Carlos Boyero sobre la última película de Misión Imposible: "Me parece basura"

Voz 1826 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama

Voz 0324 00:09 una historia de amor muy bonito hay que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra ahora es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine cabras no la Carlos Boyero

Voz 1826 00:48 sí es verano todavía verano intenso verano pero bueno Carlos Boyero va por otros pálpitos de los ritmos circadianos de su vida hice presenta también para nuestro gozo mute en una tarde como a Boyero qué tal buenas tardes qué tal Roberto muy bien Obama empezado bien la temporada futbolística tú también te te apuntas ya estás en pleno rendimiento no acabé un poco saturado con

Voz 0324 01:15 el con el Mundial pero sí ya ya el otro día estuve estuve me voy si cuando Dios que estoy harto del fútbol y todas estas cosas

Voz 1826 01:27 de la Liga que quieren poner un partido eso te iba a preguntar a ti qué te parece eso de que vaya a un partido dos los que sino no

Voz 0324 01:34 corta Si el como socios si el club a todos un viaje a San Francisco a Chicago y Nueva York un hotel maravilloso el plaza por ejemplo en en Nueva York cosa que parece que eso hagan pues claro si vamos todos los socios y tal invitados pues eso ejemplo los falsa cómo van a arreglar esos días se habla de un partido el Barça que se ICS al persa Canal como le van a compensar a los que pagan por todo el año

Voz 1826 02:05 hombre eso sí te lo dicen antes de sacar el abono

Voz 0324 02:07 sí sí claro sí pero que el el negocio es pues que es una es sólo un negocio yo no te diría que ya eso de de deporte queda como grotesco ridículo es puro puro business o los partidos éstos ahora la a las diez y cuarto de la noche en domingo y tal el saque que los niños pues también van al fútbol los niños y sus papás que igual tienen que levantarse a las cinco la mañana esa es eh da da da mucha grima el el rollo la solamente mercantilización

Voz 1826 02:44 yo no hay no se pero pero bueno si sabes que hay una página por ahí que tiene mucho éxito una página de Facebook en Internet de no recuerdo el título pero es algo así como odio e o

Voz 0830 02:55 eh reivindican el fútbol venta eso odian el fútbol moderno y es decir odian todo esto de lo que está hablando que no sé hasta qué punto puede pervertir la esencia de aquel fútbol que habíamos conocido hace mucho tiempo de cuando juegan por ejemplo dos equipos que no tendrían por qué cambiarse la indumentaria su indumentaria los los colores no con los que todos los hemos conocido ir de repente jugaron en el Barça contra el Atlético de Madrid y ninguno viste cómo cómo viste originalmente y que todo esos por fines comerciales eso también te nos

Voz 0324 03:23 sí claro por supuesto y es que aparte yo no creo que los únicos beneficiarios sean los jugadores y esos sueldos impresionantes con con diferencias también impresionantes entre ellos no porque si el fútbol es lo que más gusta en el mundo si le le encanta todo yo pues bueno que te quiero decir si genera tanta pasta pues que sí la lleven los que juegan al fútbol pero es que no creo que se la lleven sólo los que juegan al fútbol pero creo que hay una industria hay montada y negocios turbios Si historias no sé estoy bien

Voz 1826 04:00 pues eso un poco en que abandona o sea pero sí pero bueno tú a tú a Bono una de las reclamó hoy al final de muchas alegrías y satisfacciones este año sin Cristiano

Voz 0324 04:12 sí sí pero te diría que no no me embarga ninguna tristeza yo no ni la melancolía sino ni melancolía ninguna eran un individuo que me me París es muy detestable Ellison hizo actitud hiló o que era buenísimo y que marcaba ínfimo mitos goles y esas cosa pues si es obvio no pero no me caía me cae mal también Cristiano Ronaldo saque no sé si lo echaremos de menos porque él tiene un potencial increíble no esa esa es la duda

Voz 1826 04:46 Innova una repuesta basar así como tal no viene repuesta no

Voz 0324 04:49 no no porque yo no creo que Mariano que lo que lo acaban de de fichar del es Anne Germaine vamos que

Voz 1826 04:55 cada está y tal no sé hasta qué punto

Voz 0324 04:59 no pero pero no no no no puedo sentir eh en nada ni un gramo de simpatía por por ese tipo tan tan egoísta tan caprichoso niñato tan eh me que me caigo muy mal Cristiano Ronaldo hoy admitiendo pues eso que es que es un un jugador extraordinario no el otro sería grotesco

Voz 1826 05:23 no estábamos hablando aquí de fútbol ahora también hablamos de cine Stop Eva recordando al formato de este que ya no están llevando de gira por ahí todo el Boyer On Fire en donde le pregunto al personal lo que quiera saber sobre cualquier tema como fue en su momento el Todo Boyero aquí aquí en la radio y el formato este en Podium podcast haber vamos por ahí a través de viaje Boyero pues por minuto donde no ha entrado porque mira que no rima sí sí sí sí sí el otro día me enviaban por aquí un mensaje en las redes sociales no sé me parece que fue en Twitter de un oyente que decía que cuando un Boyer On Fire en Barcelona pues todo se andará hombres y será joyera un tour

Voz 2 05:57 no nos vamos a Barcelona

Voz 1826 05:59 cuando el que bueno vamos a empezar hablando de cine a ver qué es lo que ha visto Boyero en estos días de vacaciones de la radio esto que suena es la banda sonora de Yucatán Una comedia española dirigida por Daniel Monzón y que vuelve a contar con Luis Tosar como protagonista en el reparto

Voz 3 06:30 bienvenidos

Voz 2 06:31 el cierre Xuso visualice nuestro barco alejadas cosas del cuerpo para citas para que es en sus filas estás haciendo aquí

Voz 4 06:49 reveló

Voz 1826 06:50 el hijo de su madre no tiene código tire palabra lo tiene ver tipo manipular es Yucatán otra de las comedias veraniegas nueve convivía española con Daniel Monzón como decíamos con Luis Tosar las visto que

Voz 0324 07:05 sí vi el otro día se estrena será mañana el pasado pues la fui con ilusión a a verla eh porque Daniel Monzón sus dos últimas películas el celda quinientos quinientos ocho

Voz 1826 07:23 doscientos once porque él era la quinientos y pico es la caja no sí sí sí

Voz 0324 07:30 mi joder ni capacidad

Voz 1826 07:33 sí porque lo tengo aquí apuntado y como el niño Celda doscientos once sino también por la quinientos y pico a me me pareció una espléndida película carcelaria no con

Voz 0324 07:44 con personajes memorables como el el Malamadre que interpreta vamos a Tosar de forma excelsa en no ir niño me me parece modélico cine de género no entonces no es un señor que se se toma su tiempo entre película y película yo creo que esta es la quinta que que ha hecho él es una persona muy educada muy cálida me cae muy bien y entonces pues iba con con ilusión haber esta comedia de de timadores no que transcurre en un en un crucero no oí y habla es un trío eh no sólo socios sino una señora y dos hombres de colegas no que también hay un triángulo amoroso oí el la historia es desvalijar a un señor que un muy hortera familia ha hecho un crucero porque le ha tocado la Bonoloto un pastor digital eh repito iba con esperanzas de de pasármelo bien eh yo veo en la película veo el el género de timadores e Daniel Monzón fue crítico de cine y ir seguro que está enamorado y ha visto muchas veces pues las comedias de este tipo de obras maestras de Preston Sturges de de Lubitsch sede de Wildeboer eh hablando define de timadores incluso en el fin argentino

Voz 1826 09:22 de ahí la espléndida que así Nueve reinas

Voz 0324 09:24 el ahí descubría a Ricardo Darín no ir bueno e pues espero divertirme un montón y muy reírme y seguir esa intriga y esos amores con pero no no funcionan pop para mí no no no funciona nada Saló ni Ax Ny personajes Ny diálogo los estoy esperando se supone que estás todo el rato con la sonrisa en los labios y de vez en cuando estalla la carcajada ella a mí no me ocurren en casi ningún momento me parece se lo que quiere hacer eh Daniel Monzón no sé cuáles son sus referentes Si pero no algo falla o o falla fallar infinidad de cosas a mi juicio no eh espero que no que el público no no no tenga esas sensaciones que tenido yo tiene detrás la gran maquinaria de de Telecinco no que que se vuelca en con las cuatro-cinco películas que hacen al año

Voz 1826 10:38 igual que antes eran tres con la suya en A tres

Voz 0324 10:41 sigue igual no puede tener mucho público pero ya veo a cómo se llama esa la princesa del pueblo las que también opina de cine así cuenta de las película Helene Weigel en este esas sigue ingresado

Voz 1826 10:54 en Luxor ha visto bueno ha sido un porque no yo no digo pero que no le adivinó la he visto hablando de sí sí sí yo la la

Voz 0324 11:02 había alguna vez con películas de de la esa contando cómo la habían fascina lo guineano

Voz 1826 11:07 porque como eso no quiere decir eso no no campeón incluso no no veo ahí estuve viendo a las Campos

Voz 0324 11:12 la dicen las cadenas se vuelcan incluso presentadores eh supone muy serios pues también hablan de él del producto de la casa hay abren telediarios con esas cosas y tal entonces bueno se supone que hay un hay un público o enorme que respeta de a este machaque publicista eh

Voz 1826 11:36 completo bueno también está está bien que lo vea no sí que saquen sus bueno soy no no

Voz 0324 11:41 creo ojalá que Yucatán en funciones no es una película cara además yo creo es en un en un barco ya te digo con muchos escenarios no iba bien pero yo on no para mí es una una decepción Notable y lo lo lamento

Voz 1826 12:00 ya vemos que no estuvo apuesta no

Voz 0324 12:06 de alguna alguna joya en el género

Voz 1826 12:11 del cine estafadores de por medio como Nueve reinas decía el cine hablados del cine argentino y otro de los estrenos de la semana es la novia del desierto es una coproducción argentina y chilena de dos mil diecisiete que participó en Cannes el Festival de Cannes y que la verdad es que desde su estreno ha cosechado muy buenas críticas numerosísimos premios la novia del desierto

Voz 0324 12:33 vamos a ver es una película pequeñita me explico con lo de pequeñita te quiero decir eh no hay eh demasiados escenarios es eso creo la Pampa la Patagonia eso sí que que está filmada admirablemente que impresiona así en paisajes como muy desoladores con el viento por medio y contando una historia muy leve pero con un punto de fascinación por lo menos para mí es es una historia intimista que cuenta el encuentro entre una mujer eh pues a punto de entrar en la tercera edad Bono a una mujer sola en muy hola de muy perdida introvertida vulnerable no

Voz 5 13:27 aquí

Voz 0324 13:29 señor un feriante que va con con su camión por ahí buscándose la vida es una historia de amor repito contada con con una sensibilidad eh notable es una película que me me cae bien y con una actriz que a mí me me encanta que es la chilena Paulina García es la protagonista de gloria yo creo que es la perla cordillera en la buena vive también aparecía sí y que es una una actriz eh magníficas y yo nada de Nueve reinas esta es sin y un actor argentino al que no conocía digamos que es el progresivo conocimiento a lo largo de unos días la la necesidad del otro de dos personas que se encuentran circunstancialmente que andan pues bastante solitos en el en el mundo no ingente repito pues son sesenta dones quedaron está está narrada con con mucha sensibilidad son la dirigen dos señoras argentinas cree pues no había visto nada de ellas

Voz 1826 14:45 Elia tan y Valeria

Voz 0324 14:47 se ir repito es es pequeña pero es es es bonita es tiene algo que a mí me me gusta

Voz 1826 15:00 está hablando Carlos Boyero de la novia del desierto

Voz 2 15:04 eh no es que te quedes conmigo no puedo Rodrigo no puede no hay más

Voz 1826 15:19 bueno pues una comedia española Yucatán e esta película dice pequeñita pero cariñosa y entrañable esta coproducción argentina y chilena la novia del desierto pero aparte de eso de los grandes títulos de las películas taquilleras de esto días que no hemos podido coincidir por aquí ha sido mucho al cine que que has visto no he ido no

Voz 0324 15:42 cuando estaba en Madrid porque está como los saltamontes yendo al norte volviendo pasando aquí unos días volviendo otra vez al norte sobre todo para dormir con con edredón y creo que solo he visto dos películas en todo el mes de agosto que es eh eh eh

Voz 1826 16:03 la de Pixar Los increíbles de los increíbles dos

Voz 0324 16:06 que a mí la primera me encantó me gustó muchísimo me pareció eh muy graciosa y muy ésta no llega al nivel son esta familia de

Voz 1826 16:20 de superhéroes super héroe han pasado catorce años

Voz 0324 16:22 sí pero sí pero que los pobres Sirena no le no les quieren reconocer siempre han estampado sí ideados y tal eh bueno y otra vez se les ofrece la oportunidad de de de estar activo así de enfrentarse a los malos y esta tiene para mí bastante menos gracia que la que la primera pero bueno está todo muy cuidado como siempre en pisar aunque añoro al viejo Pixar yo no sé si el al unirse con Disney es que aquellas películas fantásticas como como Wall que como Ratatouille Le

Voz 1826 17:06 a ITA uno un viraje un cambio desde el punto no por el momento en el que siempre voy a voy a seguir viendo películas

Voz 0324 17:15 pisar no pero pero hace mucho tiempo que no veo una una obra maestra

Voz 1826 17:20 bueno creo que ya del revés aquella que se mete en la en la cabeza en los pensamientos el a mí esas la la última que me he visto desde hace tres años quizá

Voz 0324 17:29 no más más más más cinco seis años pude ser pero bueno es es pisar esta maravillosamente rodada eh los te quiero decir Si no hubiera si no estuviera la anterior pues seguramente iría pues qué buen rato de pasado pero había puesto un listón muy alto y me parece bien a a secas sí iría vi también eh misión imposible esta esta cosa que había huido que que ésta era decían los críticos que está muy bien y tal a mí me parece tan lejana aburrida tan debería visible

Voz 1826 18:07 decían los otros críticos hoy sí o sí

Voz 0324 18:09 la gente que escribe define Norman pero la me contaban que le habían puesto muy bien y que decían a mi me parece el el coñazo de siempre como interminable e todo absurdo no con con con un Tom Cruise que yo no sé no sé qué coño se echaron en la cara pero que esta amarrar ya este tío es la rarísima Hay pues igual que mala que de igual de mala que todas la serie pero hay gente que al parecer les les provoca una adrenalina tremenda eh

Voz 1826 18:43 a ti no te lo provocó nunca ningún sitio

Voz 0324 18:46 no no me gusta ninguna pero esta repito que habían contado que es que era que era quieras Celso que estaba muy bien y vio pues no sé dónde habrán visto esas

Voz 1826 18:58 que que te llegar

Voz 0324 19:01 pero a nada no no no se me hizo repito interminables a todo el rato el lo único que podía pensar y esto cuando se acaba cuando sacaba porque la había acompañado y no era cuestión de de largarse delfines y no yo creo que a las tres cuartos de hora el hubiera dado boleto pero repito tiene muchos fans el hay gente que se lo pasa Fantastik

Voz 2 19:24 como con los que veo Atom

Voz 0324 19:26 Prius con ciento y pico de años Si y corriendo en moto y en helicópteros Si Illa con la cirugía estética que habrá logrado prodigios pero vamos puede puede estar haciendo Misión Imposible mientras que desde el pastón que que genera esto dedo pero tú no por ejemplo me me parece me parece espléndida la saga The Bourne que es que

Voz 1826 19:49 era comparado con hay gente que la la con

Voz 0324 19:52 ahora hay tener es que no dio no no por Dios Bourne que que había una en la que no está Matt Damon que era muy floja pero pero vamos ni ni sombra de

Voz 1826 20:02 porque tú vas al cine por ejemplo haber estas entregas la última de Misión Imposible pesando te más lo que te han dicho amigos tuyos críticos a gente que escribe de cine más que ningún prejuicio que tengas tú sobre una película no vas a ver si lo sacas algo a ver si se acaba de convencer estoy después

Voz 0324 20:20 esto siendo una persona muy prejuicios pero te repito lo que te he dicho muchas veces que que lo único que busco delante de una pantalla es pasármelo bien que no soy masoquista Ny IVE siempre voy con cierta ilusión a al al cine no pero evidentemente lo que no hago es engañar me ha engañado a mí mismo así lo que esto resulta algunos tan tan excitantes de Misión imposible con esas uniones que que que no existen Eight experto quién quién lo adscrito situaciones absolutamente irreales Si que me me parece basura sobretodo aburrido no en una película la que supone que están ocurriendo todo el rato cosas pero es que las cosas no me fascinan lo que sino que me me aturde me

Voz 1826 21:14 no sé si me ha explicado perfectamente digo una duda Boyero también le pone música al final sobre este tema la voz de Aretha Franklin sobre eso no te queda ninguna duda vino aquí

Voz 0324 21:54 no no los clásicos no no te permiten dudar la pena es no volver a oír esta la voz de esta de esta cantante extraordinaria a la que tuve el privilegio de cruzar me con ella una vez en Nueva York vamos estoy seguro de de que a ella y me quedé

Voz 1826 22:16 no petrificado yo que ni ella cuenta ella cuenta que se cruzó dice no sé si fue con Boyero

Voz 0324 22:22 no pero fue hace hace muchos años dije joder acabo de ver a a Aretha Franklin y me día como un escalofrío yo creo que es un pues con eh es es grandiosa no es es una señora que la la seguiremos oyendo siempre dices