María José: "Estoy recogiendo firmas para que se haga justicia con mi hijo. Murió atropellado con 15 años"

Voz 3 00:20 pues es que ya lo primero a esta es la segunda vez que llamó al programa aunque últimamente ya os seguía con anterioridad pero últimamente me de un año y medio o hacia estar aquí os escucho con mayor asiduidad porque no puedo dormir no puedo conciliar el sueño dice que pedía mi hijo hace un año en dos años a la Navidad en unas condiciones muy trágicas que me Mi cambiado la vida Iron eso quién lo agradecía nuevamente que que que me veía Bop cama para poder contar la historia para poder contarla para qué sería de la medida que sea posible por la compañía que que me hace es por las noches en mis largas noches de insomnio ir quería agradecer a Adrian a todo el equipo pues eso la la gran labor que hacéis porque aquí es muy importante como decía con anterioridad la la escucha cuando cuando hay gente como yo en este caso que lo necesito y además tengo mucho hacer también a los profesionales de la sanidad porque me están ayudando muchísimo muy eso de duelo y gracias a ellos pues puedo sobrevivir hay que sobrevivir por por hacer justicia por mi hijo que es lo que lo que me prometí en su día cuando lo perdí ir quería contaros historia porque les dentro de pues del dolor dijo lo atropellaron el nueve de diciembre del dos mil diez mientras estaba esperando en la parada de autobús en la plaza de Neptuno de Madrid tenía quince años bueno un individuo que que era delincuente habitual que contaba con treinta y cuatro folios de antecedentes penales había delinquido de todas las circunstancias ya robos con parecía con intimidación con estafa y él habían retirado el carné de conducir por conducción temeraria por conducir bajo el efecto de la halcón de las drogas que lo que estamos viendo lamentablemente hay algo que al ultra que emprendido y y bueno pues me habían retirado carnet en su día pese a eso fumaba compulsivamente coches esa noche en cuestión pese a haber pasado por la cárcel y anteriormente ha salido carnet de conducir y todo ello pues es esa noche conducía a una velocidad de ciento treinta y cinco por ciudad cuando las ya máxima permitida es de cincuenta kilómetros a la hora llevaba un índice de alcoholemia elevadísimo en sangre uno

Voz 3 03:35 y conducía bajo el efecto además de otras drogas y otros psicotrópicos Meza viaje piscinas cocaína nuevamente con un coche robado que que había sustraído el dice que no sabe cómo llegó a sus manos el coche fue un concesionario en Alcalá de Henares y él sin saber cómo es lo que lo que refirió en el juicio conducía ese coche que que acabó matando a mi hijo cuando cuando llegó a la plaza de Neptuno varía la plaza de Neptuno velocidad salió el coche volando a la velocidad a la que iba qué embistiendo a su paso todo mobiliario urbano muy personas lamentablemente para mí pero afortunadamente no me tocó a mi hijo

Voz 3 04:31 lamentablemente para mí pero afortunadamente que podía haber dado pues una masacre IDC entonces aunque reconozco que me cuesta mucho levantarme a diario no no puedo conciliar el sueño no he vuelto a ser ni mucho menos la persona quiera me falta ilusión falta motor mi hijo era el motor de mi vida a mi hijo único si no tío que nadie vuelva a pasar por lo que yo estoy pasando por es que emprendido una una una de lo lucha estoy intentando pues es él civilizar a población porque lo estamos viendo a diario y lamentablemente un a diario no pero casi que que bueno que existe la criminalidad al volante que existe la criminalidad vial que el coche cuando se conduce en determinadas circunstancias es un arma también va a matar que como en mi caso Henze genera muchísimo dolor vidas compre familias enteras Vance pues lo que te decía Adriana ir recogiendo firmas para llevar al Congreso el día dieciocho de septiembre junto con otro los papás de Palma de Mallorca que también sufrió la pérdida de su hija también una conductora conducía bajo los efectos del alcohol en el mes de junio del dos mil diez y hecho poco acabó con la vida de Paula también de quince años aquí y hemos decidido que qué queremos hacer algo para para evitar que primero que se criminalice como tal porque estos hechos tenemos que que no pueden quedar impunes porque porque es una manera de matar entonces que que estamos solicitando que haya una revisión en el Código Penal en materia de de Seguridad Vial porque la pena máxima para para esta gente que comete estos dos crímenes días es de cuatro años que contempla la ley en el caso vivan además se trata de una persona reincidente que no respeta a las que no respetar a la vida de los demás ir yo considero que pasó que esa persona cívicas cárceles realmente son para rehabilitar a la gente no debería es salida hasta aquí hemos se demuestre pues efectivamente esta rehabilitado que va a cumplir las normas las normas de seguridad vial que no que no están hechas de manera gratuita así está sumamente comprobado que conducir por encima ven una velocidad de sesenta kilómetros a la hora provoca unas lesiones incompatibles con la vida como así fue en el caso de mi hijo quería hacer un llamamiento ahí sí sí los oyentes me pueden ayudar en la plataforma change punto ORC que bajo el lema de justicia por el homicidio de mi hijo iban estoy recogiendo firmas cuento lo que lo que pasó eso que lo que acabo de contar ahora ya estoy pidiendo firmas para para llevarlas al Congreso hizo amistad con un yo en el artículo ciento cuarenta y dos del Código Penal que que cataloga estos actos delictivos como imprudencias graves pero yo entiendo que es mucho más que eso es una manera de de matar seis genera mucho daño y lamentablemente lo estamos viendo a diario y por eso quería contaros mi historia

Voz 0020 08:41 recuerdo María José recuerdo perfectamente su anterior llamada

Voz 3 08:45 sí yo además en medios de empresas escrita en televisión también cuando cuando ocurrió pasa que pues eso la noticia no se da como se debe DAI consideró pues eso que que para la gente que ella ha tiene delitos de este tipo y que y que no se no se han rehabilitado al respecto siguen en la calle y tienen un alto potencial para volverlo a hacer entonces sí que sepan ellos y me están oyendo el otro género los primeros en sensibilizar se el calor que generan porque yo estoy muerta en vida se puede decir así la única fuerza que saco es la fuerza ver que me de mi hijo mi fueron una persona sumamente generosa y muy altruista y seguro que me anima a seguir luchando para por una justicia más justa para que esta gente lo primero pues eso sí que se habilite aquí no vuelva a salir a la calle y no bajar el el vehículo nunca bajo los efectos del alcohol las drogas respetando siempre la velocidad iba bueno lo hacen pues consideró que eso que tienen que tener unas llama doble pena la palabra queda muy mal pero pero pues eso que que realmente es que tenga unas consecuencias real ante valga valga la sola las condenas que tenga valoran para rehabilitar y para prevenir más muertes es que está a la orden del día diez los una estadística es que es que ciclistas salen a la calle y son atropellados también de manera muy frecuente peatones expedir reclamar el derecho a la vida de los demás respetar las normas de convivencia que vivimos en sociedad sí que tenemos que respetar las heridas de todo eso el derecho a la vida de los demás que a veces acaba cuando nos cruzamos con con individuos de este tipo o que parece que no tienen alma no tienen cuando son capaces de hacer lo que hace

Voz 0020 11:14 María José usted sí que es generosa porque están empleando la la energía en que esto no vuelva a ocurrir la hace a usted muy grande

Voz 3 11:25 a mí también me Palin Mariana porque como te digo mi hijo era muy generoso ahí voy a veces siento que tengo que hacer algo por mí para él primero por la memoria de mi hijo por reclamar esa justicia que estoy reclamando lo hago por por evitarlo porque él seguro que sí si está bien me es seguro que es lo que me está pidiendo quizás sea eso lo que me debe fuerzas bueno seguro seguro porque como te digo me cuesta muchísimo levantar mi a diario me cuesta mucho ilusión no tengo pero esa fuerza me la da el el evitar que no vamos es que no se me pasa por la cabeza es es algo que me que me aterra porque yo estoy desesperada entonces es mi súplica como víctimas que que no quiero que a nadie se le arrebate de esta manera tan brutal a su hijo porque perder a un hijo es es lo peor que te puede pasar en la vida el el una pérdida están antinatural es un dolor tan in fuera humano el que genera bueno gracias a la ayuda Volvo es verdad habría escuchado anterior que estaba hablando a Susana la verdad que ayuda a los profesionales

Voz 3 13:01 hemos me tenido expertos en no Eloy y la verdad que me daba esa fuerza que necesito me ayuda a entender el proceso por lo que estoy pasando aún porque sino no a veces es para volverse loco porque es un doloso tan tan intenso que no no no lo puede soportar entonces gracias a a lo que aprendo de ellos si lo que me transmiten que puedo pues sobrellevar sobrellevar el dolor tengo mi en mecanismos de pues de de auto defensa de coraza para para para poder seguir adelante sobrevivir vivir vivía pero cuando menos sobrevivir que bastantes porque hay veces que tiene cuesta uno respirar entonces pues a mí me aterra que que que nadie se vea que no tenga que sufrir nadie no quiero que nadie tenga que sufrir lo que yo estoy sufriendo porque hay muertes que son inevitables pero aquí está claro que que la mano del hombre pues tiene su un este caso consecuencias aquí hizo muertes evitables muertes general son muchísimo dolor como cualquier muerte de un ser querido creo que vitales son tan injustas tengo como un compromiso con mi hijo por su manera de la sociedad de solicitar justicia hay cuando menos lo estoy intentando a mí también me email tengo mucha gratificación también cuando pido firmas cuando cuando para la gente y les cuento locas hoy piso y me me firman me escuchan me empatizar conmigo el mero hecho de escucharme una mirada una acogiera animamos un abrazo para mí es es un regalo y cada firma es un regalo y entonces yo también eso de todo eso me da fuerza ahí es lo que me ayuda a sobreviví a levantarme vivía a día mil

Voz 0020 15:22 con esta con esta petición María José con este Change punto org que es lo que quiere reclamar quiere ir al Congreso con cuantas firmas

Voz 3 15:34 cuanta más debemos vemos hasta para sí para no para que sea una una propuesta popular necesitaríamos y no tener que ir a como exige More de la mano de ningún

Voz 3 15:52 deberíamos debe llegar a las quinientas mi estamos ahora en doscientas cuarenta mi vi más a las que estamos recogiendo un papel pero bueno todas son la ministra y el otro día también a una hace una víctima atropellaron a su marido ciclista y demás también estuvo reunida con la ministra está muy sensibilizada con con este asunto Il Divo uno menos barman de eso me van a dar escúchanos van a acoger también las las firmas esta familia de los papás Paula junto conmigo mamá iba bueno pues eso cuantas más cojamos mejor

Voz 3 16:42 ya ya o un cambio en el Código Penal y lo que queremos es no es no es venganza es es rehabilitación concienciación para los que no ha matado por esta vía pero que sigue está en genera conductas potencialmente peligrosas no dejen de hacer los que ya lo han hecho y tienen penas de sangre como en el caso de que la persona que lo hizo conmigo que se utilicen porque además en el juicio lo que tío una persona que que le daba todo igual bueno eso eso duele mucho también porque piensas además que cuando es ahora va a volver a hacerlo con los antecedentes que tenía con la actitud que entonces es es es concienciar y tiene han el dolor lo notan extremo y tan infrahumanas que por favor eso que no lo vuelvan a hacer

Voz 0020 17:42 claro María José muchísimas gracias gracias por por la generosidad absoluta

Voz 3 17:51 nosotros sois si es que Pontones justicia por el homicidio de mi hijo Iván ahí vuelva a contar una historia y si si os parece oportuno pues agradeceré todas las los todo

Voz 0020 18:07 lo tenemos lo tenemos abierto hoy Illes lo tendremos en cuenta María José muchísimas gracias un abrazo

