Xavier Vidal-Folch: "Se utiliza la confrontación social como estrategia política"

Voz 0027 00:00 Xavier Vidal Folch día ahora mismo en Cataluña saber si está alentando la confrontación social como estrategia política

Voz 1985 00:08 sí lo estoy parece anecdótico los lazos está tiene un un aspecto de cuestiona Si episódica pero no es muy importantes políticamente muy importante porque mucha gente cree de ello segundo porque hay mucha gente que no le gustó eso

Voz 1 00:30 eso hay que ir

Voz 1985 00:32 el fondo está la discusión sobre el uso del espacio público el espacio público es de todos unos tienen derecho a expresarse en el los otros también tienen derecho a expresar lo contrario de lo que claro como sea de usar ese espacio público de una forma proporcionada como Medina respetuosa sin abrumar sin asfixiar no puede convertirse en una imposición y ahí en el fondo por tanto es una cuestión ya eh ya muy política no sirve porque porque porque además eh esto no se acepta fácilmente desde el Gobierno de la Generalitat eh demuestra que hay gentes en Cataluña que piensan de forma muy distinta incluso opuesta ir muy por lo tanto clase ha sido decisivos en positivo Catalunya es muy plural si lo decimos en crítico e está fragmentada en todo caso lo que no hay es unanimidad claro esta idea de que el pueblo catalán no único y unido tal pues estos avances Prado no aceptar eso eh nene es decir que haya esta en fin esta estas divisiones sería el propio fracaso de el independentismo gobernar el el trasfondo de de toda la cuestión luego además hay actos de fuerza de violencia esto empieza a complicarse un poco más

Voz 0027 02:01 qué se puede hacer desde la política para inyectar sosiego en en esos sectores de la sociedad que están inmersos ahora mismo en esa confrontación que hemos visto en los últimos días

Voz 1985 02:10 el que pudo hacer dos cosas uno cómo no es no calentar no que no presentarán los partidarios de una cosa de la otra eh sentí bar en fin los ciudadanos tienen derecho a expresarse como quieran mientras sigan respetando los más ese es el único límite bueno pues eh respetar a los demás es decir intentando no imponer un un un un único lenguaje icónico en las calles en los centros públicos ibas a un los organismos públicos es decir los gobernantes no pueden utilizar las sedes de los organismos públicos eh que para expresar otras cosas que lo que sean los actos de de gobierno no no en los espacios públicos el sentido de los organismos públicos no costoso siendo la calle no pueden ser eh otra cosa que neutrales eso es lo que por un lado puede nacer y por otro pueden incentivar el debate sobre estas cuestiones sobre cómo se empezar el espacio público porque efectivamente digamos es una cosa que puede ser digamos discutible cuáles son los límites de cada vamos a porque la libertad de expresión es total por un lado pero por otra parte tienen los límites en la libertad de expresión de Lot todo lo contrario y entonces lo que puede hacer es activar los mecanismos de discusión sobre estas cuestiones no puede ser que el Parlament de Cataluña esté cerrado porque hay una división ese ese es es la la discusión pero la discusión política de en la principal sede de la discusión política entre los catalanes pues deberían cuando lo hay Parlamento hay calle solamente la calle puede ser pues un elemento complementario momento y lugar espontáneo donde se expresa de ese expresa la gente espontáneamente pero pero no sustituye al Parlamento cuando el Parlament está cerrado tenemos un problema tenemos un problema politice grave está acertado no por ningún ciento cincuenta y cinco le vincula estos imposición exterior sino simplemente porque ha habido una este eh

Voz 0027 04:27 en desacuerdo interno entre los independentistas

Voz 1985 04:30 entre los independentistas es manera de resolverlo nos reunimos el Parlament para mostrar nuestro desacuerdo nuestra desavenencia hombre no no es es el sistema como es pues también a utilizar todos los cauces de diálogo qué quiere decir que estar todo el día reclamando diálogo que eso es estupendo sobre todo si el diálogo de caos así sobre cuestiones concretas que interesa a los ciudadanos y para mejorar e para mejorar la gobernanza eh entonces a unos a unos diálogos vamos si ya otros no cuando se habla del Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene que estar presente la Generalitat si cuando se convoca la Junta de Seguridad no tiene que no tiene que discutirse un tema que es interés para todos los catalanes para todas las administraciones entre otras cosas porque las denuncias de estos que todavía son episódico yo ojalá no lleguen a más actos de de violencia que ya digo que son no no sé si aislados precisamos todavía episódico sí poco numerosos al cuando se presentan denuncias a los Mossos por un lado la Policía Nacional por otro no es bueno en estos administraciones se regulan para hacer un análisis conjunto ir para intentar encontrar una manera de actuar conjuntamente para prevenir antes que resolver