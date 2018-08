Cecilia Suárez: "A Paulina la quieren porque incluye y no discrimina a nadie"

Voz 1826 00:00 Sergio Martín qué tal buenas tardes hola qué tal Roberto cómo estás muy bien antes por el pasillo me has hecho mini spoiler me has silbado que empezábamos una cosa lleva a la otra con la misión de

Voz 1 01:20 la Casa de las Flores así se llama esta telenovela mexicana que está triunfando a nivel internacional desde su estreno en Netflix el pasado diez de agosto la serie destruye la imagen de la clásica familia perfecta en este caso del clan de la Mora a través de una absorbente combinación de diferentes géneros drama comedia americana humo negro

Voz 1826 01:41 y una de sus protagonistas una de sus protagonistas a nivel internacional más populares es Cecilia Suárez Cecilia interpreta Paulina de la Mora es una de las la primogénita del plan su personaje desde luego ha generado todo tipo de juegos también ha conquistado a los espectadores Nos ha conquistado a todos por su interpretar John su particular extra pausada forma de hablar Cecilia Suárez qué tal muy buenas tardes

Voz 7 02:08 hola qué gusto saludar los cómo están

Voz 1826 02:11 igualmente haber antes de nada ahí para que quede las cosas claras que sepas Cecilia que mi estado de whatsapp es olvidé cancelar el mariachi con eso ya ya ya ya creo que podemos hablar desde la amistad verdad hay desde

Voz 8 02:25 voy desde la vista Mi corazón oye

Voz 1826 02:29 has hecho tú Cécilia has hecho muchísimo cine aquí en España no sé si a ti te ha pillado por sorpresa el boom que te hayamos descubierto que hayamos descubierto que esté triunfando la Casa de las Flores y especialmente tu interpretación el personaje de de Paulina por qué crees que ha tenido tanto éxito en otros contexto fuera del mexicano

Voz 7 02:51 fíjate que me me llama mucho la atención acabas hacer ahorita justo en Facebook la débiles preguntaba esto yo a ellos no ellos a mí que es lo que lo que ha hecho que se enganchen con con ella supongo porque eso lo escribió un espectador una una espectadora que vio la serie que quieren por por incluyente porque no discriminan y por mí por rasa nipón orientación sexual estrato socioeconómico esto es de una mujer y que habla con todo el mundo de la misma forma supongo que viene por ahí no yo no tengo la la respuesta anclada a mí todavía me siguen sorprendiendo mucho y me alegra obviamente profundamente pero me pregunto lo mismo que tú

Voz 1826 03:31 sí bueno desde luego la serie tienen muchos condimentos que tiene para aquel que no lo no la conozca que yo creo que a estas alturas cada vez es menos gente porque el que no la ha visto ya tenido referencias ya sabe del jueves cinco que se hace con tufo tu forma tu manera extremadamente pausada de hablar que por cierto eso cómo se te ocurre cómo se cómo se crea como hacéis crecer al personaje así de esa manera yo no sé si en el momento en el que se le dota de esa característica tú o el director tenéis claro que puede llegar a triunfar que puede llegar a impactar cómo ha impactado Cecilia

Voz 7 04:09 no fíjate que que que ahora te cuento yo normalmente su trabajo es un personaje antes de llegar a lo trabajo en casa y una de las cosas que que trato de investiga la cadencia que tiene al hablado cierto no en el que puede hablar y escucharon poco tubos con Paulina me costaba mucho trabajo me costó mucho trabajo de Cesc y hablaba así como te estoy hablando ahora hay guía siempre vamos a a grabar de hecho pasaron me dice Manolo que fue como al alrededor del tercer día está empezó a pasar de manera natural y nos tuvimos que tener y decir bueno

Voz 9 04:47 eso está pasando qué hacemos vamos a

Voz 7 04:51 a seguir con ello o lo paramos donde tenemos ahorita ya seguimos hablando normal y le dije a Manolo Bornes de balones en tu cancha porque el te tienes que decidir eso eres tú y me dijo no saber que vamos vamos a seguir pero pero quiero pelo marque

Voz 1826 05:06 empezamos a salir de manera

Voz 7 05:08 de verdad natural injusto allí hablamos de Kenzo e hice lo dije claramente Manolo riesgos estos son clavado que en que nos estaríamos alentando y bueno tomamos ahí la decisión de que sabíamos que era un riesgo que podíamos salir malparado pero bueno lo asumimos Nos divertimos mucho con eso y ahí está

Voz 1826 05:29 sí oye es cierto que te han recomendado que te han pedido desde Netflix que no hables como tu personaje fuera del contexto en el que no lo está interpretando Cecilia

Voz 7 05:41 mira lo han hecho de forma muy gentil ellos que es una maravilla trabajar con ellos y son falsos pero lo que tienen razón en que el personaje debe vivir dentro de la historia Iker debemos de respetar que es de otro espacio para existir creo que a mí también me ha me ha significado un apoyo importante parte de ellos porque sino es que yo estar en todos lados hablando como ella

Voz 1826 06:04 ya eso sí que te iba a encasillar a ti también como como actriz porque claro a aquellos que no te conocieran al principio además es que no sé si desorientada y despistada por eso desde luego sí que cuando decidisteis cuando decidió el el director incluso acelerar un poquito la ralentización está tomando hay un riesgo enorme porque al principio no sabes muy bien cómo pillar al personaje y sin embargo después es el personaje de de esta serie

Voz 7 06:30 pues digo que ha sido un clavado brinco que Nos dimos y que evidentemente ayuda a hacerlo tomados de la mano Manoli yo hemos trabajado anteriormente en varios proyectos somos muy buenos amigos y siempre ayuda a tomar un riesgo junto a alguien que que quieres y que respeta así que bueno

Voz 1826 06:47 yo yo tengo una amiga mexicana vive entre la Ciudad de México el otro día me contaba que sus sobrinos le vacilan mucho en realidad tú me recordaba a ella eh porque notan pausada pero sí que tiene una forma de de de dirigirse de comunicar que es muy parecido muy parecido al de tu personaje entonces ella estaba estaba muy afectado porque decía que sus sobrinos Le llamaban Paulina de la Mora le dije no Adriana pero no es por tu forma así pausada de hablar sino que es porque ellos te ven como la como la tía mayor porque en realidad también tu personaje es como la segunda matriarca no es en un momento en el que tiene que ordenar todo lo que se está desbaratando esa familia Cecilia

Voz 7 07:30 así es a la Adrian a la a la mira Adrian hay que decirle que que eso debe de ser una forma de darle cariño de paralelo sobrinos y Perotti también esa fíjate que creo que es otra cosa que se conecta que yo supongo sospecho que hace desde conecte con el público porque es un personaje que en todo momento está cuidando de la familia en todo momento está estudiando todos los demás elementos que conforman la familia hay muchas veces de estar dentro de una familia implica es no preocuparse no en en conjunto a cada uno de los miembros que ahí hay un punto de conexión ineludible

Voz 1826 08:05 si esto esto de la forma de hablar de Paulina ha creado tal revolución que bueno yo sé que tú estás al corriente del Paulina de la Mora Challenge

Voz 5 08:13 está ya los fui haciendo sus todos da con veinte que no sé a quién se le ocurrió pero bueno mientras ustedes la pasen bien pues que vamos a ser simple seguirles la bien

Voz 1826 08:33 siempre habrá que seguirle la corriente no mientras se lo pasa estupendamente todo el mundo haciendo de Paulino

Voz 7 08:40 qué más hermosas no celebrarlo la verdad es que lo hemos disfrutado mucho nos hemos divertido mucho oyendo los videos Illa hemos dotado a mí me encanta que la gente se pueda divertir con esto me me parece necesario

Voz 10 08:53 Cecilia Ésta es una telenovela una serie que rompe con con precisamente con las tienen lo con las telenovelas que

Voz 1826 08:59 caricaturiza yo creo que podríamos decir

Voz 10 09:02 de género ese es uno de los de las características que que la han hecho tan conocida tan popular en los últimos meses

Voz 7 09:10 llevó que tiene euros de Manolo Caro tiene miedo de entrar melodrama que es un género que en en mi opinión es el más apegado a la cultura mexicana ya la idiosincrasia mexicana latinoamericana hice remonta en ese género es tan tan tan ha llegado a nosotros que es el melodrama pero lo de alguna manera lo reinventa un poco para que nos jugamos también reíros de lucidez

Voz 10 09:35 oye te voy a contar un secreto aquí en el equipo nos tienes a prácticamente todos integrado entregados a la serie

Voz 8 09:41 nos dice si va a haber segunda temporada pues no lo puede decirme

Voz 7 09:46 que que bueno me preguntas porque todos lo estamos igual que el equipo de su programa esperando esa confirmación ojalá sea aún una luz verde pero bueno he dependemos de Netflix para que tome esa decisión

Voz 1826 09:59 Cecilia ha sido un placer poder te saludar a poder te felicitar directamente saber algo más de cómo has creado ese personaje que nos tiene a todos arrebatados ya ya te he dicho al principio que hablábamos desde luego desde la admiración desde la amistad tengo un dato más para Ci U es que ya no sólo es que tenga de estado de whatsapp olvide cancelar el Mariachi sino que el personaje narrador de la serie en la que bueno al estilo de imagino que es un homenaje de Mujeres desesperadas es una un personaje que en realidad muerto ya narra desde el otro mundo corre se llama Roberta Sánchez yo me llamo Roberto Sánchez yo creo que sí

Voz 7 10:47 esto es una señal Roberto eso

Voz 1826 10:49 que yo yo creo que haber Netflix ahora no nos está escuchando si tú si tu dijeras adiós buenas tardes Roberto Sánchez o lo que se te ocurra pero así como Paulina entonces ya me hacías de voto que ya lo soy pero tuyo de por vida

Voz 9 11:04 promover la vida Roberto a la cárcel

Voz 1826 11:11 estoy emocionado llorando no tengo es decir más que muchísimas gracias Cecilia mucho peso

Voz 7 11:17 vez gracias claro está