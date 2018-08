El Larguero (29/08/2018): Pellegrino, Besa y Jabois y la otra cara de los futbolistas

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero tiempo para el deporte desde ahora y hasta la una de la mañana en compañía de todo el equipo de portero esta casa de la Cadena Ser con muchos protagonistas con conexiones sí con nombres propios hoy ya se ha hecho oficial lo que ayer contábamos en la SER el fichaje de Mariano que finalmente no aterrizó ayer por la noche y que todavía no ha aterrizado en Madrid pero sí han hecho oficial los dos clubes tan el Olympique de Lyon como el Real Madrid que Mariano vuelve a la que fue su casa firma por cinco temporadas mañana pasará el reconocimiento médico ir el viernes a la una y media será presentado en el Santiago Bernabéu viernes una y media Mariano vuelve al Real Madrid ahora escuchamos al presidente del Olympique de Lyon que Hades helado una conversación con Florentino Pérez en la que el presidente del Madrid negó estar interesado en el delantero y además abra de las cifras en Francia en el comunicado del Lyon que ha costado Mariano exactamente datos y números del club francés un mañana por cierto Florentino Pérez va a estar en Mónaco donde se celebra el sorteo de la Champions con cuatro equipos españoles en el bombo luego nos va a contar Bruno Alemany cómo quedan los bombos Madrid Atlético Barça van a estar en el bombo uno luego nos cuenta el resto de rivales hay que ver el bombo dos tela lo que tiene el bombo dos sobre todo la principal novedad de hoy el Valencia va a estar en el bombo cuatro después de la carambola de uno de los partidos de hoy el Estrella Roja ha dejado fuera el Salzburgo y eso ha hecho que el Valencia al bombo cuatro pasea al bombo tres luego la todos los detalles de lo que puede ser el sorteo de mañana de la Champions ya huele también a Liga de Campeones una Champions que por cierto va a repartir unos premios espectaculares Si ya eran de un tamaño pues tremendo imaginaros este año la diferencia por ejemplo por clasificarse para la liguilla cada equipo cobra doce millones setecientos mil euros eso el año pasado este año quince millones por cada empate el año pasado quinientos mil euros esta temporada novecientos mil casi el doble por un empate por cada victoria en la liguilla el año pasado millón y medio este año dos millones setecientos mil euros el equipo que se clasifica para octavos seis millones el año pasado cobraba esta temporada nueve millones y medio por pasar a octavos por pasar a cuartos el año pasado seis millones y medio este año el equipo que se meta en cuartos diez millones y medio de euros el que se metía en semifinales la temporada pasada siete millones y medio no está mal esta temporada doce millones de euros el que se meta en semifinales el finalista el año pasado cobraba once millones esta temporada quince millones el campeón pasa de cobrar quince millones y medio a cobrar esta temporada diecinueve millones si sumamos todo el campeón puede llegar a superar los cien millones de euros esta temporada en premios de la Liga de Campeones hoy en la Cadena Ser a mediodía en Barcelona nuestro compañero Jordi Martí ha desvelado que el Juzgado número veintiocho de la Ciudad Condal va a reabrir el caso del trasplante de hígado de Eric Abidal porqué Jordi Martí muy buenas Barcelona muy buenas manos

Voz 0985 04:16 pues sí soy incline a este juzgado por reabrir el caso de un transplante de hígado de Abidal de hecho ha admitido la personación del ex presidente del Barça Sandro Rosell de la actual secretario técnico del club Eric Abidal ida la Abogacía del Estado para poder representar la Abogacía a la Organización Nacional de Transplantes los indicios que han llegado a la magistrada por parte de la Fiscalía apuntan Manu a presuntos delitos de tráfico de órganos y falsedad documental especialmente a partir de la discordancia en documentos por una certificación sospechosa en el registro civil de la que no ha trascendido el detalle la magistrada como recordarás ya trasladó a las partes

Voz 1375 04:55 que la Fiscalía

Voz 0985 04:57 pedía reabrir el caso no informó de ello Miguel Ángel Campos y ahora tiene que decidir si opta parece que sí que lo va a hacer por nuevas rogatorias nuevas diligencias es la misma magistrada que archivó esta investigación el año pasado en mayo

Voz 1375 05:10 ver denegada su línea de investigación en Francia pero

Voz 0985 05:13 ahora por ejemplo le pide de nuevo a la Fiscalía la juez le pide la Fiscalía en que solicite la declaración como testigo del primo de Abidal el donante pero recuadro dar la noticia que dábamos este mediodía la juez se inclina por reabrir el caso del transplante del hígado de Abidal

Voz 1375 05:31 siempre que escucho a esta noticia me he negado a creer que sea a todo esto pero vamos a ver de momento la contado Jordi Martí

Voz 3 05:38 sí hoy a mediodía veremos a ver

Voz 1375 05:41 va adelante esto que parece que va a ir adelante que reabra el caso del trasplante de hígado de Abidal hace por infracción Jordi hasta luego hasta luego además del fichaje de Mariano Rajoy por el Real Madrid hay otros que están a punto de cerrarse y otros que se han cerrado está Sandro prácticamente cerrado ya con la Real Sociedad lo contábamos anoche acuerdo con el Ewerthon ha dicho hoy Jokin Up privada y que estaba muy cerca está prácticamente hecho Se hará mañana llegaría cedido sin opción de compra Sandro del Ewerthon a la Real Sociedad descartan por tanto la opción de Borja Mayoral que era uno los clubes que estaba negociando pero cuando les ha llegado el ofrecimiento de Borja Mayoral ya tenía muy avanzado el asunto de Sandro aún no es oficial pero está hecha la vuelta de Alex Gálvez IB al Rayo Vallecano ambos del Eibar el central Gálvez rescinde el año de contrato que le quedaba con los armeros y firma una temporada con los vallecanos mientras que bebé llegará cedido otro que saldrá de ley bares Yoel Rodríguez que está muy cerca de ser nuevo jugador del Real Valladolid renovará con el conjunto vasco saldrá cedido a Pucela fuera del fútbol anoche Si escuchaste El Larguero hablamos con Bruno Hortelano estaba pues ya casi entrada la noche el descansando y pensando en el intento de doble récord en Getafe que tenía preparado para el día de hoy a las siete de la tarde ha intentado el récord de los cien ya a las nueve de la noche ha intentado el récord de los doscientos en cien metros el récord estaba en diez cero seis Bruno Hortelano ha hecho Díez XXXI no lo ha conseguido en doscientos metros dos horas después la marca era de veinte cero cuatro recorre España yo hoy los ha corrido en veinte cincuenta y seis tampoco lo aconseja se ha quedado ahí ahí muy cerca yo no podía batir el récord de España ni en los cien y los doscientos que él mismo posee no ha podido bajar lo que él pretende hacer de los diez segundos en los cien de los veinte segundos en los doscientos cosa que no ha hecho ningún atleta todavía en España en piragüismo hoy la Federación Internacional ya era hora amigos ha concedido al ex Mayol Javier Hernanz la medalla de bronce jode estamos a miércoles y jueves ya ya han tardado cuatro días en darse cuenta de lo que el propio atleta noruego que quedó tercero dice jo nada más cruzar la meta que había hecho trampa que se besa da una boya hay que el bronce era para el español aunque pensaba que no nos iban a hacer ni caso tampoco en esto yo digo son capaces de no dársela a a Javier bueno pues finalmente hoy han dicho que la medalla de bronce en K uno cinco mil del campeonato del mundo es para el español Javier Hernanz gracias gracias a la renuncia del noruego el Living Bolt que es quién acabó tercero y quién reconoció públicamente que no era lícito que gracias a medalla hay que debía corresponde ver a Hernanz al español en la Vuelta Ciclista España el australiano Simon Clark se ha llevado la victoria en la quinta etapa al vacío al vencer en un esprint de tres corredores que formaban la escapada del día sigue siendo Pyatov que el mayor eh no Nos sigue siendo el líder es el francés Rudi Molar ha perdido el mayor rojo que así que el nuevo líder de la Vuelta Ciclista España es Rudy Molar todavía han empezado el lío y las etapas de verdad que pueden poner la vuelta patas arriba en la próxima semana y en tenis esta noche juegan su segundo partido el yo es Open Rafa Nadal Garbiñe Muguruza luego conectaremos con Miguel Ángel Zubiarrain y además van a pasar por aquí esta noche Mauricio Pellegrino entrenador del Leganés que se enfrenta al Madrid este fin de semana Ramón Besa y Manuel Jabois para hablar con ellos de la actualidad semanal también Imanol Aguirre che que hoy ha dicho que se va que se retira lo ha dicho en San Sebastián el jugador de la Real y una historia que no podéis perderlos sobre Óscar de Marcos y sus visitas a niños en hospitales una historia espectacular que demuestra también el lado más solidario de muchos de los futbolistas algunos quieren que se conozca y otros lo hacen de forma totalmente anónima pero os vamos a contar esta historia de Marcos que es tremenda y vendrá Ponseti con yanqui la India y además me recuerda les Rodríguez que te diga cada noche que puedes escuchar el larguero además de por la radio las aplicaciones de todo esto también en el canal de Youtube de El Larguero de la SER once y cuarenta una menos en Canarias arrancamos vámonos

Voz 4 10:00 Euskal más vital no más lo que el

Voz 0047 10:04 la dando más que olvídate del

Voz 4 10:06 la preocupación ahora comer

Voz 0047 10:09 compras tu Volkswagen lo vives sin entrada conseguido mantenimiento y toda incluido en tu cuota lo cambias y conduces lo último

Voz 5 10:28 una

Voz 6 10:28 Munté más e os cuento también que Roger Federer ha hablado para el medio

Voz 1375 10:35 suizo para la RTS y hablado sobre el nuevo formato de la Copa Davis que ya sabes que se va a llevar a cabo eh a partir del año que viene dos mil diecinueve llevan a concentrar una serie de países en una sola ciudad formato que lidera Gerard Piqué bueno ha dicho sobre ese nuevo formato hoy sobre Gerard Piqué esto Roger Federer dice el suizo esto hoy a favor de la innovación Hinault todo lo que la nueva Copa Davis trae es malo ahora la ATP la ITF y los organizadores de la ley CAP deben sentarse para hablar para nosotros los tenistas es un poco extraño que un futbolista interfiera en nuestro mundo debe tener mucho cuidado la Copa Davis no debe convertirse en una copa Piqué ha dicho Roger Federer sobre el nuevo formato de la Davis sobre quién lo lidera y apadrina que es el futbolista del Barça Gerard Piqué bueno nos ponemos en marcha porque tenemos un montón de conexiones y de protagonistas en esto el larguero y noticias que quedarte la noche así que empezamos con el asunto Mariana noches te contábamos que esperar a que llegase eh anoche mismo o bien hoy finalmente no eran problemas con el avión sino que había algunos flecos que rematar entre el Olympique de Lyon el Real Madrid pero ya en la página oficial del Madrid en la página oficial del Olympique de Leo on se ha hecho oficial Mariano cinco temporadas al Real Madrid Javi Herráez hola muy buenas hola qué tal Manu muy buenas noches así es no firmado irle que te confirmado

Voz 7 11:57 correcto ha hecho público el Real Madrid también el Olympique de Lyon ha llegado Mariano esta misma noche a al aeropuerto de Madrid Barajas esta mañana se ha entrado en solitario en Lyon pero bueno era bueno pues un formulario casi casi deportivo porque ya estaba hecho el acuerdo entre el Lyon y el Real Madrid porque no queda más remedio el Madrid ejerció su derecho al tanteo cinco años a razón de cuatro millones de euros anuales in veintidós millones de euros según informaba el Real Madrid pero Manu el Lyon ha sido protagonista es su presidente Aulas si te parece escuchamos lo que ha dicho el presidente del Olympique de Lyon porque el equipo francés ha hecho un comunicado en el que dice que la operación se en veinticuatro millones de euros para el Real Madrid en este caso tiene que pagarle la Real Madrid al Olympique de Leo mente cuatro millones de euros tres de ellos en variables en ese comunicado dice que el Real Madrid va a pagar treinta y tres millones de los que tres dependería evidentemente de si el Madrid se clasifica para torneos europeos y hay que deducir el siete coma siete de la plusvalía que decir

Voz 1375 12:59 creo que serían siete coma siete millones

Voz 7 13:01 de euros y la operación se quedaría según el Olympique de Lyon veinticuatro millones tres de ellos como digo en variables recordemos que el pasado año el Olympique de Lyon pagó ocho millones de euros al Real Madrid por el futbolista que ahora vuelve a la Casa Blanca hay que reseñar la conferencia de prensa del presidente de Olympique de Lyon que ha dicho esto una conversación que mantuvo con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez hace unos días esto ha dicho en rueda de prensa

Voz 1375 13:26 esa olas suéter su Ivo pactada

Voz 0034 13:29 Mariano nos dijo hace una semana que se quería marchar y que tenía negociaciones avanzadas con el Real Madrid Real Madrid entonces yo llamé a Florentino Pérez para ver qué pasaba

Voz 3 13:38 el acto no flan chino o peor

Voz 0034 13:41 es inmediato que no estaban interesados en el futbolista que no era el perfil de jugadores que les interesa

Voz 3 13:49 sí

Voz 8 13:50 bueno pues eso lo que ha dicho decreto más de discreto el presidente de Toxicología decir Manus si hay algún secreto

Voz 1375 13:57 no esté ya sabes que no te va a desvelar y luego por otro lado en Madrid claro que le dijo que no le interesaba porque lo que le pedía al Olympique de Lyon al Real Madrid no era lo que luego le ha pedido al Sevilla era casi el doble no

Voz 7 14:07 eso no lo ha dicho el presidente hacia León no ha dicho que hace unos meses cuando el Madrid bueno pues sondeó el mercado porque le faltaban delanteros una obviedad

Voz 1375 14:16 dijo que valía sesenta exactamente que ronda

Voz 7 14:19 a los sesenta millones pero curioso por la Vita se lo vendía el Sevilla eso sólo queda decir al presidente de León el señor olas que es un viejo conocido de la Casa Blanca porque sin ir más lejos recordarás Manu que la operación que se hizo cuando llegó Karim Benzema hace nueve años donde el Real Madrid que salvó económicamente al equipo francés que entonces daba andaba con muchos problemas financieros y el segundo exacto que ponemos aquí El Larguero esa bueno negociación que se produjo precisamente con en Sevilla porque olas el presidente de Olympique de Lyon ya pone al Sevilla un poco pues alerta de lo que podía ocurrir que al final ha ocurrido que el Madrid tenía derecho al tanteo del futbolista Mariano

Voz 3 15:00 o I love my day son con eso insiste

Voz 0034 15:03 la oferta del Sevilla llegó sin que nosotros lo solicitase hemos pensamos que retener al jugador que se quiere ir es un problema así que negociamos llegamos a un acuerdo con el Sevilla

Voz 3 15:12 pero detuviera acoja de que de que Sevilla

Voz 0034 15:15 les avisamos de que el Real Madrid tenía que ser informado porque tiene una cláusula para igualar la oferta que aunque existe no imaginábamos que iba a efectuar hasta que ayer el Madrid no informó de que lo iba a hacer of

Voz 3 15:26 hecho y que seis te S

Voz 7 15:31 bueno pues eso es lo que ha dicho el presidente en rueda de prensa eh destripador las últimas conversaciones permanentemente como comentábamos a principio pues no ha dicho todo lo que ocurrió en el en el verano sólo sea remitido a lo de los últimos dos días

Voz 1375 15:44 en nos está esperando en seguida el entrenador del Leganés Mauricio Pellegrino para ese partido Leganés Real Madrid pero antes nos vamos a ir a Mónaco donde está Mario Torrejón para que nos cuente lo que mañana prepara la UEFA además de sorteo de Champions los pre yo es que se van a entregar y sobre todo en va a ser la primera vez que se van a ver Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo después de la salida del portugués de del club blanco pero en Sevilla hoy ha hablado Pablo Machín en la previa del partido de vuelta de la última ronda previa de la Europa League en la ida ganaron cero uno a Lolo Move de la República Checa mañana esta antes de ese partido hablado Pablo Machín sobre el partido también sobre el fallido fichaje de Mariano el interés presunto por Borja yo al que aún no está clara donde va acabar podría ser uno de ellos también el Sevilla hola Santi Ortega que ha dicho el técnico sevillista Machi muy buenas

Voz 1795 16:32 qué tal Manu buenas noches buenas noches a todos bueno primero en el Sevilla quieren ir pasando página este asunto vas a escuchar enseguida Machín pero que es lo que ha comentado aulas el presidente del Olimpia de León empieza a pensar en Sevilla es que había algo más que Marián el Madrid estaba más de acuerdo muchas más cosas que han utilizado Sevilla de conejillo de indias empiezan a pensar eso pero bueno veremos cómo pasa el tiempo lo que he intentado Machín hoy es darle el sitio de la operación que intentaba el Sevilla que no ha salido a hablar bien de Mayoral porque si ya intentó en el trascurso del verano

Voz 9 17:02 conocer las pretensiones el Madrid con respecto te futbolistas

Voz 3 17:05 un futbolista muy apetecible Ike

Voz 1425 17:09 cabía la posibilidad de que el Madrid ejerciera su derecho pero nosotros creo que lo que teníamos que hacer que era intentar que viniera se ha hecho sabíamos que asumimos ese riesgo Borja Mayoral es un buen futbolista por supuesto que que me gusta es un jugador muy apetecible jugador internacional en en todas las categorías que seas el el jugador titular de la selección sub veintiuno de España pues dice mucho

Voz 1795 17:36 bueno apuntó a Quincy promete toda forma de un futbolista holandés desde el Sparta

Voz 9 17:40 va a Portu como opciones reales mañana

Voz 1795 17:42 efectivamente último escalón para estar en la fase de grupos de la Europa League la competición fetiche del Sevilla sin Amadou pero a las diez menos cuarto con cero uno en la ida con posibilidades reales

Voz 1375 17:52 entre veinte y el viernes pasando página como dice eh sobre el asunto de Mariano en claro yo decía anoche aquí en el Larguero con todo el respeto igual ha pecado un poco de pardillo en el Sevilla con toda la buena intención de El Mundo a darnos cuenta Santi dice no aquí andan con la mosca tras la oreja porque a lo mejor claro Madrid sabía que le iban a pedir sesenta pero si nos piden a nosotros treinta y ejercer el derecho de tanteo porque salen

Voz 0578 18:15 pues por por por veintitrés

Voz 1375 18:17 el XXII quitando el el tanto por ciento la plusvalía bueno pasan página sobre Mariano veremos a ver qué pasa con Borja Mayoral también la Pablo Machín en la pérdida de ese partido de de

Voz 9 18:26 mañana un abrazo Santi esta mañana

Voz 1375 18:29 esta mañana antes de ir con Pellegrino se está por ahí Bruno Alemany no la Bruno muy buenas o la mano buenas noches mañana en Mónaco los sorteo gala de la UEFA donde premia entre otras cosas el mejor jugador del año en competición europea el mejor gol que eligen los internautas bueno todo esto que ocurre cada cada temporada aprovecha también para el sorteo de la Champions donde tenemos a cuatro equipos españoles y en Madrid Barça Atlético Bombo uno Valencia al final ha pasado del bombo cuatro al bombo tres la principal novedad en la tarde de hoy donde se han conocido a los últimos equipos que entran en el bombo de mañana no

Voz 0301 19:02 si finalmente se ha clasificado el Estrella Roja es por eso que el Valencia pasa a bombo tres sino no está en el bombo cuatro

Voz 1375 19:09 se ha metido al final no remontando al Salzburgo

Voz 0301 19:11 sí es que estaba dos a cero el el partido empataron a cero en el encuentro de ida a Illa verdad es que ha sorprendido bastante porque estaba más o menos controlando el partido en Salzburgo y con dos goles en nada en un par de minutos en el Estrella Roja se ha metido finalmente en la Champions League hacía veintisiete años Manu que no estaban ganaron la Copa de Europa en el noventa hay uno mil noventa y dos jugaron la la Copa de Europa pero quedaron eliminados en rondas anteriores a a la final y desde entonces no han llegado a la fase de de grupos de la máxima competición europea hoy también se ha clasificado el PSV Eindhoven Gavín por tres goles a cero otra el gol de Irving Lozano clasificado también el Benfica victoria por un gol a por cierto Manu partidazo de Grimaldi en el lateral izquierdo de una cantidad de laterales izquierdos Luis Enrique para para elegir brutal muy bien Rivaldo en esa victoria por un gol a cuatro del Benfica que hace y es una de las claves del sorteo de mañana Manu que el Benfica esté en el bombo dos

Voz 1375 20:04 si el Liverpool pasa al bombo tres es decir

Voz 0301 20:06 para Barça Atlético de Madrid y Real Madrid te diría que la clave sería eliminar o no ver al al Liverpool en el sorteo de mañana porque si te tocas Liverpool cualquiera de los complicados del del bombo dos realmente puede el sorteo de parar cosas bastante complicadas para los equipos de español

Voz 1375 20:25 el bombo dos es tremendo eh

Voz 0301 20:27 sí sí en cómodos recordamos para los oyentes que no lo tengan delante son Dortmund Porto Manchester United Shakhtar Nápoles Tottenham Roma y finalmente en el Benfica en vez de el Liverpool estamos en un escenario en el que a cualquiera de los tres eh a Madrid digo Barça le podría tocar uno de los italianos complicados del bombo dos Nápoles Roma en Liverpool en el bombo tres y bueno también es importante conocer que en el bombo cuatro más allá de que hay equipos siempre con menos nivel está al Viktoria Pilsen hasta el Brujas está en venga de Atenas

Voz 1375 20:56 esta Joyce

Voz 0301 20:57 sí claro es que está el interés del Hoffenheim el Hoffenheim no tiene experiencia en Europa pero es un equipo complicado pero el Inter ha invertido mucho este verano ha fichado muy buenos jugadores Se tiene que ir haciendo todavía no ha empezado bien en Italia pero bueno a mi me gustaría que mi equipo lo evitara siempre a un equipo como éste

Voz 1375 21:12 pues el Valencia Vall Bombo tres el Liverpool que está también en el bombo tres actual subcampeón de la Liga de Campeones en el bombo cuatro principal peligro el Inter el bombo dos lo acaba de recitar Bruno Alemany luego en el uno está Madrid Atlético bar esa el Bayern Múnich Manchester City Juventus PSD Lokomotiv de Moscú en por ahí Mario Torrejón en Mónaco donde mañana se va a producir ese ese va a celebrar el sorteo y donde además hay más premios que va a entregar la UEFA al mejor jugador del año al mejor gol de la temporada Don Mario Torrejón en Mónaco muy buenas

Voz 1501 21:47 dos Manu Carreño muy buenas con un tiempo hizo espectacular aquí en en la Costa Azul hace unos veinticinco grados de temperatura Un poquito de humedad pero estaba todo despejado está bien también prevé eso para que buena luego como siempre es bonito idílico

Voz 1375 22:01 hay que hacer algún Larguero en en Mónaco hay que hacer algún Larguero Bellón quede yo sería eso sí Bello que hay en el que en el Casino ahí pegado sí o sí

Voz 8 22:12 me hice Manolete que sí que se apunta ya al caso

Voz 1501 22:14 lo de Mónaco para los oyentes claramente a la oportunidad de viajar hasta hasta Mónaco algún Rosarito alguna cosa esta semana por aquí en la ciudad bueno que es muy muy pequeño es un país muy chiquitito me medido en la Costa Azul es muy bonito sabes muy pequeño pero muy bonito y la zona del casinos en una zona efectivamente privilegiada de la ciudad Illes majestuoso saque Margarito allí oye además

Voz 1375 22:34 yo lo haría a la intemperie no me metería a la intemperie nuestro están ahí de las eh bueno mañana allí se decide muchas cosas y veremos quién es el mejor jugador de la UEFA para la del año para la UEFA y el mejor gol bueno mañana mucho glamour mucho nivel de fútbol ahí en Mónaco

Voz 1501 22:52 mucho amor mucho nivel de fútbol quién es alguien en Europa o lo ha sido durante el último año en la Liga de Campeones y en el fútbol estará mañana aquí entre otras cosas espera con mucho

Voz 1375 23:02 la avidez sobretodo los los medios gráficos las televisiones nosotros

Voz 1501 23:04 también evidentemente la radio es ver si hay un primer encuentro

Voz 1375 23:07 público delante de nuestros ojos de nuestras cámaras

Voz 1501 23:09 entre Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo desde la salida de de Cristiano del del Real Madrid es verdad que van a estar alojados en el mismo hotel durante un breve espacio de tiempo el Real Madrid su expedición llega justo después de entrenar cogen el avión en en Barajas que sabe que está pegado a Valdebebas sí que andarán aquí sobre las dos y media tres de la tarde más o menos aterrizando como Irán ahí pues puede haber un encuentro en el en el mismo hotel como digo está todos los invitados de la UEFA hay alojados y casi casi andando aunque ellos lo hacen en en en furgonetas en coches está el Foro Grimaldi qué es exactamente el lugar donde siempre sale este sorteo donde en estos premios en una alfombra roja donde el año pasado que siendo del mismo bando

Voz 1375 23:46 coincidieron todos los de la expedición del Real Madrid

Voz 1501 23:48 Cristiano y Florentino así que veremos si sin esta ocasión los vemos un Cristiano que opta al mejor al premio al Mejor Jugador de la UEFA junto con Mohamed Salah y con Luka Modric m cuenta en la expedición del Real Madrid que huelen aunque no es oficial ni mucho menos pero huelen intuyen creen que va a ser Cristiano Ronaldo elegido mejor jugador del año y luego para que no sepa el cuadro entero entre el mejor de los mejores porteros están Allison Buffon Keylor iba a ganar Keylor esos eh lo que es lo que se huele en los corrillos entre los defensas vagan porque son los tres nominal del Madrid Marcelo Ramos

Voz 1375 24:21 para mí va a ser el capitán Sergio Ramos el el

Voz 1501 24:23 Nador como lo fue también el año pasado en cuanto a los mediocampistas de Brooklyn Cross Luka Modric vamos parece que bueno seguro que sólo ganada la Luka Modric e en cuanto a los delanteros Messi Cristiano Ronaldo y sala Messi ni siquiera viene mañana no no la expedición del Barça no va a tener futbolistas Leo Messi no no va a acompañar a Bartomeu que parece si va estar por aquí digo que Leo Messi no no parece que vaya a ganar en de Cristiano Ronaldo y Salah yo creo que no hay color iba a ganar también Cristiano Ronaldo así que mañana mucho glamour aquí

Voz 1375 24:49 Monaco que siempre lo hay pero hay mucho glamour eh con olor futbolero que es lo que nos gustan bueno estaría bien que el entregara el premio Ramon Solà por ejemplo no estaríamos si gana Ramos o que espera al al este día estoy sería tan bonito como lo de Cristiano voy a Florentino que mañana se volverán a ver las caras bueno que una cosa sí

Voz 1501 25:07 mano conociendo a Ramos no a mí no me extrañaría nada que escenificará un saludo un abrazo a todo el verano dando la matraca con la

Voz 1375 25:17 seguramente pues nada favorito para el mejor portero Keylor favorita para el mejor defensa Ramos favorita para el mejor centrocampista Modi favorito para el mejor delantero Cristiano como jugador del Madrid aunque ahora está ya en la Juventus así que puede haber pleno blanco mañana unos oímos Mario Torrejón cuya Tey pasa lo cuidadoso en el casino un abrazo un premio especial para David Beckham

Voz 1501 25:38 amor está garantizada no te digo

Voz 1375 25:40 mañana Torrejón un abrazo hasta mañana adiós Javi Herráez primer frente lo de Mariano II frente lo de mañana de la UEFA y un tercer frente partido de diga Bernabéu contra el Leganés este fin de semana

Voz 7 25:52 sí como diría Lopetegui es una batalla más aquí los tres puntos no vuelve ni el Madrid quiere este año pues pisar fuerte en la Liga y es su principal objetivo ha dicho públicamente el técnico vasco del del Real Madrid para este partido hombre creemos que Luka Modric ya va a ser titular porque se barruntaba que podía ser en en Girona finalmente estuvo en el banquillo en la portería hablabas de Keylor Navas parece que para este partido va a seguir el tico el portero costarricense que lo hizo francamente bien que fue junto con Asensio los dos mejores del Real Madrid

Voz 1375 26:22 bueno yo creo que se está metiendo en un lío Lopetegui aporte de verdad que sí no sin hacer ninguna injusticia no está siendo nada malo pero estaba metiendo en un lío porque como ha hecho dos buenos partidos có mo haga otro partidazo contra el Leganés que porque lo vas a quitar luego en la cuarta jornada con el mal

Voz 7 26:35 no hablo con él en la gira americana y claro Courtois estaba más o menos hecho pero estaba sin cerrar claro Keylor se quedaba ahí tampoco les voy a decir que que ése fuera sin que llegara junto a buena alguna forma es el portero se quita la edad de alguna forma es el portero de los capital en de Keylor Navas de Ramos señor Ramos y Marcelo ir tiene hay muy buen rollo además fíjate que se queda aquí no se va con su selección

Voz 10 27:02 yo he dicho no ya a la vuelta titular efectuó

Voz 7 27:07 gente he dicho yo aquí no me muevo así que veremos qué ocurre frente al Leganés pero en principio poquitos cambios antes de lo que va a ser el parón luego si habrá ya dos partidos por semana Lopetegui cometer rotaciones

Voz 1375 27:17 pues eso en cuanto al Madrid pero no se espera el técnico del Leganés que estuvo en el Alavés llevándolo a la final de Copa os acordáis en la final de Copa de hace dos temporadas contra el Barça luego se marchó al fútbol inglés ya ha vuelto a la liga española para dirigir sustituyendo a Garitano al Leganés se enfrenta al Madrid en el Bernabéu está en sintonía del Larguero ya estamos con él

Voz 0047 27:36 hora podrías informarte sobre el síndrome posvacacional hoy de triste sólo acaba de empezar o pasar de siéndolo Messi subir el Everest podría ser de los que hacen lo de siempre

Voz 11 27:46 crees más te con el nuevo si avión Edition más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color sensor de parking trasero y mucho más

Voz 0047 27:53 por trece mil novecientos noventa euros es el momento de aprovechar este momento

Voz 12 27:57 oye con el día que hace podríamos quedarnos en tu casa y ver una peli o una serie tienes alguna distingo alguno que si tengo alguno

Voz 1375 28:09 con buena no tienes Civera móvil

Voz 13 28:11 la mayor oferta de cine series que ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva informa ten el catorce cuarenta y cuatro y en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 14 28:21 Mary

Voz 0047 28:28 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez Fonda media en Radio Madrid

Voz 15 28:38 el nuevo gel de Diallo Idrissi es tu mejor aliado este verano su nueva fórmula aún más hidratantes ni el alcohol ni para velos calma irreales

Voz 16 28:45 mira tu piel con una agradable efecto refrescante que es ideal para después del Sol afeitado y depilación porque no todos los Saló es son iguales pide el nuevo gel puro de aloe gris y en farmacias Ipar farmacias de grandes superficies no acepten limitaciones gris y punto es

Voz 1375 29:00 Bush Carlos hace mucho calor porque no pones el aire ya esta puesto

Voz 17 29:04 bien el servicio posventa Citroën y disfruta de un viaje sin contratiempos revise gratis el sistema de climatización y además respira aire puro con nuestro tratamiento anti bacteriano por solo veintinueve euros hasta el treinta y uno de agosto

Voz 18 29:18 condiciones y puntos adheridos

Voz 0985 29:19 Citroën punto es Red de Servicios Oficiales

Voz 18 29:21 Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 19 29:24 Sarah Leah Wonderland Carmen el Víctor Ullate Ballet celebra su treinta aniversario en Teatros del Canal un homenaje a la compañía su historia hay sus coreografías más espectaculares treinta años de danza en Teatros del Canal punto com Comunidad de Madrid

Voz 20 29:40 a Pedro Sánchez no sé cuántas veces lo matamos

Voz 1389 29:43 ya ni te cuento hasta que se murió solo al suelo

Voz 21 29:45 cómo han vivido las últimas horas elige las personas rescatadas que vienen en el barco usted la ola de los derechos de la mujer que había llenado las calles las plazas de Argentina parecía tan alta parecía tan fuerte

Voz 1375 29:56 la habéis llevado vosotros la hora de calor en vuestro pueden vuelva imagino que en la playa se pasan mejor María cómo te gusta ser cruel con lo que estamos mucha vista

Voz 0047 30:04 vale pero que de lunes a viernes Hoy por hoy el programa líder de las mañanas en Radio una idea cuando

Voz 1375 30:11 vamos a volver a respirar un poquito más fresco

Voz 0047 30:15 bien en verano de seis de la mañana y veinte con Aimar Bretos Pablo González Batista signos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 23 30:35 no lo reunirlos a una conversión

Voz 0047 30:40 de madrugada pueden llamar desde ya al novecientos Dean

Voz 5 30:46 del sur

Voz 0047 30:48 prevenirlo

Voz 24 31:06 para por la alegría de entender entenderlo

Voz 25 31:08 creo que sí que pero siempre es un placer tener respuesta charra darte coronel debe bereber

Voz 1375 31:16 de fútbol

Voz 1501 31:20 al que vivirá milímetros

Voz 27 31:23 como las patatas que yo creo que lo que había unos meses

Voz 1375 31:30 en Vitoria en un larguero hicimos allí

Voz 27 31:33 es gente que te Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete nada nada nada

Voz 1375 31:36 toro al Leganés nuevo técnico del cojo los pepineros Don Mauricio Pellegrino buenas noches

Voz 9 31:41 qué tal buenas noches como le muy fácil

Voz 1375 31:44 hace

Voz 28 31:46 a uno de esos montos

Voz 1375 31:49 pues es fácil hables no en tu carrera

Voz 9 31:54 sí bueno la vida tienen esos

Voz 30 31:57 es bueno a tiempo completo todos nosotros pero lo miras de vivir

Voz 9 32:05 victoria

Voz 31 32:09 ahora no logrará dividir en nuestra nueva

Voz 30 32:12 ya gusta que contra castigo que normalmente normalmente en Marbella tras perder

Voz 9 32:15 provocó todo muy lucido

Voz 30 32:18 nada

Voz 9 32:19 tratando de armar el mejor equipo posible para competir bien y bueno en eso estamos entremedias de

Voz 1375 32:26 sí Leganés te fuiste Ayala al fútbol pues con el Southampton y de nuevo vuelta a la liga española dos jornadas de Liga y en en el descuento hiló remontada para empatar en Butarque ante la Real los resultados digamos que no son muy positivos pero qué sensaciones te han dejado estos dos partidos Mauricio

Voz 9 32:47 bueno las sensaciones la verdad que son buenas en una al inicio bueno con el calendario que tenemos es muy difícil al inicio de sobretodo siempre me apoyo en en en el rendimiento del equipo no lleguen llena el espíritu lamentaría que tiene el equipo para llevar a cabo esa con esa idea que tenemos entre todos que yo siempre digo los chicos de no más difíciles que que veinte veinticinco personas nos pongamos de acuerdo no humor a la semana para es a la semana porque bueno parece no es mucho no dar parece sencillo pero es es muy difícil de de lograr no porque a veces uno que no juega tampoco cabreado y el otro bueno que no juega porque si no me gusta jugar más todo

Voz 1375 33:30 no

Voz 9 33:32 sí pero creo que podemos hacer en las maneras las dificultades de la competición o digamos de las bondades porque al final la competición lo que esté se ir mejorando cada semana iba poniendo en un lugar maravilloso que es que tenemos que mejorar para poder estar al nivel de que la Liga española está muy muy alto y eso algo muy lindo

Voz 1375 34:00 eh tienes bastantes bajas no ahora creo que tiene su para rara este fin de semana porque tienes a Óscar Rodríguez que son baja por contrato y luego Szeemann que Arnáiz Tinsa Raúl estos lesionados te te te rompe mucho los planes todas estas ausencias de cara a preparar ese partido

Voz 9 34:19 sí la verdad es que bueno la primera jornada no han sido sencillas por una simple razón llegado sobre la ahora sí eso es verdad y qué bueno que están un poco falto de ritmo futbolístico que íbamos a tener que ir haciendo pruebas en partidos oficiales pruebas digamos el sentido dándole minutos yo otros porque bueno hemos traído algunos jugadores bueno caso Arnaiz que que tenemos muchas frene de cara fútbol claro queremos firmado por muchos años si viene viene con una operación pero creemos que bueno así nos debe cuatro cinco meses ponerlo bien para nosotros creemos que es un jugador de futuro no va a ayudar muchísimo y bueno conviviendo con las dificultades de de del día a día al final son imponderables que nosotros no podemos me manejar pero tengo un plantel suficiente como para presentarme equipo competir yo creo que la el Madrid está a un nivel muy bueno muy alto que estamos dando de de un equipo referencia en el mundo de bueno pues sabemos lo qué es pero bueno yo creo que es un gran test para nosotros para ver a qué nivel estamos tú crees

Voz 1375 35:25 gran estudioso primero de lo tuyo evidentemente como todos los entrenadores pero también del rival ves muy diferente en los primeros pasos que está dando este Madrid de Julen Lopetegui al Madrid de Zidane de estos tres años atrás

Voz 9 35:38 bueno sobre todo yo estos partidos que vienen amistoso llenos dos primera jornada leída en yo creo que son me parece que es un Madrid que quiere dominar mucho más al rival y el otro Madrid no se pone nervioso cuando el el otro equipo le maneja un poco el balón Prince replegar porque sabía que en cualquier momento te te pegaba una estirpe Tasso hay que mataba a lo veo Madrid y me parece que en el continuaron mucho más no me respetan mucho más las posiciones sus jugadores que bueno que juegan con ritmo de varón muy muy alto veo bueno me también una una vocación del equipo no de tratar de recuperar el balón rápido más arriba que puedan y bueno eso lo diferente lo otro el otro Madrid lo veías más más paciente que no se volvía sólo cuando cuando el rival lo dominaba tenía que replegar replicaba que esperaba su momento iban obviamente sin sin Cristiano por ahí como todos los equipos se tienen que adaptar a una manera diferente pero bueno yo creo que han han perdido a uno El el mundo pero por ahí en han ganado en lo que estoy diciendo es que cada uno no respeta ese lugar que bueno que Benzema ya está bien en el centro no cabe tanto avanza no y que bueno que tiene Jorge específico para acá pues mucho mejor sin Cristiano no no sé no me atrevo a Sir es una pregunta para ellos y una segunda para

Voz 1375 37:12 llegó para digo para el rival para el rival mejor que no este Christian enfrente

Voz 9 37:17 bueno yo creo que el Madrid obviamente cuando uno pierde un jugador la pregunta me imagino que para el Madrid es un jugador de de tantos goles decisivos pues no de un jugador que ha levantado tantos partidos y bueno que que ha sido decisivo en esas copas que tiene ahí las vitrinas en muchísimas veces yo no entonces claro que reemplazarlo es esta es imposible

Voz 1375 37:42 pues bueno posibles

Voz 9 37:43 es imposible entonces bueno yo creo que hay que dar vuelta la página siempre con un jugador Silva Ivonne y mirar hacia delante en la en las cosas buenas que uno tiene amigo bueno a mí también se me han ido jugadores como ricos Gabriel que han sido pilares de este equipo había esposado cuando hay que dar vuelta la paz me mirar mirar hacia adelante

Voz 1375 38:03 has pedido algún refuerzo no algún mediocentro mediapunta a ver si de aquí a los dos días que quedan llegan esos refuerzo que ha pedido Pellegrino para para el Leganés por ejemplo Marcos Llorente que hizo un temporada en contigo en Mendizorroza en en el Alavés en el año que tú estuviste allí y que parece que no cuenta demasiado ahora te gustaría recuperarlo y tenerlo ahí en el eh

Voz 9 38:23 pues iremos llamado no quiere

Voz 1375 38:25 frente

Voz 9 38:28 claro yo creo pero bueno lo hemos vuelto loco a mensajes pero bueno ya me imagino de Marcos tiene muchísimas posibilidades es un chico que que quiere triunfar en el Madrid es muy del Madrid y bueno tira triunfar allí iba no tiene su oportunidad Hay me imagino no está trabajando para eso no aquella informalmente

Voz 1375 38:50 es que no hay nada que hacer no

Voz 9 38:52 nada bueno nosotros siempre hacemos bromas no muy bueno

Voz 32 38:57 eh tenemos la comida biológica

Voz 9 38:59 porque él es obsesivo de alimentación

Voz 1375 39:03 pues sí sí divinos chico que

Voz 9 39:05 a nosotros dio muchísimo yo creo que ha crecido de la mano de del Alavés el él se a beneficio de la haberse beneficiado de él yo creo que buena zona en una historia muy lindo ese año que hemos vivido todo pero bueno me imagino que como la Leganés hay un montón de equipos que lo quieren hice lo debe estar pensando pero bueno me imagino que que se quedará que es lo que quiere hacer es no

Voz 1375 39:31 veremos a ver qué refuerzos llegan porque suenan también hay radares ya centrocampista el Celta o Robbie delantero que jugó en la Real veremos a ver por dónde van los refuerzos alguno de estos sí que los hay los tienes en tu lista también

Voz 32 39:42 sí la verdad es que hay muchos jugadores que que que que hay ahí

Voz 9 39:45 sí en el mercado de Bono no como uno queda mucho con mucho lo hemos hablado vamos a ver si tenemos suerte tras lo mejor posible

Voz 1375 39:56 Borja Mayoral que ahora queda libre

Voz 9 40:00 bueno eso es la posibilidad de lo hablado también con gente para ver qué posibilidades había pero bueno a cualquier jugador que sale de de un equipo grande como el Madrid siempre apetecible por un montón de clubes Arsene Wenger dijo una vez no no pero espero los jugadores del Madrid el Barça así imagínate el Leganés no

Voz 1375 40:23 eso es lo hacía en el Arsenal imagínate

Voz 9 40:26 pues imagínate en Leganés así que bueno

Voz 1375 40:28 esperaremos a ver qué ocurre en estos dos días Si toda la suerte del mundo para ese para ese partido en el que por cierto Leganés la vestir una camiseta contra la violencia de género chapeau para el Lega también que aprovecha ese escenario el Bernabéu para para luchar por esa contra esa causa y firma por una temporada no sólo un año te gusta ir no te gustan proyectos largos no

Voz 9 40:46 no no te gustaba contratos largos digamos nada mira mira yo en el fútbol de hoy de los contratos largos yo pero que yo creo si él no en el proyecto pero en un proyecto lo que pasa que lo quiso insostenible bueno que cuando los resultados no llegan que los clubes soporten un entrenador que no consigue resultado inmediato entonces sabérselo resulta lo los contratos están atado a unos resultado todo se claro como ya hicimos un contrato de tres años

Voz 1375 41:20 es una gran ilusión y bueno

Voz 9 41:23 qué pero bueno estuve hasta la fecha XXXI creo

Voz 1375 41:27 que no estamos en dificultades

Voz 9 41:30 como lo estaban muchos equipo porque equipo entre cuatro punto y dos Diego último de la tabla y bueno

Voz 1375 41:39 acabó la vestir ya Charo y al final me metemos

Voz 9 41:41 ir porque bueno siempre los clubes terminan jugándose una carta que tienen que cambiar al entrenador a ver si podemos cambiar la dinámica no entonces bueno hay algo que es una realidad ya ves es yo creo que nunca me he sentido tan ha posado como es como en ese club habrá claro eh he no es tanto la confianza del entrenador es que hoy los clubes no se juegan el contrato del entrenador se juegan un presupuesto de cien millones de libras

Voz 1375 42:11 no es más importante que cambiar estas notas la venta

Voz 9 42:14 se va comiendo a la confianza no es así entonces bueno hay algo que por eso mismo amén Leganés y me ofreció un contrato más largo plazo tres años he ahora después bueno cuando nos pusimos a hablar al final creímos que lo más conveniente era bueno firmar por un año y bueno si tan contento conmigo hablaremos y así sucesivamente

Voz 1375 42:36 seguro que sí tiempo al tiempo de Mauricio mucha suerte este fin de semana sobre todo para para toda la temporada gracias por estar en el larguero muy nos iremos y nos veremos por ahí por la temporada

Voz 9 42:46 bueno muchas gracias a ustedes porque contacto hasta luego un abrazo

Voz 1375 42:50 todo

Voz 33 42:51 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 34 43:07 pues si con el voto el viernes del oro Jack por igual

Voz 35 43:10 las vamos yo ahí lo dejo Papa

Voz 0047 43:12 labores que solo sesenta millones de euros pueden devolver este viernes Bute de sesenta y un millones en el Eurojust millones para dar y tomar

Voz 36 43:21 a los que no pestañear en los penaltis a los que gritan sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 0047 43:30 viola a tener todo el fútbol toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 37 43:42 le viene a alguien me fui

Voz 1375 43:57 casi las doce y cuarto de la noche siempre interesante escuchar a Mauricio Pellegrino eh toda la suerte del mundo para para el Barça en tino en su etapa en el en el Leganés para ese partido este fin de semana y para el resto de de la temporada ahora nos vamos a ir a contar una historia que tiene que ver con la cara solidaria de los deportistas y con algo que viene haciendo durante un tiempo de Marcos sin que quiera que se sepa pero al final se ha con muchos jugadores lo hacen para que se sepa y otros lo hacen para que bueno lo hacen sin querer que se sepa pero les contamos una historia realmente emocionante no que protagonizan algunos de los futbolistas de nuestra liga con chavales que tienen cáncer y que

Voz 6 44:33 que no salen en los primeros

Voz 1375 44:36 las portadas y que no se llevan los focos pero que que tienen una historia detrás realmente preciosa enseguida es la contamos está por aquí Manuel Jabois hola Manuel muy buenas qué tal muy buenas hecho largo no el verano se ha hecho la ganas debería

Voz 1389 44:48 ya por los veranos nunca se hacen

Voz 8 44:51 durante largos pero no te voy a negar que un poco de ganas de rutina detenías sí señoría

Voz 1375 44:55 está por ahí Ramon Besa en Barcelona Ramón hola hola coches de hecho largo no no no no bebía ni me acuerdo del verano con te quedas la verdad y la verdad es que me acuerdo repetiremos una temporada más estas charlas que tienen siempre Ramon Besa hija Boys con vosotros ahí al otro lado de la radio repasando un poco lo que más les a llamar la atención y que y que siempre comentan durante durante la semana quería preguntaros primero Haití Manuel por por Mariano que ha hecho el Madrid qué te ha parecido la operación Mariano quitándose la al Sevilla