrid iguala la oferta del Sevilla y además se ahorra el treinta y cinco por ciento de la plusvalía del jugador así que les sale por veintidós millones luego se pueden hacer otras cuentas como además el año pasado León ocho a ocho menos lo que queráis pero el Madrid paga XXII recuerda que el año pasado lo vendió por ocho ahora paga veintidós millones al Olympique de Lyon se ha ahorrado la ficha estos dos años también habrá lo que queráis Pero Mariano vuelve al Real Madrid por veintidós millones de euros hice lo quita al Sevilla que le iba a pagar treinta al equipo francés enseguida os contamos la última hora de este futbolista que va a ser el compañero de Benzema y Bale en la delantera del Real Madrid para intentar llegar a esa cifra de cincuenta goles que más o menos está en la cabeza de todos en todos los madridistas diciendo quién los va a marcar sino está Cristiano pues Mariano viene para ayudar a Benzema Bale y de paso empuja a Borja Mayoral y los saca de la plantilla veremos a ver dónde puede que vaya al Borussia Dortmund que es una de las opciones aunque hoy allí ha llegado Paco Alcácer jugador del Barça cedido ya hay opciones también en la Liga española podría recalar Borja Mayoral por ejemplo en la Real Sociedad o en el Alavés hay algunos clubes que están ahí a la espera de ver dónde va ahora Borja Mayoral firma por cinco temporadas Mariano con el Real Madrid y el Sevilla busca también a otro delantero en el mercado para reforzar al equipo estaremos también ahora mismo en Sevilla a ver cómo cómo están los ánimos después de ver cómo se han quedado sin Mariano por cierto que en el Real Madrid hoy noticia también que tiene que ver con Keylor Navas bueno noticia eh llamativo digamos que ha dado la lista de convocados el seleccionador de Costa Rica para los amistosos ante Corea del Sur y Japón no va a Keylor Navas también habrá que es la primera cita después de el Mundial de Rusia Paco Alcácer como decíamos se ha marchado cedido al Borussia Dortmund va pagar el equipo alemán dos millones de euros al Barça más la ficha el jugador tendrá una opción de compra del Borussia de veintitrés millones de euros más cinco en variables y el Barça también se reserva el derecho de tanteo lo mismo que ha hecho el Madrid con Mariano lo hace el Barça con Paco Alcácer y un cinco por ciento de un futuro traspaso en el Atlético se acaban las horas para que salga Filipe Luís en parece que se ha acabado la preocupación después de el calentón del brasileño da la sensación de que se va a quedar en el Atlético de Madrid ya lo dijo el presidente de la Atlético en RI qué Cerezo creo que se va a quedar en el Atlético y en el París Anne Germaine después de concretar la venta de Guedes al Valencia ya no hay problemas con el Fair Play Financiero ir retoma las no correcciones para fichar en vez de a Filipe Luis a Juan Bernat el lateral del Bayern Munich por cierto hablando del Atlético la Liga a cambiar el horario del partido del sábado contra el Celta en Balaídos eh al suspenderse el Rayo Athletic Club de Bilbao por el tema del cierre de Vallecas el partido entre Atlético y Celta pasa de jugarse de las cuatro y cuarto a las seis y media sábado seis y media el partido entre rojiblancos vigueses el Girona ha fichado al delantero marfileño Seydou Doom vía firma por tres temporadas este es otro de los que llega con la carta de libertad después de haber rescindió su contrato con el Sporting de Portugal y fuera del fútbol van a estar esta noche en el larguero dos protagonistas son los que me apetece mucho hablar uno David Ferrer que anoche cayó en el yo es Open frente a Rafa Nadal partido de primera ronda es la primera vez que se retira David Ferrer en un Grand Slam y lo hizo anoche perdiendo contra Rafa después de lesionarse fue el último partido de Grand Slam para Ferrer que enseguida va a estar en El Larguero y además Bruno Hortelano ese pedazo de atleta velocista el tío más rápido que ha dado este país recorre España en cien doscientos y cuatrocientos que ha conseguido cuarto puesto en los Campeonatos de Europa que acaban de terminar en Berlín que dos años después del accidente que tuvo ha vuelto mejor que nunca Él asegura estar en el mejor momento de su carrera deportiva y mañana en Getafe va a intentar batir el récord de los cien de los doscientos enseguida vamos a estar también con Bruno Hortelano

Voz 17 54:01 hay vendrá Daimiel con el bloque

Voz 1587 54:05 la NBA como cada martes un montón de preguntas que habéis hecho

Voz 1375 54:07 el monto lazo de preguntas y todavía falta para que arranque la NBA y luego estaremos bien con Zubiarrain con el resto de noticias del yo es Open y con el equipo de enviados especiales de la SER a la Vuelta Ciclista a España donde hoy el estadounidense Benjamin Kim se ha impuesto en la cuarta etapa aunque el polaco ya Kwiatkowski mantiene el maillot rojo de líder

Voz 17 54:27 en esta portada de El Larguero una triste noticia

Voz 1375 54:32 tiene que ver con Tina Fuentes la ex integrante del equipo español de natación sincronizada ha muerto hoy con treinta y cuatro años ha sido una dura batalla contra el cáncer contra la que finalmente eh no no ha podido salir ganadora era bueno junto a su hermana Andrea Andrea Fuentes fueron parte de los de las guerras de es que consiguieron pues los grandes éxitos de España como la medalla de plata en por equipos en el Europeo dos mil dos o la plata de el Mundial de Barcelona dos mil tres o la plata y el bronce en rutina técnica libre logrados en Melbourne dos mil siete así un abrazo para Andrea para toda su familia después de que hoy haya fallecido Tina Fuentes a los treinta y cuatro años descanse en paz me dice Alex Rodríguez que te recuerde que además de escuchar rehén la radio El Larguero en la aplicación de tu teléfono no dondequiera que esté también pues hacerlo a través del canal de Youtube son las once y treinta y nueve están por ahí esperándonos Romero Gallego Pulido Javi Herráez para hablar de Mariano también alguien que conoce muy bien a Mariano

Voz 16 55:31 tan no más que en meses y dando más que olvídate del preocupación

Voz 18 55:37 ahora el Kun tras tu Volkswagen lo vives sin entrada con seguro mantenimiento y tú te incluido en tu cuota y cada tres lo cambias y conduce es lo útil

Voz 17 55:48 Paco

Voz 1375 55:58 arrancamos por tanto esté Larguero de es que va a llegar nos hasta la una de la madrugada del lunes que viene día tres se presenta la nueva programación de la cadena ser don bueno pues con todas las novedades de la temporada que alguna hay que seguro nos va a gustar mucho ya volveremos también en El Larguero el horario habitual a la una y media estamos con esa noticia y con ese protagonista que todavía Javi Herráez no aterrizado en la capital de España y eso que se esperaba que lo hiciera durante la tarde pero son las doce menos veinte y dónde está Mariano hola Javi muy buenas

Voz 20 56:28 hola qué tal muy buenas noches Manu oyentes del Larguero pues estaba volando hasta Madrid El fíjate de esta mañana cuando contábamos aquí en la Cadena Ser

Voz 1375 56:36 del todo

Voz 20 56:38 no que ha habido retrasos es que acoge en verano un avión con retraso pues el desde León a Madrid pues llene viene con muchas horas de retraso casi con tres y media de retraso y bueno llega a Madrid con mucha ilusión Mariano que Manu hay que decirlo claramente el quería quería volver al Real Madrid nunca se quiso ir recordarán nuestros oyentes que era el último delantero del equipo blanco dirigido por citar entonces estaba por delante

Voz 0323 57:01 de él Cristiano Bale Benzema Mora

Voz 20 57:05 Cata Mariano que tuvo oferta de Villarreal entre otros equipos para irse Navidad no se quiso marchar y quedó se quedó en el Real Madrid chico cada vez que salía lo intentaba salir a por todas recuerdo un partido ante la Cultural Leonesa con algún partido de Champions siempre cumplía Mariano que bueno pues su equipo fue el Real Madrid se marchó porque decían en el Madrid que ya aburrido porque no tenía ocasión de demostrar su valía Se marchó a Olympique de Lyon ocho millones de euros como tú contabas en este arranque del Larguero pagó el equipo francés al Real Madrid Iggy bueno pues ayer por la tarde cuando el Madrid activó ese buen ese ejercicio del derecho que tenía de tanteo le llamó Lopetegui si tenía alguna duda pues la disipó rápidamente porque sabe que va a jugar muchos minutos en el en el Real Madrid es verdad que dijo sí le dijo sí al Sevilla esa oferta que ya estaba cerrada de treinta millones de euros Hi5 en variables pero cuando te llama el Madrid como el dijo en un tuit hace dos semanas nunca

Voz 1375 58:02 el Madrid no se puede decir que sí claro se puede decir que no

Voz 20 58:05 más y más el que quería triunfar en el en el Real Madrid pues pues lo has contado perfectamente en este arranque del Larguero en Madrid ejerció su su derecho al al tanteo eh yo esta mañana conocía un detalle que no sabía hasta esta mañana ya me me me quedaba la duda Manu de por qué el Madrid que siempre cuando vende a un futbolista seguro

Voz 1870 58:22 toda una opción de recompra bueno esta mañana

Voz 20 58:24 me enteraba que en Francia no se puede hacer esto está prohibido por la legislación gala esa opción de recompra y por ese motivo el Madrid mete en esa cláusula el derecho a tanteo también otra que es llevarse un tercio del fichaje por otro equipo cuando llegó el Sevilla hay pagaba treinta el Madrid llevaba de aumento doce millones de euros pero bueno al final ha hecho creo que lo que tenía que hacer quedarse con Mariano porque al final mete gol suma posible goles al equipo en esta temporada IESA recompra que el Madrid no podía hacer por ley si la cambiado por el tanteo veintidós millones de euros cinco años y una mejor ficha para Mariano que les Sevilla cobrar pero aquí va a cobrar más en el en el

Voz 1375 59:02 Mari eh no te muevas que ahora se incorporan Romero Gallego Pulido a Sevilla porque muchos se preguntan pero a ver si el Sevilla no hubiera querido fichar a Mariano lo hubiera fichado al Real Madrid yo creo que no porque al Madrid Mariano por cincuenta kilos no interesa y además me parece que hasta elogio pero para hay quien dice culo veo culo quiero ha dicho el Sevilla quiero a Mariano y Realmadrid Paul Mariano para mí dar porque Mariano a treinta millones ó veintidós en este caso Guitar el tanto por ciento de la plusvalía que no paga atenta sino que paga veintidós no es lo mismo que cincuenta pero les Sevilla andan mosqueados dice no si el Sevilla no quiere fichar a Mariano el Madrid ni lo toca pero como lo teníamos cerrado nos han quitado a Mariano como está Pepe Castro cómo está el Sevilla cómo están los sevillistas hola Santi Ortega muy buenas

Voz 1870 59:54 qué tal Manu buenas noches cómo están los ánimos a ver tú has dicho que el Madrid ha estado listo listo aprovechar su momento el Sevilla te digo yo que ha estado poco hábil poco ágil torpe en esta negociación porque si no tienes atado el último lazo de una operación así estás fuera de cabe la posibilidad que estés fuera de juego confiaron en el que madre dice Ana no lo voy a comprarnos pidieron setenta en sean currado el futbolista se han currado Lyon al trabajado hasta llegar al acuerdo cuando ha llegado al final del acuerdo ha ocurrido esto de puertas para afuera que salió al Madrid para fuera en el Sevilla lo vas a escuchar ahora lo que comenté al presidente el Sevilla dan sensación de no estar enfadado pero están muy molesto por cómo se ha producido vamos a escuchar lo que ha dicho Pepe Castro

Voz 0323 1:00:34 Al Sevilla ha actuado como tiene que actuar pero es verdad que el jugador no os decía una y otra vez que él sólo jugarían el Sevilla nosotros nos tenemos que preguntar al Madrid para nada es el Lyon el que tiene ese compromiso con con el Madrid yo no me enfado con nadie me enfado con esto es fútbol y además cada uno hace lo que le interesa es lo momento calentar esa nada más es verdad que ha podido abaratar el coste para el Madrid también es verdad que jugadora del Madrid y que tenía esa opción que nosotros no tenía yo ahí

Voz 1870 1:01:10 está la circunstancias como locos buscando la forma de cerrar alguna operación por ciento recordaba Joy la programación local Manu que el pez grande se come al más pequeño el más pequeño minúsculo seguían años el Granada por ejemplo en el capítulo de Sampaoli pagaba una penalización que tenía el técnico argentino para romper el compromiso que ya tenía con el Granada algo que esto forma parte

Voz 1375 1:01:30 sí sí totalmente el sevillanos

Voz 1870 1:01:32 la gran cabreo de cara exterior la verdad que algún

Voz 1375 1:01:35 los Guirao y al final ha hecho el pardillo el Sevilla dispuesto más barato el fichaje a al Real Madrid pero es que el Madrid claro yo te pones en el lugar del Real Madrid Si el Sevilla tuviera la opción de hacer lo mismo habría hecho lo mismo si al Sevilla le club cuarenta millones por un jugador y sin embargo sabe que ejerciendo el derecho de tanteo por la compra de otro club que se mete por medio les sale en vez de cuarenta por veinte obispos gilipollas no son con perdón intentarán comprarlo por menos dinero que es lo que ha hecho el Real Madrid que ha dicho a mí por sesenta millones Mariano no me interesa por XXII lo compró Isaac Borja Mayoral porque evidentemente a día de hoy para mí ahora le pregunto a nuestros tertulianos hay diferencia clara para mí entre Mariano y Borja Mayoral digamos que Mariano se ha hecho grande fuera veremos saber ahora en su vuelta al Real Madrid pero al menos fuera asumido la responsabilidad y ha sido líder goleador de un equipo de la liga francesa Borja todavía está por hacer y probablemente le venga bien al ir ahora hay jugar en una temporada ya la mejor vuelve a pasar lo que a Mariano y regresa al club blanco pero a mí me pareció una buena operación para el Madrid por ese precio un delantero como Mariano yo creo que también habrá influido el que hayan dicho bueno si María no se pone a marcar goles en el Sevilla tenemos aquí a Borja Mayoral los otros igual alguien los tira de las orejas el caso es que el Sevilla se ha quedado sin Mariano y ahora por dónde van los tiros Saudi

Voz 1870 1:02:44 punta Portu Manu por con una petición expresa del entrenador creo que están muy avanzadas las conversaciones con el con el Girona

Voz 1375 1:02:50 ya lo tuvo yo el año pasado claro Machín correcto lo tuvo en el Girona

Voz 1870 1:02:52 Hay una petición que lleva tiempo currando el Sevilla intentando bajar un poco los veinte millones de euros de cláusula Quincy promesa un futbolista que yo el año pasado tuve cantar dos goles en Carrusel en el Spartak de Moscú Sevilla de la Champions League que le marcó haya en tierras moscovitas esas una opción no es la única ya anda el club eh a toda velocidad intentando concretar un final de planificación en estos últimos día de mercado pero que lo de Mariano obviamente si estaba elegido era el delantero primero elegido ya

Voz 1375 1:03:18 otro jugador que gusta es máxima pero claro tengo una cláusula de cincuenta millones de euros que de momento no

Voz 1870 1:03:23 para tocar ese asunto también pero que que vi podrán llegar a los treinta posiblemente por Mariano pero no más serias está fuera de su precio es el futbolista más caro que firme el Sevilla y todo lo que vaya por encima de veintidós millones

Voz 1375 1:03:35 sí sí de hecho Mariano iba a ser el fichaje más caro más caro de Sevilla no iba a ser el fichaje más caro leyera treinta

Voz 1870 1:03:41 cinco verdad variables de fácil cumplimiento es decir pago diferido hasta llegar a treinta

Voz 1375 1:03:45 ahora el Olympique de Lyon que se ha quedado sin Mariano también buscar delantero también se ha fijado en Maxi Gómez veremos a ver si pagan esa cláusula de cincuenta que tiene en el Celta au sigue Maxi en el Celta o negocia con el Sevilla porque es uno de los jugadores que anda también hay en el en las portadas de volver al Sevilla eh no no no Mayoral no ha habido harán lo bienales Borja Mayoral no va al Sevilla eh

Voz 1670 1:04:03 está por ahí Antonio Romero hola Antonio muy buenas qué tal mano muy buenas está dame Jesús Gallego hola qué tal

Voz 12 1:04:09 hola buenas noches y estaba de Julio Pulido hola Julio

Voz 1375 1:04:11 qué tal buenas noches además está sigue Javi Herráez sigues ante Ortega Romero qué te parece la operación Mariano es de otro pero no parece sin galáctico se recupera un jugador que salió de la casa que se ha hecho mayor en el Olympique de Lyon y que sale por veintidós millones de euros te parece correcto lo que ha hecho el remate

Voz 1145 1:04:29 eh

Voz 0239 1:04:30 bueno Messi yo creo que el Real Madrid no tiene que pensar en los acuerdos que puedan tener el Sevilla y el Olympique de Lyon alguno puede y le poder estrenar las formas que haya podido tener a última hora el Real Madrid en el que parece que no ha estado durante todo el verano ha interesado Mariano igual

Voz 21 1:04:43 no se ha producido el acuerdo han estado atentos al mercado

Voz 0239 1:04:46 dado pero repito que el Sevilla no tiene que estar molesto con el Real Madrid sino en todo caso tendría que estar molesto con Mariano que es el que llegó a un acuerdo con el club hispalense al Real Madrid aprovechó la oportunidad y ha reforzado la plantilla es un mensaje claro de que había una diferencia entre la propaganda que venden los que mandan en el club que en la plantilla era perfecta lo que pensaba el cuerpo técnico que claramente buscaban un refuerzo en la delantera y otro en el centro del campo aunque el centro del campo ya está olvidado porque no ha habido una oportunidad de mercado como si que ha ocurrido con

Voz 1870 1:05:16 Mariano se encuentra Lopetegui con un delantero

Voz 0239 1:05:19 otro suplente pero que ya hecho la mili en una liga menor pero importante como la francesa y además con todo el respeto para Borja Mayoral cuando mira al banquillo para intentar remontar un partido para buscar soluciones o por una presumible lesión de Bale o un problema físico de de Karim Benzema tiene en el banquillo omitió que le gusta es verdad que no lo llevó al campeonato del mundo porque los delanteros de España tenía mucho nivel pero también es cierto es Javier Herráez lo sabe que hasta último momento lo estuvo siguiendo gente de la confianza plena de Julen Lopetegui ha seguido la temporada pasada de Mariano tiene ahora un delantero centro de garantías para el entrenador que es lo que importa para estar en el banquillo mirar es decir sal al campo que confidente

Voz 20 1:05:59 estuve en dos previstas de esas que hacía Lopetegui estuvo en dos palistas es verdad que no estuvo para el Mundial porque se cayó hasta Morata pero siempre le gustó estuvo a punto de convocarlo en un en un par de ocasiones

Voz 1375 1:06:09 Gaye cómo lo ve si Julio

Voz 1774 1:06:12 bueno yo lo que creo es que si el Madrid hubiera querido a Mariano

Voz 1145 1:06:17 lo que de verdad pues mira yo directamente al Olympique de Lyon y entonces Olympic de John Le hubiera pedido sesenta millones cincuenta sesenta de lo que lo que ha sucedido a mí me parece algo inaudito porque el Sevilla pero junto al Real Madrid el Madrid le dijo haced lo que queráis pero van a pedir setenta millones aquí claro es sevillano calculó que su maniobra iba a rebajar a Mariano hasta la cifra de veinte millones que suele puede cuadra más al Real Madrid creo que la ingeniería financiera otros traspasos tiene que ser estudiada al dedillo y si sin no

Voz 22 1:06:59 controlas todos los aspectos te puede pasarlo

Voz 1774 1:07:01 que lo que le ha pasado al Sevilla yo creo el Madrid aprovecha

Voz 1145 1:07:05 una circunstancia pues rara pilla un delantero por veinte billones no es un delantero que venga de fuera como decía Romero conoce la casa estaba pero los años aquí es un refuerzo que no les supone una inversión muy grande aquí y luego vamos a ver porque yo creo que Mariano titular en el Madrid va a ser quince dieciséis partidos como mucho con lo cual lo que Terenci tiene alguien te gusta más que Borja Mayoral

Voz 1375 1:07:35 en Madrid demuestra que estaba

Voz 1145 1:07:37 la encima de la operación ojo avizor

Voz 21 1:07:41 a mí me decían esta tarde bautizada en el el fichaje de mañana el Real Madrid como fichaje preventivo no me decía eh hace una semana el Madrid ni se planteaba de lejos fichar a Mariano pero ni por treinta ni por veinte ni cincuenta ni sesenta simplemente preguntado el Real Madrid sobre la posibilidad de que

Voz 1870 1:08:01 según del Real Madrid quien preguntado un dato el Real Madrid pregunta pero yo creo que el cuerpo técnico del un momento no esto es cierto que no te no preguntado el Real Madrid sobre la posibilidad que lo que quería un nueve

Voz 21 1:08:15 si no eso es otra cosa que Lopetegui quisiera otro delantero es otra cosa yo digo preguntado el Real Madrid hace menos de una semana sobre la posibilidad del regreso de Mariano el Real Madrid te decía que no estaban interesados en el regreso de Mariano eso es una realidad lo firmaran

Voz 1870 1:08:31 si no no que no querían a Mariano que no querían

Voz 21 1:08:34 no hay no se hablaba ni de treinta ni de veinte ni de cincuenta porque digo fichaje preventivo porque lo que no puede soportar el Real Madrid ante la incertidumbre de si el Real Madrid va a conseguir marcar esa cifra mágica de cincuenta goles por la salida de Cristiano quién va a marcar luego al etcétera es permitir que un jurista que hace un año estaba aquí y que vendió por ocho millones de euros ahora fiche por el Sevilla de por marcar goles en la Liga española eso el Madrid es imposible que el miedo atroz a que eso sucediera yo creo que es lo que ha atenazado al al Real Madrid que insisto tiene la duda de si con el equipo que tiene va a poder hacer la cifra goleadora que qué hacía Cristiano Ronaldo nada más que esto luego económicamente que me digan a mí sí sí es una buena operación económica que un futbolista que tienes en tu propiedad hay que considerarlas que no está para jugar en tu equipo lo dejas que se marche te pagan ocho millones de euros y un año después tú pagas treinta millones por él que sí que luego que si el quince por ciento que si ETA que no se que treinta millones por él

Voz 0239 1:09:34 yo estoy de acuerdo contigo que según pasan las horas da la sensación de que Mariano Érase una operación maravillosa canónicamente para el Real Madrid digamos que ha sido la menos mala para el Real Madrid porque los datos luego como dice Carreño la matemática se pueden interpretar pero los datos solo que son los que son es que hace un año dejaste ir osea marchó ese delantero por ocho millones de euros y lo ha recuperado por treinta aunque vas a pagar veintidós y que cada vez cada minuto que pasa cada segundo en el que está Mariano en el avión a punto de aterrizar en el aeropuerto de Barajas Se está queriendo dar la sensación de que incluso económicamente ha sido una operación de la leche para el Real Madrid y una cosa para tanto

Voz 21 1:10:09 que Mariano no es que se escapara del Bernabéu porque quisiera marcharse no María no quería quedarse

Voz 1375 1:10:14 claro es la duda que yo tengo es si Mariano en el Real Madrid si valdría lo que vale ahora crece si Mariano se queda en el Madrid claro a lo humano es que es verdad es verdad es verdad es verdad que lo vendieron por ocho y que ahora al han comprado por treinta que quitando la polvareda ha vendido Mariano sal pero si lo dejas el el Madrid no juega claro pero es que eso no

Voz 12 1:10:34 sabe hay una evidencia Julio un de marido yo creo que no sabemos lo que hubiera pasado

Voz 1375 1:10:38 claro que no lo sabemos pero con Cristiano o Benzema Bale Isco Asensio tal cuánto hubiera jugó Mariano la plataforma sabemos es lo que pasa pues cinco no hubiera jugado nada sabes que claro es un canteranos y te lo quedas pues claro evidentemente no tienes que comprar

Voz 1670 1:10:52 lo que haga ahora el Madrid ha pagado porel pero

Voz 1375 1:10:55 co en los tiempos de locura que estamos viviendo en el fútbol venderlo por ocho y comprarlo por treinta delantero que Mariano está mal intervino Javi luego habría que analizar también lo del Olympique de Lyon hilo de tantos y tantos clubes que se dedican a atracar pero a atracar viene el Sevilla cuánto Álvaro treinta claro viene de Madrid cuánto vale María sesenta setenta porque me sale de de aquí sí ya pero vamos a ver alguien tendrá que decir pero no lo digo por el Madrid mañana al Barça United City cuánto vale Mariano treinta o sesenta Mariana tendrá un valor cuánto vale lo que yo tengo aquí encima de la mesa pues si me llama uno de el barrio de no sé dónde les digo mil Si me llama a uno del barrio de no sé dónde digo veinte mil pero bueno estoy siendo un gitano pero bueno esto es el mercadeo que hay en el fútbol de esos o sea sí aprovechó al Real Madrid y Javi le iba a decir

Voz 20 1:11:44 Manu es bajo mi punto de vista puedo estar equivocado al Madrid eh creo que le faltaba gol a me decía que el club que el gol no hacía falta comprarlo pero si miramos la plantilla hace un par de años que para mí ha sido la mejor Katerin el Madrid en la historia reciente que yo recuerde el equipo B la unidad ve como quisiéramos llamarlo ahí estaba Morata estaba James ahí estaba Mariano que no jugaba en USA no llegaba ni a jugar Mariano en la unidad B porque estaba e Isco que era suplente porque estaba Lucas Vázquez hitos futbolistas sumaba muchos goles porque veinte goles marcó Morata porque Mariano marcó ocho porque James marcó doce porque ya lo está Cristiano que marca cuarenta y pico y en el Madrid decían que no que bueno se podía repartir De Gaulle iba a ser un suplente pero Lopetegui el cuerpo técnico entendía que hacía falta lo que decía Romero mirada banquillo buscar un goleador ese podía ser Borja Mayoral pero claro Si nos confiado en él el pasado año no lo hizo Zidane si tampoco jugó mucho en el Wolfsburgo si este año iba a ser suplente suplente pésimo pues esa opción tampoco se veía o no lo veía al menos el cuerpo técnico de ahí la necesidad de buscar un nombre que fuera referencia si no estaba en el campo Karim Benzema o Gareth Bale que ha llegado a ocasión de de Mariano y a desperdiciar porque Mariano es un futbolista que hace goles

Voz 1145 1:12:57 pero pero la necesidad cuál es si el Sevilla no entran en esta operación María no viene a Madrid

Voz 1870 1:13:02 sí sin Sevilla va con colmillo Mariano con el colmillo la operación Mariana no está en el Madrid porque no ha tenido colmillo ninguno el Sevilla en la operación Aído de no yo lo compró la hecho Curro el Madrid directamente

Voz 1145 1:13:13 bueno es que no podía hacer otra cosa

Voz 12 1:13:16 bueno puede hacer sí

Voz 1870 1:13:18 el Madrid no te garantiza que no va a entrar la operación tienes que evite esa operación porque ya sabes que empieza a currar para el Madrid directamente

Voz 1145 1:13:24 efectivamente eso sí eso sí pero yo lo que digo es si el Sevilla no entrar Palacios Mariano Mariano hubiera venido al Real Madrid rotundamente no si el Sevilla no entras esta operación María no se queda en el Olympique de Lyon

Voz 1375 1:13:36 fuente seguramente el detalle perdona

Voz 21 1:13:38 no Pepe Castro también son los mensajes vídeos mensajes que no sé si hará públicos Pepe Castro en un futuro de el propio Mariano asegurándole a Pepe Castro que quería ir al Sevilla que su sueño ilusión era fichar por el Sevilla esto hace hundía e el que ahora vamos a Roma

Voz 1870 1:13:57 el futbolista Twitter pone va con la Roma yo el dice dice el Real Madrid que vengan a decir

Voz 1375 1:14:03 pero bueno este es el fichaje del Real Madrid Mariano que por cierto no se sale una cosa no sé si va a llegar esta noche o va a llegar mañana por la mañana que no por eso no no lo digo porque porque al final pasa en el dinero no Sevilla no va ir estate tranquilo al final el retraso del avión igual acaba haciendo que Mariano

Voz 1670 1:14:20 que mañana por la mañana que no está tan claro que vaya a llegar esta noche porque no saben ha aterrizado decía

Voz 1375 1:14:24 Romero no yo sólo quiero decir una cosa

Voz 0239 1:14:27 cerrar el círculo de llamada Mariano es evidente que Lopetegui Le podrían haber traído un delantero sino hubiera venido Mariano o no hasta el día treinta y uno pero que iba a estar apretando para apretando como puede apretar lo midió en el Real Madrid iba a estar apretando hasta última hora y luego otro mensaje otro recado para colateral para Vinicius es evidente que que por mucho que desde el club se empeñen en que Vinicio jugará con el Castilla un ratito pero qué jugador de la primera plantilla es evidente que para Julen Lopetegui Vinicius de momento es futbolista de la primera plantilla porque tiene que ser futbolista de la primera plantilla pero que no cuenta con él como una opción real cuando la cosa se ponga dura a corto plazo para tirar de él en el banquillo remontar un partido es tan evidente como la como que le ha puesto a Borja Mayoral por delante que no le gustaba llegada está claro que lo va a poner a Mariano que le va a quitar todavía mucho más minutos eh

Voz 1375 1:15:16 son las doce de la noche os quiero preguntar también por el amigo Mourinho del que hoy se ha hablado mucho en en Manchester antes de deciros adiós son las botas

Voz 23 1:15:23 seguimos en el Larguero Rahman tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que

Voz 24 1:15:35 nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

