Irene Escolar: "En un estreno de teatro, todo está por hacer"

Voz 2 00:28 Irene Escolar muy buenos días

Voz 5 00:30 te veía aquí mientras esperamos a que fuera nuestro turno mirando atentamente cómo se desarrolla esto de las noticias luego tiene un poco de teatro la radio eh claro tenemos nuestro guion tenemos nuestro momento de estreno estamos esperando poco que nos llegue nuestro turno para entrar entre bambalinas lo estábamos aquí de pie se parece un poquito no

Voz 0812 00:49 la magia de la inesperado

Voz 5 00:51 no la el riesgo del directo la cuerda floja esta red que es el guión que en vuestro caso más tenéis que memorizar

Voz 2 01:00 yo no por meter presión pero qué tal llevas tú lo tuyo porque tienes estreno hoy esta noche

Voz 6 01:08 en este momento estás aprovechando dime la verdad está aprovechando para repasar mentalmente te da igual lo que te pregunta que tienen cómo te estás enfrente que tiene que decir repasamos repasando

Voz 0812 01:16 no perdido sería una tortura así que me he pasado un poco esta noche como me despertaba hay de pronto pasaba el texto recordaba lo que había ocurrido ayer en el pase estaba dándole vueltas a a todo poco si está muy presente todo esto todo el rato pero no tenéis ensayos no ibas

Voz 6 01:33 directa o hay ensayo general no no ayer fue

Voz 0812 01:35 en general hoy hacemos a función ayer vino

Voz 6 01:38 no aquí estuvo sentado en esa misma sillas soy Berria tú a que por la noche que es el director de la peli en las estrías y por la noche tenía estreno de su película el preestreno quieren en Toledo yo le preguntaba cómo estás porque claro para las obras de teatro también exige una preparación muy larga pero las a veces tiene un proceso de años y en su caso además es una película casi sobre el mismo sobre su infancia cedería me decía bueno pues tranquilo porque yo ya la he hecho claro entonces para él es un poco más fácil este momento pero yo creo en vuestro caso todo está

Voz 0812 02:04 ha ocurrido y si es cierto cuando nuestra nueva película dice es que el trabajo ya estaba hecho no puedo modificar nada y te pones más nervioso por la respuesta del público porque no sabes muy bien qué bueno cómo va a llegar a tu gente pero ha en un estreno de teatro todo está por hacer comunicó hay un trabajo previo pero hay que hacer

Voz 6 02:27 lo en esta hora concreta y además hay una diferencia nada sutil que es que los directores de cine y los actores de las pelis cuando hacen un preestreno normalmente terminan y se van pero una fiesta Gordillo cuando una estrena una obra de teatro quién sabe que al día siguiente tiene que hacer la misma obra de teatro otra vez igual la fiesta no engorda no no es no

Voz 0812 02:47 posible mantener ese ritmo y te puedes tomar un vino porque es cierto que hay hay funciones que que requieren bajar un poco toda la adrenalina que es lo más difícil al final al acabar una función colocar todo eso y poder irte a dormir tranquilo porque de hecho más que nada a los actores dicen que son nocturnos porque no te puedes dormir pero no porque has pasado cósmico con la adrenalina o las me excedencia tiene que colocarse todo eso para poder relajarte y volverá tú a tu vida

Voz 6 03:18 fíjate porque me me gusta escuchar hablar porque obviamente no es ni mucho menos tu primer estreno de teatro pero da la sensación de que es como si lo fuera saque cada cada estreno tiene un puntito de Primera B

Voz 0812 03:27 claro siempre hay una siempre es la primera vez al vernos de espectáculos parece como si todo lo demás que hubieras hecho está ahí porque te está sosteniendo de alguna manera pero lo lo importante es lo que ocurra esta noche

Voz 6 03:40 cuando uno actúa se sube a un escenario con un texto que lleva seguramente semanas o meses sino preparando el el primer momento es como un poco de contención de boya situarme voy a ver cómo está todo o al revés es una explosión de aquí me vacío porque vengo con esto vengo dándole vueltas y éste es mi momento

Voz 0812 03:57 no depende del espectáculo en el caso de este es un espectáculo en el que el público tiene muy Chava participación on la tensión se vive por qué estamos muy desnudos han no hay Cuarta Pared pues eso significa que todas de cara al público a nunca sabes

Voz 6 04:21 es lo que puede ocurrir que el desarrollo de la obra depende de lo que ocurra en el patio de butacas por lo tanto

Voz 0812 04:26 de la decisión del público y por lo tanto cada día de alguna manera

Voz 6 04:28 va a ser distinto para vosotros exacta que supongo que eso también añade emoción a un trabajó como el teatro que en el fondo como oficio también tiene un punto de rutina

Voz 0812 04:36 sí bueno la dificultad no yo creo que los grandes lo que consiguen es que cada día ocurra como si fuera nuevo claro cada día estar en el presente en el ejercicio que ha hecho Alex al proponernos el hablar a la gente directamente a y como cada día es una persona nueva es una persona nueva la que tienes que convencer de verdad claro y eso te obliga a estar muy muy convincente muy muy real porque ya no te puedes relajar no no tú ves en la cara de alguien sale estas convirtiendo no con lo bueno y con lo malo

Voz 6 05:10 en escolar es seguramente una de las actrices más sólidas de su generación ya saben que de casta le viene al galgo a sus veintinueve años ha trabajado en decenas de montajes teatrales en más de quince películas cuando Irene llega a casa cuando llegue a casa esta noche después de la función tiene en Goya esperándole en alguna estantería esta noche Irene está de nuevo de estreno El montaje se titula Un enemigo del pueblo Ágora estará en el Teatro Kamikaze de Madrid hasta el siete de octubre

Voz 7 05:33 nuestra propuesta

Voz 1457 05:36 es que hoy

Voz 7 05:40 y para dar discreción

Voz 6 05:45 la afición no solamente estrenáis función sino que además inaugura la temporada en el Pavón Teatro Kamikaze que se ha convertido en una de las salas que mejor programa de Madrid probablemente tu ya has estado en ese teatro con Black Bird con leyendo a Lorca ahora este unas Un enemigo del pueblo en enero estrenará Hermanas Junta ahora está jugando un poco en la actriz residente como los dj's

Voz 2 06:05 discotecas ojalá que igual me ponen una cámara al camerino

Voz 0812 06:09 no yo feliz porque el equipo es maravilloso y estoy feliz de tener un un lugar en esa casa sin duda

Voz 6 06:14 claro además tiene que tener muchas ventajas repetir mucho en un teatro porque aunque hoy si el primer día sabes dónde está todo perfecto esa esa es donde hay que defender las luces el baño que está al fondo a la derecha voy esos aparte

Voz 0812 06:22 te entrenas en ese teatro que ya sabes bien cómo funciona la sala hay de pronto todos hay muchos recuerdos y muchas cosas

Voz 6 06:29 te escucho decir una vez no sé si no sé si lo he leído te lo escuché en alguna entrevista que tu sueño como actriz o tu Señor principio era que alguien pagara una entrada por ir a verte que alguien tuviera ese dejarse dejara pasta por por entrar al teatro solamente para verte interpretar qué piensas ahora cuando desde el escenario Yves un teatro que está lleno de gente cumpliendo cada uno de ellos cumpliendo un tu sueño

Voz 0812 06:52 sí yo me refería más al hecho de que para mi era muy importante que alguien pueda llegar a conseguir que alguien quisiera pagar no a invertir su tiempo y su dinero en venir una una obra de teatro yo formaba parte a que obviamente no será el caso de todos los que vengan a ver las funciones que qué hago pero han para mí era todo un logro pero bueno si lo he conseguido aunque sea un poco pues sí

Voz 6 07:20 bueno pues suponemos que esta noche lo vas a volver a conseguir ahora vamos a ir un momentito publicidad y a la vuelta seguimos charlando sobre el tema de la obra Un enemigo del pueblo ahora que es un tema por cierto interesantísimo y además muy pertinente

Voz 2 07:33 Pablo González Batista y Nasser Pablo González Batista

Voz 6 07:48 Irene Escolar estrena esta misma noche la obra Un enemigo del pueblo Ágora que es una adaptación libre que ha hecho el director Álex Rigola es decir todas hablaba hace un momentito ha dicho a Alex Alex Rigola del polémico texto que Henrik Ibsen publicó en el año mil ochocientos ochenta y tres la vamos a poder ver en el Teatro Kamikaze de Madrid hasta el siete tuve y seguramente también vamos a poder comprobar como una obra que escribió un noruego hace más de un siglo puede mantener toda la vigencia en esta latitud bastante más al sur en esta época Irene el texto original habla por resumirlo mucho sobró un pueblo en el que existe un balneario se descubre que las aguas de ese balneario están contaminadas pero todo el pueblo decide no contarlo para no para no pervertir esa fuente de negocio de esa fuente de ingresos para el pueblo como adaptado el texto Rigola

Voz 0812 08:35 bueno creo que el reto más complicado era conseguir generar lo que en el siglo XIX Ibsen consiguen noruega que es un gran revuelo en la sociedad de ese momento por todo lo que plantea la función que tampoco quiero destapar del todo para que pueda la gente venera comprobarlo creo que lo más difícil era conseguir que ocurriera eso en el siglo XXI en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a a que se genere ponen polémica por todo a que bueno que que que ya casi nada no sorprende no o no sin incomoda del todo conseguir como hace Alex que el público se sienta intimidado incómodo que haya provocación e inteligente para colocar al espectador en un lugar y recibir la función de otra manera es para mí es muy brillante lo que ha conseguido muy difícil de hacer

Voz 6 09:25 lo ha hecho a través de una historia que habla sobre una compañía de teatro que tiene que depende no poco

Voz 0812 09:31 no no sí pero esto era un ejemplo que Alex puso para intentar como él lo que quieres que cada uno en nuestro caso nos dedicamos al teatro se ejemplifica que no entren en algo que ser un ejemplo de pero se sigue manteniendo la trama original del simplemente que todo lo que hablabas del balneario y si la la ética frente al a la

Voz 2 09:53 el dinero

Voz 6 09:56 claro que bueno quizá Alex utiliza este ejemplo porque él mismo se tuvo que enfrentar a un dilema ético importante no hace demasiado tiempo Álex Rigola como muchos de nuestros oyentes saben era director de los Teatros del Canal hasta que decidió dimitir porque había sido nombrado por el Partido Popular el mismo partido que a su juicio pues había provocado o había sido el último culpable de las cargas policiales violentas de Barcelona del veintiuno de octubre aquí me imagino que bueno que eso tiene mucho que ver en el germen de de la obra para Alex

Voz 0812 10:24 no habíamos hablado mucho de esto concreto pero sí que ayer leí una entrevista de él que creo que es lo mejor no que sea él quien hable de esto pero que decía que no es en concreto esto no que él se enfrenta a muchos días en su día a día a decisiones que éticamente son complicadas de de

Voz 2 10:45 de tomar que lo que él pretende

Voz 0812 10:47 cada uno se cuestione esto en en la función no su labor no es dar respuestas y generar muchas preguntas yo creo que lo consigue muy bien en esta función todo el mundo que ha venido se queda por lo menos dos horas debatiendo después por lo menos

Voz 6 11:00 eso justo te iba a decir si es de estas obras que te ibas a la escena

Voz 9 11:03 sí sí sí sí sí sí la cena y el desayuno

Voz 0812 11:08 sin duda sin duda porque ya te digo que que que claro que que hay una una manipulación para conseguir que la gente se coloque en ese lugar pero es una manipulación a hecha a propósito para que la gente luego haga más profundamente esta reflexión sabes es consciente e inconsciente y asumí creo que es así pero porque también hay un tiene mucho que ver con con con la política no yo por ejemplo hago de la alcaldesa que es otra de las otra de las cosas que cambia Alex en esta adaptación en la original de Ibsen y como se ha hecho hasta ahora el personaje que interpreto yo lo interpreta a un hombre cómo de sesenta años que es el malo de la historia digámoslo así no es muy diferente a lo que hemos intentado hacer conmigo haciendo de la alcaldesa ID de de la política en este caso porque lo importante es que estuviera en las dos posturas que defienden muy bien equilibradas y así se genere más debate todavía

Voz 2 12:06 es decir que eres un poco pero es la mala

Voz 0812 12:10 Alex no les gustaría que dijera que soy la mala porque él quiere que que dentro de lo que tengamos que defender sea lo más lo más convincente posible eso es lo lo interesante no no jugar nunca ser el malo sino

Voz 6 12:22 no da respuestas sí sí

Voz 0812 12:25 no evidenciar mucho las cosas no es malo porque si nunca no es es más complejo que todo eso sí incluso cuando cuanto más convincente tienes que ser en algo con lo que no estás muy muy de acuerdo entiendo porque yo no me dedico a la política claro más lo más inteligente creo que es cuanto más humildad tengas al defender esta propuesta será más fácil que te la compres claro no creo que en eso Alex ha sido muy acertado a llevarlo por ahí

Voz 6 12:50 yo como persona ha conseguido el efecto me refiero tiene como actriz y como personas Alexa conseguido ese efecto en TIC tú también has tenido que replantear durante estos días de preparación tu propio concepto de la épica es lo bueno que tiene el Tea

Voz 0812 13:01 en general cualquier vertiente artística no que uno se puede plantear un día los ensayos estábamos ahí todos hablando fervientemente sobre bueno sobre todo esto no hemos leído un libro del filósofo y profesor Jason bueno que se llama a contra la democracia que es un libro del que se ha hablado mucho ahora hemos puesto sobre la mesa gracias también a que Israel Elejalde estudio Ciencias Políticas que también sabe mucho de política todo lo que muchas cosas encima de la mesa hemos hablado mucho de política de ética y de nuestras propios acciones en el día a día hay claro hace que te cuestiones constantemente y eso es muy muy bueno

Voz 6 13:36 sin duda parece yo no la hemos visto pero parece una de esas obras que dejan mucho más preguntas de las que responde no que deja muchas preguntas abiertas que de hecho en la sólo la sinopsis de la obra que aparece en la ficha técnica hay más preguntas ahí que en el teórico del carnet de conducir así que he pensado que podríamos hacer contigo en juego usando además una dinámica que también se utiliza durante la hora tiene sobre la mesa dos trocitos de folio en uno pone si en el otro ponen no vale yo te voy a hacer algunas preguntas de las que se formulan esa ficha técnica sólo las que se pueden responder con sí o no no hace falta que me des ninguna explicación puede responder levantando el fallo y además de hecho ni siquiera lo vas a tener que decir tú porque hemos conseguido un efecto que dice lo que dice no para que tú no tengas que mojar decir pues dar tu opinión sincera y casi te diría anónimo vale vamos a empezar con las preguntas insisto de la ficha técnica sin trampas

Voz 2 14:23 crees que somos realmente libres no nos autos en juramos si es legítimo votar pensando más en los intereses propios que en el bien común no tengo derecho a vender mi voto

Voz 6 14:45 vale como estaba usando el juego te voy a proponer que sigamos Un poco con temas ya abiertos del debate público vale si no sabes no pasa nada por ejemplo formas parte de ese treinta y tres por ciento de españoles que según un estudio que conocimos hoy se ve las botellas el minibar y luego las rellena con agua o consumo

Voz 2 15:04 no crees que Courtois debería ser titular en la portería del Real Madrid

Voz 6 15:15 estoy de acuerdo debería el Valle de los Caídos convertirse en un parque acuático con cambiar su nombre por el Valle de las caídas sí es lo más que es el de Tesla tú crees que debería irse a Marte aunque sólo sea para dejarnos un poco aquí en la tierra si debería estar prohibido enviar audios de whatsapp de más de dos minutos de duración si tenía algún sentido y hablando de kamikazes que los pilotos japoneses kamikazes se pusieran casco

Voz 2 15:44 no

Voz 6 15:45 vale seguimos con la entrevista vale para que levante dio la baja sí vale decir bueno la hora recordemos que se titula Un enemigo del pueblo Ágora tú compartes escenario ya no es así todo alguno de esos actores con no Albets con Israel Elejalde con Óscar de la Fuente y con Francisco Reyes todos ellos dirigidos por Álex Rigola tu relación profesional con Álex es ya de largo recorrido dura ya diez años Él fue quién te dio una de las oportunidades que te cambió la vida de escogió entre muchas chicas para protagonizar Días mejores también trabajáis juntos en el público una obra que tuvo por cierto gran repercusión social como mucho del trabajo de Rigola estuviesen rock'n'roll Vania recientemente siempre se suele decir esto a la inversa pero podríamos decir que al ex es tu director fetiche

Voz 0812 16:31 pues mira a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de trabajar con directores muy buenos ya vi con muchos de ellos he tenido la suerte de repetir pero sí es cierto que claro Alex y yo llevamos cinco espectáculos juntos que me ha visto crecer que yo también le he visto crecer a Ike hemos hecho una evolución artística muy a la par él también fue el director de la Bienal de Teatro de Venecia durante casi siete años haciendo una labor allí maravillosa a mí yo tuve la suerte de ir hacer muchos talleres de formación a Venecia cuando él era director y lo que consiguió generar allí fue tan increíble para todos los estudiantes directores europeos que también ha contribuido mucho a mi formación profesional entonces sí sí por supuesto que es para mí algo muy especial y con quién espero seguir trabajando mucho porque me entiendo muy muy muy bien con él

Voz 6 17:20 no sé si es tan habitual en teatro como en cine pero en fin esto es tan del actor director son actriz director son muy muy muy habituales ahí tienes a Tim Burton ya yo Depp que se lo digan a ellos Carter también cree que el teatro también son eficaces es decir conocerte esa confianza que da el haber visto crecer

Voz 0812 17:36 mira a la hora de poner en marcha la exportación mucho que conoces mucho generar a mí me encanta general familias y además trabajar con gente afín que maneja los mismos lenguajes que tú y que tiene los mismos referentes porque te entiendes mucho mejor y es más fácil llegar lugares más alejados de lo que estás acostumbrado a hacer o incluso profundizar más en ellos

Voz 6 17:59 pues hablando de generar Familia quiero que escuche es un un audio porque un enemigo del pueblo antes de llegar al teatro adaptaba para el Rigola fue un telefilme en Televisión Española que se estrenó en el año ochenta y uno y en el que quizá reconozcan a una protagonista

Voz 1457 18:11 en San los niños Tomás piensan las consecuencias

Voz 2 18:14 Josep Pla duchos puede aplastar así un nombre a tu tía Irene Gutiérrez Caba así me abuela trenes mi abuela

Voz 0812 18:24 esta es mi tía abuela que estuvo el otro día tú

Voz 2 18:27 tío abuelo vivía también en este en este programa es la peli la historia de un estudio unas

Voz 0812 18:32 sí sí sí la conocía he que mi abuela tuvo un gran éxito con esta función así me lo han recordado como para que yo también estoy pero eso no pero lo que lo que reflexionaba el otro día es que claro abuela en la la función al CD La mujer de esto coman que es un personaje que ha desaparecido

Voz 2 18:52 ajá cambio el personaje femenino

Voz 0812 18:54 a lo he adoptado de alcaldesa si lo hago yo entonces hacemos personajes muy diferentes en la función cuando mi abuela lo hizo creo que era impensable el el el que una actriz interpretara el personaje al Regal en nombre entonces bonito ver cómo evolucionen la sociedad día a su vez cómo evoluciona el teatro también no cada que va a la par por supuesto nacen a la par evolucionan a la par entonces me me hizo no sea el reflexionara otro día pensé mira cómo cambia todo pero qué interesante

Voz 6 19:24 pues mira hemos hablado de Familia hemos hablado de mujeres y hemos hablado de cine y tú tienes aquí otra vez los papelitos quieres que saludemos a María Guerra que se ha ido a Venecia y que nos cuente cómo ha ido la inauguración del festival

Voz 2 19:35 a favor levanta el papelito sí

Voz 6 19:38 María Guerra buenos días

Voz 9 19:40 hola qué tal Pablo me buenos días María buenos días qué es

Voz 2 19:45 pero mira cómo cómo se lo monta María que siempre con

Voz 6 19:47 decide que vuelve al cole con el festival de Venecia

Voz 2 19:50 pero hay Pepa tal

Voz 1457 19:54 somos como bueno vamos a ver aquí en el mundo de la radio parece que los del Carrusel trabajan pero nosotros solamente estamos en la playa entonces igual que los de Carrusel se han ido a Moscú pues nosotros nos venimos dónde está la feria y la feria está en Venecia y los de el giro estarán mirando y entonces estamos aquí en la sala de prensa a las ocho y media de la mañana ya hemos visto la primera película que les recomendamos con muchísimo interés a Iker Casillas porque es el CETI la mala

Voz 1463 20:22 claro porque sobre el el primer hombre que pisó la luna Neil Armstrong el astronauta es Ryan Gosling haciendo de un astronauta pues que casi perdóname me voy a hacer voy a criticar este actor latino

Voz 2 20:34 vale vale menos mando mulo mueve mueve el gesto sea da igual lo que les da igual que llegue a la Luna que bajen real que tienen

Voz 1457 20:42 es un gesto inamovible hombres que un personaje como como si fuera un no sé no sé qué tímido es una historia que solamente sobre su vida personal ensayos sobre cómo él ha durante una década estuvo luchando para como su familia tuvo que aguantar a este señor que debía hacer pues pues es un tímido patológico sale le costaba decir dos palabras heridas y la verdad es que bueno pues que es maravillosa en la película es Claire hoy y agresiones entonces ella se lo devora hubiéramos preferido que ella fuera

Voz 2 21:15 las tropas están un poco complicado

Voz 6 21:18 la pelea además muy esperada porque es el director del Alain de también Chacel os ha gustado más allá de que los puede decir no a no sé decir porque

Voz 1463 21:26 estamos embargadas y estos peor que los desahucios no podemos hablar de crítica ni siquiera podemos decir que la moto

Voz 2 21:33 bueno pues ya ya habéis dicho que den mueve la cara saque pero bueno

Voz 1463 21:39 vamos que es un registro muy diferente al que habíamos visto en La La Land y en su primera película en White plas sí que tiene muchas cosas de de de él de su cine el éxito la familia no cómo compaginar esas vidas pero

Voz 2 21:53 pero no podemos decir si no es Kubrick

Voz 1457 21:56 podemos decir también informativamente que no es

Voz 2 21:58 pues me tiene que pregunte de otra manera entonces porque el BNG se ha convertido ya en la antesala de las antesala de los Oscar habéis notado un poco de olor a cada

Voz 6 22:06 el único olor a premio así

Voz 1457 22:08 bueno de hecho el preside bueno el año pasado ganó la forma del agua que que bueno ganó el Oscar ir en los últimos años Gravity Berman han pasado han pasado por este festival que ha estado durante unos años como a punto de de de hundirse no Ike la cercanía a los Oscar y también la la armada mexicana lo ha reflotado entonces la característica este festival es que este año Netflix que fue vetado digamos que por Cannes pues vuelve con todo su poderío todo lo que rechazaron al viene aquí y entonces entre lo más esperado es la última película de Alfonso Cuarón pese amarró Max una película en blanco y negro sobre su infancia en Méjico esto pues tiene las va a ser un festival muy interesante porque veremos

Voz 1463 22:50 es una película que puede haber usted en la en la tele va a ganar el Oscar y luego por ejemplo de una película que huele mucho a Óscar todavía no la hemos visto que es que es un régimen de Remember con Lady Gaga y Bradley Cooper si es verdad pues que tiene todo para para acabar en la carrera premios

Voz 6 23:07 lo que hay es poquita presencia femenina no

Voz 2 23:09 por eso estaremos de Irene necesidad Irene vente a Bennett yo también creo que debería

Voz 0812 23:14 estará en Venecia ha presentado una película es cierto

Voz 2 23:16 Irene tengo ya enseñar porque ayer María Guerra dice que está trabajando y que están preocupadas me mandó por error una foto a mi whatsapp Pepa Blanes y quiero que la veas tú misma junta es como de estresados esta eh pero bueno vamos yo ahí el recto nazis y taxi acuático muy que todo el mundo sabe esas caras de felicidad la reconoce al nosotros somos como los camareros de de

Voz 1457 23:40 eh de alta alcurnia no a alguien que les sirve la cena George Clooney evidentemente está viendo el talento y entonces eso te hace estar disfrutando porque estás en el mismo salón que George Clooney eso no significa que tú luego Félix como limitillo Splitter de hable pero la verdad es que nosotros disfrutamos de todo eso y porque porque decir que que no estamos súper condenadas quería volver al tema de las mujeres que es súper prácticos uno aquí han pasado ampliamente de lo del mi tú solamente hay una mujer directora en todas la sección oficial

Voz 1463 24:13 exactamente a que va a ser muy difícil que una mujer gane el León de Oro sólo hay cuatro directoras que han ganado el León de Oro bueno está muy bien estival pero son poquita sindical me lo han matado en Cannes no lo han catado

Voz 1457 24:27 una cosa también interesante es que el ex presidente uruguayo José Mujica el PP es estrella tiene dos películas una como es el protagonista de un documental que hace Kusturica y luego es una bueno una película de ficción

Voz 1463 24:43 protagonizada por Antonio de la Torre que hace de de Pepe Mujica en los años en los que estuvo detenido torturado y casi desaparecido en las cárceles de Uruguay muy interesante así que esperaremos que es curioso que la gran estrella son político de ochenta casi ochenta años más político de un país pequeñito en latinoamericanos bueno quiero decir también a los oyentes esto mi madre no lo puede ver porque no sabe yo apenas me escucha pero Pepa está haciendo un streaming no sé quién en Instagram echan en la sala de prensa veáis en directo en una sala de prensa un palacio de vuelo de la época de Mussolini que tiene unos techos como de quince metros es una cosa tremenda

Voz 1457 25:20 la verdad es que Italia tiene esa cosa sorprendente no que que de repente estás aquí y te da la sensación de que va a venir todo un ejército a echarte al al mar

Voz 2 25:28 pero iremos a verte al teatro por y para cuando volvamos

Voz 6 25:32 todos María hay Pepa muchísimas gracias eh no no nos eche nos echan las autoridades italianas

Voz 2 25:40 pero déjame hablar con Toni Garrido a ver si os un poquito vale

Voz 6 25:46 un abrazo disfruta del festival Irene Escolar muchísimas gracias y también recuerden que esta misma noche se estrena en Madrid Un enemigo del pueblo augura una obra de teatro que propone un debate muy necesario que estará en el Pavón de otro kamikaze hasta el próximo día siete

Voz 2 25:59 es un debate real bueno claro que hay que debatir adelante

Voz 0812 26:02 podrá expresarse esto de los cartelito pásalo