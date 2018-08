El resumen del A Vivir

Voz 2

00:08

poquito a Ana Marcos peloteo musical no voy a decir que no peloteo eh no no te gusta me gusta mucho Ana pues también coincidimos venga con la tanto con Gemma cómo con Ana coincidimos musicalmente mucho tres los deberes hechos verdad yo prometo estar atenta que ayer lo hiciste muy bien pero me salté yo te falle yo por dónde empezamos