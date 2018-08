Antonio: "Soy homosexual y padezco de bulimia. Estoy cansado de los prejuicios"

Voz 0020 00:00 al novecientos cien ochocientos Antoine desde Madrid buenas noches

Voz 1 00:05 hola muy buenas noches qué tal bueno la verdad un poquito poquito nerviosa y además porque es la primera vez que que hablo con vosotros la verdad es que llevo muchos y muchos años pues pese a que reclame joven llevo muchos años escuchándolos muy buenas muchas de vuestras historias pues me han acompañado y me han incluso enseñado y ayudado en el largas noches para algunos y que antes de nada quería agradecer equipo ya todas las personas que que hablan por alarma que que bueno que aunque parezca que a mí personalmente sí que mucho

Voz 0020 00:49 gracias Santo han por las palabras

Voz 1 00:52 bueno pues yo yo tenía contar un poco mi mi historia yo soy una persona que bueno me llamó andando aunque me llama me llame Antonio Moreno destacan en ella nadan tanto a ir bueno pues soy una persona con una discapacidad visual yo desde pequeñito nací bueno pues Team Bernarda sin ver absolutamente nada perdón pero después todo esto una serie de apelaciones los ahora veo un poquito y con el pues un resto visual que me permite bueno pues desarrollar mi vida y bueno pues ya ya siendo una persona discapacitada discapacitada pues desde pequeñito te tienes que ir enfrentando a a esa sensación no de que les diferentes de que penes que de de que tienes que ganarte el respeto de la gente porque parece que que bueno que hay hay veces que no te lo tiene no lo tienes no por desgracia todavía este mundo el hecho de de la aceptación el hecho del respeto creo que es algo que tenemos que mejorar sobre todo la educación no iba uno yo lo viví unos no puedo decir bullying acoso porque son palabras además muy fuertes si no nos gusta utilizar a la ligera pero bueno sí que sí que tuve problema un beso también pues por por que yo siempre he sido una persona gordita miras pues también por mi sexualidad que que bueno que floreció cuando cuando era adolescente como como avales que fui madre mía tengo muchas muchos estigmas sociales muchas carga sobre mí no como que si no me marginar han por una cosa lo lo harán por la otra bueno eso ha pasado era también ha pasado todo lo contrario también encontrada personas maravillosas que siempre me han querido y me han aceptado tal y como era sí aunque ahora yo que que que que os hablo aquí a todos creo que ver el verdadero problema lo lo tengo no tenía espero no tenerlos que lo tenía yo porque bueno al fin y al cabo yo no me aceptaban Messi dio no no se puede decir que me arrepentía pero pero no me gustaba nada va a ser una persona gorda danos no usaba mi aspecto físico donde me gusta entonces era algo que llega intentaba siempre tapar siempre poniendo esa máscara de a mí no me duele nada en sentarme que a mí no me duele nada pero bueno es realmente también un acuerdo las caretas claro todas las coraza separadas las caretas qué nos ponemos que acaban cayendo y a mi a mi me cayó por completo hace aproximadamente un año que yo bueno yo nací en Badajoz aunque ya estoy aquí en Madrid porque en el que bueno pues Madrid era una ciudad que me apartaba otras cosas me aportaba más libertad para mí para ser quién yo quería ser sin tantas pues en fin tantos prejuicios no iban a hace un año yo empecé a adelgazar empecé a proponer adelgazar porque yo quería ser una persona sana pero también me quería sentir bien

Voz 0020 04:03 encontrarse bien claro

Voz 1 04:05 efectivamente aquí bueno todo empezó bien lo lo hizo en la primera semana pero cuando llegué a ver qué pues digamos que no obtenía ese resultado que yo quería empecé a utilizar otro tipo de métodos de malos todos pues como vomitar no comer castigar Messi se comía en mi cabeza aunque yo no era consciente en ese momento pues mi cabeza se acostumbró durante un año y medio a eso hay cuando en febrero de este año fue cuando tuve veo mareo muy grande cuando fui a salir a trabajar ellos recuerdo perfectamente que salida el portal y tuvo un mareo muy grande hay creo que me di cuenta de que de que lo estaba haciendo mal de que tenía que cambiar de vida no con él se puede ir a terapia me dieron la baja laboral porque yo he trabajado desde muy pequeñito iraquí y es verdad que eso me sirvió para recuperar algunas cosas el hecho de las terapias pero también sirvió pues para todos lo que yo había guardado en esta casa

Voz 0020 05:15 como Carlota que sacarlo enfrentarse a qué tal buenos días y enfrentar

Voz 1 05:20 a todo ello cosa que que bueno que que perdí la primera batalla de enfrentarme a todo yo la verdad es que es difícil no porque tú siempre escuchas la palabra depresión incluso las llamadas que yo he ido hablarporhablar oigo a gente muy mala muy bien no pero cuando tú eres consciente de que verdaderamente a estás estás pasando basado por un periodo de depresión muy malo como el que yo he pasado de no que él él también me meto casa de de no querer te de los como a mí me pasó lamentablemente en dos ocasiones tuve dos intentos de suicidio y te das cuenta de de de bueno de de los de lo frágil que somos no hay también te das cuenta bueno yo ya estoy mejor que he pasado unos meses unos ocho meses creo que lo más difícil de mi vida pero a día de hoy a pesar de que lo pasaba muy mal de que las dos veces que lo intente pues fueron horribles horribles porque en una encontrar mi madre y el daño que puede ocasionar ocasionaron una madre ver a su hijo en esas circunstancias creo que es un no una de las cosas que nunca voy al diario fíjate que que bueno nuestro momento donde veces tu cabeza no va bien haces muchas cosas mal pero el siento y sentiré para toda la vida que llevó a mi madre pues mucho no porque porque es una persona que ha estado a mi lado en circunstancias muy difíciles para mí la es la mejor madre que me ha salvado la vida a las bestias no me he nadado dos la segunda vez que me he pasado me pasa hace menos tiempo fue más chulo soy diferente el hecho de que no pasaba fue diferente el la primera vez que me pasó yo era una persona que que bueno que estaba convencida en irse a Triana yo no quería yo no quería vivir yo yo decidí que que no podía más no planee y tal pero la segunda fue un poco más impulsivo ir hecho pues yo mismo llamé a a urgencias a personas que siempre aquí en Madrid y tengo que decir que me han tratado maravillosamente bien en todos los centros bueno te voy la son a ver si te digo la verdad para que soy bueno pero es que más me acuerdo de nada de lo que pasó no sé ni cómo cerraron las llaves de casa porque además de ese día está vivo solo completamente yo ese día pues no llame a nadie nos dice llamar a nadie simplemente ellos me dieran hospital me embistieron cerrada en la puerta hasta que recuerdo una escena más que una pues un poco desagradable que yo creo que es la que ha hecho clic en mi cabeza soy cuando cuando llegué al hospital que me llevaron a un hospital de aquí en Madrid pues a segunda vez que ya estaba solo completamente solo y me tuvieron que hacer el lavado de estómago pues para las personas que le hayan hecho eso es decir que es sagrada vamos a mí es el toro muy desagradable creo que aún yo obviamente iban muy muy mal muy muy probado sé que voy a decir esta palabra pero bueno iba muy mal de pastilla así no tengo muchos recuerdo pero creo que ese momento al sentirme yo solo en ese momento ahí ahí es cuando tú ves volví a tener ese miedo a morir nada y creo que fue lo que les clic que necesitaba para para avanzar oí bueno pues simplemente pese a esta historia una historia comer grado un poco de te exhiba pero al final es la realidad que viven muchas personas muchas personas que por desgracia puede pueden llegar a estas situaciones al final por no ser aceptadas por el mundo que la señala pues porque un hombre se pinte las uñas o porque un hombre quiera llevar tacones de directamente eso nos tenemos que reír tenemos que juzgarlo o o que una persona pues sea discapacitada visual y tengo ojo para un lado y el otro es absurdo completamente absurdo como nos dejamos llevar por cánones de belleza como yo lo hice como como es unir en en eso no simplemente quiero después de todo esto también quiero deciros que estoy mucho mejor que cada día espinas por me seguís acompañando es verdad que bueno que yo haya salido que yo tenga ganas de vivir no quiere decir que esto sea así pues van a ser muchos años de terapia de ir poco a poco tendré caída que de hecho ayer me pasé todo eso yo decido llamarlos porque ayer tuve una noche muy complicada muy difícil de de ansiedad no de un círculo vicioso que siempre el culo pues va a ser mucho para mí Dios tus pero si os escuche y me calme Ivonne pues eso como que puede resultar un poco exagerado tras o para mi forma es parte de mi corazón que porque ha sido algo que a mí me ha acompañado en Mi soledad no creo que hay gente que no es verdad que es la verdad creo que compañía a mucha gente Isabel todo la palabra a mucha gente independientemente de cómo el como sea o cada cual sea una persona yo es lo fundamental ojalá todo el mundo supiera escuchar cómo cómo lo hacen en Hablar por hablar simplemente a la gente que que no escucha a la gente que está deprimida gente que como yo lo está pasando mal la gente que ha pensado en quitarse la vida les quiero mandar el mensaje de que de que aunque parezca imposible hay hay otras soluciones de que se puede de que la vida la vida vale con la vida vale todo lo que nosotros queramos o no y puedes darle muchos ánimos a todas estas personas que lo están pasando mal y también aprovechó este hueco pues darle las gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo al igual que nosotros también estuvo mi madre una persona que yo creo que ha sufrido pues como yo

Voz 0020 11:46 sí no no seguro más que

Voz 1 11:53 es algo que que que me va a pesar mucho Adriana que estoy yo en algún momento decidí tirar para adelante y decidí levantarme cada día antes que por mí no lo hizo por ellos no lo hice por por el sufrimiento que él estaba ocasionando por lo que puede ser para la madre entrar en su casa y ver a a tu hijo o a punto de morir no yo creo que es bueno y él también hay que marcho yo intento perdonar me intenta por eso Bono atentado dentro de lo que cabe hablaros tranquilamente sin llorar he visto nada porque al final es una realidad y tenemos que hablar de las enfermedades mentales como lo que son no pasa nada porque un psiquiatra no pasa nada ha podido un psicólogo normalicen Oslo por Dios porque me dices a una persona que entonces también yo he aprendido a normalizar todo es conocido a muchas personas porque tuve un pequeño ingreso en el que conocí a muchas personas personas que seguramente citó dieces por la calle no me no digo tú personalmente

Voz 0020 13:02 ya ya sean mira

Voz 1 13:05 estaríamos como esos locos no esos locos esconden esconden tantas cosas buenas tantas cosas piernas que simplemente a veces lo único que necesitamos que les escuchemos son poco más que que entendemos no pero bueno nada simplemente quería transmitir está mensajes gracias a todo el mundo que que me ha ayudado y yo espero seguir para alante y algún día pues quemados y contaros otra cosa diferentes

Voz 0020 13:33 claro Don en seguro que se porque además la voz transmite muchas cosa así la suya ahora mismo usted mismo lo lo ha reconocido es de ánimo no es de lucha es de estoy en terapia estoy saliendo de esto soy consciente de lo que está pasando de lo que pasó y también de lo que podría volver a pasar no

Voz 1 13:55 sí sí yo creo que no he pasado por muchas etapas Adriana Hay una de las principales que yo no me decía nada entonces yo no yo no quiero decir que jamás volveré a caer no puede ser que jamás volveré porque no lo sé yo no puedo decir que hoy se lo he dicho a mi madre le echo mucho ya te prometo que cada día lo voy a intentar que cada día voy a poner más pasión es lo que hago que voy a intentar vivir y ser feliz y espero hacerlo y espero conseguirlo y espero que se prevea contaros otra cosa más bonita pero sobre todo de que en ya nada se ha podido inspirará bien nos llena culmina la probidad animaros que bueno que que yo creo que que al final da igual el tipo de este hemos la la erario creo que es la madurez que me harán pasar por estas cosas

Voz 0020 14:53 sí porque no me han dicho Antoni tampoco se lo he preguntado pero

Voz 3 14:58 cuántos años tiene mentiras

Voz 0020 15:01 veintidós años sí

Voz 1 15:05 se extiende también al pie claro yo estoy de hecho ayer escuché cuando agria hice la palabra de me Avilés y se mira pues yo Peirón unas cuantas la verdad es que sí que he tenido una vida muy intensa que me ha dado grandes cosas pero bueno pues también ahora llevo un tiempo pasando un trago complicado pero pero bueno yo espero salir de él yo por lo menos quiero salirme que es el primer paso inhala adelantamos gracias a Atlas las historias que que contáis gracias al equipo y al programa por porque sin saberlo Days sin voz a mucha gente que que no está siendo escuchada ni protagonismos públicos ni por mí ni por nadie lo mejor que solamente hablan con vosotros no entonces pues bueno yo no sé qué pasará conmigo que que cada día es un torbellino de emociones entre la medicación Romeo se que no no lo sé pero lo que sí sé es que lo voy a intentar de querer intentar salir adelante ahí la verdad es que eres siempre a mi madre y a todas las personas futuro a mi lado y ya te digo espero que me quedé nueces que ya contarte otra cosa maravillosa o o

Voz 0020 16:23 seguro que sí Antón muy agradecidos gracias por el testimonio y gracias por tanta verdad mucho anímicamente

Voz 1 16:35 un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo