Voz 1 00:00 en la Cadena Ser hablar por hablar con Adriana

Voz 2 00:22 el reloj

Voz 3 00:35 la última madrugada de miércoles al mes

Voz 0020 00:39 Nos de esta temporada estival

Voz 3 00:41 en la que voy a dar paso al policía de lenguaje buenas noches

Voz 0020 00:45 intento no ponerme triste porque esto me lleva pasando ya tres veranos pero bueno venga voy a intentar que no sea así nuestra

Voz 0831 00:54 vidas son los ríos

Voz 0020 00:55 que van a parar a la mar que es el morir entonces nos podremos encontrar en otras ocasiones Nos encontramos también en Instagram que el policía de lenguaje tiene su cuenta bueno entiendo en las redes sociales hay que estar verano queda otra entiendo que hoy vamos a hacer un un fin de fiesta recolección un fin de fiesta con la operación sonetos no

Voz 1590 01:17 hemos a hablar de tópicos literarios y eso nos va a permitir

Voz 4 01:19 también mencionar algunos de los poemas clásicos que hemos ido contando que hemos ido mencionando también a lo largo de esta semana no

Voz 0020 01:26 perfecto de los típicos tópicos Lite

Voz 0831 01:29 varios son temas que se han venido repitiendo a lo largo de la historia de la literatura desde la antigüedad clásica hasta nuestros días motivo por el cual todos ellos en nombran con Latin y aclarado o expresiones griegas expresiones latinas fosilizadas que hemos ido aprendiendo y que hoy vamos a recordar vamos a relacionar a modo de colofón con

Voz 0020 01:48 los poemas esto también me gustan porque hay gente que conoce alguna sea gente que conoce unas pocas y hay gente que las conoce mal bueno pues por eso vamos a comentar que las utiliza a veces un poco antes desconectadas

Voz 0831 02:01 sí se esto a mí me ha ocurrido hablando

Voz 0020 02:03 esto es una cosa que también podríamos tratar que a veces uno está en una conversación de repente alguien utiliza pues esto no alguna frase hubo una Tin mal colocada os iban a la tienen o con lo que no debe o mal dicha entonces de repente no se queda como digo lo digo Torrijos lo digo

Voz 0831 02:24 no en antena desde luego yo creo estoy pensando una cosa así

Voz 0020 02:27 sabe decir oye tenemos la sección en Hablar por hablar el lenguaje no que si te apetece un día Pontes

Voz 0831 02:32 eres puedes no era sí claro indirecta

Voz 0020 02:35 claro utilizando un poquito de ironía un poquito en metáfora

Voz 0831 02:38 si puedes escribir una sátira también quiere un programa bueno vamos con los tópicos literarios vamos con uno de los más conocidos que es el carpe diem directamente no la aprovecha el día o disfruta el momento pero que solemos malinterpretar así sí porque no se trata de vivir sin mañana como si le importara el momento presente él nunca que decía los latinos el aquí y el ahora es muy curioso esto porque nunca suena a nunca no pero un falso como digo yo es un falso si la la Castellana nunca en realidad la palabra viene de un cuán osea que nunca sería aquí y ahora bueno pues digamos que no significa ese de A vivir que son dos días vale de manera irresponsable si no

Voz 0020 03:22 con Lourdes Lancho ahora en efectivo

Voz 0831 03:25 lo digo decíamos el larguero semanas atrás no sino a disfrutar cada instante sea cual éste sea no yo suelo decirles a mis cadetes de la Academia que ya que tienen que estar en clase pues que intenten sacar el máximo jugo o no aunque seguramente preferirían estar en otro lugar pero bueno ya que están no ese tópico lo encontramos como lema por ejemplo los relojes que marcan el paso del tiempo tenemos los azulejos de la calle del Reloj en Madrid y no si nuestros oyentes pasa por allí paseando pues se pueden fijar lo tenemos el carpe diem o en anuncios de medicamentos antigripales gripe gripe con este juego de Palau

Voz 0020 04:00 por qué juego si no dejes para mañana lo que

Voz 0831 04:03 todas a cero y no de Thomas la pastillita ya tira millas no este tópico nos llega a través de poeta latino Horacio a Valeria hemos vamos a ver qué está presente mucho el origen de muchos tópicos que transmite a su vez una idea del filósofo griego epi curo que decía lo siguiente El Sabio ni rechaza vivir ni tiene miedo de no estar vivo igual que no elige nunca la comida más abundante sino la más agradable así disfruta del tiempo no del más largo sino del más agradable oye qué listos vale muy bien o sea que no se trata pues de disfrutar el momento a tope en el sentido de desparramado sino de saber disfrutarlo

Voz 0020 04:38 eh pues sí que lo utilizamos un poco mal por eso eso

Voz 0831 04:41 estaría más cerca de él Áurea medio Cáritas la dorada medianía ese punto medio entre los extremos es un estado ideal que se aleja del exceso tanto de la virtud como del vicio Valencia y más recta mente vivirá cine Si dejas de navegar siempre por alta mar y evitas acercarte demasiado el litoral peligroso al tiempo que con cautela sientes horror ante las borrascas le dice Horacio en otras de sus bodas vale al Higinio en este caso

Voz 0020 05:09 la no es que el punto medio de son unos lo dicen nuestras madres el punto medio lo más difícil de encontrar

Voz 0831 05:15 al pedían tendría que ver más con esa con mesura sí por supuesto todo recordamos la escena del club de los poetas muertos que mejor profesor que Robin Williams no no confundir por cierto con Robbie Williams no porque no te queda o no de toma eso eso sí que podemos escuchar brevemente como como explicaba a sus alumnos perfecto

Voz 5 05:34 qué apellido tan poco agraciado donde está usted señor pi PIGS quiere abrir porque Prodein nuestra página quinientos cuarenta y dos la primera estrofa de poema para que las vírgenes aprovechen el tiempo sí es es muy apropiado no crean Cogeces rosas mientras podáis

Voz 6 06:00 veloz el tiempo vuela la misma que hoy at miráis mañana estará muerta

Voz 5 06:06 gracias señor Pets coger las rosas mientras podáis la expresión latina de ese sentimiento Skaar quién sabe qué significa carpe diem esa aprovecha el momento muy bien señor Knicks mix otro apellido peculiar aprovecha el momento coge las rosas mientras podáis porque usa esa frase el autor porque tiene prisa no den pero gracias por concursar porque seremos pasto de los gusanos porque lo crean o no todos los que estamos en esta sala un día dejaremos de respirar los enfriar hemos moriremos quisiera que se acercaran aquí y examinarán estas caras del pasado las han visto pasar pero no se han amparado a mirarlas no no son muy distintos a usted es verdad del mismo corte de pelo repletos de hormonas igual que ustedes invencibles como usted ese sienten todo les va viento en popa se creen destinados a grandes cosas como muchos de ustedes creen que quita esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces porque estos muchachos están ahora criando malvas comprenden señores pero si escuchan con atención podrán oír cómo le susurra en su regazo

Voz 8 08:14 sí

Voz 5 08:18 hasta el momento Chi haced vuestras vidas sea extraordinaria

Voz 0020 08:28 claro así así ha llegado esta película como ha llegado no así ha trascendido como ha trascendido escuchando cosas así pues

Voz 0831 08:34 claro uno necesita es tremendo extreme buenísimo el poema que mejor representa este sentimiento de nuestra literatura el soneto XXIII de Garcilaso

Voz 0020 08:43 no sabía que hablábamos la semana anterior

Voz 1590 08:46 en tanto que De Rosa idea Azucena se muestra la color en vuestro gesto que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena y en tanto que el cabello que en la vena de los escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco en esto el viento mueve esparce y les ordena coge de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre mal citará la rosa el viento helado todo lo mudará Al-Aida ligera por no hacer mudanza en su costumbre

Voz 0020 09:14 claro claro fantasioso precioso Garcilaso hemos reservado para hoy sí sí parece carente diem de verdad

Voz 0831 09:22 también encontramos en otro soneto muy conocido de Góngora mientras por competir con tu cabello también vamos venga

Voz 1590 09:28 mientras por competir con tu cabello oro gruñido al sol retumba en vano mientras con menosprecio en medio del llano mira tú blanca frente al lío bello mientras sacada labio porque ello siguen más ojos que al clavel temprano y mientras triunfa con desde Lozano del Lucía entre cristal tu gentil cuello goza cuello Cabello labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada oro Lily o Clavell cristal Lucía ente no sólo en plata o la troncada se vuelva más tuyo juntamente en tierra en humo en polvo en sombra

Voz 0020 10:01 claro claro estos son más de disfrutar de Gonzalo

Voz 0831 10:08 de hecho el poema que leen en el club de los poetas muertos poema de poeta inglés Robert Rick se titula Se titula a las vírgenes para que aprovechen el tiempo déjate hice relaciona con otro tópico que es el del consigue Kebir borrosas

Voz 0020 10:22 colilla gorros así es tomado

Voz 0831 10:24 el poeta latino auxilio que no tiene nada que ver con la higiene femenina vale no no lleva el nombre de un país el la marca de un país de la Italia antigua que también sirvió para denominar a todo el país a Sonia es un sinónimo de Italia en la antigüedad bueno pues dice usuario coge las rosas muchacha mientras esté fresca tu juventud pero no olvides que así se desliza también tu vida

Voz 0020 10:49 déjate que vueltita e es

Voz 0831 10:51 queremos reflejado en el soneto de Garcilaso y claramente no venga voy a leer otro soneto propio allí

Voz 0020 10:56 que no se diga que el momento ha llegado un momento en el que el policía de lenguaje voy a sacarme lea un verso o sea un soneto propio queden Nos has leído uno que era un soneto de sonetos pero claro en este este tiene algo

Voz 0831 11:11 bueno este es uno también con el colige vigorosas un ejemplo no que dediqué a La Rosaleda de Madrid que es uno de mis lugares favoritos me comiendo todo el mundo en primavera finales de primavera principios de verano

Voz 0020 11:23 hay que ir a La Rosaleda el concurso era Rosa

Voz 0831 11:25 esa tremendos sitio dice si si tu virginal

Voz 1590 11:28 no no arrancara la belleza incólume De la Rosa seguiría ostentando indecorosa su tersa juventud inanimado antes de que el tiempo la torne ajada adorna tu cabello en esta ahora es como sea lo con ella explora el instante debida coronada cine con tus dedos su esbelto talle sin que tu carne ceda a las espinas brote una sola gota de sangre conserva pues indemne tu sonrisa aunque tu Rojas sabia se derrame Si es el amor el que ha abierto la herida

Voz 0020 11:55 qué bonito publicidad de lenguaje rima sonante próximos son ante pero es un soneto precioso muchos tipos de sonetos pues un soneto con compuesto a La Rosaleda además nuestra está muy bien te voy a pedir una cosa

Voz 0831 12:08 sí

Voz 0020 12:09 déjanos que lo colgaremos en nuestra página web

Voz 0831 12:11 sí claro por supuesto venga vamos a poner este son

Voz 0020 12:13 viento dedicado por eso no me da

Voz 0831 12:16 vergüenza claro porque la literatura porque la literatura está para componente naval y yo soy muy pudoroso pero hay que compartirlo

Voz 0020 12:23 claro pero claro te pones lo hagan

Voz 0831 12:25 por delante del pudor está el soneto eso es vale las escritos para convertirlo bueno pues ambos tópicos el de pendían en el de conmigo Vigo rosas están estrechamente ligados también con el tiempo Fujitsu

Voz 0020 12:36 sí tiempo que huyo que huela no

Voz 0831 12:38 podemos ver poniendo mucho relojes sí que está tomado de un verso de las Georgia de Virgilio las geológicas vendría a ser como un horticultura autosuficiente de la antigüedad y te acuerdas que dijimos que a una isla desierta no pues las Georgia vendría a ser algo así dice sí pero mientras tanto huye huye el tiempo irremediablemente mientras no demostramos atrapados por el amor hacia los detalles innato eso depende de las traducciones

Voz 0020 13:03 sí sí vale pero me traduce me gusta mi

Voz 0831 13:06 lo encontramos al comienzo de las Coplas a la muerte de su padre Manrique no recuerde el alma dormida a vive el sexo y despierte

Voz 0020 13:12 de cómo se pasa la vida como se viene

Voz 0831 13:14 de tan callando pues la la fugacidad de la vida también está relacionado con el tópico Griego Manta Ray el pan Tarrés ante todo fluye

Voz 0020 13:24 no

Voz 0831 13:24 no de Heráclito no que afirmaba que no es posible bañarse dos veces en el mismo río ahí está vale y en la misma playa supongo también valdrá para el mar esa paradoja de que lo único inmutable es el cambio que es muy bonito en Cuenca lo único inmutable es el cambio y hablando de fluir bueno mi lema ya sabes que es unos fluyen de otro Rehman no me gusta

Voz 0020 13:45 eso sí si tú que tiene pues hablando

Voz 0831 13:47 fluir también en las coplillas de Manrique encontramos el Vita fumen sea la la metáfora de la vida como un río no además la poder igualador de la muerte que no entiende de clases ni de fortunas dice

Voz 1590 13:59 otras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir allí van los señoritos derechos así acabar el consumir allí los ríos caudales allí los otros medianos chicos allegados son iguales los que viven por sus manos en los ricos

Voz 0831 14:11 que está muy bien porque habla de ríos caudales medianos y chicos atendiendo el caudal la cantidad de agua pero también se entiende que es la cantidad de dinero

Voz 0020 14:19 claro es que llegados a este punto pues nos da igual

Voz 0831 14:22 la muerte lo iguala todo así que nada mejor para pasar el poco tiempo que nos queda que un lugar ameno no se guiaron sus a Moebius menos lo que significa literalmente lugar ameno que encontramos por supuesto las el hogar de Garcilaso claro comentamos un lugar agradable placentero pues su vegetación dice el diccionario de lengua española y que está relacionado con el término bucólico de los pastores que hace que encontremos ninfas en las riberas del mismísimo tajo

Voz 0020 14:49 por que no vale porque no

Voz 0831 14:51 tercera engloba dice Garcilaso con tanta mansedumbre el cristalino tajo en aquella parte caminaba que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba estaba tan tan manso el río tan amparado que no se sabía si iba si la dirección era una

Voz 1590 15:06 no hubo otra peinando sus cabellos de oro fino una ninfa del agua demoraba la cabeza sacó el Prado ameno Vido de flores y de sombras bien yo no lleno de flores y de y de sombra aclara

Voz 0831 15:17 Tarifa en el tajo una ninfa y ya está lo hambre

Voz 0020 15:19 de repente se convierten claro que sí

Voz 0831 15:22 Ike afortunado dichoso es aquel por cierto que disfruta de la vida sencilla desprendida del campo frente a la vida de la ciudad lejos del mundanal ruido no pues también de Horacio el Beato ILE litera del estatus Chile Ile literalmente dichoso aquel que se refiere a ese menosprecio de corte y alabanza de aldea no que sigue siendo tan actual si no porque seguro que todos conocemos a alguien que que siempre está diciendo yo estoy deseando irme a vivir al campo hoy de dejar la ciudad contaminación el ruido prisas el estrés bueno pues sería vea tu le pues es Fray Luis de León que le dio mayor fuerza en su boda la vida retirada que ya hemos comentado como Oda porque está compuesta por liras y también por su que ya de repente

Voz 0020 16:07 conectamos un montón de cosas Éramos que descansaban

Voz 0831 16:09 o la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por dónde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido claro

Voz 0020 16:16 claro porque también en esta época eran poco más normal ahora también lo podríamos dar una vuelta no sé usted que estás escuchando se prefiere el campo la ciudad pero es verdad que queda todavía ese poso como de de pensar que claro que igual caminando palabra mía

Voz 0831 16:33 pues filosofal no el ritmo es frenético lo que puedes hacer es medir los versos Si acaso sí pero tienes que hacer tienes que ser eso

Voz 0020 16:39 pero te tienes que ir a y al campo Almonte para reflexionar mucho mejor para está pero a lo mejor no

Voz 0831 16:46 de quiero conmigo no hubiera sol las esquinas claro el campo quizás un ambiente en poco más propicio para ellos puede ser

Voz 6 16:55 y por último lugar

Voz 0831 16:57 a él Ubis Luvis una donde están no que es hicieron donde fueron a parar qué pasó con esa pregunta retórica sobre el paradero de los que han muerto se refiere

Voz 1590 17:06 muerto hunde a aclaran que se hizo el Rey Don Juan los infantes de Aragón que hicieron que fue de tanto Galán que fue de tanta invención como trajeron tantos duques excelentes tantos marqueses y condes y barones como vimos tan potentes di muerte do los esconde si tres pones las sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces cuando tú cruda te ensaña con tu fuerza las a tierras y de esa

Voz 0831 17:30 pues fíjate

Voz 0020 17:33 claro que no poco como hay lo siento mucho pero no no yo no vale para todos

Voz 0831 17:38 no yo no les van a esto que es pues era

Voz 0020 17:40 estoy tan tremendos con las hazañas hasta ahora

Voz 0831 17:44 el final es el mismo así que quisieron perdurar no se deja sus nombres la historia supongo

Voz 0020 17:48 bueno alguno lo consigue oyes pero claro

Voz 0831 17:51 y bueno pues con esto espero que este de este dónde están no se pueda trasladar a los oyentes y que los oyentes ahora mismo hayan dicho

Voz 0020 17:58 no no tengamos decir dónde está no sabemos dónde están aquí delante pongo

Voz 0831 18:02 muertos no porque se hayan ido que se hayan ido allanado

Voz 0020 18:04 no no no creo que haya apagado la radio yo creo al revés hombre lo único a lo mejor en este preciso instante están escuchando la radio un poquito más de fondo porque se han ido a la librería la estantería donde tengan los libros no estarán ahí diciendo a ver yo creo que tenía alguna de Garcilaso seguro que tienen típico libro ese de poesías completas de Miguel

Voz 0831 18:23 pura aseguró en casa tenemos si la crítica antología eso es de la cubierta de polvo como el arpa de Bécquer pues es un buen momento para sí para desempolvar la Hay claro

Voz 0020 18:34 y si no pues claro los tiempos en los que nos manejamos dos mil dieciocho verano pues siempre está Google uno ponen esto Coplas a la muerte de su padre

Voz 0831 18:45 puede leer perfectamente es que dan soporte digital que nosotros no somos unos retrógrados no no todo lo que sea leer perfecto

Voz 0020 18:52 yo creo que los oyentes se han quedado creo que los oyentes han aprendido creo que les hemos metido cuanto menos el gusanillo de la poesía de nuevo ese gusanillo del que hablábamos al comienzo que los jóvenes parece que están de alguna manera retomando me lesiva para que

Voz 0831 19:07 también exacto iba me alegrará también

Voz 0020 19:09 saber que los jóvenes que es lo que decíamos se que perfecto que lean los poetas de ahora

Voz 0831 19:14 sí pero que sepan que también esos poetas de ahora

Voz 0020 19:17 los son con más o menos calidad en mayor o menor medida por estos poetas de los que hemos hablado y que hemos puesto como ejemplo a lo largo de todo el verano hay que releer a los claro sí es verdad que para han llegado hasta aquí como clásicos por algo pasa

Voz 4 19:30 dado el tiempo la la dura prueba del tiempo exacta como algo la del algodón pues la del tiempo

Voz 0020 19:36 oye publicidad lenguaje me alegrará verte la temporada que viene porque esto ya también está convirtiendo un poquito Un clásico si me permites salvando las diferencias yo creo que ya un clásico del verano es que vengas aquí te sientes alguna Nochevieja son otras de uniforme yo no lo digo por mantener por supuesto Chaves por mantener un poco el enigma claro la placa de policía estado sobre la mesa también les les contaré todas estas madrugadas mientras llevamos charlando sobre poesía lo cual no deja de ser tampoco algo curioso no porque sí impresiona la placa de Policía hablando de poesía lo lleva siempre encima no esto esto está vi que unos policial lenguaje Cronos implacable y eso es bueno yo creo que la operación soneto hemos salido hemos salido ganando de la operación soneto si además había pocos detenidos creo muy pocos muy pocos todos en libertad a todos a la calle directamente creo que ha quedado muy bien policía de lenguaje muy agradecidos de tenerte en las madrugadas de Hablar por hablar su servicio hay gracias de verdad policía de lenguaje Nos vemos la temporada que viene antes veremos que muy pronto que pasa es lo que queda de verano bien que empieces bien el curso en la Academia muchas gracias sí pero cadete carnes fresca carne fresca buenas noches buenas noches