Pellegrino: "Me apoyo en la manera en la que vamos a afrontar las dificultades de esta competición"

Voz 1375 00:00 qué tal buenas noches cómo le va pues muy bien cómo te va la última que nos vimos estás allí en en Vitoria en el que El Larguero que hicimos con con el Alavés y clasificado para la final de Copa en un en uno de esos momentos inolvidables no en tu carrera

Voz 1 00:13 sí bueno la vida tienen esos ida y vuelta no ahora estoy en otro sitio y la verdad es que bueno con ilusión de preparar el partido en ese momento también viviendo un momento muy lindo en mi pasado en Vitoria iban a ahora viviendo esta nueva esta nueva etapa en mi carrera futbolística ahí bueno es también este nuevo año Leganés así que bueno entre todos muy ilusionados tratando de armar el mejor equipo posible para competir bien

Voz 2 00:43 bueno en eso estamos entremedias de Alavés y Leganés se te fuiste Ayala

Voz 1375 00:47 el fútbol inglés con el Southampton y de nuevo vuelta a la Liga española dos jornadas de Liga derrota con contra el se contra el Athletic en San Mamés en el descuento y luego remontada para empatar en Butarque ante la Real los resultados digamos que no son muy positivos pero qué sensaciones te han dejado estos dos partidos Mauricio

Voz 1 01:06 bueno las sensaciones la verdad que son buenas porque uno al inicio bueno con el calendario que tenemos que es muy difícil al inicio sobre todo siempre me ha puesto en en en el rendimiento del equipo no miran espíritu lamentaría que tiene el equipo para llevar a cabo esa con esa idea que tenemos entre todos de yo siempre digo los chicos de no más difíciles que que veinte veinticinco personas nos pongamos de acuerdo no demorar la semana para a la semana

Voz 1375 01:35 no es mucho no

Voz 1 01:36 no parece eso sencillo pero es muy difícil de de lograr no porque a veces es bueno que no juega tampoco cabreado y el otro bueno que no juega si no me gusta jugar más con con seis delanteros bueno siempre es difícil ponerse de acuerdo todos tengo una idea como pero bueno yo creo que me apoyo en lo que podemos hacer es la manera que íbamos a afrontar todas las dificultades de la competición o digamos nada las bondades porque al final la competición lo que te se ir mejorando cada semana iba poniendo en un lugar maravilloso que es que tenemos que mejorar para poder estar al nivel de la Liga española está muy muy alto y eso algo muy lindo

Voz 1375 02:19 y tienes bastantes bajas no ahora creo que tienes veinte jugadores si no me equivoco para este fin de semana porque tienes a Óscar Rodríguez que son baja por contrato y luego Szeemann esquiar a Agustín a Raúl estos lesionados te te te rompe mucho los planes todas estas ausencias de cara a preparar ese partido

Voz 1 02:38 sí la verdad es que bueno la primera jornada no han sido sencillas por una simple razón llegado sobre ahora si eso es verdad y qué bueno que están un poco falto de ritmo futbolístico que vamos a tener que ir haciendo pruebas en partidos oficiales pruebas digamos el sentido de dándole minutos yo otros porque bueno hemos traído algunos jugadores bueno RAE que que tenemos mucha frene de cara

Voz 2 03:06 que tenemos firmado por muchos años

Voz 1 03:08 si viene viene con una operación pero creemos que bueno así no es debe cuatro cinco meses por lo bien que para nosotros creemos que es un jugador de futuro ayudar muchísimo y bueno conviviendo con las dificultades de de del día a día al final son imponderables que nosotros no podemos me Mané dejar pero tengo un plantel suficiente como para presentar un equipo competir yo creo que el Madrid un nivel muy bueno muy alto estamos dando de de un equipo referencia en el mundo bueno pues sabemos lo qué es pero bueno yo creo que es un gran test para nosotros para ver a qué nivel estamos estuviera

Voz 1375 03:44 gran estudioso primero de lo tuyo evidentemente como todos los entrenadores pero también del rival ves muy diferente en los primeros pasos que está dando este Madrid de Julen Lopetegui al Madrid de Zidane de estos tres años atrás

Voz 1 03:57 bueno sobre todo yo nuestros partidos que viene amistoso llenos dos primera jornada leída en yo creo que son me parece que es un Madrid que quiere dominar mucho más al rival y el otro Madrid no se ponía tan nervioso cuando el el otro equipo le maneja un poco el balón podía hacer replegar porque sabía que en cualquier momento te te pegaba una Stiles Tasso no hay que mataba a lo veo Madrid me parece que en el continuaron mucho más no me respetan mucho más la exposición en sus jugadores y que bueno que juegan con ritmo El varón muy muy alto y veo bueno que también una una vocación del equipo no de tratar de recuperar el balón rápido más arriba que puedan y bueno eso es lo diferente el otro el otro Madrid lo veía más más paciente que no se volvía poco cuando cuando el rival lo dominaba señero que replegar replegado que esperaba su momento iban obviamente sin sin cristianos por ahí como todos los equipos se tienen que adaptar a una manera diferente pero bueno yo creo que han perdido a uno lo mejor el mundo pero por ahí han ganado en lo que estoy diciendo es que cada uno no respeta respetarse lugar que bueno que Benzema ya está bien en el centro no cae tanto avanza no y que bueno que tiene Jorge

Voz 2 05:22 indicó para acá pues mucho mejor sin Cristiano no no eso es una pregunta para ello es un pregunta

Voz 1375 05:31 digo para digo para el rival para el rival mejor que no este Cristiano enfrente

Voz 1 05:36 bueno yo creo que el Madrid obviamente cuando uno pierde un jugador la pregunta me imagino que para el Madrid es un jugador de de tantos goles decisivos pues no de un jugador que ha levantado tantos partidos y bueno que que ha sido decisivo en esas copas que tiene ahí las vitrinas en muchísimas veces ya no entonces sí claro de reemplazarlo es esta es imposible no era bueno

Voz 1375 06:01 posibles

Voz 1 06:02 es imposible entonces bueno yo creo que hay que dar vuelta la página siempre con un jugador Silva iban a mirar hacia delante en la en las cosas buenas que no tiene amigo bueno a mí también se me han ido jugadores como rico Gabriel que han sido pilares de este equipo lo había bueno cuando hay que dar vuelta la paz me mirar mirar hacia adelante

Voz 1375 06:21 y has pedido algún refuerzo no algún mediocentro mediapunta a ver si de aquí a los dos días que quedan llegan esos refuerzo que ha pedido Pellegrino para para el Leganés por ejemplo Marcos Llorente que hizo un temporada Don contigo en Mendizorroza en en el Alavés en el año que tú estuviste allí lo que parece que no cuenta demasiado ahora te gustaría recuperarlo y tenerlo ahí en el Lega

Voz 2 06:42 sí si le hemos llamado y no quiere no nos quiere Marcos Llorente

Voz 1 06:48 yo creo que no le hemos vuelto loco a mensajes pero bueno ya me imagino de Marcos tiene muchísimas posibilidades es un chico que que quiere triunfar en el Madrid es muy del Madrid y bueno tiene triunfar allí iba no tiene su oportunidad ahí me imagino que está trabajando para eso no

Voz 1375 07:08 ahora que ya por mensajes que alemanes no hay nada que hacer no

Voz 1 07:11 nada nosotros siempre hacemos bromas no no tenemos la comida biológica porque él él en lo sucesivo de alimentación adivinos chico que a nosotros nos dio muchísimo yo creo que que ha crecido de la mano de del Alavés el el beneficio de la B beneficiado de él yo creo que es buena zona una historia muy linda ese año que hemos vivido todo pero bueno me imagino que como la Leganés hay un montón de equipos que lo quieren hice lo debe estar pensando pero bueno me imagino que sí

Voz 2 07:47 que se quedará que es lo que quiere hacer es bueno

Voz 1375 07:50 veremos a ver qué refuerzos llegan porque también hay radón ya centrocampista del Celta o Robbie delantero que jugó en la Real veremos a ver por dónde van los refuerzos alguno de estos que a los tienes en tu lista también

Voz 1 08:01 sí la verdad es que hay muchos jugadores que que que que hay en el mercado de Bono no escribió no queda mucho con mucho lo hemos hablado vamos a ver si tenemos suerte tras lo mejor posible

Voz 1375 08:15 Borja Mayoral que ahora queda libre

Voz 1 08:19 bueno es una posibilidad de lo hablado también con gente para ver qué posibilidades había pero bueno a cualquier jugador que sale de un equipo grande como el Madrid siempre apetecible por un montón de clubes no Arsene Wenger dijo una vez no pero espero los jugadores del Madrid el Barça así imagínate el Leganés no

Voz 2 08:41 sí eso es lo hacía en el Arsenal imagínate claro

Voz 1 08:45 imagínate en Leganés así muy bueno

Voz 1375 08:47 esperaremos a ver qué ocurre en estos dos días Si toda la suerte del mundo para ese para ese partido en el que por cierto Leganés vestir una camiseta contra la violencia de género chapeau para el Lega también que aprovecha ese escenario el Bernabéu para para luchar por esa contra esa causa y firma por una temporada no sólo un año te gusta ir no te gustan proyectos largos no

Voz 1 09:06 no no te gustaba contratos largos digamos no mira mira yo en el fútbol de hoy y los contratos largos de pero que yo creo si no en el proyecto tiene un proyecto de lo que pasa que lo que es insostenible bueno que cuando los resultados no llegan que los clubes soporten el entrenador que no consigue resultado inmediato entonces a veces los resulta lo los contratos están atado a unos resultado porque claro como ya hicimos un contrato de tres años una gran ilusión y bueno la verdad que sí pero bueno estuve hasta la fecha XXXI creo bueno estamos ahí en dificultades como lo estaban muchos equipo porque equipo tres cuatro puntos y dos y último en la tabla y bueno sacaba una pasión vestir claro y al final me tuve que ir es porque bueno siempre los clubes terminan jugándose una carta que tienen que es cambiar al entrenador a ver si podemos cambiar la dinámica no entonces bueno hay algo que es una realidad ya ves es yo creo que nunca me he sentido tan ha posado como en ese club ahora claro eh he no es tanto la confianza del entrenador es que hoy los clubes no se juegan el contrato del entrenador se juegan un presupuesto de cien millones de libras y eso es más importante que cambiar totalmente negocio se va comiendo a la confianza no es así entonces bueno hay algo que por eso mismo a mí el Leganés y me ofreció un contrato más largo acoso tres años he ahora después bueno cuando nos pusimos a hablar al final creímos que lo más conveniente era bueno firmar por un año y bueno si están contentos conmigo hablaremos y así sucesivamente

Voz 2 10:55 seguro que sí tiempo al tiempo que Mauricio mucha suerte este fin de semana

Voz 1375 10:59 bueno sobre todo para para toda la temporada gracias por estar en el Larguero oí nos iremos y nos veremos por ahí por la temporada