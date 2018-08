Eivind Vold entrega la medalla a Javier Hernánz en SER Deportivos

Voz 0460 00:00 os quiero contar la historia yo creo más deportiva más chula de los últimos tiempos la semana pasada he tenían lugar los Mundiales de Piragüismo hay una prueba larga que es la de unos cinco mil yenes aprueba participó un español Javier Hernán que quedó cuarto pero sin embargo sí

Voz 0699 00:17 te puede llevar la medalla de bronce porque el noruego Henning Bolt reconoció que

Voz 0460 00:21 eso trampas saltándose una boya pero es que el estaría va más allá de eso Pedro Fullana

Voz 1 00:25 si la historia sigue que descalifican al noruego recurre con unas imágenes que no eran las de la boya en cuestión pero la organización admite ganó el bronce Evin por la noche se pone a prueba Se da cuenta de que efectivamente ese saltó la última boya llama Javier iré dice que reclame la medalla que él será Avatar no contento con eso Pacojó no duerme bien no les gusta la situación cree que no es justa escribe la Federación Internacional para que le den la medalla al español porque él va a renunciar a habla de ello por primera vez aquí en la Cadena Ser y así nos cuenta cómo se sentía

Voz 2 00:53 a ver en la cuando estábamos en la celebración después de la carrera habló con Javier porque sabía que lo había hecho mal y le dije que si quería hacer algo al respecto yo le daría mi medalla de El día después no me sentía nada satisfecho con lo que había pasado ya hablé con mi equipo para que hablase con la Federación Internacional para que fuésemos más honestos así los españoles los que decidan qué quieren hacer y si quieren reclamar les daremos la medalla yo estoy seguro que Javier hará lo mismo ocurre en un futuro no sé los demás lo que harían pero

Voz 3 01:26 creo que también es que a menudo se más bien no

Voz 1 01:31 pero a la reclamación de España no es pero la decisión internacional que de hecho va a llegar hoy a las seis de la tarde lo normal es que le den la medalla a Javier Hernanz pero por si acaso Edwin ha querido entregársela de forma simbólica aquí a través de nosotros de la Cadena Ser Javier Hernán

Voz 0699 01:44 muy buenas tardes el programa Se llama SER Deportivos y desde luego esta historia no puede ser otra que la de un ejemplo de deportividad de Javier

Voz 4 01:55 valores deportivos diría yo porque pocas veces se da cuando hay deporte pero en el fondo pocas veces se ve en este deporte porque normalmente ese tipo de deportes como el nuestro no suele tener esta cuestión mediática vino a otros deportes sí pero su interés es decir resultadista son mucho más fuertes tienen una cobertura mediática cuando grande y es cierto que en pocas ocasiones esperemos que los deportes esto se ve se irá viendo de nuevo como ejemplos con ejemplos de deportista pues al final lo estoy vengan por detrás son los que tienen que tengo la referencia ellas referencia a pie

Voz 0699 02:33 oye para para ti fue muy alucinante recibir la llamada donde te decía oye mira reclamar porque yo mismo sé que cometido una irregularidad la medalla tiene que ser tuya

Voz 5 02:43 en el fragor de la competición eh llevamos un pulso muy muy alta estamos por encima de las ciento noventa pulsaciones en ese momento de la regata

Voz 4 02:51 es difícil de saber lo que tomar una decisión correcta o o Si entras al choca en una ciaboga otro entras él estaba estamos pecado que no se dio cuenta que yo me Adrian la derecha perdí cuarenta metros en su beneficio él me adelantó ahí yo creo que él no se dio cuenta de que yo me fui a hacer ese recorrido ir sirvió entonces por la noche cuando hablamos de de competir y demás nos encontramos en la ciudad Bianchi Rovira dar un paseo y me dijo y lo siento muchísimo de verdad que siempre a la ciaboga debí pelear porque no se queda más rápido de los cuatro creo que podía haber ganado la competición siento mucho verte pegado en la en la piragua medio no pero si yo entiendo que es un lance de competición igual mi decisión si hubiera sido otra no hubiera pensado eso pero claro me acerqué hasta el último a voy a tú que crees que dice yo tú cómo crees que te hayas que cada

Voz 1 03:48 a mí me dice que muy bien

Voz 4 03:51 sexta Moya que no viste muy poco creer digo hombre dos enseñó hace estamos ya me dice más no lo siento muchísimo corazón que dio esa no la vine aquí mi cuenta así imposición estaba feliz pensar lo que que había quedado tercero claro yo yo se lo creo me lo dice yo lo creo y además porque el alemán cinco minutos después viene también y me dice oye yo no me has tenido una boya señor dijo Trump ese sí dijo y la voy ese es el Meca pues es cierto que a ustedes mismos ver yo también iba cansado sabes pero que todo el recorrido

Voz 0699 04:25 tanto que si no la verdad es que mira a lo mejor tiene razón es verdad que es una cosa que se da más entre todo tipo de deportistas que no sólo futbolistas por ejemplo o estamos acostumbrados los deportes en esto más común porque de hecho el Bolt ha querido dejarle un mensaje también a través de de la Cadena SER digamos que es un mensaje para el futuro creo que usted no está doblado pero si no está doblado lo vas a entender tú sino lo dobla

Voz 1 04:52 Javier yo me dice me vi duras y a las Sami conquiste en nombre en que prende muy muy algo en lo que pasa es que lo dijiste que lo dejaba

Voz 4 05:09 yo también estaré encantado de competir contra bueno viaje que quería una prueba que yo este año pues había hecho he muchos trabajos profesionales es la moda en la televisión y demás y que bueno pues si solamente me haya podido centrarme cinco mil Iker no sabía torneo iba para el futuro no sabía Si después de esta competición pues quizás eh a ver remar au continuaba llamar la verdad que bueno pues viendo todo el apoyo de ese teniendo la repercusión y la emoción y causado Nájera avispero regata están ganando mucha seguir pues bueno que me entran ganas de de lo que muchos otros dos años más hasta Tokio no

Voz 1 05:44 qué bien se lo es cierto

Voz 4 05:46 pues yo no estoy deseando maragato tampoco lo sé eso lo había dicho yo antes de de la competición estuvimos hablando porque además éste eligió tuvimos una situación parecida hace cinco años tuvimos una situación aún más gente opta porque sí que es cierto que cuando él falta la ciaboga el en competición en este año en este Mundial no está grabando exactamente donde Televisión donde hiciera falta pero en el dos mil trece se ve cómo vamos eligió por la derecha en busca de la joya cinco chicos que pasan la boya por el lado izquierdo y a nadie le importa entonces se Eli llevan dos mil trece hacemos un esprín impresionante jugando unas ese tiempo del octavo puesto claro la gente decía pero estos dos pares

Voz 1 06:28 sí con los tampoco eh

Voz 4 06:30 es un sprint llegamos fijas miramos como diciendo bueno estuvimos jugando en este campeonato Europa porque es símbolos lo califica de imposible que no descalifique es bueno pues no hay que el mundo se subió al podium por lo mismo de siempre es la última pero la nada de ir legal pollo se va el niño pues es un abrazo y insisto pues nada es lo que nadie séptimo y octavo

Voz 1 06:48 de hecho ha recordado que cuando estábamos hablando con él que eso ya venido a la mente a la hora de tomar esta decisión porque hubiese sido Javier oro plata y no podía permitir que no fuese justa esta situación

Voz 0699 07:00 bueno pues esta tarde y se supone que a Javier le van a decir que se cuelga el bronce como es justo pero también es justo reseñar el gesto deportivo de del noruego oye Javier que nos alegramos que haya justicia que nos alegramos de que de que el piragüismo deportivo nos alegrará más debemos en Tokio van

Voz 4 07:18 bueno la cobertura por el apoyo y proyectar pendientes es el Díaz que no han sido fáciles pero como siempre todo ayuda