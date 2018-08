Un 'viaje del agua' en plena calle Fuencarral

todo el conjunto histórico de Madrid en el subsuelo vive la historia ahí está yo no hablo

aparece este viaje que igual lleva pues no se cuarenta cincuenta años donde por el centro pasaba

el agua no es el único viaje de agua de la capital que cuenta en su subsuelo con más de cien kilómetros de estas canalizaciones que recogían acuíferos subterráneos Madrid tiene tanto tesoro enterrado que

Voz 0887

00:49

en control arqueológico que según denuncia Paloma Sobrini no se tuvo en esta obra ya que dice el Ayuntamiento de Madrid no lo impuso afortunadamente no ha pasado nada pero