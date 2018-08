Madrid Participa: Cinesia (Centro de Iniciativas Vecinales y Desarrollo San Cristóbal-Villaverde)

Voz 1 00:00 vecinas asociaciones debate ciudadanía actividades vecinos cooperación Madrid participa con Yolanda Peña

Voz 2 00:27 cuarenta y cuatro minutos regresamos en Hoy por Hoy Madrid y hoy es el último miércoles ya que nos queda para conocer a asociaciones y entidades que hay en la Comunidad de Madrid haciendo grandes historias Si consiguiendo mucho la verdad Yolanda Peña hola bueno que es lo que decíamos que no faltan programas y programas para conocer a la cantidad de gente que hay repartida en todos los municipios haciendo de de todo hacía a todo tipo de cooperar yo animo que si los oyentes han quedado con el nombre alguna vayan tirando del hilo al final todo está tejido enraizado ídem las altas a otra muy fácilmente a pues recuerdan el nombre de algunas venga por ejemplo se llevo canje de Alfaz de Moratalaz las de

Voz 3 01:11 ver derbi que exhibiendo que está teniendo mucha difusión su entrevista

Voz 2 01:14 Abril considera más jugadoras era muy llamativo

Voz 3 01:18 deporte lo primero porque era un deporte de que habían iniciado las mujeres y es de mujeres luego Loché organizaban ellas y además es muy llamativo por heladas en patines y tal piensas enseguida

Voz 2 01:29 en en el hockey no piensas en una pelota y no no ésa era ahí de

Voz 3 01:33 sí doparse fuerce de fuerzas sí sí sí sí muy interesante iban a ver si encuentran un buen sitio donde entrenar y de jugar los partidos que eso es lo que le faltaba hay estar fijas porque creo que también cambian a veces de Peter Hamm efectivamente bueno pues nada te parece que conozcamos a las últimas personas que vienen aquí a sus asociaciones eso bueno esto es una cosa un poquillo más amplia no porque no hablamos sólo de una asociación clara hablamos de personas direcciones vecinas ideas asociaciones colectivos yo quería hoy como este el último día de esta sección hablar de pues de algo que es muy importante para que las asociaciones hagan actividades que es el espacio los locales a eso es por ejemplo tenemos en la ciudad de Madrid Espacios como playa Agatha o eleva de Arganzuela la llegada donde hay Agatha está en Fuencarral un espacio cedido donde muchas asociaciones dentro los conocimos el verano pasado ánimo a

Voz 2 02:21 darlo también va de Arganzuela que está ahí cerca del matadero en Matadero también

Voz 3 02:25 nace siendo un espacio enorme y hoy vamos a conocer a a un grupo de personas que vienen de Villaverde de el barrio de San Cristóbal dentro del distrito de Villaverde Ikea empezará a un espacio enorme de dos mil ochocientos metros cuadrados en Villaverde que se va a llamar Centro iniciativas vecinales desarrollo cívico para que nos entendamos ir para contarnos qué es esto qué proyecto sabrá ahí dentro pues tenemos a su su queen la bienvenida buenos días muchas gracias también tenemos a Cristina

Voz 4 02:51 Herrero o la custodia Javi Santos hola muy buenas qué tal cómo estáis

Voz 2 03:01 muy bien Pepe muy bien porque así como habéis venido aquí pues vamos a explicar y a todo esto vamos a empezar si os parece bueno cuando empieza el proyecto a ponerse en marcha el espacio ya está pero cuando está ya totalmente cedido y empezáis a ocuparlo todas las

Voz 5 03:14 gente a trabajar allí en breve y estamos a falta de firma de términos arreglos de electricidad si nos ponemos en nos ponemos en marcha dentro del edificio no es decir esto con aclararlo luego decir que muchas veces pensábamos que el proyecto es el edificio y el proyecto viene de andando del dos mil quince haciendo actividades creando el proyecto de manera participada y ahora es cuando sí que vamos a entrar a gestionar un edificio será ya está parte de gestión abierta con mucha más gente y donde esperemos que pase muchas cositas dentro de exactamente en la calle Godella ciento cuatro en el barrio de San Cristóbal distrito de Villaverde

Voz 2 03:57 Iker va a ser exactamente ese edificio que va albergara sois asociaciones que cada uno venís de diferentes ámbitos y todas van a trabajar ahí en algo conjunto o cada una de mal

Voz 3 04:07 la independiente que es exactamente este este centro

Voz 6 04:11 a ver quién me lo explica Javier Javi yo te lo digo pues somos un proyecto colectivo entonces es que es dirá si se Cristina somos un proyecto colectivo y vamos a generar este espacio donde diversas personas asociaciones y colectivos tengan la posibilidad de relacionarse se ir desarrollarse y de esta forma convertirnos en referentes del sur de Madrid no ser espacios somos personas individuales también asociaciones como he dicho

Voz 4 04:37 no colectivos si todos con su proyecto vamos a poner en marcha pero son proyectos que cada asociación lleva de manera

Voz 5 04:48 particular y si mal o todas juntas hacéis luego algo conjunto también las dos las dos efectivamente proyectos particulares que entrega cada cual hay proyectos que incluso nos han terminado desarrollar yo están como ideas y ayudaremos a que se concreten en proyectos y luego va a haber cosas estaremos en en conjunto

Voz 3 05:07 por ejemplo yo creo que lo podemos aterrizar en vuestros propios proyectos porque su su tiene uno y Cristina este en otra entidad nos cuenta su su el tuyo y lo Cristina Si bueno mi proyecto se llama en poder Anza básicamente somos en una esperanza en poder danzas no con el nombre potente

Voz 6 05:24 somos una asociación que

Voz 3 05:25 e intentamos hacer más feliz a la gente así aunque son un poco como soñado El por así decirlo pero intentamos hacer más felices a las personas intentando tratar pues gestión emocional hacer un poquito de mediación tratar con gente en riesgo de exclusión social básicamente tratar con todo tipo de universidades y todo tipo de personas haciendo que se sientan incluidas entendidas visibilizar determinadas situaciones a través de una cultura que se llama lanza que proviene de Jamaica y que tiene muchos elementos no da para no Dansa Danza

Voz 6 05:55 a lo mejor lo habéis escuchado descrito como bueno pronunciado como del Hall seguro que sí

Voz 3 05:58 suena la canción de guiar a partir animal de Daddy Yankee

Voz 2 06:02 muy muy poco hasta el año pasado digo que no

Voz 6 06:05 según bueno seguro que la has escuchado tú a lo mejor no te suena el nombre pero seguro que que consiste ese baile pues es una cultura

Voz 7 06:13 eh es algo muy social la gente

Voz 3 06:15 que en Jamaica pues digamos no tiene tantos recursos como aquí en España entonces tienen otras formas de hacer

Voz 7 06:21 vida otra forma de relacionarse de hacer fiesta

Voz 3 06:25 compartir de enseñar pasan mucho tiempo en la calle y una de las cosas que más hacen es bailar además de cantar y bueno todo esto genera una especie de

Voz 6 06:34 el baile es sencillo el baile es el baile pues a ver a mi me parece sencillo no lo voy a decir de forma sesgada porque yo lo hagas sino porque es una cosa que como las

Voz 3 06:43 todo el mundo es algo que voy

Voz 2 06:46 la gente que nos está escuchando de claro claro

Voz 3 06:48 es ahora recibe como mucha influencia de Europa de otros estilos pero real en origen el dance al no es nada difícil es una cosa de de la gente para la gente por así decirlo vale

Voz 6 06:59 que estaba pensando yo en algo así como si fuese capoeira o algo así no es así es complicado no y Cristina está en una socia

Voz 3 07:07 cien que se llama horizontal que cuál es vuestro proyecto para

Voz 6 07:10 centro de Villaverde nosotros tenemos diversos proyectos todos van en vista a en poder capacitar a la gente desde la formación pro no es una formación grandes sino desde pequeñas cosas no pues tenemos por ejemplo un taller de ajedrez para enseñar a los para las personas que quieran va en principio un poco para los niños pero bueno supongo que esto se se podrá ampliar a todas las personas Otto maquillaje para las personas que quieran aprender es una cosita que queremos ayudar pues hay también es pequeño pero interesante limpieza bucodental que siempre va también para Nino nosotros lo queremos hacer para todas las edades crítica literaria lectura es colista si vas a una oficina de pobreza energética va en ese en esa línea no de la oficina de cómo va a ser Cristina que queréis pues es un poco a enseñar a la gente cómo pueden ahorrar en el tema genético no de diferentes con diferentes técnicas que hay diferentes bueno técnicas no que no que que sí que están ahí la gente lo desconoce pues formidables informarles sobre eso para que puedan acceder ahí

Voz 2 08:22 cuántas entidades asociaciones estáis metidos ahí Javi tuyo del Estado desde la Federación no porque tú eres de la de la de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales ya has estado un poco como el mediador ahí en el barrio para atraer esto ahí o cómo ha sido tu papel

Voz 8 08:37 sí sí sí no sí sí ha sido si es delito avisador ves si es que

Voz 5 08:45 no es que siempre que te voy a explicar el proyecto este Dinamización Vecinal siempre siempre es un libro es un gran palabro que que luego es difícil de explicar pero vamos que se concreta en que estamos en los barrios mejorando la participación y la convivencia intentando que la gente se junta y haga cosas juntos entonces qué mejor manera que crear un proyecto colectivo tan grande como este Ike y a veces nos cuesta mucho encontrar a la gente no es decir sabíamos que en San Cristóbal en Villaverde había mucho potencial porque ya habíamos hecho eventos y conocíamos cantidad de estudios de grabación que estaban en casa gente que pues esto no como como por ejemplo su su que no tienen un espacio donde ensayar gente que se dedicaba al arte pero gente también que tenía necesidades de desarrollo de proyectos económicos pequeños y que no tenía dónde hacerlo y fue como bueno pues hagamos un proyecto que además sirva para que la gente lo ve aparezca no vecinos parecía mucho más fácil hacerlo al revés ir más no tanto sobre las necesidades de la gente cotidianas del día a día que ya hay un montón de proyectos sociales trabajando sobre necesidad necesidades sino pensando en vamos a construir un futuro entre todas las que funcione que haga que la gente le apetezca quedarse en Villaverde que le apetezca quedarse en San Cristóbal que que la gente de diferentes culturas nos encontremos no no desde la pena sino desde la alegría del hacer leyendo todo eso pues mi papel realmente al finales estará ahí facilitar que pase encontrar a gente y conseguir que cuenta

Voz 2 10:17 antes estáis entonces ahí en el centro entre asociaciones entidades y gente cuántos años y hay de todo entonces hay que se porque que estén escuchando me interesa el tema de de baile me interesa

Voz 9 10:31 el tema de aprender ajedrez o por ejemplo el tema

Voz 2 10:34 eh cómo ahorrar energía en casa pero me imagino Asociación pro

Voz 4 10:37 estos que pues para fáciles

Voz 6 10:40 en el emplea a personas con diversidad funcional a buscar empleo

Voz 4 10:46 tenemos una asociación

Voz 8 10:49 que sufra te vas de ahí estoy siempre me equivoco son el ecuador Ecuador

Voz 5 10:57 en recuperar bueno trabajar la cultura tradicional de bailes latinoamericanos pero luego tenemos a jóvenes unido sangre es que es un colectivo de jóvenes del barrio para unirse estamos mano a mano trabajando con la oficina economía social y solidaria con mares para que la gente pueda emprender proyector dentro de la de la economía solidaria es que no no es tanto un grupo fijo que un grupo fijo a lo mejor si hay alrededor de unas veintitantas persona echando sus días y sus horas para que este proyecto salga pero luego alrededor tenemos pívot dando mucha gente que que nos está ayudando decir hace poco aparecía cerca de nosotros Federico que es de al centro de creadores que que esto es algo que queremos hacer un llamamiento que no sólo un proyecto de gente del barrio para que emerja sino que nos apetece que hay muchas cosas que pasa

Voz 8 11:48 Madrid y que no tienen una situación de realizarse en el sur de Madrid allí claro eso no existe pero si ustedes además

Voz 5 11:57 queremos que pasen cosas dialogue directamente con la gente muchas veces pasa que no hay por qué cuando llegan los proyectos no tienen con quién dialogar ahora ya sí es mucho más bonito porque posibilitará que proyectos que cuando aterrizan en los barrios no tienen con quién hablar y a veces se quedan vacíos de gente hará no pase porque ya hay mucha gente organizada que tiene la capacidad de darle cabida mayor potencia

Voz 3 12:20 hostia quiste Civic tiene entre sus objetivos poner a Villaverde en el mapa de la ciudad de Madrid como si me a tener una idea como si fuera un Media Lab de iniciativas de laboratorio de ideas pero en Villaverde no a menos que surge desde la participación vecinal quería preguntaros por si no se están oyendo otros colectivos como si consigue un local de estas características a quién pertenece que es que cesión habéis llevado a cabo

Voz 8 12:44 qué negociaciones con las que ha acostado dinamizador he estado mucho

Voz 5 12:52 ah pues llevábamos la legislatura más o menos porque es verdad que han metido muchos problemas burocráticos tiene o la que sacarán la normativa de cesión de espacios públicos y cuando ya estábamos pues obras porque el edificio parecía que estaba muy bien habría que reformar la electricidad nuestra

Voz 2 13:10 eso lo entiendo que estaba abandonado previamente que había sido ese sitio si lo

Voz 5 13:14 Timo mira yo lo hicimos el nombre que lo traemos como exclusiva y y lo último último fue un centro de empleo de formación

Voz 8 13:23 para el empleo Tri eso de cuando hablamos hasta cuando uso

Voz 5 13:26 hace un hace unos diez años que estaba cerrado o algo así anteriormente lo que sabíamos es que la asociación de vecinos que al final es quién va a tener la cesión de este espacio y quieren vamos quién está detrás y además lo pedía hace veinticinco años como centro juvenil la rumorología del barrio ya ya este es el cambio del nombre que extraigamos dice que en origen Fun cine así que fue construido como cine que nunca funcionó como tal que incluso se llegaron a hacer bautizos y bodas y además había entonces como centro iniciativas vecinales y desarrollo San Cristóbal Villaverde

Voz 8 14:03 es muy complicado es complicado a cambiarse el nombre no la gente

Voz 5 14:07 no sabía escribirlo tampoco no me consta

Voz 8 14:10 tenían poco no sé si terminan CD no me da otro nombre que se llama cine Asia cine Asia inercias para recuperar un poco el antiguo uso que nunca se le acabó dando oye pero oye pondré dice algo de cine ese ver alguna película alguna vez o algo haré Isaí tertulia en el Fòrum

Voz 5 14:27 lo que nos interesaba no era sólo su la suma de los nombres sino cuando vimos el concepto fue como ahí fue cuando lo compramos porque estamos en el sur y lo compramos cuando nos enteramos que cine Asia es una acción que se ejecuta sobre un elemento que esté parado a partir del cual es el elemento cobra acción

Voz 2 14:45 empieza claro entonces ya tenéis el nombre de dos direcciones que encaja perfectamente en el cine por algo que se había parado y que se ha puesto en marcha pues oye ya que os habéis puesto en marcha ya sabes no paraíso totalmente ya para

Voz 8 14:58 si no avanzamos hemos cogido ya dicen que

Voz 6 15:01 pasó para atrás nada ni para coger impulso

Voz 8 15:04 en esto es para adelante y como os comentaba los compañeros

Voz 10 15:07 es sí que se intentarán hacer proyecciones pero también tenemos otras asociaciones dentro del colectivo como por ejemplo los compañeros de teatro que sí que harán representaciones hay muchísima oferta cultural tenemos unas compañeros de Marruecos que también quieren hacer caligrafía somos un colectivo con gente muy diversa en todos los aspectos

Voz 3 15:24 bueno pues hay que acercarse a conocer este lugar cine Asia ya le llamamos así así que mucho