Episodios Nacionales | Seduciendo a Cataluña

Voz 2 00:00 desde desde el de las cosa

Voz 3 00:29 no están vapuleado en serio

Voz 4 00:34 buenos días

Voz 3 00:36 te recuerdo que la sección de Esto Pino

Voz 1312 00:38 no no lo haría otra temporada en esto ni siquiera yo lo ahí

Voz 4 00:43 a ver aquí ayer sonó Julio Iglesias no seré yo quien se quiere imponer a Julio Iglesias de este año en deberán e este año que compartimos con Salva Pulido

Voz 1312 00:54 Episodios Nacionales le hemos llamado o podríamos haberla llamado este país del que usted me habla por porque a veces cuesta referirse a este país que en el que vivimos ha estado hablando de las distintas maneras de de sentirnos españoles o que de sentirse español que hay por el mundo esta dimensión

Voz 4 01:14 estando en este país al que usted me habla hay en este año en el que usted vive pues me parecía que era ineludible de tratar un tema como el de la convivencia en Cataluña en España no solamente van a hablar de conflicto y también la actitud de los españoles confesos no con los tiempos que corren hija mía me parece que volver a empezar una canción vasca adecuada para plantear distintas opciones de diálogo entre catalanes

Voz 5 01:39 bueno no razón no te falta eh quizás sea sea la hora de hacer borrón y cuenta nueva para ver con una perspectiva diferente la cuestión salir de este empantanada miento generalizado y tan cansino hasta

Voz 4 01:50 de en empantanado en términos casi magnífico libro por cierto en pantanos el te quiera que a destajo es verdad que uno no se puede sentir español y catalán caravana secas descendente de la pata del circo austrohúngaro o andorrano murciano lo que quiera pero no por ello hay que tirarse los trastos a la cabeza en el vecino empecinarse en posturas que no van a ninguna parte o por lo menos a ninguna parte que que no sea un callejón sin salida no exacto

Voz 1312 02:17 oye sabes que me apetece especialmente este tema me da un poco de de Retail tope un poco de reparo no pero pero me toca muy de cerca porque los que tenemos el corazón y la vida repartidos entre Barcelona y Madrid pues sabemos mejor que nadie que que esta situación sería muy distinta si unos y otros mirase escuchas en Ibi viesen a la otra parte sin prejuicios y sin todo el ruido de fondo que que rodea este tema yo me tengo que muchas veces morder la lengua en un sitio y otro por no meterme en berenjenales son jardines que no que no me apetece

Voz 4 02:48 es no me imagino sobre todo ese ruido interesado que se genera por ambas partes no partes indicó partes no digo bandos porque hay que recordar que agradezco claro es que me parece que que hay que poner las cosas en su sitio no porque acabe como acabe esa historia vamos todos unos y otros en el mismo barco no podemos ser enemigo de nuestro vecino

Voz 1312 03:06 sabes que Nos dijo ayer Mauricio Wiesenthal en una entrevista super interesante que le gustaría que mide la historia de este país es un confederal es federar se continua pues ahora parece que estamos en esa etapa no de pensar que tenemos más cerca el vecino es el enemigo hoy no pues venga oye nos ponemos manos a la obra

Voz 4 03:22 cuando empezamos por me parece vamos a recordar un momento que se celebró que ocurrió el pasado sábado siete de octubre del año pasado

Voz 7 03:34 a los doce puntuales en las plazas de decenas de ciudades catalanas Kiko

Voz 1312 03:38 cometido banderas de blanco

Voz 8 03:41 el diálogo

Voz 7 03:43 de forma unánime hueco pidiendo diálogo resonaban las plazas de toda Catalunya

Voz 9 03:50 gritó al diálogo al entendimiento con los problemas afirmó hace dialogando en dos mil doce yendo

Voz 7 03:58 hoy las manos se levantaban en Cataluña para pedir una vez más sensatez no podemos continuar explica menos hoy Catalunya España los ciudadanos piden que hablen

Voz 4 04:11 acabamos de escuchar buena parte de Manel que suena de fondo un grupo catalán que que lo ha vetado en el resto de España y que vamos el año pasado tocó en Madrid en plena vorágine de de referendo mi arrasó me una crónica que que hizo Valín en en La Vanguardia que decía que una cosa es la villa otra cosa es la Corte no que que la mira la villa salta y baila y la Corte grita hay monta el escándalo en el caso aparte de Manuel decía que lo que acabamos de escuchar es la crónica que aquel siete de octubre emitió la sexta parte de la crónica sobre la convocatoria que con el lema le hablen hemos realizaron distintas plataformas ciudadanas que surgen espontáneamente aquella misma semana a raíz de del uno de octubre ese día miles de personas se concentraron sin banderas en las plazas de toda España y con un único objetivo reclamar a los políticos una solución dialogada a la situación en Cataluña porque como decía su lema España es mejor que sus gobernantes al teléfono está Cristina Madrid portavoz de una de las plataformas convocantes para la hablamos

Voz 1312 05:10 Cristina buenos días hola buenos días ah y casi un año después qué balance hacéis de de esta iniciativa ha tenido algún efecto

Voz 5 05:19 esto encontráis alguna respuesta en algún político o institución

Voz 10 05:24 algún efecto perdona pues algún efecto creemos que si no ya simplemente el hecho de que se visibilizar a y en un en una situación en la que parecía que había bandos no como decís no había bandos si no había ninguna posibilidad de diálogo pues demostramos que había mucha gente que pedía sería uno me consta que gente que en principio podría ser encasillada dentro de alguno de los mandos

Voz 4 05:53 en la iniciativa como hemos hecho surgió espontáneamente de hecho creo que el primer la primera cosa visible que se hizo fue aquí en la Gran Vía en la agencia de publicidad señora Rushmore que colgaron una sábana con con la

Voz 11 06:05 al

Voz 4 06:05 habrá Parlament luego surgieron iniciativas va la vuestra fue una de ellas pero si no me equivoco ninguna ha tenido una continuidad seria o por lo menos formal los surgió la idea de en algún momento de unir fuerzas y de formalizar de profesionalizar de alguna manera

Voz 10 06:19 es bueno pues de déjame corregir de ahí quizás propuestas serias y que sí que hay hay continuidad quizá no es visible

Voz 4 06:29 no

Voz 10 06:30 quizás los movimientos habido principalmente dos o tres movimientos no uno más digamos más político que surge desde la plataforma hablábamos a raíz de la reacción al referéndum del uno de octubre en Cataluña y otra más digamos desde el movimiento gráfico de crítica social entonces nos unimos si es digamos que diferentes perspectivas no claro que apoyamos las las iniciativas de de de de todas se apoyan entre todas qué pasa que nosotros somos ciudadanos de a pie no somos personas normales y corrientes con nuestros trabajos nuestras familias dos sea no no nos dedicamos profesionalmente a esto no tenemos una hoja de ruta entonces el movimiento surgió un martes me acuerdo nosotros empezamos a trabajar un martes para una convocatoria sábado y demás de esta sábado ganamos casi diez mil personas en Facebook sin ningún truco eh que que los hay entonces bueno porque se ha diluido porque esa perdido quizá la de la velocidad de los acontecimientos ha sido más rápida de lo de la capacidad organización que tenemos que como digo es muy muy poco profesional no es muy pues de ello tengo tiempo aquí yo tengo tiempo ahí sí que esperamos que el espíritu paz leer no se pierda estamos vigilantes no como como decíamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y bueno pues quizá ahora que VUE que va a ser el aniversario como bien decíais de de ese sábado pues sea necesario recordar a a los nuevos gobiernos que hay en todos sitios pues que que el diálogo no se debería perder nunca no y que la la radicalización hacia un lado hacia el otro no debería perderse en no se debe emplear Lajusticia en la política etcétera etcétera no los los de los eslóganes habituales pero muy especialmente que la ciudadanía sigue vigilando

Voz 1312 08:27 en precisamente en vuestra web creo recordar que había una aplicación que facilitaba el diálogo entre personas desconocidas con planteamientos ideológicos diferentes cuéntanos en qué consistía

Voz 10 08:37 sí pues desde digamos hay varios nodos no los movimientos sociales funcionan así se va organizando gente pues que por geográficamente en general tienen cercanía desde desde el grupo de Cataluña creamos esta aplicación que se llaman Lem la aplica la aplicación la creamos un poco para generar diálogo justo antes de las elecciones hoy alrededor de las elecciones de diciembre pues en aquella dos tres semanas primeras fue un éxitos a en el acuerdo no se fueron en cinco días teníamos como siete mil conversaciones luego pues la aplicación sigue ahí sigue teniendo movimiento quizá no tanto como en aquel momento porque siempre un observa que cuando cuando estás generan este tipo de herramientas y son más usadas cuando hay picos de actividad no estamos en verano la actividad política pues no es tan tan tan caliente que uno vivía y y quizá Nos genera pero la actividad es a la actividad de la de la por ejemplo cuando hay un acontecimiento relevantes vuelve a subir lo cual es esperanzador no quiere decir que la gente está dispuesta a hablar y que cuando hay una necesidad de diálogo pues se usa la herramienta

Voz 1312 09:48 pues Cristina Madrid que curiosamente te llamas Cristina Madrid naciste en La Mancha te has en Sevilla Vives desde hace años en Barcelona sea qué mejor ejemplo que que tú misma

Voz 10 09:58 el San andaluza manchega me podría no

Voz 1312 10:01 pues sí parece en el caso de poner etiquetas este sería fantástica es gracias Cristina un beso gracias

Voz 10 10:07 nosotros un abrazo

Voz 13 10:10 de mando un es borrosa

Voz 1312 10:15 garra

Voz 4 10:18 la de hablemos no ha sido Laguna Seca te gusta eh Antònia Font y canta nunca tan precioso gran te está contando la de hablemos Parlament no ha sido la única iniciativa que ha puesto el foco en los civiles en la gente de la calle para encontrar una tercera vía una un diálogo que los políticos no pueden no saben o no quieren llevar a cabo el otro ejemplo el pasado veintidós de mayo la Sexta estrenaba una serie de cuatro programas producidos por Jordi Évole en los que se apelaba precisamente a la habilidad el ser humano para ponerse en la piel del otro bajo el título de bienvenidas al norte de medidas al sur el programa no demostraba el viaje Cataluña de siete abuelas andaluzas que fueron acogidas en las casas de otras tantas señoras catalanas días después fueron las andaluzas quiénes ejercerán anfitriones para las catalanas en su tierra en Andalucía durante este tiempo pues unas y otras explicaban a sus invitadas subespecie respectivas realidades ayudaban a desmontar sobretodo muchos tópicos y prejuicios sobre la realidad que vive cada una de ellas es sobre todo demostraron que tender puentes de un debate sereno y constructivo pues aún es posible

Voz 1312 11:22 en Radio Sevilla nos escucha la madre de la criatura la la andaluza que propuso a Jordi Évole la idea de de la que saldría este programa Eugenia Parejo buenos días buenos días gracias por venir del ratito de este ratito de domingo a la radio y no hay ninguna que alguien se que exhibición bonita es preciosa un lujo cuéntanos Eugenio de forma breve como cómo se te ocurre esta idea recordemos que todavía es acogido en tu casa aunque Junqueras para otro programa de de Jordi Évole el otro salvados verdad si la historia empezó hoy

Voz 12 11:58 cuando Oriol Aparicio casa que de entrada la desconfianza se respiraba el aire nos dimos cuenta que éramos gente muy distinta pero que podíamos hablar Donaire que coincidía mueran cantidad de cosas lo mismo que no coincidíamos en otra a partir de ahí hay una amistad bueno yo hago ahora Cataluña habría bese conocemos gente PSOE

Voz 1312 12:17 sí

Voz 12 12:18 ahí empezó la idea de de no entren en la calle gente distintas de pueblos distinto porque catalanes auto pueblo evidentemente gente aquí donde podemos compartir muchísimas cosas compartirlo a nivel de Familia a nivel de casa viento cómo organizar la casa cómo comen cómo piensa por qué están donde están de dónde viene empezó por ahí esto sigue dando forma yo lo hice ya me quedé en casa de una gente que no conocía una de las veces les dije a la alcaldesa Maite que no buscar una casa de gente que yo no conocía a ver si esto era posible bueno fue te maravilla

Voz 4 12:51 claro en cambio Menard envió a partir

Voz 12 12:53 ella me has Jordi le conté la locura para pensando que me iba a decir que era otra locura mía

Voz 4 12:59 y funcionó fenomenal en el otro equipo pues como Gas contar había pues otras señoras otras mujeres catalanas con todo tipo de ideologías algunas de esas otras no catalanistas de todo de todo tipo una de ellas fue Monza ilusiones esta escuchamos en Radio Mallorca pero mejor que presentarla yo creo que que la quiero que la presentes tú te atreves a presentarla brevemente

Voz 12 13:21 que yo me pareció maravilloso mía la Montse es un disparate

Voz 1312 13:27 bueno es un disparate conoce los blancos escucharla hola hola hola gracias Eugenia pais a presentar sin tan bonito no lo sabes un disparate que los pelos blancos sí sí es verdad oye tú apareces en este proyecto de qué forma quién y cómo contactaron continuamos

Voz 14 13:52 a ver yo casi un poco salí de rebote le ofrecieron a una familia mía precisamente a una cuñada ella dijo que no podía porque tenía nietos con los cuál estaba muy comprometida y que una semana no podía estar fuera de casa pero dijo que tenía una cuñada que creía que lo haría perfectamente bien yo me lo dijeron ir para mí fue como algo que no puede desaprovechar algo que yo no busqué algo que me cayó ya tengo una edad que todos los trenes que pasen los sino que pillar silo sí

Voz 1312 14:26 vale cualquier edad pero la mía más

Voz 4 14:31 las dos tú primero ya que estas hablando de que fue a ti y luego Gene cuéntanos qué es lo que más llamó la atención en estos días de convivencia cuál fue el primer o los principales prejuicios e ideas que se vinieron abajo con con esta experiencia

Voz 14 14:45 bueno primero a ellas tuvieron el valor de ir a algún sitio donde sea hablaban bastantes cosas no demasiado buenas a nivel general de opinión con lo cual ellas tenían el reto de instalarse en una casa donen a con personas que no habían visto en la vida que además no sabíamos nada las unas de las otras a mí me dijeron te toca Loli punto no me dieron ningún rasgo más de la personalidad a ellas lo mismo claro yo creo que nosotros teníamos el el hecho de recibirlas en nuestra casa ya sabíamos que estarían perfectamente bien pero ellas no que no los habían entonces ellas venían reticente es eso de que ese hablara catalán no gusta va a después que sí sí yo me había posicionado en el lado independentista igual tenía Colita y unos cuernos retire todos era como malísima malísima de la muerte cositas pero que luego en el fondo pues somos como todos es ser independentista es un sentimiento no es son pero sin han pero con respeto sea John no quiero que nadie lo sea por qué se lo dicen tiene que nacer de Til it el que se sienta de otra forma pero ahora también están pasando cositas que a mí no me acaban de gustar porque ha sido incapaz de hacer pero esto tenemos esta muy Reca muy radical y además el diálogo es verdad que se necesita pero también por parte de los gobernantes tendrían que debe dejar de de repetir unas ciertas consignas muy muy muy reticente hasta ta ta ta ta ta ta ta ta que esto es como un no es bueno estamos

Voz 1312 16:38 los periodistas también porque a veces si las portadas y algunos artículos de opinión que piensas no ayuda ya me parece una irresponsabilidad social hacer este estos enfoques no porque no llevan a ningún sitio bueno Eugenia tú brevemente cómo cómo te frente a esto a meterte en casa de de una catalán y que una catalanas debatirán

Voz 4 16:58 el principal prejuicio que ese terreno mira

Voz 12 17:01 se me vino el perjuicio oficial fue con vigente en el AVE yendo para Cataluña iban rebotaba muchas de ellas con en la sito amarillo con el Junquera que amigo mio y entonces fue complicado pero cuando llegamos a Cataluña tras algunas bueno su dignidad no le permitía o y catalán dudó a la hora y media ya hablaban con la gente estaba empezar mantente interesante por lo que estaba pasando vieron abrieron ventanas nuevas que es lo que yo quería hablar no no para que cambie de idea sino para que las conozca ahí bueno la Spanish ha sido espectacular no te puedes imaginar siguen pensando lo mismo todas yo también utilizan en lo has amarillo han conocido a la mujer de Oriol no están de acuerdo con el independentismo pero entienden que hacía Jartum referéndum que esto era impensable ante no han cambiado ideas políticas van a votar lo mismo pero entienden al otro qué es lo que yo quería y además abierto a la gente porque aquí hemos tenido ocasión de hablar con la mujer que estábamos su casa pero estos amplía la familia la familia que son los hijos los nietos hemos hablado con Nieto que es de la CUP con lo cual puede habla perfectamente clara tiene su argumento imprescindible en lo que decías ante los políticos van lado la prensa por otro con la gente de la calle de la calle

Voz 4 18:19 claro que sí

Voz 1312 18:22 que lo resuelve todo Eugenia eh que es que es eso

Voz 4 18:27 con una pregunta deben parar dos o para que en la le apetezca para responder hay demasiada testosterona en todo este debate en toda su historia y el hecho de que los otras mujeres a Fall citado este debate que pudimos ver en estos cuatro programas

Voz 12 18:40 yo pienso que ha sido imprescindible lel aquí bueno tú no te cabreos conmigo yo coño aquí son como macho fue así porque lo digo yo hoy puesto la mujer no tiene no hemos tenido voz y menos mi generación hemos ido la invisible pero qué pensábamos que discutíamos que no son otra cosa que arreglar problemas y aquí era imprescindible hablar te cuente romper Tang la tontería tanta ventana que no cerraban el paisaje subirlos rotos que habían hecho está consiguiente no te puedes imaginar los lazos de amistad que hay por allí mi gente en las que no querían Loli una de ella en la que se quedó casi en caso de Montse Carretero tremenda está uno en el homenaje que estado allí a Orión su dignidad nombre permitía hasta la plaza sesentón va en una esquina yo le digo bueno tú te queda aquí con tu dignidad yo me voy a la Bud

Voz 1312 19:36 yo no voy a jugar fácil

Voz 12 19:38 poquito a poco atacado se pesaba mucho yo hago entiende sigue sin compartir la idea esta pero entienden que era de lo que te trataban ha sido ha al niño y además que yo creo que eso puede hacerlo muere que somos como más descarado

Voz 4 19:52 bueno para aparte de la mujer también hay hombres dialogantes y de hecho mucho me gustaría me gustaría incorporar a la charla a uno de ellos a un periodista que nació en Murcia que actualmente ya en Barcelona ya que podemos leer a diario bueno y semanalmente en el Periódico de Cataluña y en el diario digital El Confidencial un murciano en la corte del Rey Arthur o España es no te Spain que buen nombre habría sido Estepa esta sección verdad

Voz 1312 20:16 entonces adelantó

Voz 4 20:18 Schröder despegue sola reveladores nombres estos dos nombres de algunos de los blogs en los que toma el pulso entre otras muchas tomas al día a día de la convivencia en Cataluña ya los absurdos y subrayamos que generan unos y otros el nombre de este periodista que que el océano de Juan Soto Ivars debería estar escuchándonos en su tierra en Águilas

Voz 1312 20:37 hola Juan buenos días

Voz 11 20:38 buenos días qué tal muy bien oye cuanto

Voz 1312 20:40 esto tiempo llevas viviendo en Barcelona

Voz 11 20:43 me parece que llevo siete años una cosa así le ocho

Voz 1312 20:47 fuiste por amor decisión propia

Voz 11 20:51 bueno una mezcla fui por decisión propia y me quedé por amor que es lo que les pasaba muchísimo

Voz 1312 20:57 te han acabado por allí

Voz 11 20:59 por personal como hoy

Voz 4 21:01 durante por lo que observas día de Antón trabajó como periodista consideras que la convivencia se ha visto alterada de algún modo evidentemente sin tiempo esta parte pero cuáles crees que han sido estos hitos el uno octubre el ciento cincuenta y cinco no cómo ves tú en qué momento se jodió todo como decía aquel

Voz 11 21:18 ya bueno como no diría que soy migrante en Cataluña porque viven en Marruecos también allí el choque era como tan evidente que sí que me sentía más inmigrante no en Cataluña primero te sientes extrañado yo me he sentido extrañada porque cuando llegué allí había residido pues la propaganda que recibe todo el mundo fuera de allí y también como habilite una de las señoras les de me lo que me fascinaban los intereses con Colita no entonces voy haciendo amigos ingleses sí estoy descubriendo que no eran la la gente que me habían pintado comen los de gira entonces la convivencia sea yo creo que no se ha roto pero creo que a hay unos lazos que no se está poniendo casi nadie y que deberían ser de un color totalmente transparente que todos los lazos a los que que se ha referido es que no no sé los nombres pero la señora

Voz 4 22:10 Eugenia Eugenio

Voz 11 22:12 Eugenia pues es lo que he dicho Eugenia de otros lazos no lazos entre las personas son los que faltan y yo creo que la convivencia no se rompe pero se tensa cuando la política a Rambla los espacios públicos y por todos los espacios íntimos no he cuando tenemos que distinguir unas tanto unos de otros por lo que pensamos

Voz 1312 22:35 Juan que estamos viendo es un proceso

Voz 11 22:37 es un proceso gradual que tiene altibajos hay momentos de más calma momentos de menos calma creo que ahora estamos en un nueve menos calma pero pero tampoco diría que la con que la convivencia está rotando la convivencia es más fuerte de de lo que de lo que parece yo tengo bastante confianza en ella

Voz 1312 22:53 Juan estamos viendo ahora estos bueno yo diría incidentes no de en con el tema de los lazos que ya me parece todo tan ridículo estar hablando de de esto pero que se está se está gestionando de una forma yo decía de forma irresponsable por parte de va de políticos pero también de periodistas porque en sexta quizá deberíamos darle la importancia que tiene son incidentes y punto au sea al final se está magnificando que se de una manera que Se va a acabar de fastidiar la cosa

Voz 11 23:23 no creo no creo pero me parece muy responsable y yo irresponsable no me parece como un síntoma de la infantilismo de la sociedad porque hace hace una la semana pasada escribía El Confidencial un artículo con un título así altisonante que llamaban lazos amarillos ponen negras

Voz 4 23:39 sí me parece cuando

Voz 11 23:41 que cuando yo era adolescente en el pueblo en Alcantarilla Murcia yo creía que había derrotado al fascismo porque mi amigo José Ignacio yo veíamos en esvástica hay la estábamos con con pintura no por la calle estábamos siempre metidos en esa gresca nos parecía que eso es una lucha por la vamos contra el fans el fascismo internacional nos creíamos la hostia pase casi yugoslavas por el pueblo y poniendo la la de la anarquía no me parece una cosa muy adolescente eso de tener que hacer pintadas para que la calle sea como tú quieres y tachar de las cintas al otro a mí me parece algo sorprendente que gente adulta inocente en la repito la expresión Murcia anima con los cojones negros a nuestras te dedique a una cosa tan pero obvia

Voz 15 24:32 el funky y el esquí es de diecisiete años no es eso

Voz 11 24:37 a la convivencia pero sí que hace la calle más fea porque yo soy uno uno uno de los trabajos de este cuando entonces lo de los lazos fue intentar encontrar a la gente que lo exponía que lo quitaban no iré y a gente muy muy amargada haciendo esto pensé a lo mejor son los más exacerbados de cada bando los que están metidos en ese juego porque yo creo que una persona que se pone un lazo amarillo en la solapa por solidaridad con los presos pues es una decisión suya personal y me parece muy bien pero gente que me poniéndolo por la calle o quitando no me parece que son como los abandonó y les estamos dando se están abriendo telediarios creo que los más friki Si algo que pasa en Cataluña pasó también en otras guerras culturales es que si nos fijamos en los más friki empezamos a pensar que los del otro bando son todos así

Voz 1312 25:27 el engaño

Voz 11 25:28 que yo llegué a Catalunya y que rompí cuando empecé a conocer a gente que eran independentistas lo que fuera y que no eran esos frikis que me habían contado

Voz 1312 25:36 Montse Eugenio tenéis algo que añadir a lo que está haciendo juegan con lo bueno venga a ver cómo me toca más de cerca que esta de los lazos porque quizás sí que

Voz 14 25:44 o sea los más a haber puestos ya a en los extremos pero sí que es el sentido común tendría que estar más sosa y él es verdad no sé cómo explicarlo pero sí que encuentro yo tengo lazos amarillos pero me lo pongo yo pero yo porque tú lo pones tú lo quitarse esto es como una guerra de niños pero esto hay gente que lo quiere llevar a todas a todos los estamentos al Tribunal Constitucional para que un juez diga si es delito no es delito todo esto son chorradas coño vamos a ver que hay una agenda que está en la cárcel y que se valoren bien los delitos que han cometido si es que los han cometido que yo me parece que no tanto cuanto hay tanta gente que que ahora voy a decir cosas que son como que todo el mundo lo sabe que han hecho un montón de cosas y están fuera y luego que el presentador Salvador ha dicho una cosa que España es mucho más mejor que todos los gobernantes o sea que vamos a ver si entre los de la puta calle nos ponemos más de acuerdo y que los otros no puedan hacer sus guerras particulares de de jugar a los barquitos a Eugenio da o eso hundido hasta vale yo creo esto que mira yo te lo cuento lo que dicho monólogo

Voz 12 27:17 lo veo raso es uno Sin particular yo yo colapso amarillo porque me da la gana Coriolis tan la cárcel que no tiene que estar se ha cometido un delito que seguramente la cometido como esperar entonces yo pongo en la son no lo pongo en la calle me parece una chorrada desfile ha crecido uno tiene que yo estoy en contra de las banderas de los símbolo la gente se esconde detrás se utilizan vecino desfile el Tutumlu quería tú la ponen no pasa nada pero no la bandera en contra de que lo que está pasando mucho sitio entonces

Voz 1312 27:46 no utiliza tu bandera

Voz 12 27:48 eso de bandera pero claro Drago una bandera Se esconder que no quiere que le vean la cara esconden toda la mierda que tiene cualquiera de cualquier bando me de igual entonces estoy en contra de lo lazo yo no yo no los llevo por Coriolis que amigo porque no me parece bien que esté en la cárcel porque pienso que en Cataluña tiene que haber un referéndum

Voz 1312 28:06 ya no quiere la independencia pero oye bien dicho Eugenio te Teodoro porque es que yo me me me amarga tantas este tema estando entre un sitio y otro mira yo me acuerdo el el artículo que el bosque público Juan Soto Ivars el uno de de tuve fue el sentimiento de mucha gente en Cataluña de muchos de mis amigos dice la policía está pegando a mis vecinos mucha gente que no iba a ir a votar a saber si ese referéndum a estas o como quieras llamarlo que querían porque son querían seguir en España salieron a votar se no me lo ponía diciendo no iba a participar pero viendo la policía cómo está pegando en las puertas de los colegios salieron ese día

Voz 14 28:45 va a votar no yo estuve allí yo también a mí no me lo una bolsa electoral ello fue de verdad aunque me parecía no

Voz 1312 28:56 más de auténtico el la frase de Juan decía España perdido hoy el norte yo estaba cerca de perder el noreste que es Juan yo creo que ahí ha acertado plenamente su maravilloso

Voz 11 29:09 bueno pues un día espeluznante bueno habíamos vivido ya varios días espeluznantes pero aquellos yo creo que nos cogió por sorpresa yo aquella mañana pensé bueno esta gente ha conseguido al Waco con ante que esconder las urnas sea tienen tantas ganas de votar aquellos que han que le han hecho la en la tres catorce decía todo el mundo iban a poner las urnas bueno pues será como el nueve de noviembre yo que se harán tú Suu paripé es votación yo que sé pues será algo de consumo interno no pensé lo siento Rajoy de la acaban de jugar en la cara no pero claro la reacción cuando empezó por la mañana a llegar por las redes sociales lo que está pasando en algunos colegios yo me echo a la calle a cada uno donde dio una carga eso vi a la policía de mi país pegando a mis vecinos no me importaba que la que los vecinos fueran indefenso no porque es que es algo absolutamente pueril en ese momento en ese momento yo pensé que hemos perdido Catalina yo lo soy independentista pero es el momento decir que hemos perdido Cataluña en porque es que los niños que vi van a recordar toda su vida en dije que acabamos de crear una generación que ha corrido delante de críquet aquellas imágenes no se va a analizar entonces yo también criticó cómo se utilizan no porque también él creo que el el el volver sobre ellas constantemente ya se convierten propaganda no pero pero me parece que aquello fue tan tan catastróficos demencial tan un fallo también una torpeza no se o una maldad incluso es que no lo sé no no sé no sé qué fue lo que se jugó hay detrás y quiero pensar que una torpeza que sí que sí que nos alejó mucho pero también nos unió porque ahí ese día mucha gente que no era independentista o que no necesita como yo mismo se sintió muy cerca de los que

Voz 1312 31:02 no eran Cataluña

Voz 11 31:04 quién día horrible pues sirvió que sirvió para para unirnos y para vernos como vecinos de nuevo que se había roto un poco con el tema de las banderas y las manifestaciones

Voz 1312 31:15 todo esto Juan os pregunto también a vosotras con el nuevo talante esa puerta que ha abierto el el nuevo Gobierno creéis que

Voz 12 31:25 qué se puede hacer como decía Salva ese Begin deben volver a empezar huy pues lo decía algo Polaroid hombre yo pienso niña que el único político catalán actual que puede ser iniciar un diálogo ponerse de acuerdo con gente que no piensen como él es Oriol eran el tuyo enérgico tienes toda la razón yo voy como hace mucho tiempo yo estuve con Oriol antes de la fiesta que el decía la fiesta estuvo lo hemos montones de cosas entonces es el único coherente porque en los que se largó por para tan amé uso la mujer teórico no ha tenido la vergüenza de la pregunta como optarán y ella amigos ni no es impresentable que confianza puede presentar gente así son independentista también pues mira que Dios le ampare porque tengan la mayor estafa dime tú qué tú cómo lo ves ves que hay que son tiempos

Voz 14 32:20 puede ser un tiempo nuevo pero aún no se han estado tenemos nubes hay no si puede llover o sea que él tiene como nuevo lo tenemos que hacer entre todos a pero con mucha habilidad después que no se escoró hacia la derecha más radical que da esos mensajes tan contundentes y pin pin bien yo quiero que pues que haya sentido común que las cosas sean como él crines se puede ser más oscuro más claro pero un gris no puede ese amarillo ni verde ni azul ya que seamos más consecuente

Voz 1312 33:02 sentido común otro sentido común

Voz 14 33:05 que tras lo hemos perdido que también es verdad que esto de jugara ha tocado y hundido tampoco no funciona

Voz 1312 33:13 a esa Juancho

Voz 14 33:15 hoy no pero es que la rauxa de verdad la auténtica nuestra tampoco no funciona como como esta rauxa es yo creo que es otra rauxa mira que te digo hacen positivo si es como es más bonita

Voz 4 33:31 Juan

Voz 15 33:32 como pues bueno el

Voz 11 33:35 pero yo yo yo tengo la hice una vez y tengo una propuesta yo creo que ella a dos mil once y Eugenia son la constatación de que si nosotros no conocemos también yo creo que tendríamos que hacer un programa serio

Voz 1312 33:49 sí exacta

Voz 11 33:51 del cambio mandar de intercambio con unas buenas becas a alumnos de Catalunya y de otras partes de España para que convivan entre sí cuando son jovencitos se conozcan

Voz 4 33:59 es un eras más al usted no era extraño programas

Voz 1312 34:01 tenemos creyéndome Moisés

Voz 16 34:05 sí sí eso sí

Voz 1312 34:08 oye pues no podía totalmente y nosotros también oye un beso a todos muchísimas gracias estará un poco la idea después quién este verano salva a hacer un poco trabajo desde asunción de que de que no todo es la caverna exige nunca vimos que ha sido cumplido muchas gracias de verdad ha sido un placer Eugenia Montse Juan un beso que señoras más maravillosas

Voz 17 34:38 a vivir que son dos días en verano