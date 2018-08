HORA 25 Deportes (29/08/2018): La salida de Mariano de Lyon

Voz 2 00:00 Ur veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:17 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos el Real Madrid y Lyon han hecho oficial mediante un comunicado esta tarde el traspaso de Mariano Díaz al Real Madrid por un montante global de veintidós millones de euros ya que como se dice en ese comunicado del Lyon el Madrid sea acogido a la opción de tanteo que tenía sobre el traspaso cerrado por el Lyon al Sevilla Mariano Díaz llegará en las próximas horas a la capital de España y el próximo viernes a la una y media de la tarde será presentado en el estadio San Thiago Bernabéu como nuevo jugador del equipo blanco para las próximas cinco temporadas luego vamos a escuchar la rueda de prensa que ha dado el presidente del Olympique de Lyon Jean Michel Aulas nombre de sesenta y nueve años veterano ya en estas lides de los traspasos donde explica cómo se ha dado el proceso desde el punto de vista del Olympique de Lyon para que Mariano Díaz llegue al Real Madrid ya os adelanto que lo más curioso que dice es que él llamó a Florentino Pérez para preguntarle si el Madrid estaba interesado en Mariano Díaz según Jean Michel Aulas Florentino Pérez hace unas dos semanas me dijo que no que Mariano no era el jugador que estaban buscando que no les interesaba ese perfil de futbolista supongo que en Sevilla cuando hayan escuchado esto tendrán las orejas más tiesas todavía pero vamos a abrir con un deportista español que se llama Bruno Hortelano Ike hoy se ha propuesto se había propuesto batir en la misma tarde dos récord de España de Velocidad los dos los en él el de los cien metros libres de los doscientos metros libres a las siete de la tarde intentó batir el de la prueba de los cien no lo ha conseguido ha hecho una marca de diez XXXI cuando su récord de España es de diez cero se todavía va a intentar a las diez menos cuarto batir el de los doscientos metros a ver si te más suerte nos vamos hasta Getafe donde había una gran expectación y dónde está nuestra compañera Uxue Caballero Uxue muy buenas tardes

Voz 1490 02:26 qué tal Gallego muy buenas tardes si estamos en el polideportivo Juan de la Cierva en Getafe con un ambientazo enorme donde Bruno Hortelano ya intentado batir ese récord de España de cien metros pero no lo ha conseguido ha hecho una marca de diez treinta y uno segundos cuando necesitaba bajar de los diez cero seis en una hora y cuarto tendrá lugar la siguiente prueba será la de doscientos metros deberá ser menos de veinte coma cero cuatro segundos si quiere superar su propio récord de España a pesar de no conseguirlo en la primera prueba Hortelano ha dicho que está muy orgulloso y sobre todo del apoyo que ha recibido aquí a Getafe

Voz 3 02:56 sí sí también satisfecho muchísimas gracias de amigos de verdad de corazón salir enviarán caluroso como para habernos disfrutar tiran emisión que sentimos espero que pueda seguir disfrutando también de lo que hacía

Voz 0919 03:12 el a ver si tiene más suerte en los doscientos metros en la Vuelta Ciclista a la etapa de hoy la ganado Simón clara hay cambio en la general el polaco Kwiatkowski ha perdido el maillot rojo el nuevo líder es Rudy Molar y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 1746 03:34 qué opina de todo el tema de los de María no poner en Madrid a mi me parece que la postura del Real Madrid y en este aspecto creo que así un poco ruin no es el Real Madrid señor de antaño y la actitud también del futbolista que todavía estamos a expensas de que se haga oficial pero si tú lo de dictar la palabra al presidente del Sevilla como que tuvo uno solamente jugaría el Sevilla que quiera Pablo fútbol vale

Voz 0919 04:06 venga un saludo para todos y otro para di la palabra es la palabra y afirma es la firma dejado vuestros mensajes

Voz 6 04:30 oye gallego da escena poniendo a esa mujer que es el Real Madrid siempre a favor del Real Madrid y ahora ya no echa en falta a Cristiano Ronaldo ahora es un equipo

Voz 4 05:25 club o de agente de jugadores

Voz 0919 05:29 porque se las trae recordaréis que ayer el presidente del Sevilla Pepe Castro cuando ya sabía que el Real Madrid iba a ejecutar su opción de tanteo le iba a quitar a Mariano reiteraba delante de los medios de comunicación que ellos habían actuado de buena fe

Voz 4 05:47 por qué no son tontos y lo hemos hecho de buena fe lo hemos hecho evidentemente porque no somos tontos con una agencia de intermediación que lleva jugador un jugador donde lo dice repetidamente en vídeos en audio y de todas formas que quiere jugar en el Sevilla que sólo quiere jugar en Sevilla a Mariano le dijo reiteradamente el auto

Voz 0919 06:11 Dimas semanal Sevilla que quiere jugar en el Sevilla Ike sólo quiere jugar en el Sevilla muchas ganas de escuchar lo que dice Mariano el próximo viernes porque hoy el presidente del Olympique de Lyon Jean Michel Aulas ha dicho en rueda de prensa que Mariano les dijo hace dos o tres semanas que se quería ir del Olympique de Lyon que tenía avanzada sus negociaciones con el Real Madrid es más después de que Mariano les dijera esto el presidente del Olympique llamó a Florentino Pérez

Voz 7 06:45 les va a Mariano nos dijo hace una semana que se quería marchar y que tenía negociaciones avanzadas con el Real Madrid Real Madrid entonces yo llamé a Florentino Pérez para ver qué pasaba

Voz 8 06:56 entonces ya sino chino

Voz 7 07:00 a mí me dijo que no estaban interesados en el futbolista que no era el perfil de jugadores que les interesa basura que tuvo

Voz 0919 07:08 es la palabra de el presidente del Olympique de Lyon que ha añadido lo siguiente de la historia es que llega el Sevilla ellos se preguntan la aceptamos no la aceptamos los técnicos del Olympique de Lyon dice mira así Mariano está disgusto y se quiere ir lo mejor es aceptar la oferta del City

Voz 8 07:29 ella pasa esto lo fotos son con usted

Voz 0919 07:34 la oferta del Sevilla llegó sin que nosotros lo solicita

Voz 7 07:37 las hemos pensamos que retener al jugador que se quiere ir es un problema así que negociamos llegamos a un acuerdo con el Sevilla

Voz 8 07:43 si tuviera acoja de que recibí

Voz 7 07:46 les avisamos de que el Real Madrid tenía que ser informado porque tiene una cláusula para igualar la oferta

Voz 0919 07:52 aunque existe no imaginábamos que iba a efectuar

Voz 7 07:54 hasta que ayer el Madrid informó de que lo iba a hacer Ofer

Voz 8 07:57 yo a ha jugado el Real Madrid seis hacia ese eh

Voz 0919 08:02 sorpresa lo que antes no interesaba ahora así interesaba el Madrid se acoge a la legalidad

Voz 4 08:10 lleva a cabo la acción de tanteo irse lleva a Mariano el Madrid ha actuado legalmente dice que no hay ningún problema y que

Voz 9 08:20 el próximo viernes Javier Herráez se viste de blanco Mariano Díaz en el Bernabéu de hecho ha sido ya oficial el club acaba de hacer público que Mariano Díaz ex futbolista del Real Madrid para las próximas cinco temporadas no dice la cantidad pero sí son veintidós millones de euros con esa rebaja por ese tercio que tenía el equipo blanco en ese contrato que el pasado año se firmó Iker dio al Real Madrid ocho millones de euros por lo tanto son XXII el traspaso el futbolista va a recibir en torno a cuatro millones de euros brutos como digo mañana va a ser también el reconocimiento médico

Voz 0919 08:51 el futbolista no es presentado el jueves y el bien

Voz 9 08:54 pues porque el equipo viaja por la tarde hasta Mónaco a la gala de la UEFA donde estará el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y Luka Modric que va a pelear curiosamente con su ex compañero Cristiano Ronaldo

Voz 0919 09:06 y en el Sevilla ya ayer estarían mosqueados no sé si después de escuchar al presidente del Olympique de Lyon aún más ante Ortega buenas tardes buenas tardes

Voz 1870 09:14 de momento estaba herida cerrando las con los fichajes de Quincy pro mece Porto que pueden ser los siguientes en llegar tratando de explicar lo ha hecho y Machín que se hicieron las cosas correctamente pero nosotros

Voz 0919 09:24 creo que que lo que teníamos que hacer que era intentar que viniera

Voz 8 09:27 se ha hecho sabíamos que asumimos ese riesgo

Voz 1870 09:30 a partir de ahora con el tufillo a montaje que está tomando esto ya veremos si el club adoptó otra postura muestra el enfado que ahora prefieren ocultar lo que sí te digo que el cabreo con el futbolista es espectacular porque les ha faltado al respeto tengo muchas ganas

Voz 0919 09:43 has de escuchar a Joaquín Caparrós sobre el tema pero el Sevilla tiene que mirar hacia el futuro y centrarse por ejemplo en el partido de vuelta de la previa de la Europa League mañana en el Pizjuán ante el Sigma lo Moon ya tienen ventaja de la ida pero hay que ir a por ellos Andy si eso es lo que insisten Machín es el último escalón para estar el viernes en la fase de grupo en el sorteo buen resultado en la ida cero uno para Machín cero confianzas el partido del año este

Voz 8 10:05 el partido que hemos empezado mucho tiempo la pretemporada para

Voz 10 10:12 la

Voz 8 10:14 llegar a este momento hoy cumplir el verdadero objetivo de

Voz 1870 10:17 os vais a estar en la UEFA Europa League una vez más el Sevilla Amadou es baja ya veremos gallego seguir rotaciones para el domingo porque también se juega aquí el domingo un derbi

Voz 0919 10:27 qué calentito quedan veinte minutos para llegar a las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 14 11:44 tiene que ser muy duro

Voz 0919 11:46 despedirse del fútbol profesional cuando tiene sólo treinta y un años juegas en un equipo de la élite como la Real Sociedad hoy se ha despedido Imanol Aguirre eche que se lesionó hace tres años en un partido en el estadio Santiago Bernabéu en un encontronazo con Keylor Navas y desde entonces cuando tenía veintiocho arrastrado un calvario sin poder recuperarse completamente de una lesión en su tobillo hasta el punto de tener que plantarse hoy delante de sus compañeros y delante de sus aficionados e intentar darle la vuelta a la película es decir que es un día feliz

Voz 1453 12:26 hola casco eh quiero empezar diciendo que bueno hoy es un día muy feliz para mí eh por todo esto no justo lo que hemos visto ahora me siento muy feliz en un momento en el que tenía que tomar una decisión de la que estoy muy seguro estoy muy tranquilo oí bueno estoy decidido que es la la mejor decisión que que puede tomar ese vuelo ha sido a raíz de la última lesión por la que he decidido oí sentido hoy sobre todo el sentido que que bueno que era momento de dar un paso oí tomar una decisión estoy final a una etapa brillante para mí el partido en la Real lo hice defendiendo

Voz 0919 13:10 esta camiseta es subir al primer equipo

Voz 1453 13:13 no he podido estar ha vivido un sueño pero

Voz 0919 13:15 el sueño ha sido seguramente más corto y en la última etapa mucho más difícil de lo que le hubiera gustado Roberto Ramajo ha sido emocionante buenas tardes

Voz 8 13:26 hola qué tal si ha sido

Voz 1825 13:28 venga veinte muy emocionante esa despedida de Imanol Aguirre se que va a recibir por cierto la insignia de oro y brillantes del club de la Real Sociedad Si va a recibir la despedida delante de su afición y el homenaje que se merece en el partido frente al Barça del quince de septiembre en noventa bueno esperemos que se juega en Anoeta porque como llevamos contando la Cadena Ser durante todo el día la liga han notificado tanto al Ayuntamiento de San Sebastián que es el dueño de la instalación como a la Real Sociedad que es la encargada responsable de las obras y el club que compite en la Liga que el lunes va a realizar una inspección exhaustiva de las obras de Anoeta para ver si hay seguridad total para que se pueda el disputar el partido de ese quince de septiembre en la Real hay confianza en que las obras van según los plazos previstos de hecho el día seis estar haya puesto el nuevo césped y el día doce de septiembre tres días antes la Real hará una última prueba con eso el césped con el la plantilla entrando sobre el césped Icon un partido el categorías inferiores pero ahora mismo está en el aire si ese partido se pueda o no disputar frente al Barcelona aunque de confianza por parte de la Real

Voz 0919 14:36 bueno lo que tienen que hacer es buscar un plan B para así seis días antes de que se tenga que jugar el partido la hierba no está bien mejor prevenir que sufrir lo que sufrimos todos los jugadores el pasado sábado en Valladolid el nuevo fichaje del Valencia Guedes ya dicho sus primeras palabras como valencianista

Voz 15 14:59 tienes y nuevos y es muy difícil para mí que me que me quería venir a Venecia pero la situación está un poco complicada eh pero cuando siempre is dice a mí que impresor que me gustaría quedan iguales se que quería quedar en Valencia hicimos de todo para para ello volver ahora aquí estoy estoy muy concentrado

Voz 0919 15:20 ahora es todo pero Carlos Martínez Valencia todavía hay que formalizar el contrato y presentarle porque no se ha hecho ya

Voz 0341 15:28 ya no tiene fecha gallego esa presentación porque todavía están intercambiándose documentos con el París Saint Germain Nos decían desde el club hace unos minutos las cosas de palacio van despacio es tan importante el fichaje es el fichaje más caro de la historia del Valencia que hay mucho papeleo y todavía todo ese papeleo está por fin hay mucho clausurado en los diecisiete millones de variables que hay aparte de los cuarenta está en fijo que el Valencia eleva a pagar al París Saint Germain no hay prisa desde el club para hacer todo oficial ya que sea presentado como nuevo jugador del Valencia pero esto está impidiendo que por ejemplo esta mañana haya podido entrenar con sus compañeros hasta que todo en este perfectamente cerrado no puede entrenar con el Valencia aunque desde el club unos dicen que tampoco estaba previsto que fuera entrar en la convocatoria para el partido del domingo porque lleva sin jugar un minuto en un partido ni siquiera amistoso desde que Portugal fue eliminada del Mundial así que con tranquilidad y con calma

Voz 0919 16:17 el culebrón que parece termina es el de la supuesta salida de Filipe del Atlético de Madrid en dirección al París Saint Germaine porque el París Saint Germain ya tiene a otro para ese puesto Pedro Fullana buenas tardes

Voz 16 16:29 sí sí

Voz 5 16:31 hola Pedro

Voz 0919 16:36 no tenemos ese sonido de Pedro Fullana vamos a hablar de lo que será mañana noticia a estas horas el sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones mañana el Madrid el Barcelona el Atlético de Madrid y el Valencia van a conocer a sus rivales en esa primera fase de grupos hoy se completan algunas norias de la fase de clasificación y de lo que pase en estas eliminatorias Bruno Alemany depende mañana por ejemplo en que bombo va a estar el Valencia hola Bruno buenas tardes hola Gallego muy bueno

Voz 0301 17:06 pues sí muy pendientes sobre todo de ese pago Benfica recordamos con empate a uno en el partido en Lisboa si se clasifica el Benfica el Liverpool va a estar en ese bombo tres tendría menos opciones por tanto el balance de estar en el bombo tres y además para Barça y Madrid y Atlético sería todavía más complicado podría tocarle es un grupo por ejemplo en el que estuviera el Nápoles estuviera el Liverpool es decir cocos en el dos mil tres va a jugar también un PSV Eindhoven Bate Borisov recordamos ganaron los holandeses por dos goles a tres en la ida Salzburgo Estrella Roja con empate también en la ida sigue atención también al sorteo mañana ya lo decíamos Madrid Atlético Barça son cabezas de serie van a estar en el bombo uno en el bombo dos lo más complicado los italianos Nápoles y Roma también el Tottenham la posibilidad de que esté el Liverpool en el bombo tres seguramente el Valencia que diga ese bombo tres y habrá equipos complicados como por ejemplo el Lyon All o el Schalke para el bombo cuatro la mayoría de equipos son de un nivel más bajo pero atención porque Hoffenheim Inter equipos importantes de Alemania de de Italia y en ese último bombo así que podrían complicar

Voz 0919 18:12 hay mucho las cosas va a bastar interesantísimo puede tocar a Real Madrid Manchester United no si perfectamente

Voz 0301 18:18 la de Madrid es cabeza de serie el United está en el bombo dos

Voz 0919 18:21 de momento todavía con Mourinho así que la posibilidad está abierta hasta ahí vamos a terminar con una noticia que nos llega de Ibiza porque la Unión Deportiva Ibiza que milita en la Segunda División B va a fichar al italiano Borriello ya ha salido también la noticia de que puede fichar a Cassano yo la verdad es que a Cassano Le veo en Ibiza pero pero no en la Unión Deportiva Ibiza Le veo en la Ibiza de los años ochenta por favor

Voz 4 18:52 no en esa milla larga con flequillo que tiene Cassano lo pendientes de aro

Voz 0919 18:57 la camisa poco ajustada más bien suelta los pantalones bombachos el alioli la sobrasada lleva a Cassano le veo en Ibiza cero

Voz 4 19:07 realmente no les veo jugando al fútbol le veo en en en

Voz 0919 19:12 la People from Ibiza a ver si el operación seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Hora veinticinco Deportes

Voz 16 20:18 la vuelta busca un nuevo ganador Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri

Voz 19 20:30 profe

Voz 16 20:32 cada día a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias y dispositivos móviles guión Amelia deba remonta al fin de etapa en la que

Voz 0919 20:41 de Nasser ahora estamos con los enviados especiales de la CERA la Vuelta Ciclista a España pero primero Tenis Open USA el torneo que se está viendo condicionado por las altísimas temperaturas que están sufriendo los tenistas en las pistas de Flushing Mido hay descanso para hidratarse vemos a los jugadores sí a las jugadoras quitarse la camiseta en algunas ocasiones madre mía qué calor Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 20 21:15 hola buenas tardes tremendo digamos voy tercer día consecutivo con dos temperaturas de cuarenta grados con una humedad tremenda la verdad es que no se puede aguantar te quemas en la pista pero bueno lo que hay tampoco podemos que elegir así que tenemos que estar ahí decir que sí que la gente se quitó las camisetas porque se mojan en un minuto como la la mojamos nosotros pero lo vamos aguantando los quitamos así que bueno pero lo demás decir que hoy ya perdieron Caballer Carballeda guiado Barrera con Cory explicó va si tiene que jugar primero Verdasco con Murray en la pista central en la pista plural está jugando yo convenios Williams pues en sesión de noche segundo turno en alturas Nadal pues Vigil en Armstrong segundo turno Muguruza muy Cova que me y inglés donde juego para que viniera a nuestros mejores jugadores a la misma hora pero bueno hemos quienes la otra está lejos individualizadas y que bueno rellenemos los partidos como sea

Voz 0919 22:16 muy bien lo contaremos Miguel Ángel Insituto tienes que quitar la camiseta la hacerte datos me quita que eh

Voz 20 22:22 es verdad que sacó la cara con la tableta chocolate que me da votos a favor

Voz 14 22:28 hasta luego

Voz 4 22:32 Vuelta Ciclista a España ha habido cambios

Voz 0919 22:34 yo de líder porqué Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 21 22:38 qué tal Gallego buenas tardes bueno pues porque se ha producido una fuga no consentida sino porque ha habido muchísima intensidad desde el principio y el grupo de cabeza llegado con cuarenta minutos de ventaja sobre el horario más rápido el nuevo franceses el el nuevo líder es el francés Rudi Molar con cuarenta segundos de ventaja sobre el polaco del Sky que de alguna manera no ha peleado por mantener el jersey de líder hizo una etapa que finalmente se ha terminado llevando el australiano Simon Clark esto es lo que decía en meta Alejandro Valverde

Voz 22 23:07 el caía tenía conseguía todo momento de líderes en lo que sí es cierto que bueno no han tirado para coger la fuga de bueno yo creo que por su parte lo han hecho bien una etapa durísima con tres mil metros de desnivel muchísimo calor sigue en la parte final pues bueno hemos ido un poco más cómodo pero hay hacer un poco de viento pero no ni mucho menos como la de

Voz 21 23:28 y una etapa la de mañana que llega precisamente a la tierra de Alejandro Valverde bueno ser ciento cincuenta y cinco kilómetros entre Huesca Huércal en la provincia de Almería is San Javier en el Mar Menor seguramente

Voz 16 23:38 una etapa que acaban de un abrazo a Borja

Voz 0919 23:41 vamos a hablar de la Intercontinental de fútbol sala donde hoy ha perdido nuestro representante el Barça Chávez si son buenas tardes

Voz 1982 23:49 hola Jesús buenas tardes el Barça efectivamente ha perdido uno cero contra Magnus Kursaal de Brasil clasificado para las semifinales como segundo de grupo jugará el sábado contra el otro equipo brasileño Carlos Barbosa a las diez y media de la mañana hoy los azulgranas no han estado acertados a pesar de las ocasiones que han tenido ya poco al final Eder Lima de chilena ha sentenciado el partido recordemos Jesús que los equipos brasileños están ya en plena temporada el Barça acaba de empezar aquí en España la pretemporada con lo que a priori no es favorito para las

Voz 0919 24:18 significa eso se ha notado bastante gracias Saisó hoy tenemos una buena noticia que tiene que ver con el torneo de Piragüismo que el pasado fin de semana terminó brillantemente para el equipo español pero nos faltaba una medalla una medalla que estaba reclamó dada la que podía ganar Javier Hernanz y Andoni De la Torre esta tarde se la han dado

Voz 23 24:40 confirmado bronce en cada uno cinco minutos para Javier Hernanz recordamos que la proa oficial quedó en cuarto lugar el noruego Evin Ball que quedó en el tercer puesto vio que comete irregularidades al saltarse una boya el nórdico lo reconocí llamó inmediatamente al español a decirle que recurriera aún así no ha sido hasta hoy cuando se confirmó la noticia de que de alférez di te nacional le ha concido el bronce a Javier Hernanz el asturiano valoraba así el gesto de noruego hoy en SER Deportivos

Voz 24 25:02 pocas veces se da en el Mondo al deporte castidad a otros deportes donde los intereses bien resultadista son mucho más fuertes y es cierto que suelen pocas agasajó con ejemplos de deportista pues al final los terminan por detrás sólo eso tiene que tener la referencia en referencia a tienen conocer

Voz 0919 25:20 claro que sí un detallado de los grandes deportistas como Pau Gasol que ha sido protagonista hoy en la Ser y ha hablado de la selección de Manu Ginobili Miguel orejas nos lo cuenta hola Miguel

Voz 25 25:31 qué tal Gallego sí ha estado en Hoy por Hoy por una visita que ha hecho a Bangladesh como embajador de Unicef digamos escuchará Gasol que también como es normal habló de baloncesto español da un repaso a la actualidad dice que Ginóbili han marcado una época Gasol dice que no cierra la puerta a la selección nacional

Voz 8 25:46 un jugador pero increíble histórico oí ejemplar para para todos los que seguimos este deporte y por qué qué ha marcado una época el hecho de poder estar y continuar con la selección sí pero no han cerrado esa puerta aún si la ilusión la mantengo y ojalá pudiera pudiera seguir

Voz 0919 26:08 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo que hecho etarras We are standard Guás nuevo sin él para seguir haciendo bailar a la gente otras noticias que nos dejemos fuera en este miércoles José Antonio Duro una cuestión en el Leganés el portero recién llegado el ucraniano cedido por el Real Madrid tenía intención de llevar en la Liga dorsal noventa y nueve bueno pues parece que la competición le va a obligar a cambiarlo ya sabemos que los jugadores de las primeras plantillas tienen que llevar del uno al veinticinco además un históricos a retira es Roberto Trashorras que deja el fútbol su último equipo fue el Rayo Vallecano al que deja en primera división además de movimientos en primera últimos días del mercado de fichajes Verza seis vincula el Levante conjunto valenciano en plena operación salida el Huesca ha fichado al portero cubano ubicada en segunda Bustos cedido por el Mallorca al Rayo Majadahonda Harris que Jairo Izquierdo ha llegado por fin a Cádiz Laetitia anunciado hoy como nuevo jugador del Albacete

Voz 14 27:13 aquí lo dejamos mañana

Voz 0919 27:15 ya estaremos contando la resaca del sorteo de la primera fase de la Champions que vamos a contar desde las seis en directo aquí en la SER