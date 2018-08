Carlos Cruzado: "Hay margen para aumentar impuestos a las rentas más altas"

Voz 0027 00:00 Carlos Cruzado presidente de Gestha que es el sindicato de técnicos de Hacienda buenos días

Voz 1 00:04 hola buenos días hay margen real factible

Voz 0027 00:06 para subirles el IRPF a esas rentas muy altas y vamos por muy altas la las que quiénes cobran más de ciento cincuenta mil

Voz 1 00:13 pues tendríamos que tomar en consideración varias cuestiones bueno y una de ellas la comparativa con la cuando los países de la Unión Europea hay que recordar que según los datos de Eurostat ocupamos el puesto número quince de los países de los veintiocho países de la Unión en cuanto a tipos marginales más altos máximos algún impuesto sobre la renta además es que detrás de nosotros están pues los países menos desarrollados con lo cual en principio con esa comparativa pues parece que sí habría margen para para aumentar esos tipos más finales no pero hay otro dato a tener en cuenta Hay de manera digamos destacada es el informe del Monitor Fiscal de Fondo Monetario Internacional de octubre del pasado año en el que bueno se hablaba de que los países más desarrollados pues estaban en disposición de poder subir a las rentas más altas pues los tipos marginales máximos en el fondo en ese informe del Fondo Monetario Internacional de la caída de la progresividad en los impuestos sobre la renta que ha habido en los últimos años como consecuencia de de de algo que el informe digamos que descarta allí es la el daño que que estaría haciendo la progresividad Sala el crecimiento económico y el Fondo Monetario Internacional descarta esta teoría allí en base a ello dice que los países desarrollados a los que la progresividad no es excesiva decir están en disposición de subir estos tipos y todo ello teniendo en cuenta las desigualdades en renta que que se vienen produciendo los países desarrollados y desde luego en España todos los informes lo que van en esa dirección no por tanto pues pues habría margen teniendo en cuenta además que que bueno la la presión fiscal en España está casi seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea y nos fijamos solo en la recaudación del Impuesto sobre la Renta estamos dos puntos por debajo de esa media estamos recaudando pues algo más de veinte mil o algo menos de veinte mil millones de los tendríamos que recaudar en ese mes impuestos a la renta

Voz 0027 02:13 estamos hablando de elevar los ingresos vía recaudación hablemos de elevar los ingresos vía no dejar que se vaya por el fraude que ahora mismo cuántos inspectores de Hacienda más harían falta para que no perdiéramos por el sumidero del fraude los setenta mil millones que se van al año

Voz 1 02:29 nosotros ya venimos planteando efectivamente que antes de tocar los impuestos antes de cualquier subida hay que afrontar con verdadera voluntad política está en esta lacra no del el fraude fiscal que según nuestros datos alcanzaría la economía sumergida casi el veinticinco por ciento al veinticuatro por ciento del PIB pero también datos recientes de hace unas semanas de Fondo Monetario Internacional hablan de que en este momento estaría por encima del veintidós por ciento en la economía sumergida en España necesitaría situaría en un puesto digamos que no de los más de los más deseables en la Unión Europea no en ese sentido nosotros venimos planteando la necesidad de duplicar a medio o largo plazo la plantilla de de la Agencia Tributaria dado que si nos comparamos también con con la media europea pues tenemos el estamos por debajo del cincuenta por ciento en cuanto a a empleados de la agencia tributaria por contribuyente por tanto nosotros lo que planteamos es esa medida de mayores efectivos además de otra sería la de desplazar la lupa precisamente hacia las bolsas hacia las mayores bolsas de fraude no mira hacia

Voz 0027 03:33 son empresas y grandes fortunas

Voz 1 03:35 están digamos mucho menos controladas que que el restaurante mientras perceptores de rendimientos del trabajo autónomos pequeñas empresas definitiva sería necesaria esa esa reestructuración de la Agencia Tributaria ese cambio de objetivos

Voz 0027 03:51 tienen algún compromiso de este nuevo gobierno en esa dirección

Voz 1 03:55 pero todos los partidos desde luego en sus en sus programas electorales sea algún tiempo vienen incidiendo en la necesidad de reforzar a luchar contra el fraude cierto que tanto el Gobierno al gobierno del Partido Popular anterior en dos mil doce como el anterior gobierno socialista de dos mil siete a aprobaron leyes con con medidas antifraude pero sean ser el insuficientes desde luego creemos que el que el plan de de de control de la Agencia Tributaria a los planes de control costarán agotados innecesario ese cambio de modelo y desde luego es efectivo sin ninguna duda

Voz 0027 04:30 es una una duda es decir que siempre me gustaría que que me lo justificara con datos ahora mismo al Estado por cada inspector de Hacienda que contrata y les sale rentable me refiero cada inspector localiza fraude por más de lo que cobra al año

Voz 1 04:46 bueno es sin ninguna duda no ya no solamente actor sino que hará efectivo de la agencia de la agencia tributaria e el último dato en relación con el con el pasado año fueron quince mil millones al margen de bueno de las de los matices que se puedan hacer en relación con con esa cifra sin duda el mayor número de efectivos pues pues conlleva no debe conllevar desde luego una mayor recaudación al margen de que no solamente tendríamos que hablar efectivo sino también de otros medios materiales no

Voz 0027 05:17 Carlos Cruzado presidente de Gestha gracias buenos días