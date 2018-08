Nazan, desde Manhattan: "La chica de la que me estoy enamorando me reconoció en la segunda cita que está casada"

Voz 0020 00:00 cuáles son las dos y cincuenta y dos de la madrugada aquí en España Naza no se espera en Estados Unidos muy buenas noches

Voz 1 00:10 buenas noches Adriana

Voz 0020 00:12 al

Voz 2 00:14 muy bien acabo de volver del curro hace una hora que ahora hay aquí son las nueve menos siete

Voz 0020 00:25 las nueve menos siete osadas ocho cincuenta y tres

Voz 3 00:30 sí exactamente dónde está en qué parte estoy en una ciudad que se llama Home o qué

Voz 2 00:38 pero está al otro lado de Rioja Hatem al otro lado de Manhattan

Voz 3 00:42 de la ciudad de Nueva York sí

Voz 0020 00:47 que en qué trabaja que hace acaba de volver del trabajo

Voz 2 00:52 sí soy intérprete jurado trabajo no los tribunales federales y en otros tribunales otras instancias y me dedico también a la traducción que es una pasión y una vocación que surgió debido a mi estancia de unos tres años en España hace hace tiempo ya casi diez años

Voz 0020 01:12 pues a ustedes norteamericano

Voz 3 01:15 sí sí yanqui

Voz 0020 01:20 por qué os acento tan buenísimo español Naza

Voz 2 01:24 pues la culpa o las gracias tendría que detrás de la alta Mis compañeras de piso en Madrid los asturianas

Voz 0020 01:33 lo lo atrapó el castellano el idioma

Voz 2 01:38 sí desde hace muchísimo tiempo desde los doce años ahora tengo XXXII desde los doce años lo lo estudio porque antes nos obligaban a estudiar el trance con con once con diez y once años y cuando nos dieron la oportunidad de cambiarnos dije que que la cojo ya en nunca mire hacia atrás

Voz 0020 01:58 y entonces ahora es intérprete jurado hace las traducciones inglés castellano y inglés español

Voz 2 02:04 exactamente un poquito de portugués pero no a nivel federal que no está cualificada para hacer eso

Voz 0020 02:14 aquí no hacen porque se lo ocurrido telefonear a hablar por hablar

Voz 4 02:20 por qué pues llegó

Voz 2 02:23 par de años escuchando el programa y antes que nada felicidades que me encantaba si en a ocurrió que bueno ya ya os conté que trabajó en los tribunales y tal pero una de mis pasiones aparte de los idiomas son las bicicletas

Voz 4 02:42 como un trabajo aparte

Voz 2 02:45 eh que no porque no porque nada me haga falta el dinero ni nada sí pero porque me lo paso bien en trabajos que los fines de semana algo en lo que llamamos vale de bicicletas que será aparca aparca bicis pues imagínate en un hotel puede que te ofrezcan el servicio de apartar tu coche pues nosotros hacemos eso en concepto ahora todos los elementos abiertos al público porque en Nueva York cada vez que hay cada vez más gente que que va a poner a un concierto por ejemplo en bicicleta y necesitan donde estacionar

Voz 0020 03:23 así que son ustedes aparca bicis

Voz 2 03:26 porque a veces se suena un poco raro nadie les semanas de puesto de trabajo

Voz 4 03:35 ni una noche pues estuve trabajando en él

Voz 2 03:38 en el parque Prosper que es como el Parque Central de Brooklyn es otro otra ciudad al lado de Manha de Nueva York o parte en Nueva York realmente ir vino una una chica a dejar con nosotros su bicicleta ir de buenas a primeras los dos pues se notó que había mucha química entre los dos así empezamos la teníamos mucho en común ella de California se acaba de mudar para Nueva York también base una temporada de tres años en California a los dos no se nos encantan las bicicletas y empezamos a hablar todos mis compañeros me dijeron pero oye cuando vuelva del concierto como no le pidas un número eres un tonto en nada cuando volvió pues Le hablamos un poco más Idle pero es una obra me lo dio empezamos a mandarnos Whatsapp al al día siguiente

Voz 3 04:38 porque ya sabes cómo son los millennials que ya no nos amamos sino que nos mandamos pasa a empezar

Voz 2 04:43 vamos a hablar en y me dice que que tiene novio de larga data y le dije que bueno yo me imaginaba que como se acababa de mudar de San Francisco que el novio seguía ya pero no es el caso sean novio vive en Nueva York con ella y yo le dije que no pasa nada que sí que nunca está además conocer a más gente que esta ciudad en esta ciudad de puede costar aún no conocer la gente nada salimos

Voz 5 05:09 salimos a tomarnos unas ostras un dinerito oí cuando

Voz 2 05:15 lo terminó la noche pues ya había

Voz 5 05:18 no es estábamos destacando y está en en un bar en Nueva York que no es muy común y eso que se yo al día siguiente me decía que que le daba pena ver a derecho es hoy tal que debe haber dado vergüenza y no no sabía si quería seguir con eso por lo de sueldo del novio

Voz 0020 05:42 sí

Voz 5 05:43 y seguimos hablando de hecho me invitó a una a una barbacoa en su casa el el cuatro de julio conocía su novio

Voz 0020 05:53 vamos a hacer una cosa dando están porque no me veo capacitada para terminarla en treinta segundos como queremos más detalles aguanten os el boletín informativo vale

Voz 1 06:02 por supuesto venga ahora seguimos hablando

Voz 0020 06:05 pues mientras no se espera un ratito en Estados Unidos Ana Button y el boletín informativo de las tres de la madrugada cinco los minutos que pasan de las tres de la madrugada al menos aquí en Madrid unas cuantas horas menos en Nueva York al otro lado del río Hudson desde dónde nos llaman Naza buenas noches de nuevo buenas madres Naza Nos habíamos quedado eh chico conoce chica chica le da su teléfono tienen una cita la chica Le cuenta que tiene novio la cita prospera después de las ostras bien el beso después del beso tengo novio y después del tengo novio nos hacemos amigos te invito a una barbacoa con mi novio también

Voz 2 07:14 exactamente yo como pues como no quería llegar a la barbacoa sólo invite a una chica ya un amigo nada que basamos esa tarde del día de la Independencia el cuatro cuatro de julio era que podíamos pues esa chica ahí yo no no la que invité a la barbacoa sino la de la Historia nos escapábamos a la cocina hablar a solas a no nos dimos ningún ves nada sí pero mi amigo entrar no estuve hablando cogiendo una botella de vino de la nevera la cocina me dice después oyes cómo es que estaba a punto de de quitarse la ropa de quitarnos la ropa ahí en la cocina Italia hubo mucha tensión en la verdad es que fue una situación un poco incómoda unos días después me dice que la la chica que se llama se llama Ana y me dice que sí que que que es se dicen españolas amorosa o que incrementen el el amor si no yo que bueno no pasa nada y tu novio que MIC que que él menos no

Voz 3 08:30 que ella es más liberal que él

Voz 2 08:33 que a él no le gustan tanto estas escapadita hacia estas aventuras yo juez mi la verdad es que francamente me da igual en estos momentos no es que te buscando casarme ni nada si me acabo de mudar me para acá

Voz 4 08:47 ir así que

Voz 2 08:49 seguimos salimos a otra vez fuimos a un concierto en el mismo parque donde no sabíamos conocido ya estaba malita está tenía acto Si yo también me me contagió parte de los vías de trabajo al día a la semana siguiente eh pero hablamos un poco en esa cita el y hablábamos de su situación con el novio ir quedamos en que vamos a hacer amigos que no pasaba nada que ella me podría presentar amiga tuya Si

Voz 4 09:21 y que que podríamos seguir así

Voz 2 09:25 aquí al pasar unos días pues decidí que eso era una tontería de que me me gustaba demasiado para él como para hacer amigos no ir resolvía que le iba a mandar una carta no no a su casa porque eso ya levantaría demasiadas sospecho con el no yo no sé si lo sabe uno así que le mandé una carta su trabajo que me había dicho donde trabaja

Voz 4 09:52 ir a mandé

Voz 2 09:55 una foto que le había sacado volviendo de aquella cita en el parque a Nueva York que habíamos ido en bicicleta volvimos por el puente de Brooklyn en bici aquí paramos y nos hicimos unas fotos la mandé una foto Un poema de Pablo Neruda ya le encanta que se llama me gusta cuando callas o te suena

Voz 0020 10:17 sí claro no

Voz 2 10:20 se lo traduce al inglés porque entiende un poco de español pero no tanto ir le mandé se ha traducido una carta de tres o cuatro líneas

Voz 4 10:31 la foto y me dice unos días después que recibí el sobre con la fotografía

Voz 2 10:37 la es un poco raro que me lo hayan mandado pero me encantó no

Voz 4 10:44 vale pues van entonces

Voz 2 10:46 eh fijamos otra Gracita para el viernes que creo que recibió la carta el miércoles algo así salimos el viernes y no salía a colación lo de la carta no sea porque yo en la carta de haber dicho que no quería ser amigo suyo y no que lo quería todo no quería nada y me parecía muy raro que no hablara de eso que no cien sino hablar ahí ya que no habláramos de la carta ir al final de la noche pues nos juntamos con unos amigos embroque y la verdad es que vivimos son poco más de la cuenta ir de repente me dice oye cuando te voy a ver qué tengo que te tengo que ver antes de que te vayas a a esta misión con una delegación que para la que iba a interpretar un viaje a lo largo de Estados Unidos te tengo que ver

Voz 4 11:35 yo le miré yo la miré Le dije pero no es leído la carta me dice que cartas no me dice que carta yo como carta por lo visto

Voz 2 11:51 no creo que me estuviera mintiendo ni nada cine disimulando me dice que no les llegó ninguna carta mi el poema traducido que sólo le llevó la fotografía en el sobre

Voz 0020 12:04 pero cómo puede ser

Voz 2 12:07 pues no lo sé la verdad es que no lo sé porque estoy casi al cien cien por cien seguro de que incluir la carta del pone malos las todos hojita ese papel sobre y me dice que quizás alguien de la de la oficina abriera la carta al sobre para ver pues eso que se y me dice la frase dame la carta

Voz 3 12:33 es como si fuera tan fácil

Voz 2 12:37 claro fue muy difícil porque en ese momento te pilla por sorpresa hay un poco borracho tal pero nada del cielo para hacer echó a llorar así que por eso sentado que no estaba disimulan

Voz 4 12:55 aquí ya

Voz 2 12:58 Nos fuimos para casa ya para casa con con su novio y yo para mi casa nueva Years

Voz 4 13:04 juego que pasan unos días

Voz 2 13:08 exijamos otra cita no porque yo me iba para este viaje con esta delegación de Colombianos por cierto muy

Voz 4 13:15 y ella me propone ir a casa mía yo pues genial encantado llena Mi casa ir tampoco

Voz 2 13:26 se en cuanto a detalle pueden entrar en la radio pero tampoco mantuvimos relaciones sexuales a parte además de eso pero eso pasó pero estamos estamos hablando y de repente de me suelta que no era su novio sino su marido sí que llevaban cinco años casados y que se habían casado por porque a él se le vencía el visado que no es de Estados Unidos

Voz 4 13:56 en otro país anglosajón y que a ella le había decepcionado porque él no

Voz 2 14:05 el matrimonio más formal no quería darle a mi yo no quería sea básicamente Se casaron a aborta días que nadie nadie se enteró de de su boda pues no sé si la verdad es que no no nos hemos vuelto a ver desde que volví de esa misión que que te he contado ahora

Voz 0020 14:27 no se han vuelto a ver

Voz 2 14:29 no hombre AC pues este es que estuve fuera tres semanas

Voz 3 14:33 cuando regresa

Voz 2 14:36 tres Se

Voz 3 14:38 hace cuatro días el

Voz 2 14:42 sábado insten nato

Voz 0020 14:44 no tiene ganas de verla

Voz 7 14:47 montón muchas muchas

Voz 4 14:53 pero no sé qué

Voz 2 14:55 la verdad es que no sé qué quiere supongo que tendrá que preguntárselo más directamente

Voz 3 15:01 sí porque usted que estoy en ello usted no

Voz 0020 15:06 quiere usted sigue queriendo lo mismo que que le proponía en la Carta que nunca llegó

Voz 2 15:13 sí sí sí la verdad es que de es de las pocas veces que he sentido algo tan fuerte por una persona una chica en tan poco tiempo sea literal ha pasado tres o cuatro veces en la vida así que sé que no es no es algo pasajero ir aunque tampoco tampoco me decepcionó haría mucho porque porque no ha pasado mucho saber si alguno sino pasa algo no pasa nada entonces

Voz 4 15:41 pues

Voz 2 15:42 no sé no me va lastimar ni nada sí pero es algo que que sí que deseo que quiero que pase así pero con es que con marido asqueado que se pero no estoy bien no me lo no me lo tomo tan a pecho como para dejar que me dieran y nada Siza

Voz 0020 16:02 sobre todo por lo que decía usted al comienzo de la conversación nada aunque tampoco está buscando usted de una relación muy estable y muy intensa no a priori

Voz 2 16:12 no a priori pero con ella podría tenerla

Voz 3 16:15 lo que sí parece que se

Voz 2 16:20 bueno ya veremos qué pasa a ver si tengo que hacer otra llamada a la Hablar por hablar para contar los que ya pasado que no ha pasado

Voz 0020 16:28 Nos encantaría porque claro ahora nos vamos a quedar

Voz 2 16:32 con la incógnita

Voz 0020 16:35 la segunda parte de la historia

Voz 4 16:38 pues eso supone que que vamos a vernos el viernes o el sábado

Voz 0020 16:43 osea que podríamos tal vez charlar la semana que viene

Voz 3 16:48 sí me encantaría es que necesitamos el siguiente capítulo

Voz 0020 16:55 si fuera Netflix pues tendríamos ahí un ex

Voz 3 16:59 puede ser vamos a ver qué pasa usted de seis ilusionado ninguna Open

Voz 2 17:06 yo ningún consejo que habrás conocido muchas historias de estas

Voz 4 17:11 algo que te que te en presiones

Voz 7 17:15 sí

Voz 0020 17:17 a mí me impresionan todas las historias Naza en mí es verdad que que me gusta mucho escucharlas tampoco es mi mi posición la de aconsejar a nadie pero sí me gustaría preguntarle si si usted está ilusionado por lo que tenga que llegar

Voz 2 17:36 pues sí pase lo que pase creo que va a ser una historia que

Voz 4 17:40 eh

Voz 2 17:41 que se va a quedar conmigo por por toda la vida porque recién de mudé a Nueva York empezar una nueva vida aquí se las es la primera chica que tanto me ha marcado desde que llegué a esta ciudad

Voz 0020 17:55 y todo por una bicicleta que le parece

Voz 3 17:58 pues me parece muy justo no sorprende para nada con mensaje me pasión por las bicis por las víctimas que será así no

Voz 0020 18:09 Lanza me has ido de verdad un placer conocer su historia ojalá que nos pueda volver a llamar para contarnos qué tal va sí

Voz 2 18:18 encantaba hablar contigo y felicidades por el programa escuchando

Voz 0020 18:23 aquí estamos danza muchísimas gracias

Voz 1 18:26 nada un abrazo