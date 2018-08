¿Te crees capaz de averiguar el personaje de Iribarren?

Voz 1 00:00 sí a partir de un hecho real yo creo tú crees de del crea nosotros creamos vosotros creáis ellos creía

Voz 2 00:07 a todo esto es el recreo La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 4 00:46 tras cinco diez cuatro y diez en Canarias es la hora del recreo más recreo incluso que el que hemos tenido aquí con la presencia del trío cubano de Orishas Edgar Hita etarra justo ya porque te siempre así estamos contagiados todo todas las redacción toda la casa aquí en la Cadena Ser pero estaba allí desde el otro lado de la pecera que curioso enormes conocías qué bien lo haces no lo mucho si los conocía conocía los clásicos pero ha dejado mejor Turull Atocha me parece increíble que haya saques a gente sea de la misma especie que Carlos Sirio

Voz 5 01:21 arrendados por ejemplo empezar a poner un ejemplo por alusiones Iribarren qué tal buenas tardes muy bien has Edgar vas a salir de aquí con la pena por delante aunque no porque sabe siempre haciendo esto vale vale vale como se meses

Voz 4 01:35 periodo y Juan López de la redada de Podium podcast con qué tal que pasa Roberto como estamos buenas tardes buenas tardes buenas noches buenos días para ti que estás desorientado poquito pues sí ante Dios aunque lo entiendo que son buenos días ahora mismo prácticamente casi casi vamos a darle la buena estar de todas formas Aitor Llanos que estaba ahí en la redacción de de El País en la relación de Verne Héctor buenas tardes hola buenas tardes a todos de que vamos a hablar hoy desde Derry

Voz 6 01:57 pues hoy os traigo un invitado que esa Mc Kinney director y es algo así como el némesis de Iribarren no exactamente del el envió una pero admito barren

Voz 4 02:07 sí sí sí no os acordáis no habéis jugado nunca China amigo es beber mucha o Kina San Clemente no no no no no no Henry yo recuerdo que más o menos se puso de moda hará unos diez años que era como recuerda Masó menos la figura era como de un especie de un genio para garantizar a vale vale vale

Voz 1826 02:26 no IT iba haciendo preguntas al tú habías pensado un personaje por eso dice que era la contraposición está en las antípodas de Iribarren porque él era el Iribarren más o menos no que que te retaba Till es un asunto

Voz 4 02:39 yo lo he probado y funcionó no funcionó muy allá

Voz 1826 02:41 poco no sí años

Voz 6 02:44 está la clave es lo que vamos a explicar

Voz 4 02:47 cíclico he las chaquetas con cuadros después vuelven los pantalones vaqueros manera

Voz 1826 02:52 inédito oí estas cosas este es el menú que tenemos aquí sobre la mesa arranca en el recreo

Voz 7 03:03 ya

Voz 8 03:06 sí sido sí

Voz 9 03:08 hala la eh

Voz 3 03:25 sí

Voz 9 03:30 es injusto

Voz 3 03:34 tú

Voz 9 03:39 el sábado está Downs AD y que le da un sitio a nadie le gusta eh

Voz 4 04:13 he venido especialmente preguntó no voy sois Geimer vosotros Rubaie saludó

Voz 5 04:18 yo lo eran los hoy irás sí pero ahora cero pero aquí al Spectrum cuarenta y ocho casi bien ir tú lo condenó mucho ha sido adolescente más ahora ya me da pereza me quita mucho tiempo en tu Llanos lo mismo más o menos ya que lo hacen menos ya

Voz 1826 04:33 pues que sepáis que bueno saben que cada día tenemos un día internacional prácticamente de eso estuvo hablando por aquí día Edgar Hita y hoy es el día D

Voz 8 04:41 himno de el jugador de videojuegos

Voz 4 04:50 cuidado y bueno ahí el equipo de producción de Garitano se ha puesto en contacto con el máximo exponente de videojuegos es decir que los escucha Super Mario Bros Super Mario buenas tardes

Voz 0509 05:01 buenas tardes Roberto qué pasa pues nada bien vaya a día llevo es si no hay puesto de acuerdo para llevarme

Voz 10 05:08 todo homenaje en homenaje a en la chica la mano así que eso te preguntando no

Voz 0509 05:14 no bueno he como te digo que soy me encanta

Voz 10 05:19 claro el número uno de olvido

Voz 0509 05:22 juegos el número uno del lado peruano que también te digo que cuando me crearon podían haber hecho un tío con una espada o un robot o algo un fontanero con bigote con todo el respeto

Voz 10 05:31 a lo mejor ahí el encanto Gales hay vivo a lo mejor ahí

Voz 4 05:34 está el encanto

Voz 0509 05:37 ah bueno suerte que mis enemigos son lamentables que yo tortuguitas Iceta así no vaya vaya en viciada

Voz 10 05:46 sí vayan viciadas que te pega a la gente conmigo

Voz 1826 05:48 tú tú tú no sé si estuviste presente pero tú te imaginas la reunión en la que deciden crear

Voz 10 05:54 si llevábamos ya que se enfocar de oro

Voz 0509 05:57 más setas que yo he visto a mí que me como una seta de repente me veo blanco gigante y todo eso

Voz 10 06:04 ah sí eso es lo que hicieron ellos para crear me

Voz 0509 06:07 aquí nada todo el mundo han viciado que ha que a lo mejor yo he quedado con la princesa para echar un padel y alguien tiene que defender de fastidiarlos el plan llevando a princesa tira tira para el castillo que tengo quiera salvar otra vez porque todo el mundo en alguna parte

Voz 10 06:22 en bici al y Simona especialísimo sí sí

Voz 1826 06:24 con M antes de la ve ahora claro

Voz 0509 06:27 antes de la V para gira aquel japonesa así

Voz 5 06:30 oye cómo estás mientras hablas con nosotros cómo estás en reposo o como en movimiento el contacto

Voz 0509 06:35 pues sí estoy inquieto estoy quieto pero cómo van a una tortuga me tengo que que tengo que irme

Voz 10 06:40 a la gente te ha vacilado siempre te de cuidado cuidado que viene por detras una tortuga

Voz 0509 06:44 me paran por la calle dimensión tal además me fastidia porque yo me hice fontanero porque vi una vez una peli de muelles sabes la de las de intercambio de fluidos porno

Voz 10 06:55 sí sí sí sí sí

Voz 0509 06:57 enero y le dice no he traído la llave inglesa pero mira qué herramienta tengo sabes lo visto que hacen el acto conyugal y todo

Voz 4 07:03 sí pero nada Rubén y aquí a tiros

Voz 10 07:05 pero no te contrata ni un nada ni para un cameo una vez más salido

Voz 0509 07:10 qué averías inmigrantes yo

Voz 10 07:13 has dicho nada que una se conceda porque dice yo no

Voz 0509 07:16 algo para nada pero vosotros peor aún cosa pegado toda la vida toda la infancia dejando los dedos por jugar conmigo viciados que no pueden el DNI algunos con él enganche que lleva pero bueno tener huellas dactilares y nada dejo porque mira ya está ya descendido la Nintendo uno

Voz 10 07:33 con la nostalgia ya ya te reclama

Voz 0509 07:36 de Juan Street Fighter

Voz 10 07:39 el si te juegas bonito

Voz 0509 07:41 o sea muy muy déjate de Madrid no es que me gusta la infancia nombre

Voz 10 07:46 soy Red se José algo vintage bueno luego Super Mario

Voz 12 08:13 claro

Voz 4 08:18 estuvimos hablando ya aquí una tarde y creo que era al calor de una propuesta que nos hizo Verne De si se duermen mejor peor bueno sobre todo de una condición que algunos aunque

Voz 13 08:29 yo aunque es esté en plena canícula en en pleno hervido

Voz 4 08:34 no de ola de calor pues requiere para conciliar el sueño que es taparse un al menos taparse los pies estuvo hablando aquí de eso de de fórmulas de secretos de Sí Se duerme mejor peor en verano

Voz 14 08:45 muy bueno ya sabemos que es difícil pero

Voz 4 08:48 o el informador no sé si fue a partir de ahí que te picó la curiosidad un poquillo más dice la inquietud intelectual dice voy a buscar a partir de ahí a partir de que ha pegado Juan dos días pero no sé qué me pasa no lo entiendo ayer no hacía mucho calor tampoco y aquí aquí en Madrid no nos estaba bien además Arsenal me comía una fabada que eso nunca puede ir mal sea ligerita ligera el quiero decir todo es relativo para para mí es una cosa olfato una apps y luego sin churras cada ni nada sólo la fabada y entonces pues no sea que a eso no se lo atribuya será pero otra cosa nervioso claro estoy tenso nervioso pero no he podido dormir así que buscar entre los consejeros de Internet ya sabes que le llamamos consejito Isaías que están escuchando que lo decimos en broma bueno es lo primero que me dijo cuando volvió de vacaciones dice esto de podemos no pero esto que está entrecomillado es broma de agua vale vale bueno eh mira a ver si me daban una solución y bueno lo lo que siempre había soñado Jimmy que me diciendo que había que enlazar que no tanto

Voz 15 10:05 es que

Voz 0509 10:09 cuántos sueños estoy compitiendo para dormir bien por un uno Jo debajo de la almohada junto a los bancos de la almohada los compuestos de azufre que emana el Lajos tranquiliza ah y mejoran la calidad del sueño prefiero no dormir o poner una famosas no pero bueno yo prefiero no dormir que poner un ajo porque además nos esta gente pero yo soy darle la vuelta a al almohada cada media hora para buscar el lado frío no durmiendo claro esta vez dormir a ver El los fríos y Dámaso pues eso y le das la vuelta inmediata tragando me hoy por la mañana la redacción todos rubios como Trump en la entonces nada no no no no no pero tienen mucho más eh como por ejemplo escucha algo de música tranquila nada de eso

Voz 4 10:54 sonidos estridentes ni heavy metal

Voz 0509 10:58 eso sólo hará que Alter Arte donde estará llamando sonidos estridentes a Metallica aconsejó esta de de la nariz que si tú no eres de estudio tú no eres buena música qué es eso de sonido estridente pero bueno yo lo acepto para dormir es verdad que algo tranquilo pues debe ser mejor esto

Voz 5 11:16 esta es un buen ejemplo no esto que claro está

Voz 0509 11:19 por la hicieron así dormirse lo ves aquí está cuando lo escucho

Voz 4 11:22 es la vigésimo sexta vez tampoco te pues no

Voz 0509 11:24 tampoco usted también tiene tranquiliza mucho a lo mejor va bien la escuchar tantas veces que al final pero bueno eh ya te digo que hay que poner tranquilas lo entiendo pero no es lo mismo hay que dejarlo claro porque no es lo mismo poner etnia que es tranquilo o que Pablo Alborán que porque una canción de N a lo mejor te lleva a la selva te vuelves loco con los monos los pájaro ya no puede dormir Illa otra Tazacorte acordarse de tu ex te vienes abajo vaya ahora no puede dormir estás llorando toda la noche

Voz 4 12:07 así que bueno yo espero que esta noche podamos dormir general después de todo lo que has encontrado anotando todo Edgar garito

Voz 0509 12:13 esta gente nada más que cosas buenas que te dice los concejal estás sólo tienen soluciones como por ejemplo no con sumas drogas antes de dormir vale gracias ni después tampoco Graz ya Sevilla que había pensado digo Si no puedo dormir pues a lo mejor me voy a dejar de After incluso para coger el sueño debe ser debe ser tremendo pero sí claro si me dices que mejor no tomar arrogante dormir pues me ahorro salud

Voz 4 12:36 de dinero oficial pero ni ni drogas ni fabada mía ajo vidas esta es la fabada también es adictiva Cortina no está incluida la final de la morcilla digo sí que está incluida claro seguro que la morfina así valdrá no cómodo la para dormir no sé tú no desaconseja el anticonceptivo niño no lo hagas

Voz 0509 12:56 dicen que bueno voy con una que tiene fallos procura despertar te a la misma hora todos los días incluso los fines de semana han esto ayudará a que tu cuerpo entre en un ritmo de sueño siempre a la misma hora claro siempre hasta el fin de semana te veo volviendo de fiesta las seis y pensando madre mía con la que llevo y me toca despertar en cuarenta y cinco minutos que el otro día lo escuché por la radio

Voz 4 13:41 tu búsqueda siempre llegas a un momento un punto

Voz 1826 13:45 que empiezas a desmontar mitos investigadora

Voz 4 13:47 llegado vamos ya todos los vamos pero no yo

Voz 0509 13:50 esta gente los que escriben en dice que cree yo no quiero marrones es uno

Voz 4 13:52 con qué dicen que dice bueno que tú has encontrado gente que den

Voz 0509 13:55 Monta mito desmonta mitos dice lo de dormir ocho horas es un mito las horas de sueño depende de cada persona ahora cómo se mide eso porque si no existe un medidor yo puedo decirte que mi cuerpo necesita doce horas es verdad es verdad después de una fabada catorce pero bueno y ahora atención no está demostrado que contar ovejas sirva para dormir

Voz 4 14:15 los consejo que es lo que está demostrado es que

Voz 0509 14:17 no hay nada demostrado claro tú escribes ahí abres el Bloc

Voz 4 14:20 si nada y yo lo sabía eh yo siempre

Voz 0509 14:23 a mí nunca funciona Avi alguna vez a funcionar vosotros os lo de contar ovejas hoy empieza cómo será la oveja serán negras era blanca serán

Voz 5 14:30 el IBEX pierde si al final Hinault y no duermes ovejas cuentan humanos estos ha sido claro claro sí sí

Voz 4 14:36 bueno no está demostrado pero parecía no voy a mirar además esto me parece injusto porque un pastor que no puede dormir no puede contar ovejas porque soy llevarse el trabajo de oye el atuendo como vamos viste cómo vamos vestidos el atuendo para dormir también es importante como así pijama no que dijo a mano pijama no hija mano no fuera apelación atención

Voz 5 14:56 aquí en la Cadena Ser está en condiciones de asegurar

Voz 4 14:59 aseguran en estos momentos que pijama no ir nunca nunca aquí

Voz 0509 15:03 dice que hay que dormir en poetas como te trajeron al mundo colgar

Voz 4 15:06 Trillo eso delicia así textualmente no

Voz 0509 15:09 tu tu cara que dices no para que lo entienda la gente porque dormir con el cuerpo muy cálido interrumpe la liberación de la melatonina la hormona de crecimiento principales hormonas de antienvejecimiento en el cuerpo vamos que que dormir sin nada te mantiene joven

Voz 4 15:43 oye sobre eso que te encargué porque recuerdo que aquella tarde le preguntábamos en lo trasladé así al especialista que habíamos leído también criterios opuestos contrapuestos sobre si había que hacer ejerce

Voz 0509 15:53 sí o no a algunos Le calmada otro decía que

Voz 4 15:56 les reactivada hay que hacer deporte uno antes del dijo

Voz 0509 15:59 en el dijo que no hiciéramos a última hora que le hiciéramos deporte a última hora antes de dormir pero aquí dice realiza una actividad vigorosa por veinte minutos ya estamos como por ejemplo saltar con el objetivo de gastar energía y sentirte de golpe muy cansado hay que saltar hay que saltar hay que saltar en el mismo blog Nos dicen para soltar las vibraciones negativas antes de dormir va muy bien decir a durante diez minutos con el fin de despejar la mente así hubiese

Voz 16 16:24 no a nadie Minutas que no

Voz 4 16:27 es que no están bien las callaste qué es lo que le pasa y eso que hemos escuchado por ahí de la regla de los veinte minutos eso que

Voz 0509 17:13 eso dice que sí a los veinte minutos no ha logrado dormir deja de intentarlo vale pues nada ya está tú te rindas quedan ocho horas aún para levantarte pero como una podían veinte minutos pues nada que igual te viene el dice lo siento sueño pero ya pasado pasó eso es decir que no

Voz 1826 17:29 o sea que no lo intentes que te reglajes que te olvides que ya

Voz 0509 17:33 la como diciéndole funcionaba diciendo no te miro ya eso es no te miro sueño no te miro reconozco también existen libros que estimulan el sueño Roberto yo me

Voz 4 17:43 directamente por qué no porque tú que has escrito

Voz 0509 17:46 libro eh yo creo que exige no puede existir algo que es fastidie más que lo de me gusta tu libro lo tengo en el lavabo y cuando voy a hacer aguas mayores melena

Voz 4 17:53 has te lo han dicho no me lo ha dicho adiós al ámbito si lo harán pero no me lo ha dicho en pues de los que

Voz 0509 17:58 creadores de esto llega que bien va a tu libro para dormir en maravilloso eso sería estupendo dirá mientras iba fuera pues ya ya está bien no pero te paran por la calle de verdad oye qué qué sueño más bueno Roberto contó Leonor que no normal comentó a Juana sigamos acabamos ya practica un ritual antes de dormir algo alejado de las luces brillantes esto ya me está asustando un ritual como un ritual lo estoy imaginando que llego a casa tarde iba a mi madre dado lo haciendo una jaca de esas de los de rugby de algún ja jugo a dormir jabugo

Voz 4 18:29 dándose golpes en el pecho no me convence ninguna técnica así que creo que seguiré con mi técnica de cerrar los ojos y quedarme dormido a los treinta segundos no nos vamos a ningún sitio eh aquí cuando suena la publicidad estamos atentos con los ojos y los oídos bien despiertos los echamos una cabezadita ni nada aquí

Voz 18 19:23 ir hará Titín brillante hará de ir

Voz 4 19:36 la gira venido con esta canción durante todo el verano del mes de agosto específicamente ha sido Carlos Iribarren y con un acertijo a estas alturas ya hoy es la última si hoy es el último el tema soy más

Voz 5 19:49 pero que que Mario Bros casi

Voz 4 19:52 a mí cuando estaba al marcador bueno esto te iba a decir el marcador estas seis cuatro Hoy es el último día pero la sorpresa para el día finales que vale triple hoy a vale vale vale me dijo que lo iba a poner parece verdad

Voz 1826 20:03 sí sí sí sí te lo iba a proponer es decir que bueno

Voz 4 20:06 es una cosa igual Amos el marcador así que no es una lesionado pero eso estampa lo que al lado y tres el otro está vieron que va a más porque ya en dos mil seis a tenga que va que va

Voz 5 20:16 sí a cuatro años equivalga mil hoy vale

Voz 4 20:19 ganarle el último que valga esperamos momento Juan tú sabes que vas no ha pasado esto más más o menos has oído no has escuchado pero no a participar todavía así que con bienvenido a como estaba en Los Ángeles pero dejando la maleta el sitio donde se pueden dejar pues claro ahí encontradas con toda seguridad la dejaste de verdad ahí no

Voz 5 20:36 a veces es bueno pues venga Iribarren te escuchamos nada hay que acertar un personaje mujer hombre o personaje de ficción esas tres categorías a través de tres pistas musicales y la primera bueno ellos tenían que sonar

Voz 17 20:51 a ver si me pone

Voz 20 21:11 si después se once pero

Voz 5 21:12 dramas con a tres pistas son XXXIII no suenan los

Voz 4 21:16 del se había gente que estaba viviendo eh claro hombre se arremolinaban ahí la Gran Vía

Voz 21 21:22 hay manifestaciones bueno me está levantando una grandiosa a la gente estaba exaltada levantado pues que paren que ya está sonando protestando en el paso de cebra como si fuese lo de Abi Ruano los Beatles dominaron el pop de los sesenta primero pues más un poco más fresco melenudo después fueron evolucionando hacia pues sonidos exóticos incluso surrealistas pero bueno nos hemos quedado con la primera época estos mil novecientos sesenta y cinco este tema Drive My Car y es el que abría el rabo el soul mi disco favorito del grupo pero en la versión inglesa en la americana la de EEUU no no la metieron aciagos hacían cosas raras

Voz 5 21:55 en aquella época de metían el caso es que este tema desde mil novecientos sesenta

Voz 22 21:59 cinco Drive My Car y la pista dice que nuestro personaje murió el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cinco a causa de una trombosis cerebral

Voz 4 22:10 vaya vaya vaya esa es la pista no es nueva pero

Voz 5 22:16 sí mira no sé si el personaje tenía para decirnos que no lo seguiré murió murió en mil novecientos sesenta y cinco oye

Voz 1826 22:22 estos de que se estaba levantando la Gran Vía aquí en Madrid porque la gente reivindicaba estaban levantando los adoquines para eso no es cierto no no lo digo por si alguien se lo ha creído pero lo que sí que Facebook claro ha seguido pero bueno en Twitter seguro que estás diciendo ya alguien hay que ver cómo tranquilos aunque era broma pero lo que sí que es cierto es que una tarde de estas Yamón una señora fuera de decir que que pasaba aquí que sólo pone música de los Beatles

Voz 5 22:48 ah sí sí sí sí sí lo desde luego

Voz 1826 22:50 los así se equivocó quería llamar a Ennio ochenta que llamó entonces veinticuatro de enero mil novecientos sesenta y cinco muere muere el personaje quién pregunta Héctor Juan Ortuño

Voz 6 23:03 preguntado a este hombre que pobre murió de trombosis tú ya dar por hecho que un hombre esta es cosa tuya bueno hombre y estrenaría que fuera un personaje de ficción bueno ya ex mujer hombre mujer no sé

Voz 8 23:17 en América ya sea

Voz 6 23:19 Norteamérica Centroamérica

Voz 8 23:21 no hay vaya

Voz 5 23:24 vale bueno vez de Estados Unidos pero bueno Vice americano ni de Estados Unidos América porque esa americano la segunda pista la pista de situación

Voz 23 23:47 vida

Voz 25 23:48 hola

Voz 4 23:51 lo estoy pero que son

Voz 25 23:54 puntos eh que si por ejemplo en el último

Voz 5 23:58 bueno esta es la voz maravillosa de Annie Lennox Eurythmics también en este tema es un tema que cantó Annie para una banda sonora una película de mil novecientos noventa y dos

Voz 4 24:10 la canción de amor para el vampiro es no eso es

Voz 22 24:13 Empire y la pista lo que dice es que una de las estrellas de esa película

Voz 5 24:19 ha interpretado a nuestro personal es un regalo

Voz 4 24:23 ya sea una película de mil novecientos noventa y dos lo en una canción de amor para un vampiro es decir que podría ser la película no lo no se pero ahora te toca

Voz 16 24:33 pero a Juan cubano he ganado yo eso eso que nos ocupa y fue o en alguna época hubiera drogadicto pues si quitamos una buena

Voz 4 24:44 hacia el primer día que vería tienes que venir por aquí o porque así

Voz 5 24:49 quitamos los reconocido reconocía que bueno

Voz 0509 24:52 sí sí o José que se sepa que haya que se sepa

Voz 5 24:55 en una época en la que le daba mucho a lo que fuera no no no no cuenta lo bueno es que claro a ver yo los personajes la claro no

Voz 0509 25:03 tiene su vida pero que yo sepa no no tiene

Voz 5 25:05 no sólo si no de drogadicto que yo sepa no pero vamos que si lo era que me perdone yo eh perdóneme señor regatas y lo era usted pero vamos que no tiene fama de Darth Vader en principio no pero está bien nos trae una pista de que la canción esta parece una peli que uno interpretado y salimos sí que está bien si es un cambio total que me ha mola un montón es decir uno de los personajes de esa película

Voz 4 25:29 para la que Annie Lennox interpretó esta canción como tema central una de las canciones de la película una de las estrellas los actores actriz interpretó ese personaje que murió el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cinco no hay una sombra que diga sobre su vida Kevin venga una ley dormía bien porque hacia otro otro

Voz 5 25:48 vale bueno pues nos queda una una pista y la pistas muy cañera bueno pues enteras y dos horas de alegría escuchando mi grupo de rock favorito muy británicos estamos escuchando en directo en mil novecientos ochenta y cinco

Voz 4 26:13 aquí llevará Cañada caña eh

Voz 5 26:38 es una de las mejores voces de la historia del rock la de Bruce Dickinson Éstos son los Iron Maiden Un tema del ochenta y cuatro Se llama Isis High Ike en su concierto After the pues interpretaban así es la primera canción del concierto pero no es el primer corte del disco porqué porque este disco

Voz 12 26:55 Se abre con unas palabras de nuestro personaje el tema Se llama High

Voz 5 27:02 ese podría traducir como a en lo alto ases arriba así que nada la pista ese San las palabras con la de esta canción en el directo son de nuestro personal a ver yo

Voz 4 27:19 pregunta a ver era un político eran política Un político sí sí sí era Paullier non político británico era un político bueno político británico lo evitar porque lo tuyo no pero esto es lo que tú lo tienes claro que era un político que si ha situado

Voz 1826 27:35 el Papa a ver pero pero por qué por ejemplo aviones claro y actor si es actor tú piensas que es hombre no

Voz 4 27:42 claro yo desde el principio pensando que son UPN tú tienes claro el actor de la película esta donde sonaba la canción de Annie Lennox más o menos que la peli creo que es Drácula Drácula de bravos celebraba estoque y entonces claro sólo puede ser Humphrey Hopkins glorioso

Voz 1826 27:55 más por ahí tienen que ir yo creo ya que en y bueno iguana una raíz igual

Voz 4 28:03 o sea menor a la Major personajes históricos que Andris igual en una Ryder no me suenan y entonces entre Anthony Hopkins

Voz 1826 28:12 en yemas decías que hace poco o algo así sí la tenemos veinticuatro de enero de mil novecientos es digo lo que yo creo que Wilson no sé igual estoy equivocado me han dicho que murieron veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cinco

Voz 5 28:32 curiosamente setenta años después que su padre ya padre murió el veinticuatro de enero de mil ahora sí ahora sí nos regulación

Voz 4 28:41 mira yo pienso que

Voz 1826 28:43 me gusto Chile lo único que no sé por qué tenía a lo mejor porque abandonó la la presidencia del Gobierno en la última vez en la segunda vez en la que estuvo creo que bastante antes creo que me suenan los números me lleva más a final de los cincuenta es una pregunta Revel Tengo una pregunta tengo allá pero por eso ocupó Downing Street el diez fue el diez el si él crea el doce en pero pero pero fue en el sobre el día a día dos baños ya si no pues entonces me suena yo creía de todas formas que había muerto antes de esa fecha pero va diremos que es Winston Churchill

Voz 4 29:27 vamos a escuchar al propio personal bueno vamos a depender nuestra isla vamos a luchar cabe a tomar agua yo creo que Juan de Lizarra útil apunta que una obra

Voz 1826 29:54 la pregunta útil Él lo tenía clarísimo hemos hablado de hombre Héctor Llanos desde el principio yo sin embargo claro primero por The Crown que aparece la segunda etapa en la que fue primer ministro Winston Churchill y hace poco la película

Voz 4 30:07 la gente está situado en Super

Voz 1826 30:09 mira etapa como primer ministro en plena Segunda Guerra Mundial yo creía que había muerto antes de los sesenta y cinco y eso era lo que me de speed

Voz 5 30:16 bueno no sólo lo ha interpretado sino que últimos casos nombra actualizó lo ha llevado por The Dark está hoy por cierto que fue Premio Nobel de Literatura a este hombre en mil novecientos cincuenta y tres Winston Churchill sin preguntas Premio Nobel pues podría era duro porque escribió mogollón de libros de

Voz 1826 30:29 eh de Historia de dinastía

Voz 5 30:32 mi familia bélicos Twitter está lleno de frases suyas que no son suyas realmente es clara Teresa Pablo osea es el nuevo si entre Oscar Wilde ganaba mil seis a cuatro así que enhorabuena oye muchas

Voz 4 30:45 sí hombre sí porque vamos todo el verano intentando adivinar

Voz 1826 31:08 a quién es el personaje de Carlos Iribarren hoy Llanos adelantaba victorianos desde ahí desde la redacción de Verne hoy le hemos puesto el punto y final a ese juego y vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de uno que funciona como decíamos más o menos al contrario el aquí inéditos que después de triunfar de Petar lo hace más o menos diez años ahora se ha puesto de moda este agosto sobre todo entre los youtubers por ejemplo el Chelsea tiene cerca bueno algo más de cuatro millones y medio de suscriptores

Voz 27 31:39 hoy estamos en el maravilloso innato después de tanto tiempo este genio que te adivina o cualquier persona o cualquier personaje que tú piensas que tengas en tu cabeza esta dio toda la adivina será is like algún día saldré is y maquinando os lo prometo

Voz 13 31:55 hablando de tres seniors a mí en maquinaria por así que vamos a ver si este genial

Voz 4 32:01 el prueba como han hecho como hemos hecho mucho

Voz 1826 32:04 los adversidad quién autor sabe a quién tenemos nosotros en en la mente en quién estamos pensando así que Héctor Llanos esto se ha vuelto a poner de moda no

Voz 6 32:12 claro y es que el juego de las veinte preguntas es un entretenimiento clásico que que ha tenido hasta su propio Porro Grama de radio y de televisión en los años cuarenta o en los cincuenta en Estados Unidos en el mecano es muy muy sencillo y es un poco lo que hemos hecho con Iribarren estos días uno de los personajes piensa en una persona conocida o en un personaje de ficción o en un objeto el resto de participantes pues hacen preguntas cuya respuesta sean Annecy no

Voz 0509 32:39 esa

Voz 6 32:40 sí después de unas veinte preguntas Manjón la respuesta correcta pues pierde el equipo gana el que los Z

Voz 1826 32:45 ya aquí bueno será la curiosidad de que realidad función

Voz 10 32:49 además

Voz 4 32:50 a la inversa podríamos decir si aquí

Voz 6 32:52 Joaquín Aitor como queráis llamarlo funciona a la inversa que el fuego tradicional se trata de un personaje que es un genio de la lámpara como decías tú antes que asegura que es capaz de leer tu mente y entonces te hacen las preguntas para que tú respondan aunque a veces necesitaba sin más de veinte de ellas pues suele acertar al personaje conocido en el que estás pensando aunque sea una estrella local es decir española o de cualquier otro país o incluso un familiar tuyo

Voz 1826 33:18 oye Se ha desvelado o no se ha trascendido de alguna forma cuál es la cuál es la forma la cómo es posible que acierte acierta casi siempre es sobretodo si el personaje es relativamente conocido tiene un cien por cien de acierto cómo funciona el algoritmo de sector que sabemos

Voz 6 33:35 pues eh ahí es donde está la clave de lo que antes comentaba Iribarren de que en dos mil siete no no funcionaba muy bien y ahora en cambio funciona muy bien según explica la página de Akin Aitor el algoritmo que hace que este personaje ficticio tenga tanta puntería es secreto pero lo que no es ningún misterio es que aprende a base de derrotas es decir cuando no logra acertaron personaje solicitó al jugador que introduzcan nombre del personaje y entonces estos nuevos personajes sugeridos tienen que ser validados por un moderador allí después pues se incorporan a la memoria de a quién hay que los va acumulando es decir no no adivina nada por sí mismo sino que son los propios usuarios los que partida a partida gana peleando su base de datos claro desde dos mil siete según el contador de la web se han jugado más de cuatrocientos millones de partidas

Voz 1826 34:21 sí es decir que si queremos por ejemplo que que pueda pensar que pueda adivinar que nosotros estábamos pensando en Edgar Hita pues hay que jugar haciendo las preguntas data hasta que al final como no acertó

Voz 4 34:31 lo del garita le ponemos nosotros pero garitas la droga nombre no esa no es ahora asegura

Voz 6 34:36 ya la próxima ya lo sabe claro muy bien

Voz 4 34:39 así que vuelve a estar de moda aquí aquí

Voz 1826 36:38 estamos a once minutos para llegar a las seis las cinco en Canarias aquí en el recreo y Juan López Córcoles hoy de la redada que bueno viene con una cosa que está en consonancia con esto de la sector porque en realidad hoy nos propones hablar de algo que está definido como tecnología vintage

Voz 1210 36:55 aquí estamos palabras no son antónimos entonces no si eres un poco en sí mismo pero pero bueno tampoco sabría muy bien cómo define el el tema de hoy bueno usted

Voz 0509 37:05 es un tema que si es es una historia sobre

Voz 1210 37:07 The Doors españoles sobre una idea que se tuvo quizás demasiado pronto posiblemente en el lugar equivocado de a cuando cuando nos tenemos que remontar cuando pasó eso te voy a hablar de la idea que tuvo Manuel Carretero allá por mil novecientos noventa y cinco es una tecnología que bueno atento por aquel entonces verás que no tiene nada de mala idea resulta que era una época en los años noventa en pleno aumento de los accidentes mortales de tráfico en España y Manuel ideó un sistema que pudo haber revolucionado el mundo el automóvil así se lo ocurrió nos lo cuenta su hijo

Voz 35 37:39 el desfile del mercado y hacer las compras cogió la tarjeta con la que había cuando empezaba las tarjetas volvió al coche que me preguntéis cómo se lo ocurre lo que con la que ella supo y hacer que el coche con con tarjetas segundo allá de cómo

Voz 4 37:58 ya eso es lo que se le ocurrió así de manera embrionaria pero cómo funcionaría ese sistema exactamente claro

Voz 1210 38:04 en mil novecientos noventa y cinco parecieron nada pero bueno ahora en la época actual pues seguramente no no no no lo es digamos que suponía la aplicación total del del carné electrónico o que bueno han mucho antes de que naciera el conductor disponía de una tarjeta inteligente que se introducirán un electo por instalado en el coche y bueno esa tarjeta tenía diversa información Si cotejando los datos estaba el coche arrancado si no estaba todo bien el coche directamente no arrancaba se quedaba eso

Voz 35 38:32 vale la ella simplemente de eliminar los papeles que tenemos hoy en día

Voz 4 38:38 es un consenso roto

Voz 35 38:40 sabes que seguimos igual lo que hoy es un papel durante cinco era donde sería una tarjeta tarjeta de crédito señales negocie que alentó a decirlo menos al picadero del couché una una ranura de igual que hacemos fue hallado sí está todo en el vehículo arranqué hice algún algún sus fondos el carné de conducir por puntos están los puntos círculo más graves

Voz 1826 39:07 ya osea entiendo que entonces juegan cada ciudadano tendría tendríamos nuestra tarjeta cita sería ese documento el que haría arrancar el vehículo si el objetivo de la paz

Voz 1210 39:18 era sencillo e esa tarjeta contenía la identidad del conductor algunos datos sobre la licencia hay que tener en cuenta que sólo con datos del del seguro o del carné de conducir bueno Yaser se reduciría moderadamente la la siniestralidad Ivonne hogares además de los en la carretera pero claro está patente tenía algunas cosas que que hacían inviable su su implantación

Voz 35 39:39 cuando se lo planteamos árabe gente que os digo edad cómo asumimos la ya les encantó porque claro lo solucionamos los problemas de hoy se lo preguntamos podido ustedes nos pueden facilitar esas tarjetas nosotros somos particular cosa lo que os claveles de tarjetas tú escolta que con fabricantes tanto de lectores de tarjetas como de las tarjetas es que había el Nacional que produzca semejante cantidad de tarjetas

Voz 1826 40:15 claro ese era el primer problema de intendencia aun así aun teniendo las tarjetas si después no estaban implementadas las posibilidades técnicas en los vehículos no sé muy bien cómo iban a funcionar bueno imagínate al Gobierno teniendo que pedir veinte millones de tarjetas de de esa es la idea desde luego está muy bien pensada pero su implantación tendría que ser pero agresiva hay más en aquella época de momento bueno es futurible todavía

Voz 1210 40:37 claro a mí lo que me fascina ya que tuvo Manuel es es lo tremendamente ambiciosa que era para la época me contaba Hugo que él simplemente quería que que esa tarjeta cotejar datos del carné del seguro que fue algo más o menos vasco pero es que podía ir más allá por ejemplo hay buen ejemplo

Voz 35 40:53 por ejemplo a gente como Carme el tienen una velocidad máxima según la ley los demás como circular un poco más rápido sólo con nuestros jóvenes también lo cubrían nueve con si no superen lo que ve eso de ochenta pudiera calidad son el gol en conseguir una serie de mejoras que pues con un papelito aguantó en la cartelera

Voz 1826 41:17 ya bueno desde luego muy avanzado a su tiempo por curiosidad a Juan en qué punto si es que se encuentra en algún punto la idea esta ahora mismo porque eso en el noventa y cinco como decíamos era una quimera en la actualidad en principio hay muchos coches que ya tienen conexión a Internet incluso otros extra El lector de huellas ahora no sería descabellado el todo un sistema de este tipo no

Voz 1210 41:37 a ver obviamente la patente ya ya ha expirado y bueno me contaba Hugo que que en cierto modo ellos han perdido la fe ya de que se haga algo parecido pero para que tras una idea de la modernidad que conllevaba este sistema en su día las autoridades valoraron su implementación dentro de una cosa que se llama Proyecto Galileo que para de que no lo conozca es una versión europea del del GPS lleva desarrollándose bueno los últimos quince años imposible determine de ver la luz en en dos mil veinte es decir es una idea de mil novecientos no

Voz 1826 42:06 cinco que podría verse

Voz 1210 42:09 sentada en un momento dado en dos mil veinte ya pues

Voz 1826 42:11 es una pena que Hugo Manuel no naciera un pelín más cerca de Silicon Valley

Voz 17 42:30 toma el timón a dos

Voz 4 42:38 es que si el último trabaja con el que nos vamos porque poner el broche a esta hora

Voz 0509 42:44 esa es una de las responsabilidades que hemos querido dar a Édgar venga hoy la tienes Valley yo como buen profesional rehuido mi responsabilidad la otorgó de nuevo aún no no no no no no no ya sabéis cómo va esto brindo unas cuantas canciones y vosotros decidís con que termina

Voz 17 42:56 sí

Voz 0509 42:57 hoy resulta pues que estaba pensando en cosas de vital importancia como por ejemplo porque seguimos confundiendo la banda sonora de Star Wars la de Superman normales esas cosas hídrico ya está hoy canciones con Superman en para la primera es la que esperáis si la de Miguel Bosé pero en su versión en castellano vamos

Voz 17 43:18 no pero por qué creo que es la primera vez que me sabía que existía

Voz 4 43:43 bueno cambiemos de género pero seguimos con el héroe de los superhéroes con Superman el más grande y voy con una de las más grandes la peluca lugar peluda en esta canción ella se presenta a Superman y le pide incluso que le lleve con él muy buena señal los aquí en el guión que ahora viene tu preferido abono ya sé que va a condicionar quieres influir un poquito en los demás para que elijan cuál es la tuya

Voz 0509 44:21 esta esta que lo tiene todo canción fresquita alegre de un grupo conocido como los refrescos que encima es una versión del grupo más infravalorado el mundo los enormes todo el sur Arman tres

Voz 1826 44:52 ahora quieres ponerte serio porque viene con una una que gusta a nuestra

Voz 0509 44:56 Ciclismo USA me pongo ya en plan crítico musical iguale que aunque no soy un gran seguidor esto es una canción de Quique González

Voz 37 45:06 pero vino

Voz 4 45:21 hay tiempo para una última opción va la última a la que todo el mundo es la canción de Superman más famosa de los últimos quince años eso demuestra buenos está cómo cerramos hoy a Miguel Bosé Quique con la peluda o los refrescos Héctor Llanos Miguel Bosé Caracas estaba con Miguel Bosé pero en castellano la versión en castellano de va a votar

Voz 5 45:50 apeló a pero me quedo con Quique González que igual

Voz 4 45:52 la devoción de siempre Miguel Bosé Miguel Bosé ellos también Miguel Bosé pues nada Miguel García Bergman súper

Voz 17 46:02 a ver