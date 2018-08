Entrevista a @troqueliano, el tuitero que descubrió que los abogados de los políticos independentistas fugados tradujeron mal la demanda a Llarena presentada en Bélgica

Voz 1 00:00 es arroba Roque Eliano muy buenos días cómo llegó usted un particular a ese punto de la demanda

Voz 1758 00:10 bueno lo primero comentar que hubo otro usuario Rubén que también identificó y que de hecho en mi después de identificado una dos horas antes de que lo hubiera hecho yo en caso lo que sí que lo que pasó es que la la decisión fue creada en Twitter como en su versión completa Kaiser sobre las ocho de la tarde y yo la encontrado publicada directamente fui a ver ese párrafo durante la semana anterior a ustedes ya se había publicado que ese párrafo de la de la declaración de el magistrado Llarena en Oviedo era la fundamente la fundamental en la demanda que presentaba que presentar Puigdemont una vez visto ese párrafo en el que queda bastante evidente que el magistrado hay una frase incondicional yo me francamente entre un poco antes de que surca la decisión cómo lo iban a traducir porque eso efectivamente desmontar de hecho la tesis de los demandantes publicó fui directamente a ver ese párrafo es ahí donde descubrí que no solo habían quitado a parte el condicional sino que me habían otra para hacerle decir el magistrado lo contrario de lo que realmente les

Voz 0027 01:17 desde sus conocimientos lingüísticos esa alteración en la traducción es posible que se deba a un error como defienden los abogados Puigdemont

Voz 1758 01:26 es extremadamente improbable extremadamente improbable realmente esto es mucho más fácil traducir esta frase bien que hacerlo de la manera que lo hiciese porque no es que la gente esté mal traducida el texto resultante es correcto está también bicho precisamente ellos hubieran querido decir o hacerle decir el magistrado lo contrario de lo que dijo es exactamente eso lo que hubieran puesto hay varios elementos que que desmienten lo que hace muy poco muy hacen muy inverosímil la teoría de que se trate de un ahora en primer lugar los veinte tienen que esta frase en concreto en la cual se basa todo la demanda de la demanda tiene una serie de de de apartarse distintos que son bastante irrelevantes y todo se va formalmente sobre esto es muy poco probable que precisamente en la frase que desmienten los demandantes se produzca un error que cualquier asumirla Hortal que invierten el el sintió de la frase ya sé que pase de desmentir la demanda a confirmarla

Voz 0027 02:25 pero ese para ese ese párrafo manipulado no paso por un traductor jurado

Voz 1758 02:30 pues mira eso es una de las las cosas en la demanda como le digo tiene detenidos parques de hecho está duplicada tiene una primera parte de veinticinco páginas en francés en hay hasta once extractos escritos orales del magistrado que se traducen al al francés de esos once tienen menos anexo del documento la referencia a la original y la traducción jurada

Voz 0027 02:50 esos once cuánto se disculpe porque se ha cortado hoy el teléfono de esos once cuántos tienen en la referencia de la traducción jurada

Voz 1758 02:57 de todos los demás referencia fueron Alex exactamente este es el único en el que el documento original el se presentan dos versiones en la en la misma versión ninguno un otras de otros el primero en castellano El original y el segundo al que me ha dado una coletilla de esto se puede traducir como dos puntos y presentar una traducción que está completamente manipulada además sino compara esta versión con las con las otras son diez traducciones las diez primeras siente austera sino francés o porque efectivamente teniendo ha sido traducido autor esta no está en apenas once líneas tienen diez o por lo menos diez errores gramaticales sintaxis que claramente no cometería nunca un francófono se nota al igual que esta frase que este para reducir una persona hispanohablante además si uno luego va la segunda parte de la demanda es decir la parte aparecen traducida que el jurado cuando llegue cuando llegue a esa parte obviamente pues el autor observa que existe impar donde sea no ya según los franceses cuando el aduce al al castellano pues el primero de tener igual el segundo desde Francia al castellano si hubiera hecho la traducción hubiera visto en la versión española que las cosas son distintas pero no las lecturas juradas o Pipe pega el primero de tal manera que no se ve la diferencia apetece imagínense usted si este texto en y francés lo le simplemente personas francófonas por el juez no vendiendo detectaría en el en el amaño si los españoles le la versión en español estaba por la mañana esto sugiere que hay una en ciertas estrategias que permite precisamente que esto no se detecte

Voz 0027 04:37 usted cree por lo tanto que fue una manipulación a conciencia para manipular a los jueces belgas

Voz 1758 04:42 en la medida que estos probablemente Un delito yo no me atrevo a acusar a una persona sin tener más pruebas que siempre análisis de de la declaración lo que sí puedo decir es que es altamente inverosímil que éstos sean sean sea casual pero insisto no es un error cualquiera o un punto una coma o un electa que cambie realmente algo que hace sentir hoy además confirma precisamente dos las las tesis de los delanteros demandantes es muy probable que esto sea casual

Voz 0027 05:10 decía usted que esto puede considerarse un delito claro la alteración de las pruebas eso de la demanda que se le entregó al juez puede indicar falsedad procesal

Voz 1758 05:19 ciertamente además hay bastantes elementos en en en en el documento que sugieren que que esto no puede ser casual hay demasiadas demasiadas casualidades si ya es difícil creerlo pero bueno no serán ellos los que le que creciente absolutamente

Voz 0027 05:31 el que quiere hacer una pregunta José Mari Calleja si en primer lugar

Voz 1093 05:34 la enhorabuena porque esto demuestra que el ciudadano concreto a pie de calle es capaz de una situación de de repercusión política innegable y en este caso internacional incluso y luego la otra cuestión es por el tipo de datos que usted por como se ve que se maneja con el con la las palabras que es la la herramienta que tenemos está claro que hay una que ha habido una intención que ha habido una manipulación no es una mala traducción ya sabemos que traducciones traición en este caso no en este caso la manipulación directa con una intención que viendo la catadura un poco de la persona a la que le puede beneficiar que es el el señor huido de la justicia pues de Mon pues está claro que es provocar un conflicto internacional y decir miren ustedes señores de belgas que son los jueces españoles

Voz 1758 06:21 sí sí yo creo que como como espero anteriormente creo que la la la tesis de la manipulación es evidente creo que todos los los oyentes si ustedes saben perfectamente que las probabilidades de que de que esta demanda ya delante son muy muy pequeña el objetivo de los demandantes realmente es quitar un momento una alredor de ahí no hay que olvidar que pues necesita que se hable de él ya más sino que en las últimas semanas ve como las de distintas y piezas de información han sido distribuidas poco a poco primero unos dijo en junio que viene demanda luego se se se ese tenemos la el debate sobre la sobre el amparo al al magistrado luego se publica el primer párrafo luego se publica poco a poco la la la versión de domingo a través de césped Kaiser si ellos querían crear momento porque tienen ir generando tensión y aumentar la presión durante el mes de septiembre lo que ocurre lo que ha ocurrido con estos que realmente se les ha vuelto los dio por la culata porque ya tiene una repercusión enorme porque ellos mismos habían generado esta expectativa

Voz 2 07:20 pero se ha dejado pues como unos embusteros levantar la mano Marisol también Marisol Hernández una duda Agustín nos decía hace un momento que leyéndolo sola en francés es muy difícil detectarlo pero piensa que el juzgado belga habría tenido opciones de hacerlos aquello habría te

Voz 3 07:36 la la la la al menos la salvedad de leerlo en tanto en español como en francés para corroborar que realmente la traducción es correcta habría habido alguna opción ahí

Voz 1758 07:48 pues no lo sé obviamente si el si el magistrado entiende el castellano y los dos textos que eso no ocurre siempre no haya personas que que está en el idioma que entienden mejor y no necesariamente los compara creo que el objetivo y la manera en la que esa la manera en la que está diseñada la la la querella perdón la la demanda ya hay muchos elementos en el equilibro en Twitter los desarrolle un poco más porque creo que forma parte de un plan para que cada uno se fijen lo que es tenga que fijarse y nadie se de cuenta normalmente hacia falsa que una persona que habla castellano leyese la versión francesa esto ha ocurrido porque machitos fue el primero en leerlo que es un bien es un es un francés el hispanohablante que es la francesa en el que bueno pues que es una barbaridad y en mi caso pues sí pues parecía que me la de la francesa porque yo ya iba a buscar concretamente este párrafo porque me all conociendo un poco el percal duelos de los individuos que realizan esa demanda me olía que la única manera que ellos tenían de su si el si el juez belga decide por una razón incomprensible con declararse competente la única manera de hacer su atención era algo tan tan instruir esta frase de tal manera que no que no diga aquello que más está dejó realmente