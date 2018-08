Pau Gasol: "Un millón de roghinyas se encuentran en una situación crítica"

Voz 1 00:00 Pau Gasol muy buenos días hola buenos días Pau

Voz 2 00:02 eso les el mejor jugador de baloncesto de la historia de nuestro país seguramente también uno de los mejores jugadores del mundo pero quizás les sorprenda que hoy no hablemos con él por esta razón o al menos no sólo por esta razón verán el treinta y uno de agosto es decir en sólo un par de días se cumplirá un año de la matanza que los otros sufrieron a manos del Ejército de Myanmar

Voz 3 00:22 a a casi un millón de personas tuvo que huir de sus hogares y buscar refugio en Bangladesh donde hoy un año después siguen viviendo

Voz 2 00:32 no en campamentos improvisados gracias al apoyo de organizaciones como Unicef de la que Pau Gasol ex embajador desde hace quince años como embajador de esa organización Pau acaba de regresar de una visita a esos refugiados orgía en el campamento de Leda en el que viven cuarenta y ocho mil personas y en este caso como ocurre con otras situaciones similares conocemos el número pero me temo que ni siquiera podemos imaginar cómo es su vida tú puedes ayudarnos hacernos una idea de cómo viven estos rojillo en el campamento de la edad

Voz 4 01:01 bueno que viven

Voz 5 01:03 lo mejor que pueden con los medios que tienen denuncia muy muy típica no después de haber pasado bueno situaciones traumáticas a huir de su país porque el Ejército de Myanmar está matando a familiares vecinos sus aldeas no hay no forzar a irse a un país que los acogen este paso Bangladesh

Voz 6 01:30 sí

Voz 5 01:31 ahí con la ayuda de todas las interna organizaciones internacionales humanitarias pues pueden tener al menos un pequeño refugio no porque tú tienes que ver esas tiendas donde donde ellos están familia consigue considerable número y pues que están ahí con buen con mantas suelo con calor ahora sobre todo cuando fui al estar en época de Monzón un calor y una humedad durante el día enorme y cuando no está lloviendo en terrenos que son de arcilla de de barro y hay muchos peligros de cientos de Arenas si hubo alguna muerte ya durante este durante este verano no precisamente por eso en todas las circunstancias precarias son extremas actriz muchos problemas de atención de ayuda porque es también una crisis humanitaria a muy grande además del genocidio del que han huido en su país si la situación

Voz 2 02:27 ya es complicada si ya tienen muchas carencias las organizaciones humanitarias temían Pau precisamente los efectos de esto que tú nos cuentas de la llegada del monzón que son las lluvias torrenciales que esta zona del mundo recibe cada año y que amenazaban antes de que ya hemos entrado en temporada de monzón pero era una amenaza muy grave para UE lo poco que tienen destruir lo poco que tienen estas estas pero buenas en estos campamentos cómo están aguantando los campamentos las lluvias que ya han empezado

Voz 4 02:53 bueno después de depende no han no

Voz 5 02:55 estos casos han tenido que movilizar las sus presas tiendas de de plástico y cañas de bambú a zonas un poquito más estables con menos inclinación para para protegerse para que no tengan ya peligro de muerte nada

Voz 2 03:11 pero en esos campamentos

Voz 5 03:13 es el que has hecho pues es Case casi dio millones refugiados en campamentos que estaban a un cierto número de líneas que habían en en otros momentos que que han tenido que exiliarse el de su país pero ahora el número ha sido masivo hoy entonces claro han habido crecimientos enormes de de de de los campamentos en el campo del por ejemplo el campamento balón es está está cerca de setecientas mil personas grandiosos como sabe citar que en el campo de refugiados más grande del mundo y entonces pues claro cuando yo estoy viviendo tan desmesurado pues ellos intentarán a asentarse donde donde pueden donde hay ya otros también otros miembros de que sueña las circunstancias son muy complicadas una entonces ya te digo anterior que movilizarse para de localizar ciertas besos de sus tiendas

Voz 6 04:07 no

Voz 5 04:07 Hinault que una tener con peligro de muerte en esta época de monzón

Voz 2 04:11 Pau a lo largo de este año durante durante el año y durante nuestros programas hemos intentado hacernos eco de cuál es la situación de los orgía siempre desde aquí claro Nos otros no hemos tenido la oportunidad verlo como lo has visto tu sabemos que es un pueblo entero sin papeles un pueblo sin identidad un pueblo que ha sido expulsado de sus casas en Myanmar por medio de un genocidio organizado como de hecho acaba de quedar acreditado por un informe reciente de la ONU y ahora es gente que literalmente no tiene ningún sitio adonde ir son cientos de personas cientos de miles de personas que viven en un limbo vital ilegal en campamentos precarios sí que lo hacen gracias al trabajo de organizaciones como Unicef con la que tú has viajado como es el día a día del personal humanitario en ese

Voz 7 04:50 bueno es el día a día de otra sonada mandatarios de mucho trabajo y mucho esfuerzo

Voz 5 04:55 para ayudar a los rojilla a tener una Abidal

Voz 6 04:59 lo más lo más estable posible que lidiando con con todos y cada una de las de sus necesidades vitales y poco a poco pues intentar eso mejorarlas de momento la Lanzamiento de ayuda que se que se hizo bueno a este caso Unicef y pues era importante para para cubrir esas necesidades durante este año inicia sobre todo la educación la higiene de los programas de agua agua potable que tengan y también para poder ir al baño no es sino que problemas de salud de digiere tampoco y desde pues de cerca de unos veinticuatro veinticinco millones de euros ya está a día de hoy sólo se ha levantado poco más del cincuenta por ciento no esté que indica pues que aún nos queda que se está se está portando es están consiguen ayudas está haciendo un gran trabajo pero todavía queda pues una gran parte por por por hacer oí por recibir para que esta gente pues eso unos no se pierde Reino ya no tengan más riesgo de que ya del que ya que están supeditados

Voz 2 06:06 claro además la situaciones especialmente preocupante Pau porque de esas cientos de miles de personas que han tenido que huir de sus casas más de la mitad se calcula que más de la mitad son niños cuya vulnerabilidad pues hace que que la situación obviamente sea especialmente preocupantes preocupante

Voz 4 06:21 esos niñas bueno a los niños a veces he te mandan mensajes

Voz 6 06:30 diversos no porque final Nine tienen hoy una vitalidad enorme a niño en cuanto de las atención legales cariño eh te lo devuelve municipios exacto de proporciones enormes Si son niños que la mano de uno de los más pequeños pues han completamente desnudos la gran mayoría de niños del campo de grandes que están descalzos tienen lo lo mínimo para para vivir es uno de los grandes problemas que tienen los rojinegros que en cuanto a la educación pues no están no tienen centros para para cubrir sobre toda la Educación Secundaria un gran problema con los niños de de doce a dieciocho años porque no hay educación secundaria en estos campos de refugiados y al no tener yo al no ser ciudadanos de ningún país no tener papeles identidad pues tampoco pueden ir a otras escuelas de de Bangladesh no entonces eso eso les preocupa muchísimo a las familias porque claro crea una frustración enorme en una edad que es crítica de crecimiento y de madurez no ella que ya es difícil de por sí no en la adolescencia y entonces pues la vida de los niños los más pequeños sea hay algunas que nada que nacen de que nacen lo que llevan viviendo años como te he dicho ya han habido varios varía

Voz 5 07:46 las tandas de de de exilios

Voz 6 07:49 de de migración hacia Bangladesh de los rojillos esta ha sido la más fuerte además crítica debido a ese genocidio pero pero

Voz 5 07:59 la educación en este caso es clave como la sanidad como la salud y es una de las apartados en los que se tiene que poner mucho énfasis porque sino esa generación

Voz 6 08:09 pues va a ser una generación ya perdida de niños como los son más de cuatrocientos mil niños dos mil niños que están allí en en esos campos de refugiados y es una situación crítica de de verdad hay a tener en cuenta en el crecimiento de

Voz 2 08:24 estos niños y en esa educación Pau de la que tú me hablas seguramente es muy importante el papel de un colectivo que yo sé que a ti te ha llamado especialmente la atención que son las mujeres las mujeres rojilla en esos campamentos por qué es tan importante su papel

Voz 5 08:38 el papel de la mujer ese típico de es la y bueno no

Voz 6 08:47 la matriarca veces de de de la sociedad y sobre todo en épocas de crisis no hay que hilar

Voz 5 08:55 madres una hacen un papel enorme se presentan como voluntarias para ser líderes de la

Voz 6 09:00 cuidad

Voz 5 09:01 para ayudar a las demás familias transmitir también el conocimiento que organizaciones internacionales les transmiten para poder ayudar situación en uno de los problemas también por ejemplo es el tema de las familias y las familias muy numerosas que que no me digas altera

Voz 6 09:20 la zona temas religiosos pues los métodos anticonceptivos no están bien vistos ni son utilizados

Voz 5 09:28 los también los matrimonios con con

Voz 6 09:32 en chicas de trece catorce años doce años incluso a veces de que ya están restablecidos entonces a partir de pues pues a una edad servil de la mayoría de casos pues ya empiezan a producir

Voz 5 09:46 eso también presentan problemas no sobre todo cuando estas instalaciones

Voz 6 09:51 debida en estas en estas circunstancias seguida pues pues claro que tenga ningún que tengan la información que sea transmitida por organizaciones internacionales de que las mujeres de la Comunidad lideren ese esfuerzo para decir oye tenemos que ser inteligentes tenemos que reconocer la situación en la que nos encontramos in itinere Caución en estos casos para que nuestros niños no no mueran porque las las las tasas de natalidad de mortalidad infantil de cero a cinco años son muy altas todas estas son cosas que que ellos viven respiran que ellos se encuentran en su día a día que a nosotros nos hace muy difícil que pasen por la cabeza porque tenemos la gran suerte de vivir donde vivimos y tener los recursos que tenemos las oportunidades que tenemos pero a allí no lo tienen oí esto por eso papel de la mujer es tan importante porque es un ancla para cada una de las familias clara pauta

Voz 2 10:45 como embajador de buena voluntad de Unicef has visitado a lo largo de estos quince años países con realidades muy complejas como Sudáfrica como el Chad Angola Etiopía Líbano Irak con tantas situaciones de necesidad como hay como El Mundo y obviamente es imposible acudir es imposible prestar ayuda en todas tú cómo vuelves como persona digo como regresa este estos viajes a casa

Voz 4 11:06 pues que afectan interrogante

Voz 5 11:09 tan emocionalmente que afectan psicológicamente y que yo ver realidades muy duras realmente no el de bueno pues de mucha de extrema pobreza de una precariedad de salud de muerte no incluso muy difícil de digerir pero a la vez siempre me digo a mí mismo es que estoy ahí invocó para transmitir y hacer de altavoz de de su situaciones caerles ayuda hay que puedan tener una una posibilidad alguna por tenían más grande de salir adelante y eso me ayuda a hacerme fuerte y a sobreponer mía a esos golpes emocionales que que Vies no de esas situaciones

Voz 2 11:51 en tu caso no no se puede decir ni más claro ni más alto literalmente el monzón Pau va a pasar a imagino que las expectativas de los rojillos no van a mejorar para los próximos meses es importante también que recordemos que desde aquí seguramente podemos hacer algo podemos poner un granito de arena para que esta situación mejore qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer desde aquí desde la distancia

Voz 5 12:13 desde la distancia sobre todo informarnos sobre la informaciones de la que da el poder de actuar a te a la posibilidad de hacer algo al respecto no soy yo creo que eso es eso es fundamental y felicitar por primera

Voz 6 12:30 horas y resuenan hoy Barbosa a la situación de los rojiblancos en el en Bangladesh porque eso hace que el tema más gente pueda saber lo que lo que está sucediendo allí no y entonces a otra a través esos a través de vosotros a través de más medios que más especial hincapié en esa situación que se hable más que que tengamos ese interés ese deseo de informarnos saber que ocurre más allá de nuestras fronteras no sé el esa empatía es es importante y apoya a partir de ahí que cada uno pues aporte lo que lo que pueda o lo que crea o lo que sienta no en este caso

Voz 2 13:07 sí bueno en esta parte del mundo Paco tú has dicho vivimos en la parte la Mittal privilegiada del del planeta todos tenemos mucho que aportar desde luego desde los medios de comunicación también es muy importante que contemos con voces como la tuya que al final Pau pues no eres sino nuestros ojos en una realidad que como digo conocemos numéricamente conocemos a través de las noticias pero de que quienes cuesta o que no es es prácticamente imposible imaginar desde nuestros referentes unos tres referentes como sociedad occidental y privilegiada así que también tengo que agradecer vagas este este trabajo y que hagas esta labor por nosotros

Voz 5 13:39 bueno para mí es un son una suerte y un privilegio una responsabilidad de poder hacerlo veo yo en mi vida de mi carrera ya bastante joven que me di cuenta que mi éxito profesional y reconocimiento público que estaba teniendo que que estaba consiguiendo pues podría traducirse

Voz 4 13:57 en algo mucho más grande que que

Voz 5 14:00 o persona en este caso no y utilizarlo para para hacer un poco de altavoz de implicarme en causas humanitarias importantes a los más desfavorecidos entonces bueno eso es lo que he intentado cero pendiente hacer a través de Unicef a través de nuestra fundación a través mi colaboración con los hospitales pediátricos que llevo también muchos años colaborando en diferentes partes del mundo sobre todo en Estados Unidos pero también aquí hay bueno y esos como parte de mi misión en esta en esta vida que es como al cielo siendo

Voz 2 14:34 es una misión que cumplir Paul gracias a que has hecho muy bien tu trabajo lo sigues haciendo muy bien juegas fantásticamente bien al baloncesto en la mejor liga del mundo crees que puedo hacerte un par de preguntas sobre el trabajo podemos hablar un momentito de baloncesto

Voz 5 14:46 como no quería preguntarte el porqué

Voz 2 14:49 acabamos de conocer la retirada de toda una leyenda del baloncesto sexto tu compañero de en San Antonio el argentino Manu Ginobili que después de dieciséis años en la NBA acaba de anunciar su retirada a los cuarenta y un años como te ha hecho

Voz 4 15:02 bueno un poco con sorpresa porque todo

Voz 6 15:05 siempre si todos sobre todos estamos más cercanos pues teníamos la

Voz 5 15:09 la esperanza de que continuara no jugador que parece que sea eterno ya con cuarenta años jugando imagínate pues es bueno pues ha sido jugador pero increíble e histórico oí ejemplar para afrontar a todos los que seguimos este deporte es un jugador que ha marcado una época que que la absolutamente todo y que se merece el máximo reconocimiento por parte de todos

Voz 4 15:36 que sepan quiénes individuos que no sepan qué dicen

Voz 5 15:41 deben porque son una persona hay un jugador digna

Voz 4 15:43 eh de admirar en digno de de conocer

Voz 2 15:46 claro y además este año pues nos vamos a tener que reponer de de algunas pérdidas porque Reyes se ha retirado de la selección Navarro también deja el baloncesto Pau porque vienen fuerte los jóvenes pero si no tendríamos que que pues eso que lamentar muchas pérdidas importantes para para el deporte aquí este tipo de noticias y te has una pregunta ya personal te hacen como te hacen enfrentarte a tu propio Presente y futuro como jugador plenamente activo pero ya con treinta y ocho años

Voz 7 16:11 bueno tienes en la vida son etapas

Voz 6 16:13 son capítulos iba a espaldas vas avanzando oí tienes que disfrutar cada uno de ellos

Voz 5 16:18 pero nada dura para siempre Iyad momento pues que la verdad se sacaba no sobre todo pues una carrera deportiva que sabemos que es nadador profesional limitada yo siempre me alegro de los que somos capaces de de prolongar nuestras carreras muy por encima de la media

Voz 6 16:34 y en este caso Manu pues claro

Voz 5 16:37 cuarenta y un años Juan Carlos a con en Te8 Felipe con XXXVIII también sigue jugando aunque no voy a jugar cosas versión estamos hablando de casos excepcionales que pues con una gran no enorme suerte y un privilegio de poder hacer en lo que más te gusta ese nivel dos durante tanto tiempo entonces yo creo que en géneros

Voz 4 16:59 excepcionales que hay que aplaudir que hay que reconocer que aquel que

Voz 5 17:03 dar y ojalá todos los jugadores jóvenes jugadores de deportes profesionales puedan disfrutar de su deporte durante tantísimo tiempo

Voz 2 17:12 en principio Pau podemos seguir contando contigo en la selección no

Voz 6 17:16 no veremos cada año años cuando llegas estos estos niveles en giran años no yo siempre he dicho en mis últimos campeonatos que la ilusión la mantengo porque amo europea y motivación

Voz 5 17:27 es muy grande siempre ha sido un gran gran motor y también tienes que escuchar a tu cuerpo tienes que ver como como el

Voz 6 17:34 Acciona ideólogos cuando

Voz 5 17:37 cuando acabe la temporada pues valorarse el hecho de poder estar y continuar con la selección Iggy pero no han cerrado esa puerta aún si la ilusión la mantenemos y ojalá pudiera podía seguir

Voz 2 17:47 pues año a año renovando el contrato digamos entre comillas con la selección y renovando el contrato también con tu pro con tu propio cuerpo y con tu compromiso con el baloncesto y antes de que esa retirada esperemos que muy lejana Se se produzca tú te ves dedicando más tiempo al ámbito de lo social y lo humanitario ya sea a través de tu propia Fundación o como embajador de de fundaciones como comunidad

Voz 5 18:07 les ese es mi objetivo el poder a construir lo que estoy consiguiendo y una vez texto final poder dedicarle más tiempo y ir más esfuerzo al a todas mis y causa digamos sociales eh podrías invertir más más de mi propia vida Emilio

Voz 2 18:28 pues Pau es fantástico escucharte a hablar ya no sólo como jugador de baloncesto que quizás estamos más acostumbrados a oír TNS no sino también como o el tipo concienciado sensible que eres y dispuesto también a a colaborar cuando se le necesita como en este caso cuando estás recién llegado de contemplar de primera mano la realidad de los orgías en Bangladesh como parte de tu papel como embajador de buena voluntad de Unicef muchísimas muchísimas gracias te lo decía antes por haber sido durante este rato nuestros ojos en ese campamento de Leda en Bangladesh es en medio de esa triste realidad que esperamos que sea un poquito un poquito mejor a partir de ahora cuando está a punto de pues eso de cumplirse un año de esa terrible matanza