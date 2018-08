Esteban Beltrán: "Al menos hay 114.000 desaparecidos cuyos casos están en un limbo"

Voz 1

00:00

que al menos seiscientos catorce mil desaparecidos que juicio avisados que han sido presentados en los tribunales y sobre los que no se está haciendo nada hay por eso no lleve hoy presentamos en varias organizaciones un plan de trabajo para conseguir que esas desapariciones forzadas dejen de estar en un limbo no pues yo creo que se puede así Se debe hacer un clima político para que lo facilita yo creo que dos años digamos que lo que espera que puede ser máximo esta legislatura nuestro por avanzar todo pero importante es tomar medidas que luego se puedan profundizar y no se pueden revertir la desaparición forzada no se reconoce como tales las leyes tiene el Código Penal etcétera sólo se conocen secuestro por lo tanto lo que hace lo que pasa es que este prescribe entonces no no se puede enjuiciar a nadie porque prescribe entonces hay que cambiar las leyes yo oigo peor para eso el nuevo Gobierno ha dado una serie de promete horas intenciones que deben pasar a los hechos