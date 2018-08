Pedro: "Nací fruto de una relación entre mi madre guineana y mi padre español en la colonia de Fernando Poo"

Voz 0020 00:00 hola Pedro desde Madrid buenas noches hola buenas noches Adriana qué tal

Voz 1157 00:05 bien bueno concretamente llamo desde Alcalá de Henares no no no no estoy en Madrid aunque soy de la comunidad pero quería hacerte este pequeño comentario

Voz 0020 00:15 en Alcalá de Henares Comunidad de Madrid que no ciudad de Madrid

Voz 1157 00:19 efectivamente en principio quería eh Tema éste el novelesco me ha parecido interesante pero antes de que esté Adriana que llevo muchos años escuchando el programa ahí es un es un programa que me acompaña muchas noche sobre todo en este en este periodo que que las noches me son casi interminables que acabo de pasar por un por una situación de divorcio y evidentemente me cuesta mucho muchas noches dormí aunque está intentando desconectarse

Voz 0020 00:57 vaya pues nos alegramos de haberles servido un poco de de acompañamiento Pedro espero que esté vivo

Voz 1157 01:04 muchas gracias dirá con relación al tema este novelesco no sé si puede ser interesante el tema pero quería hacer y haceros un un relato un poco no sé si exceso pero quería ser un poco también breve eh mira yo yo como digo yo me veo a Pedro Fuentes aquí en la cien cargando poco en en Guinea en la Guinea Española en un periodo un tanto convulso que es a finales de la década de los setenta eh que como bien sabéis que coincide con el periodo de de de inicio de de la dictadura de Macías Nguema ni el final de la independencia de de de de Leguina de Guinea Ecuatorial o sea que a la colonia española mi padre era era español Mi madre era era guineana de la etnia Bobby en ese periodo de tiempo periodo colonial no no había mucha mucha proximidad racial que que uno no quiero hablar de racismo porque tampoco es un dato que dispongo mucho pero más o menos con relación a lo que os voy a contar un poco la la historia no había mucha mucha relación de proximidad étnica entre los españoles algunos españoles muy a alguna persona nunca es bueno perder por la propia

Voz 0020 02:40 definición de colonialismo no Petrer

Voz 1157 02:44 entonces es la la historia de mi madre de mi padre de Mine entonces qué qué ocurre en esta falta de relación de de de de proximidad entre españoles la gente de la Isla evitó por ejemplo que mi padre ese casar entonces me detuvieron a mí pero fue una relación que una de mis tías que que que vivía también allí en la isla nunca aceptó entonces qué pasa en cuando se entera mi tía que mi padre tenía mucho interés en casarse con con mi madre y hacer todo lo posible con dejar la isla antes de que se produjera la independencia no hay escaparse con nosotros entonces metía hizo todo lo posible por evitarlo entonces que que hizo puedo provocó un común salvoconducto Él a través de la administración colonial provocó la expulsión de mi padre de de Fernando mi padre tuvo que abandonar como como quien dice con una maleta de cartón piedra de prisa corriendo la la la Guardia Civil detrás de mi padre abandonó Guinea Ecuatorial nos quedamos Madrid entonces en ese periodo de tiempo comienza el la la independencia también abandona la isla metía yo me quedo ahí con mi madre en ese ínterin de tiempo toda vez que sufro sufre una situación eh la apoyo sufro el virus de la polio entonces no había medios técnicos en la isla para poder atenderle y entonces pues no madre pareció muchísimo entre el abandono de mi padre y que este distanciamiento emocional y el sufrimiento de ver a su hijo al ojo he querido de su padre pues pues pues pasar por una situación de polio pues evidentemente mi madre y que hace que ocurrió pues mi madre fallecen en el año sesenta y nueve yo tenía escasamente cinco años pues me quedé viviendo con mi abuela sufriendo todo el periodo de tiempo de la dictadura lo hacía con la polio no había medios de asistencia médica gracias mi abuela pues todo lo posible a través de medicina natural sí como aquel que dice haciendo técnicas de fisioterapia que apenas ella conocía pues puré empezar a andar con dificultades pero conseguí andar con con todos los rasgos el apoyo que sufrí entonces para estén desde mucho respiro es que

Voz 1 05:42 en el año en el año ochenta cuando ya se ha producido

Voz 1157 05:48 el golpe de Estado de de de Obiang llama a su tío Macías en unos españoles un empresario o un abogado visitaron visitaron la isla por otras cuestiones empresariales intereses Niza alojaron en una en una casa de una tía mía de ahí de la de la isla a través de es a través de ellos y el empresario me conoció Sutton historia vio la situación de pollo que yo tenía mi consiguió consiguió traerme en España en eso fue a principio de la década de los ochenta

Voz 0020 06:33 cuántos años tenía usted yo puedo

Voz 1157 06:36 porque ella tenía catorce años casi a punto de tener quince años ya decir es verdad que te vas a sorprender Adriana cuando yo llegué en España tenía interés en saber dónde podía haber parado Mi padre dónde estaban mi madre yo veía la cara de de de los hombres de la calle como como me contaba mi abuela andaba mirando la la la cara de las personas y yo decía ese puede ser mi padre Ése puede ser Mi padre y entonces yo siempre decía dónde estará mi padre puse mucho interés una vez hermanas yo tengo una hermana

Voz 1 07:15 tras y que ya estaba aquí en España

Voz 0020 07:18 pero un extra de por parte de padre claro por parte de madre además claro

Voz 1157 07:24 entonces mi hermanastra inició la búsqueda de mi padre empezó a manejar muchos archivos llamando a muchos teléfonos de aquí de de de concretamente como el padre era de de de Cantabria Santander empezó a buscar información a través de los archivos de Santander llamando a teléfonos buscando apellido es intentando cuadrar por ejemplo Savic los apellidos de mi padre

Voz 1 07:54 coincidió que

Voz 1157 07:57 encontró un número de teléfono que les facilitaron el Ayuntamiento de Santander que coincidía más menos con el apellido del padre o sea que yo llamó Pedro Fuentes vio un teléfono que ponía también Pedro Fuentes eh

Voz 1 08:12 entonces

Voz 1157 08:14 una mañana hermanas llamó a ese teléfono le cogió el teléfono una señora mi hermana preguntó por mí por mi padre dice por favor quería hablar con Pedro Fuentes entonces la persona que estaba en la otra línea les supo como usó dice Pedro Fuentes hice mi hermana sí que quiero hablar con él y entonces perdona creo que te equivocas eh aquí no hay ningún Pedro Fuentes eh tal cual me lo estás explicando que yo es que necesita hablar con Pedro Fuentes y me permite yo te voy a ser un poco concreto mirar yo estoy buscando a un señor que estuvo en Pernando poco en la década de los sesenta dejó allí a su hijo y entonces su hijo está aquí en España el interés en conocer al entonces la mujer que estaba en la otra línea hace acusa

Voz 1 09:15 ahora

Voz 1157 09:17 dice quién es quién es verdad quite porque es que tantos años que han pasado en el estás provocando un casi un problema de corazón de la señora que mira yo es que me da mucha pena tener que decir que lo peor por teléfono pero Pedro Fuentes falleció en el año setenta y uno entonces se cursó a llorar hay coincidió que esa era la la la Casa de de de de mi tío es él se llamaba Jesús Fuente su hijo también se llama igual que yo Pedro Fuentes pude hablar por teléfono con ellos ya te puedes imaginar toda la emoción que

Voz 1 10:05 por su porque para nosotros

Voz 1157 10:09 he quedado con que yo visitara Santander tenían mucho interés en conocerme muy conseguir recabar información sin todavía mi tía que estaba en la Guinea por esa época el frenado por si todavía estaba viva me dijeron que sin que ella sería todavía viva

Voz 1 10:28 no

Voz 1157 10:29 que que que la madre Mi padre estaba viva ni una primavera con con mi hermana visitamos a mi familia de Santander yo tenía mucho interés es saber dónde estaba de padres y era verdad que se había muerto de Matthew que me conociera por teléfono yo les y mira no soy la persona más perfecta no imaginé que yo soy el típico mulato alto fuerte ademán por desgracia evidentemente la vida me ha cambiado yo tenía varios por yo a eh los que de la dictadura Matías me dejó muy marcado emocionalmente entonces como te indicó visité Santander una primavera que era muy lluvia

Voz 1 11:20 cosa

Voz 1157 11:21 llegué a ir a Santander Mi tío Jesús me recibió junto con su mujer en en la estación de autobuses de Santander o ya te puedes imaginar mucha monseñor

Voz 1 11:36 mi tío llorando de verdad

Voz 1157 11:40 muy acogido me llevara una su

Voz 1 11:42 Casas

Voz 1157 11:43 a la mañana siguiente yo tenía mucho interés de saber dónde estaba el cadáver de mi padre yo quería quería conocerlo

Voz 1 11:52 entonces

Voz 1157 11:54 pero las bombas

Voz 1 11:58 me llevaron al al cementerio

Voz 1157 12:00 de

Voz 1 12:02 de tales a hacer lo que ha quedado bien el nombre

Voz 1157 12:07 podré olvidar

Voz 1 12:08 que se llama llego allí

Voz 1157 12:10 si yo era el número de de la tumba de mi padre

Voz 1 12:17 me llevaron allí efectivamente allí estaba mi padre igual que yo

Voz 1157 12:22 por eso me sorprendió muchísimo Pedro Fuentes López la fecha de fallecimiento mil novecientos setenta y uno y entonces supe de verdad que que que mi padre estaba había fallecido

Voz 1 12:36 el golpe también ha activado

Voz 1157 12:40 como aquel que dice esté cerró el círculo de un de un largo periodo de búsqueda

Voz 1 12:46 ya

Voz 1157 12:46 es como aquel que dice es como si el emocionalmente Mi vida hubiese cambiado todo el pasado en ese momento te puedes imaginar las emociones más pedirles pedía la familia que me dejaran un periodo de tiempo me quedé

Voz 1 13:06 como hablando con mi madre

Voz 1157 13:08 que estaba muerto pero me quedé hablando con ese deseo reconocerle esas caras que yo he estado buscando en la calle y además llegar

Voz 1 13:17 de allí

Voz 1157 13:18 pues te puedes imaginar es como si estuviera vivo no lo olvida Mis manos tocando la tumba e intentando buscar explicaciones de tantas cosas después de el después de el del cementerio mi tío me dijo que que la familia quería conocerme que emitía que había estado en la línea que que que según las explicaciones que me dio mi abuela materna ella fue la que provocó la expulsión a mi padre provocar pues muchas cosas que probar Llorente no hubieran sucedido pues también tenía mucho interés en conocer área ir verdad yo sin rencor ninguno

Voz 1 14:04 no

Voz 1157 14:05 asistí a una comida que que que mi familia me invitaba llegué allí insistía la vi

Voz 1 14:15 se acercó me dio dos besos la allí la allí un fuerte abrazo de cariño de heridos besos sinceramente los centavos a a la mesa ella no hablaba pero me miraba intensamente me miraba intensamente

Voz 1157 14:34 es el dato que ellos siempre que ver con permitía siempre se me quedaba mirando no ha hablado con una sonrisa interior como intentando decir que ha sido de de de tipo sabes así como aquel que dice ha pasado el tiempo y los años han ido pasando seguido como aquel que dice todos los veranos visitando Santander no puedo pasar delante del del cementerio de Diego sin pagar a ver la tumba de mi madre que se consiguió la verdad que no habernos aburrido que haya sido interesante la Historia Hydro desde luego

Voz 0020 15:21 que es una historia interesante en lo personal pero también en lo histórico porque al final estás retratando un periodo de España y una historia que es la de muchas familias

Voz 1157 15:33 efectivamente no no no lo dudo verdad hay muchos muchos hijos

Voz 1 15:39 muchas hijas que

Voz 1157 15:42 ese periodo de tiempo de Guinea tuvimos padres tuvimos madre yo concretamente Mi padre con esa relación es nunca que que que que que tuvo con con con mi madre de padre en todo momento me reconoció y es parte de la historia porque yo recuerdo en la década de los ochenta cuando yo vine en España lo pasé muy mal porque yo bien España como el extranjero yo no sabía que que que yo era español que que yo tenía el registro central de de de de Madrid toda mi documentación que mi abren había me había reconocido como Hijo claro entonces yo recuerdo en la década ha lamentado la década de los ochenta el gran problema de la inmigración que había aquí en España la persecución que había de de papeleos con con con con los inmigrantes yo recuerdo de de estar en la cola de la calle Madrazo en la comisaría buscando buscando legalizar mi situación hasta que un día una una un una señora y me encontré yo allí en la comisaría cuando hablando así explicándole que me dijo oye porque no te apures allí al Registro Central de Madrid mira sin sin sin sí sí está allí como como hijo era español coinciden efectivamente alguna mañana en el registro central y me dijeron cómo te va donde la lista es pues mira yo me hago tal Mi padre era tan directamente fueron en un cajón no no se me olvida abrieron el cajón yo me dijeron tu padre sí avala Pedro Fuentes López digo si tu madre era Montserrat digo si tú eres Pedro Fuentes lo que digo así pues mira aquí tienes tu documentación directamente tienes que estar español porque tú quieres los todos los derechos como hijo de imaginar todo esto lo que ha supuesto para mí

Voz 0020 17:46 desde luego Pedro se quedó desde entonces a vivir en España

Voz 1157 17:51 sí efectivamente yo me quedé a vivir en España nunca he dejado el país ha seguido luchando peleando muchísimo con muchas dificultades con la situación de podio que yo tengo que la vida no me ha sido fácil sí pero he querido tampoco no caer en el dramatismo y la facilidad de las cosas he tenido apoyos pero siempre comer como aquel felices Quirón cabezón que que que las dificultades de la vida me Allen que no muchísimo a saber luchar sacarla adelante de hecho pues mira no me ha faltado como aquel que dice trabajo de seguir estudiando y

Voz 1 18:41 casarme

Voz 1157 18:43 cuando una española guapísima tuve una niña tengo una niña bueno o por otras circunstancias Esprit pues recientemente me divorcié pero bueno luchando con muchos ánimos para seguir evidentemente y descubriendo novedades de la vida que yo creo que es interesante

Voz 0020 19:06 ya me han tenido contacto con con su familia de Santander Pedro me pregunto si también con la familia de su madre con la familia de Guinea

Voz 1157 19:14 sí perfectamente yo con mi familia materna estoy muy unido mucha de mi familia materna ya está en aquí en España y aunque el sigo teniendo primos allí y usted pueda imaginar el cadáver de mi madre está en esta inminencia y muy poco estuve en Guinea usted pueda imaginar todo lo que supone qué supone para mi padre aquí mi madre allí y yo aquí en el medio

Voz 0020 19:50 Pedro de verdad es que ha sido mucho más que en igual novelesca su historia ha sido realmente interesante y también muy emotivo escucharlo

Voz 1157 19:58 se le agradezco muchísimo Adriana eh como como le indico os agradezco muchísimo que las noches a veces hacen largas tenemos muy buena compañía con vosotros en la cadena que nunca nos falte

Voz 0020 20:11 muchas gracias Pedro buenas noches buenas noches