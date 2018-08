100 Yardas - Estamos de vuelta (Programa 126)

Voz 1 00:00 ya

Voz 1025 01:09 Carlos señoras y señores estamos de vuelta bienvenidos a cien yardas nueva temporada en puertas pretemporada jugándose en Estados Unidos pretemporada que más vale no mirar eh pero es lo hemos dicho en esta santa casa que la pretemporada sirve poco sobre todo cuando por ejemplo los dos son capaces de ganarle al Arcoiris en pretemporada ya no quiero imaginarme

Voz 3 01:31 en lo que va a ser en temporada regular bien

Voz 1025 01:34 adiós al espectáculo vamos a estar absolutamente todos esta semana arrancamos a medio gas tenemos a Louis Jones a estas horas metido en un barco disfrutando de las vacaciones todavía otros dos otros se han apuntado que en Caracas ha apuntado le tendremos es un rato desde con eléctrica estará Manu Marlasca moi estará Javi Gómez Alfredo también tengo cómo no al equipo de gala al equipo de gala señor Iker salga tanto Adrián qué tal estás amigo muy buenas

Voz 3 02:02 menos mal yo ya no aguantaba más quedan ocho días para que en vez de la NFL ahora sí que lo estamos tocando con los dedos uf que gana yo ahora mismo haría tres horas de programa y hace falta bueno no vamos a hacer una hora como siempre por a que lógicamente la Cadena Ser serbio dos de hacer más de una hora pero qué pena con el tiempo y una caña veremos

Voz 1025 02:20 demos un montón de cambio seguiremos contando a lo largo de estos días y que se que muchos AIS Preguntado por las camisetas por todo lo que vamos a ver están ya aquí ya llegan físicamente osea que las vais a ver muy pronto cambiamos cosas en cien yardas punto com seguimos en nuestras cuentas de de Twitter arroba cien yardas guión bajo él no estará cuenta de Instagram en no estará cuenta de Facebook ya no sé qué cuentas más tenemos el que no cuenta pero está descontando también para que empiecen los partidos es Andrea Andrea Chao velo yo lloraba

Voz 4 02:52 no pero me explicas lo

Voz 3 02:54 con preguntas para atrás en vez de cuentas ahí que lo cuentas no

Voz 4 03:03 no hay discutió

Voz 3 03:04 o como en la el típico matrimonio que no cariño que te he dicho que hay que trabajar

Voz 1025 03:09 hay cosas que no cambian y estamos encantados de poder explicaron Un millón de historias de lo que está pasando en esta pretemporada idea las sensaciones que tenemos para la temporada así que agarraron fuerte cuidado que vienen curvas porque este año yo creo que va a ser un año de de sí Ximo muchísimo equilibrio de muchísimas emociones aquí empezamos empezamos por donde queráis si queréis conferencia conferencia equipo equipo alguien ha visto cosas de pretemporada ha podido más o menos ver algún partido yo yo visto algunos de de los equipos que yo quería pero no sé si Iker tú has estado también pendiente de alguno de esos

Voz 1516 03:49 partidos yo en sí que está habiendo bastantes pretemporada pero creo que estaremos de acuerdo los tres en que en la pretemporada no debería ser algo para tomar grandes conclusiones sino mucho más para tomar sensaciones de lo que viene sólo hay que ver los récords os lo al quedar los partidos ya sabemos lo que juegan los titulares algunos han debutado sólo esta semana algunos

Voz 5 04:13 jugaba al lado

Voz 1025 04:16 luego hablaremos fundando cada día con los pero por ejemplo uno Roger frente a los saques que es algo habitual esto en en pretemporada Andrés nazis

Voz 4 04:26 se lo hemos dicho vamos la pretemporada vale para para ver jugadores nuevos para ver rookie bueno luego hay muy pocos partidos donde quizás lo primeros dos cuartos del tercer partido suelen ser un poco más indicativo porque muchos equipos en la primera mitad del tercer partido de pretemporada es cuando utilizan más los Tito

Voz 6 04:47 bares luego ya la baraka resto bueno insisto si es bueno parados

Voz 4 04:52 equipos es bueno para

Voz 6 04:54 el para ver a rukis para ver a jugadores

Voz 4 04:57 que se incorporan a otros equipos pero luego la verdad pero ya te pretende

Voz 7 05:03 te tiene realmente una ahí

Voz 4 05:05 de de de de un complicado en base a la pretemporada no porque porque tampoco estás jugando incluso tácticamente no sé no estás planificando los partidos con la intención de ganar cosas estás yendo a probar cosas no probar cosas de gente que es una situación real probar cosas con constata al cien por cien contra gente que no son tus compañeros claro

Voz 6 05:27 la realidad luego vas a jugar

Voz 4 05:30 a lo que tú quieras no no te adapta al contrario unos no estás utilizando una táctica no he tenido del tercer cuarto vas perdiendo por uno y sacas los los cuartos jugadores de cada igual no estás hay hombre si ganas mejor quiero decir

Voz 1025 05:49 viendo la pretemporada no sé si habéis estado muy pendientes pero realmente hecho el ejercicio de ver si había algún equipo que había ganado los cuatro partidos en los que ha estado creo que Baltimore los son los únicos que llevan cuatro cero

Voz 1516 06:03 pero hay equipos con tres cero pero insisto que

Voz 1025 06:06 desde la precaución mucha mucha y muy grande de de estar hablando de pretemporada

Voz 1516 06:12 es que ni por esas el resultado es lo que menos me importa fíjate has nombrada los Ravens los Rey Messi si es un equipo que me ha cambiado la sensación es para bien me ha gustado mucho lo que es

Voz 3 06:20 pero también yo también pero pero mis favorito

Voz 1516 06:22 dos o o los equipos que yo pienso que van a estar arriba este año la pretemporada no ha hecho que cambie en absoluto eso

Voz 1025 06:29 no bueno hacemos un pequeño aperitivo que luego empezamos a escuchar también al resto los colaboradores y nos vamos apuntando el os doy un una pequeña referencia Isabel seis habéis visto algo me contáis y sino por ejemplo en la conferencia americana en el este empiezo por mí grupo Miami lo jets Buffalo New England England como siempre está por encima al bien y del mal no sé si están igual de fuertes que siempre o no porque eso a lo largo de la temporada les vamos viendo crecer pero por ejemplo yo yo comiso el Fringe no me llevaba buenas sensaciones Icon lo jets pues a mí me han sorprendido alguna cosita

Voz 1516 07:04 no me gustan los jets fíjate te gusta es hablando de esta división siendo muy sincero me parece que los Patriots tienen la división más fácil de toda la conferencia creo a priori creo a priori tienen esa ventaja porque creo que sus rivales ninguno de los tres es un gran aspirante creo que los tres son equipos e interesantes que pueden hacer pero tú mismo lo lo lo decías hace un momento los Patriots ojito los patios tienen problemas los Patriots van a solucionarlos ya los conocemos son uno de los grandes favoritos

Voz 3 07:36 es que a la súper mola que pueden la marcha digo la máquina en marcha verdad sí sí sí el siempre lo pero

Voz 1516 07:42 pero va os os lo pongo sobre la mesa y hablamos han perdido han hecho Hélder han perdido a menudo la han perdido a Dion Luis tres jugadores importantísimos para ellos han fichado en verano a Kennedy Brit y lo han cortado a Jordan Matthews lo han cortado a Erik Dekker ha retirado esta semana en el mantiene cuatro partidos de sanción hay sí Hawking primera elección del draft Se pierde todo el año por lesión si tienen tienen habréis de esta Mc Daniels Belli chica este año se va a encargar de la defensa va ser aún aunque es vamos a decir al que el entrenador de la en Baker va a ser el coordinador ofensivo el va a ser quién se encarga de la defensa es un poco por Comite eso es broncos que parece

Voz 1025 08:24 pero eso no tienen porque ser malo no lo lo lo claro

Voz 3 08:26 no no no no ahora estoy en el lado bueno se cree que vale vale

Voz 1516 08:29 él y chica está igual que siempre a tope Mc Daniels formándose para hacerse con este equipo en unos años broncos que parece que está mejor que nunca eso dice todo el mundo Hogan y Dorset que van a ser los los profundos los dos parece que está muy bien Patterson que es otro de los fichajes en para el puesto cuatro Seibert está haciendo una pretemporada impresionante Jeremy Hill pinta muy bien dentro de ese comité de The Running Bucks que tienen Zack Maison renovado vuelve High Tower Clay Burns le va a hacer mucho bien a esa defensa hay luces y sombras pero después de eso yo creo que sigan siendo grandes favoritos pero subrayando que tienen problemas

Voz 1025 09:06 bueno yo los que tienen problemas de esta conferencia te dejo en Miami EE claramente os lo digo en serio porque estaba viendo todo lo que estábamos haciendo en pretemporada insisto las sensaciones no son bueno luego me llevaban a la temporada Cuéntame Andrea perdona

Voz 4 09:20 no no que bueno esto lo hemos hablado ya mucho antes de terminar la temporada el año pasado no lo que pasa que hombre yo creo que este año una vez más los patios van a ser me intriga verlo que van a hacer no porque aparte que la lo acaba de recordar ahora ahora Iker ya han empezado con mala suerte porque hay lesión la temporada sí sí para todos volverse había marchado osea que tienen están reconstruyendo otra vez la línea de ataque y y yo que no lo sé es una sensación pero ante su después poco a poco va a tener que que adaptar un poco el juego a la edad de Breda es decir no puedes creo luego sorprendida en mente Superman no lo sé pero con la edad que tiene no es que puedes tener un equipo que es que lanza

Voz 8 10:10 tan Tolstói que Iker

Voz 4 10:12 que tampoco le pues llegar del ICAA este constantemente lanzando con siete pasos porque porque era físico para ellos porque tienes que empezar a proteger un poco más no creo que empezaran a utilizar más carreras creo que que que habrá

Voz 6 10:29 un juego de pase mar

Voz 4 10:32 os pido quizás más utilizados pensando

Voz 1516 10:34 la posesión yo creo que va a ser así precisamente que a ver si Dorset puede ir fuerte al al fondo pero

Voz 3 10:42 pero pero no es

Voz 1516 10:44 pues lo que tenían no es

Voz 4 10:46 bueno bueno no no nuestros padres luego siempre te sorprende lo hemos dicho mil veces en muchos jugadores que uno diciembre tenían a fulanito ya pero fuera nieto antes de nadie y ahí ha sido cuando se ha convertido en fulanito

Voz 1516 10:58 no no es cierto eh totalmente de acuerdo pero pero sí que pienso que van van a utilizar pues a James White en el en el slots como lo han venido utilizando a Het con estos check Town se quiero decir todo pases fáciles y rápidos

Voz 4 11:11 es claro Michele Santoro quisimos saber por qué

Voz 1516 11:13 sí igual a la semana uno no llega por por temas de salud

Voz 4 11:16 sí sí sí sí es un jugar muy interesante claro

Voz 1516 11:19 pero sí creo que estoy de acuerdo con que la carrera va a ser más protagonista y creo que sí Jeremy Hill vuelve a ser el jugador que parecía que iba a ser ahí pueden tener bastante

Voz 6 11:28 sí porque te quiero decir es lo que hablamos siempre no ahí

Voz 4 11:32 lo que saben esa explotar el potencial de cada uno otro apático otra vez tienen un vacío de veinticinco personas que por nivel y por número de de en vas vuelven a tener un montón de gente potencialmente titular sí claro con lo cual hombre luego si es verdad que quiera sonó cambias el coordinando San cambias el coordinador de Defensa independientemente de cómo se ha dicho no hay alguien que realmente oficialmente ahí es más un poco por comités a ver el chico luego el que tienen la última palabra no

Voz 1025 12:06 oye estamos hablando este grupo porque me

Voz 3 12:09 oye ir con Manu Marlasca que vamos a hablar de Green Bay antes que nada Buffalo les seguís viendo como un medio caballo tapado

Voz 1025 12:17 yo yo yo creo tampoco no yo creo que en Buffalo estén

Voz 1516 12:20 año cuatro sufrir si es un equipo que está pensando más a medio plazo y tienen grandes problemas con la línea ofensiva muy porque es que han perdido a todo lo bueno

Voz 3 12:29 sí tienen dos cortes Bucks nuevos

Voz 1516 12:32 vamos a ver con macarrones yo salen que pasa porque todavía no sabemos quién va a ser titula

Voz 3 12:36 es que me gustan los dos pero sí Macarena

Voz 1516 12:39 se ha hecho daño durante nada vamos a ver qué pasa pero es un equipo que tiene una muy buena defensa y un ataque con muchas dudas yo creo que es un proyecto el de el de Mc Dermott pensando en medio del corto medio plazo este año yo no creo que sean capaces

Voz 1025 12:54 de sí y sin embargo lo cheque les ves para este año

Voz 1516 12:57 no no no no no no no por supuesto que también me parece un equipo a medio plazo pero creo que los It's están haciendo las cosas muy bien y es un equipo que me gusta mucho con Miami que que antes lo citabas es que has ido a dar con André conmigo que a los dos ex estamos con tan Gil yo creo que si tan Gil está sano lo va a hacer bien y creo que lo lean rodeado bien

Voz 3 13:17 hola llamándola son dos muy bueno

Voz 1516 13:20 Nos vale igual recibes ojito con quién Andrei que el año pasado acabó la temporada muy arriba

Voz 3 13:26 puede ser una de las sorpresas

Voz 1516 13:29 Danny Mc para tener muy en cuenta

Voz 3 13:31 pues nos vamos a ir con el mítico Manu Marlasca ya sabéis periodista El hombre de La Sexta un fan

Voz 1025 13:38 Lolita mente loco de Green Bay Packers desde hace muchos años y que lleva también en el ADN él

Voz 3 13:43 el fútbol americano estamos con Manu Marlasca en unos instantes y estás ya sabes no en donde en cien yardas claro

Voz 2 13:50 el fútbol americano

Voz 9 14:12 qué tal está el Manu Marlasca

Voz 0171 14:14 qué tal muy buenas todos cómo estás

Voz 1025 14:18 muy bien con ganas de escucharte y con ganas de saber qué sensaciones te han transmitido en ese en esa conferencia nacional en el Grupo Norte esos Green Bay Packers

Voz 0171 14:29 bueno lo primero ya sabes que la temporada pretemporada Si no no vale para una vacuna bien te echó en el último partido con raíz del varón Roger o no si yo creo que nadie tiene duda de que el gran fichaje de esta temporada de Green y es la vuelta de Halo

Voz 10 14:48 sólo son lo más importante yo creo yo primero escalaron Rogers va estar desde el partido en el primer partido esperemos que que que no se lesiona llegan nos pase lo que otras temporadas la temporada pasada ya a partir de ahí yo creo que emirato un poco más en profundidad la marcha del dineral en ayer detectados son yo creo que es una buena noticia dice anotado ya en la pretemporada no la llegada del nuevo Nos Manager ha hecho posible por ejemplo que por primera vez en muchos años Green Bay utilice la agencia libre para para pisar yo creo que para fichar muy bien más allá del draft y creo que fue muy inteligente del draft que hicieron pero más allá de eso creo que por primera vez en la agencia libre sea contratada gente muy buena y muy ilusionante no Walker son qué va a reforzar la línea defensiva son apoya los jets una verdadera estrella que yo creo que estaba esperando Aaron Rodgers desde hace muchos años irá vuelta atrás a la secundarias Podemos que arregle lo que es posible Sky en secundaria de la que ahora hablaremos quieres más tranquilamente

Voz 1025 15:46 me me da la sensación porque me estás contando que todo lo que no sea llegaran playoff no te vale este año

Voz 10 15:52 bueno por supuesto por supuesto a vamos a verdad Green Bay yo creo que no le vale nunca no llega la fríos este es verdad que este año la división un equipo que yo creo que está entre los favoritos para ganar la Super Bowl que esprines Sota y los usuarios que hombre a hombre línea por línea es el mejor equipo los sólo de la comparencia de sal de la visión lo de toda la conferencia todo creo que es un verdadero equipazo pero yo creo que no no entrar en off sería un fracaso monumental no por lo que te digo porque creo que más allá de que el equipo que está construyendo ya es una buena prueba de ello es un equipo que probablemente Soledad cristalizar dentro de dos o tres temporadas las las las primeras selecciones fueron para reforzar esa línea secundaria fueron dos córner Bach pero ya la cuarta quinta esta elección fueron todo receptores que al final es invertir en futuro unos receptores que yo creo que estaban en comprobar muy pronto al cuerpo de receptores de Green Bay que de momento son Randall los titulares pero yo creo que de eso se van a incorporar rápidamente para que el ataque Green Bay más allá de la la la bueno lo lo que yo creo que más nos han triste ciudad todos los seguido

Voz 11 17:00 desde los que ya ha no él

Voz 10 17:03 no pero yo creo que más allá de la son la incorporación de los nuevos receptores va a seguir convirtiendo Greenpeace equipo muy sólido en los problemas de Green Bay pues un problema que llevamos arrastrando muchos años que os el Paqui no han encontrado todavía un corredor de garantías yo creo que tal y que que que engloban reconvertido en corredor pero espero que no tiene la talla para

Voz 0171 17:27 para poder como digo yo yo quiero verlo en temporada regular e no sé yo

Voz 10 17:31 el problema que tienen son las manos tan blandas que

Voz 3 17:34 cree que tiene más dramático

Voz 10 17:37 pues sí pero yo creo que sigue siendo el gran problema creo que la secundaria con el Prat sea apuntalado y con la vuelta a casa de tramos Williams se ha apuntalado bastante bien creo que la divinidad ataques sigue siendo más allá de las que es un bloque bastante sólido y la linea defensiva creo que está entre las mejores de la feria la población de esta ciudad de Wilcoxon de estas pero ya los jets pero que va a ser una incorporación muy buena que va a ser diferencial y que se va a notar los problemas ya te digo o al menos que el coordinador defensivo

Voz 9 18:10 la mala leche parados

Voz 10 18:12 voy porque has sido yo creo que ha sido la persona que paso Dios ha concitado Ingrid ve en los últimos años

Voz 1025 18:18 que por lo que me cuenta este año no todo va a ser Aaron Rodgers sino que tiene es esperanza en que todos los ajustes que se han hecho funcionen

Voz 3 18:25 yo creo que al menos en cargueros

Voz 10 18:29 mencionar para plantarse en en una Super Bowl no los no es yo creo que como he dicho hace un rato hay que ser un poquito paciente creo que se ha hecho una inversión sobre todo en el draft de una inversión de futuro lo que se han hecho las opciones que eligieron sobre todo cuarto quinto sexto puesto eran opciones de futuro para apuntalar a a un equipo que tantos otros años luego si Green Bay sigue teniendo ese gran problema que tienen otros muchos equipos de futuro que es el segundo quarterback detrás una gran estrella el Aaron Rodgers de Brett Favre quién va a ser el Aaron Roger crearon Rogers en este caso no todavía yo creo que hoy no da la talla yo no sé si si si habrá alguien hay lo repuestos y que pueda asumir ese papel de empezar a crecer a la sombra de hoyos para Irak y esperemos que esté lejano de Royes gladiolos pues tienen un quarterback garantías sobre todo porque

Voz 1025 19:18 es más me imagino o creo que tenéis la sensación de que hay que explotar los próximos años de un Roger porque es complicado que de pronto aparezca un tío con con tanta calidad como en su momento

Voz 0171 19:29 pues Fabre Chávez se que son eso es son especies únicas yo yo creo que el Estado

Voz 10 19:34 bueno es Aaron Rodgers que estuvo yo lo recorrer fueron tres años tres o cuatro años bajo la sombra de jugadores

Voz 0171 19:40 sí creciendo ya que tuvo la oportunidad

Voz 10 19:42 ha recordado además aquel episodio en el que Fabre dijo que esperaba luego dijo que volvía y le dijeron no no pues ya está como entrenador rollo no vamos a encargan los últimos años construir un equipo pararon Roger Si ya está construido alrededor a rollo entonces yo creo que esa esa enseñanza que fue la el relevo de Fabre creo que es lo que se tiene que aprender ahora no yo insisto en que creo que el equipo está pensado por primera vez además en muchos años es que equipo que está pensado y planificado para un futuro medio plazo en un largo plazo pero es un medio plazo y creo que eso es muy importante otras franquicias hemos visto cómo se han ido construyendo como algo creciendo a lo largo de los años no bueno no para que un año para otro más hallados preparan ahí y que si tuviésemos que hacer una apuesta voy a hacer después de mis de los últimos años pues naturalmente la mente los está los Patriots la mente de todos están los equipos de siempre pero sí que hemos visto crecer a equipos como los Riders por ejemplo están yo creo que sí que van a tener que ser tenidos en cuenta o como sus propios Miami tienes que creo que es es tan que sí

Voz 0171 20:41 siguen en construcción no pero sí pero

Voz 3 20:43 no no tengo o no tengo muy clara

Voz 1025 20:46 la historia no sé si están en construcción de derribo

Voz 9 20:48 la policía si no tengo muy claro que parte de la obra estamos no seis

Voz 10 20:55 confidencias sueltas luego para que Luis contexto

Voz 11 20:58 no se puede estar son los pobres Mainer

Voz 1025 21:00 no yo creo que este año van a ser una de las sorpresas no la única eh porque por ejemplo en Florida para mí los Jaguar son un equipazo pero

Voz 10 21:11 Jaguar llevan tiempo construyendo desde hace meses

Voz 0171 21:14 no hay tiempo formando lo que con paciencia

Voz 10 21:17 otra agilidad formando un bloque muy sólido en los equipos que yo creo que efectivamente este año se van a plantar habían Play Dios iban a dar bastante

Voz 1025 21:24 n en el este lo tendría que mirar con lupa pero de de mis tapados están ellos están Los Ángeles Chargers Hinault se sí habrá alguno más de lo aparte obviamente de los de siempre de los Patriots tal vamos a ver

Voz 10 21:38 co yo insisto este año ojo ojo anys otra

Voz 0171 21:41 sí sí sí sí sí sí totalmente

Voz 10 21:44 tan seguramente sí sí incluso hemos un balance eligen son preparó prefiere ahora mismo estaría entre los dos o tres mejores equipos grandes

Voz 1516 21:54 pasa aquí

Voz 1025 21:54 en nacional las las dudas que me que me asaltan a mi ilusión iremos comentando es que me da la sensación que los Ramsey han se han reforzado muy bien me da la sensación que los IMS tienen equipo igual que Carolina que este año también pinta bien y que luego Green Bay es un equipazo este año

Voz 10 22:11 yo creo que creen ver un gran equipo que seguramente no va a tener un calendario muy sencillo sino en las primeras jornadas personas patrocina unas jornadas en casa luego tiene de tal manera que se va a presentar en el PAI con balance casi casi seguro muy favorable que pueden ser de cuatro uno de seguramente que luego tiene cuatro partidos fuera pero que al final otra arriba desfavorable no con lo cual yo creo que la la llegada playoff yo creo que que que que está yo la doy por segura practicamente porque de Detroit y Chicago no dan mucho ha obligado este año y luego resulta que que me que me tengo que

Voz 0171 22:46 tragar esto yo estoy de acuerdo contigo en esta bien pero

Voz 10 22:49 oye tú igual que Minnesota creo que sí que es un equipo con eso yo creo que no pero bueno pero ahí el problema del Green Bay es nuestros digo sino un juego sólido terrestres sino Sol no han cumplido dado llegara a la muy muy muy complicado muy complicado por mucho juego aéreo que tengas buenísimo por un gran quarterback que tengamos

Voz 0171 23:10 qué ha aprendido en todos estos años

Voz 10 23:13 a que es un gran quarterback con el mejor quarterback no te da una superó

Voz 1025 23:18 pero si ellos son conscientes de esto durante la temporada ajustarán ya lo verá Si se ve Joe yo creo que eso lo ha sabe hacer siempre bien

Voz 0171 23:26 Cream Bayle estoy siempre sigue en el banquillo claro porque López

Voz 10 23:32 les de está ciudad y espero que lo hayan solventado

Voz 1025 23:36 no hoy y sobretodo luego respecto que te respeten las lesiones porque hemos visto equipos que pinta muy bien y que de pronto se le caen dos tres tíos claves sí sí

Voz 0171 23:45 se acabó la temporada no pero bueno por supuesto en fin

Voz 10 23:47 sí

Voz 0171 23:48 que si como siempre seguro seguro que si vamos a poco en todos los cien yardas que por aquí André muy bien

Voz 1516 24:51 la de hoy se va a hacer una lista ya te digo yo que para hacer deporte está la voy a usar

Voz 1025 24:54 pues no tengo la menor duda oye varias cosas empezamos hablando de Green Bay y luego de los otros equipos que hemos ido tocando con con Manu Marlasca pero en Green Bay me decías Andrea la duda que tenía a mano de si existía un Aaron Rodgers de daros Roger no como en su momento hicieron de Fabre Si hay un quarterback hay que podría ser un sustituto tú crees que sí

Voz 4 25:17 no no es que creo que sí quiero decir que bueno aparte que son

Voz 1516 25:21 ha ido hay para eso

Voz 4 25:23 brevemente la idea de fichar a Kaiser es ver si puede ser en el futuro el sustituto

Voz 1025 25:29 sí porque sea la que un rato

Voz 4 25:31 algunos todavía le queda depende de la cana que tenga pero que Pedro Solbes es que a ver si nos basamos en Bread dile que era la vida belga no todos lo son como ahora aparte es verdad que siempre lo digo no es que estoy diciendo que no sea así es eso te da que

Voz 6 25:48 también es un lujo una situación como la que fue en su momento Fabre

Voz 4 25:54 no

Voz 3 25:58 esas vidas que no eso no pasa todos los días

Voz 4 26:01 muchas veces te apaños en el último momento casi en este caso hombre yo creo que la intención ahora esa ni mucho menos diciendo que seguramente será el sustituto de Nica seguramente estará estará a la altura

Voz 6 26:17 pero tampoco lo puedo descartar es decir podría serlo no no no no es seguramente

Voz 4 26:25 no es seguramente Noceda o descartar Kaiser John

Voz 6 26:28 el llegó al en el CDL con con con un potencial en las credenciales de de de uno que podía convertirse en un titular importante fuera donde fuera no en la cosa no ha ido bien en Cleveland

Voz 1516 26:42 pero ahora vamos a ver Aaron Rodgers les quedan sin duda los mejores años de su

Voz 13 26:46 carrera

Voz 1516 26:48 yo creo que menuda bastante pensando ya en esta temporada e quedaba bastante en el clavo y para mí sin duda los Packers son uno de los grandes candidatos a las Super Bowl el problema es que la nacional hay muchos sea sí sí lo decía antes Ponseti en la americana yo saco al menos cuatro candidatos a la Superbowl en la Nacional sacó al menos ocho

Voz 6 27:10 yo creo que nacional vuelve a ser este año también una una conferencia Verdonk muy equilibrada no conferencia donde realmente

Voz 4 27:20 un favorito claro es es difícil encontrar pero lo que dices tú también es difícil limitarse a dos otra ese gordo que ayer realmente muchos seguimos con mucho potencial en muchos que a lo mejor nos van a sorprender hay otros que tienen un potencial hay que que a lo mejor en este momento no lo vemos del todo y que te van a sorprender

Voz 1025 27:41 si me dejáis un momento porque vamos a ir con Kenneth Garay Nos vamos a Connecticut pero este año hemos preparado una presentación como Dios manda para quién

Voz 14 27:54 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 2 28:12 caray

Voz 1025 28:15 no podía ser menos que darle una especie de trato de lujo al mítico Kenny Garay hola Kenner qué tal estás bien medidas a las

Voz 15 28:24 ojalá se me sorprende gratamente yo sé que como de un stock de todo eso Andrea

Voz 9 28:29 sí

Voz 3 28:32 ha dicho que el gestor fuiste tú de todo es la idea y Andrea es verdad

Voz 4 28:37 además te digo una cosa con una presentación como ésta más te vale lucir

Voz 3 28:40 el retiro o se quita la presentación o te retiras tu

Voz 15 28:47 no ha de más que además que el locutor eso me estoy sintiendo una presión de aquella

Voz 3 28:53 la verdad es que presión te pones a ver

Voz 9 28:58 haber hay dos llevas

Voz 15 29:01 hombre yo creo que hay un tema muy seguramente usó es lo han hablado del que se está hablando mucho Nueva York después de lo que fue la firma de contrato multimillonario

Voz 0171 29:09 madre mía yo creo que lo hacen los entornos

Voz 15 29:11 ha pagado en la historia del fútbol americano se lo merece claro es discutible veinte pero es un tema más matemático que cualquier otra cosa y que requiere un análisis profundo pero al menos vale la pena traerlo a Gamesa uno no sabe por tanto a mucha gente no le gustó el hecho de que se llegara a un acuerdo multimillonario de esta forma con otro sector porque si bien tienen tres carta de triunfo como para aprovecharlo último de manchas con Bale y precisamente éste va uno de los mejores sino el mejor en el fútbol americano junto a dos o tres más que brillan con los dos pero que definitivamente pues muy seguro la gente no lo van a llegar a su nivel si nos ponemos a pensar el gastarse tanta plata nunca sector hace que después el problema de la corrupción del equipo CD y eso es lo que se está hablando Nueva York pueden por ahí tengan una buena temporada Concha cuán Barclays pueden por ahí una buena temporada con esas Beckham pero va a ser muy difícil reconstruir el equipo después de haber dado esta millonada sin embargo es una buena noticia que siga con los Gigantes de Nueva York la otra pues los lados de los jets qué les ha gustado mucho lo que han visto el Canedo Santano sin embargo yo soy de los que pienso no sé qué piensan ustedes que Teri horas más allá de lo que pase con él también ha dado una grata impresión y se merece la posibilidad de ser titular en un equipo en la NFL más hubo quienes dijeron que Jon Johnson por ejemplo que visto lo que se vio en pretemporada con los llega a Nueva York hombre el titular que no voy a hacer en el día uno debe ser Soir hay quienes siguen jugándose la Collor machacaron yo creo que todos tarde o temprano va a poner las andando pero es un quarterback que si está a la altura de la NFL de los que están robos en me dejó una grata impresión y ojos yo todavía tengo serias dudas sobre lo que pueda pasar en Cleveland

Voz 1025 31:03 si nosotros tenemos esas dudas en Miami que no me has dicho no tiene duda eso estás tranquilo

Voz 15 31:10 yo creo que Miami y yo creo que Miami llega como para un comodín José Antonio creo que estoy

Voz 3 31:19 seis El bueno el malo

Voz 15 31:23 hombre yo creo que es bueno no sé la división yo no la vamos a ganar eso me queda totalmente claro ahora

Voz 16 31:29 ahora el equipo pues

Voz 15 31:32 vaya ya cansado cierto balance juega con fuego aéreo Yeste definitivamente es el último tiro que le queda en la pistola a vayan para ello osea o estas el año de están en él o definitivamente Miami no podrá contar con él como Cuerva tranquila pese a que ha tenido cosas interesantes y cuando mejor estaba se lesionó uno confía en que con una buena temporada de Ryan también Miami tenga récord ganador lo que pasa es que no sabe si es el récord ganador le alcance para llegar a los temporada intuyó muchos equipos se han quedado con muy buen récord fuera de postemporada fuera de posibilidades inclusive llevó a escala

Voz 0171 32:10 Garay yo creo que as

Voz 1025 32:12 ha contestado perfectamente a la presión que te hemos puesto y a partir de ahora vas a tener esa presentación todas las eh que lo sepas

Voz 9 32:19 Andrea mucha gracia

Voz 4 32:23 de nada hombre

Voz 9 32:25 sabes

Voz 15 32:27 el yen serios Antonio Andrea compañero un placer que bueno puede estar con él me voy a ver si estamos todo el año lo que más les Nos gusta disfrutémoslo como el que más de principio a fin camina la tierra prometida que este año es la Thiago al durar

Voz 3 33:07 Kicker hará retomamos el lío que teníamos antes con todo pero de lo que ha dicho Kenneth

Voz 1516 33:13 tengo cosas apuntadas de las dos cosas sobre sobre lo que ha dicho Kenneth fundamental lame la mejor para mí la mejor noticia en esta pretemporada este divisó Water ha demostrado que está sano ha demostrado que puede ser el jugador que parecía que iba a ser y eso ya es mucho lo que le ha puesto claramente en el mercado porque los jets apuestan por su por su chico nuevo por darnos no sé si ya o dentro de poco o la próxima temporada pero que va a haber interés en tres Betis Wouter no tengo ninguna duda ya añade un nombre más Robert Griffin otros gestos

Voz 4 33:50 es muy buena pretemporada creo que los dos son

Voz 1516 33:52 jugadores muy interesantes para equipos que puedan tener estilos que se adapten a este tipo de cortes Bach y que tengan un spot que tengan un hueco para el cuarto

Voz 18 34:01 bueno yo creo que los dos lo iba a comentar cuando bueno exactamente como tú cuando

Voz 4 34:07 he estado hablando que efectivamente Bridgewater Griffin son dos que se han ganado por lo menos creo el interés del mercado de aquí a que empieza igual todavía no creo como titulares pero seguramente algún equipo se lo está pensando que lo que realmente la situación de Griffin en Baltimore es es complicado porque él lo ha hecho muy bien es decir que hubiéramos que basar no sólo y exclusivamente lo que se ha visto en pretemporada probablemente

Voz 1516 34:38 nos lo ha ganado pero no pareció que

Voz 3 34:41 el Huesca únicamente es buena

Voz 4 34:43 si fuera sólo por rendimiento hoy con un año vista a lo mejor es es es más lógico Griffin que Jackson ahora demente no va a ocurrir ya el de Jackson son gran proyecto es uno que de todas formas

Voz 19 34:58 todavía no

Voz 4 35:00 lo ha demostrado poder ser Abbiati pero es verdad que llamaradas ha hecho

Voz 3 35:08 otro mensaje lo que siempre decimos no avisó que mandan jugadores está mandado a mí el corre

Voz 1516 35:14 a la mar Jackson lo van a utilizar en determinadas situaciones donde puede ser muy generosa

Voz 3 35:18 sí sí sí claramente

Voz 6 35:20 que osaron a cubano siempre hablando de la pero rápidamente sino nos dicen que siempre uno de los patios no quiero

Voz 4 35:26 aparte que el principio de la temporada siempre es el momento en que puedes esperar más sorpresas no porque todavía la gente se está ajustando hacer Game Plans contra los equipos es complicado porque muchos han cambiado coordinadores con lo cual no sabe exactamente qué arte de ahí pueden saltar sorpresa teniendo en cuenta que los que espetó ahora con la lesión de esa Jaoui y todo esto tienen problemas con la línea bueno problemas tendrán que ajustar la línea nueve patrios no patios empiezan con dos semanas difíciles actualmente por lo que pueden ser un acuerdo superó la línea que empieza con contra Texas y luego Jaguar Sosa

Voz 1516 36:05 los defensores pruebas

Voz 4 36:08 porque antes y complicado no estáis de acuerdo con piezas ahí con el pie equivocados

Voz 1025 36:13 claro te estoy seguro conmigo que para mí este año de de todo mi grupo de equipos que normalmente siempre seleccionó los Jaguar son candidatos claros a playoff

Voz 4 36:24 si los candidatos

Voz 1516 36:28 los aspirantes a todo lo que decíamos en el año pasado yo no

Voz 4 36:31 herencia entre favorito candidato para mis favoritos es difícil encontrar candidatos sí

Voz 1516 36:37 sí yo es lo de la americana Mis cuatro grandes favoritos son Patriots Jaguar estilo

Voz 20 36:45 los Chargers esos son los cuatro

Voz 1516 36:48 que a mi más me gusta

Voz 3 36:51 Brown no pero yo te compro yo te compro si yo te compro suelo americana oye por cierto de los Reynders en la americana con todo el Dios que está montando Chan

Voz 1025 37:01 qué alias el creador de los Riders los récords como los veis

Voz 1516 37:07 yo veo que se están pegando un tiro en el pie con la situación de calma por ejemplo tienes un jugador que ha demostrado que en su posición si no es el mejor es uno de los mejores uno de los dos tres mejores

Voz 1025 37:18 pues porque el dinero es que sabes que te

Voz 1516 37:21 cambia el equipo sabes que te cambia la defensa no no antes con Roger mira lo que han hecho lo decía Kenneth de los Giants con con Beckham le han pagado queman hacerlos Ramos Donald pagarle si tienes un jugador de ese nivel queda telón Khalil Mc toda la Liga va a quererlo y al margen de eso para mí lo Riders son una de las grandes incógnitas no sé todavía por dónde van a ir no me atrevo los venga once modelos venga pues que para mí son una de las grandes revelaciones el famoso término es que el año pasado utilizábamos con que Garay del caballo negro sí

Voz 1025 37:55 pues para mí lo venga a lo mejor son caballos negros

Voz 1516 37:58 nadie cuenta con los bengalas y es lógico porque bueno pues en los últimos años no han sido buenas pero yo veo a los vengas Milos mangas me gustan creo que es un equipo muy duro y no me gustaría tenerlos de rival acabaron muy bien el año y creo que van a empezar la muy bien me yo veo cosas que me gustan

Voz 4 38:13 de todo eso siempre la división súper difícil porque siempre te en los últimos años excluyendo los Brawn pero

Voz 1025 38:23 pero es que es un grupo muy difícil de Rey vengas Brown eh

Voz 1516 38:28 sí sí sí Andy Dalton Le tienes iPhone Chano tiene Jet Green John Nixon que creo que va a ser una no revelación porque ya sabemos que es bueno pero que va a ser un jugador sólido y la defensa ya sabemos que es buena chino Atkins acaba de renovar du lampa acaba de renovar tienen a William Jackson que para mí es uno de los mejores córner base del que nadie habla a mí William Jackson III me parece buenísimo sí yo no digo que vayan a ser un equipo aspirante a no sé yo no

Voz 3 38:54 sí pero el tapado pero el que empiece a liarla en según qué

Voz 1516 38:58 partidos y si lo traen venga al si Bronx creo que son dos equipos que pueden dar muchos sustos

Voz 3 39:03 es rematar algo de la americana que luego saltamos a la Nacional hemos claro

Voz 4 39:07 ves ahora no fuera fuera de cachondeo San Luis buena os detrás

Voz 6 39:14 han empezado ya con la mala suerte con la lesión porque bueno el otro día se apoyaron un susto con la lesión de Taylor que luego que menos mal que no muy activo si ya pero empiezas a lesionado Taylor luego Mayfield entra en que pasaba el protocolo sospecha

Voz 4 39:34 una no sea oralmente como estará ahi si es sí es importante es importante también

Voz 1516 39:44 esa sí que podría hacer daño

Voz 6 39:46 porque Denzel Ward ha estado jugando muy bien no sé en cuánto en cuanto a en cuantas cobertura más que luego de hecho ha habido muchas críticas tanto en las técnicas de placaje que que que que que bueno de hecho hubo palabras bastante fuerte no porque porque fue lo que le provocó la lesión en contra la carrera pero bueno contra el pase está jugando fenomenal y esto es muy importante para el así de de de Cleveland no sabe Denzel Word The Corner así no está luego perjudica también a a al paso pero sin embargo oye mira

Voz 4 40:32 Carlos I de Estados jugando muy bien en pretemporada en estado muy curioso

Voz 1516 40:41 es que además yo yo yo yo son Se puede abrir al slots sin ningún problema porque es muy buen receptor claro

Voz 8 40:46 y bueno sí

Voz 6 40:48 con esta para la primera jornada Jarvis Islandia está jugando muy bien

Voz 1516 40:52 yo estoy convencido de que ellos Gordon va a estar para la primera jornada ya ya está activado en el rostro ya está anticuado y él está en una forma física bueno sucede Andrea yo creo que a ti te pasa lo mismo que con Joan Gordan nos pasa que queremos que lo haga bien yo yo yo le deseo porque has salido de un infierno le deseo que lo haga muy bien porque creo que sano y con la cabeza bien puede rascar estar en la élite

Voz 6 41:14 no he tenido Nabás si habrá que ver ahora cómo cómo se resuelven los problemas de Antonio Calloway

Voz 4 41:20 más que nada por el tema de la Fele sin no les

Voz 6 41:22 hacia de Félix es probable que si no no no no

Voz 1516 41:25 Pepa le pillaron con marihuana en el coche y yo yo yo

Voz 3 41:27 te levantas rancias

Voz 4 41:30 pero porque si no llegan a sancionarle por por por habilidad deporte y luego te encuentras con Gordon Landry Calloway tienes un entrada

Voz 1516 41:41 Boris Coleman lo traspasan porque sabe ya que tiene un buen cuerpo de receptores si a eso le añades OCU que se ha destapado como uno de los de los jóvenes para mí el mejor con el de Nueva York

Voz 4 41:53 claro bueno chicos el

Voz 1025 41:56 esto está haciendo un aperitivo recordó que saque iremos tanto a la americana como en la nacional equipo por equipo Brett de perdona eh pero podrían por cerrar el tema

Voz 1516 42:04 los brazos para que luego nadie nos diga nada André ha dicho hablando en serio porque ha hecho la broma cuando hemos dicho los cuatro favoritos ya ha dicho

Voz 3 42:11 si nos ponemos a los hasta porque luego la gente enseguida yo yo quiero esperar

Voz 1516 42:18 es un equipo que con suerte cinco seis victorias pan para poder sacar igual no sorprenden iba más allá o igual se la pegan como el año pasado no lo sabemos

Voz 1025 42:25 da parte de la semana que viene que hablaremos profundamente de Baltimore sí de Pittsburgh también lo haremos de Los Ángeles Chao Kansas City de Denver porque son equipos que hay que mirar con lupa nos vamos hacia la nacional y nos vamos a ir con Moi otro de los habituales en este cien yardas que nos va a hablar de de los Seattle Seahawks que por cierto están como también en sensación de derribo más que de reconstrucción esto sin yardas

Voz 9 43:16 hola muy qué tal estás hablamos de qué tal

Voz 1025 43:19 pues bueno calentando motores con toda la preciso son te voy a decir una cosa que igual me matas pero oye qué está pasando en Seattle

Voz 22 43:29 no lo tengo asumido es voy a fuga de talento histórica macho histórica la fuga talento histórica

Voz 1025 43:37 tienes tu crees este año pero bueno todo Sparta partimos de la base que en pretemporada es lo que sí que no no es un referente real porque si juega mucha gente Inuncat al equipo de verdad que luego va a estar durante la temporada pero las sensaciones no son buenas

Voz 22 43:54 no las sensaciones independientemente de que como tú bien dices y como siempre también remarca muy bien toda noni en la pretemporada de lo que está no pero independientemente de eso lo que es inevitable pensar es que la transición en Santonja Santonja difícil en el núcleo de talento de con tintes de dinastía que que ganó aquella su pero boli que apuntó a aquella otra ya no está en que él espera pues esto es una incógnita pero ni con tinta para para mal eh porque abril Bennett Sherman chance los Grammy a la espera de lo que pueda decir Lou Thomas que si sigue he retirado ahora de de de lo jugó por ese conflicto laboral que tiene que sino tiene contrato que se quiere buscar equipo no sé lo veo muy complicado y como digo lo dejaré muy solo a Russell Wilson su impacto en el equipo eso se me antoja fundamental pero lo tiene lo tiene muy muy complicado Le veo muy muy muy difícil el papel a Pete Carroll en en esa en FC oeste porque los demás equipos se han reforzado Istán tiene una pinta magnífica sobre todo lo Ramos me gusta mucho lo Ramos María mucha pena José que ver a a Russell Wilson corriendo por su vida domingo tras domingo no

Voz 1025 45:16 claro porque el problema es eso con quién va a jugar Russell Wilson

Voz 1516 45:20 muy cómodo

Voz 22 45:20 jugará como el equipo no que ya digo creo que tirando de del rico palabros España no llano no

Voz 0171 45:33 a sus también te los tópicos

Voz 23 45:36 la persona rock macho ha pasado a Rocío

Voz 0171 45:38 es que estamos a final de ciclo

Voz 1025 45:41 para empezar mente absolutamente sí

Voz 0171 45:43 sí estoy convencido de lenguado no lo estamos mosquito espero

Voz 23 45:46 desde que ganemos seis partidos claro es que el problema que te

Voz 1025 45:48 por ejemplo en vuestro grupo sólo Ramis te pintan que están fuertes lo que decía San Francisco también Cardinals parece que han resucitado después de ser pues un poco en el vagón de cola

Voz 23 45:58 la durante varios ante los Cavs me dan un punto más

Voz 0171 46:02 a mí también me genera dudas pero lo que es evidente es que no

Voz 23 46:04 Ramos el equipo Los Ángeles refuerza mucho y está muy bien y tiene como tú dices tú pinta pinta muy bien así que dio tampoco me fío mucho todo esto a priori porque yo no me fío mucho de como tú dices no lo partió pretemporadas

Voz 0171 46:20 claro pero las vibraciones que me da

Voz 1025 46:22 este equipo es que no lloverá

Voz 9 46:25 sostiene que te Gador más claro si el cerebro estás Novi hubiera

Voz 1025 46:33 claro que si hay algo que me encanta hablar contigo y es precisamente Daley de la Liga cada canadiense y estos estas semanas teníamos como gran espectáculo a Mansell has estado viendo partidos has podido ver cosas de de tu liga liga he tenido

Voz 23 46:48 mucho tiempo como bien sabes aquí ha sido domésticas mercado una semanita tu tierra por la costa de Barcelona pero poco más tenido aquí la fiera casa este este aquí un poco más la de cerca la así Cell bueno yo estaba todo dispuesto y pues obviamente Johnny Mansilla letal claro ínfima con Hamilton y seis semanas de de de suplente de Hamilton aquí la traspasan a Montreal coño vamos a ver el debut del debut contra contra precisamente su ex equipo contra bueno de hecho entrenadora era el entrenador de Montreal hace debutar precisamente contra Hamilton bueno pues el debut fue macho lamentable fue paupérrimo sólo la primera mitad lanzó cuatro interceptaciones en Montreal perdió cincuenta cincuenta once mal y luego pues eso también la tiraron un poco a los a los leones por decirlo de alguna manera al hacer una base titular contrato agua ya fue mal vino terminaron perdiendo pero fue más Dino y ahí cayó lesionado allí tuvo una conmoción cerebral ahí está ahí a pensar en maniquí es decía que que todo dependía lo que decían los médicos porque ya digo está con la conmoción cerebral

Voz 22 48:05 así que mi gozo en un pozo estaba yo vendes de

Voz 23 48:08 animan se ley INEM con Hamilton y debutó hoy como en tres partidos

Voz 1025 48:12 claro tienes sensaciones porque sabes que habíamos comentado alguna vez de bueno este chaval igual tiene opciones de de que por qué ha pasado con otros jugadores de de el camino de vuelta a la NFL pero después de ver lo que he visto yo sólo he visto resume las cosas donde bebido yo lo veo muy complicado no no tienes la misma sensación de que que es difícil que este chico pueda seguir

Voz 23 48:33 lo veo difícil es que es un coto tan cerrado de los que Ubis en la NFL

Voz 0171 48:37 claro es un grupo tan exclusivo

Voz 23 48:40 qué hace que hace falta tener tanto tocaba

Voz 9 48:42 Al pi tiró su oportunidad por la ventana eh total

Voz 23 48:45 totalmente si si esto es así hay pasó el tren y yo creo que se pasó llevará pues hombre quería matar yo creo que tiene veinticinco años XXV años de quería matar el gusanillo del del fútbol competitivo de alguna manera y hombre pues ella está Canadá Canadair la verdad que sí no fue no tuvo buena pinta el debut de ello fíjate con la con la conmoción cerebral ya sabes como son las conmociones

Voz 1025 49:10 que que que te complican la vida y que probablemente todavía la hipótesis más si tenía alguna oportunidad de volver la hipoteca más eh