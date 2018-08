Emilio Silva: “Si van a hacer un cementerio civil en el Valle de los Caídos hay que desacralizar la basílica”

Voz 1 00:00 Emilio Silva buenos días buenos días

Voz 0027 00:02 el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica qué opina de de anuncio de Sánchez que descarta convertir el Valle en un Centro de la Memoria el Valle de los Caídos

Voz 1065 00:11 es un lugar muy complejo sesenta y tres Mi cuerpo Si en sí mismo ya es ya es un cementerio lo cual a dejarlo como está entre comillas pues yo creo que sí va a ser un derecho civil habría que ver sacralizar la basílica quiso que debería ser aconfesional cómo es el estado que va a llevar a cabo esa labor no es incompatible con lo que nosotros llevamos reclamando Le a distintos gobiernos es que el Valle también es un cementerio donde reposa la libertad de miles de presos que estuvieron allí trabajando y habría que incorporar al relato del Valle porque va a mantener un relato de arquitectura de la historia de esos hombres que estuvieron allí no ilegalmente detenidos e trabajando para construir el mausoleo dedicado a dictados no entonces más allá de que no vaya a ser un Centro de la Memoria si es una oportunidad de que sea un lugar que cuenta de su propia historia y que no sirva como una unidad didáctica no

Voz 0027 01:14 a qué atribuye el cambio en el Gobierno respecto a lo que defendía cuando era Partido Socialista

Voz 1065 01:21 pues no lo sé porque también se ve el PSOE propuso que fueron un centro de reconciliación no sé si tiene que ver con todo lo que se ha despertado en las últimas en las últimas semanas y tiene que ver con la negociación que se ha llevado a cabo con con la Iglesia para poder intervenir en en la basílica para retirar los restos de del dictador que no tiene nada que ver con el informe de expertos que qué es eso de acto en el año dos mil once

Voz 0027 01:53 y sobre esa comisión de la verdad que ustedes venían pidiendo que Pedro Sánchez Jara se ha comprometido hoy a impulsar confían en ver la activa en esta legislatura

Voz 1065 02:03 bueno nosotros todos los que nos ayude a conocer la verdad que nos parece interesante además que entre otras cosas y eso puede servir para que el Estado no se enseñan mucha documentación que todavía permanece oculta para los investigadores no es más discutible parece en todas las versiones no estos días estamos viendo pasar por muchas televisiones algunas versiones que evidentemente que no tienen nada que ver con la verdad no oí en ese sentido tiene que tener unos límites una comisión de la verdad y tener los límites del rigor de la aplicación de los derechos humanos y en ese sentido mañana internacional contra la desaparición forzada ya hay una tarea que el Gobierno tiene que seguramente es más urgente es ayudar a gente muy mayor que lleva cuarenta años esperando a un Estado que nunca llega para poder enterrar a un ser querido no